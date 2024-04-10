GitLab مقابل GitHub: ما هي أداة DevOps الأفضل في 2025؟

غالباً ما يترك الاختيار بين GitLab و GitHub في تطوير البرمجيات الكثير منا في مفترق طرق. فلكل منهما استراتيجيته ونقاط قوته وفيلق من المتابعين. اعتبارًا من عام 2024، يستمر النقاش بين GitLab و GitHub في جذب المطورين والفرق التي تسعى إلى أداة DevOps .

وقد تطورت هذه المنصات إلى أنظمة بيئية شاملة تدعم دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها. سواء كانت إدارة المستودعات الخاصة، أو دمج أدوات الطرف الثالث، أو التنقل بين تعقيدات CI/CD، فإن الاختيار بين GitLab و GitHub يؤثر على كيفية تطور مشاريع Git الخاصة بك.

دعنا نستكشف الفروق الدقيقة بين GitLab و GitHub ونرى أي منصة قد تناسب احتياجات التطوير والتعاون لديك.

ما هو GitLab؟

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GitLab_

GitLab عبارة عن منصة DevSecOps كاملة يتم تقديمها كتطبيق واحد. وهي تغير بشكل جذري الطريقة التي تتعاون بها فرق التطوير والأمان والعمليات في بناء البرمجيات.

من خلال تقديم تجربة سلسة ومتكاملة عبر دورة حياة التطوير بأكملها، يعمل GitLab على تبسيط إدارة المشروع وإصدار التعليمات البرمجية والتكامل والنشر المستمر (CI/CD)، مما يجعله أداة هائلة للمطورين الذين يهدفون إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

ميزات GitLab

يتميز GitLab بميزاته الشاملة التي تدعم عملية التطوير من البداية إلى النهاية. توفر هذه المنصة مفتوحة المصدر نظامًا متكاملًا لفرق البرمجيات من تخطيط المشروع وإدارة التعليمات البرمجية المصدرية إلى CI/CD، والمراقبة، والأمان.

1. التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)

تعمل قدرات GitLab للتكامل المستمر/النشر المستمر على أتمتة عملية تسليم البرمجيات، بدءًا من الترميز الأولي وحتى النشر، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الأخطاء اليدوية.

2. تتبع المشاريع والمشكلات

مع GitLab، يمكن للفرق تتبع التقدم المحرز وإدارة المشاريع من خلال أدوات رشيقة والمنهجيات، باستخدام اللوحات والقوائم والمشكلات للحفاظ على كل شيء منظم وشفاف.

3. إدارة التعليمات البرمجية المصدرية

يوفر GitLab نظامًا قويًا للتحكم في الإصدار لمستودعات التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويدعم الترميز التعاوني وعمليات مراجعة التعليمات البرمجية مع طلبات الدمج والشوكات وإصدارات الفروع.

4. ويكي للتوثيق

يتضمن GitLab ويكي متكامل يسهل إنشاء وثائق المشروع ومشاركتها والحفاظ عليها. بحيث يمكن للفرق الاحتفاظ بجميع وثائقها في مكان واحد، يسهل الوصول إليها وتحديثها، مما يضمن مشاركة المعرفة والحفاظ عليها داخل الفريق.

5. سجل الحاويات المدمج

يعمل سجل الحاويات المدمج في GitLab على تبسيط إدارة الحاويات. فهو يتيح للفرق إنشاء صور Docker ودفعها ومشاركتها ضمن مشاريع GitLab الخاصة بهم. يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط سير العمل لإدارة صور Docker ونشر التطبيقات المعبأة في حاويات، مما يلغي الحاجة إلى سجلات الطرف الثالث.

6. اقتراحات كود GitLab الثنائي

تستفيد GitLab من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير إكمال التعليمات البرمجية وتوليدها لمساعدة المطورين على تسهيل مهامهم. فهو يقدم إكمال التعليمات البرمجية للسطر الحالي الذي تتم كتابته ويولد التعليمات البرمجية بناءً على تعليقات التعليمات البرمجية باللغة الطبيعية. وهو يساعد المطورين على تبسيط عملية التطوير من خلال اقتراح مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة، وإكمال أسطر التعليمات البرمجية، وتوليد الدوال بناءً على السياق المقدم.

تتوفر هذه الميزة للمستويين Premium و Ultimate وتتطلب إضافة GitLab Duo Pro. وهي تدعم مجموعة من الامتدادات واللغات، مما يعزز سير عمل التطوير من خلال اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتكيف مع أسلوب الترميز الخاص بالمستخدم وسياق المشروع.

أسعار GitLab

يقدم GitLab مجموعة من خيارات التسعير المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق والمشاريع المختلفة:

مجاني

قسط : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) أعلى: 99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

ما هو GitHub؟

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GitHub هي خدمة استضافة قائمة على السحابة تتيح لك إدارة مستودع Git. وتوفر منصة للتحكم في الإصدار والتعاون، مما يسمح للمطورين بالعمل معًا على المشاريع من أي مكان.

يعمل GitHub على تبسيط عملية مشاركة التعليمات البرمجية ونشرها، مما يجعله أداة أساسية للبرمجيات مفتوحة المصدر وقواعد التعليمات البرمجية للشركات الخاصة. ومن خلال دمج المراجعة الفردية للأكواد البرمجية و CI/CD في منصة واحدة، يسهّل GitHub التطوير السلس لمشاريع البرمجيات.

ميزات GitHub

يشتهر GitHub بميزاته الغنية التي تدعم دورة حياة التطوير، وتعزز التعاون، وتبسط إدارة المشروع. كما أن واجهته البديهية ونهجه القائم على المجتمع يجعله المفضل لدى المطورين في جميع أنحاء العالم.

1. نظام التحكم في الإصدار والتعاون

يوفر GitHub أدوات قوية للتفرع والدمج وسحب الطلبات، مما يتيح للعديد من المطورين العمل على نفس المشروع بكفاءة ودون تعارض.

2. إجراءات GitHub ل CI/CD

تعمل إجراءات GitHub على أتمتة سير عملك من الفكرة إلى الإنتاج، مما يسمح لك ببناء واختبار ونشر التعليمات البرمجية الخاصة بك مباشرةً داخل نظام GitHub البيئي.

3. تتبع المشكلات والمشروعات

من خلال تتبع المشكلات ولوحات المشاريع، يوفر مستودع GitHub أدوات شاملة لتخطيط وتتبع عملك وإدارة المشاريع والبقاء على توافق مع فريقك.

4. الأمان وفحص الكود

يتخطى GitHub وظائف Git الأساسية لضمان أمان التعليمات البرمجية الخاصة بك. فمع ميزات الأمان المتكاملة، بما في ذلك الفحص التلقائي للأكواد البرمجية وتنبيهات الثغرات الأمنية، يسهّل GitHub تحديد المشكلات الأمنية وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلة، مما يضمن حماية مشاريعك في كل خطوة.

5. صفحات GitHub

توفر صفحات GitHub طريقة مباشرة للمطورين لاستضافة مواقع الويب ونشرها مباشرةً من مستودع GitHub الخاص بهم. هذه الميزة مثالية للصفحات الرئيسية للمشروع، والوثائق، والمواقع الشخصية أو التنظيمية، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن لمشاركة عملك مع العالم.

6. GitHub Copilot

يعمل GitHub Copilot كـ مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي ويعزز سير عمل المطورين من خلال تقديم اقتراحات قائمة على الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يقوم بتحويل مطالبات اللغة الطبيعية إلى اقتراحات ترميز بناءً على سياق مشروعك واصطلاحات النمط. فهو يزيد من إنتاجية المطور بمقدار 55% ويساعد المطورين على تحسين جودة التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

تسعير GitHub

تم تصميم هيكل تسعير GitHub لاستيعاب الأفراد والفرق والمؤسسات، مع كل من الخطط المجانية والمدفوعة:

مجاناً

الفريق : 4 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 4 دولارات لكل مستخدم/شهر المؤسسة : 21 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 21 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً GitHub One: تسعير مخصص

GitLab مقابل GitHub: مقارنة الميزات

يقدم كل من GitHub و GitLab أدوات لتبسيط عملية التطوير، بدءًا من الترميز الأولي إلى أدوات النشر النهائية. يضع GitLab نفسه كتطبيق واحد لدورة حياة DevSecOps بأكملها، بينما يتألق GitHub بمجتمعه الواسع وميزاته التعاونية للمطورين في جميع أنحاء العالم.

دعونا نقارن ميزاتهما الرئيسية جنباً إلى جنب لنرى كيف يتراكمان مع بعضهما البعض.

الميزة رقم 1: التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)

يحتل ####GitLab الصدارة قليلاً في التكامل المستمر/النشر المستمر بفضل بيئة التكامل المستمر/النشر المستمر المدمجة والمتكاملة للغاية التي تلبي بسلاسة دورة حياة DevOps. فهو يسمح بإجراء اختبارات متعددة الخطوات، والنشر، والمراقبة دون الحاجة إلى تكامل مع طرف ثالث.

من ناحية أخرى، يقدم GitHub GitHub Actions، والذي يوفر إمكانات أتمتة قوية ولكنه قد يتطلب المزيد من الإعداد والتكامل مع أدوات الطرف الثالث لتحقيق مستوى مماثل من أتمتة سير العمل مثل GitLab.

الميزة رقم 2: تتبع المشاريع والمشكلات

عندما يتعلق الأمر بتتبع المشاريع والمشكلات، يتمتع GitHub بميزة طفيفة. فواجهة المستخدم الخاصة به بديهية، ونظام تتبع المشكلات قوي، مما يسهل على الفرق التعاون وتتبع التقدم وإدارة المشاريع. تتكامل مشاريع GitHub Projects بشكل وثيق مع نظام GitHub البيئي، حيث تقدم لوحات على غرار لوحات كانبان لتنظيم المهام وسير العمل.

يوفر GitLab أيضاً أدوات شاملة لإدارة المشاريع، بما في ذلك تتبع المشكلات واللوحات. ومع ذلك، فإن مجتمع GitHub واعتماده على نطاق واسع يمنحه ميزة في التعاون وسهولة الاستخدام لجمهور أوسع.

الميزة رقم 3: منصة التحكم في الإصدار والتعاون

كل من GitLab و GitHub مبنيان على Git، مما يوفر دعمًا ممتازًا لمنصات التحكم في الإصدار والتعاون. ومع ذلك، يتميز GitHub بنهجه الاجتماعي في البرمجة، حيث يعزز مجتمعًا واسعًا ونشطًا حيث يمكن للمطورين مشاركة ومتابعة أعمال بعضهم البعض والمساهمة فيها بسهولة. ويحظى نظام طلبات السحب الخاص ب GitHub بتقدير خاص في عملية مراجعة التعليمات البرمجية.

يقدم GitLab أدوات تعاون مماثلة، بما في ذلك طلبات الدمج، والتي يمكن مقارنتها بطلبات السحب في GitHub. في حين أن أنظمة التحكم في الإصدار وأدوات التعاون في GitLab قوية ومتكاملة في نهج التطبيق الواحد، قد يجعل مجتمع GitHub الأكبر وقاعدة مستخدميه من GitHub هو الخيار المفضل للمطورين الذين يتطلعون إلى التواصل مع الآخرين ومشاركة مشاريعهم على نطاق واسع.

قد يعود الاختيار بين GitHub و GitLab إلى احتياجات محددة: GitLab لأولئك الذين يبحثون عن منصة DevOps شاملة و GitHub لأولئك الذين يعطون الأولوية للمجتمع والتعاون.

GitLab مقابل GitHub: ملخص سريع

فيما يلي جدول مقارنة سريع للميزات الرئيسية بين GitLab و GitHub، مع التركيز على الجوانب المهمة التي تؤثر على اختيار أدوات تطوير البرمجيات :

ميزة GitLab GitHub CI/CD مدمج ومتكامل للغاية CI/CD بدون تطبيقات الطرف الثالث. تقدم إجراءات GitHub Actions أتمتة قوية من خلال عمليات تكامل الطرف الثالث. المشروع وتتبع المشكلات أدوات شاملة ولكنها أقل سهولة من GitHub. واجهة مستخدم بديهية مع تتبع قوي ولوحات على غرار كانبان. التحكم في الإصدار والتعاون أدوات قوية للتعاون، بما في ذلك طلبات الدمج. يتفوق في الترميز الاجتماعي مع مجتمع واسع وطلبات السحب. الأمان وفحص التعليمات البرمجية ميزات أمان متكاملة وفحص ضمن دورة DevOps. تم دمج المسح الآلي للأكواد البرمجية والتنبيهات الأمنية. خيارات الاستضافة يقدم كلاً من الحلول المستندة إلى السحابة والحلول المستضافة ذاتياً. مستند إلى السحابة بشكل أساسي، مع GitHub Enterprise للاستضافة الذاتية. مجتمع وسوق مجتمع متنامٍ مع التركيز على سير عمل DevOps المتكامل. مجتمع واسع مع سوق ثري لتكاملات الطرف الثالث.

دعنا نجري مقارنة سريعة لخطط التسعير المختلفة لكلا الأداتين أيضًا

الخطة GitLab GitHub مجاني مقابل مجاني مساحة تخزين 5 جيجابايت نقل 10 جيجابايت/شهر 400 دقيقة حسابية/شهر 5 مستخدمين لكل مجموعة ذات مستوى أعلى مستودعات غير محدودة أمان تلقائي وتحديثات الإصدار 2000 دقيقة CI/CD دقيقة/شهر 500 ميغابايت تخزين وصول مدفوع إلى مساحات الرموز الممتاز مقابل الفريق كل شيء في المجاني بالإضافة إلى ذلكالفروع المحميةمالفروع المحميةمالكي الأكوادطلبات المدمجة مع قواعد الموافقةتخطيط المؤسسة الرشيقةالتخطيط السريع للمؤسسةالتخطيط السريع للمؤسسةالتخطيط السريع للمؤسسةالتخطيط السريع للمؤسسةالمتقدم CI/CDI وإدارة الحوادثالمستخدمين وإدارة الحوادثعناصر تحكم في الإصدار50 جيجابايت تخزين100 جيجابايت نقل/شهر10,000 دقيقة حسابية/شهر كل شيء في المجاني بالإضافة إلى:الوصول إلى مساحات الرموزالوصول إلى مساحات الرموزالفروع المحميةمعدة ومراجعين متعددين ومطلوبينسحب طلبات السحبمشروع طلبات السحبمالصفحات ومواقع الويكي3,000 دقيقة CI/CD/شهر2 جيجابايت تخزينمعلومات وتذكيرات المُطلق مقابل المؤسسة كل شيء في Premium، بالإضافة إلى ذلكالمراجعون المقترحوناختبار أمان التطبيق الديناميكي/الثابتاختبار أمان التطبيقلوحات معلومات الأمانإدارة الثغرات الأمنيةإدارة الثغرات الأمنيةفحص التبعيات والحاوياتملاحم متعددة المستوياتإدارة البرامجإدارة البرامجإدارة تدفق القيمةإدارة تدفق القيمةأدوار مخصصة250 جيجابايت تخزين500 جيجابايت نقل/شهر500 جيجابايت نقل/شهر50,000 دقيقة حسابية/شهر كل شيء في Teams، بالإضافة إلى ذلك:المستخدمون المُدارون من قبل المؤسسةحماية البيئة وقواعد المستودعاتسجل التدقيق APISOC1 و SOC2 وتقارير النوع 2SAML SSOGتوصيل الحاضنة50,000 دقيقة CI/CD/شهر50 جيجابايت تخزين الوظائف الإضافية GitLab Duo Pro متاح فقط لمستخدمي Premium و Ultimate بسعر 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطط GitHub Copilot منفصلة، تبدأ من 10 دولارات شهريًا

## GitLab مقابل GitHub على Reddit

لقياس المشاعر وجمع الأفكار، استكشفنا المناقشات على موقع Reddit، لا سيما داخل r/devops subreddit، حيث يشارك المحترفون تجاربهم وتفضيلاتهم فيما يتعلق بهذين العملاقين للتحكم في الإصدارات. أحد مستخدمي Reddit عن تحولهم من GitHub إلى GitLab قبل تقديم GitHub Actions، معربًا عن رضاه عن GitLab. تساءل المستخدم عن سبب استمرار تفضيل محترفي DevOps لـ GitHub على الرغم من انقطاعه، متسائلاً عما إذا كان ذلك بسبب الميزات الفريدة أو القصور التنظيمي.

ورداً على ذلك، أثيرت عدة نقاط:

ثبات GitHub: ذكر أحد المستخدمين أن وقت تعطل GitHub مماثل لوقت تعطل GitLab، مما يشير إلى أن الاختيار لا يتأثر بالموثوقية. امتد النقاش إلى ما هو أبعد من وقت التشغيل ليأخذ في الاعتبار الميزات والدعم المجتمعي الذي تقدمه كل منصة

ذكر أحد المستخدمين أن وقت تعطل GitHub مماثل لوقت تعطل GitLab، مما يشير إلى أن الاختيار لا يتأثر بالموثوقية. امتد النقاش إلى ما هو أبعد من وقت التشغيل ليأخذ في الاعتبار الميزات والدعم المجتمعي الذي تقدمه كل منصة GitHub Actions مقابل GitLab CI/CD : حظيت GitHub Actions بالثناء على القفزات التي حققتها في التطوير ومجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر النابض بالحياة الذي يساهم في نموها. وعلى النقيض من ذلك، اعتُبر GitLab CI/CD مناسبًا ولكنه متأخر في الابتكار وتحديثات الميزات

: حظيت GitHub Actions بالثناء على القفزات التي حققتها في التطوير ومجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر النابض بالحياة الذي يساهم في نموها. وعلى النقيض من ذلك، اعتُبر GitLab CI/CD مناسبًا ولكنه متأخر في الابتكار وتحديثات الميزات دعم الميزات وتنفيذها: شعر بعض المستخدمين أن ميزات GitLab غالبًا ما تبدو غير مكتملة أو بطيئة في التطور، مستشهدين بإدارة حزم المنصة كمثال على الأداء المخيب للآمال

شعر بعض المستخدمين أن ميزات GitLab غالبًا ما تبدو غير مكتملة أو بطيئة في التطور، مستشهدين بإدارة حزم المنصة كمثال على الأداء المخيب للآمال تغييرات في الأسعار: أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار GitLab مناقشات حول التكلفة مقابل القيمة، مما دفع البعض إلى إعادة النظر في اختيارهم للمنصة. وقد أدى ارتفاع تكاليف الترخيص دون تحسينات في الميزات إلى إجراء مقارنات وتحليلات التكلفة والفائدة بين GitHub و GitLab

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار GitLab مناقشات حول التكلفة مقابل القيمة، مما دفع البعض إلى إعادة النظر في اختيارهم للمنصة. وقد أدى ارتفاع تكاليف الترخيص دون تحسينات في الميزات إلى إجراء مقارنات وتحليلات التكلفة والفائدة بين GitHub و GitLab المجتمع والنظام الإيكولوجي: تم تسليط الضوء على سوق GitHub Marketplace وعدد كبير من الإجراءات التي يقدمها كميزة مهمة، حيث يوفر وظائف واسعة النطاق من خلال الإضافات والتكاملات التي طورها المجتمع

"لقد أمضيت الكثير من الوقت في كلا النظامين في السنوات العديدة الماضية وGHB أكثر فاعلية بسبب استثمار MS والمجتمع الأكبر، IMO. أما نظام GL فيعاني من حيث الحجم..."

يبدو أن مستخدمي ريديت يميلون إلى GitHub لقدراته المتقدمة القوية في CI/CDD، المعززة بإجراءات GitHub، ونظامه البيئي الشامل المدعوم من مجتمع كبير. ومع ذلك، فإن التفضيل ليس بالإجماع، حيث يقدّر البعض منصة GitLab المتكاملة ل DevOps وخيارات الاستضافة الذاتية.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ GitLab مقابل GitHub

مع استمرار الجدل بين GitLab و GitHub بين فرق التطوير، فإن استكشاف البدائل التي قد تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات التطوير الخاصة بك أمر بالغ الأهمية.

أدخل ClickUp، وهي منصة متعددة الاستخدامات تقدم مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتعزيز الإنتاجية وميزات التعاون ودورة حياة التطوير الشاملة. تُعد ClickUp منافساً هائلاً، حيث تقدم ميزات فريدة تلبي احتياجات فرق البرمجيات.

ميزة ####ClickUp المنافسة رقم 1: مصممة خصيصًا لفرق البرمجيات

تنظيم المشاريع الهندسية المعقدة باستخدام ClickUp ClickUp لفرق البرمجيات منصة مركزية تتلاقى فيها البرمجة والتعاون بسلاسة.

وعلى عكس GitLab و GitHub، اللذان يركزان بشكل أساسي على التحكم في الإصدار وإدارة مستودعات git، فإن ClickUp يوسع وظائفه لتشمل التخطيط التفصيلي للمشروع وتتبعه وأدوات التنفيذ المصممة خصيصًا لمنصة التطوير. وبفضل ميزات مثل الحالات المخصصة، وسباقات السرعة، واللوحات الرشيقة، يسهل ClickUp اتباع نهج شامل.

حافظ على مواءمة جميع فرقك مع خرائط طريق مرئية قابلة للتوضيح داخل ClickUp. قم ببناء تدفقات العمل الرشيقة الخاصة بك وطرق العرض لإدارة العمل بالطريقة التي تريدها.

احفظ جميع خرائط الطريق، ومستندات المتطلبات، والقوائم، وما إلى ذلك، داخل مستندات ClickUp وربطها بالمهام ومشاركتها مع أعضاء الفريق وإضافتها إلى مهام سير العمل. هل ذكرنا أن المستندات تأتي مع التحكم في الإصدار؟

قم بتخطيط وإدارة سباقات السرعة الخاصة بك باستخدام Sprints ClickApp وأتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة سباقات السرعة . تخصيص إعداد التقارير باستخدام مخططات الاحتراق، ومخططات الإنشاء، ومخططات الانحدار، ومخططات السرعة، وما إلى ذلك، وإضافتها إلى ClickUp Dashboards التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

خاصية ####ClickUp المنافس رقم 2: قوالب التطوير

لتبسيط عملية التطوير، يوفر ClickUp مجموعة من قوالب تطوير البرمجيات مصممة لمختلف مراحل وجوانب مشاريع البرمجيات. هذه قوالب إدارة المشاريع تضمين:

قالب تخطيط تطوير البرمجيات ClickUp : قالب شامل لبدء مشروع التطوير الخاص بك، يغطي جميع المراحل من الفكرة إلى النشر

استخدم قالب تخطيط تطوير البرمجيات من ClickUp لتلبية الاحتياجات المعقدة

قالب تعقب مشروع برنامج ClickUp Software Tracker : يساعد هذا القالب فرق العمل على مراقبة التقدم المحرز وإدارة المهام والحفاظ على وضوح الرؤية بشأن المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية

جرّب قالب تعقب مشاريع البرمجيات من ClickUp لتخطيط وتنفيذ مشاريعك البرمجية

قالب المخطط الزمني لطرح برنامج ClickUp : هذا القالب مثالي لإدارة الجداول الزمنية للإصدار، ويضمن هذا القالب التسليم في الوقت المناسب والتواصل الواضح بين أصحاب المصلحة

إصدار البرامج بسهولة باستخدام قالب طرح البرامج من ClickUp

توفر هذه القوالب الجاهزة للاستخدام الوقت وتعزز أفضل الممارسات داخل الفرق، مما يتيح عملية تطوير سلسة وفعالة.

ميزة ####ClickUp المنافس رقم 3: إدارة المشاريع الشاملة لفرق البرمجيات

بعيداً عن مجرد إدارة التعليمات البرمجية، يقدم ClickUp حلاً شاملاً لفرق البرمجيات للتعامل مع كل جانب من جوانب مشاريعهم. تدعم ميزات ClickUp دورة حياة تطوير البرمجيات الكاملة بدءًا من وضع الفكرة وحتى الإصدار والصيانة.

اجمع طلبات الأخطاء والمشكلات في ClickUp باستخدام نماذج ذات منطق مشروط، وحوّلها تلقائيًا إلى مهام ClickUp -إضافة الحالة المخصصة والأولوية والمالكين وتواريخ الاستحقاق وما إلى ذلك، وتتبعها مع مشاريع فريقك الأخرى.

وبفضل المستندات المدمجة و تتبع الأهداف وأدوات التغذية الراجعة، يمكن للفرق أن تظل متناسقة وتكرر بسرعة وتقدم حلولاً برمجية عالية الجودة. تضمن مرونة المنصة وخيارات التخصيص التي توفرها المنصة قدرتها على التكيف مع أي سير عمل، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للفرق التي تدير كلاً من التعليمات البرمجية ونطاق المشروع الأوسع في بيئة موحدة.

علاوة على ذلك، فإن ClickUp متكامل مع GitHub وGitLab وBitbucket. قم بتضمين معرف المهمة في العنوان، وسيقوم ClickUp تلقائيًا بربط الالتزام بمهمة!

قم بتوصيل وأتمتة عملك عبر خط أنابيب DevOps و CI/CD. يتكامل ClickUp أيضًا مع Figma و Sentry ومئات الأدوات الأخرى.

### ميزة ClickUp المنافسة رقم 4: دماغ ClickUp المتطورة

رفعت ClickUp من مستوى الرهان مع ClickUp Brain، وهي ميزة ثورية أداة ذكاء اصطناعي للمطورين لأتمتة المهام وتبسيطها بشكل لم يسبق له مثيل.

إدارة عملياتك بسهولة وكفاءة من خلال الاستفادة من قوة ClickUp Brain

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الثوري هذا أن يساعد المطورين على تحسين إنتاجيتهم. إليك بعض الميزات البارزة في ClickUp Brain التي يجب أن تبحث عنها:

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي: ClickUp Brain يعمل كمدير معرفة شامل، مما يمكّن المطورين من الاستعلام عن المعلومات واسترجاعها على الفور من المستندات والمهام والمشاريع. وهذا يلغي الحاجة إلى غربلة البيانات يدويًا أو سؤال الزملاء، وبالتالي توفير الوقت وتعزيز الكفاءة

ClickUp Brain يعمل كمدير معرفة شامل، مما يمكّن المطورين من من المستندات والمهام والمشاريع. وهذا يلغي الحاجة إلى غربلة البيانات يدويًا أو سؤال الزملاء، وبالتالي توفير الوقت وتعزيز الكفاءة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: يعمل كمدير مشروع آلي، ويشرف على سير العمل ويبسطه مثل التحديثات والتقارير المرحلية . يمكن للمطوّرين أتمتة ملخصات المشروع وعناصر الإجراءات وتخطيط المهام الفرعية وحتى الملء التلقائي للبيانات. يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي ويركز بشكل أكبر على التفكير النقدي والابتكار

يعمل كمدير مشروع آلي، ويشرف على سير العمل ويبسطه مثل . يمكن للمطوّرين أتمتة ملخصات المشروع وعناصر الإجراءات وتخطيط المهام الفرعية وحتى الملء التلقائي للبيانات. يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي ويركز بشكل أكبر على التفكير النقدي والابتكار كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: من التدقيق الإملائي دون الحاجة إلى إضافات أو ملحقات إلى إنشاء ردود سريعة بنبرة مثالية، يبسط ClickUp Brain إنشاء المحتوى . كما يمكنه أيضًا إنشاء جداول ببيانات غنية، وإنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع، وتحويل الصوت إلى نص لنصوص الاجتماعات

من التدقيق الإملائي دون الحاجة إلى إضافات أو ملحقات إلى إنشاء ردود سريعة بنبرة مثالية، يبسط ClickUp Brain . كما يمكنه أيضًا إنشاء جداول ببيانات غنية، وإنشاء قوالب للمهام والمستندات والمشاريع، وتحويل الصوت إلى نص لنصوص الاجتماعات أدوات الإنتاجية والهندسة: يزود ClickUp BrainAI المطورين بأدوات لكتابة مستندات متطلبات المنتج (PRDs)، وتصميم دراسات اختبار المستخدم، وإنشاء خطط اختبار، وغير ذلك. يلبي ذلك مباشرةً احتياجاتهم الخاصة بتطوير المنتجات والمهام الهندسية

سرّع من سير عمل التطوير الخاص بك مع ClickUp

بينما يقدم GitHub و GitLab أدوات فعالة للتحكم في الإصدار والتعاون، يقدم ClickUp بديلاً متعدد الاستخدامات يلبي الاحتياجات الشاملة لفرق التطوير. فهو يبرز كبديل كامل يلبي حاجة فرق التطوير إلى التحكم في الإصدار ومراجعة التعليمات البرمجية ويحسن أيضًا إدارة المهام والتخطيط والتعاون.

يوفر ClickUp منصة قوية تدعم مشاريع تطوير البرمجيات الديناميكية ومتعددة الأوجه بفضل واجهته سهلة الاستخدام وخيارات التكامل الواسعة والميزات القابلة للتخصيص.

سواء كنت تتطلع إلى إدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة، أو التعاون بسلاسة، أو ببساطة العثور على أداة تتكيف مع سير عملك، فإن ClickUp هو الحل. جاهز لتحويل عملية التطوير الخاصة بك. استكشف ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن يرتقي بإنتاجية فريقك إلى آفاق جديدة.