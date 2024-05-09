Goodnotes مقابل Notability: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل؟

هل سبق أن راودتك فكرة عبقرية كان عليك تدوينها قبل أن تفقد قطار أفكارك ولكنك لم تجد ما تدونه؟ جميعنا نمر بهذه اللحظات، ونتمنى حلاً سريعاً وسهلاً للتعامل مع هذا الموقف.

واليوم، نحن ننعم بوجود تطبيقات تدوين الملاحظات الرقمية التي توفر حلولاً فورية لاحتياجاتنا في تدوين الملاحظات. لقد تغيرت وسيلة تدوين الملاحظات على مر السنين، ولكن تظل الملاحظات المكتوبة ضرورية لوجود الإنسان وتطوره.

فنحن ندوّن الملاحظات أثناء الاجتماعات والدروس وورش العمل، وكذلك من أجل التفكير والعصف الذهني. تساعدنا التطبيقات الرقمية لتدوين الملاحظات على إبقاء حياتنا المهنية والشخصية على المسار الصحيح وتجعلنا أكثر إنتاجية من خلال الكفاءة استراتيجيات تدوين الملاحظات .

ومع ذلك، لا تتمتع جميع تطبيقات الملاحظات الرقمية بنفس العمق أو التنوع في الأدوات لتحسين تجربتك.

ويُعد تطبيقا Goodnotes وNotes Notability أفضل المتنافسين بين تطبيقات تدوين الملاحظات في السوق. وبفضل ميزاتهما الرائعة وواجهة المستخدم الواضحة والبديهية وإدارة المستندات الممتازة التي يتمتعان بها، فإن اختيار فائز واضح في المواجهة بين Goodnotes و Notability أمر صعب.

لكننا سنحاول.

سنستكشف القيمة الوظيفية لكل من Goodnotes و Notability ونراجع ميزاتهما وتحديثاتهما وأسعارهما لمساعدتك على الاختيار الأفضل. استمر في القراءة حتى النهاية لاكتشاف أداة شاملة لتدوين الملاحظات تلبي جميع احتياجاتك.

ما هو برنامج Goodnotes؟

عبر ملاحظات جيدة جود نوتس هو تطبيق لتدوين الملاحظات الذي يجمع بين سحر الكتابة في المدرسة القديمة وراحة المنصة الرقمية.

تتيح واجهة مستخدم Goodnotes البديهية للمستخدمين وضع التعليقات التوضيحية والتمييز والرسم وحتى تسجيل الصوت باستخدام أدوات القلم الرصاص لمساعدة المستخدمين على إنشاء ملاحظات رقمية مفصلة وسياقية ومنظمة جيدًا.

يعمل برنامج Goodnotes المدعوم بتقنية التعرف الضوئي على الحروف بدقة وضوح الأحرف، على تسهيل التقاط الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى نص.

من المؤكد أنه منقذ حياة مدوني الملاحظات الحديثين الذين يصعب فك رموز ملاحظاتهم المكتوبة بخط اليد على عجل.

نقاط المكافأة هنا: سيتم تكييف المراجعات مع نمط خط يدك.

كل هذه الميزات الرائعة لتدوين الملاحظات ستكون زائدة عن الحاجة إذا كان لا يزال يتعين عليك العثور على المصطلحات والعبارات يدويًا، أليس كذلك؟ يتعامل شريط البحث القوي في Goodnotes، الذي يدعم الكتابة اليدوية والكتابة والرسومات والعبارات، مع هذا التكرار.

ميزات Goodnotes

التخصيص

ميزات متقدمة قابلة للتخصيص - مجلدات، سمات مخصصة, قوالب الملاحظات الجيدة وأدوات القلم، والإعدادات المسبقة لأداة التظليل - يمكن تخصيصها وفقًا للألوان والنمط والتخطيط.

أداة العناصر

الأداة الأكثر جدارة بالملاحظة في تطبيق Goodnotes هي أداة Elements. يمكن حفظ أي شيء ترسمه أو تكتبه في ملاحظاتك كعنصر. بمجرد إضافة العنصر إلى مجموعة في أداة العناصر، يمكنك إعادة استخدامه في ملاحظات مختلفة.

الأدوات التنظيمية

إنشاء مجلدات ومجلدات فرعية غير محدودة. توفر بنية المجلدات المتداخلة تنظيماً شاملاً وتصفحاً أسهل بناءً على التفضيل الهرمي. يمنح التنقل في الشريط الجانبي وصولاً سريعاً إلى المفضلة وصفحات الملاحظات المرجعية والمستندات المشتركة.

مجموعة الدراسة

ميزة قديمة، مثل البطاقات التعليمية أو مجموعات الدراسة مع التكرار المتباعد والاستدعاء النشط، ممتازة للطلاب والأكاديميين. اختر من بين الملاحظات المكتوبة أو الصور أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد للحصول على أفضل استرجاع.

السوق

تقدم Goodnotes عناصر قرطاسية رقمية مثل المخططات، وقوالب الصفحات المخصصة، والملصقات، وأغلفة الدفاتر القابلة للتحرير. يمكن تنزيل بعضها على الباقة المجانية، بينما لا يمكن الوصول إلى البعض الآخر إلا من خلال اشتراكات متجر Apple App Store المدفوعة.

عبر سوق الملاحظات الجيدة

اكتشاف الأخطاء

يتعرّف Goodnotes على التعبيرات والعناصر والقواعد الرياضية، مثل الرموز والعناصر الكيميائية والترميز الرياضي، باستخدام خاصية التعرف الضوئي على الحروف OCR. يكتشف الأخطاء في المعادلات الرياضية المكتوبة والمكتوبة بخط اليد ويصححها تلقائيًا.

دعم الكتابة بالذكاء الاصطناعي

جودنوت أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات تدعم سير عمل المحتوى الخاص بك وتحسّنه من خلال التحقق من الأخطاء الإملائية واقتراح الكلمات وتقديم مطالبات بالكلمات وتصحيح الأخطاء المطبعية. تعمل هذه الميزة مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد أيضًا.

إيماءات القلم

استفد من إيماءات القلم البديهية وأدوات اللاسو لمساعدتك في الكتابة دون انقطاع أو متاعب. هل أخطأت أثناء الكتابة؟ لا داعي للبحث عن أداة الممحاة. ما عليك سوى رسم دائرة حول أي شيء تريد تحديده ؛ أداة اللاسو بهذه السهولة.

تسعير الملاحظات الجيدة

خطة مجانية

خطة سنوية (iOS) : $9.99

: $9.99 الخطة السنوية (ويندوز/أندرويد) : $6.99

: $6.99 شراء لمرة واحدة: $29.99

ما هو برنامج Notability؟

عبر قابلية الملاحظة Notability هو لوحة رقمية لجميع ملاحظاتك ومخططاتك وملفاتك. تحتوي إعادة التصميم الأخيرة على مزيج قوي من الأدوات المميزة وعملية مبسطة لإنشاء الملاحظات.

Notability هو تطبيق العقل الثاني إذا كنت تفضل استخدام Apple Pencil للرسم وترميز المستندات وتدوين الملاحظات.

ميزات ### Notability

النصوص الصوتية #### النصوص الصوتية

في السابق، كان يمكنك فقط تسجيل الصوت ومزامنته مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد. مع آخر تحديث لـ Notability، يمكنك الوصول إلى النصوص الصوتية، بما في ذلك النص المختوم بالوقت للتسجيلات الصوتية.

عرض المستندات

عرض المستندات جنبًا إلى جنب يجعل المقارنة بين المستندات أو العمل على مستندات متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً.

إعادة عرض الملاحظات

تتم مزامنة الملاحظات المكتوبة بخط اليد والتسجيلات الصوتية تلقائيًا مع إعادة تشغيل الملاحظات. يؤدي النقر فوق كلمة أو صورة إلى الانتقال تلقائيًا إلى التسجيل الصوتي المرتبط أثناء التشغيل.

معرض الملاحظات

تنزيل الصفحة أو قالب مذكرة الاجتماع ، أو انشر ملاحظتك الخاصة وتواصل مع مجتمع Notability.

via قابلية الملاحظة

أدوات الكتابة

حوّل أفكارك إلى كلمات أو رسومات باستخدام أقلام الحبر والأقلام المنقطة والمتقطعة. اختر من بين 64 لونًا مخصصًا لإضافتها إلى ملاحظاتك. حدد النقاط الرئيسية باستخدام أداة تمييز، مما يسهل إعادة النظر فيها في المستقبل. تتيح لك أداة اللاسو تغيير نمط المحتوى وتغيير حجم الملاحظات وتصنيفها إلى مجموعات.

تسعير Notability

خطة مجانية

الخطة المميزة: 14.99 دولارًا في السنة (تختلف حسب المنطقة)

Goodnotes مقابل Notability: مقارنة الميزات

أدوات الكتابة والتحرير

قد ترجح أداة القلم كفة الميزان لصالح Notability بالنسبة للبعض، ولكن أداة Element من Goodnotes قد سهلت لنا تجربة تدوين الملاحظات بشكل كبير.

قد لا تتمكن من محو الأشياء بسهولة في Goodnotes، ولكن التطبيق يعوضك عن ذلك باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف لتحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص. تلخص أداة Goodnotes للذكاء الاصطناعي الملاحظات وتوضح الملاحظات الخام وتكمل الجمل.

باستخدام Notability، يمكنك تمييز النقاط المهمة واستخدام أداة لاسو لمسح النص بسهولة وتغيير حجم النص.

لذا، بينما يفوز برنامج Notability بجائزة أدوات التحرير، فإن Goodnotes يتفوق على Goodnotes بفضل إمكانات الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

التسعير

تقدم خطة Goodnotes المجانية حجم استيراد ملفات بحجم 5 ميغابايت و3 دفاتر ملاحظات. ومع ذلك، فإن الوصول إلى ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات متاح في الخطط المدفوعة.

يقدم Notability إصدارًا مجانيًا يتيح الوصول إلى أداة القلم الخاصة به مع شريط تمرير لعرض الحد، لكنه لا يسمح لك بضبط الحساسية في الخطة المجانية.

ومع ذلك، مع اشتراك Notability Plus، يمكنك عرض صفحات الملاحظات المشتركة والحديثة والمشار إليها والملاحظات والأقسام غير المودعة في ملفات.

يوفر Notability Plus خيارات قوالب إضافية ومعرض كامل بأحجام صفحات مخصصة. تختلف أسعار الباقة المدفوعة حسب المنطقة.

إذا كنت تبحث عن تطبيق مناسب للميزانية لتدوين الملاحظات، فإن Goodnotes خيار جيد.

أداة البحث

البحث عن الملاحظات بدون شريط بحث يشبه البحث في كومة قش للعثور على إبرة. هذا هو أحد الأماكن التي يكون فيها تطبيق Goodnotes هو الأفضل بديل الملاحظات .

يمكن الوصول إلى شريط البحث في الإصدار المجاني والعضويات المدفوعة داخل Goodnotes، بينما لا يتوفر في Notability إلا إذا كان لديك اشتراك.

عرض المستندات

تتيح خاصية Notability للمستخدمين عرض المستندات في وقت واحد من خلال عرض شاشة مقسمة على جهاز iPad مقارنةً بعرض علامات التبويب في Goodnotes.

وفي حين أن هذه مسألة تفضيلية، إلا أن عرض مستندات متعددة من واجهة واحدة يقلل من عملية الذهاب والإياب التي تأتي مع طريقة عرض علامات التبويب.

المشاركة

من الصعب قياس هذه الميزة في مناظرة Goodnotes مقابل Notability.

فمن ناحية، تتيح خاصية Notability للمستخدمين إنشاء روابط وصول عامة، ويمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى تلك الروابط عرض الملاحظات المشتركة. ومن ناحية أخرى، يمكنك أيضًا تشفير البيانات السرية عن طريق إنشاء ملاحظات محمية بكلمة مرور بحيث لا يمكن عرضها إلا لمن لديه حق الوصول إلى المستند.

لسوء الحظ، لا يدعم برنامج Notability التعاون، مما يجعله غير مناسب كبرنامج تطبيق تدوين الملاحظات لنظام ماك للفرق الكبيرة التي تتطلب تعاونًا بين الأقسام.

من ناحية أخرى، يتيح تطبيق Goodnotes للمستخدمين مشاركة الملاحظات واستيراد المستندات ولكن داخل Goodnotes فقط. يمكن للمستخدمين مشاركة الروابط للتعاون والتحرير ومزامنة طرق العرض مع المتعاونين لتسهيل التعاون في الوقت الفعلي.

وعلى الرغم من أن ميزة التعاون في الوقت الفعلي في Goodnotes مقيدة، إلا أن ميزة التعاون في الوقت الفعلي في Goodnotes تضيف قيمة لجلسات العصف الذهني للموظفين والمشاريع التعاونية.

يعتمد الاختيار بين Goodnotes وNotes Notability إلى حد كبير على تفضيلاتك والوصول غير المقيد إلى الميزات الأساسية التي تعزز إنتاجيتك.

على سبيل المثال، نظرًا لأن النظام الأساسي المجاني لبرنامج Notability لا يوفر وظيفة شريط البحث، فإن العثور على المعلومات يصبح صعبًا للغاية. ستكون التجربة أشبه بالبحث في آلاف الكتب للعثور على المعلومات الدقيقة - وهي تجربة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً.

وبالمثل، فإن واجهة مستخدم Goodnotes، مع طريقة عرض علامات التبويب وممارسات المشاركة المقيدة، تتطلب إدخالاً يدوياً في نظام مؤتمت في الغالب.

الاختلافات الرئيسية Goodnotes الإمكانية يتم تنظيم دفاتر الملاحظات كمستندات ومجلدات فردية إعدادات حساسية الضغط لقلم Apple Pencil ورفض راحة اليد ✅ ❌ أداة مؤشر الليزر ✅ ❌ وضع العرض التقديمي ✅ ✅ ❌ إخفاء شريط حالة الآيباد ✅ ❌ البطاقات التعليمية باستخدام التكرار المتباعد ✅ ❌ ميزات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ إمكانية تغيير ألوان المجلدات وتخصيص القوالب تنظيم دفاتر الملاحظات في موضوعات وفواصل ❌ ❌ إضافة صور GIF ومقاطع الويب إلى المستندات ❌ ملاحظات محمية بكلمة مرور وموضوعات وفواصل وملفات PDF المصدرة ❌ ✅ نشر الملاحظات في معرض قوالب النوتبلايستابيلي ❌ الوصول إلى المخططات والقوالب والملصقات المتميزة ❌ سمات التطبيق ❌

جود نوتس مقابل نوتابليتي على ريديت

بصرف النظر عن رأينا حول "أيهما أفضل بين Goodnotes و Notability؟" أردنا أن نسمع آراء الناس. لقد تصفحنا موقع Reddit لنرى ما إذا كان بإمكاننا العثور على تطبيق تدوين الملاحظات المحبوب لدى الجمهور بين Goodnotes و Notability.

عند البحث عن Goodnotes مقابل Notability ' على موقع Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن Goodnotes لديه واجهة مستخدم أفضل ونظام إدارة ملفات وميزات متقدمة:

"يتمتع GoodNotes بإدارة أفضل للملفات. تبدو واجهة المستخدم أنيقة في الوضع المظلم وميزة مجموعات الدراسة. لقد جعلت مجموعات الدراسة من GoodNotes أفضل بكثير (بغض النظر عن مدى جودة GoodNotes التي تعاني من الأخطاء فهي لا تزال جيدة). أفضل جزء هو أنهم سيضيفون تحويل معادلات الرياضيات قريبًا!

يلاحظ مستخدمو Reddit الآخرون أن Notability يقدم خيارًا أفضل إذا كنت تبحث عن لاسو مستطيل الشكل:

'عندما أعمل على الواجبات في ملفات PDF التي نتلقاها من أساتذتنا، ألتقط العديد من لقطات الشاشة للمهام وأضعها على الصفحات التي يجب العمل عليها. لا يحتوي GoodNotes، لأسباب لا يمكنني شرحها، على لاسو مستطيل، لذا ألتزم باستخدام Notability، الذي يحتوي على الميزة القياسية للميزات القياسية

لا يزال بعض المستخدمين في حيرة من أمرهم، ويحاولون الحصول على أفضل ما في العالمين:

"لقد كنت أتنقل بينهما ذهابًا وإيابًا منذ أشهر حتى الآن... أشعر أنني أريد واجهة مستخدم Goodnotes مع ميزات Notability مثل الخطوط المنقطة وأزرار التكرار والالتقاط إلى الشبكة وما إلى ذلك، وكفاءة البطارية."

ومع ذلك، نرى أن Notability يفوز في المواجهة.

فالتخطيط وخيارات التسجيل وسهولة الاستخدام تجعله خيارًا أفضل من Goodnotes.

ومع ذلك، إذا كنت تعرف عيوب تطبيق Notability، فلدينا حل أفضل لك، وهو ClickUp.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Goodnotes مقابل Notability

يتطلب كل من Goodnotes و Notability تنزيل قوالب مخصصة من خيارات القوالب المجانية أو المدفوعة. يمكنك البحث عن القالب المثالي وتخصيصه وفقًا لأسلوبك المفضل أو إرشادات علامتك التجارية ثم تتعثر في صوامع البيانات التي تم إنشاؤها بسبب عدم كفاية الميزات مثل عدم وجود تعاون.

يستمر البحث. حتى الآن.

ClickUp عبارة عن منصة رقمية إنتاجية رقمية شاملة تجعل العمل أكثر تعاوناً وتوفر إدارة شاملة للمستندات. فهي تتيح لك الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع مثل قوالب ملاحظات الاجتماعات , أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات و ClickUp Docs للتعاون، و ClickUp Notepad من لوحة تحكم واحدة، مما يمنحه ميزة على Goodnotes و Notability.

دعنا نكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تحسين الإنتاجية دون الحاجة إلى إدخال يدوي إضافي.

ClickUp Docs

استفد من مستندات ClickUp ميزات متقدمة لإنشاء مستندات ومواقع ويكي خاصة بالعلامة التجارية أو المستخدم. مع الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم المتباينة، فإن إبداعك لا حدود له.

نظّم عملك أو مشروعك الشغوف داخل صفحات متداخلة ومستندات ClickUp Docs التي تتصل بمشروع شامل.

استخدم ميزات التنسيق الغنية في ClickUp Docs لإضافة صور الغلاف، وتجربة خطوط مختلفة، وتعديل سيرتك الذاتية للحصول على مظهر احترافي ومصقول

حافظ على التنظيم طوال دورة حياة المشروع من خلال ملاحظات المشروع - أنشئ ملاحظاتك الخاصة أو اختر من القوالب المعدة مسبقًا مثل قالب مذكرة مشروع ClickUp لتوفير الوقت والجهد.

تأكد من توثيق المعلومات المهمة المتعلقة بالمشروع بشكل فعال باستخدام قالب ClickUp Project Note

قم بإشراك العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين وتسهيل التحرير التعاوني في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق المعنيين - من خلال وضع علامات في التعليقات وتعيين عناصر الإجراءات.

يمكنك أيضًا تحويل محتوى المستندات الموجود مسبقًا إلى مهام قابلة للتنفيذ وتفويض أقسام محددة إلى الفريق المعني أو أصحاب المصلحة الأفراد.

باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على سير عمل مركزي يربط بين تقويمك الشخصي والمهني، ويربط المستندات بالمهام ذات الصلة، ويعين حالات المهام - كل ذلك داخل المحرر.

علاوة على ذلك، يمكنك اختيار من يمكنه عرض وتحرير عناصر التحكم في الروابط القابلة للمشاركة. يمكنك إدارة الأذونات الخاصة بالفريق أو الضيف أو الوصول العام.

ClickUp Brain

تخيل أن يكون لديك زميل في الفريق يمكنه الإجابة عن جميع أسئلتك حول مهام فريقك والأشخاص، واستيراد المستندات، وأتمتة المهام، وإنشاء التقارير بشكل سريع.

هذا هو سحر ClickUp Brain -دماغك الرقمي الثاني داخل ClickUp. يساعد ClickUp Brain فرق العمل على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر، من خلال التخلص من المهام اليدوية المتكررة، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة، وتبسيط سير العمل.

اهتم بالمهام المتكررة والدنيوية بينما تركز على الأشياء المهمة مع ClickUp Brain

إذا كنت تستخدم ClickUp Brain كـ منشئ ملاحظات الاجتماع يمكنك إضافة بنود جدول الأعمال الرئيسية وعناصر الإجراءات والحضور. ثم، باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يقوم بتحليل المحادثة، وتحديد النقاط المهمة، وإنشاء ملاحظات شاملة للاجتماع لضمان عدم حدوث أي شيء يفلت من بين يديك وتوافق الجميع على ما تم إنجازه ومناقشته.

وللاستخدام الشخصي، يعمل ClickUp Brain على تحسين جودة كتابتك ويجعل ملاحظاتك موجزة ويساعدك على ترجمة المحتوى الخاص بك إلى الفرنسية واليابانية والإسبانية وغيرها.

ClickUp Notepad

إذا كنت تعمل على قوائم الملاحظات طوال يومك, انقر فوق المفكرة مثالي لتوثيق كل شيء في حياتك الشخصية والمهنية. ClickUp Notepad يعيش في المكان الذي تعيش فيه.

قم بإنشاء أي عدد تريده من الملاحظات على ClickUp Notepad للبقاء على رأس مهامك

استخدم المفكرة لتدوين قائمة التدقيق اليومية وملاحظات الاجتماعات أو إنشاء إدخالات لتحديث حالات المهام. أنشئ قوائم مهام داخل تطبيق دفتر اليومية الرقمي بناءً على الأولويات أو المواعيد النهائية لمساعدتك على تحديد الأولويات والتحرك خلال اليوم بكفاءة.

أضف التذكيرات وعناصر العمل: اكتب أفكارك عبر تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول.

يسمح التنسيق الغني بإضافة الألوان والعناوين واللافتات والرموز النقطية لجعل تنظيم الملاحظات تفاعلياً وممتعاً.

_مكافأة: يمكنك الحصول على كل هذه الميزات مجانًا وإلى الأبد

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 5 دولارات / عضو شهريًا

5 دولارات / عضو شهريًا الشركات: 12 دولار/عضو شهريًا

12 دولار/عضو شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

كليك أب: بطل مساحة العمل الرقمية المتكاملة

ينتهي هنا بحثك عن أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات بين تطبيق Goodnotes و Notability مع بديل رائع في ClickUp.

مع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على شريك قابل للتطوير يهيئك لتحقيق نجاح أسرع لأن ClickUp يتجاوز مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات ويوفر لك مركزًا مركزيًا لجميع أعمالك. اشترك في ClickUp مجانًا للاستمتاع بميزات تدوين الملاحظات القوية.