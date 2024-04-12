كيفية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

حتى سنوات قليلة مضت، كان "التحول الرقمي" كلمة طنانة أو اتجاهاً لا تنغمس فيه سوى المؤسسات الأكبر والأكثر ابتكاراً. غيرت جائحة كوفيد-19 ذلك بشكل كبير.

فمنذ عام 2020، تم تحويل 55% من المنتجات والخدمات - عبر التسوق والخدمات المصرفية والألعاب وحتى طلب الطعام في المطاعم - إلى الرقمنة على مستوى العالم, يكتشف ماكنزي لكي تكون قادرًا على المنافسة اليوم، تحتاج إلى التحول الرقمي بسرعة وبدون أخطاء.

في هذه المدونة، نناقش في هذا المنشور كيف يمكنك تحقيق ذلك من خلال استراتيجية قوية للتحول الرقمي.

ما هي استراتيجية التحول الرقمي؟

استراتيجية التحول الرقمي هي النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسة نحو اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الأعمال. وهي تنطوي على إعادة التفكير في نماذج الأعمال والعمليات وتجارب العملاء القديمة لتعزيز الميزة التنافسية في عالم رقمي أولاً.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على ماهية استراتيجية التحول الرقمي وما هي ليست كذلك.

على مستوى المؤسسة وليس بشكل مجزأ: تميل الاستراتيجية إلى أن تكون فلسفة أو خطة أو نهجاً على مستوى المؤسسة بدلاً من مشروع أو مشروعين صغيرين. لذا، فإن "أتمتة الحسابات المستحقة القبض" ليست استراتيجية.

طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل: تنتشر استراتيجية التحول الرقمي للأعمال على مدى سنوات، مما يؤدي إلى تغيير المؤسسة بأكملها تدريجيًا، حتى لو تم تسليم الزيادات بطريقة مرنة.

مستقبلية وليست فورية: تركز استراتيجية التحول الرقمي بشكل أكبر على بناء الأعمال للمستقبل بدلاً من المشاكل الآنية الصغيرة. على سبيل المثال، في حين أن اعتماد الأتمتة يمكن أن يوفر التكاليف على المدى القصير، فإن الاستراتيجية الجيدة التي تتضمن الأتمتة ستبني الكفاءات والميزة التنافسية للمستقبل.

الترحيب بالتغيير وليس مقاومته: تؤدي استراتيجية التحول الرقمي إلى إحداث تغيير على مستوى المؤسسة عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا. فهي تُحدث تغييرًا ثقافيًا بالإضافة إلى التغيير الرقمي.

التحول الرقمي لديه القدرة على إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تمارس بها أعمالك. ويمكنه خلق فرص ونماذج أعمال وقنوات إيرادات جديدة. ويمكنه بناء الابتكار والمرونة داخل المؤسسة.

فيما يلي المكونات الرئيسية للتحول الرقمي التي تتيح كل ذلك وأكثر.

المكونات الرئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي

استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة هي توثيق لكيفية الانتقال من الرؤية الطموحة إلى العمل على أرض الواقع. إنها الوثيقة التي توائم بين الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا مع المطور والمتدرب ومندوب المبيعات على أرض الواقع.

فيما يلي بعض المكونات الرئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي.

1. التفكير الاستراتيجي

الاستراتيجية الرقمية هي أكثر من مجرد خطة. فهي لا تقتصر على تحديد متى تقوم بماذا. فهي توفر إطار عمل للتغلب على تعقيدات المسعى، مما يضمن توافق المبادرات الرقمية مع استراتيجية العمل.

تبلور المؤسسات التفكير الاستراتيجي من خلال ما يلي. دعنا نفهم ذلك بمثال على شركة بيع بالتجزئة.

الرؤية: رؤية لما ستبدو عليه الحالة النهائية.

مثال: التكامل السلس بين تجارب التسوق الرقمية والمادية (أي التسوق متعدد القنوات) للعميل بحيث يمكنه شراء ما يحتاجه بالطريقة التي يريدها.

خارطة الطريق: المسار المختار والمعالم التي يجب تحقيقها.

مثال:

إنشاء موقع إلكتروني للتسوق عبر الإنترنت

دمج نماذج التعلم الآلي لتحسين التوصيات

رقمنة المتجر بحيث يمكن للعملاء إجراء مسح ضوئي والحصول على معلومات إضافية عن المنتجات من الموقع الإلكتروني/تطبيق الهاتف المحمول

تنفيذ برامج الولاء عبر جميع القنوات

بناء منتجات رقمية، مثل الألعاب أو المجتمعات لتحسين المشاركة

السياق: المنافسة وأبحاث السوق لوضع مبادرات التحول الرقمي في مكانها الصحيح.

مثال: تحتكر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون طريقة تسوق العملاء. التجزئة الرقمية هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها المنافسة في هذا المجال وتمييز أنفسنا عن المنافسين.

الغرض: لماذا تعتبر جهود التحول الرقمي هذه ضرورية ولماذا الآن

مثال: يتكيف التحول الرقمي وما ينتج عنه من تجارب تسوق متعددة القنوات مع احتياجات العملاء المتطورة. إذا لم يحدث ذلك الآن، سنفقد قاعدة عملائنا الحالية لصالح بدائل العصر الجديد.

الأهداف: أهداف العمل التي ستخدمها استراتيجية التحول الرقمي هذه.

مثال: سيأتي لاحقًا في هذا القسم.

2. عملية التحويل

غالباً ما يفترض القادة أن التحول الرقمي هو مجرد شراء وتنفيذ برمجيات للقيام بمهام معينة. وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق.

فالتحول الرقمي الحقيقي هو تغيير أساسي في الطريقة التي تعمل بها الأعمال داخليًا أيضًا. وهنا يأتي دور الممارسات الرشيقة وممارسات DevOps.

تطوير البرمجيات الرشيقة هي طريقة جديدة لبناء البرمجيات التي تركز على إنشاء وإطلاق تغييرات تدريجية صغيرة على دفعات سريعة. تدعم DevOps هذه السرعة والتوسع من خلال أتمتة تسليم البرمجيات وتغييرات البنية التحتية، مما يسمح للمؤسسات بتكرار الميزات والتطبيقات والخدمات الجديدة ونشرها بسرعة.

على سبيل المثال، بدلاً من قضاء عامين في إنشاء تطبيق تسوق عبر الهاتف المحمول وإطلاقه بشكل كبير في يوم واحد، سيختار بائع التجزئة أهم الميزات للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق وإطلاقها بسرعة. وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، سيقومون بدفع الميزات الإضافية في سباقات قصيرة تتراوح مدتها بين 2-4 أسابيع.

3. تغيير العقلية

غالباً ما تعيق العقلية التقليدية لتطوير البرمجيات التقدم في مبادرات التحول الرقمي الحديثة. ولهذا السبب تختار المؤسسات مبادئ البرمجيات المرنة، والتي تم تصميمها للتركيز على:

تعظيم قيمة العميل : بناء البرمجيات لتلبية احتياجات العميل والسوق، حتى لو كانت تتطور بسرعة

: بناء البرمجيات لتلبية احتياجات العميل والسوق، حتى لو كانت تتطور بسرعة القضاء على الهدر : تحديد وإلغاء الأنشطة التي لا تضيف قيمة لعملية التطوير أو للعميل

: تحديد وإلغاء الأنشطة التي لا تضيف قيمة لعملية التطوير أو للعميل تمكين فرق العمل : إنشاء فرق ذاتية الإدارة ذاتية التمكين للتأكيد على اتخاذ القرارات المستنيرة والتعاون

: إنشاء فرق ذاتية الإدارة ذاتية التمكين للتأكيد على اتخاذ القرارات المستنيرة والتعاون تحقيق الاستفادة القصوى من الكل : مراعاة التفاعلات والروابط بين مختلف الأجزاء المتحركة وتحسين العملية برمتها

: مراعاة التفاعلات والروابط بين مختلف الأجزاء المتحركة وتحسين العملية برمتها توسيع نطاق التعلّم: دمج التعلم المستمر في العملية

4. الابتكار والإبداع

يقع الابتكار والإبداع في صميم عملية التحول الرقمي، مما يمكّن المؤسسات من التعامل مع تعقيدات العصر الرقمي، والاستفادة من الفرص الجديدة، وتلبية توقعات العملاء المتطورة.

في التحول الرقمي، يجب أن يتجاوز الابتكار ما هو واضح. كما فعلت أمازون في التحول من بائع كتب على الإنترنت إلى شركة رائدة في الحوسبة السحابية (AWS) والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.

5. التحليلات

تتمثل إحدى أكبر مزايا التقنيات الرقمية في قدرتها على تقديم رؤى مستحيلة حتى الآن استناداً إلى البيانات. وكجزء من استراتيجية التحول الرقمي، يمكن أن تساعد التحليلات المؤسسات:

تحديد الفرص الجديدة بناءً على سلوك العملاء

مراقبة الاتجاهات ووضع تنبؤات للمستقبل

الاطلاع على الأخطاء والمشكلات المتكررة لتحسين العمليات

6. تحديد الأهداف الفعالة

تستغرق مبادرات التحول الرقمي عدة سنوات حتى تكتمل. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه المبادرات مستمرة، ويتم تحسينها باستمرار مع مرور الوقت. خلال هذا الوقت، من الممكن أن نغفل عن سبب البدء.

لتجنب ذلك، من المهم وضع أهداف واضحة تتماشى مع أهداف العمل الأوسع نطاقاً وتحقق نتائج ملموسة.

قد تضع مؤسسة البيع بالتجزئة التي ناقشناها أعلاه أهدافًا مثل:

تحقيق 50% من نمو الإيرادات السنوية من خلال الموقع الإلكتروني الجديد بحلول عام 2024

زيادة الوقت المستغرق على الموقع الإلكتروني إلى 15 دقيقة

تقليل متوسط الوقت المستغرق في مكتب الدفع في المتجر إلى 90 ثانية

زيادة نسبة الدفع الذاتي في المتاجر إلى 80%

7. مؤشرات القياس والأداء

بينما تركز الأهداف على ما تحتاج الأعمال التجارية إلى تحقيقه، تتيح لك مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) تتبع التقدم المحرز خلال رحلة التحول الرقمي، وهو جزء مهم من استراتيجية العمليات . لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة.

سرعة التطوير

عدد الميزات التي يقوم فريق هندسة البرمجيات بشحنها في كل سباق. يساعد ذلك في قياس الإنتاجية، مما يساهم في الميزة التنافسية للمؤسسة.

معدل الأخطاء

عدد الأخطاء لكل مائة سطر من التعليمات البرمجية. يؤثر تقليل معدل الأخطاء بشكل إيجابي على جودة البرمجيات، مما يؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.

تكرار النشر

التواتر الذي تقوم به الفرق الهندسية بنشر التعليمات البرمجية للإنتاج. يمكّن التكرار الأعلى المؤسسة من الاستجابة للتغييرات بسرعة والتعافي من الفشل، إن وجد.

متوسط الوقت اللازم للتعافي (MTTR)

متوسط الوقت الذي يستغرقه الفريق لاستعادة الخدمة بعد فشل النظام. يضمن انخفاض MTTR وقت تشغيل وتوافر أفضل للعميل.

إذا كان كل هذا يبدو معقداً، فهو كذلك. فاستراتيجية التحول الرقمي الفعالة هي مصفوفة من الرؤية والرسالة والأهداف والخطط وخرائط الطريق وتعليمات التنفيذ وغيرها. ويأتي تنفيذ ذلك بطبيعة الحال مع مجموعة التحديات الخاصة به.

## تحديات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

يمكن أن تكون التحديات التي تواجهها أثناء تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي تكنولوجية أو تنظيمية أو ثقافية. التحديات الأكثر شيوعاً هي كما يلي.

مقاومة التغيير: قد يقاوم الموظفون التقنيات أو العمليات الجديدة بسبب الخوف من المجهول أو احتمال فقدان الوظيفة أو تفضيل أساليب العمل الحالية. على سبيل المثال، قد تقاوم الفرق التي اعتادت على إنشاء المحتوى/التوثيق باستخدام الأدوات التي يفضلونها استخدام أدوات جديدة برنامج سير عمل المحتوى .

التغلب على مقاومة التغيير من خلال:

إشراك الموظفين في وقت مبكر من عملية التحول

التبشير بفوائدها

مناقشة كيف سيساعد ذلك على نموهم الشخصي وكفاءتهم

تعزيز ثقافة التعلّم المستمر والتحسين المستمر

نقص المهارات الرقمية: لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بفعالية، تحتاج إلى مهارات جديدة قد لا تمتلكها. تجنب ذلك من خلال:

الاستثمار في تحسين مهارات الموظفين الحاليين

بناء القدرات من خلال تعيين موظفين جدد أو توظيف متعاقدين جدد

التعاون مع الشركات الناشئة وشركات المنتجات ذات المهارات التي تحتاج إليها

التفكير في الأتمتة/الذكاء الاصطناعي للمهام ذات الصلة

الصوامع: يمكن أن تحول صوامع الإدارات دون التدفق السلس للمعلومات والتعاون اللازمين للتحول الرقمي الناجح. قم بتسوية ذلك من خلال:

إنشاء فرق متعددة الوظائف من أجل مشاركة المعلومات بشكل أفضل

الاستفادة من الأدوات الرقمية التعاونية

تشجيع مشاركة المعرفة بين الإدارات

تطور السوق: تتطور الأسواق اليوم بسرعة، حيث يقوم المنافسون الأذكياء ببناء الحلول باستمرار. للبقاء في المنافسة، تحتاج إلى:

بناء خفة الحركة والمرونة في المؤسسة

تبني منهجيات تطوير رشيقة لتسهيل القدرة على التكيف

تمكين فرق العمل والفرق التقنية من العمل بشكل وثيق

فجوات التواصل: كمبادرات على مستوى المؤسسة، يتم تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان المعلومات من خطوة إلى أخرى. تجنب ذلك من خلال:

إشراك جميع الموظفين منذ المراحل الأولى من التحول

الاستفادة من أدلة إدارة التغيير لتسهيل العملية

بناء الشفافية في المنظمة من خلال التواصل المفتوح والتوثيق

دعوة الأسئلة والإجابة عليها بصراحة

على الرغم من أننا قدمنا بعض التكتيكات للتغلب على هذه التحديات، إلا أنها قد تكون متفرقة. لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بنجاح، تحتاج إلى الأدوات المناسبة. إليك ما هي هذه الأدوات وكيف يمكنك استخدامها.

## كيفية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

كما ناقشنا طوال الوقت، فإن التحول الرقمي هو مبادرة طويلة الأجل ومعقدة ومتعددة الأوجه. تتطلب إدارة تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية برنامجًا لإدارة المشاريع مصممًا لهذا الغرض مثل ClickUp.

دعنا نرى كيف يمكنك تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي باستخدام ClickUp.

1. حدد رؤيتك وأهدافك

تقسم استراتيجية التحول الرقمي الجيدة رؤية واسعة النطاق إلى وحدات أصغر. على سبيل المثال، تتمثل رؤيتك في "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب متميزة للعملاء"

قد تكون أصغر وحدة لديك هي "تنفيذ نماذج لغوية كبيرة لمساعدة العملاء على التسوق على الموقع الإلكتروني" تحتاج الرحلة من الرؤية إلى المهام إلى تنظيم جيد. مهام ClickUp يسمح لك بتقسيم استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بك إلى مساحات عمل ومجلدات وقوائم ومهام ومهام فرعية وقوائم مراجعة. استخدم هذا لإنشاء تسلسل هرمي لعملك.

ثم استخدم انقر فوق الأهداف لمؤشرات الأداء الخاصة بك. حدد الأهداف كأرقام أو نسب مئوية أو نعم/لا. احصل على عرض شامل لجميع الأهداف في مكان واحد وراقب التقدم المحرز دون عناء.

ضبط أهدافك وتتبعها في الحياة الواقعية باستخدام لوحة تحكم أهداف ClickUp

2. تقييم القدرات الحالية وتطوير خارطة الطريق الخاصة بك

قبل أن تقوم بتحويل أي شيء، افهم ما لديك بالفعل. قم بإجراء تقييم شامل للقدرات الرقمية الحالية والعمليات والبنية التحتية التكنولوجية. حدد الفجوات بين الحالة الحالية والحالة المستقبلية المرغوبة.

هذه هي الخطوة الأولى في إعادة هندسة إجراءات العمل . وبناءً على ذلك، قم بوضع خارطة طريق استراتيجية تحدد المبادرات والمشاريع والتقنيات الحاسمة المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الرقمي.

إذا كنت جديدًا في هذا المجال، فإليك إطار عمل مفيد. قالب استراتيجية وخطة التحول الرقمي من ClickUp كل ما تحتاجه لإدارة العملية بأكملها، بدءًا من تحديد الأهداف إلى مراقبة التقدم المحرز.

إنشاء استراتيجية تحول رقمي كاملة باستخدام ClickUp

3. اجمع فريقًا معًا وابدأ مشروعًا تجريبيًا

قم بتنظيم فريق متعدد الوظائف من الخبراء لقيادة التحول الرقمي. قم بجلب ممثلين من وحدات الأعمال وهندسة البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات والأقسام الأخرى ذات الصلة.

أطلق مشروعاً تجريبياً يوضح إمكانات التحول الرقمي

إشراك أبطال يؤمنون بالتحول الرقمي ويقومون بالتبشير به

تقديم تحديثات منتظمة لجميع أصحاب المصلحة للحصول على تأييدهم

بناء قاعدة معرفية للدروس المستفادة وتصورها باستخدام أدوات تخطيط العمليات لتحسينها لاحقًا

ارسم خريطة لعملياتك التجارية باستخدام ClickUp Whiteboard

4. التنفيذ والتوسع

مع التجارب الناجحة، ابدأ في تنفيذ المبادرات الرقمية على نطاق أوسع، مع مراقبة التقدم المحرز باستمرار وتعديل الاستراتيجيات حسب الضرورة. صُممت أدوات ClickUp لدعمك في كل خطوة على الطريق.

التنظيم: أنشئ المهام، واكتب وصفًا تفصيليًا، وخصص المستخدمين، وتتبع التبعيات، وحدد المواعيد النهائية، وراقب التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp.

تعاون: اجمع الفريق معًا لترك التعليقات، والرد على الاستفسارات، ومناقشة الملاحظات، وتحويل الأفكار إلى عناصر عمل باستخدام عرض ClickUp Chat . يمكنك أيضًا منح وصول محدود للاستشاريين أو وصول للقراءة فقط لأصحاب المصلحة في العمل لمراقبة التقدم المحرز.

إدارة تعاون الفريق باستخدام ClickUp

Streamline: أنشئ عمليات سير عمل قابلة للتخصيص وحقول مخصصة لإدارة مشاريعك بطريقتك الخاصة. استخدم انقر فوق تتبع الوقت لمراقبة مقاييس الإنتاجية والكفاءة بدقة.

أتمتة: استخدم أيًا من أكثر من 100 انقر فوق التشغيل التلقائي لتسريع أعمال إدارة المشاريع المشغولة. أو استلهم من بعض هذه أمثلة على أتمتة عمليات الأعمال . التركيز على ما يهم.

أتمتة أعمال إدارة المشاريع المشغولة

الجدول الزمني: استخدم طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar لمراقبة الجدول الزمني للمشروع على المستويين الطويل الأجل والدقيق. شاهد جميع معالمك على مدار الوقت وأعد ضبطها حسب حاجتك.

تخصيص الموارد: اطلع على من هو متاح، ومن يعمل على ماذا، وما إلى ذلك في مكان واحد واختر المورد المناسب للمهمة المناسبة باستخدام طريقة عرض ClickUp Workload.

الاندماج: تحتاج المشاريع المترابطة إلى بيانات من مختلف الأدوات. استخدم أكثر من 1000 تكامل لـ ClickUp لتلائم إدارة مشروعك بشكل مباشر في مجموعتك التنظيمية.

المراقبة والتحسين: تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مع لوحات معلومات ClickUp . اختر المقاييس التي تريد تتبعها وأنشئ أدوات لها على لوحة التحكم الخاصة بك. قم بتطبيق أي من هذه قوالب تحسين العملية لتحسين سير عملك.

تتبع كفاءة التدفق على لوحة معلومات ClickUp Dashboard

5. إدارة التغيير الثقافي

يجب أن تشمل استراتيجيات التحول الرقمي الجيدة التغيير الثقافي والعقلي أيضًا. استخدم ClickUp لتعزيز التحول السلس نحو الثقافة الرقمية.

إخبار قصة التحول الرقمي للمؤسسة بأكملها. كن شفافاً بشأن النجاحات والإخفاقات. استخدم مستندات ClickUp لكتابة القصة ومشاركتها. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون القراءة كثيرًا، استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات على الفور.

توثيق رحلة التحول الرقمي باستخدام مستندات ClickUp Docs

استدعِ تعليقات من الموظفين. أطلق المنتجات/الخدمات لمجموعات صغيرة من مستخدمي الإصدار التجريبي واجمع الملاحظات. نماذج ClickUp مصممة لالتقاط هذه المعلومات. إذا كنت تطرحها للمستخدمين الداخليين، يمكنك أيضًا استخدام تعليقات المهام لهذا الغرض.

تدريب المستخدمين. قم بإنشاء مواد تدريبية ووثائق لتمكين التعلم الذاتي. قم أيضًا بجدولة جلسات التدريب والتأهيل مع المستخدمين، إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.

تعيين أبطال التحول الذين سيقومون بتدريب ودعم المستخدمين في فرقهم/إداراتهم.

والآن بعد أن أصبح لديك إطار عمل للتحول الرقمي للتنفيذ، إليك بعض الأمثلة على كيفية نجاحه في قطاعات محددة.

استراتيجية التحول الرقمي في قطاعات محددة

ظهرت الحاجة إلى التحول في جميع القطاعات تقريبًا. ومع ذلك، قد تختلف الرحلة قليلاً عن بعضها البعض. دعونا نستكشف بعض القطاعات واستراتيجيات التحول الخاصة بها.

الرعاية الصحية

تساعد المنتجات الصحية الرقمية مقدمي الخدمات الصحية والمرضى على إدارة الأمراض وتقليل المخاطر وتعزيز العافية بشكل عام. من أبحاث السرطان إلى اختبار الأدوية، تستخدم المؤسسات المنتجات الرقمية في جميع العمليات في مجال الرعاية الصحية.

استراتيجيات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها بشكل شائع في مجال الرعاية الصحية هي:

التشخيص القائم على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها

استراتيجية الصحة العامة المعتمدة على البيانات للرعاية الصحية الوقائية والأولية

المشورة الطبية الشخصية القائمة على البيانات الصحية طويلة المدى

الأجهزة القابلة للارتداء للمراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ

الرعاية الصحية عن بُعد للاستشارات الطبية عن بُعد

التمويل

لقد أحدثت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية أولاً تحولاً رقميًا سريعًا في السوق. بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا هي:

الخدمات المصرفية متعددة القنوات : تجربة مصرفية سلسة ومتسقة عبر الإنترنت والهاتف المحمول والفروع ومنصات الطرف الثالث

: تجربة مصرفية سلسة ومتسقة عبر الإنترنت والهاتف المحمول والفروع ومنصات الطرف الثالث التحليلات : رؤى لإضفاء الطابع الشخصي على تجارب العملاء واكتشاف الاحتيال والتنبؤ باتجاهات السوق

: رؤى لإضفاء الطابع الشخصي على تجارب العملاء واكتشاف الاحتيال والتنبؤ باتجاهات السوق بلوك تشين: المعاملات الآمنة والشفافة والعقود الذكية لتقليل تكاليف التحويلات المالية الدولية

التصنيع

يشهد قطاع التصنيع وسلسلة التوريد حالة من التقلبات في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم. مبادرات التحول الرقمي التي تقدم قيمة في التصنيع هي:

التوأم الرقمي : محاكاة رقمية لخط التجميع المادي/سلسلة التوريد من أجل مراقبة أفضل وتخفيف المخاطر

: محاكاة رقمية لخط التجميع المادي/سلسلة التوريد من أجل مراقبة أفضل وتخفيف المخاطر إنترنت الأشياء : الأجهزة المتصلة لالتقاط المعلومات وتدفقها بسلاسة بين الأنظمة المختلفة

: الأجهزة المتصلة لالتقاط المعلومات وتدفقها بسلاسة بين الأنظمة المختلفة التحليلات : جمع البيانات الدقيقة في جميع أنحاء سلسلة التصنيع والتوريد لتحديد فرص التحسين

تقوم المؤسسات بتنفيذ مثل هذه المشاريع المبتكرة في مختلف الصناعات تحت مظلة التحول الرقمي. ولكن كيف يساعد ذلك الأعمال حقًا؟

قياس العائد على الاستثمار لاستراتيجية التحول الرقمي

ينطوي تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على موارد كبيرة، بما في ذلك الوقت والمال والجهد. كيف تعرف أن هذا الأمر يستحق العناء؟

هناك ثلاثة أنواع من المقاييس التي يمكن أن تساعد في قياس عائد الاستثمار لاستراتيجية التحول الرقمي.

المقاييس المالية

نمو الإيرادات

الزيادة في الإيرادات التي تُعزى إلى المبادرات الرقمية، مثل المنتجات الرقمية الجديدة أو مبيعات التجارة الإلكترونية أو الخدمات المحسّنة رقميًا.

مثال واضح على نمو الإيرادات كعائد استثمار من التحول الرقمي هو وول مارت، التي استثمرت المليارات في قدراتها في التجارة الإلكترونية وتحسين سلسلة التوريد الرقمية. وقد استحوذت على Jet.com طورت Walmart+، ونفذت تحليلات متقدمة لتحسين المخزون والتوصيل.

أدت هذه المبادرات إلى تحسين نمو التجارة الإلكترونية لشركة Walmart، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العملاء مع تسريع أوقات التسليم وزيادة توافر المنتجات. في السنة المالية 2021، بلغت مبيعات وول مارت للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة نمت بنسبة 79% .

وفورات في التكاليف

تخفيضات التكلفة الناتجة عن الكفاءات التشغيلية، أو انخفاض العمالة اليدوية، أو انخفاض معدلات الخطأ، أو التكلفة الإجمالية للملكية (بما في ذلك الاستثمار الأولي، والتنفيذ، والتدريب، والصيانة، والتحديثات).

فترة الاسترداد

الوقت الذي يستغرقه المشروع لاسترداد استثماره الأولي من خلال صافي الفوائد المحققة.

مقاييس العملاء

تجربة العميل: التحسن في رضا العملاء (CSAT) وصافي نقاط المروجين (NPS) نتيجة للمبادرات الرقمية.

تكلفة اكتساب العملاء (CAC): تكلفة اكتساب عملاء جدد.

قيمة عمر العميل: إجمالي المشتريات التي من المحتمل أن يقوم بها العميل خلال فترة علاقته مع الشركة.

ولإقامة علاقات أفضل مع العملاء وزيادة القيمة الدائمة لعلاقتهم بالشركة، حولت نايكي تركيزها نحو مباشرة إلى المستهلك . وكجزء من هذه الاستراتيجية، أعادت شركة نايكي تصميم موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول وبرنامج عضويتها.

وقد أدت استراتيجية التحول الرقمي هذه إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت بشكل كبير، وتحسين مشاركة العملاء، وتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية. خلال السنة المالية 2021، زادت مبيعات نايكي الرقمية بنسبة 41% .

وقد ساعد التركيز على قنوات البيع الرقمية شركة نايكي في التغلب على تحديات البيع بالتجزئة خلال جائحة كوفيد-19، كما ساعد الشركة على تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الرقمي.

المقاييس التشغيلية

الكفاءة التشغيلية: تحسينات في المقاييس مثل أوقات الدورات أو إنتاجية الموظفين أو معدل دوران المخزون

الجودة: الحد من العيوب، أو تحسين معدلات الامتثال، أو تحسين سرعة تقديم الخدمة

سرِّع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بك مع ClickUp

يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تصل قيمة التحول الرقمي بالنسبة للمجتمع والصناعة إلى 100 تريليون دولار بحلول عام 2025 . يتبنى الجميع التقنيات الرقمية عبر مجموعة واسعة من الأغراض.

وفي حين أن نتائج الأعمال المحتملة قد تكون كبيرة، إلا أنه ليس من السهل تحقيقها. ديلويت يجد أن 70% من جهود التحول تفشل.

إحدى الطرق المهمة التي يمكنك من خلالها تجنب الفشل هي أن يكون لديك نظام قوي لإدارة المشاريع لتخطيط مبادراتك وتنظيمها وجدولتها وتتبعها ومراقبتها وتحسينها.

تم تصميم ClickUp لتمكين ذلك بالضبط. وسواء كنت تدير مشروعًا تجريبيًا صغيرًا أو برنامجًا للتحول الرقمي على مستوى المؤسسة عبر آلاف المستخدمين، فإن ClickUp يمكنه التعامل مع كل ذلك.

شاهد ClickUp أثناء العمل بنفسك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .

## الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هو النموذج الاستراتيجي للتحول الرقمي؟

يرشد النموذج الاستراتيجي للتحول الرقمي المؤسسات خلال رحلتها في مسيرتها، ويوفر إطار عمل لدمج التقنيات الرقمية في الأعمال. ويساعد في تصميم المبادرات لتحقيق أهداف مثل تحسين تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، وكفاءة التكلفة، ومشاركة الموظفين، وما إلى ذلك.

2. ما هي العناصر الستة الأساسية للتحول الرقمي؟

تتضمن العناصر الستة الأساسية للتحول الرقمي عادةً ما يلي: