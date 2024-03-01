أفضل 10 كتب للعادات لتعلم عادات دائمة وتطويرها

العادات هي مهندسون معماريون غير مرئيين، يشكلون بصمت أفعالنا وأفكارنا وحياتنا في نهاية المطاف.

من خلال إتقان فن تكوين العادات، يمكنك تحقيق النمو الشخصي, عقلية منتجة وحياة مُرضية

سواء كنت ترغب في تعزيز صحتك أو تحسين إبداعك أو تحقيق أهدافك الطموحة، فإن الكتاب المناسب يمكن أن يكون بمثابة البوصلة في رحلتك التحويلية هذه.

لقد قمنا بتجميع قائمة من 10 كتب لتعليمك كيفية تطوير عادات صحية لتحسين حياتك.

أفضل 10 كتب عادات يجب قراءتها في عام 2024

تعمق في هذه الكتب العشرة القوية التي تم اختيارها بدقة لتزويدك باستراتيجيات عملية ووجهات نظر ثاقبة حول قوة تغيير العادات:

1. العادات الذرية لجيمس كلير

عبر Aمازون

المؤلف: جامس كلير

جامس كلير عدد الصفحات: 270 صفحة

270 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و55 دقيقة

3 ساعات و55 دقيقة التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.4/5 (جودريدز)



هل تريد تغيير حياتك للأفضل ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا الكتاب مناسب لك. العادات الذرية هو الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز الذي يكشف أسرار تكوين العادات بناءً على أحدث الأبحاث والأمثلة الواقعية.

إن قوانين كلير الأربعة لتغيير السلوك - الإشارة، والرغبة، والاستجابة، والاستجابة، والمكافأة - والنصائح العملية تجعل هذا الكتاب مورداً قيماً لأي شخص يسعى إلى تغيير دائم. ستكتشف أيضًا السر غير الواضح لكيفية إجراء تحسينات صغيرة وتدريجية تضيف إلى نتائج كبيرة مع مرور الوقت.

سواء كنت ترغب في إنقاص وزنك، أو زيادة إنتاجيتك، أو تحسين علاقاتك، أو تحقيق أي هدف آخر، فإن هذا الكتاب سيوضح لك كيفية تسخير قوة العادات الذرية.

اقتباس من الكتاب

عندما تقع في حب العملية بدلاً من المنتج، لن تضطر إلى الانتظار حتى تمنح نفسك الإذن بالسعادة. يمكنك أن تكون راضيًا في أي وقت يعمل فيه نظامك

جاميز كلير

عادات ذرية الوجبات الرئيسية #### العادات الذرية

ركز على التغييرات الصغيرة والمستدامة بدلاً من الأهداف الجذرية

اجعل عاداتك سهلة البدء وصعبة الإيقاف استخدم الإشارات والمكافآت لتحفيز سلوكك وتعزيزه

قم بتكديس العادات الجيدة على العادات الحالية لسهولة تنفيذها

ماذا يقول القراء

_"لقد أدى اتباع الخطوات البسيطة الموضحة في هذا الكتاب إلى تحسين الطريقة التي أضع بها أهدافي وأحققها في عملي وتحولي الشخصي، والطريقة التي أنظر بها إلى الأنشطة اليومية المتعلقة بصحتي وعافيتي وحياتي الشخصية وأقوم بها."

2. العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية من تأليف ستيفن ر. كوفي

عبر أمازون

المؤلف: ستيفن ر. كوفي

ستيفن ر. كوفي عدد الصفحات: 464 صفحة

464 صفحة سنة النشر: 1989

1989 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات و41 دقيقة

6 ساعات و41 دقيقة التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



ما الذي يجعل بعض الناس أكثر نجاحاً من غيرهم؟ كيف يمكنك تحقيق أهدافك وعيش حياة ذات معنى؟ هذه بعض الأسئلة التي يجيب عنها هذا الكتاب.

يستكشف هذا الكتاب الكلاسيكي عن قوة العادة المبادئ الخالدة للفعالية الشخصية والمهنية. توفر عادات كوفي السبع عالية الأداء، من الاستقلالية إلى التآزر، إطاراً لحياة مُرضية ومنتجة.

يعلمك هذا الكتاب كيف تطوير عادات العمل التي ستساعدك على أن تصبح أكثر استباقية واستقلالية وترابطًا وتآزرًا. سوف تكتشف أيضًا كيفية مواءمة أعمالك مع قيمك، والتواصل بفعالية، وحل المشاكل بطريقة مبتكرة.

اقتباس من الكتاب

_ ازرع فكراً لتحصد عملاً، ازرع عملاً لتحصد عادة، ازرع عادة لتحصد شخصية، ازرع شخصية لتحصد مصيراً

ستيفن ر. كوفي

العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية: #### العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية

غيّر نماذجك ومبادئك. تبنَّ عقلية المسؤولية والمبادرة والرؤية

اعتنق أخلاقيات الشخصية. ابنِ شخصيتك على القيم العالمية والدائمة، وليس على السمات السطحية

إتقان العادات السبع لتحقيق الإنجاز الشخصي، وبناء علاقات أقوى، والمساهمة بشكل هادف في المجتمعات والمنظمات

ما يقوله القراء

"أنا بالتأكيد أوصي بهذا الكتاب لأي شخص يحاول تأسيس عادات أفضل. يمكن تلخيصها في صفحة أو صفحتين فقط، لكن تصفح الكتاب بأكمله يساعد حقًا في وضع الأمور في نصابها الصحيح. أنا بالتأكيد أوصي بهذا الكتاب لكل من يريد تحسين حياته."." _

3. التبديل كيف تغير الأشياء عندما يكون التغيير صعباً من تأليف تشيب ودان هيث

عبر أمازون

المؤلفون: تشيب ودان هيث

تشيب ودان هيث عدد الصفحات: 305 صفحة

305 صفحة سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و40 دقيقة

5 ساعات و40 دقيقة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



التغيير صعب ولكنه ليس مستحيلاً. هذه هي رسالة هذا الكتاب الذي يستكشف سيكولوجية التغيير وكيفية التغلب عليه. يستخدم المؤلفان استعارة الفارس والفيل لتوضيح جانبي عقلنا: العقلاني والعاطفي.

كما يقدمان أيضًا مفهوم المسار، الذي يمثل البيئة والموقف. إن فهم هذه العناصر الثلاثة يعلمك كيفية توجيه الفارس، وتشكيل الفيل، وتمهيد الطريق للتغيير الناجح.

يقدم المؤلفان استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتشكيل العادات وتغيير السلوك وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني التغيير الإيجابي.

اقتباس من الكتاب

_ لماذا تعتبر العادات مهمة جدًا؟ إنها، في جوهرها، طيار آلي سلوكي

تشيب هيث

مفتاح التبديل #### مفتاح التبديل

الراكب والفيل والمسار: فهم القوى الداخلية التي تؤثر على السلوك البشري

توجيه الفارس تحفيز الجزء العقلاني من عقلك من خلال الحقائق والبيانات

تشكيل الفيل: معالجة المقاومة العاطفية من خلال التعزيز الإيجابي والتوجيه الواضح

ما يقوله القراء

"التبديل" يعلم عملية محددة لتنفيذ التغيير. وهو يستهدف في الغالب التغيير داخل المنظمة ولكن يمكن تطبيقه بسهولة على الحياة بشكل عام. كتب المؤلفان هذا الكتاب خصيصًا للأشخاص ذوي الموارد المحدودة والسلطة المحدودة."

4. عادات صغيرة بقلم ب. ج. فوج

عبر أمازون

المؤلف: ب. ج. فوج

ب. ج. فوج عدد الصفحات: 320 صفحة

320 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و55 دقيقة

5 ساعات و55 دقيقة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



هل تعتقد أن تغيير عاداتك أمر صعب؟ فكر مرة أخرى. يعلمك هذا الكتاب كيف تخلق عادات صغيرة يمكن أن تغير حياتك. العادات الصغيرة هي إجراءات صغيرة وسهلة ومحددة يمكنك القيام بها في أقل من دقيقة.

وهي تستند إلى سلوكك ودوافعك الحالية، وتتطلب القليل من الجهد أو قوة الإرادة. من خلال إنشاء عادات صغيرة بمرور الوقت، يمكنك تحقيق نتائج طويلة الأمد، مثل تحسين صحتك أو بناء الثروة أو تعزيز العلاقات الوثيقة.

اقتباس من الكتاب

من أجل تصميم عادات ناجحة وتغيير سلوكياتك، يجب عليك القيام بثلاثة أشياء. توقف عن الحكم على نفسك. خذ تطلعاتك وقم بتقسيمها إلى سلوكيات صغيرة. تقبّل الأخطاء كاكتشافات واستخدمها للمضي قدمًا.

ب. ج. فوج

أهم النقاط الرئيسية لـ #### Tiny Habit

ابدأ بعادات صغيرة جداً بحيث يكاد يكون من المستحيل مقاومتها

التركيز على جعل العادات ممتعة ومجزية

إقران العادات الجديدة مع العادات الروتينية الحالية لتسهيل تنفيذها

ماذا يقول القراء

"يعتمد كتاب "عادات صغيرة" على بحث رائد حول العادات للبروفيسور بي جيه فوج من جامعة ستانفورد. يقدم الكتاب فهماً متعمقاً وسهل القراءة للعلم الكامن وراء العادات. ويقترح استراتيجيات وأدوات عملية لغرس أي عادة جديدة أو التخلص من عادة غير مرغوب فيها. والكتاب مكتوب بأسلوب محادثة مع الكثير من الأمثلة من حياة المؤلف نفسه والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تبنوا طريقة العادات الصغيرة، وهو كتاب ممتع للقراءة. أنا سعيد لأنني اخترته." _

5. العادة الإبداعية: تعلمها واستخدمها مدى الحياة من تأليف تويلا ثارب

عبر أمازون

المؤلف: تويلا ثارب

تويلا ثارب عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة سنة النشر: 2003

2003 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و40 دقيقة

4 ساعات و40 دقيقة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



الإبداع ليس موهبة، بل عادة. هذه هي فرضية هذا الكتاب الذي كتبته واحدة من أشهر مصممي الرقصات في عصرنا. تكشف تويلا ثارب كيف طورت عادتها الإبداعية على مدى عقود من العمل الفني وكيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه.

يشجع هذا الكتاب الملهم القراء على التغلب على الشك الذاتي وتطوير الانضباط وتبني عقلية النمو. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى عشرات التمارين والتحديات التي ستساعدك على الاستفادة من إمكاناتك الإبداعية في أي مجال.

اقتباس من الكتاب

_القراءة، والمحادثة، والبيئة، والثقافة، والأبطال، والموجهين، والطبيعة - كلها تذاكر يانصيب للإبداع. قم بخدشها وستكتشف حجم الجائزة التي فزت بها

تويلا ثارب

الوجبات الرئيسية للعادة الإبداعية

وضع روتين يومي يمنح الأولوية للإبداع

اعتنق الانضباط الذاتي والتغلب على الخوف من الفشل

ابحث عن الإلهام من مصادر متنوعة وتحدَّ نفسك باستمرار

ما يقوله القراء

_"قد يكون هناك شيء بداخلك تحتاج إلى متابعته وتغذيته. تسميه تويلا بالحمض النووي الإبداعي وأتساءل عما إذا كان الجميع يمتلكه بأي شكل من الأشكال. هذا يعني أن تفكيرك مجبول على هذا النوع من الفن أو ذاك. إذا رأيت صورة وبدأت في تأليف القصص في عقلك، فقد تكون كاتباً. إذا كانت الصورة تجعلك تسمع الموسيقى في أفكارك، فأنت موسيقي. مفهوم مثير للاهتمام

يعطي هذا الكتاب أيضًا تلميحات حول كيفية التعامل مع المشاكل الكبيرة والصغيرة التي تواجه الفنان، مثل العائق الإبداعي أو ما يجب فعله عندما لا يسمح الجسد بكل شيء بعد الآن."

6. Dollars And Sense من تأليف دان أريلي وجيف كريسلر

عبر أمازون

المؤلفون: دان أريلي وجيف كريسلر

دان أريلي وجيف كريسلر عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و15 دقيقة

5 ساعات و15 دقيقة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.7/5 (جودريدز)



يتعمق هذا الكتاب في سيكولوجية المال، ويكشف كيف تؤثر تحيزاتنا وعواطفنا على قراراتنا المالية. ويكشف الكتاب عن أخطائنا الشائعة في التعامل مع المال، مثل الإفراط في الإنفاق، وقلة الادخار، والوقوع في التخفيضات.

كما يقدم نصائح عملية حول كيفية اتخاذ قرارات مالية أفضل وتطوير عادات مالية صحية أكثر. سواء كنت تريد أن تدخر أكثر، أو تنفق أقل، أو تستثمر بحكمة، سيساعدك هذا الكتاب على فهم عقلك المالي وتحسين حياتك المالية.

اقتباس من الكتاب

_ أيهما ستشتري؟ قميص فستان بسعر 60 دولارًا أم نفس القميص بسعر 100 دولار ولكن "بسعر التخفيضات! بخصم 40٪! ب 60 دولاراً فقط!"؟

دان أريلي

دولارات ومنطق الوجبات الرئيسية

روّض "تنين الخصم" اسأل نفسك ما إذا كنت ستشتري السلعة المخفضة بالسعر الكامل وما إذا كنت بحاجة إليها حقًا. فكّر فيما يمكنك فعله بهذا المال أيضاً

قم بتأمين مستقبلك المالي. أخبر أصدقائك أو عائلتك عن أهدافك المالية من أجل المساءلة

قم بتبسيط ميزانيتك. تتبع الإنفاق في مجالات مثل السكن والطعام والمواصلات. خصص 50% للاحتياجات و30% للرغبات و20% للمدخرات/الدين

ماذا يقول القراء

"دولارز آند سينس كتاب ممتاز يساعد القراء على استكشاف علاقتهم بالمال وسبب اتباعهم لعادات الإنفاق التي يتبعونها. وقد تم تخصيص ثلثي الكتاب للكشف عن السلوكيات الكامنة وراء عاداتنا في الإنفاق، ويوضح للناس كيفية التعرف على هذه السلوكيات. أما الثلث الأخير من الكتاب فيركز على الحلول والتغييرات الممكنة التي يمكننا القيام بها لنكون منفقين أفضل لأموالنا. أوصي بهذا الكتاب إذا كنت ترغب في فهم عاداتك وأنماط إنفاقك الخاصة."

7. أنت لست عقلك: طريقة التحكم المكونة من 4 خطوات لإعادة توجيه دماغك لكسر العادات السيئة وإعادة برمجة حياتك بقلم جيفري م. شوارتز

عبر أمازون

المؤلف: جيفري م. شوارتز

جيفري م. شوارتز عدد الصفحات: 384 صفحة

384 صفحة سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات و41 دقيقة

6 ساعات و41 دقيقة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



هل شعرت يوماً أن عقلك يعمل ضدك؟ هل تعاني من عادات سيئة، أو أفكار سلبية، أو سلوكيات غير صحية لا يمكنك تغييرها؟ هذه بعض المشاكل التي سيساعدك هذا الكتاب على حلها.

أنت لست دماغك يكشف لك كيف يمكن لعقلك أن يخدعك ويخرب رفاهيتك. ويوضح لك أيضاً كيف تستعيد السيطرة على عقلك وحياتك باستخدام طريقة من أربع خطوات مجربة.

اقتباس من الكتاب

كانت تجربة تعلم كيفية إعادة التصنيف وإعادة التأطير وإعادة التركيز وإعادة التقييم تجربة فتحت أعينهم لأنها سمحت لهم برؤية أن وقتهم يمكن أن يقضوه بشكل أفضل في مساعٍ أخرى وبطرق أكثر صحة

جيفري م. شوارتز

"أنت لست دماغك" الوجبات الرئيسية

تعرف على "عقل العادة" ومحفزاته. تعرّف على الرسائل والدوافع الخاطئة التي يرسلها لك عقلك، مثل "لا يمكنني القيام بذلك" أو "أحتاج إلى ذلك الآن

تعلم كيفية "إعادة توجيه" عقلك من خلال الوعي واليقظة الذهنية

تطوير التعاطف مع الذات وتقبّلها كجزء من عملية التغيير

ابتكر عادات جديدة تدعم أهدافك وقيمك

ما يقوله القراء

_"لقد مكنني الفهم المستمد من البحث العلمي في هذا الكتاب من معرفة متى يرسل دماغي رسائل غير صحيحة من حيث واقعي الموضوعي، وسهل عليَّ كثيرًا إعادة توجيه انتباهي إلى شيء يهدئني."

8. غريزة قوة الإرادة: كيف يعمل ضبط النفس، ولماذا هو مهم، وما الذي يمكنك فعله للحصول على المزيد منه بقلم كيلي ماكغونيغال

عبر أمازون

المؤلف: كيلي ماكغونيغال

كيلي ماكغونيغال عدد الصفحات: 290 صفحة

290 صفحة سنة النشر: 2011

2011 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و20 دقيقة

5 ساعات و20 دقيقة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.3/5 (جودريدز)



هل ترغب في الحصول على المزيد من قوة الإرادة لمقاومة الإغراءات، والتغلب على المماطلة وتحقيق أهدافك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا الكتاب مناسب لك. غريزة قوة الإرادة هو دليل علمي يكشف لك كيف تعمل قوة الإرادة وكيفية تحسينها.

ستتعلم كيفية تحدي الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول قوة الإرادة، مثل فكرة أنها مورد محدود ينفد. ستكتشف أيضًا كيفية استخدام قوة المشاعر الإيجابية واليقظة الذهنية والتعاطف مع الذات والتحفيز لتعزيز قوة إرادتك ومرونتك.

اقتباس من الكتاب

_ ممارسة قصيرة تقوم بها كل يوم أفضل من ممارسة طويلة تؤجلها إلى الغد

كيلي ماكغونيغال

الوجبات السريعة الرئيسية لغريزة قوة الإرادة

قوة الإرادة ليست موردًا محدودًا ولكنها مهارة يمكن تطويرها

التوتر والمشاعر السلبية تستنزف قوة الإرادة، بينما تعززها المشاعر الإيجابية

التركيز على بناء العادات والبيئات التي تدعم الخيارات الصحية

ماذا يقول القراء

"لا تدخر المؤلفة جهداً في الاستشهاد بدراسة تلو الأخرى لشرح سبب افتقارنا لقوة الإرادة وكيف يمكننا الحصول على المزيد منها. أحد المواضيع المهمة في الكتاب هو الوعي - بمجرد أن نفهم الظروف التي نفشل في ظلها في ممارسة قوة الإرادة، يمكننا عندئذٍ أن نبدأ في إجراء التغييرات

_كما يشير المؤلف في نهاية الكتاب، فإن مجرد أن نصبح أكثر وعيًا بالذات يكفي لإحداث تغيير في حياة بعض الناس اليومية. ومع ذلك، لا تخطئ الظن بأن هذا الكتاب هو مجرد كتاب مليء بالنظريات الأكاديمية حول قوة الإرادة، بل إن كل فصل مليء "بالتجارب" التي توفر إرشادات واضحة المعالم حول كيفية وضع النظرية موضع التنفيذ في حياتك الخاصة"

9. كتاب العادة الثامنة لستيفن ر. كوفي

عبر أمازون

المؤلف: ستيفن ر. كوفي

ستيفن ر. كوفي عدد الصفحات: 432 صفحة

432 صفحة سنة النشر: 2004

2004 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات و10 دقائق

7 ساعات و10 دقائق التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



العادة الثامنة هو متابعة لكتاب المؤلف الأكثر مبيعاً "العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية". مثل سابقه، يستكشف هذا الكتاب أيضًا إيجاد صوتك والمساهمة في عالم أفضل.

سيعلمك الكتاب كيفية التحول من عقلية تتمحور حول الذات إلى عقلية تتمحور حول الهدف، وتكوين نظرة شاملة لنفسك وللآخرين. كما ستكتشف أيضًا كيفية إطلاق العنان لمواهبك وشغفك الفريد من نوعه وكيفية مساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.

اقتباس من الكتاب

بغض النظر عن المدة التي قضيناها في طريق الحياة نحو الرداءة، يمكننا دائماً أن نختار تغيير المسار. دائمًا. لا يفوت الأوان أبدًا. يمكننا أن نجد صوتنا

ستيفن ر. كوفي

الوجبات الرئيسية للعادة الثامنة #### الوجبات الرئيسية للعادة الثامنة

انتقل من "الفعالية" إلى "العظمة" : لا تكتفي بأن تكون جيداً في ما تفعله، بل اسعَ جاهداً لتكون عظيماً فيما تحب

: لا تكتفي بأن تكون جيداً في ما تفعله، بل اسعَ جاهداً لتكون عظيماً فيما تحب زراعة "نموذج الشخص الكامل" : أدرك أنك والآخرين لستم مجرد أشياء يمكن التحكم فيها، بل كائنات بشرية ذات أبعاد أربعة: الجسد والعقل والقلب والروح

: أدرك أنك والآخرين لستم مجرد أشياء يمكن التحكم فيها، بل كائنات بشرية ذات أبعاد أربعة: الجسد والعقل والقلب والروح الازدهار في عالم متغير: التكيف مع التحديات الجديدة وتبني الابتكار

ما يقوله القراء

"يقول كوفي إنه عمل لمدة عام لإنتاج كتاب "العادات السبع للأشخاص الفعالين" الأكثر مبيعًا" و5 سنوات لإنتاج كتاب "العادة الثامنة". أنا أصدقه. هذا الكتاب يمكن أن يغير حياتك - لقد غير حياتي."

10. أفضل من ذي قبل: ما تعلمته عن صنع العادات وكسرها لجريتشن روبين

عبر أمازون

المؤلف: جريتشن روبين

جريتشن روبين عدد الصفحات: 322 صفحة

322 صفحة سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات و15 دقيقة

6 ساعات و15 دقيقة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



هل تواجه صعوبة في تغيير عاداتك؟ هل تشعر بأنك جربت كل شيء، لكن لا شيء يثبت؟ هل تتمنى لو كانت هناك طريقة لجعل التغيير أسهل وأكثر متعة؟

إذا كانت إجابتك بنعم على أي من هذه الأسئلة، فأنت بحاجة إلى قراءة كتاب أفضل من ذي قبل. هذا الكتاب ليس كتابك النموذجي للمساعدة الذاتية مع نصائح عامة وتوقعات غير واقعية. يساعدك هذا الكتاب على فهم نفسك بشكل أفضل والعثور على أفضل الاستراتيجيات لشخصيتك.

في كتاب أفضل من ذي قبل، ستتعرف في هذا الكتاب على "شخصيات العادات" الأربع: المتمسك، والمتمرد، والمتمرد، والمتسائل، والممتثل. ولكل منها نقاط قوة وضعف مختلفة عند تكوين العادات وكسرها.

الكتاب مليء بالقصص ذات الصلة والنصائح المدعومة بالعلم، فهو يشبه وجود صديق داعم إلى جانبك، يرشدك إلى التخلص من العادات غير المرغوب فيها وبناء حياة تحبها حقًا، حياة مصممة خصيصًا لك ولشخصيتك الفريدة.

اقتباس من الكتاب

أكبر مضيعة للوقت هو أن نفعل شيئاً لا نحتاج إلى فعله على الإطلاق

جريتشن روبين

أفضل من ذي قبل #### أفضل من ذي قبل الوجبات الرئيسية

ابدأ على نطاق صغير واحتفل بتقدمك

استخدمي المكافآت والمساءلة لتحافظي على تحفيزك

اخلق بيئة داعمة وأحط نفسك بمؤثرين إيجابيين

ما يقوله القراء

"لقد أحببت حقًا هذا الكتاب لجريتشن روبين. إنه كتاب سريع جداً ومكتوب بشكل جيد ويقدم العديد من الاقتراحات العملية حول كيفية الاستفادة من العادات لخدمة رفاهيتنا وسعادتنا على المدى الطويل."

بناء عادات إنتاجية والحفاظ عليها مع ClickUp

تعتبر كتب العادات العشرة هذه نقطة انطلاق رائعة لتعزيز رحلتك في بناء عاداتك. ومع ذلك، فإن التعلم وحده لا يكفي.

يتطلب بناء عادات دائمة التفاني في العمل، ولكن الأدوات الصحيحة يمكن أن تجعل الرحلة أكثر سلاسة ومتعة. ClickUp، أداة قوية أداة قوية لإدارة المهام يمكن أن تكون مركز القيادة المخصص لك لتحقيق النجاح في بناء العادات.

إليك بعض الطرق لاستخدام ClickUp لتطوير عادات صحية:

1. تنظيم عاداتك

نظّم عاداتك حسب الموضوع أو الهدف أو مجال الحياة. استخدم انقر فوق المساحات لإنشاء مساحات عمل منفصلة لعادات اللياقة البدنية أو أهداف التنمية الشخصية أو المساعي الإبداعية.

أنشئ مساحات خاصة ومشتركة (مع رفاقك في المساءلة، على سبيل المثال) لتنظيم العادات باستخدام ClickUp Spaces

قسّم كل عادة إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ باستخدام مرونة قوائم مراجعة مهام ClickUp . أنشئ قوائم تدقيق يومية أو أسبوعية أو شهرية لتتبع التحسين المستمر والاحتفال بالإنجازات.

على سبيل المثال، يمكن أن تبدو قائمة المراجعة لهدف اللياقة البدنية الخاص بك المتمثل في فقدان 20 رطلاً من وزنك على النحو التالي:

رفع الأثقال مرتين في الأسبوع

الجري 20 ميلاً كل أسبوع

الإقلاع عن المشروبات الغازية

إنشاء قوائم مراجعة وتخصيصها لتتبع العادات باستخدام قوائم مراجعة ClickUp Checklists

أضف تفاصيل محددة إلى عاداتك باستخدام الحقول المخصصة لـ ClickUp . تتبع التكرار أو الوقت المستغرق أو الحالة المزاجية أو ملاحظات لتحسين الإنتاجية والتعديلات. تساعدك هذه الميزة على التركيز على ما هو مهم حتى لا تكسر حلقة العادة.

2. ابقَ على المسار الصحيح مع التذكيرات والأتمتة

من خلال أولويات مهام ClickUp يمكنك تعيين مهام متكررة لعاداتك اليومية، مما يضمن ظهورها باستمرار في قائمة مهامك. تتيح لك ClickUp تخصيص التكرار وحتى تحديد تذكيرات لتنبيهك عندما يحين وقت العمل.

قم بتعيين تذكيرات بالعادات وإعادة جدولة الإجراءات وتعيين الأولويات في ClickUp لتعزيز عاداتك الجيدة

حرر عقلك من خلال أتمتة المهام المتكررة. استخدم أتمتة ClickUp لتمييز العادات المكتملة تلقائيًا عند الوصول إلى مقياس معين أو تشغيل التذكيرات بناءً على الموقع أو الوقت من اليوم.

وفّر الوقت وركز على ما يهمك مع أتمتة ClickUp Automation

3. تصوّر التقدم وابقَ متحمساً

ضع أهدافًا واضحة لعاداتك وتتبع تقدمك من خلال مهام ClickUp . تتيح لك هذه الميزة التنقل بسرعة بين المهام المختلفة لتتبع العوائق والتقدم في التحسين الذاتي.

إنجاز المزيد من المهام باستخدام مهام ClickUp

قابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تساعدك أيضًا على تتبع التقدم المحرز عبر فئات العادات. استخدم المخططات والرسوم البيانية لمعرفة خطوطك وتحديد مجالات التحسين والاحتفال بالإنجازات.

تتبع التقدم في الوقت الفعلي في تكوين العادات مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

استخدم تبعيات ClickUp لربط العادات المكتملة بالمكافآت. دلل نفسك بقضاء ليلة لمشاهدة فيلم بعد أسبوع من تناول الطعام الصحي، أو استمتع بحمام مريح بعد الانتهاء من ممارسة التأمل. استخدم الوظائف الإضافية مثل "الحجب" أو "الانتظار على" التبعيات بين المهام لتعيين ترتيب واضح للمهام حتى تعرف أي منها يجب أن تنجزه أولاً.

استخدم التبعيات في ClickUp لربط أي عدد من المهام للوصول إلى عناصر العمل ذات الصلة بسرعة قالب تعقّب العادات الشخصية في ClickUp يساعدك على تتبع أهدافك الشخصية والتأكد من إدارتك لمهامك المتعددة بكفاءة ومسؤولية على مدار اليوم.

تحمّل المسؤولية مع قالب تعقب العادات الشخصية من ClickUp

يسمح لك قالب تعقب العادات هذا بتحديد الأهداف، وكسر العادات السيئة، وتتبع التقدم نحو إتقان عادة جديدة، وتتبع أعباء العمل مقابل الأهداف اليومية، والحصول على نظرة عامة سريعة على نجاحك وفشلك في الوقت الفعلي.

إنشاء عادات صحية خطوة واحدة في كل مرة

إن اكتساب عادات صحية ليس مسألة قوة إرادة أو حظ، بل هي عملية تعلم وممارسة.

من خلال اتباع المبادئ والاستراتيجيات الواردة في هذه الكتب التي تعمل على تكوين العادات، يمكنك اكتشاف كيفية إجراء تغييرات صغيرة ومتسقة وممتعة تؤدي إلى نتائج كبيرة مع مرور الوقت.

إذا كنت ترغب في تحسين صحتك البدنية أو العقلية أو العاطفية أو الروحية، يمكنك تحقيق أهدافك وعيش حياة أكثر سعادة وصحة من خلال خلق عادات صحية أكثر.

ClickUp هو أداة متعددة الاستخدامات لضمان بقائك على رأس أهدافك. تذكر أن تستكشفها وتخصصها لتتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك الفريدة. لديها خطة مجانية حتى تتمكن من البدء اليوم. اشترك في ClickUp لبدء العمل على عاداتك الصحية، خطوة بخطوة.