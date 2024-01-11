كيفية إدارة المهندسين: 10 طرق لإدارة الفرق الهندسية

هل يقوم مهندسو البرمجيات لديك بأفضل ما لديهم من عمل؟ هل يستمتعون بالعملية؟ هل مشاريعك الحالية والمستقبلية هي استخدام مفيد لوقتهم؟

بصفتك قائداً هندسياً، لا بد أن هذه الأسئلة تدور في ذهنك من وقت لآخر. وبالطبع، أنت تريد أن يكون فريقك مجموعة من أصحاب الأداء المتميز. كما تريدهم أن يشعروا بالفخر والانتماء للعمل الذي يقومون به.

لذا، إذا فاتت المواعيد النهائية، أو تضاءلت جودة العمل، أو تسلل عدم الارتباط، فقد حان الوقت لوضع استراتيجيات جديدة لإعادة تركيز فريقك. 🎯

وينطبق هذا بشكل خاص على الفرق المختلطة والبعيدة حيث يمكن أن يؤدي عدم وجود اتصال شخصي إلى سوء التواصل وسوء التوافق، مما يعيق الإنتاجية التقنية.

يكمن الحل في إدارة الفرق بكفاءة. بينما إدارة مهندسي البرمجيات ، يجب عليك تجاوز أساليب القيادة التقليدية، والابتعاد عن الإدارة التفصيلية وتمكين أعضاء فريقك.

التحديات الفريدة لإدارة المهندسين ## ## التحديات الفريدة لإدارة المهندسين

المهندسون ليسوا مجرد روبوتات تقوم بإنتاج أسطر من التعليمات البرمجية، بل هم عقول مستقلة ومبدعة مليئة بالأفكار. وللاستفادة من هذه القوة الفكرية الهائلة، يجب عليك التغلب على خمسة تحديات حاسمة في الشركة: القدرة على التكيف، والابتكار، وبيئة العمل الهجينة، والخبرة التقنية، والإنتاجية.

ولكل تحدٍ من هذه التحديات العديد من المشاكل التي يمكن حلها مع وجود العديد من الفروق الدقيقة، ولكن هناك العديد من الحلول. دعونا نلقي نظرة عليها بالتفصيل.

1. التكيف مع المشهد التكنولوجي سريع التطور

أنت تواجه التحدي المتمثل في تزويد فريقك بأحدث المهارات مع الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح. إليك كيفية التعامل مع هذا الأمر.

لتمكين التعلّم المستمر، تحتاج إلى إنشاء مساحة لمشاركة المعرفة من خلال المحادثات التقنية والهاكاثونات والتعلم عبر الإنترنت

يجب أن تظل على اطلاع دائم على اتجاهات الصناعة وتحولات السوق لضمان أن يقوم فريقك بحل مشاكل العالم الحقيقي

2. الحفاظ على تشغيل محرك الابتكار

مع وجود العديد من بدائل المنتجات والخدمات التي تتنافس على اهتمام المستهلكين والوقت والمهارات والمال في كل فئة، فإن الابتكار السريع هو السبيل الوحيد لاكتساب ميزة تنافسية دائمة.

يجب عليك السماح بتبادل الأفكار وتحديد فرص الابتكار من خلال ورش العمل المشتركة مع فرق التسويق والتصميم وخدمة العملاء

شجّع مهندسيك على متابعة المشاريع الداخلية التي تعالج تحديات الشركة أو استكشاف فرص جديدة في السوق

تنفيذ "أيام الابتكار"، حيث يمكن للمهندسين طرح الأفكار الجديدة ووضع نماذج أولية لها دون خوف من الفشل

3. إدارة فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة

يمكن أن تكون إدارة فرق الهندسة عن بُعد صعبة بسبب اختلافات المناطق الزمنية، ونقص التفاعل وجهاً لوجه، والاضطرابات التقنية وسوء الفهم، وعدم وضوح الرؤية وغيرها.

وغالباً ما يعاني التواصل والتعاون، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتأخر المشاريع. الحلول المحتملة:

تفويض المهام بفعالية، ووضع توقعات واضحة، وتقديم الملاحظات في الوقت المناسب. استخدام أدوات مثل ClickUp ل تتبع المشروع ومراقبة التقدم المحرز يساعد على ضمان المساءلة دون خنق الاستقلالية

مواجهة تحديات العمل عن بُعد من خلال تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والانتماء. استخدام أدوات مؤتمرات الفيديو لتسجيل الوصول المنتظم للفريق، واستراحات القهوة الافتراضية، والتجمعات الاجتماعية غير الرسمية

استوعب الاحتياجات والتفضيلات الفردية من خلال توفير ساعات عمل مرنة، ومعتكفات الفريق عن بُعد، وأدوات التعاون الافتراضي التي تلبي أنماط التعلم وتفضيلات التواصل المختلفة

4. تحقيق التوازن بين الكفاءة التقنية والقيادة

يمكن أن تكون الخلفية التقنية القوية سيفاً ذا حدين. ففي حين أنها تسمح للمديرين بفهم تعقيدات المشاريع، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إدارة أعضاء الفريق بشكل دقيق وخنق إبداعهم. إليك بعض النقاط التي يجب تذكرها.

قد يؤدي الاعتماد فقط على المصطلحات التقنية إلى تنفير أعضاء الفريق ذوي الخلفيات المتنوعة. حقق التوازن من خلال شرح المفاهيم المعقدة بطريقة واضحة وموجزة مع الحفاظ على الانفتاح على التعلم داخل الفريق

تتطلب قيادة المهندسين تحولاً في العقلية. استثمر في تطوير قيادتك الخاصة لسد الفجوة بين الكفاءة التقنية والإدارة الهندسية الفعالة

5. الحفاظ على التوازن بين الإنتاجية وإدارة الوقت

يمكن للمهندسين المتحمسين أن يدفعوا أنفسهم بسهولة إلى أقصى حد، مما يؤدي في النهاية إلى الإرهاق وانخفاض الإنتاجية. يجب عليك السماح بجداول زمنية مرنة، وتشجيع فترات الراحة، وتحديد مواعيد نهائية واقعية

يزدهر المهندسون في حل المشاكل باستقلالية، لكن المساءلة أمر بالغ الأهمية. يكمن التحدي في تعزيز ثقافة الثقة وتمكين المسؤولية المشتركة عن النتائج

غالبًا ما يعمل مهندسو البرمجيات بلغة مختلفة - لغة التعليمات البرمجية والخوارزميات والمصطلحات التقنية المعقدة. ويكمن التحدي في خلق تواصل يمكن للموارد التقنية وغير التقنية على حد سواء التواصل معه

من خلال التعرف على هذه التحديات الفريدة وحلها، يمكن لمديري الهندسة والمنتجات خلق بيئة لا يكتفي فيها المهندسون بالترميز فحسب، بل يبتكرون ويتعاونون ويزدهرون. 💯

بغض النظر عن حجم الفريق والمشروع المطروح، ستساعدك هذه الممارسات العشر على إنشاء فريق متحمس وعالي الأداء.

## أفضل 10 ممارسات لإدارة فريق من المهندسين

تمامًا كما يحتاج المترجم إلى التوجيهات الصحيحة، يحتاج مهندسوك إلى القيادة الصحيحة لترجمة مواهبهم إلى برمجيات رائدة. 🙌🏼

إليك 10 من أفضل الممارسات لإطلاق العنان لإمكانات فريقك الكاملة.

1. تحديد أهداف وغايات واضحة

استخدم إدارة المهام في ClickUp لتحديد أهداف واضحة لمشروعك البرمجي

هل تريد "بناء شيء رائع؟ معظم فرق البرمجيات تريد ذلك.

ومع ذلك، فهو نهج غامض ولا يؤدي في الغالب إلى أي شيء لأنه يفتقر إلى خطة عمل. وضع خطة عمل واضحة الأهداف والغايات هو أساس تطوير البرمجيات الفعالة.

استخدام إدارة مهام ClickUp كخريطة إرشادية لتخطيط وجهتك في مشروعك البرمجي. حدد أهداف عملك الشاملة وأهداف مشروعك، وقم بتقسيم هذه الأهداف إلى مهام، وتتبعها في الوقت الفعلي. إليك دليل تمهيدي لتبدأ به:

حدد أهداف عملك : ما المشكلة التي تحاول حلها؟ ما القيمة التي سيقدمها البرنامج؟ أظهر كيف تتماشى المساهمات الفردية مع الهدف العام أهداف المشروع لمساعدة المهندسين على رؤية قيمة عملهم

: ما المشكلة التي تحاول حلها؟ ما القيمة التي سيقدمها البرنامج؟ أظهر كيف تتماشى المساهمات الفردية مع الهدف العام أهداف المشروع لمساعدة المهندسين على رؤية قيمة عملهم وثق الأهداف والمعالم الرئيسية بإيجاز : اجعل الأهداف ونقاط التحقق الرئيسية للفريق متاحة بسهولة وفي رؤية واضحة

: اجعل الأهداف ونقاط التحقق الرئيسية للفريق متاحة بسهولة وفي رؤية واضحة تقسيم الهدف إلى أهداف ملموسة: كيف سيتم قياس النجاح؟ استخدم إطار عمل OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية) لضمان الوضوح والتركيز.

تسهيل ورش عمل تحديد الأهداف. طرح الأفكار ومناقشة التحديات وتحديد المساهمات الفردية بشكل مشترك. سيؤدي ذلك إلى خلق شعور بالمسؤولية المشتركة والمساءلة داخل فريقك.

2. تجنب الإدارة التفصيلية، ورعاية الإبداع

اعتمد على ميزات إدارة المشروع في ClickUp لضمان الرؤية الكاملة لمشاريع البرمجيات مع تثبيط المخاطرة وتعزيز الثقة في الفريق

عندما يتم إملاء كل خطوة، يميل المهندسون إلى اتباع تعليمات مديرهم وعملياته دون تفكير، ولا يبتكرون لحل المشاكل. ومن ناحية أخرى، تطلق الثقة والملكية العنان لمستوى معين من الإبداع الذي يسمح للمهندسين بفتح آفاق جديدة.

إن الإشراف على كل سطر من التعليمات البرمجية يضيع الوقت في الموافقات غير الضرورية ويعيق التدفق الطبيعي للعمل. على العكس من ذلك، فإن الثقة بالمهندسين وتمكينهم يغرس فيهم الشعور بالملكية. فهو يزيد من تركيزهم، ويحقق نتائج أفضل بشكل أسرع، ويحولهم إلى مساهمين متحمسين ومتفانين.

الابتعاد عن الإدارة التفصيلية باستخدام انقر فوق إدارة المشاريع الذي يسمح لك بإعداد أنظمة مرنة تتناسب مع عملية التطوير الخاصة بكل فريق دون أن تكون إلزامية بشكل مفرط. وجهات نظر متعددة مثل عرض عبء العمل يمنح المديرين رؤية واضحة لأعباء العمل والاختناقات دون طلب تحديثات مفصلة للحالة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

دع فريقك يستخدم مستندات ClickUp لتبادل الأفكار والتعاون في التصميمات وتحديد المواصفات الفنية بأقل قدر من الإشراف.

يمكن لفريقك الهندسي أيضًا إنشاء طقوسهم المتكررة في ClickUp، مثل الاحتفالات الرجعية, اجتماعات الوقوف ومراجعات التصميم للتنظيم الذاتي.

من خلال التخلي عن زمام الأمور والثقة بخبرة مهندسيك في اتخاذ القرارات التقنية، فإنك تخلق استقلالية ومساءلة - بيئة في مؤسستك يزدهر فيها الابتكار وتحل المشاكل بكفاءة ويشعر الجميع بالتقدير والتمكين.

3. راقب المقاييس الصحيحة لتنمية التحسين المستمر

خطط الجداول الزمنية لمشروعك باستخدام مخططات جانت والمخططات السريعة

مع ClickUp لفرق البرامج يمكنك تتبع العديد من مقاييس الأداء وتقديم التوجيه والدقة والرؤى اللازمة لنجاح المشروع.

بدون مقاييس كمية، قد تتضاءل الجودة، وقد تتلاشى الجداول الزمنية، وقد يتعثر التعاون

لا تقتصر المقاييس الكمية على قياس المخرجات الملموسة لفريق هندسة البرمجيات فحسب، بل تمكّن القادة أيضًا من اتخاذ قرارات مستنيرة

بدون بوصلة المقاييس، تخاطر الفرق بضياع طريقها في بحر التعقيدات الهائل الذي يصاحب المشاريع

استخدم خرائط طريق ClickUp المرئية التي تربط العمل نحو الأهداف المشتركة. تتبع التقدم والتبعيات والعوائق لتوضيح الأولويات. يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات ClickUp التي ترتبط بالمهام وتضيف أدوات مخصصة للحصول على رؤى أفضل واتخاذ القرارات. من خلال قياس الأداء والتقدم المحرز، لا تقوم الفرق بقياس موقفها فحسب، بل تعمل أيضًا على تنمية ثقافة العمل الاستباقي. ⛳

4. دفع التميز باستخدام حلقات التغذية الراجعة

أرسل ملاحظاتك إلى فريق مشروعك باستخدام ميزات التعاون في ClickUp

من خلال تطبيع دورات الملاحظات، فإنك تشجع التواصل المفتوح والروح التعاونية داخل الفريق.

تتيح مشاركة وجهات النظر المختلفة من خلال التغذية الراجعة للفرق اكتشاف النقاط العمياء وتطبيق حلول قوية للمشاكل

يتعلم المهندسون كيفية تقديم الملاحظات وتلقيها بفعالية، مما يؤدي إلى فهم ومواءمة أفضل

يحافظ الشعور بالتقدير والدعم من خلال التغذية الراجعة البناءة على مشاركة المهندسين وتحفيزهم، مما يعزز بيئة عمل إيجابية

باستخدام ClickUp، يمكن لفرق البرمجيات إغلاق الحلقة بين إصدار الميزات والحصول على ملاحظات المستخدمين وتخطيط أولويات التطوير. تؤدي هذه المواءمة إلى بناء الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة.

بينما أهداف النقر يمنح الفرق طريقة لربط عملهم مباشرةً بالأهداف الأوسع نطاقًا والنتائج الرئيسية، وتوضح أشرطة التقدم مدى قربهم من تحقيق الأهداف.

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا تقديم تعليقاتهم بسهولة على المهام والقصص باستخدام سلاسل التعليقات و@الإشارات والمزيد.

وأخيراً، هناك قوالب ClickUp للمراجعات حيث يمكن لأعضاء الفريق الاجتماع معًا لتوثيق الدروس المستفادة من كل دورة تطوير.

5. تعزيز العمل العميق من خلال تخصيص وقت للتركيز

مع ازدياد إحكام دورات سباقات السرعة ودورات التطوير وكثافتها في مختلف الأعمال، يحتاج المهندسون إلى فترات تركيز متواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأداء. أدوات إنتاجية المطورين تساعد في الحفاظ على سير العمل دون انقطاع. بصرف النظر عن ذلك، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها عند إدارة الفرق الهندسية.

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

أتمتة المهام المتكررة في ClickUp من خلال إنشاء مشغّلات وإجراءات مخصصة، مما يسمح للمهندسين بالتركيز على الجوانب الإبداعية في عملهم

تساعد لوحات المعلومات الرشيقة ومُتتبعات تقدم المشروع المخصصة المطورين على تخطيط سباقات السرعة وتقسيم المهام وتعيينها والتعاون بشكل وثيق مع زملائهم في الفريق

من خلال إتاحة الوقت المخصص للتفكير العميق وحل المشكلات، يتوفر للمهندسين مساحة لإنتاج كود برمجي أكثر تفكيرًا وإبداعًا

باستخدام ClickUp، يمكنك الاختيار من بين 15 طريقة عرض مختلفة للتركيز فقط على الأساسيات عندما يتعلق الأمر بتنظيم مساحة العمل الخاصة بك. هناك أيضًا أداة تعقب الوقت الأصلية في ClickUp لتتبع الوقت المستغرق في المهام بسهولة والتركيز على العمل العميق. يمكن أن تؤدي تواريخ الاستحقاق وتواريخ البدء وتقديرات الوقت إلى زيادة إيقاع العمل العميق بين المهام التعاونية.

إن توفير فترات زمنية غير متقطعة يسهّل الإبداع والتفكير النقدي، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة وأفكار خارقة.

6. كسر الصوامع بالتعاون متعدد الوظائف

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

لإدارة فريق هندسي بنجاح، تحتاج إلى تعاون متعدد الوظائف في مشاريع متعددة.

يمكنك استخدام إدارة المشاريع المتعددة في ClickUp لإدارة كل جانب دقيق من جوانب المشاريع المتعددة في وقت واحد. ميزات مثل ClickUp Whiteboards , تتبع الوقت ClickUp و لوحات معلومات ClickUp تساعد المديرين الهندسيين على وضع الاستراتيجيات والتخطيط للمشاريع بفعالية، وتخصيص المهام، وتصور سير العمل وأعباء العمل، والتنبؤ بالنتائج.

كما أنها تتجنب المحادثات المبعثرة على أدوات متعددة وتقلل من الارتباك.

يساعد كسر الحواجز بين الأقسام المهندسين على اكتساب المهندسين رؤى حول احتياجات المستخدم واتجاهات السوق وأهداف العمل. وهذا يسمح لهم ببناء حلول برمجية رائدة في هذا المجال

غالبًا ما تتعثر الفرق المنغلقة على نفسها في مواجهة نفس العقبات. من خلال التعاون، يمكن للمهندسين الاستفادة من معارف ومهارات الفرق الأخرى، مما يؤدي إلى حلول أسرع وأكثر فعالية

7. تنظيم الأولويات المتنافسة لتجنب التداخل

استخدام اللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية لتصور المشاريع ووظائف الفريق

مع وجود نظام مركزي لإدارة الأولويات والنطاق والسعة والترابط، يمكن للقادة الهندسيين توجيه مسارات العمل المنتجة. يوفر ClickUp الرؤية لـ مواءمة الأولويات بنجاح . انقر فوق المشاهدات يوفر لك حرية إدارة مهام متعددة عبر المشاريع بالطريقة التي تريدها بالضبط. من السهل فرز الأولويات وتصنيفها باستخدام طرق عرض كانبان وصندوق وجانت. يمكنك حتى حفظ أي قائمة مهام كقالب للمشاريع المستقبلية.

علاوة على ذلك، يتيح لك ClickUp تحديد أولويات مهامك . هناك أربعة مستويات الأولوية في ClickUp: عاجلة وعالية وعادية ومنخفضة. يمكنك أيضًا معرفة المهام التي "تنتظر" أو "تعيق" المهام الأخرى ذات التبعيات.

التعامل بفعالية مع الأولويات المتنافسة باستخدام أدوات تحديد الأولويات يضمن أن يكون جميع المشاركين في المشروع على نفس الصفحة

قم بتنبيه زملائك في الفريق عندما تكون هناك أولويات متنافسة. قم بتوصيل المهام الأساسية التي يجب عليهم معالجتها أولاً، ولكن تذكر أن تبرر تحديد الأولويات أيضًا

8. تحسين عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك

راقب حالة المشروع باستخدام التحليلات المتقدمة داخل ClickUp

استخدم الأدوات التي تسمح لمهندسي البرمجيات بالتعاون في نقاط مختلفة في عملية تطوير البرمجيات. يدعم ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة من أجل أداء أعلى للفريق.

تسمح المنهجية الرشيقة لفرق تطوير البرمجيات بالتعاون في مختلف الجوانب، بما في ذلك خرائط طريق المنتجات، وسباقات السرعة، والأعمال المتراكمة

تعيين تواريخ العدو السريع، وتعيين النقاط، وتحديد الأولويات لإبقاء الجميع على اطلاع دائم

أصلي تكامل ClickUp مع Github و GitLab و Bitbucket والعديد من البرامج الشائعة الأخرى أدوات التطوير تتبع دورات التطوير والإصدار بسرعة

تُعد ClickUp خيارًا مثاليًا لتحسين عملية تطوير البرمجيات بفضل ميزات مثل الإدارة الآلية للسباقات السريعة ولوحات المعلومات الرشيقة وطرق العرض المخصصة.

9. خفض التكلفة والوقت باستخدام القوالب الهندسية

جدولة المهام وتعيين أصحاب المهام لمشاريع تطوير البرمجيات

القالب الهندسي هو نموذج أو تطبيق قابل للتخصيص يتيح لك نشر البرامج بسرعة. وهو من بين أفضل أدوات الإنتاجية لإدارة فريق الهندسة والتطوير.

استخدمالقوالب الهندسية في ClickUpلتخطيط المشروع والالتزام بالجدول الزمني وتتبع سير العمل

تتبع التقدم الذي يحرزه كل عضو من أعضاء الفريق وتبسيط المهام المعلقة باستخدام المخططات التنظيمية وخرائط الطريق

قوالب تتبع الأخطاء والتقييم تقدم أيضًا نظرة ثاقبة للخبرة الفنية وجوانب الأداء في مخرجات الفريق

يمكنك إنشاء أقسام لمراحل مختلفة من عملية التطوير ثم تعيين المهام والمسؤوليات لأعضاء الفريق المختلفين.

تكامل سهل مع مستندات ClickUp و مهام النقر فوق المهام يسهل على الفريق الهندسي تتبع التقدم المحرز.

10. تعزيز السلامة النفسية

قم بإنشاء خطط عمل ومهام باستخدام السبورة المرئية البديهية على ClickUp

تخيل بيئة يشعر فيها المهندسون بالأمان والطمأنينة. فهم قادرون على التعبير عن شكوكهم ومخاوفهم دون خوف من الأحكام، واستكشاف أفكار جديدة دون خوف من الفشل، ومشاركة وجهات نظرهم مع المهندسين الآخرين دون خوف من السخرية.

إن تعزيز ثقافة الشمولية - حيث يتم الترحيب بوجهات النظر المتنوعة - يساعد على بناء شعور قوي بالصداقة الحميمة داخل الفريق

تمكين مهندسيك من تحدي الافتراضات، واقتراح حلول غير تقليدية، وتجربة الابتكار دون خوف

الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن في بيئة آمنة نفسياً، تصبح الأخطاء نقطة انطلاق لبناء المرونة. يتعلّم المهندسون من الإخفاقات دون خجل، ويكيّفون نهجهم ويتعافون بشكل أقوى

بفضل تدفقات العمل المتصلة، والمستندات التعاونية، ولوحات المعلومات في الوقت الحقيقي، وغير ذلك، تتحرك الفرق الهندسية بشكل أسرع، وتعمل بذكاء أكبر، وتوفر الوقت باستخدام ClickUp.

والمكافآت لا يمكن إنكارها: الفريق الذي يزدهر في مواجهة التحديات يتبنى الابتكار ويقدم في النهاية برامج ممتازة. 💡

كيفية التعامل مع المهندسين الصعبين

يتعين على كل مدير هندسي التعامل مع المواقف الصعبة مع المهندسين. فعدم الامتثال والسلبية يعيقان تقدم المشروع - فالمهندسون الذين يصعب التعامل معهم يمكن أن يوقفوا دورة التطوير.

كقائد أو مدير يقود العديد من المهندسين معًا، يجب عليك استكشاف استراتيجيات بسيطة وفعالة لمعالجة النزاعات وتعزيز العمل الجماعي.

1. تحديد المشكلة: تمامًا كما يتضمن تصحيح الأخطاء عزل مشكلة معينة وإصلاحها، فإن تحديد المشكلة مع مهندس صعب المراس يتضمن تحديد السبب الجذري من خلال التواصل المفتوح والمراقبة

2. التواصل المفتوح: من خلال دمج التعاطف وفهم ديناميكيات الفريق، يمكن للمدير بدء محادثة مع مهندس صعب المراس لفهم وجهة نظره والعمل بشكل تعاوني من أجل التوصل إلى حلول

3. تحديد توقعات واضحة: على غرار تحديد معالم واضحة للمشروع، يمكن للمدراء تحديد توقعات واضحة للتحسين وتوفير خارطة طريق للمهندس ليتبعها

4. توفير الدعم: توفير الموارد وبدء التدريب يدعم تطوير المهندس المتعثر. يمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو برامج الإرشاد أو ورش العمل لمعالجة الثغرات في المهارات

5. التصعيد عند الضرورة: يضمن تصعيد الأمر عند الحاجة أن تتماشى عملية الحل مع السياسات التنظيمية. وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على العدالة والاتساق.

ضمان النجاح كمدير هندسي

تتطلب إدارة فريقك الهندسي بشكل جيد تفكيراً وجهداً كبيرين، لكن العوائد تبرر الاستثمار.

لكي تتفوق كمدير أو مدير هندسي، قم بمواءمة عمل فريقك الهندسي مع أهداف الشركة. قم بتمكين الحوار المفتوح حتى يرى الجميع العوائق والأولويات. امنحهم الاستقلالية للإبداع والتجربة. قم بقياس النتائج بشكل مستمر والتمس التعليقات. وأخيراً، قم بتنقيح هذه العملية بانتظام بناءً على الرؤى.

ClickUp هو شريك يمكن الاعتماد عليه وسيدعمك من خلال تدفقات العمل القابلة للتخصيص، وإمكانية رؤية التقدم المحرز، والميزات التي تعزز التوافق بين الفرق. جرّب ClickUp اليوم ! ستندهش من مقدار الوقت الذي توفره مع تعزيز فعالية الفريق.