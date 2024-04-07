سلاك مقابل ماترموست: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

العمل عن بُعد هو الطريقة الفعلية للعمل في معظم الشركات اليوم. وهذا يعني كسر الانعزال، والعمل بشكل غير متزامن، والتواصل بوضوح، والتعاون عبر مؤسستك.

إن الطريق إلى تمكين التعاون السلس ليس دائماً سهلاً ومباشراً. فأنت بحاجة إلى الأدوات والعمليات الصحيحة و عادات مكان العمل للحفاظ على تدفق المعلومات عبر الفرق والأقسام. كما أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم في الوصول لا تجعل الأمر سهلاً.

لحسن الحظ، لديك تطبيقات التعاون التي تقوم بمعظم ذلك. يتلخص الأمر في اختيار أفضل ما يناسب احتياجاتك. لذا، اخترنا أداتين من أدوات التعاون عالية الأداء ووضعناهما في مواجهة بعضهما البعض - ماترموست مقابل سلاك.

إليك مقارنة مفصلة مع السمات والقيود والتسعير والمزيد لتسهيل اتخاذ القرار.

ملاحظة: لقد أضفنا بديلاً يمكن أن يحل محل تطبيقات تعاون متعددة. انتظر حتى النهاية! (أو قم بالتمرير للوصول إلى هنا عاجلاً 🤩)

ما هو Slack؟

عبر سلاك سلاك هو نظام تعاون سحابي قائم على السحابة التواصل منصة للفرق وأماكن العمل. إنها مركز لفريقك للدردشة، ومشاركة الملفات، والعمل مع الشركاء الخارجيين، وعقد الاجتماعات الصوتية أو اجتماعات الفيديو، وتسجيل التحديثات ومشاركتها - كل ذلك في الوقت الفعلي.

إنها أداة شائعة بين المؤسسات المختلطة والبعيدة لتعزيز التعاون والإنتاجية مع الحفاظ على المرونة.

ومن المفارقات أن Slack لا يسمح لك بالتراخي! 😉

ميزات سلاك

والآن، دعنا نلقي نظرة على الميزات التي تجعل من Slack أحد أفضل أدوات التعاون الجماعي.

1. التعاون

عبر سلاك

تتيح لك ميزات Slack التعاونية، مثل القنوات، تنظيم العمل والدردشة ومشاركة الملفات واتخاذ القرارات.

إذا كان عملك يتضمن التعاون مع فرق خارجية مثل الشركاء أو البائعين أو العملاء، يمكنك استخدام Slack Connect.

وتشمل الميزات الأخرى - مثل: الرسائل، و Huddles، والمقاطع - مما يسمح للموظفين بالدردشة، وإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، وحتى مشاركة المقاطع وتسجيلها - مما يجعل التواصل أسهل بكثير من تلك التبادلات عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً.

2. الأتمتة

عبر سلاك إذا كنت تتطلع إلى أتمتة مهامك الروتينية المملة والروتينية ولكنك لا تملك المهارات التقنية للقيام بذلك، فإن Slack يعرف الرجل - إنه منشئ سير العمل. مع بعض عمليات السحب والإسقاط، ستكون جاهزًا بسير عمل آلي.

إذا كانت لديك مهارات في البرمجة، يمكنك برمجة عمليات عملك بشكل مخصص باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Slack لتناسب سير عملك.

مع التطبيقات والتكاملات الشائعة، يمكنك توصيل أدواتك المفضلة والحفاظ على سير العمل دون بذل جهد إضافي. 🤩

3. مشاركة المعرفة

عبر سلاك يمكن لفريقك البحث عن المحادثات والملفات عبر القنوات والرسائل المباشرة من خلال خيار بحث قوي.

غالبًا ما تحتاج الفرق إلى أرشفة المشاريع والمستندات والقنوات القديمة للحفاظ على نظافة الواجهة وتحديثها، ولكن البحث عن الملفات القديمة قد يكون مملًا. ومع ذلك، فإن ميزة أرشيف سلاك تجعل البحث عن هذه المحادثات والمستندات القديمة أمراً سهلاً.

4. الأمان والامتثال

عبر Slack

يطبق Slack أفضل الممارسات والأطر المقبولة في المجال للحفاظ على أمان بياناتك. يمكن للأشخاص المناسبين فقط الوصول إلى معلومات الشركة من خلال إدارة الجهاز والهوية.

يتم تشفير بيانات عملائك وحمايتها باستخدام أدوات مثل إدارة مفاتيح Slack Enterprise Key Management وData Loss Prevention. 🛡️

تسعير سلاك

مجاني

المحترف: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة+: 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هو ماترموست؟

عبر ماترموست يعد Mattermost مثاليًا للفرق التقنية، وهو عبارة عن منصة تعاون واتصالات مفتوحة المصدر معروفة بتوافقها القوي مع الخصوصية والأمان. إنها منصة متكاملة من أدوات الإنتاجية التي توفر الاتصال القائم على القنوات وتنفيذ سير العمل المنظم وسير عمل المشروع.

يساعد في تنسيق سير العمل ويلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.

التجربة مع Mattermost هي على غرار Slack حيث يوفر رسائل فردية وجماعية وأدوات أخرى ل تخطيط التواصل أفضل

يوصى باستخدامه بشكل أفضل للاستخدام داخل المكتب، وتفضل الفرق الفنية والتشغيلية في جميع أنحاء العالم Mattermost.

ميزات ### ماترموست

دعنا نرى الميزات التي تجعل من منصة التعاون مفتوحة المصدر هذه أداة تعاون شائعة.

1. المراسلة التعاونية

عبر ماترموست

يعد تبادل الرسائل أمرًا رائعًا إلى أن تتسابق مع موعد نهائي. تتيح أدوات ماترموست القائمة على القنوات إمكانية الاتصال الصوتي الأصلي ومشاركة الشاشة، مما يسهل إنجاز المهام بشكل أسرع.

كما أن مزامنة الرسائل في الوقت الحقيقي، والسجل القابل للبحث، ومشاركة الملفات أو الصور أو الروابط - كل ذلك يجعل التعاون أسهل.

2. ماترموست بلاي بوكس

عبر ماترموست غالبًا ما يؤدي وجود فريق متنوع جغرافيًا يتبع عمليات متعددة إلى حدوث ارتباك وازدواجية في العمل. تساعد كتب التشغيل الخاصة ب Mattermost أعضاء فريقك في الحصول على نفس الصفحة والبقاء على نفس الصفحة من خلال الأتمتة المدمجة القائمة على قائمة المراجعة التي تساعد على زيادة الرؤية والمساءلة.

وهذا يمنح الجميع تحديثات يومية مع المشغلات والإجراءات التلقائية وتحديثات الحالة التي يتم بثها على لوحات المعلومات والجداول الزمنية والتقارير المحددة.

3. الإضافات

عبر ماترموست

إن وجود جميع أدواتك المفضلة في مكان واحد يبسط عملك ويوفر عليك الوقت. باستخدام مكونات Mattermost الإضافية، يمكنك أتمتة المهام الروتينية باستخدام أدواتك المفضلة دون التبديل بينها.

يتيح لك Mattermost أيضًا إضافة تخصيصات قوية إلى الخادم وسطح المكتب وتطبيقات الويب دون الحاجة إلى إجراء تغييرات على قاعدة التعليمات البرمجية. هذا يعني أنه يمكنك القيام بالكثير دون مساعدة تقنية. يمكنك أيضًا تخصيص عمليات التكامل الخاصة بك من خلال الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات. 🙌

4. أمان محسّن

عبر ماترموست

ماترموست مفتوح المصدر، ويوفر أمانًا فائقًا للبيانات من خلال حل مستضاف ذاتيًا يسمح بالوصول الكامل إلى التعليمات البرمجية المصدرية. تدقيق الامتثال المتقدم و أدوات إعداد التقارير الحفاظ على أمان البيانات الحساسة دون مراقبة طرف ثالث.

يمكنك أيضًا نقل البيانات في أي مكان وفي أي وقت، مع التشفير من طرف إلى طرف في حالة السكون وأثناء النقل.

تسعير ### ماترموست

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

سلاك مقابل ماترموست: مقارنة الميزات

الفرق الأكثر وضوحاً بين سلاك وماترموست هو أن سلاك مغلق المصدر، لذا فإن البائعين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى التعليمات البرمجية الخاصة أو تغييرها. أما ماترموست فهو مفتوح المصدر وآمن أداة اتصال آمنة وهو ما يعني أن أي مؤسسة تختاره يمكنها تخصيصه بإضافاته الخاصة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

فيما يلي الاختلافات الجوهرية بين Slack و Mattermost.

الميزات سلاك ماترموست الاستضافة الذاتية ✔️ مكالمات الفيديو الأصلية ✔️ خطط مجانية ✔️ أقصى قدر من التطبيقات والتكاملات ✔️ الأمان والامتثال القابل للتخصيص ✔️ مصادر مفتوحة ✔️ دعم إضافي للعملاء ✔️ ❌ دعم شامل متعدد اللغات ✔️ دعم سهل الترحيل ✔️ ✔️ وظيفة بحث متقدم ✔️ ✔️ وضع العلامات البيضاء ✔️ أدوات الذكاء الاصطناعي ✔️

مقارنة بين ميزات Slack وMattermost

والآن، دعنا نتعمق أكثر.

1. الاستضافة

سواء كنت تعمل من مكتب أو مختلط أو عن بُعد بالكامل يمكن أن يؤثر على كيفية اختيارك لاستضافة برنامج التعاون الخاص بك. هناك أيضاً اعتبارات أخرى تتعلق بمن تعمل معه.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل مع بائعي الرعاية الصحية أو الجهات الحكومية، فقد يفرضون عليك استخدام برامج ذاتية الاستضافة ويتوقعون منك الامتثال لجميع توقعاتهم المتعلقة بالأمان والخصوصية.

سلاك

إنه سهل الاستخدام لأنه أداة قائمة على السحابة. يمكنك إنشاء قنوات عامة أو خاصة، وإنشاء فريق، وإضافة أعضاء، وبدء العمل.

سلاك هو الأداة المناسبة للتعاون الفعال يومياً إذا كان فريقك صغيراً وجديداً. وبما أن سلاك هو برنامج مملوك، يمكنك تخصيصه بشكل أفضل باستخدام القوالب أو الأدوات، ولكنك لن تتمكن من الاستضافة الذاتية على سلاك.

عبر سلاك

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تسمح لك الشفرة مفتوحة المصدر بالاستضافة الذاتية باستخدام Mattermost. قم بتنفيذ البرنامج وفقًا لإرشادات الأمان الخاصة بمؤسستك واختر النشر المستند إلى السحابة لتوافق العمل عن بُعد.

2. التطبيقات والتكاملات

نظرًا لأن معظم الشركات تستخدم تطبيقات وعمليات تكامل مختلفة، يجب عليك اختيار منصة تعاون جماعي تدعم أدوات العمل الخاصة بك.

سلاك

يوفر لك Slack المزيد من عمليات التكامل لتتمكن من التعاون بشكل أفضل مع أعضاء فريقك. مع أكثر من 2600+ التطبيقات والتكاملات والآن شراكات جديدة مع OpenAI وSalesforce، سيُدخل Slack الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم.

مع أدوات التعاون الشائعة مثل Google Drive وSalesforce، يتيح لك Slack أيضاً إضافة عمليات تكامل مخصصة حسب احتياجاتك.

ماترموست

يوفر Mattermost مجتمعاً من المساهمين الذين يمكنك من خلالهم توصيل التطبيقات والأدوات والتكاملات المخصصة أو إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات كاملة الوصول.

يتكامل Mattermost مباشرةً مع تطبيقات الاستخدام اليومي مثل Asana و GitHub و Jira و Bitbucket وما إلى ذلك، مما يسهل تتبع المشاريع والمهام دون التبديل بين الأدوات المختلفة.

بالنسبة للمطورين والمؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل الهندسية أو التشغيلية الثقيلة، فإن نهج ماترموست المفتوح المصدر يعمل بشكل أفضل لتخصيص البرنامج.

عبر ماترموست

3. إمكانيات التخصيص

تساعدك ميزات التخصيص في ماترموست على البناء من الصفر نظرًا لرمزه المفتوح المصدر، بينما يقدم Slack تطبيقات وقوالب وتكاملات مخصصة مع الترميز أو بدونه.

سلاك

مع دعم متعدد اللغات لأكثر من 10 لغات، يتيح لك Slack تخصيص الشريط الجانبي والسمات والملفات الشخصية والرسائل الترحيبية والرموز التعبيرية أو تخصيص ردود الفعل.

يمكنك أيضًا تعيين صوت الإشعارات المفضلة لديك على الهاتف المحمول. إضافة رموز تعبيرية ورسائل ترحيب مخصصة لجعل المحادثات ممتعة.

ماترموست

يمكنك وضع علامة بيضاء مع Mattermost، حيث يمكنك تخصيص علامتك التجارية برمز البرنامج. قم بتخصيص تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول وفقًا لبروتوكولات الأمان الخاصة بك.

يتيح الدعم المتقدم متعدد اللغات بأكثر من 16 لغة التواصل المتنوع والشامل.

عبر ماترموست

4. بروتوكولات الأمان

تعتبر المخاوف الأمنية مهمة عند اختيار منصة التعاون المناسبة لعملك.

سلاك

تشمل ميزات الأمان في Slack تسجيل الدخول الأحادي، والمصادقة متعددة العوامل، والمطالبة بالنطاق، ومدة الجلسة المخصصة، وإدارة الهوية والأجهزة، وتوفير المستخدمين والمجموعات.

تتوافق ضوابط الأمان في Slack مع مبادئ الأمن السحابي للمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) وغيرها من المعايير/شهادات الامتثال التنظيمية الدولية الأخرى.

ماترموست

هذا هو المكان الذي يحكم فيه ماترموست! إنها واحدة من أكثر التطبيقات مرونة وأمانًا أدوات التعاون التي تعالج أكثر احتياجات أمان المراسلة الخاصة صعوبة.

من خلال النشر السحابي الخاص المستضاف ذاتياً، يمكنك الوصول إلى ميزات الأمان المتقدمة للأجهزة المحمولة والتحكم في البيانات الحساسة دون مراقبة من طرف ثالث.

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## سلاك مقابل ماترموست على ريديت

لقد تحققنا من ريديت لمعرفة ما يقوله الناس في مسألة سلاك مقابل ماترموست . حول Slack، علق المستخدمون على إمكانيات الاستخدام السهلة:

"الميزة مقارنةً بالبريد الإلكتروني هي أنه يتخلص من ميزة "الرد على الجميع" الطويلة جدًا المحرجة عندما يشارك مجموعة من الأشخاص في مناقشة موضوع ما

قال مستخدمو Reddit الآخرون إن ماترموست خيار رائع إذا كنت ترغب في الاستضافة الذاتية مع تدابير أمنية قابلة للتخصيص:

"لقد تحوّلنا من Hipchat المحلي (شكرًا أطلسيان) إلى خادم ماترموست المحلي، وهو جيد جدًا. لم يكن استخدام منصة سحابية لتفاصيل الشبكة التي يحتمل أن تكون حساسة أمرًا يسعدني."

هل ما زلت غير متأكد من Slack مقابل Mattermost؟ لدينا تطبيق تعاون جماعي يمكن أن يحل محل جميع أدواتك! 🤩

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لتطبيق Slack مقابل Mattermost

تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها إلى فريقك باستخدام انقر فوق نحن نعلم أن Slack وMattermost شائعان، ولكن هل فكرت في كليك أب ?

يجمع ClickUp بين مئات الميزات للتعاون بشكل أفضل وتحسين الإنتاجية وإنجاز العمل بشكل أسرع!

كن منظِّمًا محترفًا من خلال تقسيم الفرق والأقسام إلى مساحات، وتجميع المشاريع والإجراءات الكبيرة في مجلدات، وتقسيم المهام إلى قوائم لعرض عملك.

احصل على خيار الاختيار من بين أكثر من 35+ ClickApps لتخصيص كل مهمة لأي نوع من أنواع العمل.

يحسّن التعاون على ClickUp من إنتاجية أعضاء فريقك، بحيث يكون العمل ممتعًا دائمًا. دعنا نتعمق أكثر في أدوات التعاون الرئيسية في ClickUp.

دردشة ClickUp

مرحباً بك في عالم المحادثات المتماسكة والعمل بأدوات متكاملة. اجلب جميع اتصالات فريقك إلى مكان واحد مع ClickUp Chat .

قم بوضع علامات وتعيين المهام في الدردشة في الوقت الفعلي باستخدام @إشارات في التعليقات. يمكنك أيضًا تضمين مقاطع الفيديو والمستندات والملفات كمرفقات وإرسالها إلى فريقك.

حافظ على سلاسة التواصل وتنظيمه مع انقر فوق الدردشة تواصل بوضوح مع ميزات تنسيق غنية أو أنشئ طرق عرض للمحادثات لفرق أو أعمال أو أقسام معينة داخل ClickUp-تحكم في من يشاهد المحادثات حسب التسلسل الهرمية.

كشف التعاون في ClickUp Collaboration الكشف

مع كشف تعاون ClickUp ستعرف على الفور ما الذي يعمل عليه زميلك في الفريق أو عندما يضيف تعليقاً.

حرر المستندات في الوقت الفعلي مع زملائك في العمل واحصل على تعليقات فورية في التعليقات الجديدة.

توحيد الجهود لإبراز الأفضل باستخدام كشف التعاون في ClickUp المزيد من أدوات التعاون على ClickUp

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انقر فوق المهام

قم بالتنظيم والتعاون والتخطيط بفعالية في أي شيء تقريبًا باستخدام مهام ClickUp . تعيين العمل لعدة أشخاص وتوفير الوقت مع تسجيلات الشاشة القابلة للمشاركة.

قم بتنظيم العمل من خلال تقسيمه إلى مهام فرعية قابلة للتنفيذ لتصورها في طرق عرض مختلفة. قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك عن طريق تسمية المحادثات وتقسيمها بناءً على أنواع المهام.

قم بإدارة عملك من خلال إنشاء المهام وتعيينها وتتبع تقدمها من خلال انقر فوق المهام هل ذكرنا خطة ClickUp المجانية؟ حسنًا، الآن سيكون الوقت مناسبًا لمناقشة خيارات التسعير.

تسعير ClickUp

مجانية للأبد: الأفضل للاستخدام الشخصي

الأفضل للاستخدام الشخصي غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

سلاك مقابل ماترموست: من الفائز؟

سلاك وماترموست أدوات تعاون قوية تتكامل مع التطبيقات الشائعة. ومع ذلك، يعتمد الفائز الواضح على احتياجات مؤسستك.

على سبيل المثال، Slack مخصص للمؤسسات التي تفضل الوصول المستند إلى السحابة دون التركيز بشدة على بروتوكولات الأمان المخصصة. لذا، إذا كانت المؤسسة البعيدة تحتاج إلى أداة اتصال سهلة تسهل سير العمل وتزيد الإنتاجية، فإن Slack هو الخيار المفضل لديك.

أما إذا كانت مؤسستك بحاجة إلى أداة إدارة فريق عمل وتعاون ذاتية الاستضافة مفتوحة المصدر وقابلة للتخصيص بالكامل، فإن ماترموست هو الخيار الأمثل. على عكس Slack، فهي مصنوعة من قبل المطورين للمطورين. لذلك، تحتاج المنصة إلى خبرة تقنية كبيرة لإعدادها وفقًا لحالة الاستخدام الخاصة بك. وهي مناسبة بشكل أفضل للفرق التقنية والتشغيلية.

إذا كنت ترغب في تجربة ما هو أكثر من مجرد التعاون، فجرّب ClickUp. قم بإدارة مشاريعك من خلال إنشاء المهام، وطرق العرض المتعددة، والحالات، والقوالب، والمزيد.

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