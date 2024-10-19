أفضل 10 بدائل عائمة في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

تعويم هو أداة لإدارة الموارد مصممة لمساعدة الفرق على تبسيط تتبع الوقت وتخطيط المشاريع وجدولة المهام. وفي حين يعتقد الناس أنها أداة شاملة، إلا أنها تقصر في عدة مجالات.

أولاً، يمكن أن تكون باهظة الثمن، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي ليس لديها ميزانيات ضخمة للبرامج. ويشتكي المستخدمون أيضاً من أن الواجهة بطيئة أو لا توفر تخصيصاً كافياً.

لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Float، فهناك العشرات منها في السوق. 👀

سنسلط الضوء هنا على ما يجب أن تبحث عنه حتى تختار الأداة الأفضل لعملك. بعد ذلك، سنشارك 10 من أفضل بدائل Float استنادًا إلى الميزات والقيود والأسعار وتقييمات العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل التعويم؟

كأداة لإدارة المشاريع، يوفر أفضل بديل لـ Float ميزات لتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف، وإدارة الموارد، ومعالجة قدرات الفريق. عند اختيار الأداة المناسبة لك، من المهم أن تبحث عن الميزات التي تحتاجها شركتك لتزدهر. 🙌

إليك ما سيحتويه بديل Float الرائع:

رؤى عبء العمل: ابحث عن أداة تقدم نظرة ثاقبة لأعباء العمل للفرق والأفراد لتحسين تخطيط القدرات إدارة الموارد الميزات: تخصيص الموارد جزء كبير من إدارة المشروع. تتبع الموارد وحدد مجالات التحسين باستخدام أداة توفر ميزات تخطيط الموارد المدمجة

ابحث عن أداة تقدم نظرة ثاقبة لأعباء العمل للفرق والأفراد لتحسين تخطيط القدرات الأتمتة: إدارة المهام يكون الأمر أسهل عندما تتمكن من أتمتة المهام المتكررة وتقليل العمل المزدحم. ابحث عن أداة تتضمن أتمتة المهام، والمشغلات المخصصة، والإشعارات الفورية

إدارة المهام يكون الأمر أسهل عندما تتمكن من أتمتة المهام المتكررة وتقليل العمل المزدحم. ابحث عن أداة تتضمن أتمتة المهام، والمشغلات المخصصة، والإشعارات الفورية التسعير المرونة: من المعروف أن التعويم مكلف. اختر الأداة التي تقدم خطط تسعير متعددة للعثور على واحدة تناسب ميزانيتك

## أفضل 10 بدائل تعويم لاستخدامها في عام 2024

قد يكون Float أداة مفيدة، ولكن له أيضاً عيوب كبيرة. ستجد هنا 10 من أفضل 10 بدائل لـ Float. هذه برنامج إدارة المشاريع ستمنحك الخيارات رؤى أعمق حول سير العمل وعمليات الموارد لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. 💪

1. انقر فوق

البحث عن حالات المهام أو تعيينها أو فرزها في عرض قائمة ClickUp لمعرفة التقدم المحرز في جميع الأعمال

يُعد ClickUp مثاليًا لمديري المشاريع الذين يبحثون عن مكوّن لإدارة المهام إلى جانب أداة إدارة الموارد، وهو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تضم مجموعة غنية من الميزات القابلة للتخصيص بالكامل لتخطيط القدرات وتتبع الموارد وجدولة العمل لكل عضو من أعضاء الفريق. إن ClickUp لإدارة المشاريع تتضمن الميزات التعاون في الوقت الحقيقي وأكثر من 15 طريقة عرض لتصور سير العمل والقدرات، وتتبع الأهداف المدمج. 🤩 عرض التقويم الخاص بـ ClickUp نظرة ثاقبة على الجداول الزمنية للمشروع وتبقي الفريق بأكمله على نفس الصفحة. شارك التقويم الخاص بك مع زملائك الآخرين في الفريق لإظهار ما تعمل عليه اليوم أو هذا الأسبوع، وقم بنقل الأشياء بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات. يمكنك المزامنة مع تقويم Google للاطلاع على جميع مهامك واجتماعاتك المهمة في مكان واحد. عرض مخطط جانت البياني في ClickUp لوحة تحكم مرئية لجميع أنشطة المشروع. يمكنك الاطلاع بسرعة على التبعيات للحصول على نظرة ثاقبة على العمل الذي يعيق المهام الأخرى وإضافة علامات الأولوية لمعالجة العناصر الملحة أولاً. يبقيك الجدول الزمني الديناميكي على اطلاع دائم لتجنب الاختناقات وتتبع التقدم المحرز وتحقيق الأهداف بشكل أسرع.

يركز Float بشكل رئيسي على تتبع الوقت. ارتقِ بالأمور إلى مستوى أعلى من خلال تتبع وقت المشروع من ClickUp . مع المزيد من عمليات التكامل، قم بتوصيل أدوات مثل Harvest وEverhour وToggl لتتبع الوقت بالطريقة التي تريدها. قم بتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وإنشاء تقارير للتعمق أكثر في مكان قضاء الوقت وكيفية تحسين عبء العمل في فريقك.

تنطوي إدارة المشاريع على أكثر من مجرد معالجة السعة، فأنت بحاجة أيضاً إلى تنفيذ تخطيط الموارد. إدارة الموارد في ClickUp يتيح لك البرنامج تتبع الوقت والنماذج وأصول الشركة في مساحة واحدة مريحة. يمكنك إجراء إدخالات سريعة وجمع معلومات البائعين وحساب التكاليف، كل ذلك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

أفضل ميزات #### ClickUp

واجهة قابلة للتخصيص وبديهية توفر درجة عالية من التحكم في طريقة تصورك وهيكلة سير العمل

أكثر من 1,000 قالب، بما في ذلكقالب تخطيط الموارد في ClickUpتسهيل إنشاء التقارير والوثائق في نصف الوقت الذي تستغرقه

تتيح لك طرق العرض المختلفة رؤية التقدم المحرز بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لك - سواء كان جدولاً زمنياً أو قائمة مهام أو لوحة تحكم

إدارة سير العمل باستخدام الأتمتة التي تحدد تواريخ الاستحقاق والعمل على الفور بناءً على السعة والمحفزات القابلة للتخصيص

تعمل التكنولوجيا على إحداث ثورة في إدارة الوقت، و ClickUp المدمج في أدوات الذكاء الاصطناعي هي مثال رئيسي على ذلك، حيث تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل التكرار في سير العمل

التعاون في الوقت الحقيقي يعني أنه يمكنك العمل مع أعضاء الفريق لمواءمة الأولويات وتسريع تقدم الأهداف وإعادة الهيكلة الجداول الزمنية للمشروع قيود النقر فوق

نظرًا لوجود عدد كبير من الميزات، يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقانها جميعًا

الوظيفة الإضافية ClickUp AI متاحة فقط مع الخطط المدفوعة، ولكن الخطط تبدأ من 7 دولارات شهريًا فقط

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. بونساي

عبر بونساي بونساي هو بديل تعويم يتضمن الفواتير وإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية في مكان واحد. قم بإدارة العملاء في CRM المستند إلى السحابة بفضل وظائف الجدولة والنماذج التي تبسط عملية الإعداد وتتبع العلاقات. إدارة المشاريع باستخدام الجداول الزمنية وعلامات المعالم والفواتير المدمجة.

أصبحت جدولة الموارد وإدارة الشؤون المالية أسهل من أي وقت مضى بفضل تقارير تتبع النفقات. تضمن الميزات المصرفية وميزات الدفع سلاسة العمليات وتبسيط الربحية.

أفضل ميزات بونساي

خدمات بونساي المصرفية مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية حتى 250,000 دولار، ولا يوجد حد أدنى، ولا توجد رسوم خفية - مما يجعل من السهل إدارة النفقات والأرباح دون تبديل الأدوات

العشرات من قوالب المستندات تمكنك من إنشاء الفواتير والعقود ومراكز المعرفة في وقت أقل

أذونات قابلة للتخصيص و أدوات إدارة المشاريع مثل أتمتة المهام تجعل من السهل العمل مع فريق العمل الداخلي أو العاملين المستقلين أو المتعاقدين

تتبّع الوقت المستغرق في المهام الفردية وأنشئ جداول زمنية أكبر للمشروع للبقاء على أهداف عملك

قيود بونساي

تطبيق الهاتف المحمول أساسي ولا يحتوي على العديد من الميزات مثل المنافسين

بعض الميزات، بما في ذلك دعم المحاسبة، غير متاحة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة

بونساي الأسعار

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا المحترفين: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا الشركات: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 65 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 65 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 67 تقييم)

3. أسانا

عبر أساناأسانا هي واحدة من أفضل الأدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الفريق. يمكنك إدارة وقت فريقك من خلال ميزات مدمجة لتتبع الوقت وتحديد الأهداف. استفد من التعاون في الوقت الفعلي للمضي قدماً في المشاريع، وقم بالإبلاغ عن العوائق للبقاء في الطليعة قبل أي تأخير محتمل. تعمق أكثر مع طرق العرض المختلفة للحصول على نظرة عامة واسعة أو مخططات وجداول زمنية مفصلة. 🛠️

أسانا أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على المبتدئين الدخول والبدء في المساهمة في أهداف الفريق

عمليات التكامل مع أدوات الإنتاجية - بما في ذلك Slack وSellackforce وMicrosoft Teams وGoogle Drive - تجعل من السهل ربط جميع المنصات التي تستخدمها لإدارة أعمالك

تبسيط التقارير للحصول على أحدث بيانات المشروع حول استخدام الموارد وأعباء العمل والتقدم المحرز نحو أي أهداف محددة

أتمتة مهام سير العمل وإنشاء حقول مخصصة لتتبع البيانات الأكثر أهمية لأنشطتك اليومية

أسانا القيود

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة في البداية للأشخاص الذين لم يستخدموا برنامج إدارة المشاريع من قبل

لا يمكنك إسناد مهمة إلى أكثر من شخص واحد؛ تحتاج إلى تقسيم العمل إلى بطاقات مهام متعددة بدلاً من ذلك

أسانا التسعير

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد مبتدئ: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات+: اتصل للحصول على الأسعار

أسانا التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

4. نوتون

عبر فكرةمفهوم يمزج أدوات إدارة المشاريع مع واحد من أفضل تصميمات مراكز المعرفة في مجال الأعمال. استخدم هذه الأداة لتخزين جميع معلومات شركتك المهمة - مثل كيفية استخدام الموارد والعقود للعاملين المستقلين. ارتقِ بالأمور إلى مستوى أعلى مع ميزات إدارة المشاريع، بما في ذلك متتبعات العادات، وتقويمات المشاريع، وإدارة الوقت.

أفضل الميزات

المئات من القوالب تعني أنه يمكنك إنشاء كل شيء من الجداول الزمنية ومراجعات الأداء إلى جداول بيانات الإيرادات في ثوانٍ

يتيح لك التخصيص اللانهائي للمشروع إنشاء أهداف وتخطيط التقدم باستخدام الجداول الزمنية وخرائط الطريق وقوائم المراجعة

يمكنك أتمتة مهام سير العمل لكل شيء بدءاً من التنبؤ بالإيرادات إلى إدارة الموارد لتوفير الوقت وتبسيط العمليات

تحسين تعاون الفريق من خلال الإشعارات وعلامات الأولوية والتبعيات التي تسلط الضوء على العمل الأكثر أهمية وتحديث الفريق بأكمله عند إنجاز المهام

قيود الحركة

وظيفة البحث ليست بديهية دائمًا، مما يجعل من الصعب تعقب المستندات التي لا تستخدمها كثيرًا

أبلغ بعض المستخدمين الذين لديهم قواعد بيانات أكبر من المعلومات عن بطء أوقات التحميل

الانتقال التسعير

مجانًا: كتل غير محدودة للأفراد، وتجربة محدودة للفرق

كتل غير محدودة للأفراد، وتجربة محدودة للفرق بالإضافة : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اطلب عرضًا تجريبيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

5. تريلو

عبر تريلوتريلو هو بديل ل Float يتعامل مع كل جانب من جوانب دورة حياة المشروع، بما في ذلك بناء سير العمل وإدارة المهام ودمج الأدوات. وتوفر طرق العرض المختلفة - مثل القوائم واللوحات والبطاقات - مرونة في الحصول على لمحات عامة عن استخدام الموارد أو التعمق أكثر للحصول على تفاصيل تفصيلية لتتبع الوقت وتخطيط القدرات.

تريلو أفضل الميزات

توفر Trello API تكاملاً مخصصًا مع عشرات الأدوات، بما في ذلك Jira و GitHub وتقويم Google

استخدم أتمتة بتلر لإنشاء قواعد وأوامر ومشغلات لتسريع سير العمل

مئات القوالب التي تشمل أوراق تتبع الوقت ولوحات سكروم وإدارة الميزانية للبقاء على اطلاع على احتياجات عملك

تشمل طرق العرض القابلة للتخصيص خيارات اللوحة والمخطط الزمني ولوحة المعلومات والجدول والتقويم والخريطة ومساحة العمل لرؤية سير عمل فريقك بالطريقة التي تناسبك

تريلو القيود

تجد الفرق ذات تدفقات العمل المعقدة أن الأداة مقيدة

بينما يمكنك التعليق على بطاقات المهام، إلا أنه لا توجد أداة مدمجة لتواصل الفريق أو أداة مراسلة

تريلو الأسعار

مجانًا: للفرق والأفراد مع ما يصل إلى 10 لوحات لكل مساحة عمل

للفرق والأفراد مع ما يصل إلى 10 لوحات لكل مساحة عمل قياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تريلو التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

6. منتج

عبر منتج Productive هو أحد أفضل بدائل Float. توفر هذه الأداة المتكاملة ميزات إدارة المشاريع وتتبع الوقت وإعداد التقارير للبقاء على اطلاع على جميع عمليات عملك. استخدم أداة SaaS لإدارة محفظة مشاريعك بالكامل من تخطيط الموارد إلى إدارة علاقات العملاء والبيانات المالية. 📈

أفضل الميزات الإنتاجية

تبسيط الفواتير باستخدام الفواتير التلقائية المستندة إلى ميزات تتبع الوقت المدمجة

يمنحك التعاون في الوقت الحقيقي أحدث الرؤى حول ما يتم العمل عليه وما هو متأخر - قبل أن يعرقل المشروع

طرق عرض متنوعة، بما في ذلك مخططات جانت واللوحات والتقويمات والجداول، تبقيك على دراية بالجداول الزمنية للمشروع والتقدم الحالي

إدارة الموارد من خلال ميزات الموارد البشرية التي تقوم بجدولة الإجازات، وتخطيط عبء العمل لفريقك، والتنبؤ بالاستخدام من أجل إجراءات أكثر سلاسة

القيود الإنتاجية

يتمنى المستخدمون وجود المزيد من اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع سير العمل

ميزات الفوترة ليست قوية أو قابلة للتخصيص مقارنة بالأدوات الأخرى

إنتاجية التسعير

أساسي : 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي 28 دولارًا/شهريًا

28 دولارًا/شهريًا أساسي : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات منتجة

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 مراجعة)

7. الاثنين

عبر الاثنين سواء كنت تقدم خدمات احترافية في المجال المالي أو تدير فريق تطوير برمجيات, الإثنين هو نظام تشغيل للعمل يساعدك على البقاء على اطلاع على التقدم وسير العمل. استخدمه لـ إدارة تطوير الويب أو تتبع الحملات التسويقية أو إنشاء تقارير ذكاء الأعمال.

أفضل ميزات يوم الاثنين

تتيح لك ميزات إدارة العمل مراقبة محفظة مشاريعك وتعيين المهام وتخصيص الموارد

تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل QuickBooks وMailChimp وDociscoign على جعل العمليات مركزية بغض النظر عن الأدوات التي تستخدمها

استخدم CRM المبيعات المستند إلى الويب لتتبع الأرباح وإدارة علاقات العملاء

أدوات التطوير مثل تتبع الأخطاء، وطلبات الميزات، و خطط الإصدار تبقيك على اطلاع دائم على إنشاء المنتج وتجربة المستخدم في كل خطوة على الطريق

قيود يوم الاثنين

السعر لكل مستخدم، لذا يمكن أن تصبح الأداة مكلفة بسرعة للفرق الكبيرة

قد تبدو الواجهة مزدحمة

الاثنين التسعير

مجاني: حتى مقعدين

حتى مقعدين الأساسي: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

10 دولارات شهرياً لكل مقعد المعيار: 12 دولار/شهرًا لكل مقعد

12 دولار/شهرًا لكل مقعد المحترف: 20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. عمل

عبر العمل العمل هو أداة برمجية لتخطيط موارد المؤسسات التي تجعل من السهل إدارة العمل وإنشاء جداول زمنية لتتبع التقدم المحرز. استخدم ميزات إدارة الوقت لتحسين الإنتاجية وبناء خرائط طريق لتحسين تخصيص الوقت والموارد.

أفضل ميزات العمل

جدولة الفريق تتيح لك تصور أعباء العمل وتخصيص المهام بناءً على السعة

تتبع الوقت المدمج يجعل الفواتير أسرع ويوفر نظرة ثاقبة على العمل الذي يستغرق معظم الوقت

تتيح لك عمليات التكامل ربط أدواتك المفضلة من تطبيقات المراسلة إلى منصات إعداد التقارير

تتميز المهام بحقول قابلة للتخصيص حتى تتمكن من إضافة بيانات قيمة والبقاء منظماً

قيود العمل

وجد بعض المستخدمين أخطاءً عند الاتصال أو العمل مع تطبيقات Javascript وAwork

المزيد من علامات الأولوية ستساعد الفرق الكبيرة على العمل بشكل أفضل في العمل بشكل أفضل

Awork التسعير العمل

الأساسي: 12 يورو/شهرًا لكل مستخدم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة

12 يورو/شهرًا لكل مستخدم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة الأعمال: 18 يورو/شهرًا لكل مستخدم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة

18 يورو/شهرًا لكل مستخدم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العمل

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)

9. خبير الموارد

عبر خبير الموارد Resource Guru هو برنامج إدارة يتيح لك تخصيص الموارد سواء كنت تتعامل مع قدرات الموظفين الفردية أو الأدوات الخارجية. واجهة مستخدم بسيطة وجذابة تبقي الجميع على المسار الصحيح وتجعل من السهل البدء. ✍️

Resource Guru أفضل الميزات

مدمج في استخدام الموارد توفر الأدوات نظرة ثاقبة حول كيفية قضاء الوقت وتسليط الضوء على مجالات التحسين

تمنحك أدوات التنبؤ والجدولة نظرة شاملة على عبء عمل فريقك حتى تتمكن من زيادة الوقت والكفاءة إلى أقصى حد

يتيح لك نظام حجز قاعات الاجتماعات المدمج إمكانية إدارة المساحة بسلاسة كما تدير فريقك

تتيح لك ميزات إدارة المعدات التعرف على كيفية استخدام أشياء مثل أدوات تكنولوجيا المعلومات والمعدات السمعية والبصرية

معلم الموارد القيود

وجد بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي للبدء لأن الواجهة ليست بديهية مثل المنافسين

لا يوجد خيار للتسجيل في الوقت الحقيقي، لذلك هناك تأخير عند الحصول على الرؤى

معلم الموارد التسعير الأسعار

خطة جراسهوبر : 5 دولارات شهريًا للشخص الواحد

: 5 دولارات شهريًا للشخص الواحد خطة الحزام الأسود: 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد

8 دولارات شهرياً للفرد الواحد الخطة الرئيسية: 12 دولار/شهرًا للفرد الواحد

خبير الموارد تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي عبارة عن منصة شاملة تهدف إلى تبسيط عمل العميل وتحسين الإدارة باستخدام أدوات لتتبع الوقت وتخطيط المشاريع وتخصيص الموارد. استخدمها لتسريع سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الفرق بفضل ميزات مثل تقويم الموارد وأدوات مبسطة لإعداد العملاء.

العمل الجماعي أفضل الميزات

تعمل القوالب على التخلص من العمل المزدحم وتسهيل إنشاء أي وثائق من الجداول الزمنية إلى نماذج العملاء

تشتمل ميزات تتبع الوقت على تذكيرات تلقائية ومؤقتات داخل التطبيق لتتبع العمل في المكان الذي يتم إنفاقه فيه بالضبط

أدوات إدارة الموارد تحدد الاختناقات وتتيح لك تعيين المهام على الفور لمنع التأخير

تقدم التقارير والعروض رؤى حتى تتمكن من زيادة سير العمل إلى أقصى حد وتحسين رضا العملاء

العمل الجماعي القيود

تقتصر ميزات الفوترة المدمجة على تقارير الوقت وليس استخدام المواد أو الموارد

ميزات مثل لوحات كانبان غير متوفرة في الخطة المجانية

فريق العمل الجماعي التسعير

مجاناً: حتى خمسة مستخدمين

حتى خمسة مستخدمين تقديم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الزيادة: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: تسعير مخصص

العمل الجماعي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

## تتبع الوقت وإدارة سير العمل بشكل أكثر كفاءة مع ClickUp

باستخدام برامج إدارة الموارد في هذه القائمة، ستجد طرقاً لتتبع الوقت وتحسين تعاون الفريق وتخصيص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد من هؤلاء المنافسين ميزات إضافية لتبسيط سير العمل، وإنشاء التقارير، وإنشاء طرق عرض مخصصة تقدم رؤى مخصصة. اشترك في ClickUp اليوم لبدء بناء فريق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية. من خلال أتمتة المهام، ستوفر الوقت في العمل المزدحم بينما يوفر لك تتبع وقت المشروع رؤى حول الأماكن التي يمكن تحسين تخصيص العمل فيها. أضف إلى ذلك ميزات مثل التعاون في الوقت الفعلي وإدارة الموارد وستحصل على ما تحتاجه للحصول على فريق أسرع وأكثر إنتاجية. ✨