تصنيف ClickUp ضمن قائمة فوربس لأفضل الشركات الناشئة في أمريكا لعام 2025

سان دييغو، 11 مارس 2024 - تم إدراج ClickUp في قائمة فوربس لأفضل أرباب العمل في الشركات الناشئة في أمريكا لعام 2024. هذه الجائزة المرموقة مقدمة من Forbes وStatista Inc. وهي بوابة الإحصاءات الرائدة عالميًا ومزود التصنيفات في هذا المجال. تم الإعلان عن قائمة الجوائز في 5 مارس 2024، ويمكن الاطلاع عليها على موقع فوربس الإلكتروني.

يفحص تصنيف أفضل أرباب العمل في الشركات الناشئة في أمريكا لعام 2024 الشركات الناشئة الأفضل أداءً كأرباب عمل من خلال مؤشرات أداء رئيسية محددة لتوجيه المرشحين المحتملين في العثور على شركات ناشئة مبتكرة ومستقرة للعمل بها. يجب أن يكون مقر الشركات التي تم أخذها في التقييم في الولايات المتحدة، وأن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وأن تكون قد تأسست بين عامي 2014 و2021، وأن يعمل بها 50 موظفاً على الأقل، وأن تُظهر هيكلية الشركات الناشئة.

تم جمع أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات وتحليلها. من بين 20,000 شركة، تأهلت 3000 شركة فقط لإجراء تحليل متعمق بناءً على ثلاثة معايير:

سمعة صاحب العمل: تم تحديد واختبار الجوانب ذات الصلة بمكان العمل ومصطلحات البحث ذات الصلة (على سبيل المثال، مشاركة الموظفين، ثقافة الشركة/الشركة، استراتيجية الشركة، ...). تم استخدام تحليل النص القائم على الخوارزمية لتصنيف المحتوى الإيجابي أو المحايد أو السلبي. رضا الموظفين: تضمنت الموضوعات الاحتفاظ بالموظفين، والتعويضات والمزايا، ومرونة مكان العمل، والتنوع والشمولية، وما إلى ذلك النمو: تم تحليل البيانات المتعلقة بعدد الزيارات على الموقع الإلكتروني، ونمو عدد الموظفين، وإجمالي عدد الموظفين، والوظائف الشاغرة، وما إلى ذلك.

استناداً إلى نتائج الدراسة، تشعر ClickUp بسعادة غامرة لإدراجها في قائمة فوربس لأفضل أصحاب العمل الصغار في أمريكا لعام 2024.

قال ديريك دالين، رئيس قسم الأفراد والشؤون القانونية في ClickUp: "نحن فخورون للغاية بتكريمنا كأحد أفضل أرباب العمل في الشركات الناشئة من قِبل فوربس." وأضاف: "لا يقتصر التزامنا في ClickUp على التفوق في برامج الإنتاجية فحسب، بل على تعزيز ثقافة يمكن للأفراد الاستثنائيين أن يزدهروا ويبنوا وظائف أسطورية. وهذا التقدير من مجلة Forbes هو شهادة على البيئة النابضة بالحيوية والموجهة نحو النمو التي أنشأناها لفريقنا."

عن كليك أب

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تتكيف مع الطريقة التي يرغب الأشخاص في العمل بها. فهي تستبدل جميع أدوات الإنتاجية الفردية في مكان العمل بمنصة واحدة موحدة تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والتعاون في المستندات واللوحات البيضاء وجداول البيانات والأهداف. تأسست شركة ClickUp في عام 2017 ومقرها سان دييغو، وهي في مهمة لجعل العالم أكثر إنتاجية. وباعتبارها واحدة من أسرع شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) نموًا في العالم، ساعدت ClickUp أكثر من 10 ملايين مستخدم ومليوني فريق عمل على تحقيق إنتاجية أكبر وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.clickup.com .