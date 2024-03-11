القهوة والبرمجة وإدارة الأزمات: يوم في حياة الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO)

الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا (CTOs) أو الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا مثل الجسور القابلة للطي. 🌉

فهم يساعدونك على سد الفجوة بين التكنولوجيا واستراتيجية العمل. نظرًا لبراعتهم التقنية وفطنتهم الاستراتيجية على حدٍ سواء، يزداد الطلب على الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا في أي شركة عصرية تريد الاستفادة من فريقها التقني إلى أقصى حد أو أن تكون جاهزة للأزمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولكن ما نوع المركبات التي يواجهها هؤلاء الذين يُطلق عليهم اسم الجسور كل يوم؟ وكيف يعرفون متى يحين وقت الانسحاب أو المضي قدمًا؟

حسنًا، إذا كنت مهتمًا باستكشاف هذا الدور - فلدينا الإجابات. ابقَ معنا بينما نلقي نظرة خاطفة على يوم في حياة كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO). سنتعرف أيضًا على:

أدوار ومسؤوليات كبير مسؤولي التكنولوجيا

مجموعة المهارات المتوقعة

استراتيجيات إعداد نفسك لهذا المنصب

من هم كبار مسؤولي التكنولوجيا؟

الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا هم مزيج من الحكمة التنفيذية والخبرة التكنولوجية. فهم يمتلكون القدرة الفريدة على تقييم القرارات التقنية من خلال عدسة نمو الأعمال والأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا داخل الإدارة التنفيذية للشركة.

وغالبًا ما يمنح هذا المنظور النقدي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات تأثيرًا كبيرًا داخل الإدارة العليا للمؤسسة. ولا سيما في الشركات التقنية الناشئة ، يمكن أن يضطلع الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا بدور يعادل دور الرئيس التنفيذي. كما يمكن لرئيس قسم التكنولوجيا في الشركات الناشئة إدارة الامتثال التكنولوجي في حالة عدم وجود مسؤول قانوني بدوام كامل.

من من منظور عملي، يتخذ كبير مسؤولي التكنولوجيا خطوات عملية لمواءمة التعقيدات التقنية للمشروع مع الواقع التجاري للشركة. فهو يضع سياسات وإجراءات فعالة لجميع الاستراتيجيات الرقمية.

ويمتلك كبير مسؤولي التكنولوجيا البارع مهارات تقنية وقيادية شاملة - يوضح الجدول أدناه بعض الصفات البارزة:

المهارات التقنية مهارات الإدارة وضع خرائط الطريق التقنية الابتكار والتطوير الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي href/ https://clickup.com/blog/strategic-planning-software//Strategic التخطيط %href/ التعلم الآلي وضع الميزانية الحوسبة السحابية DevOps

لمحة عامة عن مسؤوليات كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة

تتنوع مهام رئيس قسم التكنولوجيا على نطاق واسع، اعتمادًا على مشاركته في تطوير المنتجات والبحث والتطوير (R&D) وتطوير الأعمال بشكل عام. 📈

بالنسبة للمبتدئين، يستثمر معظم الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا بشكل كبير في التخطيط الاستراتيجي. فهم يبحثون عن التكنولوجيا الجديدة ويستفيدون من الحلول الجديدة والحالية لتحقيق أهداف العمل.

تتضمن بعض المسؤوليات النموذجية التي تأتي مع وظيفة كبير مسؤولي التكنولوجيا ما يلي:

الإشراف على الحلول التقنية للشركة

التعاون مع كبار المديرين التنفيذيين في وضع الميزانية و حل المشكلات التأكد من أن البنية التحتية الأمنية تلبي الاحتياجات الحالية شهادات ISO إدارة تطوير التكنولوجيا والإشراف عليها للعملاء

مراقبة المسائل التقنية الداخلية

مساعدة الفرق الهندسية على التعاون مع فريق المنتج أو التسويق

مراقبة المنافسين وتوقعات السوق

فيما يتعلق بالعلاقات مع العملاء، يكون رئيس قسم التكنولوجيا مسؤولاً في نهاية المطاف عن تلقي ملاحظات السوق المباشرة والتصرف بناءً عليها إلى جانب الفريق التقني. ملاحظات العملاء تساعدهم على تحديد أولويات المشاكل التي تتطلب اهتمامًا فوريًا والموافقة على التحسينات للمنتجات أو النماذج الأولية.

نصيحة: قد يضطر مديرو التكنولوجيا إلى التعامل مع العملاء المزعجين من حين لآخر، خاصة في الشركات الناشئة. لهذا السبب يحب المحترفون الاستباقيون متابعة دراسات المستخدمين عن كثب وفهم نقاط الألم لدى عملائهم مسبقاً. ومن أفضل الطرق للقيام بذلك هو استخدام قالب دراسات المستخدم ClickUp . يساعد في تجميع المستخدمين وفقًا للنوع والعمر، والجانب البرمجي الذي يستخدمونه، وفئات أخرى ذات رؤية ثاقبة.

كيف يبدو اليوم النموذجي للمدير التقني الجيد؟

إن حياة المدير التنفيذي للتكنولوجيا هي عمل مستمر لتحقيق التوازن بين السير على حبل مشدود للابتكار والخطوات الثابتة الكفاءة التشغيلية . إليكم كيف يبدو يومهم من الصباح إلى المساء:

صباحًا

قبل أن يستعدوا ليومهم، يقوم معظم الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا بتغذية عقولهم بوجبة إفطار متقنة. 🥞

نظرًا لأنه دور عالي المخاطر، يبدأ يوم المدير التنفيذي للتكنولوجيا بتقييم دقيق لأي اضطرابات ليلية. على سبيل المثال _هل انهارت الجدران الأمنية؟ ـ هل تعطلت الأنظمة؟ هل تواجه الفرق عوائق غير متوقعة؟

يقوم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بتقييم المشهد وصياغة استراتيجيات لمعالجة أي تهديدات فورية

قبل التوجه إلى الاجتماعات، يقوم الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا بإنشاء قائمة مهام وتنظيم جميع الأعمال التي يحتاجون إلى إكمالها بحلول نهاية اليوم. إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هي استخدامقالب ClickUp Work To Do Template عادةً ما تكون الاجتماعات الصباحية المبكرة مع أعضاء الإدارة العليا، مثل:

المؤسس المشارك مالك المنتج مدير المستثمر مدير المنتج مدير المبيعات

يتم تسليط الضوء على التعاون في هذه الاجتماعات الصباحية . تدور المناقشات حول مبادرات التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات الابتكار. غالبًا ما يتعين على كبير مسؤولي التكنولوجيا التعاون مع مدير التسويق أو مدير المنتج لتصميم خرائط طريق المنتج الأمثل لأحدث المدخلات التقنية

. تدور المناقشات حول مبادرات التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات الابتكار. غالبًا ما يتعين على كبير مسؤولي التكنولوجيا التعاون مع مدير التسويق أو مدير المنتج لتصميم خرائط طريق المنتج الأمثل لأحدث المدخلات التقنية بحلول نهاية الجزء الأول من اليوم، يعقد معظم الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا اجتماعًا رشيقًا مع فريقهم لمناقشة المخرجات القديمة والجديدة

كما ترى، هذا صباح مزدحم! لهذا السبب يستفيد الرؤساء التنفيذيون التقنيون الأذكياء من أدوات برامج إدارة المشاريع الاحترافية مثل انقر فوق لمهام مثل تخطيط اليوم والاجتماعات. 😏

قم بتدوين الملاحظات وتتبع جدول الأعمال وتعيين عناصر العمل لفريقك باستخدام ميزة اجتماعات ClickUp

منتصف النهار

عادةً ما يقضي رئيس قسم التكنولوجيا منتصف النهار في تناول الغداء والتخطيط للأنشطة.

يجتمع رئيس قسم التكنولوجيا مع فريق التخطيط الخاص به لتشريح التقنيات الناشئة مثل برنامج أتمتة المهام وأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الاتجاهات

قبل حلول فترة ما بعد الظهر، يراجع الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العقود واتفاقيات مستوى الخدمة، لضمان أن تكون الاستثمارات التقنية محكمة وتحقق أقصى قيمة ممكنة

خلال منتصف النهار، يتلقى الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا تحديثات اليوم السابق من حيث ما تم التخطيط له أو الأهداف الجديدة التي تم تحديدها

إذا واجهت الشركة حالة طارئة، يقوم رئيس قسم التكنولوجيا بتحديد نقاط الحوار لاجتماع مجلس الإدارة التالي

بعد الظهر

يحوّل العديد من الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا اهتمامهم إلى أعمال إدارة المشاريع والبرامج المتعلقة بالتكنولوجيا خلال فترة ما بعد الظهر.

فهم يقيمون المواعيد النهائية، ويخصصون الموارد الهندسية ضمن قيود الميزانية، ويطرحون القرارات الاستراتيجية للفرق الفردية

هذا وقت ممتاز لتقييم نقاط ضعف البنية التحتية والعصف الذهني استراتيجيات تخفيف مخاطر الأمن السيبراني تتم مناقشة أي شيء لم تتم مناقشته في اجتماعات منتصف النهار في فترة ما بعد الظهر. هذا أيضًا هو الوقت المناسب لرؤساء تقنية المعلومات للحاق بالموظفين ومعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى المزيد تعليمات أو تدريب يعد البحث أيضًا جزءًا من فترة ما بعد الظهيرة لمدير التكنولوجيا. قد يرغبون في تحديد نوع التكنولوجيا التي يستخدمها المنافسون واتخاذ خطوة قبل التراجع. إنقالب التحليل التنافسي ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا للغاية هنا



مساء الخير

مع إسدال الستار النهائي، يراجع المدراء التنفيذيون الفنيون أداء يومهم ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مجالات تحتاج إلى تعديلات.

وغالبًا ما يلتقي مديرو تكنولوجيا المعلومات مع الرؤساء التنفيذيين في شبكة الدعم الخاصة بهم أثناء احتساء فنجان من القهوة. ولكن في كثير من الأحيان، لا تكون هذه الاجتماعات مثمرة للغاية - في الغالب لأن هذين الدورين يتولاهما نوعان مختلفان جدًا من الشخصيات التي لا يمكنها التحدث إلا بقدر ما تدوم القهوة

قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا، ولكن قد يطلب مديرو التوظيف من مديري التوظيف إجراء مقابلات سريعة مع فريق التكنولوجيا قبل مغادرتهم

قبل انتهاء اليوم، يستغرق مديرو التكنولوجيا الحكماء أيضاً بعض الوقت بعيداً عن الشاشة والتركيز على الرعاية الذاتية أو أنشطة أخرى لتجديد النشاط

رؤى حول الواجبات المتنوعة لرئيس قسم التكنولوجيا

في حين أننا قمنا بتحليل المهام اليومية العامة، فإن المسؤوليات المحددة لرئيس قسم التكنولوجيا يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتماداً على الأهداف والغايات الحالية . من مراقبة جميع بروتوكولات البرمجيات إلى وضع استراتيجيات مع مدير المشروع، فهم يقومون بأدوار متعددة في وقت واحد. 🤹

إليكم أربعة أدوار قد يضطلع بها مدير المشروع:

1. المشرف على البنية التحتية

يشرف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات على مختلف جوانب البنية التحتية السحابية للشركة، وإجراءات أمن البيانات، وأعمال الصيانة، وعمليات الشبكة. ويقومون بإجراء تحقيق داخلي من وقت لآخر لتحديد نقاط الضعف في بيانات المؤسسة - وهذا أمر إلزامي إذا كانت الشركة تعاني من اختراقات أمنية.

تُعد إدارة تكاليف البنية التحتية وتحسين النفقات أيضًا من المكونات الهامة لدور أي رئيس تنفيذي للتكنولوجيا. ويهدف مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إلى تقليل النفقات من خلال مراجعة الخدمات والأدوات التي تستخدمها الشركة حاليًا والبحث عن حلول بديلة إذا لزم الأمر.

2. قادة التكنولوجيا الذين يراجعون استراتيجية التكنولوجيا في الشركة

يركز الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا على وضع استراتيجية تقنية قوية. ويشمل ذلك تشكيل خارطة طريق طويلة الأجل للبنية التحتية التكنولوجية للشركة تتماشى مع أهداف العمل الشاملة.

يتضمن هذا الجانب من الوظيفة بشكل أساسي ما يلي:

وضع خطط استراتيجية للبحث والتطوير التكنولوجي واعتمادها وتطبيقها

إجراء الاختبارات التقنية ذات الصلة

وضع معايير وإرشادات تقنية لضمان التوحيد عبر الأنظمة

تعزيز التعاون بين الإدارات متعددة الوظائف

نصيحة: إذا كنت تقوم ببناء خارطة طريق مفصلة لتكنولوجيا المعلومات، فكر في استخدام نموذج خريطة طريق ClickUp لتكنولوجيا المعلومات . يساعدك على وضع جدول زمني واضح للمخرجات والاستفادة من أدوات التعاون المدمجة للعمل مع الأقسام الأخرى.

3. المساهمة في وثائق استراتيجية الأعمال والمعرفة

يعزز الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا ثقافة مشاركة المعرفة من خلال عقد ورش عمل شهرية، تكون بمثابة منتديات للمناقشات الأمامية والخلفية على حد سواء.

تبرز هذه الجلسات كمنصة لتبادل الأفكار الإبداعية والبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات والصناعات الرقمية.

كما يمكن أن يعمل الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا أيضًا على كتابة الوثائق المعرفية، مثل خطط التحسين المستمر و أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي .

4. قائد اكتساب المواهب وتقييم الأداء

كقادة لاكتساب المواهب وتقييم الأداء في الشركات سريعة النمو، يتولى مسؤولو التكنولوجيا في الشركات سريعة النمو، يتولى مسؤولو التكنولوجيا الرواتب و تقييمات الأداء لمحترفي التكنولوجيا عبر فرق العمل عن بُعد وفي الموقع.

يقدم المديرون التقنيون ذوو الخبرة المساعدة في:

استقطاب خبراء التكنولوجيا وتأهيلهم

إجراء مقابلات الفريق

تقديم الإرشاد لفرق التكنولوجيا

تصحيح ثغرات المهارات من خلال استراتيجيات التدريب والتطوير المستهدفة

قالب للتجربة: قالب مصفوفة تدريب ClickUp لتقييم مجموعة المهارات وتحديد فرص التعلم للفرق التقنية.

كيف تصبح رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا

نظرًا لأن هذا المنصب التنفيذي الرفيع المستوى يتطلب خبرة تقنية و مهارات قيادية قوية ستجد بعض حواجز الدخول السليمة هنا. معظم وظائف كبير مسؤولي التكنولوجيا تتطلب أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا، وعادةً ما تكون مفتوحة أمام المهنيين ذوي الخبرة القيادية، مثل مديري تكنولوجيا المعلومات أو كبار مطوري جافا. وعادةً ما يتعين عليك الخضوع لعملية توظيف صارمة، مع إجراء اختبارات ومقابلات.

يحدد الوصف الوظيفي القياسي لوظيفة CTO السمات الرئيسية التالية:

خلفية أكاديمية قوية في علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة

شغف بالتعلم المستمر ومواكبة أحدث الاتجاهات التقنية من خلال الشهادات ودورات التطوير المهني

القدرة على قيادة وإلهام الفرق التقنية من خلال مهارات استثنائية في التواصل والتعامل مع الآخرين، مما يضمن التعاون الفعال مع مختلف أصحاب المصلحة

فهم متعمق للمفاهيم الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي, أطر عمل إدارة مخاطر الأمن السيبراني وقيادة التغيير

قد تبحث المنظمات في بعض الأحيان عن مرشحين يتمتعون بمزيد من التميز الأكاديمي، مع إعطاء الأولوية للحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو إدارة التكنولوجيا.

6 استراتيجيات لمساعدة الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا (والرؤساء التنفيذيين المستقبليين للتكنولوجيا!) على تقديم أفضل ما لديهم كل يوم

إذا كنت تطمح إلى أن تكون رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا، فلا تشعر بالرهبة من عبء العمل أو متطلبات الخبرة الهائلة. قم بإعداد خطة طويلة الأجل في المراحل الأولى من حياتك المهنية واعمل على تحقيقها.

من الخدمات الرائعة التي يمكنك تقديمها لنفسك تحسين مهاراتك في تعدد المهام والتفكير النقدي - هذه هي الكفاءات الأساسية التي تساعد كبار مسؤولي التكنولوجيا على تحقيق مكاسب أفضل من زملائهم من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.

لتطوير كفاءاتك الأساسية وتخفيف عبء العمل الخاص بك، ابدأ باستخدام شامل أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp. منصة مجموعة إدارة المشاريع تدعم التوثيق، والأتمتة، والعديد من الميزات الأخرى التي يمكن لمديري التكنولوجيا الاستفادة منها!

جرّب تنفيذ هذه الاستراتيجيات الست المنتقاة بعناية باستخدام ClickUp لتضمن أنك دائمًا متقدم بخطوة في حياتك المهنية! 🧑‍💻

1. إتقان فن إدارة الوقت

كيف تحافظ على إنتاجيتك أثناء التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات؟ من خلال إتقان الجدولة وإدارة الوقت!

مع عرض تقويم ClickUp يمكنك ضمان أن تظل قائمة مهامك منظمة تنظيماً جيداً وجذابة بصرياً. يمكنك جدولة كتل مخصصة لمهامك الأساسية، وتخصيص وقت للاجتماعات الرشيقة وتخطيها، والتفاعلات مع الأقران، ومشاركات فريق القيادة. تساعدك ميزة السحب والإفلات في التقويم على الحفاظ على مرونة يومك وإعادة جدولة المهام دون عناء.

استخدام إدارة الوقت في ClickUp أدوات لإدارة الوقت دون عناء تتبع الوقت عبر منصات مختلفة ودمج الجداول الزمنية بسلاسة في سير عمل المشروع.

هل تكافح مع المواعيد النهائية في مشاريع فريق تكنولوجيا المعلومات؟ بدلاً من عقد اجتماعات يومية للموظفين، استفد من تقديرات ClickUp لإنشاء تقديرات الوقت لكل مهمة في سير عملك. إعداد تواريخ وأوقات قابلة للتتبع والحصول على إشعار عندما تتأخر المهام عن موعدها.

ضع في اعتبارك تطبيق قوالب تكنولوجيا المعلومات إلى مهام سير عملك لتوفير الوقت في المهام اليومية مثل الإبلاغ عن الحوادث وتتبع الأخطاء.

إن قالب المخطط اليومي ClickUp هو مورد آخر لا يقدر بثمن للحفاظ على مهامك اليومية الداخلية والمهام التي تواجه العملاء. يسمح لك هذا القالب متعدد الاستخدامات بما يلي:

تصنيف المهام إلى أقسام متميزة مثل المهام الشخصية أو العمل أو الأهداف

تحديد أولويات المهام بناءً على أهميتها ومدى إلحاحها

تصور إصدارات الإنتاج من خلال الرسوم البيانية والمخططات

2. تنظيم مهام الفريق بشكل استباقي

جميعنا نعرف كلمات العم بن الشهيرة لبيتر باركر: مع القوة العظيمة تأتي المسؤولية العظيمة.

ولكن أي مدير تقني سيقولها أي مدير تقني: مع الأدوار الأكبر تأتي مسؤوليات أكبر.

لحسن الحظ، فإن ClickUp Software Team Suite مصممة لمساعدة مدراء التكنولوجيا على التعامل مع جميع مسؤوليات عملهم من خلال منصة واحدة، وذلك بفضل ميزات

التخطيط والتتبع السريع

تتبع الأخطاء والمشكلات

إنشاء قوائم مراجعة لخطة الإصدار

قم بتنظيم مشروعك تحت التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp، ثم قم بتخصيص كيفية تصور عملك بأكثر من 15 طريقة عرض

تنظيم سير عمل الفريق باستخدام مهام ClickUp وإضافة التبعيات للإجراءات المترابطة. تساعدك الواجهة المرئية للمنصة على إعداد المهام لخرائط طريق كاملة بنقرات بسيطة.

يمكنك أيضًا اتخاذ الخطوة الأولى نحو جعل جميع الوثائق مركزية باستخدام مستندات ClickUp . تمكّنك هذه الميزة من إنشاء وثائق تقنية منظمة بشكل مثالي مثل أدلة المستخدم والأوراق البيضاء وأدلة المنتجات وتقارير البنية التحتية. استخدم تنسيق النص المنسق لإضافة الجداول والرموز النقطية والقوائم واللافتات ومشاركة المستندات مع أعضاء الفريق على الفور.

هل تريد أن تجعل إصدارات الإنتاج تتم بشكل أسرع؟ بفضل التعاون المباشر يمكنك العمل على الاتفاقيات و إجراءات التشغيل القياسية مع كبار أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp AI الذي يُطلق عليه أيضًا اسم ClickUp Brain، يحصل فريقك على إمكانية الوصول إلى مطالبات خاصة بالمجال الذي يمكّنهم من إنشاء المستندات بشكل أسرع من أي وقت مضى!

يمكنك أيضًا استخدام أداة الذكاء الاصطناعي للعصف الذهني، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للعملاء، وإنشاء ملخصات المنتجات، وإنشاء خرائط طريق تكنولوجية وتلخيص النصوص المطولة. 🤩

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

مكافأة: يتكامل ClickUp مع أدوات Git، مما يسمح للفرق بإدارة جميع مهام التطوير من منصة واحدة.

3. الأتمتة حيثما أمكن

لا يقتصر دور أتمتة المهام المتكررة على توفير وقت ثمين لك ولفريقك فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تبسيط سير العمل بشكل عام. يمتد نطاق الأتمتة إلى ما هو أبعد من مجرد مهام ضمان الجودة (QA) في تكنولوجيا المعلومات. يمكن أيضًا أن تستفيد الأنشطة الإدارية اليومية بشكل كبير من عمليات الأتمتة . أتمتة ClickUp مفيدة بشكل خاص في أتمتة المهام الروتينية دون عناء. توفر هذه الميزة أكثر من 100 عملية أتمتة يمكن تخصيصها لتتماشى مع حدث أو تاريخ ما. يمكّن هذا النهج الجميع من التركيز على الأولويات الأساسية دون الانشغال بالمهام العادية.

إعداد عمليات أتمتة مخصصة في ClickUp للمهام المتكررة

4. إنشاء قائمة أسبوعية بالأولويات ومراقبتها

في حين أن إتقان فن تعدد المهام أمر بالغ الأهمية، إلا أنه من الضروري تحقيق التوازن بين المهام التي تقود استراتيجية الشركة وتلك ذات الطبيعة التكتيكية.

وللتغلب على هذا التعارض، قم بإنشاء قائمة بالأولويات عالية المستوى كل أسبوع مع أولويات ClickUp . قم بتنقيحها يوميًا لتحقيق المحاذاة المثلى باستخدام أربع علامات مرمزة بالألوان:

منخفض عادي مرتفع طارئ

_هل تريد تتبع أولويات المشروع من منصة واحدة؟

أتمتة تتبع المشروع بمساعدة أجايل ClickUp Dashboards . يمكنك تخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والحالات التي تريد تتبعها و إعداد البطاقات لمراقبتها في الوقت الفعلي. هذا ليس كل شيء - يمكنك حتى التحقق من أولوياتك وسباقات السرعة وتواريخ الاستحقاق من لوحة التحكم المخصصة.

احصل على لمحات عامة عالية المستوى عن عملك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp

5. تفويض المهام كلما أمكن ذلك

يمكن أن تكون الإدارة الفعالة لمسؤوليات مدير التكنولوجيا التكتيكية والاستراتيجية على حد سواء مرهقة. تجنب القيام بكل شيء بنفسك - فمن الأفضل أن تفويض المهام بين أعضاء الفريق. فقط قم بتزويدهم بالتوجيه والدعم عند الضرورة، وشاهد كيف يجعل ذلك يومك أسهل.

يتيح لك هذا النهج، كقائد، توجيه جهودك إلى مبادرات استراتيجية أكثر تطلبًا مع نمو شركتك.

يحتوي ClickUp على مجموعة من أدوات التعاون لدعم المهام المفوضة، ويمكن لزملائك في الفريق استخدام عرض الدردشة لطلب توضيحات على الفور. يمكنك أيضًا ذكر زملاء الفريق أو تعيين عناصر الإجراء من خلال التعليقات لتوصيل التحديثات.

6. تخصيص وقت للتفكير الذاتي والارتقاء بالمهارات

يتطلب دور رئيس قسم التكنولوجيا المعقد تأملاً استراتيجيًا وصقلًا مستمرًا للمهارات

سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا أو ترغب في أن تكون كذلك، خصص وقتًا خاليًا من الاجتماعات والعمل في التقويم الخاص بك، مما يتيح لنفسك رفاهية الابتعاد عن المشاريع والتفكير في التطور الشخصي أو المهني. والفكرة هي تخصيص وقت لـ

إعادة النظر في مهاراتك الصلبة والشخصية

اكتساب الخبرة في التقنيات الجديدة

استكشاف الشهادات لبناء الكفاءة في الموضوعات الشائعة (مثل إنترنت الأشياء أو بناء الشبكات)

يمكن لمدراء التكنولوجيا وضع أهداف واقعية وقابلة للتتبع لأنفسهم أو لأعضاء الفريق بسهولة باستخدام أهداف ClickUp . يمكن أن تكون هذه الأهداف أهداف عمل قابلة للقياس أو أهدافًا شخصية للارتقاء بالمهارات.

ابدأ يومك كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا مع ClickUp

دور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا دور متطلب ولكنه مجزٍ. فهو يتعلق بتشكيل المستقبل وجعل التكنولوجيا والأعمال التجارية تعمل. إذا كنت منجذبًا إلى إثارة الابتكار وتحدي التوازن الاستراتيجي، فإن حياة كبير مسؤولي التكنولوجيا في انتظارك. ولكن كن مستعداً - فأضواء المسرح لا ترحم، والجمهور يتوقع منك تحفة فنية!

فليكن ClickUp هو مجموعة أدواتك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفضل واجهته البديهية، وأدواته الإدارية، وميزاته التعاونية لضمان فوزك في كل تحدٍ تواجهه. اشترك مجانًا وابدأ في التغلب على مسؤولياتك المهنية والشخصية! ❤️