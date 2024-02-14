أفضل 10 برامج محاسبة المشاريع لتعظيم عائد الاستثمار في المشاريع في عام 2025

الهدف النهائي لأي عمل تجاري هو إعادة الاستثمار وتحقيق الربح. ولتحقيق ذلك، يجب أن تدير الشؤون المالية بإتقان. وهنا يأتي دور محاسبة المشروع يأتي في الصورة 🧾

ومع ذلك، فإن المحاسبة أسهل قولًا من فعلها - فهي واحدة من أكثر الوظائف عرضة للأخطاء في العالم.

لحسن الحظ، تغير ذلك بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية مع ظهور برامج محاسبة المشاريع. لقد سهلت هذه الأدوات محاسبة المشاريع من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) والأتمتة. كما أنها توفر أيضًا ميزات قائمة على الميزنة والتنبؤ لمساعدة الشركات على إجراء قرارات مالية قائمة على البيانات حول مشاريعهم.

دعنا نستعرض أفضل 10 برامج لمحاسبة المشاريع، ونحلل نقاط قوتها وضعفها، ونستكشف كيف يمكن أن تساعد أعمالك على النمو. 🌷

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل برامج محاسبة المشاريع؟

تختلف محاسبة المشاريع تمامًا عن المحاسبة المالية العامة، حيث أنها تركز على صحة المشروع أكثر من تركيزها على ضرائب الشركة وامتثالها. وللقيام بعمله بشكل جيد، يجب أن يتمتع برنامج محاسبة المشاريع بالميزات الفريدة التالية:

تتبع تكاليف المشروع حسب المراحل: يمر المشروع بمراحل متعددة ويتحمل تكاليف طوال العملية. ولفهم تأثير هذه التكاليف على مشروعك بشكل كامل، يجب أن يسمح البرنامج بتتبع التكاليف المتعلقة بالمشروع على مراحل أو مراحل المشروع تتبع الوقت: تسمح هذه الوظيفة لزملائك في الفريق بتسجيل عدد الساعات التي عملوا فيها على مشروع معين. إنها ضرورية لتتبع تكاليف الأجور على مستوى المشروع إعداد التقارير الخاصة بالمشروع: يوفر برنامج المحاسبة الرائع أيضًا ميزات قوية لإعداد التقارير لإنشاء وتصدير التقارير المالية، مما يسمح بإلقاء نظرة عامة واضحة على جميع التكاليف المتعلقة بالمشروع عمليات التكامل:إذا كان برنامج محاسبة المشروع الخاص بك يمكن أن يتكامل مع برنامج المحاسبة العامة، فيمكنه تبسيط عمل فريق المحاسبة بشكل كبير. وبالمثل، يجب أن يتكامل مع تطبيقات إدارة المشاريع لمزامنة البيانات ذات الصلة وسير العمل بسهولة الميزنة والتنبؤ: يتيح لك وجود هذه الخيارات في برنامج محاسبة المشروع الخاص بك التخطيط للمستقبل والحصول على فكرة عامة عن تطور مشروعك المستقبلي

أفضل 10 برامج لمحاسبة المشاريع لاستخدامها في عام 2024

في حين أن هناك المئات من حلول محاسبة المشاريع ، القليل منها فقط يجتاز المعايير المذكورة أعلاه. لقد قمنا بتحليل الخيارات المتاحة وما تقدمه وما ينقصها لتجميع قائمة أفضل 10 برامج محاسبة مشاريع. دعونا نرى من الذي نجح في الخفض! 🏆

1. انقر فوق

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

يقدم ClickUp الكثير من ميزات إدارة المشاريع، بما في ذلك تلك المصممة لمحاسبة المشاريع. يبدأ بـ تتبع الوقت ClickUp الذي يسمح لأعضاء فريقك بتتبع وتسجيل الوقت الذي يستثمرونه في إنجاز المهام.

عملية التتبع سهلة للغاية - تنقر على زر لبدء التتبع. بمجرد اكتمال المهمة، تقوم أنت أو أحد أعضاء فريقك بإيقاف الوقت الذي يتم إضافته تلقائيًا إلى المهمة المحددة. يمكن لأعضاء فريقك وضع علامة على إدخال الوقت كـ قابل للفوترة لإصدار فاتورة به أو حتى ترك تعليق إذا كان هناك أي شيء خارج عن المألوف. ⏲️

بالإضافة إلى تتبع الوقت، تابع تقدم مشروعك باستخدام المراحل الرئيسية. مع معالم ClickUp Milestones يمكنك وضع علامة على مهام محددة داخل المشروع، وعند الانتهاء منها، يتم تحديث تقدم المشروع وحالات المهام تلقائيًا. يمكنك تحديد حالات مخصصة للمهام والمشروع أو اختيار إحدى الحالات الافتراضية مثل:

على المسار الصحيح

متأخر

قيد التنفيذ

معلقة

عندما ينهي أعضاء فريقك المهام المختلفة ويسجلون إدخالاتهم الزمنية، قد يصبح تحليلها مملاً بعض الشيء. ليس مع ClickUp Accounting -تتيح لك طريقة عرض الجدول الفريدة من نوعها تحليل إدخالات زمنية متعددة في وقت واحد.

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

طريقة عرض الجدولتنقل جداول البيانات إلى المستوى التالي من خلال السماح لك بربط المهام وأعضاء الفريق وحتى المستندات داخل الخلايا، وبناء قاعدة بيانات مرئية وتفاعلية للعمل المنجز.

يمكنك أنت وأعضاء فريقك تحديث الخلايا بسهولة وإضافة الملاحظات وإدخالات الوقت وحالات المهام والتكاليف والتفاصيل الأخرى لكل مهمة. يمكنك بعد ذلك تحليل بياناتك المالية قبل إجراء المعاملات. 💸

يمكن لـ ClickUp أيضًا تبسيط إعداد تقارير العملاء بشكل كبير حيث يتيح لك إنشاء لوحات معلومات العملاء. مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك إضافة أدوات لإعداد التقارير والفواتير والتذكير بالدفع وغير ذلك الكثير. بمجرد رضاك عن النتائج، أرسلها إلى العميل المعني من خلال رابط قابل للمشاركة.

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة ميزات مخصصة للمحاسبة

تتبع الوقت

لوحات معلومات العملاء

جداول بيانات متعددة الاستخدامات في شكل عرض الجدول

العديد من القوالب الجاهزة بما في ذلكقالب محاسبة ClickUp للمساعدة في إعداد التقارير المالية و تخطيط الأعمال معالم المشروع

الأتمتة والتذكير

قيود ClickUp

يمكن أن تكون مربكة في البداية للمستخدمين لأول مرة

قد تكون الميزات المتنوعة معقدة للغاية بالنسبة للمقاولين المستقلين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار متوفرة عند الطلب

الأسعار متوفرة عند الطلب ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. نت سويت

عبر: أوراكل نت سويت NetSuite من Oracle عبارة عن مجموعة متكاملة لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) تساعد الشركات على إدارة عملياتها والتخطيط، و الاستفادة من الموارد . يأتي مع SuiteProjects - برنامج محاسبة المشاريع الذي يساعد الشركات على إدارة النفقات والربحية والميزانيات على مستوى المشروع مع إعداد تقارير متعمقة. 📊

كما يسمح لك بتحليل النفقات الفعلية ومقارنتها بسرعة مقابل الميزانية والربحية مقابل التوقعات، والمعروف باسم تتبع التوقعات.

تجعل الرسوم البيانية والتقارير سهلة الفهم من السهل تفسير البيانات. وفي الوقت نفسه، فإن تكامله مع NetSuite Cloud Accounting يربط تلقائيًا جميع معاملاتك بإدخال دفتر الأستاذ العام.

يحتوي SuiteProjects أيضًا على دعم مدمج للفواتير، مما يسمح لك بإنشاء وإرسال فواتير متكررة. وأخيراً، لوحات المعلومات والتقارير تحسين سير عملك وتسهيل مشاركة البيانات المالية للمشروع والمعلومات الأخرى مع أصحاب المصلحة المعنيين.

أفضل ميزات NetSuite

محاسبة متعددة المشاريع مع مساحات مخصصة

التكامل مع برنامج NetSuite للمحاسبة السحابية وبرنامج NetSuite لتخطيط موارد المؤسسات

تتبع التوقعات

تحليل نفقات الميزانية مقابل النفقات الفعلية

الفواتير مع دعم الفواتير المتكررة الآلية

لوحات معلومات وتقارير مخصصة

قيود NetSuite

قد تكون واجهة المستخدم مخيفة بعض الشيء

قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للمستخدمين العاديين

تسعير NetSuite

الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2: 4/5 (2,800+ تقييم)

4/5 (2,800+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (1,400+ تقييم)

3. فريش بوكس

عبر: فريشبوكس يجلب Freshbooks نهجاً جديداً لبرامج المحاسبة. فهو يتيح لك إدارة حسابات مشاريع متعددة، في حين أن واجهة المستخدم المصقولة للغاية تجعل مهمة المحاسبة المملة في بعض الأحيان أكثر متعة وجاذبية. ✨

تتيح لك وظيفة تتبع الوقت تسجيل الوقت الذي تقضيه في أي مشروع، والذي يمكنك إضافته بعد ذلك إلى الفواتير. يمكنك اختيار قالب وتصميم فواتير ذات مظهر احترافي في دقائق.

تتبع النفقات بنفس السهولة:

اجمع كل فواتيرك التقط صوراً لها قم بتحميلها على Freshbooks

ستقوم المنصة تلقائياً باستخراج مبلغ المصروفات وتاريخها وتفاصيل البائع. بعد ذلك، يمكنك البدء في وضع الميزانية، حيث تساعدك وظيفة تتبع الميزانية على ضمان عدم خروج نفقاتك عن السيطرة.

أفضل ميزات Freshbooks

يتكامل مع تطبيقات إدارة المشاريع مثل Asana و Basecamp وغيرها.

تتبع الوقت والميزانية

الفاتورة و قوالب مسك الدفاتر تذكيرات الدفع الآلي وإدارة التحصيل

حلول الدفع المتكاملة لمدفوعات الفواتير

تسجيل النفقات بالصور ورسائل البريد الإلكتروني

قيود Freshbooks

قد تتأخر ميزة المسح الضوئي للإيصالات لتسجيل النفقات

قد لا يكون التطبيق قابلاً للتطوير بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير Freshbooks

لايت: 4.25 دولار/شهرياً

4.25 دولار/شهرياً الإضافة: 7.50 دولار/شهرياً

7.50 دولار/شهرياً القسط: 13.75 دولار/شهريًا

13.75 دولار/شهريًا اختيار: الأسعار متوفرة عند الطلب

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Freshbooks

G2: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

4. سيرتينيا (فاينانشيال فورس سابقًا)

عبر سيرتينيا تعد Certinia جزءًا من عائلة برامج Salesforce، لذلك من المسلم به أنها تتكامل بشكل جيد للغاية مع "أفراد عائلتها" على سبيل المثال، يمكنه جلب عملائك من Salesforce CRM، حتى لا تضطر إلى إضافتهم يدويًا.

يسمح لك بإدارة حسابات جميع مشاريعك وتتبع الإيرادات وكذلك التكاليف خلال المراحل المختلفة من دورة حياة مشروعك. يتيح لك التتبع في الوقت الفعلي للإيرادات المخطط لها والموارد المالية للمشروع تحليل ربحية المشروع والمصروفات وغيرها من البيانات المالية.

وبفضل التكامل مع محاسبة Certinia، تتم مزامنة جميع معاملاتك تلقائيًا مع دفتر الأستاذ العام المدخلات 📒

أخيرًا، يتيح أيضًا التنبؤ بالتوقعات المالية وتتبع التوقعات استنادًا إلى المعاملات والبيانات المتاحة في حساباتك، بالإضافة إلى Salesforce CRM. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا للتنبؤ بالتدفقات النقدية والربحية وغيرها من البيانات المالية.

سيرتينيا أفضل الميزات

تكامل Salesforce

تتبع متعدد المراحل للموارد المالية للمشروع

تتبع الإيرادات المخططة

وضع ميزانية المشروع وتتبع الميزانية

التنبؤ وتتبع التوقعات

قيود سيرتينيا

يستغرق التحميل وقتًا طويلاً لبعض المستخدمين

تفشل أدوات تصور البيانات أحيانًا في إظهار أحدث البيانات

أسعار Certinia

الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات Certinia

G2: 4.1/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 40+ تقييم)

5. رن

عبر رن Runn هو في المقام الأول برنامج لإدارة الموارد، ولكنه يأتي مع بعض ميزات محاسبة المشاريع المفيدة. يحتوي على وظيفة التخطيط والميزنة لتخصيص الموارد المالية لمختلف النفقات والأهداف المتعلقة بمشاريعك.

تتبع الخطط مقابل ميزانيتك المحددة لضمان عدم الإفراط في الإنفاق. وظيفة تتبع الوقت موجودة أيضًا لتتبع الوقت المقرر أو الذي قضاه أعضاء فريقك بالفعل في مشروع معين، إلى جانب تكلفته. 💰

ولكن ربما يكون أفضل جزء في Runn هو قدرته على إضافة مشاريع مؤقتة. استخدم الميزة لإضافة مشاريع قيد التفاوض حالياً إلى خطة مشروعك. وبمجرد إضافتها، يمكن لـ Runn أن تُظهر لك بصريًا كيف ستؤثر هذه المشاريع على وضعك المالي إذا تم تأكيدها.

أفضل ميزات Runn Runn

مساحات مخصصة لمشاريع متعددة

التخطيط للمشاريع المبدئية

تتبع الوقت

وضع الميزانية والتخطيط

التنبؤ

ميزات إعداد التقارير بمقاييس قابلة للتخصيص

قيود تشغيل

قد تستغرق عمليات التكامل المخصصة بعض الوقت لإعدادها

بعض مستويات الأذونات غير متوفرة

تسعير تشغيل رن

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

رن التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1 تقييم)

4.5/5 (1 تقييم) مشورة البرامج: 4.8/5 (أكثر من 20 مراجعة)

6. توقعات

عن طريق: تنبؤات يحتوي Forecast على عدد قليل من الميزات المحاسبية للمشروع، ولكنها مجتمعةً تشكل حلاً قوياً للغاية لتتبع الشؤون المالية لمشروعك.

فهو يتيح لك تتبع ميزانيات المشاريع في الوقت الفعلي لتحديد ما يكلفك المال وما يدره عليك. كما توفر تقاريرها الشاملة أيضًا نظرة ثاقبة على الأماكن التي تخسر فيها أموالك أكثر من غيرها عبر محفظة مشاريعك حتى تتمكن من إيقاف المشاريع التي تتخطى حدودها قبل أن تنسف الموارد المالية لشركتك تمامًا. 💣

يتكامل برنامج التنبؤ مع QuickBooks و Xero، بحيث يمكن مزامنة جميع معاملات المشروع تلقائيًا مع برنامج المحاسبة المركزي. تُعلمك تحذيرات المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي مسبقًا عندما تكون على وشك تجاوز حدود ميزانيتك.

توقعات #### أفضل الميزات

تتبع المشروع على مستوى المحفظة

الفواتير الذكية والآلية

تنبؤات وتحذيرات الميزانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتكامل مع حلول محاسبية أخرى مثل Xero و QuickBooks وحلول إدارة المشاريع مثل Asana و Monday.com

تتبع الوقت

الفواتير

قيود التوقعات

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد

إضافة ميزانيات لمشاريع الوقت والمواد غير متوفرة

تسعير التنبؤ

الإيجابي: السعر متاح عند الطلب

السعر متاح عند الطلب بالإضافة إلى: السعر متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات التنبؤات

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

7. بايمو

عبر بايمو قد يبدو Paymo وكأنه شخص يطلب منك دفع المزيد ولكن في الواقع، يساعدك على توفير المال وكسب المزيد من المال على مشاريعك من خلال توفير ميزات لـ

إعداد الميزانية

تتبع النفقات

تتبع الربحية

يوفر Paymo أيضاً تتبع الوقت وطرق الفوترة القائمة على المهام لأعضاء فريقك. يدعم أكثر من 85 عملة و15 لغة للفواتير، مما يمنحه ميزة فريدة من نوعها على بدائل Paymo .

تجعل قوالب الفواتير إنشاء الفواتير أمرًا سهلاً إلى حد كبير، بينما تسهل عليك معالجة الدفع المدمجة عملية الدفع والحصول على مستحقاتك من عملائك. 💸

وأخيراً، يتكامل Paymo مع QuickBooks و Xero لمزامنة نفقات مشروعك مع إدخالات دفتر الأستاذ العام.

أفضل ميزات Paymo

إعداد الميزانية

تتبع النفقات

تتبع الوقت

إعداد الفواتير بأكثر من 15 لغة وأكثر من 85 عملة

تكامل PayPal وStripe و Authorize.net لتلقي المدفوعات

تتبع الربحية على مستوى المشروع والعميل

التكامل مع خدمات المحاسبة الأخرى (QuickBooks، Xero، إلخ)

قيود Paymo

لا توجد تطبيقات مخصصة لنظامي MacOS وiOS

وظائف تطبيق الأندرويد محدودة إلى حد ما مقارنةً بإصدار سطح المكتب

أسعار بايمو

مجاني

المبتدئ: 5.9 دولار/شهريًا

5.9 دولار/شهريًا المكتب الصغير: 10.9$/شهريًا

10.9$/شهريًا الشركات: 16.9 دولارًا أمريكيًا في الشهر

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. مايستر بلان

عن طريق: مايستر بلان Meisterplan هو برنامج لإدارة محفظة المشاريع و تطبيق تخطيط القوى العاملة مع وظيفة محاسبة المشروع القياسية المضمنة فيه.

وتتيح المنصة لمديري المشاريع تخطيط الميزانيات وتتبع النفقات الفعلية مقابلها، وإجراء تحليل التكلفة والفائدة، وتقدير إجمالي تكاليف المشروع استناداً إلى النفقات.

تتكامل منصة Meisterplan مع جميع برامج إدارة المشاريع الشائعة ومنصات ذكاء الأعمال ومنصات تحليل البيانات لجلب بيانات المشروع لتحليلها.

أفضل ميزات برنامج Meisterplan

مقارنة التكاليف المخططة بالتكاليف الفعلية

تخطيط الميزانية

تحليل التكاليف والفوائد

التقارير المالية

تتكامل مع أدوات إدارة المشاريع

قيود برنامج ميستربلن

الميزات التشغيلية لإدارة المشاريع مثل تخطيط المهام غير متوفرة

يمكن تحسين ميزة تخطيط الموارد بدوام جزئي

تسعير ميستربلان

الأساسي: 660 دولار/شهرياً

660 دولار/شهرياً الإيجابي: 880 دولارًا شهريًا

880 دولارًا شهريًا القسط: 2,480 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات مايستر بلان

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. كانتاتا (مافنلينك سابقًا)

عبر كانتاتا انبثقت Kantata من شركتي Mavenlink وKimble - وهما شركتان رائدتان في مجال أتمتة الخدمات المهنية (PSA).

توفر المنصة وظيفة إعداد الميزانية والتنبؤ بالتفاصيل الدقيقة حتى تتمكن من التخطيط لكل جانب من جوانب مشروعك. فهي تتيح لك تتبع توقعات الإيرادات وتقديرها في الوقت الفعلي مع توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتشغيل المشاريع ضمن الميزانيات المخصصة لها. 📈

وظيفة الفواتير المدمجة تجعل من السهل إصدار الفواتير لعملائك، بينما تساعدك الميزات الخاصة للمساعدة في إغلاق نهاية الشهر من خلال تحديث التوقعات عند التعرف على الإيرادات. وأخيراً، تسهّل عليك وعلى أعضاء فريقك تتبع الوقت وتتبع النفقات على مستوى المشروع تسجيل تكاليف المشروع.

كانتاتا أفضل الميزات

التنبؤ في الوقت الفعلي

إعداد الميزانية

إعداد الفواتير باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

تتبع الوقت

تتبع النفقات

التقارير ولوحات المعلومات

قيود #### قيود كانتاتا

واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء

قد يكون استخدام الميزات مربكاً بعض الشيء في البداية

تسعير #### كانتاتا

الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4.2/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

10. سيج

عن طريق: سيج يقدم Sage حلولاً محاسبية متنوعة لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام، بما في ذلك المحاسبة المالية العامة. تتكامل وحدة محاسبة المشاريع الخاصة بها مع Sage Intacct، وهي تعمل على أتمتة تتبع الوقت وفواتير المشاريع وتقدير تكاليف الخدمات وحتى التعرف على الإيرادات لتبسيط كل شيء.

تساعدك مخططات جانت، وربحية المشروع، وتقارير ربحية العميل على فهم:

إلى أين تذهب أموالك: أهم النفقات من أين تأتي من: العملاء أو المشاريع الأكثر ربحية 🤑

يعمل التكامل مع المحاسبة المالية العامة من Sage على مزامنة جميع معاملات مشروعك مع إدخالات دفتر الأستاذ العام، وتتيح لك وظيفة الفواتير المدمجة إصدار الفواتير لعملائك بسهولة.

تقوم لوحات المعلومات الخاصة بالأدوار بإبلاغ عملائك وزملائك بالمرحلة التي وصل إليها مشروعهم وإنشاء تقارير عن حالة المشروع واستخدام الموارد والإيرادات والتكاليف وما إلى ذلك، للحصول على فكرة عن ربحية المشروع.

سيج أفضل الميزات

إعداد الميزانية وتتبع الميزانية

التنبؤ بالإيرادات

تتبع الوقت

الفواتير

التكامل مع المحاسبة المالية العامة من سيج

لوحات المعلومات الخاصة بالأدوار

قيود Sage

مشاكل عرضية في مزامنة الدفع

لوحات المعلومات غير المدرجة في الخطة الأساسية

تسعير Sage

الأسعار متاحة عند الطلب

تقييمات ومراجعات Sage

G2: 4.3/5 (أكثر من 2800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2800 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

تعظيم ربحية المشروع إلى أقصى حد مع برنامج محاسبة المشاريع القوي

يمكن أن تكون محاسبة المشاريع مهمة شاقة ومستهلكة للوقت، ويمكن أن تكون الميزانية المالية والتنبؤ أكثر صعوبة. يمكن أن تساعدك برامج محاسبة المشاريع القوية في كلا الأمرين. إذا كنت لا تزال تتساءل أي برنامج محاسبة تختار، فإليك اقتراحنا: اختر برنامج ClickUp! 🏆

يتيح لك ClickUp إدارة حساباتك من خلال أتمتة وتبسيط العملية من خلال عرض الجدول ولوحات المعلومات. يمكن أن تساعدك ميزات إعداد التقارير والتحليلات القوية في التخطيط والميزانية والتنبؤ بأي مقياس مالي تقريبًا. اشترك في ClickUp -لن ترغب في العودة إلى أي برنامج محاسبة آخر.