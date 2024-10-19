أفضل 10 بدائل Mindnode لرسم الخرائط الذهنية في عام 2025

لديك فكرة تريد تحويلها إلى خطة واضحة. من المحتمل أن تكون قد استخدمت أداة رسم الخرائط الذهنية الشهيرة - Mindnode.

على الرغم من مجموعة ميزاته، إلا أن Mindnode لا يزال لديه قيود. قد يجعلك افتقاره إلى ميزات التعاون المباشر والسمات المضمنة فيه تبحث عن بدائل.

لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Mindnode يمكن أن تقدم لك المزيد من الخيارات والفوائد.

ولكن قبل الغوص، دعنا نفهم أدوات رسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت أكثر قليلاً.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Mindnode؟

أداة رسم الخرائط الذهنية هي أداة رقمية تساعدك على إنشاء تمثيل مرئي لأفكارك ومفاهيمك وخططك. على عكس القلم والورقة، توفر أدوات التفكير المرئي هذه مرونة، مما يتيح لك إعادة ترتيب العناصر أو إضافتها أو إزالتها بسهولة أثناء تبلور خطتك.

ومع ذلك، لا تتساوى جميع أدوات رسم الخرائط الذهنية. فبعضها يحتوي على ميزات أكثر، في حين أن البعض الآخر أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر أمانًا. لهذا السبب تحتاج إلى معرفة ما الذي تبحث عنه وتجده في أداة رسم الخرائط الذهنية.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن تتوفر في أداة رسم الخرائط الذهنية:

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن أدوات مباشرة تتيح لك البدء بسرعة. تعد قابلية التخصيص أمرًا حيويًا هنا حتى تتمكن من تكييف خرائطك الذهنية مع المهام والتفضيلات المختلفة

ابحث عن أدوات مباشرة تتيح لك البدء بسرعة. تعد قابلية التخصيص أمرًا حيويًا هنا حتى تتمكن من تكييف خرائطك الذهنية مع المهام والتفضيلات المختلفة الحد من العقد : إن مفتاح رسم الخرائط الذهنية هو العقد والوصلات التي تساعدك على تفريغ عقلك ورؤية الصورة الأكبر. تأكد من أن الأداة لا تحد من قدرتك على إنشاء عدد من العقد والاتصالات

: إن مفتاح رسم الخرائط الذهنية هو العقد والوصلات التي تساعدك على تفريغ عقلك ورؤية الصورة الأكبر. تأكد من أن الأداة لا تحد من قدرتك على إنشاء عدد من العقد والاتصالات قدرات التعاون : ابحث عن بدائل Mindnode مع ميزات تعاون قوية. يتضمن ذلك إضافة أعضاء الفريق، وترك التعليقات، والعمل معًا في الوقت الفعلي. يمكن أن يؤدي التعاون السلس في الوقت الفعلي إلى تحسين العمل الجماعي والكفاءة بشكل كبير

: ابحث عن بدائل Mindnode مع ميزات تعاون قوية. يتضمن ذلك إضافة أعضاء الفريق، وترك التعليقات، والعمل معًا في الوقت الفعلي. يمكن أن يؤدي التعاون السلس في الوقت الفعلي إلى تحسين العمل الجماعي والكفاءة بشكل كبير مرونة البيانات : تأكد من أن الأداة تدعم وظائف الاستيراد والتصدير بسهولة. يسمح ذلك بالتكامل السلس مع الأدوات الأخرى في سير عملك، مما يسهل تبادل معلومات العمل وإدارتها بسلاسة

: تأكد من أن الأداة تدعم وظائف الاستيراد والتصدير بسهولة. يسمح ذلك بالتكامل السلس مع الأدوات الأخرى في سير عملك، مما يسهل تبادل معلومات العمل وإدارتها بسلاسة إجراءات الأمان : إعطاء الأولوية للأدوات ذات الميزات الأمنية القوية، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة. التشفير وعناصر التحكم في الوصول ضرورية لحماية خصوصيتك

: إعطاء الأولوية للأدوات ذات الميزات الأمنية القوية، خاصة عند التعامل مع البيانات الحساسة. التشفير وعناصر التحكم في الوصول ضرورية لحماية خصوصيتك تحسينات الذكاء الاصطناعي: ضع في اعتبارك بدائل Mindnode التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تجربة رسم الخرائط الذهنية. يمكن للميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تنسيق النص أن تبسط التنظيم والتصور، مما يجعل خرائطك الذهنية أكثر جاذبية وفهماً

## أفضل 10 بدائل للعقدة الذهنية لرسم الخرائط الذهنية في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه وتجده في أداة رسم الخرائط الذهنية، دعنا نلقي نظرة على أفضل بدائل Mindnode في عام 2024.

1. انقر فوق

استخدم الخرائط الذهنية الخاصة ب ClickUp لتبادل الأفكار بسلاسة

ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريع والإنتاجية مع أداة الخرائط الذهنية من بين ميزاته العديدة. الخرائط الذهنية ل ClickUp هي أداة قوية ومتعددة الاستخدامات لتصور الأفكار وتنظيم الأفكار والعصف الذهني وتخطيط المشاريع بسرعة وكفاءة.

ولكن هذا ليس كل شيء.

يمكنك أيضًا تخزين مهامك وربطها بخرائطك الذهنية داخل منصة واحدة. يساعدك هذا في الحفاظ على تنظيم جميع أعمالك وإمكانية الوصول إليها تحت سقف واحد.

أفضل ميزات #### ClickUp

التعاون مع فرقك وتخصيص الخرائط الذهنية لتناسب احتياجاتك. يمكنك دعوة أعضاء الفريق ومشاركة خرائطك الذهنية وتعديلها معًا في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا ترك تعليقات وملاحظات على خرائطك الذهنية

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي لإبقاء الجميع على نفس الصفحة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

أنشئ خرائط ذهنية من الصفر أو استخدم المهام الموجودة كعقد. يمكنك أيضًا سحب وإسقاط المهام والعقد لإعادة ترتيب خرائطك الذهنية.

يمكنك إنشاء مخططات الخرائط الذهنية بسهولة باستخدام المهام والعقد في ClickUp Mind Maps، أفضل بديل لـ Mindnode

دمج خرائطك الذهنية مع الأدوات والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها. يمكنك استيراد البيانات من مصادر مختلفة، مثل الملفات والصور والروابط والملاحظات

ما عليك سوى السحب والإفلات وإعادة التخطيط لإنشاء خرائط ذهنية منظمة باستخدام ClickUp

استخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تجربة رسم الخرائط الذهنية. ميزات ClickUp القائمة على الذكاء الاصطناعي في مساعدتك في تنسيق النص وتنظيم عناصره وتصور بياناتك

تخصيص خرائطك الذهنية بالألوان والأيقونات والأنماط. يمكنك إضافة المرفقات والتعليقات وقوائم المراجعة إلى العقد والمهام الخاصة بك

تبسيط العصف الذهني باستخدام خرائط ذهنية جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكاملClickUp قالب الخريطة الذهنية البسيطة. تقدم ClickUp أيضًا نماذج أخرى قابلة للتخصيص بسهولة قوالب الخريطة الذهنية

قم بتبسيط أفكار العصف الذهني باستخدام قالب الخريطة الذهنية البسيطة ClickUp

قيود النقر

يمكن أن تكون الواجهة الشاملة مربكة للمستخدمين لأول مرة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. MindManager

عبر MindManager يعمل MindManager مثل لوحة بيضاء رقمية، مما يسمح لك بإضافة الأفكار وترتيبها دون عناء مع ربطها حسب الحاجة. يمكنك تتبع تقدم المشروع من خلال دمج تواريخ الاستحقاق والأولويات والموارد.

وبفضل وظيفة السحب والإفلات، يمكنك التعامل بسرعة مع العقد والعقد الفرعية، ووضعها في أي مكان داخل اللوحة لتناسب احتياجاتك.

يمكنك استخدام ميزة خريطة لوحة المعلومات البارزة لدمج جميع البيانات المتعلقة بالمشروع في موقع واحد يسهل الوصول إليه لك ولأعضاء فريقك لمراجعتها.

أفضل ميزات MindManager

التعاون في الوقت الفعلي على خرائط MindManager بشكل آمن

إدارة المهام ولوحات المعلومات والتعاون في Microsoft Teams

إنشاء تدفقات عملية مرئية للعمليات المعقدة بسرعة

تخطيط المشاريع بفعالية باستخدام الجداول الزمنية المرئية والمعالم الرئيسية

تصنيف بيانات Excel وتحليلها داخل خرائط MindManager

قيود مايند ماناغر

لا توجد خطة مجانية متاحة

ميزات تحرير ومخطط جانت المحدودة

تسعير MindManager

الأساسية: 99 دولاراً سنوياً

99 دولاراً سنوياً احترافي : 179 دولارًا سنويًا

: 179 دولارًا سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MindManager

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

3. جدارية

عبر جدارية التالي في قائمتنا لبدائل Mindnode هو Mural، وهو منصة عمل مرئية مصممة للعمل الجماعي الفعال من أي مكان. تسمح للفرق باستخدام التقنيات الإبداعية للتعاون البصري

يمكنك مواءمة جميع أعضاء الفريق بسلاسة مع ميزات مثل الخرائط وتدفقات العمليات والرسوم البيانية وتكامل الصور.

تتجاوز اللوحة البيضاء الرقمية البديهية في Mural العصف الذهني التقليدي. إنها مساحة ديناميكية للتفكير والتخطيط والابتكار، سواء كانت الفرق تعمل بشكل شخصي أو مختلط أو عن بُعد.

كل صوت مسموع مع Mural، مما يضمن الشمولية وتحقيق الأهداف الجماعية.

أفضل ميزات منصة Mural

اختر من بين مجموعة متنوعة من أحجام اللوحات لتناسب أهدافك التعاونية، مما يوفر مرونة بلا حدود

أضف الأفكار وعناصر العمل والمزيد كملاحظات لاصقة أو مربعات نصية بألوان قابلة للتخصيص وتجميع لتحديد الأنماط

إنشاء تصورات سهلة للتدفقات والخرائط والعمليات والتسلسلات الهرمية والرحلات والمزيد

عزِّز التواصل من خلال دمج الأيقونات وصور GIF والصور من خلال تكامل Noun Project وGIPHY وUnsplash

توفير الوقت وتوحيد الأساليب عبر مؤسستك من خلال إنشاء قوالب مخصصة ونشرها في مساحة العمل الخاصة بك

القيود الجدارية

لاحظ المستخدمون لأول مرة منحنى التعلم

أسعار الجدارية

مجاناً

فريق + : 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جدارية

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. عقل حر: 5/5 (أكثر من 120 تقييم)

عبر العقل الحر FreeMind هي أداة تخطيط ذهني متعددة الاستخدامات تتيح التقاط الأفكار المرئية. سواء كنت تخطط لمشروع أو تكتب أو تضع تصوراً، فهي توفر مرونة في إنشاء الخرائط الذهنية بما يتجاوز الهياكل الخطية.

ويضمن التوافق عبر الأنظمة الأساسية مع أنظمة ويندوز ولينكس وماك المدعوم من بيئة وقت تشغيل جافا إمكانية الوصول إلى قاعدة عريضة من المستخدمين. كمشروع مفتوح المصدر، يدعو FreeMind الجميع للمساهمة فيه.

أفضل ميزات FreeMind

إنشاء الخرائط الذهنية بجميع أنواعها مع واجهته سهلة الاستخدام والبديهية

تعمل عالميًا مع توافقها الواسع مع منصة جافا القائمة على Java

إضفاء الطابع الشخصي على خرائطك الذهنية مع مجموعة واسعة من خيارات التخصيص لتناسب احتياجاتك الخاصة

استخدام مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية التي يمكنها إضافة ميزات ووظائف جديدة إلى البرنامج

قيود برنامج FreeMind

لم تطرأ أي تحديثات على المنتج منذ عدة سنوات، وأشار المراجعون إلى عدم تأكدهم من استخدامه

يقدم خيارات تعاون محدودة

يمكن أن يكون معقداً للمبتدئين

تسعير FreeMind

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات FreeMind مجانًا

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

5. فكرة*ملاحظة

عبر إيديانوت Ideanote هي أداة لإدارة الاتصالات مصممة لجمع الأفكار من الأفراد، وتتميز بفعالية جمع الأفكار والتعاون والإدارة الفعالة للشركات.

وهي تعزز الابتكار من خلال السماح بالمساهمات من مستويات متعددة من أصحاب المصلحة والأقسام، وبناء ثقافة الإبداع والمجتمع.

مع Ideanote، يمكنك من خلال Ideanote غربلة الأفكار وتنفيذها بسرعة، مما يعزز الإنتاجية وتحديد الفرص. كما أن مرونته وتوافره يجعلانه مناسباً لمختلف الأغراض، بدءاً من تطوير المنتجات إلى تحسين العمليات.

يتكامل Ideanote مع التطبيقات الأخرى من خلال Zapier لتجربة وظائف ومرونة محسّنة من خلال ربط الأدوات التي تعمل بها بالفعل.

ميزات IdeaNote

تحديد مستوى عدم الكشف عن الهوية، بما في ذلك عدم الكشف عن الهوية، ومجهول الهوية بالكامل، ومجهول الهوية جزئيًا

الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات جوجل للتطبيقات البرمجية وتكامل Notion

تحديد أفكار متعددة وتنفيذ الإجراءات بشكل مجمّع

قيود ملاحظة الأفكار

يفتقر إلى ميزات الخرائط الذهنية المتقدمة

ميزات تعاون محدودة للخرائط الذهنية

تسعير IdeaNote

مجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين الأعمال: 49 دولارًا - 859 دولارًا شهريًا ل 10 إلى 1000 مستخدم

49 دولارًا - 859 دولارًا شهريًا ل 10 إلى 1000 مستخدم المؤسسات: 2,899 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين (يتم دفعها سنويًا)

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 130 تقييم)

6. MindMeister*

عبر مايندمايستر MindMeister هي أداة قوية ومتعددة الاستخدامات لرسم الخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات تتيح لك إنشاء أفكارك ومشاركتها مع فريقك.

يقدم لك أداة استثنائية قدرات تعاون استثنائية :: دعوة أعضاء الفريق والضيوف لإنشاء خرائط ذهنية، مما يتيح سهولة التعليق, العصف الذهني وعرض الأفكار .

ومع ذلك، فإن بعض الميزات، مثل تصدير الخرائط المفاهيمية وإرفاق محتوى الوسائط المتعددة، محجوزة للمستخدمين المدفوعين.

يتميز MindMeister من بين بدائل Mindnode بواجهته الحديثة وخيارات التخصيص الوفيرة، بما في ذلك تخطيطات الشركات. كما تضمن خاصية محاذاة العقدة التلقائية أيضًا أن تكون خرائطك الذهنية جذابة بصريًا ومناسبة للإعدادات الاحترافية.

أفضل ميزات MindMeister

أنشئ خرائط ذهنية مع فريقك باستخدام ميزات التعاون الممتازة في MindMeister

الاستفادة من خيارات التخصيص الوفيرة

التكامل مع برنامج MeisterTask لإدارة المهام بشكل شامل

قيود مايند مايستر

قد تقلل الميزات الإضافية من سهولة الاستخدام

مكلفة قليلاً لمستخدمي الخرائط الذهنية الفردية

تسعير MindMeister

أساسي : مجاني

: مجاني شخصي : 3.50 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 3.50 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المحترف : 5.50 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 5.50 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 8.50 دولار/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 290+ تقييم)

7. Coggle

عبر كوجل Coggle هو أحد أفضل أدوات رسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت وأحد بدائل Mindnode الأكثر شيوعًا. توفر منصتها المستندة إلى الويب السرعة والبديهية وسهولة الاستخدام، مع اختصارات مفاتيح سهلة الاستخدام لتحقيق الكفاءة.

والأفضل من ذلك، فإن Coggle مجاني لما يصل إلى ثلاث خرائط ذهنية خاصة (مع عدد غير محدود من الخرائط العامة). يمكنك أيضًا حفظ خريطتك الذهنية كملف PDF أو مستند نصي أو صورة.

بساطتها تجعلها مثالية للاستخدام الرقمي العرضي. عندما تبدأ رسمًا تخطيطيًا في Coggle، يتم استقبالك بالعقدة المركزية لخريطة ذهنية جديدة. إضافة عقد جديدة أمر بسيط: النقر على علامة الجمع أو استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتجربة أسرع.

إن التعرّف على اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بالتطبيق، المدرجة بشكل ملائم في الزاوية السفلية اليمنى، يعزز الإنتاجية.

تعرف على أفضل الميزات

دعوة الآخرين للانضمام إلى مخططاتك والعمل معًا بشكل متزامن

إنشاء عقد جديدة بنقرة واحدة أو عبر اختصارات لوحة المفاتيح

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لبدء تشغيل الخريطة الذهنية أو المخطط الانسيابي

إنشاء مخططات أنيقة وذات مظهر احترافي باستخدام ميزة التخطيط الذكي في Coggle

قيود كوجل

لا يسمح للمستخدمين بإدراج الصور أو تحريرها في المخططات

لا يحتوي على ميزات تخطيط ذهني متقدمة مثل الملاحظات أو المرفقات أو الرموز أو التسميات

تسعير تبادل الأسعار

مجاني

رائع 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا منظمة: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات:

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. XMind

عبر XMind إذا كنت تبحث عن بديل ل Mindnode يركز على عملية رسم الخرائط الذهنية، فقد ترغب في التفكير في Xmind.

Xmind هو أداة أنيقة لإدارة الأفكار تتيح لك إنشاء وتنظيم أفكارك بمرونة وبديهية. بدلاً من التركيز على التعاون والإصدار في الوقت الحقيقي، يعطي Xmind الأولوية لتعزيز عملية رسم الخرائط الذهنية نفسها.

يحتوي Xmind على تطبيقات أصلية لأنظمة ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد ولينكس للوصول إلى خرائطك الذهنية واستخدامها عبر أجهزة مختلفة. وهذا مثالي للأفراد أو الفرق الذين يرغبون في الحفاظ على الاتساق دون الحاجة إلى التعاون المستمر.

أفضل ميزات XMind

تخصيص سمات المخططات وتنسيق النصوص وتصميم المخططات

استفد من نمط الخريطة الذهنية الافتراضي الاحترافي والجذاب بصريًا في نفس الوقت

استخدم وضع العرض التقديمي المدمج للعروض التقديمية الاحترافية

قيود XMind

ليس مثاليًا للتعاون المتكرر أو الوقت الفعلي المكثف جلسات العصف الذهني تسعير XMind التسعير

خطة مجانية

خطة احترافية: 59.99 دولارًا في السنة

مراجعات وتقييمات XMind

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (110+ تقييمات)

9. غريب الأطوار*

عبر غريب الأطوار Whimsical عبارة عن مجموعة تعاون تتيح لك إنشاء ومشاركة الخرائط الذهنية والمخططات الأخرى مع فريقك. يمكنك التعليق على الروابط وتتبع حركات مؤشر زملائك في الفريق ودمج الخرائط الذهنية مع الأطر السلكية والمستندات.

يجعل Whimsical تنظيم الأفكار أمرًا سهلاً بفضل خيارات التصميم المبسطة واختصارات لوحة المفاتيح. يمكنك إضافة نصوص وصور وروابط وأيقونات إلى مخططاتك. لا حاجة لتطبيقات إضافية أو ملحقات متصفح إضافية - يمكن الوصول إلى جميع الوظائف داخل البرنامج.

يوفر Whimsical تكاملاً مباشراً مع GitHub و Notion ويدعم المصادقة الثنائية للأمان.

أفضل ميزات Whimsical

دعوة الآخرين للانضمام إلى مخططاتك والعمل معًا بشكل متزامن

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لبدء تشغيل الخريطة الذهنية أو المخطط الانسيابي

إنشاء مخططات أنيقة وذات مظهر احترافي باستخدام ميزة التخطيط الذكي في Whimsical

قيود غريب الأطوار

لا يحتوي على ميزات متعلقة بإدارة المشروع مثل المنافسين الآخرين

تسعير غريب الأطوار

مجاني

محترف 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

12 دولارًا شهريًا لكل محرر منظمة: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر (تُدفع سنويًا)

مراجعات وتقييمات: دولار/شهر لكل محرر

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

10. SimpleMind

عبر سيمبل مايند SimpleMind هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات يساعدك على تنظيم أفكارك وتذكر المعلومات وتوليد الأفكار.

يمكنك استخدام الإصدار المجاني على أجهزة iPad وiPhone وAndroid أو الترقية إلى الإصدار المدفوع للحصول على المزيد من الميزات.

يتيح لك SimpleMind إنشاء خرائط ذهنية وتحريرها بتخطيطات وأنماط ووسائط مختلفة. يمكنك أيضًا ربط الموضوعات بفصول النص لفهم المفاهيم المعقدة بشكل أفضل.

أفضل ميزات سيمبل مايند

الاختيار من بين تخطيطات وأنماط متعددة

إضافة الصور والرموز والمذكرات الصوتية وتسجيلات الفيديو إلى المواضيع

التكامل مع Dropbox وiCloud Drive وGoogle Drive

قيود SimpleMind القيود

يمكن أن يصبح تخطيط الاتصالات المتقاطعة فوضويًا

يفتقر إلى التعاون المتزامن متعدد المستخدمين

تسعير SimpleMind

مجاناً

SimpleMind Pro: تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات SimpleMind

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

## ابدأ رحلة رسم الخرائط الذهنية اليوم

يوفر رسم الخرائط الذهنية طريقة قيّمة لتوليد المعرفة والأفكار وربطها معًا.

ولرسم الخرائط الذهنية فوائد عديدة، مثل تبسيط المفاهيم المعقدة، وتصنيف المعلومات، وتوفير السياق، وتعزيز الإبداع، وتحسين الذاكرة.

برنامج رسم الخرائط الذهنية هو أداة للتفكير البصري والعصف الذهني تساعدك على التفكير بوضوح أكبر. إذا كنت لا تزال متردداً في اختيار الأداة التي ستختارها، فننصحك باستخدام ClickUp.

جرب الخرائط الذهنية من ClickUp اليوم وتصور أفكارك بسهولة من خلال ميزاتها المتنوعة القابلة للتخصيص. قم بالتسجيل في ClickUp اليوم.