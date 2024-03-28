دليل شامل لأفضل 10 عمليات تكامل لتقويم جوجل في 2025

أصبح تقويم Google جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الشخصية والمهنية اليومية، باعتباره الأداة المفضلة للجدولة والتنظيم. تساعدنا ميزات الأداة العديدة في تحقيق إنتاجية أكبر وإدارة الوقت بفعالية.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لرفع إنتاجيتك بشكل أكبر؟ مع تكامل تقويم Google، يمكنك القيام بذلك وأكثر من ذلك.

يمكن أن تساعدك عمليات التكامل الصحيحة على إطلاق العنان للإمكانات الخفية لتقويم Google واستخدامه أكثر من مجرد تطبيق جدولة المواعيد . يمكن مزامنة التقويم الخاص بك مع الأدوات والتطبيقات الأخرى دون عناء، وتحسين سير العمل، وتعزيز الكفاءة.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل عمليات تكامل تقويم Google.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكامل تقويم Google؟

فيما يلي الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في تكامل تقويم Google:

التوافق: تأكد من أن التكامل متوافق مع مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية التي تستخدمها (سطح المكتب، والهاتف المحمول، وأنظمة التشغيل المختلفة، وما إلى ذلك)

تأكد من أن التكامل متوافق مع مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية التي تستخدمها (سطح المكتب، والهاتف المحمول، وأنظمة التشغيل المختلفة، وما إلى ذلك) سهولة الاستخدام: ابحث عن عمليات التكامل ذات الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات الإعداد المباشرة. الهدف هو تبسيط سير عملك، وليس تعقيده

ابحث عن عمليات التكامل ذات الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات الإعداد المباشرة. الهدف هو تبسيط سير عملك، وليس تعقيده المزامنة: تحقق مما إذا كان التكامل يسمح بالمزامنة السلسة بين تقويم Google والأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سيضمن ذلك أن يكون جدولك محدّثًا دائمًا

تحقق مما إذا كان التكامل يسمح بالمزامنة السلسة بين تقويم Google والأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سيضمن ذلك أن يكون جدولك محدّثًا دائمًا التخصيص: من الأفضل اختيار عمليات التكامل التي توفر ميزات التخصيص حتى تتمكن من تخصيص الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك الخاصة

من الأفضل اختيار عمليات التكامل التي توفر ميزات التخصيص حتى تتمكن من تخصيص الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك الخاصة الأتمتة: يمكن أن يساعدك استخدام عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة ميزات تقويم Google في توفير الوقت. ابحث عن عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة التذكيرات والميزات مثل قوالب المخطط اليومي وإنشاء الأحداث ووظائف أخرى موفرة للوقت

يمكن أن يساعدك استخدام عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة ميزات تقويم Google في توفير الوقت. ابحث عن عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة التذكيرات والميزات مثل قوالب المخطط اليومي وإنشاء الأحداث ووظائف أخرى موفرة للوقت الإشعارات: يتيح لك وجود إعدادات إشعارات مرنة تلقي التذكيرات بطريقة تناسب سير عملك، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو النوافذ المنبثقة أو قنوات أخرى

يتيح لك وجود إعدادات إشعارات مرنة تلقي التذكيرات بطريقة تناسب سير عملك، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو النوافذ المنبثقة أو قنوات أخرى التعاون: إذا كان عملك اليومي يتطلب تعاونًا سلسًا، ففكر في عمليات التكامل التي تسهل التقويمات المشتركة والجدولة التعاونية والتواصل السهل

إذا كان عملك اليومي يتطلب تعاونًا سلسًا، ففكر في عمليات التكامل التي تسهل التقويمات المشتركة والجدولة التعاونية والتواصل السهل دعم العملاء: دعم عملاء موثوق به وعلى مدار الساعة*7 يقطع شوطاً طويلاً في الارتقاء بتجربتك. ابحث عن عمليات التكامل التي توفر دعم عملاء عالي الجودة حتى تتمكن من حل المشكلات بسرعة والحصول على إجابات

## أفضل 10 تكاملات لتقويم Google لاستخدامها في عام 2024

ستجعل عمليات تكامل تقويم Google هذه عمليات تكامل تقويم Google هذه التحقق باستمرار من التقويم الخاص بك شيئًا من الماضي. إليك أفضل 10 عمليات تكامل يمكنك استخدامها في عام 2024.

1. انقر فوق

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp عبارة عن منصة قابلة للتخصيص للإنتاجية والتعاون وإدارة المشاريع للفرق من جميع الأحجام والأقسام. وهو يوفر أكثر من 1000 عملية تكامل وأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتبسيط سير العمل وضمان البقاء على رأس مشاريعك. تكامل تقويم Google في ClickUp يتيح لك مزامنة أحداثك تلقائيًا (وعلى الفور) عبر المنصات. يمكنك أيضًا الحصول على نظرة عامة على مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية.

تقويمات Google هي أفضل طريقة للحصول على عرض زمني تقليدي لجميع المهام الموجودة داخل تطبيق ClickUp. احصل على الفور على نظرة عامة على قائمة مهامك لليوم أو الأسبوع أو الشهر!

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام البحث الشامل الخاص بـ ClickUp للبحث بسرعة عن ملف ما عبر ClickUp وتطبيقاته المتصلة وحتى محرك الأقراص المحلي. ابحث عن تطبيقاتك المفضلة بسرعة (دون الحاجة إلى البحث عنها بشكل فردي) باستخدام توسيع نطاق البحث.

أفضل ما في الأمر هو أن البحث الشامل يوفر نتائج أفضل وأكثر تخصيصًا كلما واصلت استخدامه.

البحث عبر التطبيقات المتصلة للعثور على ملف معين باستخدام البحث الشامل

أفضل ميزات ClickUp

تتبع المشاريع والحصول على تفاصيل المهام وعرض التقويم الخاص بك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر باستخدام عرض تقويم ClickUp . يمكنك جدولة المهام على الفور، وفرزها حسب الأولوية والحالة، واستخدام المزامنة ثنائية الاتجاه لتقويم Google و ClickUp

استخدم عرض التقويم لرؤية جميع مهامك في لمحة واحدة

احصل على تذكيرات في الوقت المحدد وقم بإدارتها بسرعة باستخدام تذكيرات ClickUp Reminders

استخدم الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة معقالب مخطط التقويم الخاص ب ClickUp لتنظيم مشاريعك إلى أجزاء يمكن إدارتها

استخدم قالب مخطط التقويم لتعزيز الإنتاجية وإدارة جدولك الزمني بسهولة

الرافعة الماليةقالب التقويم الأسبوعي ل ClickUp للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي لأحداثك ومهامك

استخدمقالب التقويم السنوي ل ClickUp للحصول على نظرة شاملة لأحداثك المخطط لها على مدار العام

نظّم أعمالك اليومية والتذكيرات والأحداث باستخدام الصفحة الرئيسية لـ ClickUp ميزة. قم بإنشاء قائمة شخصية، والوصول إلى عملك الأخير، وتتبع التعليقات المعينة، والمزيد باستخدام هذه الميزة

احصل على نظرة عامة على جدول أعمالك وأعمالك اليومية باستخدام ClickUp Home

قيود النقر فوق الصفحة الرئيسية

اشتكى بعض المستخدمين من بطء أوقات الاستجابة

منحنى التعلم الحاد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. زووم

جدولة الاجتماعات على Zoom عبر AndroidPolice تم إطلاق Zoom في عام 2013، وهو يقدم خدمات مؤتمرات الفيديو والدردشة عبر الإنترنت وخدمات الاجتماعات الافتراضية. واعتبارًا من عام 2024، تمتلك هذه الأداة الشهيرة أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً. ونظراً لأن الاجتماعات الافتراضية أصبحت جزءاً كبيراً من حياتنا، فإن وجود تكامل يرتبط بالتقويم الخاص بك يمكن أن يجعل عملك أكثر سلاسة وسهولة في الإدارة.

يتيح لك التكامل بين اجتماع Zoom - تقويم Google جدولة الاجتماعات والانضمام إليها وإدارتها مباشرةً من تقويمك. يمكنك التعاون مع الأشخاص في الوقت الفعلي، حيث يمكن للمستخدمين المعنيين تلقي إشعارات وتذكيرات حول أحداث تقويم Google الجديدة مباشرةً على التطبيق.

أفضل ميزات التكبير/التصغير

الانضمام إلى الاجتماعات مباشرةً من تطبيق التقويم

يمكنك جدولة الاجتماعات في وقت قصير من خلال تحديد Zoom في قسم "إضافة مؤتمرات". سيقوم Zoom تلقائيًا بإنشاء رابط

تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى اجتماعات ومشاركة الدعوات مع الجميع

استخدام المزامنة ثنائية الاتجاه لضمان مزامنة جميع الاجتماعات، سواء تم إنشاؤها على Zoom أو تقويم Google، تلقائيًا عبر جميع التطبيقات المدمجة

حذف الاجتماع أو تعديله مباشرةً من تقويم Google. ستكون التغييرات متاحة أيضًا في تطبيق Zoom

قيود التكبير/التصغير

متاح فقط لمستخدمي Google Workspace

لا يؤدي تغيير دور مضيف Zoom باستخدام إجراء تغيير المالك في تقويم Google إلى تغيير المضيف في Zoom

تسعير التكبير/التصغير

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال بلس: 26.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

26.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

3. مستندات جوجل

ملاحظات الاجتماعات وإنشاء الأحداث عبر

_ / href/ _ https://www.google.com/docs/about/#features Docs //%href/

مستندات Google Docs هو معالج نصوص عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء الأفكار في الوقت الفعلي من خلال أي جهاز. يمكنك التعاون مع أعضاء فريقك وإجراء التغييرات ووضع علامات على الأشخاص ومشاركة المستندات مع الأشخاص المعنيين بسهولة.

كما أنه يمكّنك من الكتابة بشكل أكثر ذكاءً وسرعة باستخدام خاصية التأليف الذكي والكتابة الصوتية والاقتراحات الإملائية والنحوية.

تتيح لك Google ربط مستندات Google بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى مثل جداول بيانات Google، وتقويم Google، والعروض التقديمية من Google، وما إلى ذلك. ويمكنك إنشاء أحداث التقويم مباشرةً من المستندات، وإضافة جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات، وغير ذلك الكثير.

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أفضل ميزات مستندات Google Docs

إضافة محاضر الاجتماعات من مستندات Google

إرفاق محاضر الاجتماعات مباشرة بحدث تقويم Google المحدد

إضافة معلومات حدث تقويم جديد باستخدام محرر مستندات Google

مسودة أحداث التقويم في مستندات المستندات عن طريق كتابة @مسودة حدث التقويم ومشاركتها مع تقويم Google بسهولة

إضافة أشخاص في حقل الضيوف باستخدام @ وكتابة عنوان البريد الإلكتروني

التعاون مع الأشخاص وإجراء التغييرات في الوقت الفعلي

قيود مستندات Google Docs

صياغة أحداث التقويم في محرر المستندات متاح فقط على مساحة عمل Google

تسعير مستندات Google Docs

مجاناً

تقييمات ومراجعات مستندات جوجل دوكس

G2: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

4. سلاك

عرض أحداث تقويم Google وتشغيلها تلقائيًا عبر

_ / href/ _https://slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar?tab=more\\info Slack /%href/

Slack عبارة عن منصة تواصل وتعاون جماعي قائمة على السحابة تجمع الفرق معًا. يمكنك إنشاء قنوات منفصلة لمشاريع محددة، ومشاركة الملفات، وأتمتة المهام الروتينية.

يتيح لك دمج Slack مع أحد أفضل تطبيقات التقويم إنشاء اجتماعات وجدولة الأحداث بسهولة وإضافة تذكيرات والحصول على إشعارات منتظمة. يمكنك الحصول على ملخصات يومية أو أسبوعية للتقويم باستخدام هذا التكامل.

أفضل ميزات سلاك

استخدم زر الاختصارات لإنشاء حدث مباشرةً من Slack

قم بمزامنة التقويم الخاص بك مع حالة Slack للتأكد من أن فريقك يعرف متى تكون متاحاً

الحصول على تذكيرات قبل بدء الحدث والانضمام إلى الاجتماع مباشرة من التذكير في Slack

الحصول على تحديثات في حالة مراجعة تفاصيل الحدث

مشاركة المحاضر بسهولة ونشرها على أي قناة باستخدام تكامل تقويم Google

قيود سلاك

اشتكى بعض المستخدمين من وجود خلل تقني في الإشعارات

تسعيرة سلاك

مجاني

المحترف: 6.67 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.67 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

5. كاليندلي

التحقق من التوفر، وإضافة تفاصيل الحدث، وجدولة الأحداث عبر

Calendly_

Calendly هي عبارة عن منصة جدولة آلية للجدولة ومنصة شعبية بديل لتقويم جوجل . فهو يعمل على أتمتة وتبسيط الجدولة للفرق والأفراد من خلال مشاركة مدى توفر الاجتماعات الخاصة بك، وتمكين الجدولة التلقائية متعددة الأشخاص، وتقديم أكثر من 100 تكامل .

يسمح لك تكامل تقويم Google مع Calendly بالوصول إلى جميع أنواع الأحداث، وتحديد الأوقات المتاحة، وحفظ الأحداث، وإضافة التفاصيل إلى الحدث تلقائيًا، وغير ذلك الكثير. يساعدك التكامل على توفير الكثير من الوقت والموارد.

أفضل ميزات Calendly

احرص على عدم الحجز المزدوج من خلال السماح لـ Calendly بالتحقق من تقويم Google في الوقت الفعلي

التحقق من الأوقات المتاحة عبر تقويمات Google المتعددة ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني

إعداد مخازن مؤقتة بين الاجتماعات المختلفة تلقائيًا لمنع الإرهاق

إضافة تفاصيل مثل روابط مؤتمرات الفيديو تلقائيًا إلى أحداث تقويم Google

قيود تقويم كاليندلي

وجد بعض المستخدمين أن التكامل مع تقويمات متعددة أمرًا صعبًا

منحنى تعليمي حاد مقارنة ب بدائل Calendly أسعار كاليندلي

مجانًا

عادي: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الفرق: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

6. زابير

تكامل التطبيقات على Zapier عبر خطة المنتج يوفر Zapier أتمتة سهلة عبر أكثر من 6000 تطبيق لمساعدتك على استخدام تطبيقات مختلفة في نفس سير العمل. وبطبيعة الحال، يعد تكامله مع تقويم Google من بين أفضل عمليات التكامل المتاحة.

يتيح لك تكامل Zapier مع التقويم الخاص بك ربط تقويم Google بآلاف التطبيقات التي تتيح الأتمتة والإنتاجية. كما يتيح لك أيضًا أتمتة عمليات التكامل باستخدام قوالب Zapier.

أفضل ميزات Zapier

التركيز على المهام الأكثر أهمية من خلال أتمتة عمليات التكامل

إضافة أحداث Microsoft Outlook إلى تقويم Google بسهولة

الإقران بتطبيقات مثل Trello وGmail وNotion وAny.do وClekUp والمزيد

إنشاء بطاقات Trello جديدة. انقر فوق المهام من أحداث التقويم

نسخ الأحداث من تقويم Google إلى تقويم آخر

قيود Zapier

يجد بعض المستخدمين أن Zapier بطيء

وجد المبتدئون صعوبة في استخدامه في البداية

تسعيرة زابير

مجاني

المبتدئين: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا المحترفون: 73.50 دولارًا شهريًا

73.50 دولارًا شهريًا الفريق: 103.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا

103.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا الشركة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)

4.5/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

7. GoToMeeting

_تأمين الاجتماعات الافتراضية عبر

_ / href/ _https://www.goto.com/meeting GoTo Meeting /%href/

GoToMeeting هو برنامج اجتماعات عبر الإنترنت يوفر إدارة موحدة وصوتاً عالي الجودة واجتماعات آمنة. يجعل البرنامج الاجتماعات والتعاون الافتراضي أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى.

يتيح لك تكامل تقويم Google مع GoToMeeting جدولة اجتماعاتك وإدارتها بسلاسة مباشرةً من التقويم الخاص بك.

أفضل ميزات GoToMeeting

جدولة الاجتماعات وتحديثها بسلاسة مباشرةً

الانضمام بسهولة إلى الاجتماعات القادمة

الانتقال من اجتماع إلى اجتماع آخر دون مغادرة بيئة Google

قيود الذهاب إلى الاجتماعات

اشتكى بعض الأشخاص من نقص البرامج التعليمية

الباقة المجانية ذات إمكانيات محدودة

تسعير GoToMeeting

مجاناً

احترافية: 12 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا

16 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل منظم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

8. مهام جوجل

إنشاء المهام وإضافتها من التقويم الخاص بك عبر

_ / href/ _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tasks&hl=en&gl=US&pli=1 مهام جوجل /%href/

Google Tasks هو تطبيق لقائمة المهام يسمح لك بتتبع كل ما هو مهم. تتم مزامنة التطبيق تلقائيًا عبر جميع الأجهزة للتحقق من قائمة مهامك في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل عبر المهام والمهام الفرعية للبقاء على المسار الصحيح مع تواريخ الاستحقاق.

يمكنك إضافة المهام وعرضها مباشرةً من تقويمك من خلال دمج المهام مع تطبيقات التقويم المشتركة مثل تقويم Google. يمكنك أيضًا إضافة مهمة، والتي ستظهر تلقائيًا في التقويم الخاص بك، بشرط إضافة التاريخ والوقت.

أفضل ميزات مهام Google Tasks

إضافة مهمة مباشرةً من التقويم، والعكس صحيح

البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بمواعيدك النهائية مع عرض موحد لكل ما عليك القيام به

مزامنة المهام عبر جميع أجهزتك وإنجاز عملك بشكل أسرع

قيود مهام Google

لا توجد إمكانيات تعاون متاحة

ميزات محدودة

تسعير مهام Google

مجاناً

تقييمات ومراجعات مهام Google

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

9. أسانا

إنشاء أحداث تقويم Google الجديدة عبر

_ / href/ _https://asana.com/apps/google-calendar أسانا /%href/

تهدف منصة Asana، وهي منصة لإدارة العمل، إلى مساعدة الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة أعمالهم بسهولة. يمكنك إنشاء جداول زمنية باستخدام الكتل والمخططات لتعزيز التعاون. تتيح أسانا أكثر من 200 عملية تكامل لجعل التعاون سهلاً.

أحد هذه التكاملات هو تقويم Google. باستخدام هذا التكامل، يمكنك إدارة قوائم المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وجدولة الأحداث تلقائياً في التقويم الخاص بك.

أفضل ميزات أسانا

إنشاء مهام جديدة في Asana استنادًا إلى أحداثك

جدولة الأحداث تلقائيًا في التقويم باستخدام قواعد أسانا

ربط الأعمال ذات الصلة وإظهار التفاصيل الرئيسية للحدث عن طريق إضافة أدوات الحدث إلى المهام

تتبع المواعيد النهائية والتقدم المحرز عبر المشاريع

قيود أسانا

يمكن مزامنة المهام حتى 1 التقويم الشخصي وتقويم العمل

يقدم ميزات محدودة مقارنة بالبدائل

تسعير أسانا

شخصي : مجاني

: مجاني المبتدئ: 13.49 دولارًا شهريًا

13.49 دولارًا شهريًا متقدم : 24.99 دولارًا شهريًا

: 24.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات بلس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

10. تريلو

إدارة المهام عبر

_ / href/ _https://trello.com/power-ups/620422ba06122a0cfc5cd3dd Trello /%href/

Trello هو تطبيق لإعداد القوائم يساعدك على تتبع العمل، وتصور الأفكار، وتبسيط سير العمل، والارتقاء بالإنتاجية إلى المستوى التالي. يمكّنك تكامل تقويم Google من تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة.

فهو يحسِّن التعاون وإدارة المواعيد النهائية والجدولة ويعزز إدارة المشاريع. يمكنك تمكين المزامنة ثنائية الاتجاه، وتحويل بطاقات Trello إلى أحداث تقويم والعكس صحيح.

أفضل ميزات Trello

إدارة جميع مهامك لحدث ما

الحصول على تذكيرات للأحداث والاجتماعات على Trello

تمكين المزامنة بحيث تنعكس التغييرات في أحد التطبيقين في التطبيق الآخر أيضًا

مشاركة البيانات في الوقت الفعلي بناءً على القواعد التي اخترتها

تعيين قواعد لتصفية الأحداث

قيود تريلو

لديه منحنى تعليمي حاد

يمكن للواجهة أن تصبح مربكة ومجمعة عندما يكون لديك المزيد من المشاريع

أسعار تريلو

مجاني

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا إذا كانت الفواتير سنوية (ل 50 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات تريللو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

عزِّز لعبة الجدولة الخاصة بك مع تكامل تقويم Google

تقويم Google هو أحد الأدوات القليلة التي تتحقق منها باستمرار طوال يومك. مع هذه التكاملات، لم تعد مضطرًا للقيام بذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يسير يومك بسلاسة دون الحاجة إلى إلقاء نظرة خاطفة مستمرة على جدولك الزمني.

استخدم الأدوات التي تتناسب بشكل أفضل مع متطلباتك واحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، ستكون تكاملات Zoom أو GoToMeeting مفيدة لإدارة اجتماعاتك الافتراضية.

أما إذا كنت تبحث عن شيء أكثر شمولاً يساعدك في إدارة جميع احتياجاتك في الجدولة عبر مختلف المشاريع، فإن ClickUp لن يخيب ظنك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم!