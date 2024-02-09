أطر إدارة المنتجات: تقنيات الاستراتيجية الناجحة

فيما يتعلق بالتكنولوجيا، نحن نعيش في زمن متسارع. وهذا يعني أنه في كل مرة نرمش فيها ببصرنا، هناك اختراع جديد يجعل حياتنا أسهل.

وعلينا أن نشكر مديري المنتجات على ذلك. 👊

كـ مدير منتج أنت بمثابة حلقة الوصل بين المهندسين والمستهلكين. تتمثل مهمتك في جمع المعلومات حول أكثر ما يريده العملاء - سواء كان منتجًا جديدًا أو ميزة جديدة لمنتج موجود - ثم توصيل قوائم الرغبات هذه إلى تطوير المنتج الفرق

هل يبدو الأمر معقداً؟ يمكن أن يكون كذلك - لكن أطر إدارة المنتجات تساعد في تبسيط العملية. فيما يلي، نوضح فيما يلي ما هي أطر عمل إدارة المنتجات، وكيفية تنفيذها، وأفضل إطار عمل لشركتك.

ما هي أطر عمل إدارة المنتجات؟

أطر إدارة المنتجات هي عمليات موحدة لتحسين المنتج. في الأساس، يأخذ إطار عمل إدارة المنتج المنتج (أو ميزة المنتج) من الرؤية إلى ما بعد الإطلاق، مما يساعد على إبقاء جميع الفرق على نفس الصفحة. 🙌

على الرغم من أن كل إطار عمل فريد من نوعه، إلا أنه عادةً ما يتبع خمس مراحل، والتي تعتبر جميعها حاسمة لنجاح المنتج. وتشمل هذه المراحل الاكتشاف، والتعريف، والتطوير، والإطلاق، والنمو - أي الانتقال بالمنتج من رؤية بعيدة إلى منتج ملموس في أيدي المستهلكين.

نظرة عامة على مراحل محددة أطر عمل إدارة المنتج

يمكن أن يكون الإطار الصحيح لإدارة المنتج هو الفرق بين الإطلاق الناجح أو الفشل التام. ومع ذلك وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكنزي فإن 75% من مديري المنتجات ذكروا أن 75% من مديري المنتجات ذكروا أن أفضل ممارسات إدارة المنتجات لم يتم تبنيها من قبل شركاتهم.

لتهيئة فريقك (وخط إنتاجك المستقبلي) للنجاح، فكر في استخدام أحد هذه الأطر المجربة والحقيقية. 📚

الماسة المزدوجة عملية التصميم

غالبًا ما يستخدم نموذج الماسة المزدوجة في تصميم تجربة المستخدم (UX). يحتوي النموذج على ماستين: واحدة تمثل المشكلة، والأخرى تصور الحل. وبعبارة أخرى، يستخدم مديرو المنتجات الماسة الأولى لتخطيط المشاكل الأساسية للمنتج، ثم يستخدمون الثانية كموجز تصميمي - مما يساعد على صياغة واختبار الحلول المحتملة.

طريقة CIRCLES

إن طريقة CIRCLES هي إطار عمل متسلسل يسمح لمديري المنتجات بطرح أسئلة أساسية حول المنتجات و/أو الميزات الجديدة. تركز الطريقة على سبع خطوات حاسمة (واحدة لكل حرف في "CIRCLES"):

فهم الموقف تحديد العميل الإبلاغ عن احتياجات العملاء تحديد الأولويات وضع قائمة بالحلول تقييم المفاضلات لخص توصياتك

تهدف طريقة CIRCLES إلى أن تكون بمثابة قائمة مرجعية من نوع ما، مما يسمح لمديري المنتجات بتحديد الأهداف والقيود وسياق إطلاق المنتجات الجديدة.

الـ القراصنة المقاييس الإطار

صممه ديف مكلور، وهو مستثمر في وادي السيليكون، ويحدد إطار عمل AARRRR خمسة مقاييس لكل مدير منتج يجب أن يتتبعها. تشمل المقاييس الخمسة ما يلي:

الاستحواذ التفعيل الاحتفاظ الإحالة الإيرادات

يحتوي النموذج على فائدتين رئيسيتين. الأولى، أنه يساعد الشركات على التركيز على تلك المقاييس التي تؤثر بشكل مباشر على صحة واستمرارية أعمالها، والثانية، أنه يضمن استخدام الشركات للبيانات الصحيحة لقياس نجاح جهود إدارة المنتجات .

إطار عمل القلب

تم تطوير إطار عمل HEART Framework من قِبل Google، وهو اختصار لخمسة مواضيع تتمحور حول المستخدم:

السعادة المشاركة التبني الاستبقاء تتبع النجاح

طوّرت Google هذه الطريقة لمساعدة مديري المنتجات على تحسين تجربة المستخدم لكل ميزة من ميزات المنتج.

ولتحديد كل مقياس، يستخدم مديرو المنتجات نهج الأهداف-الإشارات-المقاييس (الذي طورته Google أيضًا). ويحدد أعضاء الفريق أهداف كل ميزة، والإشارات التي تشير إلى التقدم، والمقاييس لحساب ما إذا كانوا يحققون أهدافهم.

نموذج كانو

يستخدم نموذج كانو مشاعر العملاء لقياس نجاح كل منتج. وبناءً على الاعتقاد بأن رضا العملاء يبدأ بالاستجابة العاطفية، يقيس نموذج كانو خمسة أنواع من الاستجابة:

الميزات الضرورية ميزات الأداء ميزات جذابة ميزات غير مبالية ميزات عكسية

باستخدام مقياس من "مسرور" إلى "محبط"، يقيس مديرو المنتجات نوع الاستجابة التي تثيرها كل ميزة من ميزات المنتج لدى المستخدم.

6. ال نموذج تسجيل النتائج

يساعد نموذج RICE Scoring Model مديري المنتجات على تحديد أولويات الميزات التي يجب إطلاقها أولاً. يقوم النموذج بتقييم أفكار المنتجات بناءً على:

مدى الوصول

التأثير

الثقة

الجهد

يتم إعطاء درجة نهائية لكل فكرة مقدمة. تُظهر الفكرة الحاصلة على أعلى الدرجات أعلى الإمكانيات ثم توضع على خارطة طريق المنتج أولاً.

7. نجمة الشمال إطار العمل

في حين أن الأطر الأخرى في هذه القائمة تقيس المنتجات بناءً على مجموعة متنوعة من الميزات، يقيس إطار عمل نجمة الشمال إمكانات المنتج بناءً على مقياس واحد. يُطلق على هذا المقياس الحاسم اسم "نجمة الشمال"، ويحسب هذا المقياس المهم القيمة التي يقدمها المنتج للعملاء. في الأساس، يهدف هذا المقياس الوحيد إلى قياس سعادة العملاء والنجاح الذي يمكن أن يحققه المنتج لشركتك الناشئة.

8. طريقة MoSCoW

تساعد طريقة MoSCoW فرق إدارة المنتجات على تحديد أولويات المهام. ويرمز الاختصار إلى:

يجب أن يكون

يجب أن يكون

يمكن أن يكون

لن يكون

يساعد هذا الإطار على تحديد الأشياء غير القابلة للتفاوض في كل منتج. إذا لم يتفق أصحاب المصلحة الرئيسيون على الميزات التي لها الوزن الأكبر في خارطة طريق المنتج، فسيستخدمون طريقة MoSCoW لحساب مقدار الموارد الداخلية التي يجب تخصيصها لإطلاق كل ميزة.

## أوجه التشابه والاختلاف بين الأطر

كما أن كل إطار من الأطر المذكورة أعلاه فريد من نوعه، هناك درجة من التداخل بينها. وتشمل أوجه التشابه بين الأطر المذكورة أعلاه ما يلي:

أنها تُستخدم لقياس المنتجات و/أو الميزات التي ستحقق أعلى مستوى من سعادة العملاء

يتم استخدامها لحساب الميزات التي ستؤدي إلى تحقيق أعلى ربح للشركة

يمكن للاستفادة من إطار العمل المذكور أعلاه تبسيط عبء العمل لمديري المنتجات، مع الحفاظ على موارد الشركة

ومع ذلك، تختلف أطر العمل هذه من حيث توقيت وكيفية استخدامها في جميع أنحاء دورة حياة المنتج. على سبيل المثال:

استراتيجية المنتج: من المفترض أن تستخدم بعض الأطر في استراتيجية المنتج أو مرحلة اتخاذ القرار، مما يساعد على خلق رؤية لفريق المنتج. على سبيل المثال، سيتم استخدام إطار عمل AARRRR وطريقة CIRCLES في وقت مبكر من العملية، مما يساعد على تحديد الفرص المربحة للشركة

من المفترض أن تستخدم بعض الأطر في استراتيجية المنتج أو مرحلة اتخاذ القرار، مما يساعد على خلق رؤية لفريق المنتج. على سبيل المثال، سيتم استخدام إطار عمل AARRRR وطريقة CIRCLES في وقت مبكر من العملية، مما يساعد على تحديد الفرص المربحة للشركة تحديد أولويات المنتج: يتم بناء أطر تحديد الأولويات بشكل واضح لمساعدة الفرق على تحديد أهمية المهام المختلفة. على سبيل المثال، يساعد نموذج تصنيف RICE وطريقة MoSCow فريق المنتج على تحديد مكان وضع الميزات ضمن خارطة طريق المنتج

يتم بناء أطر تحديد الأولويات بشكل واضح لمساعدة الفرق على تحديد أهمية المهام المختلفة. على سبيل المثال، يساعد نموذج تصنيف RICE وطريقة MoSCow فريق المنتج على تحديد مكان وضع الميزات ضمن خارطة طريق المنتج تصميم المنتج: بمجرد اكتمال تخطيط المنتج، تساعد العديد من الأطر الفرق على تنفيذ التصميم والتنفيذ. على سبيل المثال، تساعد أطر عمل الماس المزدوج وأطر عمل القلب المزدوج في جعل المنتجات الرائعة تنبض بالحياة

إدماج منهجيات أجايل في إدارة المنتجات إطار المنهجية الرشيقة هو إطار عمل لإدارة المشاريع يقسم المشاريع إلى مراحل متميزة. هذه المراحل - المعروفة باسم سباقات السرعة - تمنح الفرق الوقت والمساحة للتفكير فيما نجح (وما لم ينجح)، وبالتالي إجراء تعديلات قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

إذاً، ما علاقة المنهجيات الرشيقة بما يلي إدارة المنتجات ? إطلاق منتج جديد و/أو ميزة جديدة هو - بطبيعته - مشروع. وباستخدام أدوات إدارة المشروع الصحيحة يمكن أن تساعدك على إطلاق هذا المنتج في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، وبالميزات المناسبة لتلبية احتياجات العملاء.

يمكنك الإشراف على المهام والمشاريع في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

هناك أنواع مختلفة من المنهجيات الرشيقة، بما في ذلك:

كانبان: كانبان هو نهج مرئي لإدارة المشاريع. عادةً ما تستخدم الفرق لوحات كانبان على الإنترنت لترتيب المهام بسهولة حسب الأولوية أو الحالة أو المكلف بها

كانبان هو نهج مرئي لإدارة المشاريع. عادةً ما تستخدم الفرق لوحات كانبان على الإنترنت لترتيب المهام بسهولة حسب الأولوية أو الحالة أو المكلف بها Scrum: Scrum هي منهجية شائعة حيث يقوم شخص واحد (سيد سكروم المعين) بتذليل العقبات أمام المشروع. A لوحة سكروم تعمل كقائمة مهام مرئية، تدير حواجز الطرق والمهام لسباق سريع مستمر

Scrum هي منهجية شائعة حيث يقوم شخص واحد (سيد سكروم المعين) بتذليل العقبات أمام المشروع. A لوحة سكروم تعمل كقائمة مهام مرئية، تدير حواجز الطرق والمهام لسباق سريع مستمر البرمجة القصوى (XP): البرمجة القصوى هي منهجية تطوير البرمجيات التي تساعد الفرق على إنتاج نموذج عمل في سباقات قصيرة جدًا

البرمجة القصوى هي منهجية تطوير البرمجيات التي تساعد الفرق على إنتاج نموذج عمل في سباقات قصيرة جدًا منهجية تطوير الأنظمة الديناميكية (DSDM): مع أساس أكثر صرامة، يركز نموذج DSDM على دورة حياة المشروع بأكملها. ويأخذ نموذج منهجية تطوير النظم الديناميكية لتطوير النظم (DSDM) المشروع عبر أربع مراحل، بما في ذلك الجدوى والنماذج الأولية والتصميم والتنفيذ

كيفية تنفيذ أطر عمل إدارة المنتجات في سير عملك في سير العمل

يساعد كل إطار من أطر إدارة المنتجات على إطلاق منتجات ناجحة، وليس بالضرورة أن يكون أحدها أفضل أو أسوأ من الأطر الأخرى. ومع ذلك، تجد العديد من الفرق أن أحد الأطر هو الأنسب لشركتهم الفريدة. لمساعدة فريق منتجك على تطبيق إطار عمل جديد بنجاح، اتبع الخطوات التالية.

1. حدد أهدافك

هل تتطلع إلى إطلاق منتج جديد تمامًا، أو معالجة مشكلة محددة للعملاء، أو الاستحواذ على سوق مستهدف جديد؟ قبل اختيار إطار العمل، اجمع جميع صانعي القرار وحدد أهدافك. سيساعد ذلك في تحديد الأطر المناسبة لمؤسستك.

تتبّع أهدافك وصولاً إلى أهم مؤشرات الأداء الرئيسية واحصل تلقائيًا على عروض مفصّلة لتقدمك

لحسن الحظ، مع أهداف النقر يمكنك تحقيق أهدافك بشكل أسرع. تسمح لك أهداف ClickUp Goals بتعيين جداول زمنية واضحة، وتحديد أهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم الذي تحرزه نحو تنفيذ إطار العمل الجديد.

2. لا تبدأ من الصفر

إليك الأخبار الجيدة: تم اختبار الأطر المذكورة أعلاه من قبل الشركات لعقود، لذلك لا تحتاج إلى البدء من الصفر. مع قالب إطار عمل مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp يمكنك إنشاء مجموعة منظمة من الإجراءات لتنفيذ إطار عمل منتجك. من هناك، يمكنك الاستفادة من العشرات من ClickUp قوالب إدارة المنتج لنقل فريقك من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإطلاق.

تنظيم مشروع ناجح وتنفيذه باستخدام قالب إطار عمل المشروع الخاص بـ ClickUp

3. حافظ على مشاركة العملاء

الهدف الكامل لإدارة المنتج هو زيادة القيمة التي تقدمها للعملاء. لذلك، بعد تنفيذ إطار عمل جديد، استمر في جمع ملاحظات العملاء. هل ساعد إطار العمل الجديد في تحسين رحلة العميل، أم أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات؟

تعلّم من عملائك وحسّن عملك من خلال هذا القالب التفصيلي من خلال هذا القالب المفصّل، وحسّن عروضك واجتذب عملاء جدد، وزد من إيراداتك

لحسن الحظ، مع قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp يمكنك بسهولة جمع تعليقات العملاء على المنتج.

4. تذكر أن تظل مرنًا

فقط لأن نموذجًا معينًا يعمل الآن، لا يعني أنه سيكون الأنسب دائمًا.

سيعتمد الإطار الأفضل دائمًا على أهدافك كشركة (ارجع إلى الخطوة الأولى). مع تذبذب نقاط ألم العملاء، أو حصول فريقك على أفكار جديدة للمنتج، أو توسع وظائف منتجك، قد تحتاج إلى إيجاد إطار عمل جديد. لا تخف من تجربة نماذج مختلفة في مراحل مختلفة من شركتك.

اتخاذ الخيار الصحيح لاستراتيجيتك

هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار إطار العمل. قبل أن تقرر، قم بتقييم ما يلي:

حجم الشركة: هل أنت شركة ناشئة في طور النمو أم شركة قائمة؟ إذا كنت من النوع الأول، فقد تبحث عن إطار عمل يأخذك من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإطلاق (مثل إطار عمل HEART)، بينما قد تبحث الشركة الثانية عن إطار عمل يساعدها على تحديد أولويات المبادرات الحالية (مثل طريقة RICE Scoring Method)

هل أنت شركة ناشئة في طور النمو أم شركة قائمة؟ إذا كنت من النوع الأول، فقد تبحث عن إطار عمل يأخذك من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإطلاق (مثل إطار عمل HEART)، بينما قد تبحث الشركة الثانية عن إطار عمل يساعدها على تحديد أولويات المبادرات الحالية (مثل طريقة RICE Scoring Method) نوع المنتج: ما نوع المنتج الذي تطلقه؟ إذا كنت تقوم ببساطة بإطلاق ميزة جديدة أو تقوم بتكرار منتج قائم، يمكن أن تساعدك الماسة المزدوجة في تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. أما إذا كنت تطلق منتجًا جديدًا، فيمكن أن يساعدك نموذج كانو في تحديد ما إذا كان الاختراع سيكون جذابًا للشخصية المستهدفة

ما نوع المنتج الذي تطلقه؟ إذا كنت تقوم ببساطة بإطلاق ميزة جديدة أو تقوم بتكرار منتج قائم، يمكن أن تساعدك الماسة المزدوجة في تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. أما إذا كنت تطلق منتجًا جديدًا، فيمكن أن يساعدك نموذج كانو في تحديد ما إذا كان الاختراع سيكون جذابًا للشخصية المستهدفة خبرة الفريق: هل لديك فريق من مديري المنتجات ذوي الخبرة أو المبتدئين؟ إذا كان لديك نائب رئيس لإدارة المنتجات يتمتع بسنوات من الخبرة في إطلاق منتجات فعالة، فيمكنك تطبيق إطار عمل نورث ستار (حيث قد يكون هذا الشخص قادراً على تحديد العامل الوحيد الذي يؤدي إلى نجاح المنتج)

انقر فوق: مستقبل إدارة المنتجات

ClickUp هي منصة الإنتاجية الشاملة التي تعمل على تبسيط جميع المهام التي يجب القيام بها في دورة حياة المنتج. مع ميزات منتج ClickUp ، يمكن لفرق تطوير المنتجات تقديم رؤيتها إلى السوق باستخدام الأدوات التالية. 🤩

### ClickUp AI

استخدم المطالبات مع ClickUp AI لإنشاء مستندات متطلبات المنتج (PDRs) بسرعة في لمح البصر

مع أدوات ClickUp AI ، يمكن لمديري المنتجات إنشاء المستندات بسهولة، وجمع ملاحظات العملاء، وفي النهاية إطلاق المنتجات بشكل أسرع.

المنتج خرائط الطريق

يصبح تطوير المنتج أمرًا سهلاً عند استخدام قالب خارطة طريق المنتج من ClickUp

تُعد خرائط طريق المنتج أداة للعمل بشكل عكسي من الإطلاق إلى التخطيط - وكل قرار صغير بينهما. مع قالب خارطة طريق المنتج ClickUp ، يمكن للفرق التحرك بشكل متزامن من خلال معرفة المهام التالية.

التعاون المرئي

التعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

مع ClickUp Whiteboards ، يمكن لفرق إدارة المنتجات إنشاء صورة مرئية لأفضل أفكارهم. تسمح لك لوحات ClickUp Whiteboards بالعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وإنشاء مسودة أولى لخارطة طريق منتجك مع الفريق بأكمله.

أتمتة سير العمل

وفّر الوقت وركز على ما يهمك مع أتمتة ClickUp

يضمن لك تبسيط عملية إدارة المنتج إيصال منتجك إلى السوق في الوقت المحدد. مع سير العمل الآلي من ClickUp يمكنك تعيين الأولويات تلقائياً، وترك التعليقات، وتعيين المهام، والحصول على الموافقات من الإدارة العليا.

وثائق أحادية المصدر

يسمح مستندات ClickUp Docs بالتنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

مع مستندات ClickUp يمكن لفريقك بأكمله التعاون على خرائط الطريق والمتطلبات وأفكار الميزات الجديدة. وبفضل ميزات التحرير الغنية والقدرة على وضع علامات على أعضاء الفريق وتعيين التعليقات، لا تنشغل ب "التهاب الإصدار" - وبدلاً من ذلك يمكنك التحرك نحو إطلاق منتج ناجح.

تحرك نحو منتج ناجح إطلاق منتج ناجح إطلاق مع ClickUp

تساعد أطر إدارة المنتجات في تحديد المنتجات و/أو الميزات التي ستكون أكثر ربحية للشركة. وعلى الرغم من اختلاف كل نموذج، إلا أنها تساعد جميعها في قياس سعادة العملاء، وتبسيط عملية إدارة المنتجات، ونقل المنتجات الجديدة إلى السوق.

لتنفيذ إطار عمل جديد لإدارة المنتجات، اختر ClickUp. يساعد ClickUp فرق إدارة المنتجات على العمل بكفاءة أكبر من خلال أدوات لا غنى عنها مثل الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية واللوحات البيضاء وسير العمل الآلي. بالإضافة إلى ذلك، يأتي ClickUp كاملاً مع آلاف القوالب، ومئات من عمليات التكامل، وطرق عرض متعددة للمساعدة في إطلاق منتجات جديدة. 👏👏

هل أنت مستعد لمعرفة كيف يمكن أن يؤدي ClickUp إلى إطلاق منتج ناجح؟ جرّب ClickUp مجانًا اليوم .