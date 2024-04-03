10 بدائل سوفتر لبناء لوحات معلومات المشروع في 2025

التصور المرئي للبيانات هو أكثر من مجرد رسوم بيانية خيالية - إنه مترجم، يحول الأرقام إلى خارطة طريق للنجاح. فهو يكشف عن الأنماط والاتجاهات الخفية، مما يجعل قرارات إدارة المشاريع المعقدة سهلة.

ليس من المستغرب, دراسة أجرتها شركة Bain & Company أظهرت أن الشركات التي تستخدم تصور البيانات للمشاريع تزيد احتمالية اتخاذها لقرارات أسرع بخمسة أضعاف، وتزيد احتمالية تنفيذها بثلاثة أضعاف.

وبالنظر إلى مقدار الوقت الذي ستوفره هذه الأداة، فمن المنطقي أن تستثمر في أداة لوحة معلومات مخصصة بدون تعليمات برمجية لإدارة مراحل المشروع بكفاءة. تُمكِّن هذه المنصات البديهية أي شخص، بغض النظر عن خلفيته التقنية، من إنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية في دقائق.

Softr هي أداة تطبيق ويب لإنشاء لوحات معلومات مخصصة من خلال أداة إنشاء تطبيقات الويب البديهية والقوالب المعدة مسبقًا. وعلى الرغم من سهولة استخدامها، إلا أنها تقدم ميزات وتخصيصات محدودة.

لذا، نحن هنا لمساعدتك ببعض التوصيات كبدائل لـ Softr. في هذه المقالة، سوف نتعمق في هذه المقالة في الميزات الرئيسية للأدوات المختلفة لبناء لوحات معلومات مخصصة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سوفتر؟

قبل الانتقال إلى أفضل بدائل Softr، دعنا نستكشف بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في لوحة تحكم العمل المخصصة:

التخصيص: خيارات التخصيص أولوية قصوى. ابحث عن برنامج لوحة تحكم العمل يمكنه إدارة العمليات أو المشاريع المعقدة

خيارات التخصيص أولوية قصوى. ابحث عن برنامج لوحة تحكم العمل يمكنه إدارة العمليات أو المشاريع المعقدة سهولة الاستخدام: يجب أن يكون إنشاؤها مباشرًا، دون الحاجة إلى مهارات الترميز. يجب أن تكون لوحات المعلومات سهلة الاستخدام لضمان اعتمادها من قبل فريقك

يجب أن يكون إنشاؤها مباشرًا، دون الحاجة إلى مهارات الترميز. يجب أن تكون لوحات المعلومات سهلة الاستخدام لضمان اعتمادها من قبل فريقك إدارة المشروع: يجب أن تعمل لوحة المعلومات المخصصة في المقام الأول كأداة لإدارة المشروع بحيث يتم إنجاز المهام في الوقت المحدد

يجب أن تعمل لوحة المعلومات المخصصة في المقام الأول كأداة لإدارة المشروع بحيث يتم إنجاز المهام في الوقت المحدد التكامل: من المفيد أن تتكامل لوحة المعلومات مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها في سير عملك أو مجموعة أعمالك

من المفيد أن تتكامل لوحة المعلومات مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها في سير عملك أو مجموعة أعمالك التسعير: يجب أن تتناسب خطط التسعير مع نمو فرقك لاستيعاب احتياجات مشروعك المتطورة دون المساس بالأداء

يجب أن تتناسب خطط التسعير مع نمو فرقك لاستيعاب احتياجات مشروعك المتطورة دون المساس بالأداء تحديثات في الوقت الفعلي: يجب أن تحتوي لوحة التحكم على تحديثات للبيانات في الوقت الفعلي لضمان عرض أدق المعلومات

يجب أن تحتوي لوحة التحكم على تحديثات للبيانات في الوقت الفعلي لضمان عرض أدق المعلومات تجربة المستخدم: يجب أن تحتوي على واجهة جذابة وبديهية لتحسين تجربة المستخدم

يجب أن تحتوي على واجهة جذابة وبديهية لتحسين تجربة المستخدم الأمان: يجب أن تتمتع لوحة التحكم بإجراءات أمنية قوية لحماية بيانات المشروع الحساسة

يجب أن تتمتع لوحة التحكم بإجراءات أمنية قوية لحماية بيانات المشروع الحساسة مستويات الوصول: يجب أن توفر مستويات وصول مختلفة لاستيعاب الأدوار المختلفة داخل الفريق

يجب أن توفر مستويات وصول مختلفة لاستيعاب الأدوار المختلفة داخل الفريق إعداد التقارير: يجب أن تتمتع لوحة التحكم بالقدرة على إنشاء تقارير مفصلة لتحليل متعمق لإدارة المشروع

أفضل 10 بدائل لبرنامج Softr لاستخدامها في عام 2024

اكتشف أفضل 10 بدائل لـ Softr في عام 2024، تم تنسيقها لتلبية احتياجاتك. تقدم خيارات البرامج هذه مجموعة من الميزات، من إدارة المشاريع المبسطة إلى التعاون السهل، لتعزيز إنتاجيتك وكفاءتك.

1. كليك أب

ClickUp هو برنامج مخصص مثالي لوحة تحكم المشروع أداة بسبب ميزات إدارة المشروع والتعاون والأتمتة التي لا تتطلب مهارات الترميز.

يمكنك الحصول على رؤية فورية للمهام، مما يسهل عليك تحديد الاختناقات وتحسين الإنتاجية وإكمال مشاريعك في الوقت المحدد.

إنشاء مخصص لوحات معلومات ClickUp لمتطلبات المشروع المحددة باستخدام حقول مخصصة وطرق عرض مختلفة لتتبع التقدم المحرز وإدارة المهام والتعاون بفعالية.

تصور المشاريع بفعالية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

أنشئ قوائم المهام بسرعة باستخدام انقر فوق المهام والذي سيقوم تلقائيًا بتعبئة البيانات في تقويمات فريقك. تتيح خاصية السحب والإفلات لمديري المشاريع إعادة تنظيم المواعيد النهائية وتعيين تبعيات المهام بناءً على المهام العاجلة.

عرض المهام وإدارتها وتعيينها وتحديد أولوياتها باستخدام مهام ClickUp Tasks

الاستفادة من أتمتة ClickUp لتبسيط المهام المتكررة وتبسيط سير العمل.

استخدم ClickUp لتحسين الإنتاجية ومساعدة الفرق في الحفاظ على تنظيم أهدافها داخل لوحات المعلومات المخصصة، سواءً كان ذلك بتعيين المهام بناءً على معايير معينة، أو تحديث الحالات تلقائيًا، أو إرسال إشعارات إلى أعضاء الفريق.

هذه تضمن لوحات المعلومات عمليات بسلاسة وإدارة جميع أعمالك من منصة واحدة.

إنشاء إجراءات تلقائية يتم تشغيلها تلقائيًا بواسطة أحداث أو شروط محددة باستخدام ClickUp Automation

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إدارة المهام في الوقت الفعلي للحصول على رؤية أفضل للاختناقات وتحسين الإنتاجية

تبسيط مهام سير العمل باستخدام خيارات أتمتة قوية

تخصيص لوحات المعلومات باستخدام قوالب خاصة بالصناعة وحقول مخصصة لتتبع البيانات المخصصة

قم بتكوين عملك لأي فريق باستخدام ClickApps للعمل الإدارة والتعاون والتنظيم وإعداد التقارير

عرض المشاريع في تنسيقات متعددة بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم متعدد الاستخدامات إدارة المشاريع التكامل بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وZapier



قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للميزات المتقدمة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. أدالو

عبر أدالو Adalo متخصص في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات أصلية بدون تعليمات برمجية. من خلال واجهته البديهية، يمكنك بسهولة تصميم لوحات تحكم مخصصة للمشروع للأجهزة المحمولة.

تسمح لك واجهة Adalo سهلة الاستخدام ومكتبة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا بتصميم لوحات معلومات مخصصة للمشروع مع وظيفة السحب والإفلات وتجربة التطبيق الأصلي ووظيفة اختيارية دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة الإجراءات المخصصة في Adalo لتشغيل إجراءات مثل إرسال بريد إلكتروني والاتصال بواجهات برمجة التطبيقات. يمكنك أيضًا استخدام Adalo لإنشاء نماذج أولية للتطبيق.

أفضل ميزات Adalo

تحسين العمليات التجارية من خلال إنشاء أدوات اتصال داخلية وتطبيقات دعم العملاء

تخصيص تطبيقك (لوحات الألوان، والأيقونات، والشعارات، والخطوط) لتتناسب مع هوية علامتك التجارية

ضمان التحديثات في الوقت الفعلي والمزامنة عبر جميع الأجهزة

التكامل بسلاسة مع خدمات الجهات الخارجية مثل Mixpanel وAirtable

قيود Adalo

قد تتطلب بعض الميزات المتقدمة حلولاً بديلة

دعم محدود لهياكل البيانات المعقدة

تسعير #### Adalo

مجاني

المبتدئين: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر المحترفون: 65 دولارًا في الشهر

65 دولارًا في الشهر الفريق: 200$/شهريًا

200$/شهريًا الشركات: 250 دولاراً شهرياً

أدالو التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 3.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. AppSheet

عبر جوجل يُعدّ AppSheet من Google بديلاً ممتازًا آخر لـ Softr، وهو مدمج بالكامل مع Google Workspace. يدعم AppSheet تطوير التطبيقات المستندة إلى البيانات، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات ولوحات معلومات تستفيد من هياكل البيانات المعقدة وسير العمل.

وتكمن قوته في قدرته على إنشاء تطبيقات تتكامل مع مصادر بيانات متنوعة، وأتمتة العمليات، ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي. وما يجعلها أفضل من ذلك هو خاصية تصوُّر البيانات، التي تجعل لوحات المعلومات الخاصة بك غنية بالمعلومات.

تمكين الأمان والمصادقة المستند إلى الأدوار عند استخدام العديد من الموظفين للوحات المعلومات.

AppSheet أفضل الميزات

تسخير نمذجة البيانات القوية للتطبيقات المعقدة

استخدام الروبوتات لأتمتة الإجراءات مثل تشغيل الإشعارات

استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج (Duet AI) لإنشاء تطبيقات ذكية

تمكين الوظائف غير المتصلة بالإنترنت لتحقيق إنتاجية غير منقطعة

أتمتة العمليات التجارية المعقدة وسير العمل باستخدام تكوينات روبوتات متقدمة

الاستفادة من مصادر البيانات بما في ذلك تحليلات Google Analytics والنماذج والرموز الشريطية والمواقع والتوقيعات والصور

قيود AppSheet

تحكم محدود في مظهر التطبيق بدون ترميز

منحنى تعلم أكثر حدة للوظائف المتقدمة

تسعير تطبيق AppSheet

البداية: 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً الأساسية: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا المؤسسات القياسية: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسة بلس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تطبيق AppSheet

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. جلايد

عبر الانزلاق Glide هي المنصة الأكثر سهولة في الاستخدام لبناء تطبيقات الجوال والويب مباشرةً دون كتابة التعليمات البرمجية.

تتمتع لوحات معلومات المشروع هذه بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي. من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية وخيارات التصميم القابلة للتخصيص، تعمل Glide على تبسيط صياغة لوحات معلومات ديناميكية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مشروعك.

يمكن إدارة لوحة المعلومات بسهولة باستخدام مكونات مثل لوحات التكوين ومعاينات الأجهزة. كما أنها تتيح التعاون المباشر وتساعدك على التحكم في تسجيل دخول المستخدم والوصول للعمل القائم على الأدوار.

جلايد أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل معقدة للتحديثات والمهام وربطها بأدوات أخرى

التكامل بسهولة مع جداول بيانات Google Sheets لاستيراد بيانات الأعمال الحالية في الوقت الفعلي

استخدم لوحة التحكم الخاصة بك على أي جهاز في أي مكان

اختر من بين أكثر من 400 قالب لإنشاء وتخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك

قيود الانزلاق

تكامل محدود مع خدمات الجهات الخارجية أو الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية

الاعتماد على جداول بيانات جوجل لتخزين البيانات

تسعير #### Glide

مجاني: لمحررين بميزات محدودة

لمحررين بميزات محدودة المحرر: يبدأ من 60 دولارًا في الشهر

يبدأ من 60 دولارًا في الشهر الفريق: يبدأ ب 125 دولارًا شهريًا

يبدأ ب 125 دولارًا شهريًا الأعمال: تبدأ من 310 دولارات شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

5. نولوكو

عبر نولوكو Noloco هي منصة أخرى لا تتطلب معرفة البرمجة لإنشاء أدوات داخلية مخصصة، وإدارة علاقات العملاء، وبوابات العملاء. وتتميز Noloco بمكتبتها الواسعة وتركز على تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة بما يتجاوز إنشاء لوحات التحكم.

يقدم العديد من القوالب المذهلة بصرياً مع خيارات تخصيص لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام. يمكنك إضافة منطق شرطي لأتمتة أجزاء من سير عملك.

نولوكو أفضل الميزات

اختر من بين ثمانية تخطيطات لعرض بياناتك

ضمان التحديثات في الوقت الحقيقي والتصور الديناميكي

التخصيص دون عناء باستخدام واجهة السحب والإفلات

تعاون في الوقت الفعلي مع فريقك

قيود نولوكو

خيارات التخصيص المتقدمة المحدودة

غير مجهز للتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المشاكل المعقدة

تسعير نولوكو

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا احترافي : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر الشركات: 319 دولارًا شهريًا

نولوكو التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

6. ويب فلو

عبر ويب فلو Webflow عبارة عن منصة تصميم وتطوير ويب منخفضة التعليمات البرمجية ومتطورة للغاية تمنحك تحكماً كاملاً في تصميم موقعك الإلكتروني وتفاعلاته.

يمكّنك Webflow من إنشاء لوحات معلومات ديناميكية من خلال محرره المرئي البديهي وقدراته القوية في نظام إدارة المحتوى. فهو يبسط إنشاء لوحات معلومات المشروع بعناصر تصميم فريدة مصممة خصيصًا لمجال مخصص.

يمكنك استخدام Webflow مع أدوات مثل Memberstack لإنشاء ميزات مثل الفواتير والفوترة. يمكنك أيضًا تصميم تفاعلات قائمة على التمرير ومتعددة الخطوات دون كتابة التعليمات البرمجية.

أفضل ميزات Webflow Webflow

تصميم لوحات معلومات مخصصة بالكامل مع دقة السحب والإفلات المثالية بالبكسل

استخدام Flexbox وشبكة CSS لخيارات تخطيط متقدمة

تضمين الاستضافة ونظام إدارة المحتوى لإدارة سلسة للموقع الإلكتروني

التكامل مع Zapier لأتمتة مهام سير العمل

قيود Webflow

دعم محدود لهياكل قواعد البيانات المعقدة

إمكانيات الواجهة الخلفية محدودة نسبيًا

تسعير #### Webflow

مجاني

الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا CMS: 29$/شهريًا

29$/شهريًا الشركات: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. كاسبيو

عبر كاسبيو Caspio هو أداة منخفضة الكود قابلة للتطوير لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت. يمكنك السحب والإفلات أو استخدام أدوات مدمجة لتكامل البيانات لإنشاء لوحات معلومات جذابة بصريًا مصممة خصيصًا لمتطلبات مشروع معين.

يتخصص Caspio في تطوير التطبيقات التي تعتمد على قواعد البيانات، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات ذات متطلبات البيانات المعقدة. كما أنه يساعد أيضًا في إعداد مخططات وتقارير ثاقبة عن لوحة تحكم لتحسين عملية اتخاذ القرار .

Caspio أفضل الميزات

احصل على طرق عرض فريدة للبيانات على صفحة واحدة حسب احتياجاتك

استيراد البيانات بسهولة بيانات أوراق إكسل والوصول إلى قواعد البيانات

إنشاء تطبيقات بشكل أسرع باستخدام أداة التوجيه والنقر

تنفيذ التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لتعزيز الأمان

قيود كاسبيو

خيارات تخصيص التصميم المحدودة مقارنة ببعض البدائل

أسعار أعلى للمستخدمين الإضافيين والتخزين الإضافي

تسعير Caspio

مجاناً

المبتدئين: 50 دولاراً في الشهر

50 دولاراً في الشهر المحترفين: 600 دولار شهرياً

600 دولار شهرياً المؤسسات: 2250 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات كاسيبيو

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. Visual Composer/WPBakery

عبر الملحن المرئي WPBakery أو Visual Composer هو منشئ مواقع الويب سهل الاستخدام يستخدم بشكل أساسي كإضافة ووردبريس، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لإنشاء لوحات تحكم مخصصة.

يعمل Visual Composer على تبسيط إنشاء وتصميم لوحات معلومات جذابة لمجال مخصص. يمكن لمركز Visual Composer Hub الوصول إلى العناصر والقوالب والوظائف الإضافية.

أفضل ميزات Visual Composer

استخدم خيارات التصميم المتقدمة مع تأثيرات الخلفية

إنشاء تخطيطات مخصصة باستخدام ميزة منشئ القوالب

ضمان العرض الأمثل على أي جهاز مع تصميم سريع الاستجابة

توسيع الوظائف من خلال التكامل مع الإضافات الشائعة الأخرى

قيود Visual Composer

خيارات تخصيص متقدمة محدودة للمطورين

مشاكل في التوافق مع بعض الإضافات التابعة لجهات خارجية

أسعار الملحن المرئي

واحد: 49 دولارًا في السنة لموقع ويب واحد

49 دولارًا في السنة لموقع ويب واحد بالإضافة: 99 دولارًا في السنة لخمسة مواقع ويب

99 دولارًا في السنة لخمسة مواقع ويب تسريع: 149 دولارًا في السنة ل 20 موقعًا إلكترونيًا

149 دولارًا في السنة ل 20 موقعًا إلكترونيًا الوكالة: 349 دولارًا في السنة ل 1000 موقع إلكتروني

تقييمات ومراجعات الملحن المرئي

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

9. آبي باي

عبر فطيرة آبي Appy Pie هي واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تحول موقع الويب إلى تطبيق. يركز Appy Pie على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمختلف حالات الاستخدام، ويقدم واجهة سهلة الاستخدام ومكتبة واسعة من القوالب. وهي مثالية للمشاريع التي تتطلب نهجاً يركز على الجوّال أولاً.

يمكنك أيضاً استخدام أدوات التصميم بالذكاء الاصطناعي من Appy Pie لإنشاء رسومات للوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك أتمتة مهام سير العمل وإضافة الفلاتر وتعيينات الحقول والمنطق الشرطي.

توفر الأداة أيضاً المصادقة الثنائية والتشفير لمزيد من الأمان.

أفضل ميزات تطبيق Appy Pie

تطوير التطبيقات دون عناء باستخدام واجهة محرر السحب والإفلات

استكشف مكتبة واسعة من القوالب وعناصر التصميم المبنية مسبقاً

اختبار وظائف التطبيق في الوقت الفعلي من خلال المعاينة المباشرة

تعزيز قدرات التطبيق من خلال التكامل مع الخدمات الشائعة مثل خرائط جوجل و Shopify

قيود فطيرة التطبيقات

يعتمد على خدمات الجهات الخارجية ومصادر البيانات لميزات ووظائف معينة

قد يختلف أداء التطبيق بناءً على التعقيد والحجم

تسعير تطبيق Appy Pie

الأساسي: 16 دولارًا أمريكيًا/التطبيق شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/التطبيق شهريًا ذهبي : 36 دولارًا/التطبيق شهريًا

: 36 دولارًا/التطبيق شهريًا البلاتيني : 60 دولارًا/التطبيق شهريًا

: 60 دولارًا/التطبيق شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التطبيق

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. سويت داش

عبر سويت داش SuiteDash عبارة عن منصة شاملة لبوابات العملاء وإدارة المشاريع والفواتير. يمكنك تصميم لوحات المعلومات وتخصيصها بسهولة من مختلف الأدوات والمخططات والوحدات المصممة مسبقًا أو إنشاء مكونات مخصصة تناسب بقية خطة عملك.

باستخدام SuiteDash، يمكنك إنشاء لوحات معلومات لتتبع تقدم المشروع وإدارة العلاقات مع العملاء وتحليل أداء الأعمال وتعزيز الإنتاجية والتعاون واتخاذ القرارات.

وهو بمثابة منصة مركزية لإدارة المشاريع والتفاعلات مع العملاء.

أفضل ميزات #### SuiteDash

التواصل الآمن ومشاركة الملفات مع بوابة العملاء

تتبع المهام والتعاون مع فريقك باستخدام أدوات إدارة المشاريع إدارة الشؤون المالية بكفاءة مع وظائف الفواتير والفواتير

تخصيص العلامة التجارية مع خيارات وضع العلامات البيضاء

قيود SuiteDash

التخصيص المحدود مقارنة بالأدوات المتخصصة

مشاكل في الأداء من حين لآخر خلال أوقات ذروة الاستخدام

أسعار سويت داش

البداية: 19 دولارًا/شهرًا

19 دولارًا/شهرًا الازدهار: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر Pinnacle: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات سويت داش

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

## اختيار الأداة المناسبة بدون رمز

مع توفر العديد من بدائل أداة إنشاء تطبيقات Softr في عام 2024، إنه الوقت المثالي لاستكشاف خيارات جديدة. سواء أكنت بحاجة إلى منصة بدون كود أو أداة إنشاء تطبيقات الجوال أو أداة شاملة لتحقيق أهداف إدارة المشروع ، فإن البدائل العشرة التي تمت مناقشتها في هذه المقالة يجب أن تكون قادرة على حل احتياجات لوحة التحكم الخاصة بك.

من بين المتنافسين، يعد ClickUp خياراً ممتازاً، حيث يوفر تعدد الاستخدامات والوظائف. تضمن ميزاته القوية وقدراته التكاملية السلسة تناسبًا متناغمًا مع نظامك التقني الحالي.

يعد ClickUp شهادة على الابتكار، حيث يسد الفجوة بين التصميم والإنتاجية برشاقة لا مثيل لها. اشترك في ClickUp اليوم!