أفضل 10 برامج لإدارة البيانات في عام 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

تُعد الحوكمة الفعالة للبيانات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة و وأمان بيانات مؤسستك .

غالبًا ما تؤدي الأساليب التقليدية، مثل الإشراف اليدوي أو الأنظمة المتباينة، إلى حدوث أخطاء أو سهو. تجلب برامج حوكمة البيانات النظام والموثوقية إلى عالم بياناتك. 🙌🏼

فهو يعمل على تبسيط معالجة البيانات عبر مؤسستك، ويبسط الوصول إلى البيانات، ويضمن الامتثال للوائح، ويدعم إدارة جودة البيانات.

قد يبدو الاختيار من بين أدوات حوكمة البيانات مثل الدخول في متاهة معقدة. لذلك قمنا بتقسيم الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والتسعير وتقييمات المستخدمين لأفضل 10 أدوات لتسهيل اتخاذ قرارك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج حوكمة البيانات؟

يجب أن يكون برنامج حوكمة البيانات بديهيًا، بحيث يسمح للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين بالتنقل وتنفيذ سياسات حوكمة البيانات. تعزز الواجهة المباشرة اعتماد المستخدم وتقلل من منحنى التعلم.

فيما يلي الاعتبارات الرئيسية لضمان اختيار الحل الأنسب لك:

إدارة البيانات الشاملة: اختر البرنامج الذي يوفر نهجًا شاملاً لإدارة البيانات. يجب أن يسهل تخزين البيانات ويوفر أدوات لتصنيف البيانات وإدارة البيانات الوصفية وضمان جودة البيانات

اختر البرنامج الذي يوفر نهجًا شاملاً لإدارة البيانات. يجب أن يسهل تخزين البيانات ويوفر أدوات لتصنيف البيانات وإدارة البيانات الوصفية وضمان جودة البيانات قابلية التوسع: اختر أداة إدارة البيانات التي تنمو مع احتياجاتك من البيانات. يجب أن يتعامل البرنامج مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات الحوكمة المتطورة مع توسع مؤسستك

اختر أداة إدارة البيانات التي تنمو مع احتياجاتك من البيانات. يجب أن يتعامل البرنامج مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات الحوكمة المتطورة مع توسع مؤسستك إمكانيات التكامل: قم بتقييم مدى توافق البرنامج مع الأنظمة والتطبيقات الموجودة لديك. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية تبسيط عمليات حوكمة البيانات مراقبة التدقيق والامتثال: ابحث عن الميزات التي تتيح مسارات تدقيق شاملة ومراقبة الامتثال. يجب أن يتتبع برنامج أداة حوكمة البيانات الخاصة بك التغييرات التي تطرأ على البيانات وأنشطة المستخدم والالتزام بسياسات الحوكمة

قم بتقييم مدى توافق البرنامج مع الأنظمة والتطبيقات الموجودة لديك. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية تبسيط عمليات حوكمة البيانات إدارة دورة حياة البيانات: اختر برنامجًا يغطي إنشاء البيانات واستخدامها وأرشفتها والتخلص منها. ويضمن النهج الشامل إدارة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها

اختر برنامجًا يغطي إنشاء البيانات واستخدامها وأرشفتها والتخلص منها. ويضمن النهج الشامل إدارة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها ميزات التعاون: يجب أن يدعم برنامجك التواصل والتعاون بين الفرق بسلاسة. تعمل ميزات مثل الإشراف على البيانات وسير العمل التعاوني على تعزيز العمل الجماعي في الحفاظ على جودة البيانات والامتثال لها

أفضل 10 برامج لحوكمة البيانات لاستخدامها في عام 2024

استكشف أدوات حوكمة البيانات الشائعة هذه من أجل تمكين التعاون السلس عبر وحدات الأعمال وضمان الحوكمة الشاملة للبيانات.

1. ClickUp

قم بإعداد التقارير التي تحتاج إليها، كل ذلك في مكان واحد، على ClickUp

يمكنك استخدام ClickUp لإدارة المشاريع والتعاون بفعالية وتنظيم البيانات داخل شركتك. تمكّنك منصته الشاملة من مراقبة ممارسات حوكمة البيانات ومراجعتها وتحسينها. ونتيجةً لذلك، يمكنك إنشاء إطار عمل قوي لإدارة البيانات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

مع ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات، يمكنك إتقان ممارسات حوكمة البيانات عبر المشاريع. تحديد الأدوار والمسؤوليات وتخصيصها بين أصحاب المصلحة من خلال قالب RACI (المسؤول المسؤول الخاضع للمساءلة والمستشار المطلع) .

تأكد من الاتساق في إدارة البيانات عبر المشروعات باستخدام قالب مصفوفة ClickUp لمبادرة ClickUp لمبادرة RACI

قم بتبسيط عملية اتخاذ القرار، وضمان المساءلة عن ممارسات البيانات الخاصة بك، وتعزيز التعاون داخل فريق إدارة البيانات على واجهة ClickUp سهلة الاستخدام. تتيح خطة ClickUp للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من إمكانات حوكمة البيانات المتقدمة.

معالجة متطلبات إدارة المشاريع والبيانات المعقدة مع ميزات مثل إعداد تقارير ClickUp , إدارة الموارد ودعم الأولويات.

الحفاظ على سلامة البيانات والامتثال التنظيمي مع مجموعة أدوات شاملة تضم الحالات المخصصة , الحقول المخصصة , المشاهدات المخصصة و إدارة المشاريع داخل ClickUp.

يقوم ClickUp بتحديد أولويات البيانات الأمان وأذونات المستخدم، والتعاون الآمن لتسهيل إدارة البيانات وحوكمتها بفعالية. يمكنك ضمان سرية البيانات من خلال بروتوكولات التشفير القوية للمنصة التي تحمي المعلومات الحساسة.

تحكم في مستويات الوصول باستخدام أذونات المستخدم داخل ClickUp لضمان أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض البيانات المهمة أو تعديلها. يساعد هذا التحكم الدقيق في الأذونات على فرض سياسات حوكمة البيانات والامتثال التنظيمي.

مراقبة تفاعلات المستخدم والاحتفاظ بسجل تدقيق، مما يضمن عملية إدارة بيانات شفافة وخاضعة للمساءلة مع سجلات الوصول وتتبع النشاط.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مخططات RACI وتخصيصها داخل المنصة. إنشاء المسؤوليات وتتبعها بسهولة من خلال ميزة ميزات إدارة المهام بما في ذلك تعيين المهام للأفراد أو الفرق

تتبع مقاييس حوكمة البيانات بدقة باستخدام لوحات المعلومات المرئية الخاصة ب ClickUp إجراء تغييرات في الوقت الفعلي لمعالجة المشكلات أو الثغرات المحددة في ممارسات حوكمة البيانات

قم بتبسيط ممارسات حوكمة البيانات الجديدة من خلالقوالب حوكمة البيانات المخصصة تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين في إدارة البيانات، بما في ذلك مشرفو البيانات ومالكوها وأمناء الحفظ وغيرهم من الموظفين المعنيين

تنفيذ الأدوات والمنصات التي تسهل مشاركة المعلومات والتعاون بسلاسة

تدقيق عمليات إدارة البيانات ومراقبتها لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية، وتخفيف المخاطر وضمان الالتزام بالمعايير القانونية ومعايير الصناعة

قيود ClickUp

بعض المستخدمين الجدد يواجهون منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح كإضافة لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (9,200 تقييم)

4.7/5 (9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,900 تقييم)

2. إنفورماتيكا أكسون

عبر إنفورماتيكا أكسون إنفورماتيكا أكسون هو جزء من مجموعة إنفورماتيكا ويوفر منصة قوية لحوكمة البيانات تساعد في فهرسة البيانات وتسلسل البيانات وإدارة السياسات. يمكنك استخدام المنصة من أجل التعاون السلس بين أصحاب المصلحة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات، مما يؤدي إلى خلق القيمة.

أفضل ميزات Informatica Axon

تحديد موقع البيانات التي تحتاجها وفهمها والوصول إليها من خلال سوق بيانات منسقة

إنشاء قاموس بيانات مشترك للمؤسسة للحصول على مصدر موثوق به لسياق الأعمال عبر الأدوات

تحديد اتصالات البيانات والتبعيات لتحديد الفجوات وسدها

مراقبة الأنشطة المشبوهة على بياناتك من خلال أتمتة الحماية

تعزيز ذكاء البيانات المؤسسية والتحليلات وحوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة سحابية أصلية

قيود Informatica Axon

يتطلب تهيئة خلفية واسعة النطاق

تحميل المعلومات عبر جداول البيانات أمر مرهق وعرضة للأخطاء

تسعير أكسون من إنفورماتيكا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إنفورماتيكا أكسون

مراجعات الأقران: 3.9/5 (37 مراجعة)

3.9/5 (37 مراجعة) PeerSpot: 3.9/5 (22 مراجعة)

3. ألتيريكس

عبر ألتيريكس تقدم Alteryx مجموعة ذكاء بيانات سهلة الاستخدام لاستكمال منصة التحليلات الخاصة بها. يمكنك تنظيم البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة باستخدام نظامها الشامل لإدارة البيانات.

يمكنك استخدام أداة إدارة البيانات هذه لفتح البيانات من ملفات PDF والصور. استخلاص الرؤى الرئيسية من المستندات المطولة باستخدام التحليلات النصية. يمكنك أيضًا توسيع نطاق تطهير البيانات، واستكشافها، وإثرائها، وإعدادها، ومعالجتها باستخدام أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Alteryx

زيادة الإنتاجية من خلال منصة موحدة شاملة ومتكاملة

الوصول إلى أصول البيانات بسهولة للحصول على قيمة فورية وكفاءة تشغيلية أعلى ومخاطر أقل

بناء نماذج بيانات تنبؤية بدون ترميز أو إحصائيات معقدة

تمكين اتخاذ قرارات دقيقة على نطاق واسع في بيئة إدارة تحليلات محكومة بشكل كبير

أتمتة كل خطوة من خطوات عملية التحليلات، بما في ذلك إعداد البيانات ومزجها وإعداد التقارير وعلم البيانات

تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة وتحسين العائد على الاستثمار في استثماراتك التقنية من خلال رفع مستوى مهارات الموظفين وتدريبهم

قيود Alteryx

عدم وجود وظائف مثل Excel Pivot

استيراد الملفات إلى Alteryx Analytics Cloud قد يكون بطيئًا

غير متوافق مع جميع الأجهزة

تسعير Alteryx

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Alteryx

G2: 4.6/5 (500 تقييم)

4.6/5 (500 تقييم) Gartner Peer Insights: 4.4/5 (600 تقييم)

4. حوكمة البيانات الدقيقة 360

عبر Precisely-Data360-Govern يعد Data360 Govern جزءًا من مجموعة تكامل البيانات من Precisely، وهو حل شامل لإدارة بيانات المؤسسة. يمكنك استخدام الحل لإدارة البيانات والفهرسة وإدارة البيانات الوصفية بسلاسة.

باستخدام الأتمتة، احصل على إجابات عن مصدر البيانات واستخدامها ومعناها وملكيتها وجودتها. ونتيجة لذلك، ستعزز ثقتك في جودة بيانات مؤسستك وقيمتها وموثوقيتها.

أفضل الميزات بدقة

ترجمة البيانات الوصفية التقنية للغاية إلى معلومات تجارية ذات مغزى تفيد جميع أصحاب المصلحة

تحديد عناصر البيانات المهمة وإدارتها

جعل أصول البيانات قابلة للبحث لاسترجاع المعلومات بكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار

تنظيف ودمج البيانات من مصادر مختلفة مثل السحابة والمحلية لتعزيز التعاون

القيود الدقيقة

بعض أجزاء من تجربة المستخدم مربكة للمستخدمين وتبدو قديمة

يمكن أن تساعد العملية الإرشادية في فهم أفضل لحوكمة البيانات

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعلم حاد

التسعير الدقيق

التسعير المخصص

بدقة التقييمات والمراجعات

مراجعات الأقران : 4.2/5 (35 مراجعة)

: 4.2/5 (35 مراجعة) مراجعات البرامج: 5.9/10 (11 مراجعة)

5. OvalEdge

عبر الحافة البيضاوية جرب حوكمة البيانات الفعالة من حيث التكلفة والامتثال للخصوصية والتحليلات السريعة مع OvalEdge. يستخدم علماء البيانات OvalEdge لإدارة ممارسات حوكمة البيانات بكفاءة مع ضمان الامتثال للخصوصية بتكلفة معقولة.

وباستخدام هذا الحل، يمكنك إجراء مسح ذكي لمؤسستك من خلال قواعد البيانات ، ومنصات ذكاء الأعمال (BI)، وأدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو أدوات نقل البيانات وتحويلها، والمستودعات الكبيرة لتخزين البيانات المتنوعة. يمكنك بعد ذلك إنشاء مخزون سهل الاستخدام لأصول بياناتك.

يمكن للمحللين الكشف عن الرؤى بسرعة وتحسين الوصول إلى البيانات والإلمام بها وجودتها.

أفضل ميزات OvalEdge

فهرسة البيانات بسلاسة باستخدام خوارزميات تلقائية

تحليل البيانات والتعاون بكفاءة من خلال أدوات مدمجة مثل التأثير والتحليلات التعاونية

توفير الوصول الآمن والمتوافق والشامل للبيانات من أجل الحوكمة المثلى للبيانات

تحديد مصدر ووجهة أي عنصر من عناصر البيانات على مستوى السمة والنظام

بناء تسلسل البيانات عن طريق تحليل SQLs، و ETLs، وأنظمة إعداد التقارير، ومجموعة متنوعة من الرموز

تحليل تأثير كل ترقية أو تغيير كائن بيانات في غضون دقائق

التحقق من جودة البيانات بشكل استباقي وإدارة دورة حياة تحسين جودة البيانات بالكامل

قيود OvalEdge

قد لا تعمل بعض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمة كما هو متوقع

صعوبة العثور على معلومات التعريف الشخصية (PII) في البيانات غير المنظمة

يتطلب إصلاح الأخطاء

تسعير OvalEdge

أساسي: يبدأ من 15,600 دولار في السنة

يبدأ من 15,600 دولار في السنة احترافي: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OvalEdge #### تقييمات ومراجعات OvalEdge

Capterra: 4.0/5 (1 تقييم)

6. سحابة كوليبرا لذكاء البيانات

عبر كوليبرا ضمان جودة البيانات، والامتثال، والتعاون مع برنامج Collibra لحوكمة البيانات التكيّفية من Collibra عبر دورة حياة البيانات بأكملها.

يمكنك عرض أصول بيانات مؤسستك بشكل شامل من خلال كتالوج البيانات المركزي للمنصة. فهو يزيد من القيمة التي يمكنك استخلاصها منها.

أفضل ميزات Collibra

التوفيق بين البيانات بين الأنظمة لإعداد تقارير وتحليلات دقيقة

إنشاء سياسات البيانات ومراجعتها وتحديثها للحفاظ على الامتثال في جميع أعمالك

التفاعل مع تدفقات العمل المشتركة و لتسهيل اتباع نهج تعاوني للحوكمة

تحديد السجلات المفقودة والعلاقات المقطوعة أثناء نقل البيانات من نظام إلى آخر

إثراء بياناتك الوصفية بتفاصيل حول أصلها وتنسيقها واستخدامها وهيكلها وعلاقتها بالبيانات الأخرى

رفع المشكلات وحلها من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة المناسبين لزيادة الثقة في البيانات

قيود كوليبرا

قد يكون النشر عبر مؤسستك أمرًا صعبًا بسبب طبيعته القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

يتطلب إصلاح الأخطاء

تسعير Collibra

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كوليبرا

G2: 4.2/5 (75 تقييمًا)

4.2/5 (75 تقييمًا) مراجعات الأقران: 4.2/5 (100 مراجعة)

7. دمج

عبر دمج يُعد برنامج Integrate's Integrate's Data governance أحد المكونات الأساسية لمنصة Integrate.io التشغيلية ETL. فهو يستخدم التحكم المركزي والرؤية المركزية لتمكين فريق حوكمة البيانات ومستخدمي خطوط الأعمال.

يمكنك تنفيذ عناصر التحكم في الوصول والتشفير والتحقق من الامتثال لحماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال التنظيمي باستخدام البرنامج.

دمج أفضل الميزات

إعداد بياناتك وتحويلها باستخدام واجهة سحب وإفلات قوية

بناء وإدارة مسارات نظيفة وآمنة لنقل البيانات ومعالجتها لأتمتة العمليات التجارية

اتخاذ قرارات أفضل باستخدام مجموعة شاملة من أدوات وموصلات ETL

وحِّد بياناتك كل 60 ثانية للحصول على مصدر واحد لحقيقة التقارير

عزِّز منتجات البيانات الخاصة بك باستخدام أتمتة التعليمات البرمجية لواجهة برمجة تطبيقات REST المستضافة ذاتيًا

دمج القيود

صعوبة قراءة سجلات الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

غير متوافق مع الملفات المحلية مثل Microsoft Excel أو CSV في نظامك

قد تكون عمليات التكامل صعبة للشركات التي ليس لديها فريق متخصص في تكنولوجيا المعلومات

دمج الأسعار

للمبتدئين: 15,000 دولار في السنة

15,000 دولار في السنة احترافي: 25,000 دولار سنوياً

25,000 دولار سنوياً المؤسسات: تسعير مخصص

دمج التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (200 تقييم)

4.3/5 (200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (17 مراجعة)

8. آي بي إم كلاود باك للبيانات

عبر آي بي إم تُعد سحابة IBM's Cloud Pak للبيانات منصة موحدة ومعيارية لإدارة البيانات والبيانات الوصفية وتتبع تسلسل البيانات وفرض سياسات حوكمة البيانات عبر المؤسسة.

يمكنك جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام بنية نسيج البيانات القوية للمنصة.

أفضل ميزات IBM Cloud Pak للبيانات

بناء نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة عبر مشهد سحابي مختلط

تقديم القرارات من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى المستهلكين باستخدام تطبيقات الأعمال والتحليلات

أتمتة التكامل وتتبع تفاصيل بياناتك وحوكمة الذكاء الاصطناعي

حماية استخدام البيانات مع تطبيق سياسة الخصوصية والاستخدام عبر جميع البيانات

تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوق بها من خلال واجهات مصممة خصيصًا (كود، لوحة برمجية، بدون كود)

IBM Cloud Pak لقيود البيانات

يلاحظ بعض المتبنين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

عملية تثبيت معقدة

واجهة مستخدم قديمة

IBM Cloud Pak لتسعير البيانات

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات IBM Cloud Pak للبيانات #### IBM Cloud Pak للبيانات

G2: 4.0/5 (19 تقييمًا)

4.0/5 (19 تقييمًا) مراجعات الأقران 4.5/5 (200 مراجعة)

9. داتادو

عبر داتادو Dataddo هي عبارة عن منصة تكامل بيانات قائمة على السحابة ومتخصصة في ربط مصادر البيانات المختلفة ووجهاتها دون الحاجة إلى الترميز.

يمكنك توسيع نطاق وأتمتة نقل البيانات بين مختلف الخدمات المستندة إلى السحابة وتطبيقات لوحات المعلومات ومستودعات البيانات وبحيرات البيانات.

يمكنك أيضًا تصور البيانات ومركزيتها وتوزيعها وتفعيلها بسلاسة. وهذا يجعل من Dataddo أداة قيّمة لحوكمة البيانات لتبسيط سير عمل البيانات.

أفضل ميزات Dataddo

بناء منتجات البيانات الخاصة بك على واجهة برمجة تطبيقات Dataddo الموحّدة

دمج Dataddo مع بنيتك الحالية وتشغيله مع أي أدوات قائمة على السحابة تستخدمها في المستقبل

الحصول على رؤى فورية مع خطوط أنابيب البيانات الآلية دون الحاجة إلى تخزين البيانات

اختبر نماذج البيانات قبل نشرها على نطاق واسع

إرسال البيانات بشكل آمن من أي تطبيق أعمال إلى أي تطبيق من تطبيقات Google Sheet أو تطبيق لوحة البيانات، مثل Tableau وPower BI وLower BI وLooker Studio من Google

نقل البيانات من أي تطبيق أعمال أو قاعدة بيانات أو واجهة برمجة التطبيقات إلى أي مستودع بيانات (ETL/ELT/نسخ البيانات) أو تطبيق لوحة المعلومات أو تطبيق الأعمال (عكس ETL)

قيود Dataddo

تردد مزامنة غير متسق

التنقل غير البديهي

تحديات في إنشاء واجهة مستخدم رسومية عالمية للاتصالات المتباينة

تسعير داتادو

مجاني

البيانات إلى لوحات المعلومات: 99 دولارًا/شهريًا

99 دولارًا/شهريًا البيانات في أي مكان: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تكامل البيانات بدون رأس مال: أسعار مخصصة

Dataddo التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (200 تقييم)

4.8/5 (200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (20 تقييم)

10. تاليند

عبر تاليند تقدم Talend مجموعة من المنتجات والمنصات لمساعدتك في مختلف جوانب البنية التحتية للبيانات، بما في ذلك تكامل البيانات وجودة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية أو تنظيم البيانات الرئيسية بشكل منهجي وغير ذلك.

يمكنك إنشاء سياسات حوكمة البيانات وتطبيقها، وإدارة البيانات الوصفية، وضمان جودة البيانات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام الميزات المختلفة للمنصة.

أفضل ميزات Talend

البحث عن البيانات واستهلاكها بسهولة باستخدام الإدارة التعاونية الميزات

تحسين موثوقية البيانات من خلال فحوصات الجودة التلقائية وأدوات تستند إلى المستعرض، وأدوات تعتمد على التأشير والنقر لمشاركة المعرفة القديمة من مستخدمي الأعمال والتقاطها

تقليل الوقت اللازم لتتبع التغييرات باستخدام كتالوج البيانات الفعال وحلول نسب البيانات

إدارة البيانات من البداية إلى النهاية عبر مؤسستك باستخدام البنية الأساسية السحابية المرنة

إزالة الحواجز بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات باستخدام تطبيقات الخدمة الذاتية لتصنيف البيانات وتوثيقها

استخدام الأتمتة لتضمين جودة البيانات، والإشراف، والإعداد، والفهرسة في خطوط أنابيب البيانات الخاصة بك

قيود Talend

قد يكون من الصعب تحديد أولويات بعض مصادر البيانات كموصل جديد

يعد التحكم في المصدر مع Git والتكامل مع Git أمرًا صعبًا

تسعير تاليند

ستيتش : تسعير مخصص

: تسعير مخصص منصة إدارة البيانات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص منصة البيانات الضخمة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص نسيج البيانات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Talend

G2: 4.4/5 (10 مراجعات)

4.4/5 (10 مراجعات) Capterra: 4.2/5 (23 مراجعة)

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك باستخدام برنامج حوكمة البيانات المناسب

أضِف النظام والوضوح إلى حوكمة البيانات داخل مؤسستك من خلال برنامج متطور مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة. إن مزيج ClickUp من إمكانات إدارة المهام، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والميزات التي تركز على العملاء تجعله الحل المثالي لبرنامج حوكمة البيانات.

يمكنك الحصول على الأدوات اللازمة لإنشاء إطار عمل قوي ومتوافق لحوكمة البيانات والحفاظ عليه، مما يضمن إدارة البيانات بفعالية واتباع أفضل الممارسات المعمول بها.

يمكنك بسهولة دمج ClickUp في سير عملك . يضمن الامتثال, يخفف من المخاطر وتحسين جودة البيانات دون عناء.

يمكنك استخدام خاصيته القابلة للتخصيص القوالب لتتناسب مع سياسات حوكمة البيانات الخاصة بمؤسستك. حتى تتعامل مع بياناتك بدقة وعناية. اشترك في ClickUp اليوم .