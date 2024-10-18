أفضل 10 أدوات للتخطيط الإعلامي في 2025 (مراجعات &؛ الأسعار)

سواء كنت وكالة، أو فريق تسويق، أو مالك وسائط، أو ناشرًا، فإن إجراء مكالمات جيدة بشأن خططك الإعلامية أمر لا بد منه. وإلا، فإنك تخاطر باستهداف الجمهور الخاطئ والمبالغة في الإنفاق. 💸

بدلًا من إدارة الجنون يدويًا، احصل على الوسائط للقيام بالأعمال الشاقة. باستخدام البرنامج المناسب، يمكنك أتمتة عملية شراء الوسائط، وتتبع التعديلات في الوقت الفعلي، والحصول على رؤى تفصيلية حول تفضيلات جمهورك المستهدف.

جميل جداً، أليس كذلك؟ 🤩

استعد للتخلي عن جداول بيانات برنامج Excel وانضم إلينا بينما نكشف لك عن الميزات التي يجب أن تكون لديك للوسائط .

سنشارك أيضًا أفضل 10 منصات لإدارة الوسائط المفضلة لدينا لمساعدتك في إنجاز المهمة بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تخطيط الوسائط؟

تقوم أدوات التخطيط الإعلامي بأكثر من مجرد إدارة الحملات الإعلامية. إنها تحول عملية التخطيط بأكملها، مما يجعل كل شيء أكثر كفاءة ودقة وسهولة في الاستخدام. ومع ذلك، ليست كل أداة إعلامية تستحق كل هذا العناء. 🧂

ننصحك بالبحث عن أدوات التسويق الرقمي التي تأتي بميزات قيّمة مثل

شاملة إدارة الوسائط : هذا أمر غير قابل للتفاوض. ابحث عن أداة تدير مجموعة واسعة من القنوات الإعلامية، بما في ذلك التلفزيون والمطبوعات بالإضافة إلى الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي

: هذا أمر غير قابل للتفاوض. ابحث عن أداة تدير مجموعة واسعة من القنوات الإعلامية، بما في ذلك التلفزيون والمطبوعات بالإضافة إلى الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي التحليلات والمقاييس في الوقت الحقيقي: لا يمكن استخدام البيانات اليومية في عالم الوسائط المدفوعة الحديثة. يجب أن تمنحك أدوات تخطيط الوسائط الرقمية مقاييس في الوقت الفعلي لتتبع أداء الحملة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات

لا يمكن استخدام البيانات اليومية في عالم الوسائط المدفوعة الحديثة. يجب أن تمنحك أدوات تخطيط الوسائط الرقمية مقاييس في الوقت الفعلي لتتبع أداء الحملة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات الأتمتة و سير العمل التحسين : يتضمن التخطيط الإعلامي الكثير من الأجزاء المتحركة. لماذا لا تقوم بأتمتة بعض الجوانب الأكثر تكرارًا في العمل؟ ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة شراء الوسائط وطلبات تقديم العروض وإعداد التقارير

: يتضمن التخطيط الإعلامي الكثير من الأجزاء المتحركة. لماذا لا تقوم بأتمتة بعض الجوانب الأكثر تكرارًا في العمل؟ ابحث عن الأدوات التي تعمل على أتمتة شراء الوسائط وطلبات تقديم العروض وإعداد التقارير إدارة الجمهور: تأتي برامج تخطيط الوسائط من الدرجة الأولى مزودة بميزات لتحديد الجمهور المستهدف وتقسيمه. ابحث عن الأدوات التي توفر التحليل الديموغرافي والبيانات السلوكية والرؤى النفسية لبناء استراتيجية إعلامية مصممة خصيصاً

تأتي برامج تخطيط الوسائط من الدرجة الأولى مزودة بميزات لتحديد الجمهور المستهدف وتقسيمه. ابحث عن الأدوات التي توفر التحليل الديموغرافي والبيانات السلوكية والرؤى النفسية لبناء استراتيجية إعلامية مصممة خصيصاً واجهة سهلة الاستخدام: كلما كان استخدام برنامج تخطيط الوسائط أسهل، كلما كان استخدامك أسرع والمال. ابحث عن حلول مرنة قائمة على السحابة تسمح لأعضاء الفريق بالتعاون والوصول إلى البيانات من أي مكان

كلما كان استخدام برنامج تخطيط الوسائط أسهل، كلما كان استخدامك أسرع والمال. ابحث عن حلول مرنة قائمة على السحابة تسمح لأعضاء الفريق بالتعاون والوصول إلى البيانات من أي مكان عمليات التكامل المفيدة: يجب أن تعمل عمليات التكامل على تبسيط عملية التخطيط. ابحث عن برامج التخطيط الإعلامي التي تتكامل مع منصة إدارة علاقات العملاء (CRM), ، وتطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل Slack

يجب أن تعمل عمليات التكامل على تبسيط عملية التخطيط. ابحث عن برامج التخطيط الإعلامي التي تتكامل مع منصة إدارة علاقات العملاء (CRM), ، وتطبيقات الطرف الثالث الشائعة مثل Slack أدوات التحسين: تنفيذ الحملات شيء واحد، ولكن ماذا لو كنت تريد إعادة صياغة حملة قائمة؟ تأتي أدوات تخطيط الوسائط الأساسية مزودة بميزات تحسين متقدمة للشراء البرمجي وتخصيص الإنفاق واستهداف الجمهور والمزيد

## أفضل 10 أدوات تخطيط الوسائط لاستخدامها في عام 2024

هل تعبت من إدارة الحملات يدويًا؟ أداة التخطيط الإعلامي الصحيحة تضع حملاتك في الوضع السهل. بفضل الواجهات المبسطة القائمة على السحابة، والمقاييس الشاملة، وتحسين العمليات، ستوصلك أدوات تخطيط الوسائط الرقمية العشر هذه إلى خط النهاية. 🏁

1.

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ليس للتفاخر، ولكن . تدعم منصتنا المتكاملة عمليات التسويق من البداية إلى النهاية، بدءًا من وضع الأفكار إلى التنفيذ إلى التحسين.

لا مزيد من التنقل بين حل إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء ومحرّر مستندات Google - كل شيء في مكان واحد مع ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن لدينا ما تبحث عنه بالضبط، فإن عمليات التكامل لدينا تضيف المزيد من الوظائف إلى حسابك. 🛠️

يعرض ClickUp خط أنابيب الوسائط بالكامل في التقويم والقائمة واللوحة وأكثر من 10 طرق عرض أخرى. تحتوي المنصة على قواعد بيانات خالية من التعليمات البرمجية ولوحات مشاريع بالسحب والإفلات لكل شيء من الإعلانات المدفوعة إلى العلاقات العامة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

استخدم لإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص بنسبة 100% بحيث لا ترى سوى المقاييس الأكثر أهمية. 📈 قم بإنشاء خطط حملتك ومحتواها من خلال ClickUp. أنشئ دراسات حالة ورسائل بريد إلكتروني ومدونات ونسخة إعلانية قوية بسرعة البرق في الوقت الفعلي باستخدام . يمكنك حتى استخدام لكتابة هذه النسخة وتعديلها وتحسينها لفريقك.

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

ليس عليك إنشاء مستندات أو تقارير أو لوحات معلومات بنفسك. تُعد قوالب ClickUp موردًا موفرًا للوقت مدمجًا في المنصة من أجل تخطيط إعلامي أسرع وأفضل.

انسخ لتخطيط الحملات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك موقعك الإلكتروني، والمدونات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني.

نصيحة احترافية: راجع لما يتضمنه القالب وكيفية تخصيصه.

يحتوي ClickUp على عشرات القوالب للتخطيط الإعلامي عبر الإنترنت وغير المتصل بالإنترنت، بما في ذلك الذي يحتفظ بسجل لجميع المواد والخطط التسويقية في مكان واحد. يمكنك أيضًا سحب لإبقاء كل ما لديك في صف واحد وعدم تفويت موعد نهائي للحملة مرة أخرى. 🎯

أفضل ميزات #### ClickUp

يتكامل ClickUp مع عشرات الأدوات الشائعة مثل HubSpot وSalesforce وIntercom وToggl وغيرها الكثير

عرض مقاييس أداء الحملة في لوحة تحكم قابلة للتخصيص

استخدم قوالب ClickUp لإنشاء خطط وسائط منظمة في دقائق

هل تحتاج إلى مساعدة في الكتابة؟ ClickUp AI هو واحد من أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتقديم يد المساعدة

إدارة جميع المهام والمشروعات في أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الحسابات المدفوعة فقط، ولكن يتوفر أيضًا إصدار تجريبي مجاني

ClickUp قابل للتخصيص تمامًا، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على كل ما تقدمه المنصة

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. MediaPlanHQ

عبر MediaPlanHQ هي أداة تخطيط إعلامي تحافظ على جميع في مكان واحد. تعرض المنصة دائمًا أحدث التقارير والخطط، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن عرض التقارير الخاطئة. 👀

MediaPlanHQ أفضل الميزات

إرسال ملخصات منظمة بسرعة إلى الفرق الإبداعية

مراقبة الإنفاق الإعلاني ومتطلبات المواد والفواتير

العمل مع البائعين تجاوز صناديق البريد الإلكتروني المزدحمة وإرسال الطلبات من خلال MediaPlanHQ

تعاون على والإبداع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

MediaPlanHQ الحدود

يمكن أن تكون واجهة مستخدم MediaPlanHQ مربكة

لا تحتوي المنصة على الكثير من المراجعات

MediaPlanHQ الأسعار

45 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين

MediaPlanHQ التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. موجز العرض

عبر هل تبحث عن برنامج تخطيط إعلامي بأسعار معقولة؟ BriefBid هو نوع مختلف من الحلول المجانية للوكالات والعلامات التجارية. الجانب السلبي هو أن شركاء BriefBid المدفوعين سيتواصلون معك على الأرجح للترويج لخدماتهم. ولكن إذا كنت لا تمانع في ذلك، فهذه أداة تخطيط إعلامي قوية من أجل .

أفضل ميزات #### موجز أفضل المزايا

إذا كنت تقدم خدمات إبداعية، فإن BriefBid يوصلك بطلبات تقديم العروض من الوكالات ومشتري الوسائط

إنشاء مخططات انسيابية مخصصة للوسائط

تقسيم التقارير حسب البائع والقناة والحملة

إنشاء خطط وسائط مرئية مع التوقيت والتكتيكات والمقاييس في عرض واحد

قيود موجز العروض

لا يحتوي على الكثير من المراجعات

هل هو حقاً "مجاني" إذا كنت أنت المنتج؟

موجز التسعير

مجاني

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات موجزة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

### 4. بيونيك

عبر تخدم Bionic Media Planning الوكالات والمعلنين ومحترفي مبيعات الإعلانات. وهذا يعني أن هذه المنصة مناسبة لكل أصحاب المصلحة في عملية التخطيط الإعلامي. إنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تريد نظامًا يركز على العميل . تعمل Bionic على تبسيط تخطيط الوسائط وشراء الوسائط، مما يجعلها مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من المستخدمين. 🤝

بيونيك أفضل الميزات

يوفر Bionic للمُعلِنين لوحة تحكم شفافة للوسائط تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف

مركزية التخطيط الإعلامي والشراء ومراقبة الأداء في منصة واحدة

دمج القنوات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والمطبوعات والقنوات الإعلامية الأخرى

يعتمد Bionic على السحابة، مما يجعل من السهل إعداده وإدارته أثناء التنقل

بيونيك القيود

ليس لديه الكثير من المراجعات

إنه باهظ الثمن

البيونيك الأسعار

شهرياً : 225 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين

: 225 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين عقد سنوي: 195 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين

195 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين الدفع المسبق السنوي: 175 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى ثلاثة مستخدمين

بيونيك التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (مراجعتان)

5/5 (مراجعتان) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

5. نيلسن سكاربورو

عبر شركة بيانات التسويق الشهيرة Nielsen هي أيضًا في الأعمال. سكاربورو هي إجابتها على طلب المسوقين لبيانات المستهلكين الدقيقة. إنها نوع مختلف من أدوات التخطيط الإعلامي التي تركز على الملفات الشخصية للمستهلكين وتفضيلات الاستهلاك واتجاهات المحتوى أكثر من التركيز على التنفيذ الفعلي للحملة أو التخطيط لها. 📊

أفضل ميزات سكاربورو

استخدم بيانات سكاربورو لفهم سلوكيات المستهلكين بشكل أفضل

اسحب البيانات عن المنصات المفضلة لجمهورك المستهدف

التركيز على فئات سكانية ومجتمعات محددة للحصول على رؤى متخصصة

يساعدك سكاربورو على إنشاء رسائل مستهدفة تبرزك بشكل مميز

قيود سكاربورو

لا يحتوي سكاربورو على الكثير من المراجعات

إنها أداة للبيانات وأبحاث السوق، لذا ستظل بحاجة إلى حل منفصل لإدارة استراتيجية التسويق الخاصة بك

أسعار سكاربورو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات وتقييمات سكاربورو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

### 6. Quantcast

عبر Quantcast هو اسم آخر معروف في عالم التخطيط الإعلامي. وهي متخصصة في الإعلانات التي لا تحتاج إلى طهي وبيانات كمية، لذلك إذا كان فريقك متعطشًا لمؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس، فهذه هي المنصة المناسبة لك. 🙌

Quantcast أفضل الميزات

جرب الحل المجاني للعلامة التجارية، Quantcast Measure، للتعرف على المنصة قبل الاستثمار في خطة مدفوعة

Ara AI هو تدعم مراقبة الحملات في الوقت الفعلي وتحسينها

سحب البيانات من 100 مليون مصدر وزيادتها ببيانات الطرف الأول الخاصة بك

إنشاء وسائط غنية مخصصة وإعلانات تلفزيونية متصلة (CTV) والمزيد

Quantcast القيود

يقول بعض المستخدمين إن المنصة ثقيلة وصعبة الإدارة

ويقول آخرون إن البيانات يمكن أن تكون عامة جداً وغير قابلة للتطبيق

Quantcast الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

كانتكاست التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. الأساس

عبر Basis هي أداة لتخطيط الوسائط تدمج بين الإعلانات المبرمجة وتحسين محركات البحث والوسائط الاجتماعية وبيانات الموقع الإلكتروني. ليس هذا فحسب، بل تقدم المنصة أيضًا خدمات إضافية لتفعيل الوسائط واستراتيجيات القنوات المتعددة والاستشارات. 📡

أفضل الميزات الأساسية

هل أنت مستعد لتشغيل الإعلانات؟ منصة Basis هي أفضل منصة من جانب الطلب (DSP) ذات التصنيف الأعلى

تخزين جميع المستندات وأصول الوسائط في مكان واحد

يقوم مساعد Basis بإنشاء ملاحظات الحملة تلقائيًا

تخلَّص من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني لصالح بوابة Basis التعاونية

قيود Basis

التقارير غير قابلة للتخصيص بشكل كبير

يقول بعض العملاء أن تجربة المستخدم صعبة المتابعة

تسعير الأساس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الأساس

G2: 4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. كومسكور

عبر يتخصص Comscore في تخطيط الوسائط عبر المنصات، لذا فهو برنامج لا بد من تجربته إذا كنت تعلن على CTV، ووسائل التواصل الاجتماعي، والجوال، والبحث. على عكس برامج تخطيط الوسائط الأخرى، يحتوي Comscore على ميزات إضافية لقياس أداء شباك تذاكر الأفلام، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وCTV. 📺

أفضل ميزات كومكور

تقييم أداء الحملة بسهولة باستخدام تقييمات حملة Comscore (CCR)

إنشاء إعلانات أفضل باستخدام Comscore Ad Metrix

قم بإدارة جميع التجارب الرقمية في عرض واحد مع Comscore Total Digital

ستقوم Comscore بتحديد المستهلكين وتقسيمهم بناءً على السلوك وبيانات نمط الحياة والتركيبة السكانية والمزيد

قيود كومسكور

يقول بعض المستخدمين أن Comscore ليست ذات قيمة جيدة مقابل المال

ويقول آخرون إن الكم الهائل من البيانات هائل، لذلك سيكون من الجيد أن يكون لديك أداة أفضل لتحليل البيانات وتفسيرها

تسعير كومسكور

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

9. Simpli.fi

عبر قد تكون كلمة "بسيطة" جزءًا من اسمها، ولكن عروض Simpli.fi ليست كذلك على الإطلاق. تتضمن هذه الأداة القوية لتخطيط الوسائط ميزات للوسائط المبرمجة، والتجارب متعددة القنوات، وإعدادات الحملات المتخصصة للإعلانات السياسية وإعلانات الإعلانات المباشرة وإعلانات التجزئة. 🛍️

Simpli.fi أفضل الميزات

يدعم Simpli.fi الاستهداف والتجزئة الفائقين للإعلانات المدمجة والمحمولة وإعلانات CTV

ألستَ متأكدًا مما إذا كانت إعلاناتك تظهر؟ يقوم Simpli.fi بتقييم تصميماتك للحصول على أداء أفضل

مركزية جميع الوسائط الاجتماعية يقلل الاستهداف الذكي من Simpli.fi من عدد المشترين السابقين الذين يشاهدون إعلاناتك



Simpli.fi القيود

يقول بعض المستخدمين أن التقارير بسيطة للغاية

يقول مستخدمون آخرون إن دعم العملاء ليس رائعًا

Simpli.fi الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

Simpli.fi التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 115 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 115 تقييم) Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

10. SRDS

عبر خدمة الأسعار والبيانات القياسية (SRDS) هي حل لتخطيط وسائل الإعلام والشراء من مجموعة Adwanted Group. لا يقتصر دورها على توفير عدد مذهل من نقاط البيانات لإثراء استراتيجيتك الإعلامية فحسب، بل تتخصص أيضًا في جميع أنواع الوسائط، بما في ذلك الراديو والتلفزيون الكبلي والتلفزيون الكابلي والتلفزيون المشفّر والتلفزيون العمومي والمجلات.

أفضل ميزات SRDS

لست متأكدًا من الإعلانات التي تختارها؟ يعرض SRDS جميع خيارات الإعلانات جنبًا إلى جنب

أدخل بيانات جمهورك المستهدف وسيقترح SRDS أفضل مزيج من الوسائط للحصول على النتائج

SRDS متخصصة في استهداف الجمهور متعدد الثقافات والشامل

إذا كان لديك فقم بتعيين فريق SRDS لسحب بيانات مصممة خصيصًا لحملاتك

قيود SRDS

لا يحتوي على الكثير من المراجعات

بيانات SRDS ليست محدثة دائمًا

تسعير SRDS

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SRDS

G2: 3.2/5 (3 تقييمات)

3.2/5 (3 تقييمات) Capterra: غير متاح

## احصل على حق شامل منصة تخطيط واحدة

تحتوي الحملات التسويقية على الكثير من الأجزاء المتحركة. فالإبداع، وإدارة القنوات، والمقاييس ليست سوى بعض من المهام القليلة التي عليك القيام بها.

تحتوي معظم منصات التسويق على الأدوات اللازمة لإبقائك على المسار الصحيح، ولكن حتى مع ذلك، فإن معظمها لا يدمج جميع أدواتك وأعمالك واتصالاتك في مكان واحد.

ولكن خمن ماذا؟ كليك أب يفعل ذلك. 🤩

نحن ندمج وقوالب، وأداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير. مع ClickUp، يمكنك جمع كل شيء في منصة واحدة لتوفير المتاعب والتركيز على ما يهم حقًا: إنشاء محتوى جميل ومقنع.

جربه لترى الفرق. -لا حاجة لبطاقة ائتمان.