الاثنين مقابل العمل الجماعي: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

الاختيار بين أدوات إدارة المشاريع غالبًا ما يتلخص الأمر في العثور على ما يناسب احتياجات فريقك. وكما يمكن أن تؤثر مساحة المكتب المثالية أو إعداد مساحة العمل الشخصية بشكل كبير على الإنتاجية، فإن اختيار المنصة المناسبة، مثل الاثنين مقابل العمل الجماعي، له نفس الأهمية.

في بحثك للعثور على برنامج إدارة المشاريع المثالي، تحتاج إلى أكثر من مجرد قائمة بأفضل البرامج والبدائل. حيث تمنحك أدلة المقارنة المباشرة تفصيلاً متعمقاً ومفصلاً عن سبب كون أحدهما أفضل من الآخر أو لا. يتعمق دليلنا "الاثنين مقابل العمل الجماعي" في الميزات والإيجابيات والسلبيات والفوائد المقارنة.

ثم سنناقش خيارًا ثالثًا - نظام إدارة المشروع الذي يجسد الإعداد المكتبي المثالي مع ذلك الإعداد المكتبي المثالي مع ذلك الشعور المعتدل.

ما هو الاثنين؟

Monday.com، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم Monday، هو حل شائع لإدارة المشاريع. يمكن دعوة المستخدمين لمختلف المشاريع، ويمكن للمسؤولين أن يصمموا مشاريعهم حسب الطلب لوحات معلومات المشروع أو استخدام النماذج القياسية لتشغيل الجميع.

كوم تسهيل التواصل والتعاون عبر فرق العمل الداخلية وفرق العمل بين العميل والمورّد وفرق العمل مع مختلف العاملين المستقلين. وهو يوفر مستويات وصول قوية، وطرق عرض متعددة، وأدوات معقدة لإنشاء مهام سير العمل لدمج أكبر قدر ممكن من الأتمتة لتبسيط المشاريع المتكررة.

عبر Monday.com يوصف موقع Monday.com بأنه "نظام تشغيل كامل للعمل" بدلاً من مجرد منصة لإدارة المشاريع، فإن Monday.com هو أكثر من مجرد بديل للعمل الجماعي .

يحتوي على لوحات وعروض ولوحات عرض ولوحات معلومات وأدوات إدارية حتى تتمكن كل شركة من إدارة المشاريع بأسلوبها المفضل. تدعم المنصة المستندة إلى السحابة أيضًا خيارات أتمتة قابلة للتخصيص بالكامل ومئات من عمليات التكامل مع أدوات على مستوى المؤسسات مثل Trello و Shopify و Mailchimp.

ميزات يوم الاثنين

الاثنين منصة أكثر قوة من العديد من منافسيها. فهو يوفر تخصيصات دقيقة، وميزات أكثر، وطرق عرض محسّنة، وتعقيدات إضافية. على الرغم من أن إتقان جميع إمكانيات Monday غالبًا ما يكون رحلة طويلة، إلا أن Monday يقدم ميزات كافية تمكن مستخدميه من الوصول إلى مزايا كبيرة على الفور. تتضمن بعض أهم ميزاته إدارة المهام، وواجهة سهلة الاستخدام، والأتمتة.

إدارة المهام

يمكن للفرق والأفراد تعيين مهام متكررة يتم تشغيلها تلقائياً كجزء من سير عمل مخطط له مسبقاً. تسمح طريقة عرض الشبكة الأولية للمسؤولين ومديري المشاريع بإضافة أعمدة من التفاصيل والحقول وتواريخ الاستحقاق والوظائف الأخرى. بعد ذلك، يمكن تعيين هذه الحقول ليتم تحديثها تلقائياً مع تحرك المهام نحو الاكتمال.

يمكن للمستخدمين الأفراد ترتيب الحقول بحيث يحصلون على المعلومات التي يحتاجون إليها في لمحة، ولا حاجة للعمل من خلال علامات تبويب ونوافذ متعددة لإنجاز العمل.

كل مهمة هي سجل منفصل يمكن أن يضم جميع الموارد والتفاصيل التي يحتاجها العاملون. ولكن يمكن أيضًا استخدام المهام كقالب للمشاريع المستقبلية أو كبيانات في تقارير قوية.

واجهة سهلة الاستخدام

الاثنين معقد للغاية وسهل الاستخدام في نفس الوقت، وهو يدير كلا الأمرين لأن الواجهة بديهية للغاية. قد لا يكون لدى الموظفين الجدد الذين لم يسبق لهم استخدام المنصة جميع الإجابات، ولكن يمكنهم التنقل بين الأدوات والمهام الجديدة بسرعة. يمكن للمستخدمين الأكثر خبرة أو الفضوليين التعمق أكثر في المنصة لجعلها تعمل بشكل أفضل لأسلوبهم.

يمكن للجميع تقريباً جعلها تعمل. مع بعض الدروس التعليمية، يمكن للمستخدمين الجدد أيضاً اكتساب مستوى متوسط من الراحة مع البرنامج.

من السهل التبديل بين طرق العرض المختلفة المتعددة (مثل الجداول الزمنية ومخططات جانت ولوحات كانبان وغيرها)، والتواصل من خلال الأدوات الموجودة في المنصة، والبحث عن المستندات أو المهام في برنامج كانبان .

عبر Monday.com

الأتمتة للفرق غير التقنية

يمكن للفرق غير التقنية من المسوّقين والمحاسبين وفرق الموارد البشرية وكل من هم في الوسط إعداد عمليات الأتمتة بسرعة "إذا كان هذا ثم ذاك" دون الحاجة إلى ترميز أو وصول على مستوى المسؤول.

تحتاج العديد من أنظمة العمل القوية إلى مشاركة مطور أو خبير في تكنولوجيا المعلومات لتخصيص النظام الأساسي. ولكن تم تصميم Monday.com ليتمكن أي شخص من النقر والسحب والإفلات وإعادة ترتيب المشغلات لإنشاء تدفقات عمل آلية.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة من الأتمتة التي تم تكوينها مسبقاً، والتي تبدو كأوامر جملة مع حقول فارغة. ومن خلال كتابة الفترات الزمنية، والعناصر، وأسماء البرامج المدمجة، وحتى زملاء العمل في الحقول الصحيحة، يقوم المستخدمون بإنشاء مشغلات تلقائية ويمكنهم تحريك العمل دون تفكير.

وبالاقتران مع عمليات التكامل نفسها، يمكن لهذا الأمر أن يحول Monday.com إلى مركز قوي لأتمتة أجزاء كبيرة من كل مشروع. حتى أولئك الذين يبحثون عن إمكانات محسّنة يمكنهم الوصول إلى الميزات المتقدمة والأتمتة على مستوى المؤسسة داخل المنصة.

تسعير يوم الإثنين

مجاني

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مقعد

6 دولارات شهريًا لكل مقعد قياسي: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

10 دولارات/شهرًا لكل مقعد المحترف: 22 دولارًا شهريًا لكل مقعد

22 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

ما هو العمل الجماعي؟

العمل الجماعي هو حل لإدارة المشاريع يمنح فرق العمل الاحترافية التعاون في الوقت الفعلي وأدوات إدارة المهام. يمكن للمستخدمين العمل بالطريقة التي يريدونها، مع طرق عرض قابلة للتخصيص مثل لوحات كانبان ومخططات جانت والجداول والقوائم. من خلال طرق العرض المختلفة للوحة المعلومات، يمكن للمحترفين:

إدارة الأشخاص من خلال تنسيق المهام وتعيينها، وأتمتة إدارة عبء العمل، ومراقبة التوافر

إدارة المشاريع عن طريق تعيين المهام والمهام الفرعية، وعرض التقدم المحرز، واستخدام المراحل الرئيسية

تم تصميم العمل الجماعي بشكل أساسي لمؤسسات خدمة العملاء التي تواجه العملاء. لذا فإن إدارة العميل هي جزء من العمل الجماعي مثلها مثل إدارة المشروع.

عبر العمل الجماعي سيجد المستخدمون لوحات المعلومات التي تركز على كل حساب عميل لمراقبة ميزانياتهم وربحيتهم والوقت الذي يقضونه في الحساب والساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة التي يقضونها في الحساب. ينسق العمل الجماعي أيضًا النشاط والتواصل لتحسين إدارة الحساب وتجارب العملاء.

يمكن لكل من أعضاء الفريق وقادة الفرق وفرق القيادة التفاعل مع نظام إدارة المشاريع القائم على السحابة في Teamwork بالطرق التي تفي بأدوارهم ومسؤولياتهم على أفضل وجه.

هل تحتاج إلى طريقة عرض قائمة المهام للمهام اليومية، أو هل تحتاج إلى رؤية أكبر الاختناقات في قسمك في نهاية الربع؟ يمكنك إنشاء تقارير واستخدام طرق العرض التي تمنحك تلك الرؤى الرئيسية التي تبحث عنها.

ميزات العمل الجماعي

العمل الجماعي هو إدارة مشاريع سهلة الاستخدام تغطي جميع أساسيات إدارة عمل العميل. ولكن في سوق الإنترنت الذي يعج بالحلول المختلفة لإدارة المشاريع، من المهم معرفة الميزات البارزة لكل منصة. تعرف على ما إذا كانت هذه الميزات الثلاث تلبي حاجة فريدة في مؤسستك.

ميزات تتبع الوقت

عندما تقدم شركتك خدمات العملاء، فإن تتبع الوقت ليس مجرد جزء من مؤشرات الأداء الرئيسية للكفاءة، بل هو أمر أساسي في العمل. يوفر Teamwork مجموعة قوية من أدوات تتبع الوقت بحيث يتم حساب كل دقيقة.

يمكنك تتبع الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة بسهولة ومعرفة مقدار ما تبقى من الميزانية. يمكنك أيضًا الغوص في البيانات للكشف عن الاختناقات وأوجه القصور.

إلى جانب جداول الوقت الموحدة وتتبع الوقت الأصلي، يوفر Teamwork للمستخدمين ميزانيات زمنية لكل مشروع حتى تبدأ جهود التتبع دائمًا في المكان الصحيح.

عبر العمل الجماعي

خيارات إعداد التقارير المضمنة

يجعل العمل الجماعي إعداد التقارير والتحليلات أمرًا بسيطًا من خلال تقاريره المدمجة. في حين أنه يوفر أيضًا الكثير من الحقول المخصصة وخيارات إعداد التقارير، إلا أن خياراته القياسية تساعد الفرق المشغولة التي تواجه العملاء على الحصول على نقطة انطلاق جيدة لفهم إدارة العمليات وأعباء العمل.

يمكنك الوصول إلى تقارير الميزانيات، واستخدام الموظفين، ومقاييس العميل، وإنجاز المهام. وبالإضافة إلى التقارير التفصيلية للأداء والإنتاجية وعبء العمل، يمكنك إنشاء تقارير صحة المشروع وتقارير الاستخدام بنقرة واحدة.

أدوات إدارة موارد الأفراد

تُعد إدارة موارد الأشخاص طريقة مهمة للتفكير في مدى توافر فريقك. من خلال التفكير في ساعات عمل فريقك وإنتاجيته كموارد، يمكنك ضبط أعباء العمل وتعيين المهام ومراقبة الكفاءة بمزيد من الدقة.

يمنحك فريق العمل الجماعي الأدوات اللازمة للقيام بذلك من خلال تتبع الوقت المستغرق في أنواع مختلفة من المهام وإعطائك نظرة ثاقبة على عبء العمل أو التوافر لكل موظف. يمكنك حتى تحديد متى يحتاج فريقك إلى النمو، ومن هو المناسب للمهام المختلفة، ومقدار الوقت الذي ستستغرقه المشاريع المختلفة في الفرق المختلفة.

تسعير العمل الجماعي

مجاني لما يصل إلى خمسة مستخدمين

مبتدئ: 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم التوصيل: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: اتصل للحصول على التفاصيل

الاثنين مقابل العمل الجماعي: مقارنة الميزات

يشترك كل من Teamwork و Monday في الكثير من أوجه التشابه. كلاهما يقدمان مساحات عمل لإدارة المهام والمشاريع قابلة للتخصيص تتكامل مع أدوات العمل الشائعة الأخرى. يقدم كل منهما وجهات نظر متعددة ومختلفة، ويسهلان التواصل، ولديهما مجتمعات مزدهرة تحب العمل داخل المنصات.

ولكن على الرغم من ميزاتهما المشتركة، فإن لكل من Teamwork وMondi.com نقاط قوة وضعف فريدة من نوعها عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة المشاريع. ضع في اعتبارك هذه الميزات الثلاث وما تقدمه كل منصة في هذا التحليل بين الاثنين مقابل العمل الجماعي.

المشاهدات

توفر كل من مخططات جانت، والجداول الزمنية، والقوائم، وطرق العرض الأخرى للمستخدمين طريقة فريدة لرؤية الكثير من المعلومات في لمحة واحدة. يفضل بعض المحترفين العمل في طريقة عرض واحدة فقط طوال الوقت، بينما يفضل البعض الآخر طرق عرض معينة لمهام أو مشاريع محددة. يوفر موقع Monday.com المزيد من طرق العرض، مما يؤدي إلى نتائج أفضل لعدد أكبر من العاملين.

الاثنين

يوفر موقع Monday المزيد من خيارات العرض. تتضمن مشاهدات المجلس على هذه المنصة ما يلي:

التقويم

الرسم البياني

الملفات

الجدول الزمني

الخريطة

لوحة كانبان

تناسب هذه المجموعة الأكثر شمولاً من طرق العرض والمزيد من خيارات التخصيص مجموعة أكبر من أساليب العمل.

العمل الجماعي

يوفر العمل الجماعي أربع طرق عرض مختلفة حتى تتمكن من إنشاء المهام وإدارة المشاريع:

القوائم لوحات كانبان الجداول مخططات جانت

يوفر أيضًا طرق عرض تمت تصفيتها للمهام الشخصية والنظرات العامة الخاصة بالعملاء و"كل شيء"، ولكن طرق العرض الإضافية هذه تعمل بشكل أشبه بنظرات عامة مصنفة فرعية.

عبر Monday.com

دعم العملاء

تحتاج الشركات التي تتعامل مع العملاء إلى أن تكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على العلاقات في حالة جيدة، وهذا يعني أنك بحاجة إلى حلول برمجية يمكنك الاعتماد عليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من المستحيل الحصول على نظام يعمل بشكل مثالي مع وقت تشغيل بنسبة 100% وبدون أي أخطاء؛ لذا من المهم تقييم المنصات بناءً على مواردها المتاحة عند حدوث أي خطأ. كلتا الأداتين تقدمان الدعم، ولكن عند المقارنة بين الاثنين مقابل العمل الجماعي، هناك فائز واضح: الاثنين.

الاثنين

يحتوي Monday.com أيضًا على مكتبة واسعة من الأدلة والبرامج التعليمية والموارد المفيدة. المجتمع المحيط بـ Monday.com كبير، لذا قد تجد إجابة لسؤالك أو التحدي الذي تواجهه عبر الإنترنت.

ولكن عندما تحتاج إلى مساعدة بشأن خطأ أو انقطاع أو عطل أو خطأ، يمكنك الذهاب مباشرة إلى المصدر: لدى Monday.com دعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

العمل الجماعي

يوفر Teamwork قنوات دعم العملاء، ولكن الدعم المباشر غير متاح على مدار الساعة. فهو متاح كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى منتصف الليل بتوقيت الهند القياسي أو بتوقيت الهند. هذا قبل أكثر من عشر ساعات من التوقيت الشرقي القياسي في نيويورك، لذلك قد لا يتوافق مع ساعات العمل الأكثر ازدحاماً أو قد لا يكون متاحاً لأزمة بعد ظهر يوم الجمعة.

ومع ذلك، هناك الكثير من الموارد البديلة. لديهم سلسلة قوية من الأدلة الإرشادية وأكاديمية العمل الجماعي لتدريب فريقك على كيفية استخدام المنصة. هناك أيضاً عدد كافٍ من المستخدمين حيث يمكنك التواصل مع المنتديات المهنية عبر الإنترنت للحصول على بعض الإرشادات.

قوالب للمهام والمشاريع

يعد وجود مساحة عمل مفتوحة على مصراعيها فرصة رائعة، ولكن يمكن أن يجعل من الصعب أيضًا الحصول على قوة دفع للمشاريع الجديدة. يقدم كل من الاثنين وفريق العمل الجماعي الكثير من القوالب المختلفة. وتوفر هذه الموارد نقطة انطلاق بسيطة ومفيدة، بالإضافة إلى سير عمل موحد. لكن أحدهما يقوم بذلك بشكل أفضل من الآخر.

الاثنين

عبر العمل الجماعي يقدم موقع Monday مجموعة أكبر بكثير من القوالب في مركز الموارد الخاص به، حيث يبلغ عددها الحالي أكثر من 200 نموذج. يمكن أن تكون هذه القوالب دقيقة للغاية، مما يجعلها مورداً رائعاً للمحترفين الذين لا يعرفون كيفية البدء في مهمة متخصصة أو يبحثون عن عملية أفضل. بمجرد الوصول إلى مركز القوالب، ستجد أكثر من 19 فئة لبدء البحث.

العمل الجماعي

يقدم Teamwork 26 قالباً مجانياً يمكن للمستخدمين فتحها في لوحات التحكم الخاصة بهم لإكمال المهام. هناك قوالب تشغيلية لقوائم المهام وإدارة المهام، ومجموعة متنوعة من قوالب التسويق، وحتى قوالب هندسية لتتبع الأخطاء.

ومع ذلك، على الرغم من سهولة استخدام القوالب وتخصيصها، إلا أن هذه المكتبة الصغيرة لا تقدم العديد من نقاط البداية كما قد تأمل المؤسسات.

الاثنين مقابل العمل الجماعي على Reddit

عندما تريد الحصول على آراء صادقة وناقدة حول البرامج، فإن التوجه إلى موقع Reddit يمكن أن يمنحك الإجابات.

وعلى العموم، فإن استقبال موقع Monday.com إيجابي. يترك المستخدمون مراجعات مطوّلة مع آراء دقيقة مثل u/SpecialistTale7438's استنتاج، "بعد استخدام خدمتهم لمدة عام واحد، يمكنني القول بصراحة أنها كانت تجربة إيجابية مع بعض المحاذير."

هناك شكاوى تتعلق بوظائف الهاتف المحمول وسهولة استخدام الميزات المعقدة. ولكن معظم المستخدمين يستمتعون بالكفاءة والأتمتة والخيارات المتقدمة التي تجعل من السهل القيام بالأعمال المعقدة.

من ناحية أخرى، يتمتع العمل الجماعي بمتابعة فاترة أكثر من ذلك بكثير باعتباره بديل الاثنين . بعض المستخدمين يحبونه، والبعض الآخر يكرهه. ومع ذلك، لا يزال البعض الآخر المغادرة عندما تدخل الأسعار العادية حيز التنفيذ بعد الخصم الأولي

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ليوم الاثنين مقابل العمل الجماعي

تعمل لوحة معلومات OKR Dashboard من ClickUp، وهي جزء من برنامجنا المتكامل لإدارة المشاريع، على تصميم طرق عرض مخصصة للمشاريع متعددة الوظائف، وتعزز الكفاءة من خلال الأتمتة، وتوحد أفضل الممارسات لتحقيق نجاح قابل للتطوير

إذا كنت تفكر في برنامج الاثنين مقابل العمل الجماعي ولكنك وجدت أن أياً منهما لا يناسب الطريقة التي ترغب في إدارة المشاريع، فلا تستقر على خيار ثالث. بدلاً من ذلك، فكر في خيار ثالث- ClickUp . ClickUp مجاني برنامج إدارة المشاريع يحتوي على كل ما تحتاجه لإنجاز العمل بشكل جيد.

بخيبة أمل من حفنة من برامج Teamwork التي تحتوي على قوالب إدارة المشاريع وغير متأثر بمجموعة الاثنين التي تضم المئات؟ لدى ClickUp الآلاف. ابحث عن قوالب لـ تطوير المشروع , إدارة محفظة المشاريع والمشاريع الرشيقة وتقارير حالة المشروع وكل شيء آخر في قائمة مهامك.

استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوالب عبر طرق عرض مختلفة خاصة بفريقك أو قسمك

هل تريد جميع طرق العرض والتخصيصات المختلفة الممكنة حتى تتمكن من إنشاء بيئة العمل المثالية الخاصة بك وصولاً إلى لون علاماتك المخصصة؟ لقد تم تصميم ClickUp من الألف إلى الياء للسماح للمستخدمين بتعديل كل حقل ومشغّل وتفاصيل حتى يعمل بالطريقة التي تريدها بالضبط - وحتى يتمكن زملاؤك في العمل من القيام بنفس الشيء لإدارة المشاريع بطريقتهم الخاصة.

إذا كنت تفكر في استخدام ClickUp للمرة الأولى، تعرّف على هذه الميزات الثلاث الأفضل أداءً:

1. الميزة المنافسة لـ ClickUp إدارة المشروع

عزز الوضوح عبر مشاريعك من خلال أنواع المهام القابلة للتخصيص وحسّن التنظيم عبر جهود إدارة مهامك

ClickUp هو أفضل مساحة عمل شاملة لإدارة المشاريع للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. يمكن للوحات المعلومات وطرق العرض تنظيم المهام المعزولة أو المهام المتسلسلة في مشروع كبير إلى أجزاء صغيرة الحجم لتسهيل إدارة المهام والإنتاجية. يمكن لمديري المشاريع إنشاء مهام سير عمل تلقائية وعمليات مشروع تجعل العمل أسرع.

ولكن إدارة مشروع ClickUp توفر خيارات أكثر من قوائم المهام وأدوات إدارة المشاريع لإنجاز المشاريع. فهي تشمل مراكز المعرفة، وميزات إدارة الموارد، ومكتبات الموارد، والأتمتة حتى يمكن إنجاز جميع الأعمال في المنصة.

قم بإيواء المستندات قيد التنفيذ أثناء تحركها نحو خط النهاية، واعرض المشاريع المشتركة بين الأقسام، وعندما ينتهي العمل، راجع البيانات من خلال التقارير وأدوات التحليلات لجعلها أفضل في المرة القادمة.

2. ميزة ClickUp التنافسية: المهام

تحافظ سلاسل التعليقات على تنظيم المحادثات داخل المهمة حتى لا يضطر المستخدمون إلى التمرير عبر كل تعليق

في ClickUp، ستجد في ClickUp ميزات مهام سهلة الاستخدام لكل عضو في الفريق. يمكن للمدراء تخطيط وتعيين مهام ClickUp ويمكن لزملاء العمل التعاون وإكمالها. يمكن لكل مستخدم عرض حالة المهام، ومهامه الفردية، وعبء العمل للأشخاص الآخرين في فريقه.

يمكن للمستخدمين عرض قوائم مهامهم ومشاريعهم من خلال عدة طرق عرض مختلفة، والمهام قابلة للتخصيص. إضافة الأوصاف ومستندات العملية والمواعيد النهائية وعشرات التفاصيل الأخرى من خلال برنامج إدارة المهام .

3. ميزة ClickUp المنافسة: لوحات كانبان

يمكنك الإشراف على المهام والمشروعات في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

متعدد الاستخدامات طرق عرض لوحة كانبان ClickUp Kanban هي واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا التي يقدمها ClickUp - ولسبب وجيه. يمكن للمستخدمين فتح لوحة التحكم الخاصة بهم مع عرض اللوحة لعرض جميع مهامهم وحالة عناصر المشروع المختلفة وما يعمل عليه الآخرون. سحب وإسقاط المهام في جميع أنحاء اللوحة وعرض التفاصيل الرئيسية في الواجهة البديهية دون الحاجة إلى فتح جميع الصفحات المنفصلة.

أنجز المزيد من العمل بالطريقة السهلة مع ClickUp

من المهم تقييم مزايا وقيود الاثنين مقابل العمل الجماعي في مواءمة الاحتياجات الخاصة بفريقك. تذكر أن الاختيار الصحيح يمكّن سير العمل بكفاءة ويعزز الإنتاجية.

يمنحك ClickUp جميع الأدوات والميزات المخصصة التي تحتاجها لترتيب مساحة العمل الافتراضية بما يرضيك. أكثر من ذلك، فهو مجاني للاستخدام عند اشترك في خطة مجانية للأبد . قم بإعداد مساحة العمل الخاصة بك اليوم واستكشف جميع الخيارات المختلفة وطرق العرض والأتمتة المتاحة للاستمتاع بعملك.