كيفية حساب الوقت المستغرق لتلبية طلب العملاء

في التصنيع الخالي من الهدر، هناك إيقاع، إيقاع، يوجه عمليات الإنتاج. هذا الإيقاع - الذي يُقاس بوقت الإنجاز - هو نبض قلب المصانع في جميع أنحاء العالم.

في هذه المدونة، نستكشف في هذا المنشور على المدونة وقت الذروة وكيفية استخدامه لتعزيز عمليات التصنيع لديك.

ما هو زمن التكرير؟

وقت التكرير هو المعدل الذي يجب أن تنتج به السلع لتلبية طلب العملاء دون الإفراط في الإنتاج أو التقليل من الإنتاج.

نشأت كلمة "Takt" في ثلاثينيات القرن العشرين في صناعة الطائرات الألمانية، وتعني "الإيقاع" أو "الإيقاع" ومنذ ذلك الحين، تم اعتماد هذا المقياس من قبل العديد من مؤسسات التصنيع بعد أن شاع استخدامه من قبل نظام تويوتا للإنتاج.

في نظام الإنتاج المرن، يعتبر زمن التكت مفهومًا بسيطًا يحافظ على تناغم خط الإنتاج مع احتياجات العملاء، مما يضمن إرضاء جميع أصحاب المصلحة.

كيف يتم حساب زمن الإختزال؟

معادلة الوقت المستغرق هي الوقت المستغرق = وقت الإنتاج المتاح/طلب العميل.

تقوم بقسمة الوقت الذي يمكن أن تقضيه في صنع المنتج على عدد المنتجات التي تحتاج إلى صنعها. يمكنك تعديل أي من المتغيرات الثلاثة لتحسين نتائج العمل.

دعنا نلقي نظرة على مثال. لنفترض أنك تدير مخبزًا غريبًا في قلب باريس. أنت، الخباز، يجب أن تعرف بدقة عدد المرات التي يجب عليك فيها إعداد الكرواسون لإرضاء الذروة الصباحية دون إرهاق الأفران أو إهدار الموارد. إليك كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: تحديد طلب الزبائن

طلب العميل هو العامل الخارجي الذي لا يمكنك التحكم فيه إلا قليلاً. لذا، ابدأ من هناك. افهم عدد الكرواسون الذي يحتاجه عملاؤك في أي وقت من اليوم.

على سبيل المثال، قد يكون وقت الفطور والشاي أكثر تهافتاً على الكرواسون من الغداء أو العشاء. من ناحية أخرى، إذا كنت تدير شركة لتصنيع الدراجات، فقد يكون الطلب على الكرواسون في الصيف أكثر منه في أوقات الثلوج. بصفتك صاحب/مدير عمل، فأنت في أفضل مكان لقياس ذلك.

لذا، حدد طلب عملائك بعدد الوحدات التي تحتاج إلى إنتاجها. لنفترض أن طلب عميلك هو 1120 كرواسون.

الخطوة 2: احسب وقت الإنتاج المتاح لديك

وقت الإنتاج المتاح تحت سيطرتك، اعتمادًا على قدرتك الإنتاجية والآلات وحجم فريق العمل لديك، وما إلى ذلك. لتتبع التفاصيل الدقيقة لمقدار الوقت الذي تستغرقه كل عملية أو ما هي إنتاجية كل موظف، جرّب برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة .

في الوقت الحالي، لنأخذ مثالاً بسيطاً. إذا كان فريقك مكونًا من شخص واحد يعمل 8 ساعات يوميًا، 5 أيام في الأسبوع، ويأخذ ساعة راحة كل يوم للاستراحة/الاجتماعات، يكون لديك 35 ساعة متاحة كل أسبوع.

(1 خباز * 8 ساعات * 5 أيام) - (1 ساعة * 5 أيام)

إذا كان لديك أربعة خبازين يتقاسمون بالتساوي نوبتين مدة كل منهما 8 ساعات، طوال الأيام السبعة، دون استراحة، يكون لديك 224 ساعة متاحة كل أسبوع.

(8 ساعات * 7 أيام * 4 خبازين)

الخطوة 3: تطبيق معادلة وقت العمل

الوقت المستغرق = وقت الإنتاج المتاح/طلب العميل

في هذا المثال، زمن التاكت لمخبز الكرواسون الخاص بك هو 224/1120 = 0.2 أو 1/5 من الساعة.

هذا يعني أنك إذا قمت بإعداد كرواسون في 12 دقيقة، فإنك ستلبي طلب العملاء بشكل فعال. معرفة ذلك سيساعد الخبازين لديك على تخطيط وقتهم. إذا كان من المستحيل عجن العجين وصنع الكعكة وخبزها أيضًا، فإما أن ترضى بعدم تلبية طلب الزبائن أو توظف المزيد من الخبازين!

الوقت المستغرق بالنسبة لمقاييس الوقت الأخرى

إذا كنت قد عملت في مجال التصنيع، فقد سمعت عن مجموعة من المقاييس المتعلقة بالوقت، مثل وقت التسليم، ووقت اللمس، ووقت الدورة، وما إلى ذلك. في إدارة وقت المشروع، تتشابك هذه المقاييس مع بعضها البعض. ولكن ما علاقتها بالوقت المستغرق؟ دعنا نكتشف ذلك.

زمن المهلة : الوقت من وقت تقديم الطلب حتى تسليمه

: الوقت من وقت تقديم الطلب حتى تسليمه وقت اللمس : الوقت الذي يلمس فيه العمال المنتج، أي إضافة القيمة

: الوقت الذي يلمس فيه العمال المنتج، أي إضافة القيمة وقت الدورة: الوقت المستغرق لإكمال دورة واحدة من الإنتاج من البداية إلى النهاية

لنعد إلى مثال الكرواسون.

زمن الدورة

المهلة الزمنية هي الوقت بين طلب العميل للكرواسون واستلامه. في هذه الحالة، يتم تحضير الكرواسون مسبقًا ويتم الاحتفاظ به جاهزًا للطلبات، لذلك قد تكون المهلة الزمنية مسألة ثوانٍ. ومع ذلك، قد تكون المهلة الزمنية أطول بكثير إذا كنت تصنع الكعك المخصص في نفس المخبز.

الفرق الرئيسي بين المهلة الزمنية والوقت المستغرق هو أن الأولى تشمل الأعمال الورقية والتجهيز والتعبئة والتغليف وما إلى ذلك، في حين أن الأخيرة عادةً ما تكون مجرد وقت الإنتاج.

الوقت المستغرق

وقت اللمس هو من الوقت الذي يستلم فيه الخباز المواد الخام إلى الوقت الذي يكدس فيه مجموعة الكرواسون على الصينية. أي أداة إدارة الوقت التي تستخدمها لعملك سوف تلتقط هذه المعلومات بسهولة.

وقت اللمس هو فقط ذلك الجزء من عملية الإنتاج عندما يعمل الفريق/الآلة بنشاط، أي عملية خلق القيمة. ويشمل وقت الإنجاز كل وقت الانتظار والتحرك أيضًا.

على سبيل المثال، إذا كان الخباز يحتاج إلى 10 دقائق لإعداد العجين ولكن عليه الانتظار 10 دقائق حتى تصبح طاولة المطبخ جاهزة للاستخدام، فإن وقت التكت هو 20 دقيقة، ولكن وقت اللمس هو 10 دقائق.

زمن الدورة

وقت الدورة هو متوسط الوقت الذي يستغرقه الخبازون لإنتاج الكرواسون.

زمن الدورة = الوقت المتاح للإنتاج/وحدات الإنتاج الفعلية

يقارن زمن التكرير بين السعة الإنتاجية والطلب، بينما يقارن زمن الدورة الإنتاجية بين السعة الإنتاجية والوقت الفعلي.

إذا كان هذا يبدو وكأنه عدد كبير جدًا من المقاييس لحسابها، فإليك سبب الاهتمام بزمن التكرار، وهو ما يجب أن تنتبه إليه.

فوائد وقيود زمن التكرارات

يعمل الوقت المستغرق كمبدأ توجيهي لما تحتاج إلى إكماله في الوقت المتاح لديك لتلبية طلب السوق. يمكن أن ينطبق هذا على ما هو أبعد من التصنيع.

إذا كنت كاتب محتوى تعمل 8 ساعات في اليوم، والطلب على خدمتك هو مقالتان في اليوم، فأنت بحاجة إلى كتابة مقال واحد كل 4 ساعات، وهو وقت التكتة الزمنية.

إذا كنت تعمل في مجال الإنشاءات وتحصل على عمولات لبناء منزلين كل عام، فإن وقتك الزمني هو 6 أشهر. وقت جيد برنامج تتبع وقت البناء يجب أن يخبرك ما إذا كان من الممكن إكمال عملك في ذلك الوقت بالسعة المحددة.

إدارة الإنشاءات وتتبع الوقت مع ClickUp

يساعد الوقت المستغرق الشركات على فهم متى وكم وكم مرة يتم الإنتاج. إليك كيف يساعد ذلك.

فوائد وقت التكت

مواءمة الإنتاج مع الطلب: إن مواءمة إنتاجك مع طلب العميل سيمنع الإنتاج الزائد أو الناقص.

القضاء على الهدر: يأخذ وقت الإنتاج في الاعتبار الحد الأقصى لعدد الوحدات التي يمكنك بيعها في أي فترة زمنية معينة. من خلال هذه المعرفة، يمكنك القضاء على الهدر من خلال إنتاج العدد الصحيح، وطلب الكمية المناسبة من المواد الخام، وتوظيف العدد الدقيق من الأشخاص، وما إلى ذلك.

تحسين القدرة على التنبؤ: يعمل طلب العملاء كمرساة لعملية الإنتاج. فهو يساعد على التنبؤ بالكمية التي يمكنك بيعها وكمية المواد الخام/سعة الفريق/وقت الماكينة التي تحتاجها. وهذا يضمن لك تحديد المخاطر وتخفيفها مسبقًا.

تحسين الإنتاجية: يخبرك وقت الإنتاجية بالضبط بمدى الإنتاجية التي تحتاجها لزيادة الإيرادات. وهذا يساعد قادة الأعمال ومديري المرافق على تحسين مواردهم.

على سبيل المثال، إذا لم يتمكن أحد الخبازين من صنع 280 كرواسون في يوم واحد، فهذا يعني أنه غير منتج ويحتاج إلى شكل من أشكال التدخل.

إذا كنت من فريق هندسة البرمجيات، فاستخدم برنامج تتبع الوقت للمطورين لتحديد وقت الإنجاز وتخصيص الموارد على النحو الأمثل لتحقيق وقت الإنجاز.

تعزيز ضمان الجودة: يميل الوقت المستغرق إلى أن يكون ضيقًا، لذا يجب على مديري الإنتاج وضع معايير واضحة لضمان الجودة. يساعد على تفعيل الإنتاج بحيث يتم الالتزام بمعايير الجودة.

تحسين أداء البرنامج: يساعد الوقت المستغرق على مواءمة عناصر الإنتاج المختلفة، من مستويات المخزون وتخصيص القوى العاملة إلى جدولة الموارد .

كما هو الحال مع كل مقياس، فإن زمن الإنجاز له بعض القيود. دعونا نستكشفها.

حدود زمن الإنجاز

الصلابة في الأسواق الديناميكية: في الصناعات التي يمكن أن يتغير فيها طلب العملاء بسرعة تغير الطقس، يمكن أن تصبح صلابة وقت التكرير قيدًا. الأمر أشبه بالتخطيط لنزهة قبل أسابيع من موعدها بأسابيع، ثم تمطر السماء. فبدون المرونة اللازمة للتكيف بسرعة، يمكن أن يعاني النظام.

الإفراط في التركيز على التماثل: يفترض الوقت المستغرق تماثلًا معينًا من خلال النظر في متوسط الطلب ومتوسط وقت الإنتاج. في الواقع، نادرًا ما يكون الطلب مستقرًا.

افتراض السيطرة: يفترض الوقت المستغرق أنه يمكن التحكم في عدة عوامل، مثل توافر الموظفين، ووقت تشغيل الآلات، وما إلى ذلك، وهو ما لا يحدث في كثير من الأحيان.

على الرغم من محدوديته، إلا أن زمن التكرارات هو أداة رائعة لتحسين الإنتاج في مختلف الصناعات والمنتجات والخدمات. فيما يلي بعض الخطوات العملية لتطبيق زمن الإختزال الزمني بشكل صحيح.

تطبيق زمن الإختزال الزمني في المشاريع

يمكن أن يؤدي تطبيق زمن الإختزال الزمني في المشاريع إلى تحويل سير العمل الفوضوي إلى سير عمل فعال، لكنه يتطلب تنسيقًا دقيقًا وقويًا برنامج قوي لإدارة المنتجات مثل ClickUp . ضع في اعتبارك الدليل التالي خطوة بخطوة لمساعدتك في رحلة التنفيذ.

الخطوة 1: فهم إيقاع طلب عملائك

نادراً ما يكون طلب العملاء منتظماً. تحتاج إلى فهم مده وجزره لقياس الطلب وتوقعه. إذا كنت تستخدم ClickUp كأداة لإدارة الإنتاج، يمكنك رؤية الاتجاهات بصريًا. لوحة معلومات ClickUp يمكن تخصيصها لتصور المبيعات ونشاط الطلبات واتجاهات الإيرادات والمزيد. يمكنك أيضًا مقارنة ذلك بالأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية.

لوحة معلومات النقر فوق لوحة التحكم لإعداد التقارير في الوقت الفعلي

الخطوة 2: تتبع التوافر عبر العمليات

يتضمن حساب "وقت الإنتاج المتاح" تتبع عدد من الأمور، مثل:

توافر الآلات: إذا كنت تعمل على خط إنتاج مشترك، فأنت بحاجة إلى معلومات حول وقت توفر الآلات.

توافر الفريق: ما هو العمل المتاح لموظفيك حاليًا، ومتى يكونون متاحين؟ يتيح تتبع وقت ClickUp لأعضاء الفريق تتبع عملهم على مستوى دقيق. يمنحك عرض عبء العمل صورة كبيرة لهذا المقياس عبر جميع أعضاء الفريق.

تتبع دقيق للوقت لكل مهمة باستخدام ClickUp

توافر المواد: متى تصل المواد الخام الخاصة بك؟ إذا كان فريقك متاحًا قبل وصول المواد الخام، فسوف تضيع وقتهم. لتعيين مثل هذه التبعيات بفعالية، فإن انقر فوق عرض مخطط جانت البياني مثالي.

طريقة عرض مخطط جانت البياني لـ ClickUp Gantt لتعيين التبعيات

يمكنك استخدام تطبيق المخطط اليومي لتتبع كل هذه المقاييس وحساب وقت الإنتاج المتاح لديك. هذه قوالب سجل الوقت يمكن أن تساعد أيضًا في جمع كل المعلومات معًا لاتخاذ قرارات مستنيرة.

الخطوة 3: حساب الوقت المستغرق

الوقت المستغرق هو وقت الإنتاج المتاح مقسومًا على طلب العميل. استخدم حقول معادلة ClickUp لحساب زمن التكتة. أضف التقدم مقابل الأهداف إلى لوحة التحكم.

قم بجدولة مشروعك لتحقيق الوقت المستغرق. راقب دائمًا كيفية أدائك مقابل طلب العميل.

إذا كنت جديدًا في إدارة المشاريع، فإليك بعضًا مما يلي قوالب جدول مشروع ClickUp للبدء.

احسب وقت الإنجاز دون عناء باستخدام حقول الصيغ المخصصة في ClickUp

الخطوة 4: تحديد الاختناقات وتحسين الأداء

الأمر المتعلق بزمن الإختزال هو أنك لن تلبي جميع الطلبات. على سبيل المثال، بدلاً من 1120، إذا كان طلب العميل على الكرواسون 5,000، فإن وقت التكت الخاص بك هو 2.4 دقيقة، وهو أمر مستحيل تقريبًا.

ليس الهدف من زمن الإختزال الزمني هو إجبار نفسك على تحقيقه ولكن استخدامه لتحسين أدائك. لذا، إذا زاد الطلب لديك، يمكنك ذلك:

تقبّل وضعك: الاكتفاء بتلبية جزء فقط من طلب العميل الذي يمكنك تحقيقه. وفي حين أن هذا يحافظ على ثبات العمل، إلا أنه يترك فرصة كبيرة خارج نطاق العمل.

زيادة السعة: زيادة السعة: استثمر في الآلات الإضافية أو قدرة الأشخاص لزيادة وقت الإنتاج. على سبيل المثال، إذا كان الخلاط يستغرق وقتًا طويلاً جدًا لتحضير العجين، يمكنك تحديد ذلك باعتباره عنق الزجاجة واستبدال الخلاط.

إعادة تصميم المنتج: إذا كان المنتج الحالي يستغرق وقتًا طويلاً، يمكنك إعادة تصميمه دون التأثير على تجربة العملاء. على سبيل المثال، يمكنك تقليل حجم الكرواسون لصنع المزيد من الوحدات بنفس المادة الخام.

الأتمتة: خطوط التجميع هي خير مثال على الأتمتة. إذا لم تكن مستعدًا لإعداد خط تجميع في مخبزك، فجرب الأتمتة البسيطة للفواتير والمشتريات وما إلى ذلك. أتمتة ClickUp يوفر أكثر من 100 نموذج لتبسيط سير العمل والمهام الروتينية وتسليم المشاريع وغيرها.

أتمتة إنشاء المهام على ClickUp

تحقيق أهداف وقت الإنجاز الخاصة بك مع ClickUp

يعد وقت الإنجاز مقياسًا رائعًا يتجاوز التصنيع. إنه إيقاع أساسي يمكنه تنظيم النجاح في مختلف الصناعات، من الطوابق الصاخبة للمصانع إلى مساحات تطوير البرمجيات الديناميكية. فهو يساعد على مزامنة السوق مع قدراتك. أداة إدارة المشاريع ClickUp تساعد في مراقبة وتتبع وقياس وتحقيق أهداف الوقت المستغرق. وبفضل ميزات تتبع الوقت وإعداد التقارير ولوحات المعلومات والحسابات، تعمل أداة ClickUp على تشغيل عمليات الإدارة المرنة بفعالية.

سواء كنت تعمل في مجال الإنشاءات أو تطوير البرمجيات، فإن قدرات إدارة العمليات في ClickUp تعزز الكفاءة والإنتاجية. اختبرها بنفسك.

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الأسئلة الشائعة حول وقت الاستهلاك

1. ما الفرق بين زمن التكت وزمن الدورة؟

وقت الدورة هو متوسط الوقت المستغرق حاليًا لإنتاج المنتج المكتمل. زمن التكت هو المعدل الذي يجب أن تنتج به البضائع لتلبية طلب العميل.

يقارن زمن التكرير بين السعة الإنتاجية والطلب، بينما يقارن زمن الدورة الإنتاجية السعة الإنتاجية بالطلب الفعلي.

زمن الدورة = وقت الإنتاج المتاح/وحدات الإنتاج الفعلية

زمن التكرير = وقت الإنتاج المتاح/طلب العملاء

2. ما هي معادلة حساب زمن الإنتاج؟

زمن التكت الزمني = وقت الإنتاج المتاح/طلب العميل

3. ما هو زمن التكرارات في الإنتاج؟

وقت تسريع الدوران هو مصطلح في مجال الطيران لقياس الإجهاد الذي يتحمله محرك الطائرة. وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين زمن تسريع الدوران، وهو مصطلح تصنيعي.

زمن التكت هو معدل الإنتاج المثالي لتلبية طلب العملاء دون الإفراط أو التفريط في الإنتاج.