كيف تدير جلسة غداء وتعلم فعالة لفريقك

ما هي الطريقة الرائعة لتعزيز التعلُّم بين فريقك والتي تتسم بالجاذبية وتعزز تطوير الموظفين بشكل عام؟

فعالية غداء وتعلم!

تشجع جلسات الغداء والتعلم الناس على التحدث عن مواضيع جديدة وصقل المهارات وتفتح الباب للتفاعلات الطبيعية والتواصل الاجتماعي بين أعضاء الفريق. إنها طريقة مريحة لمزج التعلم مع الغداء، مما يجعلها ممتعة وتعليمية لموظفيك.

على الرغم من أن هذه البرامج توفر إعداداً تعليمياً غير رسمي ومريحاً، إلا أن الحفاظ على تفاعل الموظفين أثناء وقت الغداء قد يكون أمراً صعباً. ولإبقاء الأمر ممتعاً، احرص على أن يظل المحتوى وثيق الصلة بالموضوع، وأن تكون الجلسات تفاعلية، وأن تراعي أنماط التعلم المختلفة.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في استراتيجية الغداء والتعلم - نستعرض مزاياها ونعالج التحديات ونقدم لك معلومات عن تنظيم برنامج ناجح.

ما هو الغداء والتعلم؟

الغداء والتعلم (المعروف أيضًا باسم حدث الحقيبة البنية) هو تجمع غير رسمي وغني بالمعلومات في مكان العمل حيث يجتمع الموظفون طوعًا أثناء استراحة الغداء للتعرف على موضوع معين. إنها طريقة ذكية لتطوير المهارات المهنية، ونقل المعرفة، ومشاركة المعلومات، ومساعدة فريقك على الترابط - كل ذلك في آن واحد!

في استراتيجية الغداء والتعلم، يمكنك المزج بين متعة الغداء المجاني مع الزملاء وتجربة تعليمية حيوية. يمكنك جعلها فعالية لمرة واحدة أو شهرية أو ربع سنوية حسب احتياجات فريقك.

تذكر أن برنامج الغداء والتعلم لا يقتصر على أمور الشركة. إنها فرصة للتعمق في موضوعات التنمية الذاتية والرفاهية مثل الصحة العقلية والبدنية والمهارات الحياتية والتعامل مع التوتر والقلق المرتبط بالعمل.

على الرغم من أن فعاليات الغداء والتعلم تتم عادةً بشكل شخصي، إلا أن العديد من الشركات جربت جلسات عن بُعد في السنوات الأخيرة.

وسواء كان ذلك بشكل شخصي أو عن بُعد، فإن المفتاح هو خلق مساحة يمكن للموظفين فيها التحدث بحرية عما يهمهم. إن حرية الاختيار والتعبير (إلى جانب بعض الطعام الجيد) تعزز نمو الموظفين دون عوائق وتعزز ثقافة الشركة. وفي نهاية المطاف، يُترجم ذلك إلى نمو أعمالك بشكل كبير.

## فوائد فعاليات الغداء والتعلم

تساعدك فعاليات الغداء والتعلم أنت وموظفيك على ينمو فريقك معًا . دعنا نتحقق من فوائد جلسة غداء وتعلم رائعة:

خلق بيئة تعليمية إيجابية

إن برامج الغداء والتعلم تفتح الطاولة لمناقشات متنوعة قد لا تحدث عادةً في محادثات مكان العمل. فكر في الأمر كمنتدى للفريق حيث يمكن للجميع مشاركة الأفكار ومعالجة المشكلات وتبادل المعرفة في مساحة مريحة.

تسمح هذه المساحة المشتركة لأعضاء الفريق بمناقشة أمور قد لا يناقشونها عادة، مثل الصحة النفسية أو الشؤون المالية.

تطوير الموظفين

من أبريل 2021 إلى أبريل 2022 41% من الموظفين قالوا إنهم تركوا وظائفهم لأنهم لم يجدوا فرصًا للنمو الوظيفي، وفقًا لماكينزي. يمكن أن يؤدي استبدال موظف مدرب إلى زيادة التكاليف بنسبة تصل إلى 200% من راتبه السنوي.

وفي حين أن برامج التدريب الموسعة توفر رؤى قيمة لتطوير الموظفين، إلا أنها قد تتسبب أيضًا في إرهاق التعلم وعدم الاهتمام. من ناحية أخرى، توفر جلسة الغداء والتعلم ظروفاً مثالية لتقديم مهارات أو أدوات أو برامج جديدة مع الحفاظ على تفاعل فريقك.

تساعد هذه الفعاليات التدريبية القصيرة والهادئة فريقك على التحسين من خلال استخدام برامج مختلفة وتطوير أفكار إبداعية واستخدام أساليب استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في تحقيق أهداف النمو المهني بشكل عام، مثل تعزيز الإنتاجية الشخصية, إدارة الفرق أفضل، وصقل المهارات القيادية.

كما تمنح هذه الجلسات الأشخاص طريقة عملية لتطوير الصفات القيادية الأساسية في تقديم الأفكار وإلقاء المحاضرات وقيادة المناقشات.

أيضًا، خلال جلسات الغداء والتعلم، يخلق الزملاء خلال جلسات الغداء والتعلم جوًا وديًا حيث يتبادلون الحديث بشكل غير رسمي، ويناقشون النقاط الأساسية، ويقدمون اقتراحات مفيدة بحرية.

تشجيع التواصل الداخلي

وفقًا لبحث أجرته شركة Gartner, 70% من أخطاء الشركة تنبع من عدم كفاية التواصل.

تسمح برامج الغداء والتعلم لفريقك بالتعرف على بعضهم البعض خارج نطاق أدوارهم المهنية، مما يشجع على التواصل الشخصي.

قد تبدو تمارين بناء الفريق محرجة وأحياناً تبدو وكأن الإدارة العليا تحاول جاهدةً أن تكون أكثر من اللازم. تمزج فعاليات الغداء والتعلم بشكل طبيعي بين بناء الفريق وتعلم الموظفين.

كيفية تنظيم فعالية الغداء والتعلم

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في التخطيط لفعالية الغداء والتعلم:

1. حدد هدفاً

حدد هدفًا محددًا لجلسة الغداء والتعلم حتى لا تنحرف عن مسارها أثناء تنظيمها أو إجرائها. الحفاظ على التركيز هو المفتاح.

ما هو الغرض الأساسي من مبادرة الغداء والتعلم؟

على سبيل المثال، هل تريد تعريف موظفيك بنموذج عمل أو برنامج جديد؟ ناقش الآثار المترتبة في العالم الحقيقي مع أمثلة عملية حتى يتمكنوا من تطبيقها.

2. ابحث عن الموضوع المناسب

يدور الغداء والتعلم حول المشاركة التطوعية. لذلك، يجب أن يكون موضوعك مثيرًا للاهتمام بما يكفي لجذب الناس للمشاركة.

لذا، بدلًا من اختيار موضوع عادي مثل "تحديث البرنامج الجديد"، حاول تسليط الضوء على ما يهم المشاركين. جرّب هذا الموضوع: "كيف يوفر التحديث الجديد للبرامج الجديدة X ساعة في الأسبوع." _ سيهتم موظفوك بذلك!

إدارة مستنداتك والتعاون بشأنها باستخدام ClickUp Docs

يمكنك استخدام تطبيق مستند مشترك مثل مستندات ClickUp للسماح لزملائك في الفريق بالمساهمة بأفكار تتعلق بالموضوعات التي تفكر فيها.

وإذا كنت لا تزال غير متأكد من الموضوع، فيمكنك دائمًا طلب مدخلات من المشاركين. يمكن أن تكون الملاحظات القيمة حول تفضيلاتهم أساسًا متينًا للتخطيط للجلسات المستقبلية دون عوائق.

3. اجعل فعاليتك ملائمة عن بُعد

اعتبارًا من عام 2023، يشارك ما يقرب من 12.7% من الموظفين بدوام كامل في العمل عن بُعد مع اعتماد 28.2% من الموظفين على نموذج العمل المختلط. لذا، قم بإشراك موظفيك عن بُعد في فعاليات الغداء والتعلم.

استخدم منصات الفعاليات الافتراضية و أدوات مؤتمرات الفيديو لجلسات الغداء والتعلم الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكن للموظفين الانضمام بسهولة إلى البث المباشر أينما كانوا.

تذكر مشاركة التقويم و تفاصيل الاجتماع عبر الإنترنت مع كل مشارك محتمل. أسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام نظام إدارة المشاريع مع خيارات مشاركة المعرفة مثل ClickUp.

استخدم ClickUp Whiteboards لمناقشات ما قبل الحدث ومشاركة الأفكار في الوقت الفعلي أثناء الحدث. عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يساعدك على مشاركة جدولك الزمني وتوصيله، مما يحد من مخاطر سوء التواصل.

4. اختر مساحة ملهمة

عادةً ما تستضيف جلسات الغداء والتعلم في المكتب لراحة الجميع. ويتمثل التحدي في أن الغرف قد لا تكون متاحة دائمًا، وحتى عندما تكون متاحة، فقد لا توفر بيئة تعليمية مثالية.

اختر غرفة اجتماعات هادئة بدون هواتف أو حركة مرور أو ثرثرة خارجية. بهذه الطريقة، لن يتعرض المشاركون للإزعاج، ولن تزعج الموظفين أو الأقسام الأخرى. ضع في اعتبارك حجز مكان في مقهى أو مطعم قريب يحفز على العصف الذهني والمناقشة والتعلم.

5. توفير وجبة غداء رائعة

تأكد من أن الطعام لذيذ وجذاب. استأجر خدمة تقديم طعام جيدة، أو إذا كان مقدمو الطعام في منزلك رائعين، اطلب منهم إعداد شيء مميز لإضفاء الإثارة على الطعام.

ضع في الحسبان الحد الأقصى لعدد المشاركين لديك واطلب وفقاً لذلك. يمكنك إنشاء كوبونات غداء للمشاركين عن بعد ومشاركتها من خلال أداة تعاون مثل ClickUp Chat .

استخدام ClickUp Chat لتبسيط التواصل مع فريقك

تأكد من أن ضيوفك يغادرون سعداء ويتطلعون إلى العودة، مما يحافظ على الطاقة والحضور المرتفع.

6. استخدم مُيسِّر

للحصول على غداء وتعلم ناجح، أنت بحاجة إلى قائد متمكن. لا تثقل كاهل الحاضرين بمسؤولية إدارة الحدث.

بدلاً من ذلك، فكر في الاستعانة بخبير لتولي المسؤولية وقيادة المناقشات.

يضمن القائد المتمرس التدفق السلس للمناقشات ويجلب رؤى وخبرات قيّمة ومنظور جديد. يمكن لخبرته أن تجذب انتباه الحضور، مما يجعل تجربة التعلم جذابة وغنية بالمعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود خبير خارجي يتيح للحاضرين التركيز على التعلم بدلاً من التعامل مع متاعب تنظيم الجلسة وقيادتها. يمكّن هذا التغيير المشاركين من المشاركة وطرح الأسئلة والمغادرة برؤى قيمة، مما يجعل فعالية الغداء والتعلم ناجحة في نهاية المطاف.

7. احترم وقت الناس

أعط الأولوية للإدارة الفعالة للوقت، واحرص على أن تكون جلسات الغداء والتعلم ساعة واحدة على الأكثر. ضع في اعتبارك وقت عمل زملائك وابذل جهدًا متضافرًا لإنهاء الجلسة خلال استراحة الغداء المخصصة.

في حال قمت بتمديدها إلى ما بعد ذلك، أوصل بوضوح أنه ليس هناك حاجة ملحة للحضور للعودة إلى العمل على عجل. الهدف هو ضمان مغادرة المشاركين وهم يشعرون بالإلهام بدلاً من الضغط عليهم لتعويض أي تجاوز للوقت.

8. اترك مساحة للمناقشة

على الرغم من أن استراحات الغداء محددة المدة، وفر لفريقك متسعًا من الوقت وبيئة مواتية لإجراء مناقشات مفتوحة بعد ذلك.

حاول أن تنهي فقرتك في 40 دقيقة حتى تتمكن من ترك 20 دقيقة على الأقل لموظفيك لمناقشة الجلسة وتوطيد العلاقة بينهم.

إذا تجاوزت المناقشات الوقت المحدد، فلا داعي للعجلة. أبقِ غرفة الاجتماعات محجوزة لساعة إضافية، أو أبقِ مكالمة الفيديو قيد التشغيل حتى ينتهي الجميع من المناقشات.

امنح الحاضرين الوقت الكافي لاستيعاب المعلومات ومعالجتها. هذا يعزز فرص تذكرهم وتطبيقهم للمعرفة، مما يجعلهم أكثر عرضة لحضور الجلسات المستقبلية للحصول على فوائد حقيقية.

شجع العمل الجماعي من خلال توفير إمكانية وصول فريقك إلى اكتشاف التعاون في ClickUp منصة. إنها مساحة يمكنهم فيها تبادل الأفكار والتعبير عن مخاوفهم والتعلم من بعضهم البعض بحرية.

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9. ملاحظات ترحيبية

في نهاية كل جلسة، اطلب الحصول على تعليقات، فهذا أمر بالغ الأهمية لتحسين وإظهار أن آراء موظفيك مهمة، أ هدف رئيسي من مبادرة الغداء والتعلم.

عبّر عن تقبلك لملاحظاتك الصريحة والصادقة، ووفر وسيلة مباشرة لموظفيك لمشاركة أفكارهم.

أنشئ النموذج الذي تحلم به وحسّن عملية الاستقبال الخاصة بك باستخدام ميزة ClickUp القابلة للتخصيص في ClickUp

قم بإنشاء نموذج سهل الاستخدام عبر الإنترنت حيث يمكن لزملاء الفريق التعبير عن أفكارهم حول برنامجك. استخدم عرض نموذج ClickUp للسماح للزملاء باقتراح أفكار ومبادرات للفعاليات المستقبلية أو التعبير عن رغبتهم في المشاركة بشكل أكبر.

دور الغداء والتعلم في الاحتفاظ بالموظفين

كل شهر في الولايات المتحدة وحدها 3 إلى 4.5 مليون موظف استقال

في غضون ستة أشهر، يستقيل ثلث الموظفين الجدد. يمثل استنزاف المواهب مشكلة كبيرة للعديد من الشركات لأنه، دعنا نواجه الأمر، الجميع يريد المزيد. من الطبيعي أن يسعى الموظفون للحصول على أجر أعلى مقابل عملهم الشاق.

وفقًا لتقرير برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2021, 77% من العمال أعربوا عن استعدادهم لتعلم مهارات جديدة أو الخضوع لإعادة التدريب. ومع ذلك، يشعر واحد فقط من بين كل ثلاثة عمال أن صاحب العمل الحالي يوفر فرصًا لتحسين مهاراتهم.

تشير لورا بالدوين، رئيسة شركة أورايلي ميديا، إلى أمر مهم: 70% من الموظفين سيفكرون في تغيير الشركة إذا علموا أن الشركة الجديدة تستثمر أكثر في تطوير موظفيها. 94% من الموظفين سيبقون مع الشركة إذا استثمر صاحب العمل الحالي في تعلمهم على المدى الطويل.

لذا، إذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، كيف تضمن عدم استقطاب الشركات الكبرى لأفضل المواهب لديك؟

تصبح الإجابة إذن بسيطة للغاية.

امنح موظفيك فرصاً تعليمية مفتوحة وجذابة لتعزيز نموهم الشخصي مع البقاء في شركتك لفترة أطول. الغداء والتعلم هو أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك.

الغداء والتعلم كأداة للتدريب والتطوير

في حين أن تدريس المواد الأساسية بشكل رسمي أمر بالغ الأهمية، فإن برنامج الغداء والتعلم هو أداة مفيدة أداة للتدريب والتطوير. على الرغم من أن برنامج الغداء والتعلم قد لا يكون حاسمًا، إلا أنه يساهم في التطوير المهني للموظفين ونمو الأعمال بشكل عام.

لا تستوعب الدورة التدريبية الرسمية والصارمة جميع وجهات النظر.

إليك بعض الموضوعات غير الرسمية المثالية لجلسات الغداء والتعلم:

صحة الموظفين ورفاهيتهم

تنمية المهارات الحياتية

المهارات الشخصية

تطوير المهارات القيادية

التدريب على الشمولية والتنوع والذكاء العاطفي

نماذج العمل الجديدة

مبادرات التدريب المتبادل بين الفرق والإدارات المختلفة

التعرف على المنتجات الجديدة

دورات إدارة الوقت

دورات البرمجة الاختيارية والدورات التقنية الأخرى

دورات المساعدة الذاتية

تخطيط التقدم الوظيفي

يمنحك استخدام الأسلوب غير الرسمي في هذه المواقف ميزة على التواصل الرسمي المعتاد. تشترك الموضوعات التي نقترحها في بعض الأمور المشتركة: فهي تثير النقاش وتشجع على المشاركة وهي شخصية تنطبق بشكل فريد على كل فرد.

حتى في الجلسات غير الرسمية، من الضروري وضع خطة مدروسة ومشاركتها مع زملائك في الفريق. استخدم قوالب خطة التدريب لإنشاء خطط مستندة إلى جدول زمني لقيادة الحدث. فهي توفر ساعات لا حصر لها نظرًا لطبيعتها المعدة مسبقًا.

تحميل القالب

تم تصميم قالب إطار العمل التدريبي من ClickUp لمساعدتك في التقاط الأفكار وإدارة تغييرات التصميم وتتبع التقدم المحرز.

التحديات التي تواجه تنظيم الغداء والتعلم والتغلب عليها

فعاليات الغداء والتعلم تجعل الموظفين سعداء. ولكن، إذا كنت تنظم واحدة منها، فمن المهم أن تكون على دراية بالتحديات التي تصاحبها. دعنا نتحدث عن بعضها:

1. الجدولة وضيق الوقت

وقت الغداء هو وقت استراحة موظفيك. يجب أن تقدم الجلسة قيمة بالنسبة لهم لقضاء ذلك الوقت معك. لكن قول ذلك أسهل من فعله.

فأنت لا تريد أن تستغرق ساعة الغداء بأكملها؛ فالهدف هو السماح لموظفيك بالعودة إلى العمل دون الشعور بالاستعجال.

أعد جدولة اجتماعاتك في لحظة من خلال ميزة السحب والإفلات في عرض تقويم ClickUp

إذا كنت تنظم جلسة تضم أقساماً مختلفة، فعليك التواصل والحصول على تأكيد من عدة فرق عمل. إنه أمر متعب، بغض النظر عن حجم مؤسستك.

عزز الحضور من خلال جدولة هذه الجلسات بشكل استباقي من خلال عرض تقويم ClickUp . ستضمن لك ميزة التذكيرات معرفة زملائك في الفريق بموعد الفعالية وعدم تفويت أي جلسة.

قم بإدارة عملك في ClickUp مع فرز المهام بسلاسة حسب الحالة والأولوية والمُعيَّن والمزيد

2. فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة

جزء "الغداء" من برنامج الغداء والتعلم لا يناسب الموظفين عن بُعد. لذلك، لا توجد أسباب كثيرة لجذب حشد كبير. ولكن تذكر أن الهدف لا يتعلق بالأرقام فقط، بل يتعلق بتعزيز النمو الشخصي والمهني.

لتحقيق ذلك، تأكد من أن كل جلسة مفتوحة لجميع أعضاء الفريق، حتى لو لم يتمكنوا من الحضور شخصياً. قد يكون البعض متحمسًا ولكن قد لا يتمكنون من الحضور بسبب ضيق الوقت.

لا يكفي أن تضع مناقشاتك على الإنترنت. سجّل الجلسات باستخدام أداة مثل كليك أب كليب ومشاركتها مع جميع الموظفين للرجوع إليها في المستقبل. وبهذه الطريقة، يبقى الجميع على اطلاع.

اختر تسجيل شاشتك بالكامل، أو نافذة تطبيق، أو علامة تبويب متصفح باستخدام Clip from ClickUp وشاركها مع الفريق من داخل مهمة

اجعل المناقشات عالية الجودة حتى يكونوا متحمسين للانضمام إلى المناقشة التالية. وأضف بعض اللقطات المغرية من الوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية من أجل قياس جيد!

3. مواضيع محدودة أو غير مثيرة للاهتمام

يعد إنشاء موضوع مغرٍ من الصفر أمرًا صعبًا، خاصةً الموضوع الذي يجعل المشاركين ينضمون إليه ويتفاعلون معه بنشاط.

إذا لم تستطع أن تجهد عقلك بما فيه الكفاية لتطوير شيء ملهم حقًا، يمكنك اللجوء إلى عقل المستقبل- الذكاء الاصطناعي التوليدي .

تحسين الكفاءة من خلال الإنشاء التلقائي لملخصات الاجتماعات، وسلاسل التعليقات, وحالات المشروع باستخدام ClickUp Brain عقل ClickUp's Brain سوف يتدخل هنا ويساعدك على توليد أفكار الغداء والتعلم ومخطط كامل محدد زمنيًا للجلسة بأكملها.

امزج اقتراحات الموضوعات هذه مع استبيان سريع للموظفين باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp للحصول على لمسة إنسانية أكثر. احصل على فكرة عن الموضوعات التي يرغب موظفوك بصدق في الغوص فيها.

الغداء والتعلم باستخدام ClickUp

لا تتعلق جلسات الغداء والتعلم بالطعام فقط - إنها طريقة ذكية لـ تطوير فريقك وتحسين التواصل، والحفاظ على أفضل المواهب لديك. المردود؟ ينمو عملك بشكل مطرد، مما يسهل عليك توسيع نطاق عملك.

استخدم طريقة عرض التقويم والتذكيرات في ClickUp لجدولة الجلسات بشكل استباقي، مما يضمن الحضور الأمثل دون التعدي على استراحات الغداء. بالنسبة للفرق البعيدة أو المختلطة، يمكنك إتاحة إمكانية الوصول إلى الجلسات من خلال المنصات عبر الإنترنت وتسجيل المناقشات باستخدام ClickUp Clip للرجوع إليها في المستقبل.

اشترك في ClickUp مجاناً واستمتع بفعالية الغداء والتعلم!

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الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف يمكنك تقديم عرض تقديمي على الغداء والتعلم؟

لاستضافة عرض تقديمي ناجح للعرض التقديمي للغداء والتعلم، حدد أهدافًا واضحة، واختر موضوعات مقنعة تلقى صدى لدى الموظفين، وتأكد من إمكانية الوصول عن بُعد، ووفر مساحة ملهمة.

استخدم ClickUp للجدولة الفعالة وجمع الملاحظات وتوليد المواضيع. اجعل مناقشاتك جذابة ووفر وجبة غداء ممتازة لتتماشى معها!

2. كيف يمكنني استضافة غداء وتعلم افتراضي؟

اختر منصة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت مثل Zoom أو Microsoft Teams لاستضافة غداء وتعلم افتراضي حيث يمكن للمشاركين إحضار وجبة الغداء الخاصة بهم. قم بجدولة الجلسة بحيث تتماشى مع استراحة الغداء، مع الحفاظ على الإيجاز لاحترام وقت المشاركين.

اختر موضوعًا مناسبًا وجذابًا، مع التأكد من أنه يلبي اهتمامات واحتياجات فريقك. للحفاظ على بيئة تفاعلية، شجع المشاركة النشطة من خلال استطلاعات الرأي أو جلسات الأسئلة والأجوبة أو المناقشات الجانبية.

شارك التفاصيل من خلال أنظمة إدارة المشاريع مثل ClickUp، مما يضمن إمكانية الوصول للفرق البعيدة. سجّل الجلسات للرجوع إليها في المستقبل، مع الحفاظ على الروح الشاملة والتعاونية لفعاليات الغداء والتعلم النموذجية مع استيعاب بيئة افتراضية.

3. ما هي الطريقة الأخرى لقول الغداء والتعلم؟

هناك طريقة أخرى لقول "الغداء والتعلم" يمكن أن تكون "جلسة غداء وتعلم" أو "ورشة عمل وقت الغداء" وغالبًا ما تستخدم هذه المصطلحات بالتبادل لوصف الجلسات التي يجتمع فيها الموظفون أثناء الغداء للتعلم ومناقشة مواضيع مختلفة.