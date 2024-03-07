10 OKRs الهندسية لفرق البرمجيات

يعاني الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء من تحديد ما يريدون تحقيقه بوضوح والقيادة بشكل منهجي نحو تحقيقه.

في سبعينيات القرن الماضي، عندما واجهت شركة Intel هذا التحدي، قام أندرو غروف، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، بتصميم إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR). ومنذ ذلك الحين، اعتمدت جوجل ومايكروسوفت وأوبر والعديد من المؤسسات الأخرى متعددة الجنسيات إطار عمل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لتوجيه جهودها.

في منشور المدونة هذا، نركز في هذا المقال على كيفية اعتماد OKRs لفرقك الهندسية. لنبدأ.

ما هي OKRs الهندسية؟

OKRs الهندسية هي الأهداف والنتائج الرئيسية التي يمكنك تعيينها لمؤسستك أو فرق تطوير البرمجيات أو الموظفين الأفراد.

الهدف: هدف مهم ووثيق الصلة ومحدد بوضوح، وهو هدف نوعي وملهم.

النتائج الرئيسية: النتائج القابلة للقياس التي تتبع تحقيق هذا الهدف. عادةً ما يكون هناك 3-5 نتائج رئيسية لكل هدف.

من الناحية العملية، هذا ما سيبدو عليه الأمر بالنسبة لفريق المنتج.

الهدف : تحسين موثوقية النظام

: تحسين موثوقية النظام النتيجة الرئيسية 1 : تقليل وقت تعطل النظام من 5% إلى 1%

: تقليل وقت تعطل النظام من 5% إلى 1% النتيجة الرئيسية 2 : زيادة تغطية اختبار الوحدة من 70% إلى 90%

: زيادة تغطية اختبار الوحدة من 70% إلى 90% النتيجة الرئيسية 3 : تنفيذ أدوات مراقبة الأداء الآلية

إذا كنت تتساءل عن مكان كلمة هدف في هذا التعريف، فإليك مقالة توضيحية عن الأهداف مقابل الغايات .

أهمية أهداف OKRs في الفريق الهندسي

على عكس أنشطة مثل المبيعات، التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات المؤسسة وأرباحها، فإن الهندسة تكون على مسافة بعيدة. وهذا يجعل الأمر مربكًا إلى حد ما بالنسبة للفريق الهندسي لمعرفة ما يجب عليهم القيام به وتحقيقه.

ومع ذلك، فإن الدرس الأول في كيفية إدارة المهندسين الفصل سيكون OKRs. يوفر إطار الأهداف والنتائج الرئيسية خارطة طريق واضحة لجهود المهندسين، مما يساعدهم على التركيز على ما هو مهم. وإليك الطريقة.

التركيز: تحدد أولويات OKRs أولويات العمل من خلال تحديد ما هو أكثر أهمية بوضوح، مما يمكّن الفرق من تركيز مواردها وجهودها على تحقيق أهداف العمل ذات الأولوية القصوى.

المحاذاة: تبدأ OKRs في القمة. يتم تقسيم الأهداف التنظيمية للفرق ثم الأفراد. وهذا يضمن مواءمة جهود الجميع مع أهداف المؤسسة.

الربط بين الجوانب النوعية والكمية: تركز OKRs الهندسية على تقسيم الأهداف النوعية إلى نتائج رئيسية قابلة للقياس، وتغطي السلسلة الكاملة لأهداف المؤسسة.

الموضوعية: تتيح الطبيعة القابلة للقياس للنتائج القابلة للقياس لفرق العمل تتبع التقدم المحرز بموضوعية. يمكن لأعضاء الفريق إيجاد أرضية مشتركة في النتائج الرئيسية، ودعم بعضهم البعض لتحقيق الأهداف.

الغرض: تعطي OKRs لأعضاء الفريق مهمة وهدفًا يتجمعون من أجله. وليس من الضروري أن يكون هذا الهدف كبيرًا مثل إنقاذ العالم. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل "تقديم التميز في البرمجيات" أو "إنشاء منتجات تتمحور حول المستخدم"، مما يمنح أعضاء الفريق ارتباطًا عاطفيًا بعملهم. تُعد OKRs طريقة رائعة للمضي قدماً في الحديث عن قيم الشركة، خاصةً بين جيل الألفية وجيل Z، الذين ينظرون إلى قيم الشركة عن كثب.

التحديات التي تواجه تنفيذ OKRs الهندسية

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن تطبيق OKRs ليس سهلاً. يأتي تنفيذ OKRs في جميع أنحاء المؤسسة مع تحدياتها الخاصة التي نناقشها أدناه.

الكثير من الأهداف

الكثير من أي شيء ليس جيدًا. يمكن أن يؤدي تحقيق الكثير من الأهداف في دورة OKR واحدة إلى إضعاف التركيز والموارد، مما يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض الفعالية.

قد تضع أهدافًا طموحة لإعادة هيكلة قاعدة البرمجة بأكملها، وإدخال بنية الخدمات المصغرة، وتحقيق تغطية اختبارية بنسبة 100%، كل ذلك في نفس الربع.

هذا الالتزام المفرط غير واقعي ويؤدي إلى تشتيت الفريق بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى الفشل في تحقيق أي أهداف بشكل مُرضٍ.

عدم التوافق مع الأهداف الفردية

تتألف الفرق الهندسية من أفراد ذوي مهارات وتطلعات مهنية ودوافع شخصية متنوعة. وغالبًا ما يكافحون من أجل مواءمة أهدافهم مع أهداف الشركة الأوسع نطاقًا.

عندما تُفرض نتائج الأداء الرئيسية من أعلى إلى أسفل دون إشراك الفريق في عملية تحديد الأهداف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فك الارتباط ونقص الاستثمار الشخصي في تحقيق نتائج الأداء الرئيسية.

أهداف النتائج النهائية غير الواقعية

في مجال هندسة البرمجيات، كل قرار هو مفاضلة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين مواعيد نهائية قصيرة، فقد تحتاج إلى أعضاء فريق إضافيين أو الإنفاق على أدوات الأتمتة.

إذا كنت غير راغب في إجراء هذه المقايضة (طلب مواعيد نهائية قصيرة من الفريق الحالي بدون أدوات)، فمن المحتمل أن ترهقهم وتكسب استياءهم.

لذا، فإن تحديد هدف أو نتيجة رئيسية مفرطة في التشدد لن يفشل فحسب، بل سيعيق متعة تحقيقها.

أهداف أو نتائج رئيسية غامضة

الجزء الحاسم في النتائج الرئيسية هو أن تكون محددة وقابلة للقياس. عندما تكون النتائج الرئيسية غامضة، فإنها تكون مفتوحة للتأويل، مما يسبب المزيد من الارتباك.

على سبيل المثال، الهدف هو "تحسين تجربة العميل"، والنتيجة الرئيسية هي "زيادة درجة NPS"، وهو أمر غير مكتمل وغير قابل للقياس. هذا هدف مبهم وغير قابل للقياس.

إغراء قياس المخرجات بدلاً من النتائج

النتائج الرئيسية ليست مهام يجب إنجازها {المخرجات} بل نتائج يجب تحقيقها. لذا، لا يمكن أن تكون OKRs الهندسية الخاصة بك عبارة عن أسطر من التعليمات البرمجية أو عدد من الأخطاء، على الرغم من سهولة قياسها.

دون النظر بفعالية في هذا الاختلاف، تقوم الشركات بتعيين OKRs خاطئة، والتي لا تدعم في النهاية أهدافها المؤسسية.

عدم تتبع التقدم المحرز

عادةً ما يتم تعيين OKRs على مدار العام. لذا، فإن أكبر المخاطر التي تواجهها المؤسسات هي مشكلة الضبط والنسيان!

ونتيجة لذلك، لا تقوم الفرق بتتبع نتائجها الرئيسية، ولا تقوم بإجراء تعديلات/تحسينات، وفي النهاية تتخلف عن الركب.

على سبيل المثال، من دون رؤية واضحة للنتائج الرئيسية في تطبيق تتبع الأهداف ، قد يعطي أعضاء الفريق الأولوية للمهام الفورية أو العاجلة على المهام الاستراتيجية الهامة، مما يعرقل جميع الجهود المبذولة.

الصلابة

تتطور الأعمال. فما كان يمثل أولوية في أحد الأرباع قد يصبح أقل أهمية أو حتى غير ذي صلة في الربع التالي.

تتسم المشاريع اليوم بالديناميكية، مع ظهور رؤى جديدة أو ملاحظات العملاء أو التحديات التقنية بانتظام. من خلال عدم تعديل OKRs، تخاطر الفرق الهندسية بالعمل على تحقيق أهداف لم تعد تساهم بشكل مفيد في نجاح الشركة.

فالفريق الذي يلتزم بشكل صارم بمجموعة أولية من OKRs دون النظر في مشهد الأعمال المتطور قد يقدم عملاً قديمًا لم يعد مفيدًا.

لحسن الحظ، واجهت العديد من المؤسسات هذه التحديات مع OKRs منذ ولادتها وابتكرت حلولاً بديلة. فيما يلي، سنرى كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات وتنفيذ OKRs بنجاح في مؤسستك.

تنفيذ OKRs في الفرق الهندسية

لتنفيذ OKR بنجاح في جميع الفرق الهندسية، تحتاج إلى أمرين: عمليات استراتيجية وعمليات قوية برنامج إدارة المشاريع الهندسية . تم تصميم ClickUp ليكون كذلك بالضبط. وهو من بين أفضل برامج OKR متاح اليوم، مما يتيح إدارة شاملة للمشروع.

إليك كيفية تنفيذ OKRs بنجاح لفرقك الهندسية.

فهم OKRs التنظيمية

الغرض من OKRs هو مواءمة المؤسسة بأكملها نحو الأهداف المشتركة. وللقيام بذلك، تحتاج الفرق الهندسية إلى فهم كيفية ملاءمة عملهم في سياق رؤية الشركة.

بعد ذلك، قم بتكييف OKRs التنظيمية مع الفريق الهندسي. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تهدف إلى تقديم تجربة عملاء ممتازة، فيمكن للفريق الهندسي تكييفها لتقديم تجربة مستخدم ممتازة على المنتجات الرقمية.

قم بتضمين الفريق

إن مجموعة من الأهداف والغايات التي يضعها المديرون والتي يتم تسليمها للفرق ستكون غير ملهمة بالنسبة لهم. لذا، قم بإشراك الفرق في وضع OKRs.

احصل على رؤى الفريق: اسألهم عن مقاييس نجاحهم الحالية. انظر إلى الأداء السابق معهم لتحديد المكونات القابلة للقياس. تمنحك لوحة معلومات ClickUp Dashboard جميع المقاييس الرئيسية التي ترغب في رؤيتها.

اجعل OKRs ذات صلة في الوقت المناسب: ارسم خريطة لدورة العمل وقم بتثبيت OKRs في الجزء الأكثر صلة بالدورة. على سبيل المثال، إذا كانت علامتك التجارية تحقق ذروة المبيعات فقط في نوفمبر-ديسمبر، فإن مقاييس موثوقية المنصة الخاصة بك تكون أكثر صلة خلال ذلك الوقت.

حدد العوائق في وقت مبكر: افهم التحديات التي تواجهها بانتظام وابحث عن طرق للتغلب عليها. يمكنك استخدام الوقت المستغرق للإبلاغ على ClickUp لتحديد المهام التي تستغرق أطول وقت ومناقشة الأسباب مع الفريق.

كن واقعيًا: احصل على آراء فريقك حول الجدوى التقنية وتوافر الموارد والتحديات المحتملة. قد ترغب في تحقيق 100% من النتيجة الرئيسية، ولكن هذا غير واقعي. يقترح الخبراء أن 70% من تحقيق النتيجة الرئيسية يمكن أن يكون كافياً.

والأهم من ذلك، عندما تقوم بإشراك الفريق في عملية تطوير النتائج الرئيسية، فمن الأرجح أن يشعروا بشعور بالملكية والالتزام تجاهها.

اعثر على التوازن

لكي تكون واقعيًا، يجب أن تكون أهدافك ونتائجك الرئيسية طموحة وطموحة وفي الوقت نفسه تتماشى مع قدرات الفريق وموارده. وهذا أمر ضروري لمنع الفرق من أن تصبح معنوياتهم محبطة بسبب المهام المستحيلة أو الرضا عن الأهداف السهلة للغاية. أهداف ClickUp تمكّنك من تحديد الأهداف وتقسيمها إلى نتائج رئيسية. يمكن ربط ذلك بمهام أصغر يمكن التحكم فيها.

أهداف ClickUp لتتبع تقدمك

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو تحسين كفاءة النشر، يمكنك تعيين ذلك كهدف على ClickUp. بعد ذلك، يمكن إعداد نتائجك الرئيسية، مثل أتمتة 90% من خط أنابيب النشر، وعمليات النشر بدون توقف، وتكرار النشر اليومي، كأهداف. يمكن أن تكون أهداف ClickUp رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ.

مراقبة التقدم

تستخدم المؤسسات عادةً دورات OKR السنوية. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فإن تحديد الأهداف في البداية ثم النظر إلى أدائك في نهاية العام يتعارض مع الغرض.

لذلك، قم بمراقبة التقدم المحرز بانتظام - كل سباق سريع سيكون تكرارًا جيدًا. الشهرية مقبولة أيضًا. بعد ذلك، حدد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام، وطوّر ثقافة المساءلة والتحسين المستمر. تطبيقات تتبع الأهداف مصممة لهذا الغرض بالضبط.

طريقة عرض تتبع الأهداف في ClickUp لقياس التقدم المحرز في الوقت الفعلي

قم بالتكرار والتحسين

خلال ربع السنة، إذا أدركت أن أهدافك سهلة للغاية أو طموحة للغاية، يمكنك تعديلها لتعكس التوازن الصحيح.

قم بجمع الملاحظات من جميع أصحاب المصلحة بنشاط حول كل دورة من دورات OKR وصقل العملية والأهداف والنتائج الرئيسية. أضف ممارسات التحسين المستمر إلى عملية تحديد الأهداف أيضًا.

مع وضع هذا الأساس، دعنا نرى بعضًا مما يلي أهداف مهندسي البرمجيات التي يمكنك اعتمادها لفرقك.

10 أهداف هندسية لفرق البرمجيات ## 10 أهداف هندسية لفرق البرمجيات

تعمل الفرق الهندسية على مجموعة غير عادية من المهام، من كتابة التعليمات البرمجية إلى إدارة أداء التطبيق. يمكنك تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية لكل منها. فيما يلي عشرة أمثلة على OKR الهندسية.

1. تحسين رضا العملاء عن الإصدارات الجديدة

هذا هدف تنظيمي رائع يمكن تكييفه مع الهندسة. بينما تعمل بقية الشركة على مجالات نتائجها الرئيسية، يمكنك التركيز على إصدارات المنتجات الجديدة لتحقيق هذا الهدف.

يمكن أن تكون النتائج الرئيسية للفريق الهندسي:

تحقيق صافي نقاط المروجين {NPS} بنسبة 80 لكل إصدار ميزة جديدة

تقليل زمن الاستجابة لطلبات الميزات إلى أقل من 24 ساعة (حتى لو كان الرفض)

بناء خمسة طلبات ميزات رئيسية للعملاء

2. تحسين أداء التطبيق

تسعى فرق Agile باستمرار إلى التحسين. أداء التطبيق هو مقياس كلاسيكي للتحسين المستمر. استخدم النتائج الرئيسية، مثل:

تقليل متوسط وقت تحميل الصفحة بنسبة 30%

زيادة وقت تشغيل التطبيق إلى 99.9%

تقليل وقت ترحيل البيانات بنسبة 25%

3. تحسين جودة البرامج

يعتمد منع الديون التقنية وتقديم تجربة أفضل للعملاء على جودة البرمجيات. إن أبسط طريقة لتنفيذ أفضل الممارسات وضمان الاتساق هي استخدام قوائم المراجعة. مهام ClickUp يسمح لك بإضافة قوائم المراجعة لكل مهمة/مهمة فرعية، مما يجعل عملك أسهل.

طريقة عرض قائمة التحقق من ClickUp لإدارة جميع مهامك التي يجب القيام بها

قم بإعداد معايير القبول الخاصة بك والعمل نحو المقاييس الرئيسية، مثل:

تحقيق معدل نجاح بنسبة 95% في جميع الاختبارات المؤتمتة

تقليل الأخطاء الحرجة بنسبة 40% في الربع التالي

تنفيذ عملية مراجعة كود الأقران مع الامتثال بنسبة 100%

4. تحسين كفاءة النشر

تعد كفاءة النشر مقياسًا بالغ الأهمية للعمليات الرشيقة. انظر إلى كفاءة النشر الخاصة بك للعام الماضي وحدد نتائجك الرئيسية. يمكن أن تكون

أتمتة 90% من خط أنابيب النشر

تحقيق عمليات نشر بدون توقف

تقليل وتيرة النشر إلى إصدارات يومية

5. تحسين الوضع الأمني للتطبيق

كل عام، سيكون هذا بطبيعة الحال هدفاً للفرق الهندسية. تحسين أدائك بنتائج رئيسية، مثل:

معالجة جميع الثغرات الأمنية الحرجة في غضون 48 ساعة من اكتشافها

تنفيذ المصادقة الثنائية لجميع الأنظمة الداخلية

إجراء دورات تدريبية أمنية ربع سنوية لجميع المهندسين

6. تبسيط سير عمل التطوير

من هنا، ننتقل إلى مقاييس كفاءة الفريق والإنتاجية. يعد سير عمل التطوير السلس أمرًا أساسيًا لتدفق المعلومات وكفاءة الفريق.

تصور سير العمل باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تستخدم الفرق الهندسية الخرائط الذهنية ClickUp لتصور سير عملهم حتى يتمكنوا من تحسين الأداء. وفيما يلي أمثلة على النتائج الرئيسية لتبسيط سير عمل التطوير:

تقليل متوسط وقت دمج طلب السحب من يومين إلى 4 ساعات

تنفيذ خطوط أنابيب البناء والاختبار المؤتمتة ل 100% من المشاريع

تحقيق تخفيض بنسبة 30% في زمن الدورة الزمنية من مرحلة وضع الأفكار إلى مرحلة النشر

7. زيادة إنتاجية الفريق

تُعرّف الفرق المختلفة الإنتاجية بشكل مختلف. اختر تعريفاتك بعناية وحدد الأهداف وفقًا لذلك. قم بإنشاء OKRs، مثل:

تقليل الوقت المستغرق من الالتزام بالرمز إلى النشر إلى الإنتاج بنسبة 50%

زيادة معدل إكمال سباق السرعة إلى 90%

تقليل عدد ساعات العمل غير المخطط لها إلى 4 ساعات في الأسبوع ( تتبع وقت ClickUp ووضع العلامات يمكن أن يساعد في مراقبة ذلك على مستوى دقيق)

8. تحسين تخصيص الموارد

هذا الهدف موجه لمدير المشروع أكثر من المهندسين أنفسهم. ومع ذلك، فإن التخصيص الجيد للموارد أمر أساسي لإدارة التكاليف والأداء.

تضمن لك طريقة عرض عبء العمل في ClickUp تخصيص مواردك من الأشخاص على النحو الأمثل. بعد أن تناولنا الإنتاجية والكفاءة، دعنا نناقش الموارد غير البشرية.

خفض تكاليف البنية الأساسية السحابية بنسبة 20% دون التأثير على الأداء من خلال تحسين الاستخدام

تقليل الهدر من خلال تقليل التراخيص والاشتراكات غير المستخدمة بنسبة 80%

تنفيذ التوسع الديناميكي مع الحد الأدنى من التكرار

9. توسيع نطاق الفريق الهندسي

في أي مؤسسة متنامية، يعد توسيع نطاق فريق تطوير البرمجيات بفعالية هدفًا كبيرًا، ليس فقط لاكتساب المواهب ولكن للقادة الهندسيين أيضًا. جيد برنامج OKR للشركات الناشئة يسمح لك بتعيين مجالات النتائج الرئيسية، مثل:

توظيف خمسة مهندسي برمجيات جدد من ذوي المهارات المتخصصة وتعيينهم

تحقيق معدل استبقاء بنسبة 95% لفريق الهندسة

تنفيذ برنامج إرشادي بمشاركة 100% من كبار المهندسين

10. تعزيز التعاون بين الأقسام

ما هو فريق سكروم بدون تعاون. تعزيز التعاون داخل الفريق الهندسي وكذلك مع أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية مع تحقيق نتائج رئيسية، مثل:

القضاء على العيوب الناتجة عن ثغرات التواصل بنسبة 70%

إجراء ثلاث جلسات لتبادل المعرفة بين الإدارات

الاطلاع على بعض أمثلة على OKRs .

## قوالب OKR للفرق الهندسية

نأمل أن تكون الأمثلة أعلاه مصدر إلهام لك. ستمنحك النماذج أدناه الأدوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

قالب OKRs الخاص بشركة ClickUp

ابدأ ب قالب OKRs الخاص بشركة ClickUp لإعداد الأهداف المؤسسية وإدارتها. وهو يتضمن ثماني طرق عرض، و30 حالة مخصصة، ولوحة تقديم OKR لتنظيم أهدافك وتسهيل وصول الفريق إليها.

عرض OKR وأهداف شركة CilckUp الخاصة بشركة CilckUp مع أهداف وحالة واضحة

قالب مجلد OKR ### قالب مجلد OKR

مجلد قالب مجلد ClickUp OKR يرفع من مستوى الأداء. إنه أداة تخطيط شاملة مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على تحديد أهدافهم وتحقيقها. وهو يتضمن إيقاع تخطيط، وقوائم OKR، وخمس طرق عرض مخصصة، وسبع حالات مخصصة لتقسيم الأهداف ومراقبة التقدم المحرز بشكل فعال.

قالب مجلد OKR الخاص ب ClickUp

هل تبحث عن شيء محدد؟ إليك سبعة نماذج مجانية قوالب OKR في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp. يمكنك أيضًا العثور على المزيد قوالب هندسية لتحسينات العملية الأخرى.

قم بتعيين وإدارة OKRs الهندسية الخاصة بك مع ClickUp

إذا كنت مرتبكًا بين المهمة والأهداف والغايات والأهداف والغايات والمقاييس وما إلى ذلك، فإن إطار عمل OKR هو أداة مفيدة. فهو يمنحك الهيكل والحواجز الواقية التي تحتاجها للعمل نحو نجاح الأعمال.

كأداة شاملة لإدارة المشاريع، يدمج ClickUp أهمية OKRs في جميع أنحاء المنتج. فهي تساعد مديري المشاريع على وضع الأهداف وتتبعها ومراقبتها ومراجعتها ومراجعتها ومراجعتها وتحقيقها في مكان واحد. وعلاوةً على ذلك، تعمل قوالب ClickUp على تسريع رحلتك لاعتماد OKRs.

حسِّن نتائجك الهندسية باستخدام ClickUp. جرّب ClickUp مجانًا اليوم !

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف تكتب تقرير الأداء الهندسي؟

تتكون OKR من جزأين: الهدف والنتائج الرئيسية. الهدف هو بيان نوعي، والنتائج الرئيسية هي نتائج قابلة للقياس. إليك كيفية كتابة OKRs للفرق الهندسية.

ابدأ بهدف واضح وملهم وصعب لفريق الهندسة يتماشى مع أهداف الشركة. على سبيل المثال-تحسين موثوقية النظام.

حدد النتائج الرئيسية التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف. يجب أن يكون هذا الهدف قابلاً للقياس ومحدداً ومقيداً بوقت محدد وقابلاً للتحقيق. على سبيل المثال,

تقليل وقت تعطل النظام بنسبة 50% خلال الربع الثاني

تحقيق درجة رضا العملاء بنسبة 90% فيما يتعلق بموثوقية النظام بحلول نهاية الربع الثالث

تنفيذ الاختبار الآلي ل 80% من قاعدة التعليمات البرمجية بحلول الربع الرابع

2. ما هو معدل الأداء الفني الجيد؟

OKR التقني هو الأهداف والنتائج الرئيسية للفريق التقني. تهدف OKR التقني إلى تركيز الجهود على التحسينات التقنية عالية التأثير أو الابتكار أو الكفاءات التي تساهم في نجاح المؤسسة بشكل عام.