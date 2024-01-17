تعلم كيفية تتبع تقدم المشروع باستخدام بطاقات الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية

زيادة الأرباح الإجمالية، وتحسين نمو الإيرادات، وتقليل متوسط وقت حل تذاكر الدعم، وتحسين أداء فريق التسويق، هناك العشرات والعشرات من العمليات والأهداف الاستراتيجية التي يمكن تتبعها باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة.

كيف تبدأ إذن؟ ستحتاج إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية الجيدة ذات الصلة بأهدافك الخاصة، وستحتاج إلى تعلم كيفية إنشاء بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف بفعالية.

هل أنت مستعد للبدء؟ اقرأ أدناه للاطلاع على دليل متعمق لبطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية، بالإضافة إلى خطوات إنشاء بطاقة الأداء الرئيسية الخاصة بك.

## ما هي بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية؟

لنبدأ بماهية مؤشرات الأداء الرئيسية: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس تُستخدم لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية و تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك أو غاياتك . إذن ما هي بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية؟

فكر فيها مثل سجلات النتائج التي قد تستخدمها أنت وأصدقاؤك لتتبع نتائجك في ليلة البولينج أو أثناء لعب لعبة لوحية. إنها عبارة عن تمثيل مرئي لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والتي تسهل عليك تتبع وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المختلفة. فهي تتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى الفردي، أو على مستوى الفريق أو القسم، أو على مستوى الشركة ككل.

فوائد استخدام بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية

إن فهم ماهية بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية شيء واحد - ولكن لماذا يجب عليك استخدامها؟ هناك الكثير من الأسباب:

تسهل بطاقات الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية رؤية الأهداف والغايات - وهذا يعزز الشفافية في جميع أنحاء شركتك

إنها تحافظ على التركيز على تحقيق أهداف محددة، وهذا بدوره يبقي الأشخاص خاضعين للمساءلة ✨

تُعد بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية مقياس أداء سهل القراءة يتيح لك تتبع أداء الأفراد أو الفرق أو الأقسام أو حتى الأداء المؤسسي ككل

استخدم بطاقات الأداء لمؤشرات الأداء الرئيسية كأساس للتخطيط الاستراتيجي و التنبؤ بالمشروع نظرًا لأن بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية تركز على أهداف أو غايات معينة، فإنها تحافظ على توافق الجميع مع استراتيجيتك العامة

أثناء تتبع التقدم المحرز، ستلاحظ أن بعض المجالات لا تتقدم بشكل جيد مثل المجالات الأخرى - وهذا يمنحك رؤى حول المجالات التي تستحق تحسينات العملية 🛠️

قم بتخصيص لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك في ClickUp لتحليل وتصور تقدمك نحو تحقيق أهدافك

أنواع مختلفة من بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية

في نهاية المطاف، قد تتخذ بطاقات الأداء الرئيسية أي شكل أو صيغة مفيدة لك ولفريقك. سواء كنت تقيس الأداء العام أو تتبع أهداف الموظفين الفرديين، لا تتردد في استخدام المخططات والرسوم البيانية وغيرها من تصورات البيانات لتسهيل تتبع التقدم المحرز.

تعرض بعض بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية البيانات في شكل قائمة وتستخدم الترميز اللوني للتمييز بين مؤشرات الأداء الرئيسية التي تسير على المسار الصحيح وتلك التي لا تسير على المسار الصحيح.

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لمؤشرات الأداء الرئيسية المكتملة أو التي تسير على المسار الصحيح أو المعرضة للخطر باستخدام هذا القالب المفيد من ClickUp

استخدم نموذج قالب ClickUp KPI لإنشاء بطاقة أداء سريعة وسهلة لمؤشرات الأداء الرئيسية. يسمح قالب بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية هذا بالحالات المخصصة لكل مهمة أو هدف، والحقول التي تتيح لك إضافة سمات مختلفة لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، وطرق العرض المخصصة التي تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك من زوايا مختلفة، والمزيد.

على الرغم من وجود العديد من الطرق للتعامل مع بطاقة الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية، إلا أن هناك منهجية واحدة شائعة بشكل خاص - وسنتناولها بالتفصيل أدناه. 👀

بطاقة الأداء المتوازن بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية

إن بطاقة الأداء المتوازن (BSC) هي بطاقة أداء لمؤشرات الأداء الرئيسية ابتكرها الدكتور ديفيد نورتون، المؤسس المشارك لشركة Renaissance Solutions الاستشارية، والدكتور روبرت كابلان، أستاذ تطوير القيادة في كلية هارفارد للأعمال.

ويجمع هذا النوع من بطاقة الأداء المتوازن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيّم الأداء التنظيمي العام من أربعة وجهات نظر مختلفة.

المنظور المالي: ويشمل ذلك المقاييس التي تقيّم الأداء المالي لشركتك. تعتبر هوامش الربح وأهداف الدخل والإيرادات كلها أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ✨

ويشمل ذلك المقاييس التي تقيّم الأداء المالي لشركتك. تعتبر هوامش الربح وأهداف الدخل والإيرادات كلها أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية المالية ✨ منظور العميل أو منظور أصحاب المصلحة منظور العملاء : توفر مؤشرات الأداء الرئيسية من منظور العملاء مقياسًا لعوامل مثل رضا العملاء، والاحتفاظ بالعملاء، وصافي نتائج المروجين، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لأصحاب المصلحة، فمن المحتمل أن تقيس منظور أصحاب المصلحة، والذي يتضمن مدى إيجابية نظرتهم لشركتك، ومدى رضاهم، وغيرها من المقاييس المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة ونجاحهم

: توفر مؤشرات الأداء الرئيسية من منظور العملاء مقياسًا لعوامل مثل رضا العملاء، والاحتفاظ بالعملاء، وصافي نتائج المروجين، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لأصحاب المصلحة، فمن المحتمل أن تقيس منظور أصحاب المصلحة، والذي يتضمن مدى إيجابية نظرتهم لشركتك، ومدى رضاهم، وغيرها من المقاييس المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة ونجاحهم العمليات الداخلية : تحلل مؤشرات الأداء الرئيسية لهذا المنظور مدى جودة عمل شركتك ومدى كفاءة تقديم منتجك أو خدمتك. ستقيس مقاييس الأداء هذه نجاح الخدمات اللوجستية وإدارة الطلبات والعمليات التجارية الأخرى

: تحلل مؤشرات الأداء الرئيسية لهذا المنظور مدى جودة عمل شركتك ومدى كفاءة تقديم منتجك أو خدمتك. ستقيس مقاييس الأداء هذه نجاح الخدمات اللوجستية وإدارة الطلبات والعمليات التجارية الأخرى التعلم والنمو : تنظر مؤشرات الأداء الرئيسية هذه إلى الأمور من وجهة نظر موظفيك. فهي تقيس أموراً مثل الاستثمار في التدريب، وتطوير المهارات، وثقافة مكان العمل، والأدوات والموارد التكنولوجية، ومشاركة الموظفين

الاسم يقول كل شيء: تمنحك بطاقة الأداء المتوازن نظرة "متوازنة" على مدى جودة أداء شركتك من أربع زوايا مختلفة - وحاسمة -. كما تتيح لك أيضًا تحديد المشاكل المحتملة بسرعة (مثل انخفاض مشاركة الموظفين أو انخفاض معدل الاحتفاظ بالعملاء)، مما يسهل عليك العثور على مصدر المشكلة ووضع استراتيجية لمعالجتها قبل أن تخرج عن السيطرة.

استخدم المرشحات في ClickUp Dashboards لرؤية بياناتك من أي منظور تقريبًا

الجزء الأفضل؟ لا يمنعك استخدام بطاقة الأداء المتوازن من إنشاء بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى. لا تتردد في استخدام هذه المنهجية لتقييم أداء الشركة ككل - وكذلك إنشاء بطاقات الأداء على مستوى القسم أو الفريق لتقييم أداء الشركة بسهولة أكبر إدارة المشاريع وقياس نجاحها .

## كيفية إنشاء بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين أداء المشروع

هل أنت مستعد للبدء في إنشاء بطاقات الأداء الرئيسية الخاصة بك؟ سواء كنت ترغب في إنشاء خريطة استراتيجية شاملة لشركتك، أو تقييم أهداف العمل، أو تتبع سير عمل المشروع وتحسينه اتبع الخطوات التالية. 🤩

1. تحديد النطاق

نظرًا لأن بطاقات الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية تراقب كل شيء بدءًا من الأهداف التنظيمية على مستوى الشركة إلى النجاح الفردي، فإن الخطوة الأولى هي تحديد نطاق بطاقة الأداء الرئيسية الخاصة بك. تقوم فرق المبيعات بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة أثناء تحقيق أهدافها عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي قد تستخدمها المؤسسة ككل لتحقيق أهداف العمل.

باستخدام ClickUp Goals، لديك القدرة على تحديد الأهداف للفرق والأغراض المختلفة لتتبع التقدم المحرز بشكل أفضل

اختر بين بطاقات الأداء للشركة ككل، والأقسام داخل الشركة، والفرق التي تعمل على مشاريع معينة، أو قم بإنشاء بطاقات أداء على المستوى الفردي لتشجيع الموظفين على تحقيق أهدافهم الخاصة.

2. حدد أهدافك

ما الذي تريد تحقيقه من خلال بطاقات الأداء الرئيسية الخاصة بك؟ هل ترغب في تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء، أو توليد المزيد من الزيارات للموقع الإلكتروني؟ ماذا عن تحسين الحملات التسويقية أو رضا الموظفين؟

اختر أي هدف تريده - ولكن قبل أن تنشئ بطاقة أداء مؤشرات الأداء الرئيسية، ستحتاج إلى تحديد هذه الأهداف بوضوح واختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لتتبعها على طول الطريق.

أثناء تحديد أهدافك، فكر أيضاً في الإطار الزمني. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تقليل معدل التخبط بنسبة مئوية معينة بحلول نهاية الربع المالي التالي، فيجب أن تعكس بطاقة الأداء الخاصة بك التقدم المحرز نحو هذا الهدف خلال الفترة الزمنية المحددة.

نصيحة: جرب معايير SMART!

هل تواجه مشكلة في تحديد الأهداف؟ إحدى الطرق لتوضيح أهدافك هي اتباع معايير SMART. تشير كلمة "SMART" إلى "محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا". استخدام هذا النهج بدلًا من التعميم يجعل أهدافك واضحة تمامًا.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف لتقليل تكلفة اكتساب العملاء (CAC) - ولكن هذا أمر غامض للغاية. اتبع معايير SMART لتحسين هذا الهدف.

محدد: أنت تريد تقليل تكلفة اكتساب العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي

أنت تريد تقليل تكلفة اكتساب العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي قابلة للقياس: أنت تعرف تكلفة اكتساب العملاء على قنوات التواصل الاجتماعي حاليًا - وستستمر في تحليل تلك البيانات أثناء عملك على خفض التكلفة

أنت تعرف تكلفة اكتساب العملاء على قنوات التواصل الاجتماعي حاليًا - وستستمر في تحليل تلك البيانات أثناء عملك على خفض التكلفة قابلة للقياس: لا يمكنك خفض تكلفة تكلفة اكتساب العملاء إلى الصفر، ولكن عليك أن تحدد نسبة واقعية لاستهدافها

لا يمكنك خفض تكلفة تكلفة اكتساب العملاء إلى الصفر، ولكن عليك أن تحدد نسبة واقعية لاستهدافها ذات صلة بالموضوع: فكر في أسباب سعيك لتحقيق هذا الهدف - على سبيل المثال، لأن تكلفة تكلفة تكلفة التكلفة النقدية المضافة ترتفع بشكل أسرع من التكاليف الأخرى، أو لأن تكلفة تكلفة التكلفة النقدية المضافة لمنتج ما لا تتناسب مع منتج آخر

فكر في أسباب سعيك لتحقيق هذا الهدف - على سبيل المثال، لأن تكلفة تكلفة تكلفة التكلفة النقدية المضافة ترتفع بشكل أسرع من التكاليف الأخرى، أو لأن تكلفة تكلفة التكلفة النقدية المضافة لمنتج ما لا تتناسب مع منتج آخر محددة زمنياً: حدد تاريخاً واقعياً تتوقع أن تحقق هدفك بحلول هذا التاريخ

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3. اختر مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك

بعد أن حددت أهدافك بالكامل، أنت جاهز لاختيار مؤشرات الأداء الرئيسية، أليس كذلك؟ ليس بهذه السرعة!

أولاً، تأكد أولاً من معرفة الفرق بين مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس حتى لا تملأ بطاقة الأداء الخاصة بك بالمقاييس بدلاً من مؤشرات الأداء الرئيسية عن طريق الخطأ. إليك الفرق الأساسي:

المقاييس : ما تقيس نجاحك على أساسه

: ما تقيس نجاحك على أساسه مؤشرات الأداء الرئيسية: مقاييس قابلة للقياس الكمي للتقدم المحرز نحو أهدافك

دعنا نأخذ مثال تكلفة اكتساب العملاء من الأعلى. يُستخدم مؤشر تكلفة اكتساب العملاء بشكل شائع كمؤشر أداء رئيسي - بعبارة أخرى، تستخدمه الشركات لتتبع التقدم المحرز نحو تحسين تكلفة اكتساب العملاء - ولكنه يعمل أيضًا كمقياس. قارن أرقامك بمعيار قياسي أو معيار صناعي. إذا كان متوسط CAC في مجال عملك هو 100 دولار، قارن CAC الخاص بك بهذا المقياس لمعرفة ما إذا كانت تكاليفك أعلى أو أقل من معيار الصناعة.

بمجرد أن تكون واضحًا بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مقابل المقاييس، اختر مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالأهداف التي تريد تحقيقها. هناك العشرات من مؤشرات الأداء الرئيسية للاختيار من بينها لذا خذ وقتك واختر ما يناسب ما تريد تحقيقه.

نصيحة: الأقل هو الأفضل!

يمكنك إنشاء لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتعقب بضع عشرات من مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بأهدافك - ولكن في كثير من الأحيان، يكون النهج الأفضل هو التقليل. إنها معضلة "لا يمكنك رؤية الغابة من بين كل الأشجار". أنت لا تريد أن تضيع في الكثير من البيانات، وبالتأكيد لا تريد أن تقضي كل وقتك في التحليلات للحفاظ على تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية.

قم بتصنيف مهامك وخططك وتتبع التقدم المحرز باستخدام طريقة عرض القائمة في لوحات معلومات ClickUp

ابدأ بحوالي 10 إلى 15 مؤشر أداء رئيسي مختلف وانطلق من هناك. قد تجد أن إزالة بعضها أو إضافة المزيد منها يحقق التوازن الصحيح لأهدافك الخاصة. 🌻

4. وضع أهداف محددة لتحقيقها

يجب أن تكون قد وضعت في ذهنك الآن أهدافك الاستراتيجية وقائمة بمؤشرات الأداء الرئيسية الفعالة التي ستستخدمها لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف. السؤال التالي هو: عند أي نقطة ستصل إلى هدفك؟

إذا كنت تتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات - ربما تقيس عدد العملاء المحتملين المؤهلين الذين يقومون بالتحويل في نهاية المطاف - فمن المحتمل أن يكون هدفك هو زيادة عدد التحويلات. ولكن ما مقدار هذه الزيادة، وخلال أي فترة زمنية؟

وضع الأهداف يعني التوصل إلى أرقام محددة لبلوغها. في حالة معدلات التحويل، ربما ترغب في زيادة معدل التحويل من 10٪ الحالي إلى 15٪، وتريد الوصول إلى هذا الرقم في غضون ثلاثة أشهر.

5. اعثر على الأدوات المناسبة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك

الآن بعد أن حددت أهدافك، واخترت مؤشرات الأداء الرئيسية، وحددت أهدافًا قابلة للتحقيق، فقد أوشكت على الوصول إلى أهدافك. الخطوة الأخيرة؟ اختر أداة لمساعدتك في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه.

يلجأ البعض إلى جدول بيانات Excel لهذا الغرض - وهو خيار عملي إذا كنت تتبع بعض الأشياء الأساسية فقط. ولكن قد لا تمنحك جداول البيانات جميع الوظائف اللازمة لتصور التقدم المحرز نحو أهداف عملك بشكل صحيح.

تذكر أيضًا أن بطاقات الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية تهدف جزئيًا إلى زيادة الشفافية - وجداول البيانات ليست سهلة المشاركة مثل لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن لكل عضو في فريقك الوصول إليها في أي وقت.

قم بإنشاء لوحات معلومات مفصلة لمؤشرات الأداء الرئيسية في ClickUp وتعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة لإبقاء الجميع على اطلاع على كل شيء

بدلاً من اتباع مسار جداول البيانات، فكر في استخدام منصة إدارة المشاريع. توفر أفضل هذه المنصات جميع المزايا والصفارات - وليس فقط القدرة على إدارة مشاريع متعددة بسهولة ولكن أيضًا مساحات لك لمراقبة التحليلات وإنشاء لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية والمزيد.

نصيحة: جرّب ClickUp!

إذا كنت تبحث عن تلك الأداة الوحيدة التي تحكمهم جميعاً، فإن ClickUp هو ما تريده. إنها منصة لإدارة المشاريع تمنحك مجموعة كبيرة من الميزات والوظائف، بما في ذلك القدرة على تخطيط المشاريع و تتبع المهام وتحديد أولوياتها .

وحيثما يتعلق الأمر بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية - هنا يتألق ClickUp حقًا. فبدلاً من استخدام تطبيقات أو برامج منفصلة لبطاقة الأداء الرئيسية الخاصة بك، استخدم أهداف ClickUp لإنشاء أهداف قابلة للتتبع مرتبطة بعملك. والأفضل من ذلك، يتيح لك ClickUp Goals تتبع التقدم المحرز بعدة طرق مختلفة. أنشئ أهدافًا للمهام، وأهدافًا نقدية، وأهدافًا رقمية، وغير ذلك، كل ذلك في لوحة تحكم سهلة الاستخدام من شأنها أن تبقي فريقك بأكمله على المسار الصحيح. 🙌

حقق أهدافك باستخدام ClickUp

ما هي أهدافك؟ ربما ترغب في البدء في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، أو ربما تحتاج إلى منصة لتتبع المهام أو تحسين التعاون أو تخطيط المشاريع بشكل أكثر كفاءة.

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