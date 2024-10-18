أفضل 10 إدارة علاقات العملاء للموزعين لإدارة البيع بالجملة في 2025

التجارة صناعة ديناميكية، وموزعو الجملة هم العمود الفقري لسلاسل التوريد. أنت تعلم أن البرنامج الفعال لإدارة علاقات العملاء (CRM) أمر غير قابل للتفاوض - ولكن أيهما أفضل؟

يمكن أن تساعد إدارة علاقات العملاء للتوزيع بالجملة في رفع مستوى عملياتك، وتبسيط خط أنابيب المبيعات لديك، ودفع أعمالك التجارية بالجملة إلى آفاق جديدة. 🙌

انضم إلينا بينما نستكشف أفضل إدارة علاقات العملاء للموزعين وأي شخص يحتاج إلى أدوات برمجية لإدارة العملاء والمنتجات في موقع مركزي مناسب وملائم.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء ل الموزعين؟

يمكن أن يكون التنقل بين عشرات الخيارات عند اختيار أفضل إدارة علاقات العملاء لشركة التوزيع الخاصة بك أمرًا شاقًا. ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية لضمان سلاسة العمليات في أعمال التوزيع بالجملة الخاصة بك:

الوقت الحقيقي الوظائف : ابحث عن حل برمجيات إدارة علاقات العملاء الذي يوفر رؤى فورية حول عملية المبيعات وتفاعلات العملاء وإدارة المخزون

ابحث عن حل برمجيات إدارة علاقات العملاء الذي يوفر رؤى فورية حول عملية المبيعات وتفاعلات العملاء وإدارة المخزون سهل الاستخدام لوحات تحكم : ركز على برنامج إدارة علاقات العملاء للمبيعات الذي يسهل على أعضاء فريقك الوصول إلى المقاييس والوحدات النمطية والميزات الرئيسية الأخرى

: ركز على برنامج إدارة علاقات العملاء للمبيعات الذي يسهل على أعضاء فريقك الوصول إلى المقاييس والوحدات النمطية والميزات الرئيسية الأخرى ميزات إدارة المشاريع: اختر أداة تتآزر مع إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لمساعدة شركتك على الازدهار في سوق اليوم 📈

اختر أداة تتآزر مع إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لمساعدة شركتك على الازدهار في سوق اليوم قابلة للتخصيص الأدوات: اعثر على نظام إدارة علاقات العملاء بأدوات قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك. من إدارة العملاء المحتملين إلى أتمتة المبيعات، فأنت تريد حلاً لإدارة علاقات العملاء يمكنك تهيئته ليتناسب مع ديناميكياتك

اعثر على نظام إدارة علاقات العملاء بأدوات قابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك. من إدارة العملاء المحتملين إلى أتمتة المبيعات، فأنت تريد حلاً لإدارة علاقات العملاء يمكنك تهيئته ليتناسب مع ديناميكياتك تكامل التسويق: ابحث عن الأدوات التي تتكامل مع برنامج أتمتة التسويق لإنشاء نهج شامل لمشاركة العملاء

إذا فاتنا أي ميزات تتوافق مع أهداف عملك، فقم بتدوينها الآن. وفوق كل شيء، حدد أولويات ما يحتاجه عملك التجاري من أجل استراتيجية إدارة علاقات العملاء .

# # # 10 أفضل 10 أفضل إدارة علاقات العملاء لـ الموزعين لاستخدامها

يمكن لحلول برمجيات إدارة علاقات العملاء هذه تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني، ودعم العملاء، وإدارة جهات الاتصال، وغير ذلك الكثير لشركة التوزيع الخاصة بك.

من التنبؤ إلى المتابعة، هذه الأدوات المتطورة لإدارة علاقات العملاء لديها ما يلزم لمواكبة صناعة التوزيع حتى لا تشعر بأنك تتلاعب بالعديد من الأشياء في وقت واحد. 🤹

1. انقر فوق

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز ClickUp CRM هو أفضل خيار SaaS للتوزيع بالجملة وإدارة المشاريع المتكاملة. لكن ClickUp ليس فقط أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء. إنه البرنامج الرائد برنامج مجاني لإدارة المشاريع يوفر نظامًا أساسيًا مبسطًا لإدارة المهام قائمًا على السحابة.

ClickUp أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء تقدم كل ما تحتاجه لتمكين شركة التوزيع الخاصة بك من خلال رؤى قائمة على البيانات. 💡

استخدم أكثر من 100 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي البديهية لتحسين عمليات أعمالك. يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI صياغة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وملاحظات الاجتماعات، والمزيد في ثوانٍ.

استخدم أداة ClickUp للذكاء الاصطناعي لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

هل تريد المزيد؟ لا مشكلة. يمكن أن تقلل أتمتة ClickUp من الوقت الذي تقضيه في العمليات المملة وإدخال البيانات، مما يمنحك المزيد من الوقت لإتمام الصفقات.

قم بتحسين التعاون بين فريق المبيعات لديك، وتنظيم بيانات العملاء، وتعزيز الربحية في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. 💰

أفضل ميزات #### ClickUp

تتيح لك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التركيز على ما هو مهم وتسهل على فرقك التنقل بين سير عمل إدارة علاقات العملاء يتيح لك التكامل السلس مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة أخرى من جهات خارجية جمع كل شيء في مكان واحد

أكثر من 1,000 نموذج مجاني للأساسيات مثل إدارة المهام وجداول بيانات المبيعات و قوالب خطة التواصل لتبسيط العمل اليومي

يتوافق امتداد المتصفح مع كروم وفايرفوكس وإيدج؛ تطبيق سطح المكتب متوافق مع مايكروسوفت ولينكس وماك؛ تطبيق الهاتف متوافق مع أندرويد وiOS

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي مع العديد من الميزات ولكن يتم حل ذلك من خلال مقاطع الفيديو التعليمية المجانية والأسئلة الشائعة الشاملة

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة (ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إلى مئات من أدوات إدارة علاقات العملاء المجانية مع الباقة المجانية للأبد)

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. زوهو CRM

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عبر زوهو CRM Zoho CRM هو برنامج CRM شامل يسهل على عمليات البيع بالجملة إدارة وتحسين تفاعلات العملاء. توفر المنصة سهلة الاستخدام ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات والتحليلات.

أفضل ميزات Zoho CRM

التواجد متعدد القنوات يجعل من السهل على فرق الدعم التفاعل مع العملاء من خلال القناة الصحيحة بالرسالة الصحيحة

تتيح لك أدوات الأتمتة وضع حملاتك التسويقية والتواصل مع العملاء وسير العمل على الطيار الآلي

توفر التحليلات المفصلة رؤى لتحسين الاحتفاظ بالعملاء، وقياس عمليات المبيعات في الوقت الفعلي، وتبسيط التنبؤ بالمبيعات 📌

التكامل مع أكثر من 800 تطبيق عبر سوق Zoho لجعل الحياة أسهل للجميع

قيود Zoho CRM

تشير بعض المراجعات إلى الحاجة إلى واجهة مستخدم محسّنة

تتطلب الوظائف المخصصة استخدام لغة برمجة قد تكون باهظة بالنسبة لبعض فرق المبيعات

Zoho CRM التسعير

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4/5 (أكثر من 2500 تقييم)

4/5 (أكثر من 2500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6500 تقييم)

3. فريش سيلز

عبر فريشوركس توفّر Freshworks مجموعة من حلول مشاركة العملاء وإنتاجية الأعمال تُدعى Freshsales. استخدمها لمندوبي المبيعات في شركة التوزيع الخاصة بك لتحسين إدارة المبيعات ودعم العملاء والمزيد. ⚒️

أفضل ميزات فريش سيلز

الوصول إلى أدوات مبيعات متعددة مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على استهداف نمو الإيرادات والإنتاجية

تعمل ميزات إدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي على تحسين رحلة العميل من خلال رؤى حول سلوك العميل على تطبيقك وموقعك الإلكتروني

تتيح لك ميزات الأتمتة وضع إنشاء المهام والإشعارات والمزيد على الطيار الآلي

تساعدك عمليات التكامل مع أفضل الأدوات مثل Mailchimp وTrickllo على تجميع كل شيء معًا

قيود المبيعات الجديدة

تشير مراجعات المستخدمين إلى صعوبة تحديد موقع معلومات العملاء مثل المناطق الزمنية والموقع

أبلغ بعض المراجعين عن مشكلات تتعلق بالأخطاء ونقص الميزات في الباقة المجانية

Freshsales الأسعار

مجاني: مجاني ل 1-3 مستخدمين

مجاني ل 1-3 مستخدمين النمو: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 83 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المبيعات الطازجة

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هو موقع شهير CRM للشركات الخدمية يقدم برامج التسويق والخدمات والمبيعات وبناء المواقع الإلكترونية. استخدمه لإدارة العملاء المحتملين ورعايتهم، وأتمتة المهام اليومية، والحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء لتبسيط إدارة علاقات العملاء. 🤝💲

أفضل ميزات HubSpot

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل QuickBooks والبريد الإلكتروني وZerys والمزيد

تضع الأتمتة توليد العملاء المحتملين والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتتبع العملاء المحتملين على الطيار الآلي

تتبع وإدارة العملاء المحتملين للمبيعات والفرص والصفقات خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل

أدوات تحليلية تجعل من السهل تتبع المقاييس وتحليل أداء المبيعات برؤى تفصيلية

قيود هاب سبوت

تقول بعض مراجعات المستخدمين أن الوظائف الإضافية قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للشركات ذات الميزانية المحدودة

وفقًا للمراجعات، فإن بعض الوظائف مفقودة عند مقارنتها ببرامج CRM المماثلة (على سبيل المثال، القدرة على تحديد عقود متعددة في وقت واحد)

HubSpot التسعير

المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المحترف: 890 دولارًا في الشهر

890 دولارًا في الشهر المؤسسات: 3,600 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

5. كرياتيو

عبر كرياتيو لأتمتة العمليات التجارية وكل ما تحتاجه لتعزيز رضا العملاء. زوِّد مندوبي المبيعات لديك بالأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية، ودفع جهود التسويق، والارتقاء بشركة التوزيع بالجملة إلى مستوى آخر. 🤸

أفضل ميزات كريتيو

تجعل المنصة من السهل أتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء للموزعين وتجار الجملة بدون أي معرفة بالبرمجة

تعمل الأتمتة الجاهزة على تبسيط الحملات التسويقية وإدارة العملاء المحتملين

المبيعات الشاملة إدارة العمليات يمنحك عرضًا شاملًا لنموك، والتقاط العملاء المحتملين، والتوزيع، وغير ذلك الكثير

تتضافر ميزات روبوت الدردشة الآلية للجهات الخارجية وميزات الدردشة المباشرة الأصلية للحصول على حل تواصل فعال

القيود التي يفرضها Creatio

أبلغ المستخدمون أن بعض عمليات التكامل قد تكون صعبة وتتطلب التطوير

وفقًا لبعض مراجعات المستخدمين، تفتقر أداة التحليلات إلى الميزات المتوفرة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى (على سبيل المثال، وظيفة التصدير والمتغيرات المحسوبة)

كريتيو التسعير

النمو : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 55 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

55 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 85 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive عبارة عن منصة إدارة علاقات العملاء مع أدوات مصممة لتحسين إدارة خط أنابيب المبيعات. استخدمها لأتمتة المهام، وتتبع الصفقات، وتحسين تجربة العملاء، والحصول على رؤى قيمة لتحقيق نتائج مبيعات ناجحة. 🎯

أفضل ميزات Pipedrive

تمنحك تقارير المبيعات في الوقت الفعلي رؤى حول مسار المبيعات من أجل تحديد الأهداف والتنبؤ وقرارات مراقبة الفريق بشكل أفضل

تساعدك أتمتة المبيعات على التواصل مع العملاء المحتملين وتبسيط أي خطوة من خطوات عملية المبيعات

تساعد وظائف إدارة العملاء المحتملين مثل التأهيل وتحديد الأولويات فريق المبيعات على الاستفادة من كل فرصة

تساعد إدارة خطوط الإنتاج على زيادة معدلات التحويل باستخدام أدوات بديهية مثل الإشارات الملونة لتحديد الصفقات التي تحتاج إلى اهتمام

قيود Pipedrive

أفاد بعض المستخدمين أن التكامل مع أدوات الطرف الثالث قد يكون مربكًا لأعضاء الفريق غير التقنيين

وفقًا للمراجعات، لا تلغي الأتمتة الحالية الحاجة إلى إدخال البيانات المتكرر

Pipedrive التسعير

أساسي: 21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

37.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

7. EngageBay

عبر EngageBay EngageBay عبارة عن مجموعة CRM للتوزيع المتكامل للتسويق والمبيعات وأتمتة الخدمات. استخدمها لتبسيط أنشطة التسويق والمبيعات، وتحسين عملية تأهيل العملاء، وتبسيط عملية دعم العملاء.

أفضل ميزات EngageBay إنماج باي

الوصول إلى العشرات من الأدوات التسويقية المصممة لتبسيط حملات البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد 📩

تحسين التفاعلات مع العملاء من خلال إدارة معلومات الاتصال، وأتمتة المتابعة، وميزة مكتب المساعدة الفعالة

ميزات إدارة المشاريع مثل التقويمات و تتبع المراحل الرئيسية إبقاء فريقك على المسار الصحيح

اجعل توجيه التذاكر، والتصعيد، وإنشاء المهام أسهل باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا لتحسين عمليات خدمة العملاء لديك

قيود EngageBay

أبلغ المستخدمون عن نقص في البرامج التعليمية والأسئلة الشائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمشاكل الشائعة

خيارات القوالب محدودة وغالبًا ما تفتقر إلى وظيفة السحب والإفلات

إنجيدج باي الأسعار

مجاني

الأساسي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 64.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

64.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 119.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

119.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

8. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات Salesforce هي شركة رائدة في مجال إدارة علاقات العملاء للتوزيع بالجملة مع أدوات لتحسين الحملات التسويقية وغيرها. استخدمه لمساعدة فرق الخدمة الخاصة بك على التواصل مع العملاء والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في تجربة المستخدم لدفع النمو المستمر. 🌱

Salesforce أفضل الميزات

يوفر الذكاء الاصطناعي للمبيعات العشرات من الأدوات المصممة للاستفادة من بيانات العملاء وتضخيم تأثيرك

تعمل أدوات التحليلات على تعزيز دقة التنبؤ، وزيادة خط أنابيب المبيعات لديك، وتحسين أرباحك النهائية

تكامل سلس مع أدوات إدارة المشاريع وأدوات التسويق الرائدة لتجميع كل شيء معاً على منصة واحدة

تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي فريق المبيعات لديك على إغلاق المبيعات بشكل أسرع وتحسين إدارة خط سير المبيعات

قوة المبيعات القيود

بعض الميزات ليست بديهية وقد يكون التنقل فيها مربكًا

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء متكررة وتعطل متكرر، مما يؤدي إلى ضياع العمل

Salesforce الأسعار

المبتدئين: 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا المحترفين: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

165 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا غير محدود: 330 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة سنوياً

330 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة سنوياً غير محدود+: 500 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة سنوياً

قوات المبيعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

9. الطريقة

عبر الطريقة الطريقة عبارة عن منصة CRM قابلة للتخصيص مصممة للتكامل السلس مع QuickBooks. يجعل من السهل مزامنة المدفوعات والفواتير ومعلومات العملاء بين المنصات. 🌻

أفضل ميزات الطريقة

المزامنة ثنائية الاتجاه مع QuickBooks و Xero يمكن أن تمنع الحوادث المكلفة وتبقي فريق المبيعات لديك على اطلاع

تتيح لك بوابات الدفع عبر الإنترنت معالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والحفاظ على التدفق النقدي الإيجابي

تساعد الأتمتة على منع الاختناقات وتتيح لفريق المبيعات التركيز على المهام المهمة

تعمل بوابات العملاء على تحسين تجربة العملاء وتسمح لهم بعرض معلوماتهم وتحديثها

قيود الطريقة

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى نقص في ميزات التخصيص لتخصيص طرق العرض وجعل المنصة أكثر كفاءة لفرق المبيعات المختلفة

قد تتداخل الأخطاء مع الوظائف وقد يستغرق إصلاحها وقتاً طويلاً

الطريقة التسعير

إدارة جهات الاتصال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا CRM Pro: 44 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

44 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا CRM Enterprise: 74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة سنوية

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

10. NetSuite

عبر أوراكل نت سويت يأتي برنامج الأعمال المستند إلى السحابة من Oracle NetSuite مع أدوات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية. إنه برنامج CRM شائع لتجار الجملة وتجار التجزئة. استخدمه لتعزيز العلاقات مع العملاء وتعزيز توليد العملاء المحتملين من خلال منصة موحدة يسهل على فرق التسويق لديك التنقل فيها. 🕹️

NetSuite أفضل الميزات

الأتمتة توفير الوقت من خلال التعامل مع العمليات اليدوية مثل المحاسبة والعمليات وإدارة المخزون

تسهل أدوات تخطيط موارد المؤسسات ERP إدارة العديد من الشركات التابعة والمؤسسات والكيانات القانونية من منصة واحدة

تعمل التحليلات على تسهيل مراقبة مستويات المخزون، وتسليم الطلبات في الوقت المحدد، وتحسين رضا العملاء، وتقليل تكاليف الحمل

توفر أدوات المحاسبة رؤية كاملة لأدائك المالي وتدفقاتك النقدية

NetSuite القيود

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود رسائل خطأ غير مفيدة ووقت استجابة بطيء من فريق خدمة العملاء

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي حاد عند الإلمام بالمنصة

NetSuite التسعير

لا توفر NetSuite معلومات تسعير عامة. تدفع الشركات رسوم الترخيص السنوية بناءً على تكلفة المنصة الأساسية والوحدات الاختيارية وعدد المستخدمين، بالإضافة إلى رسوم الإعداد لمرة واحدة. اتصل بفريق مبيعات NetSuite للحصول على معلومات عن الأسعار المخصصة.

NetSuite التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1400 تقييم)

## أطلق العنان للنمو الاستراتيجي الآن

يكون العثور على أفضل إدارة علاقات العملاء للموزعين وتجار التجزئة أسهل عندما تختار من بين الأفضل. 🏆

اختر الحلول من الدرجة الأولى التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالصناعة، وتقدم ميزات مثل إدارة المخزون وتتبع الطلبات. بمجرد اختيارك للمنصة، يمكنك التركيز على تحسين خط أنابيب المبيعات لتحقيق الكفاءة.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات إدارة علاقات العملاء القوية، يمكن لـ ClickUp تحسين خطوط أنابيب المبيعات وزيادة عمليات التوزيع وعمليات البيع بالتجزئة. اشترك مع ClickUp الآن للحصول على تجربة سلسة ومجانية.