أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي Mindgrasp في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

عندما تتعلم شيئًا جديدًا، قد يبدو الأمر وكأنه عمل شاق. فأنت بحاجة إلى الاستماع أو القراءة جيدًا، وتدوين ملاحظات مفصّلة، وفهم ما كتبته، وتلخيصه، ثم محاولة تذكر كل ذلك. هذا كثير. 👀

لحسن الحظ، لقد منحنا ظهور الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل تجربة التعلم أسهل بكثير لكل من الطلاب والمعلمين. أدوات مثل Mindgrasp.AI، على سبيل المثال، أو أحد بدائل Mindgrasp AI العديدة.

Mindgrasp هو أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات التي تقرأ لك المستندات أو تستمع إلى محتوى الفيديو (بما في ذلك مقاطع فيديو يوتيوب) ثم تقدم لك ملاحظات ملخصة. يمكنك طرح أسئلة لمساعدتك على فهم المعلومات ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات تعليمية واختبارات لمساعدتك على تذكرها.

Mindgrasp مفيد للغاية ولكنه ليس الوحيد الذي يساعدك على فهم المعلومات تطبيق تدوين الملاحظات أو أداة دراسة قائمة على الذكاء الاصطناعي. تقدم بعض بدائل Mindgrasp للذكاء الاصطناعي أيضًا وظائف أخرى يمكن لكل من الطلاب والمعلمين استخدامها. 🧑‍🎓

دعنا نستكشف بعض الميزات التي توفرها هذه الأنواع من مساعدي الدراسة المعتمدين على الذكاء الاصطناعي حتى تعرف ما يمكنهم فعله. ثم سنلقي نظرة على بعض البدائل الممتازة للذكاء الاصطناعي من Mindgrasp للارتقاء بمستوى مذاكرتك (أو تدريسك).

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في الذكاء الاصطناعي لمايندغراسب البديل؟

من الجيد دائمًا معرفة خياراتك - بالإضافة إلى أنك قد تكتشف أدوات لم تكن تعلم بوجودها من قبل. فيما يلي بعض الميزات والوظائف الرئيسية التي يجب البحث عنها عند البحث عن بدائل Mindgrasp AI:

أدوات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحوّل النص أو الكلام إلى صيغة مكتوبة

إمكانية إدارة المستندات لتنظيم ملاحظاتك حتى تتمكن من العثور على ما تحتاج إليه بسهولة

أتمتة العمليات مثل تلخيص المحتوى الطويل في بضع نقاط رئيسية، مما يوفر لك الوقت

الربط ثنائي الاتجاه حتى تتمكن دائمًا من العثور على طريق العودة إلى المعلومات ذات الصلة

بسيطأدوات مشاركة المعرفة حتى تتمكن من بناء قاعدة معرفية تفيد الآخرين أيضًا 📚

التخصيص بحيث يمكنك تغيير شكل وأسلوب ملاحظاتك لتعمل بشكل أفضل بالنسبة لك

واجهة أداة سهلة الاستخدام لأداة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من بدء التشغيل بسرعة

يمكنك استخدام Mindgrasp لبعض حالات الاستخدام هذه، ولكن ليس كلها، لذا دعنا نستكشف بعض الخيارات الأخرى.

## أفضل 10 أفضل 10 مايندغراسب للذكاء الاصطناعي بدائل لاستخدامها في عام 2024

تقدم كل من هذه البدائل للذكاء الاصطناعي Mindgrasp AI أنواعًا مختلفة من الوظائف. ضع في اعتبارك نقاط القوة والضعف في كل منها لمساعدتك في تحديد الأداة - أو مجموعة الأدوات - التي ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.

1. انقر فوق

استخدم أداة ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو تدقيق إملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

ClickUp هو بديل ممتاز لـ Mindgrasp AI - وأكثر من ذلك بكثير. إنها أداة إنتاجية شاملة عبر الإنترنت مصممة لتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون الجماعي. ✨ ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي يدعم كل جانب من جوانب الدراسة، من التخطيط وتدوين الملاحظات والتلخيص إلى إنشاء المحتوى وتخزين المستندات.

استخدم واحدًا من قوالب إدارة مشروع ClickUp لإنشاء خطة دراسة و ثم تتبع تقدمك مقابل أهدافك. أثناء دراستك، استفد من برنامج مساعد الكتابة القائم على الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات على ClickUp Notepad أو في ClickUp Docs . استخرج النقاط الرئيسية وأنشئ ملخصات من ملاحظاتك أو مصادر أخرى باستخدام ClickUp Brain. 📝

عندما تكون جاهزًا لبدء العمل على واجب ما، يمكنك توليد الأفكار بسرعة باستخدام أحد قوالب العصف الذهني أو إنشاء نظرة عامة على الخريطة الذهنية على ClickUp Whiteboard . تأتي أداة ClickUp's AI Writer for Work في متناول يديك مرة أخرى لإنشاء محتوى من المخطط التفصيلي الخاص بك وتحريره وتنسيقه حتى تقدم مستندًا احترافيًا خاليًا من الأخطاء.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

استخدم أداةبرنامج السبورة لتصور كيف يتناسب كل شيء معًا ومساعدتك على الاحتفاظ بالمعلومات

استخراج نقاط العمل تلقائيًا من ملاحظاتك لإنشاء مهام قابلة للتتبع

هيكلة ملاحظاتك وتنظيمها باستخدام صفحات وعلامات متداخلة

حفظ جميع مستنداتك بشكل مركزي على منصة ClickUp

ترجمة المحتوى الخاص بك إلى مجموعة من اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية 🌎

استخدم ClickUp على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS أو Android أو على سطح المكتب

قيود ClickUp

ClickUp Brain غير متاح في الإصدار المجاني، لذا ستحتاج إلى خطة مدفوعة لاستخدامه

مع وجود الكثير من الميزات، يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. OpenAI

عبر OpenAI OpenAI هي شركة تركز على أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقه لصالح البشرية. وقد اشتهرت أكثر بتطوير ChatGPT، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتوليد إجابات على الأسئلة، ويستجيب بطريقة إنسانية للغاية. تُستخدم واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT الآن من قِبل العديد من التطبيقات الأخرى حول العالم. 🤖

واجهة برمجة تطبيقات OpenAI Whisper API هي واحدة من عدة تطبيقات أخرى تقوم بتحويل الكلام إلى نص، مما يجعلها بديلاً قابلاً للتطبيق عن الذكاء الاصطناعي Mindgrasp. تتمتع هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أيضًا بقدرات أخرى تجعلها أداة مساعدة قيّمة في الدراسة.

OpenAI أفضل الميزات

نسخ المحاضرات، أو البودكاست، أو اجتماعات Zoom، أو تسجيلات الندوات عبر الإنترنت بحيث يكون لديك سجل مكتوب لها

احصل على إجابات سريعة لأي أسئلة لديك حول الموضوع الذي تدرسه (أو أي شيء آخر على الإطلاق)

استخدمه كـمساعد كتابة لإنشاء محتوى لك

اطلب منه إنشاء اختبار لاختبار معلوماتك

OpenAI القيود

النسخة التي ينشئها ليست دقيقة دائماً بنسبة 100% من الناحية الواقعية وقد لا تجتاز اختبار فحص الانتحال

لا يمكن للنظام الوصول إلى البيانات إلا من آخر تحديث له، لذلك قد لا يكون على اطلاع على الشؤون الحالية

OpenAI التسعير

ادفع كما تشاء

OpenAI التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. جوجل للتعليم

عبر Google for Education بدلاً من كونه بديلاً مباشراً لـ Mindgrasp AI، تم تصميم Google for Education لإدارة المواد التعليمية للفصول والمدارس. وكجزء من Google Workspace، يوفر أيضًا منصة للطلاب والمعلمين للتواصل والتعاون عبر الإنترنت.

توفر الحزمة الأساسية المجانية الوظائف الأساسية مثل المستندات وجداول البيانات والنماذج والشرائح، بالإضافة إلى أدوات التواصل، بما في ذلك Gmail وGoogle Meet والدردشة. تتيح الخيارات المدفوعة للمؤسسات التعليمية إمكانية الوصول إلى ميزات متقدمة مثل الأمان والتحكم في الوصول والتحليلات، بالإضافة إلى عمليات التكامل والاجتماعات مع مئات الحضور. 🧑‍🏫

أفضل ميزات Google للتعليم

تحميل الواجبات الجديدة على المنصة، والتي ترتبط بتقويم Google المدمج، حتى يعرف الجميع موعد استحقاقها

تنزيل الواجبات والتقييمات المكتملة مباشرةً من المنصة

استخدم تقرير الأصالة للتحقق من عدم سرقة الواجبات المرسلة من طلابك

الوصول إلى النظام المستند إلى السحابة من أي مكان

قيود Google للتعليم

يشعر بعض المستخدمين بصعوبة التنقل في واجهة المستخدم

نظرًا لأنه متصل بالإنترنت، يمكن أن تؤدي الصعوبات التقنية إلى تعطيل عملية التعلم

موقع جوجل للتعليم التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوجل للتعليم Google for Education

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (16 مراجعة)

4. كامي

عبر Kami Kami هي أداة أخرى تدعم المعلمين وتساعد على تخصيص التعلم بحيث يكون أكثر جاذبية للجميع. وهو يتكامل مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك حتى تتمكن من استخدامه لكل من التعليمات والواجبات. ✅

استخدم أدوات التعليقات التوضيحية لجعل المواد التعليمية أكثر تشويقاً وتشجيع طلابك على فعل الشيء نفسه. يمكن لكل من الطلاب والمعلمين أيضًا استخدام النظام لطرح الأسئلة والإجابة عنها بسرعة أو مشاركة التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو.

أفضل ميزات كامي

إنشاء مواد تعليمية أو تخصيصها بسهولة، ثم مشاركتها مع صفك

شاهد طلابك يعملون معًا عبر الإنترنت في الوقت الفعلي وتحقق معهم لإبقاء الأمور على المسار الصحيح

إنشاء اختبارات وتقييمات ثم تقديرها جميعاً في عرض واحد

التكامل مع أدوات التدريس الشائعة الأخرى، مثل Google Classroom وTeams وOneDrive و Schoology

قيود كامي

تمنحك الخطة الأساسية إمكانية الوصول إلى بعض الميزات، ولكنك ستحتاج إلى خطة مدفوعة للحصول على وظائف متقدمة مثل الكتابة الصوتية أو تقدير التقييمات وتتبعها

يشعر بعض المعلمين أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء إذا كانوا يدفعون مقابل كامي بأنفسهم

كامي كامي التسعير

الأساسي: مجانًا

مجانًا المعلم: 99 دولارًا أمريكيًا في السنة

99 دولارًا أمريكيًا في السنة المدرسة أو المنطقة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كامي

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. EnhanceDocs

عبر EnhanceDocs يستخدم EnhanceDocs وظيفة البحث باللغة الطبيعية لمساعدة الأشخاص في العثور على المعلومات. استخدمه لتدريب فريقك، أو لتدريب الموظفين الجدد، أو لتقديم الدعم للعملاء من خلال منح المستخدمين إجابات سريعة على استفساراتهم.

للإجابة على سؤال ما، تبحث هذه الأداة الفعّالة في وثائق الشركة وقواعد المعرفة الموجودة في الشركة، عبر منصات مثل Microsoft 365 وGoogle Drive وNotion وOne Drive وSharePoint وConluence. ثم تربط الاستعلام مباشرةً بالمستند ذي الصلة. كما أنها تحدد الأسئلة المتداولة وتصوغ الإجابات، مما يوفر ساعات من البحث.

أفضل ميزات EnhanceDocs

تبسيط سير عمل فريقك من خلال منحهم وصولاً سريعاً إلى البيانات التي يحتاجونها لإكمال مهامهم

استخدم EnhanceDocs مباشرة من أدوات الدردشة مثل Teams أو Discord أو Slack

استخرج البيانات من المستندات بجميع أنواعها، بما في ذلك ملفات PDF

اطمئن إلى أن الأمان على مستوى المؤسسات يحمي جميع معلومات شركتك الحساسة 🔐

قيود EnhanceDocs

لا توجد مراجعات كافية حتى الآن لمعرفة مدى جودة عمل هذه الأداة

الأسعار مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة

إنهانس دوكس التسعير

مجاناً

المحترف: 1,000 دولار/شهريًا

1,000 دولار/شهريًا الشركات: 2,500 دولار/شهريًا

2,500 دولار/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. قاعدة الدردشة

عبر Chatbase يستخدم Chatbase برنامج GPT لإنشاء روبوتات دردشة تفاعلية مخصصة لعملك. وكبديل لـ Mindgrasp AI، فإنه يأخذ "الملاحظات" من مجموعة من مصادر البيانات، بما في ذلك مستندات PDF والمواقع الإلكترونية، ثم يذهب إلى أبعد من ذلك ويحول تلك البيانات إلى محادثات روبوتات دردشة.

تعمل التحليلات القوية على تسهيل تحديد المشكلات المحتملة والإبلاغ عنها قبل أن تتصاعد، مما يساعد على تبسيط مسارات المستخدمين وتحسين رضا العملاء

أفضل ميزات قاعدة الدردشة

استخدمها للتفاعل مع العملاء ودعمهم أو لتوليد عملاء محتملين

استفد من النموذج المجاني لتجربة النظام قبل الشراء

ادفع فقط مقابل الوظائف الإضافية مثل أرصدة الرسائل الإضافية أو روبوتات الدردشة الآلية حسب حاجتك إليها

التكامل مع أدوات الدردشة أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب، وسلاك، وفيسبوك ماسنجر، وزابير

قيود قاعدة الدردشة

غالبًا ما يجد المستخدمون غير التقنيين أن منحنى التعلُّم حاد بعض الشيء

ستحتاج إلى دفع مبلغ إضافي لإزالة العلامة التجارية ل Chatbase أو استخدام نطاقك المخصص

قاعدة الدردشة الأسعار

مجاناً

الهواية: 19 دولارًا شهريًا مقابل 2 روبوت محادثة

19 دولارًا شهريًا مقابل 2 روبوت محادثة معيار: 99 دولارًا شهريًا ل 5 روبوتات دردشة

99 دولارًا شهريًا ل 5 روبوتات دردشة غير محدود: 399 دولاراً شهرياً ل 10 روبوتات دردشة

تقييمات ومراجعات قاعدة الدردشة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (70 مراجعة)

7. متصفح LockDown Browser

عبر LockDown Browser يقوم Lockdown Browser بتأمين بيئة الاختبار عبر الإنترنت على أنظمة إدارة التعلم. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل مؤسسات التعليم العالي لضمان النزاهة أثناء الاختبارات.

تقوم هذه الأداة بإزالة جميع خيارات القوائم وشريط الأدوات، باستثناء تلك الضرورية للغاية، وتمنع الطلاب من الوصول إلى أي أدوات أخرى يمكن استخدامها للغش. ❎

أفضل ميزات متصفح LockDown Browser

التكامل مع مجموعة من أنظمة LMS، بما في ذلك Moodle وBrightspace وBlackboard Learn وCanvas

منع الطلاب من التبديل إلى أي تطبيقات أخرى

جعل من المستحيل نسخ أسئلة الامتحان ومشاركتها

استخدم متصفح Lockdown Browser على أجهزة Mac وWindows وiPad وChromebook

قيود متصفح LockDown Browser

لا يمكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إليه بسهولة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء ومواطن خلل تزيد من الضغط على عملية الامتحان

متصفح LockDown Browser التسعير

يعتمد السعر على عدد الطلاب في الحرم الجامعي الخاص بك

تقييمات ومراجعات متصفح LockDown Browser

G2: 3.7/5 (أكثر من 40 مراجعة)

3.7/5 (أكثر من 40 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (11 مراجعة)

8. اشرح وكأنني في الخامسة

عبر Explain Like I'm Five اشرح لي كأنني في الخامسة هي أداة ذكاء اصطناعي تشرح المواضيع المعقدة بلغة بسيطة جداً، بحيث يمكن حتى للطفل فهمها. يستخدمه الطلاب لتعلم مفاهيم جديدة ويستخدمه المعلمون للمساعدة في شرحها.

يتم إنشاء القاعدة المعرفية للذكاء الاصطناعي من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم يساهمون برؤاهم الشخصية، مما يضمن مجموعة متنوعة من وجهات النظر. 💡

أفضل ميزات شرح مثل أنا خمسة

احصل على ثلاثة أسئلة مجانية يومياً

احصل على إجابات سريعة على أي سؤال تختار طرحه

حدد مستوى فهمك - مبتدئ أو متوسط أو متقدم أو خبير

اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل السخرية، بناءً على ما تبحث عنه

اشرح وكأنني خمسة قيود

نظراً لعدم وجود مصدر واحد للحقيقة، فإن موثوقية المحتوى تتفاوت

لا توجد مراجعات كافية حتى الآن للحكم على مدى جودة عمل "اشرح كأنني خمسة

اشرح مثل أنا خمسة التسعير

مجرد فضولي : 3.99 دولار في الشهر

: 3.99 دولار في الشهر أخبرني بكل شيء: 6.99 دولار/شهرياً

اشرح وكأنني خمسة تقييمات ومراجعات مراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. أكاديميا

عبر Academia Academia هي قاعدة معرفية تتألف من أوراق بحثية. يمكن للأكاديميين تحميل أوراقهم البحثية وقياس تأثيرها، ويمكن لأي شخص متابعة أبحاث الآخرين حتى يظلوا على اطلاع على آخر التطورات في مجال دراستهم. 📰

أفضل الميزات الأكاديمية

إعداد تنبيهات البحث عن الموضوعات التي تهتم بها

تنزيل ملايين الأوراق البحثية مجانًا عند التسجيل

استفد من التحليلات المدمجة لتتبع تأثير الأوراق البحثية التي تقوم بتحميلها

استخدم بديل Mindgrasp للذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات مفصلة لمحتوى البحث

القيود الأكاديمية

تحتاج إلى تسجيل الدخول للبحث عن الأوراق والوصول إليها

يشعر بعض المستخدمين أن خاصية البحث ليست سهلة الاستخدام

أكاديميا أكاديميا التسعير

مجاني

قسط للمؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات الأكاديمية أكاديمية

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: غير متاح

10. الوجه

عبر Flip يُعرف Flip سابقًا باسم Flipgrid، وهو تطبيق من مايكروسوفت يسمح للطلاب بتسجيل واجبات الفيديو ثم تحريرها ومشاركتها. إنه أداة دراسية بديلة للطلاب الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة - أو لتشجيع الطلاب على إيجاد صوتهم. 🙋

أفضل الميزات

دعوة الطلاب للانضمام إلى مجموعة والتحكم فيما يمكنهم الوصول إليه

زيادة المشاركة من خلال نشر المطالبات باستخدام النص أو الفيديو ودعوة الطلاب لمشاركة أفكارهم

تشجيع التعاون مع زملائهم في الفصل لمساعدتهم على بناء أفكارهم

استخدام Flip كتطبيق ويب أو هاتف محمول

قيود فليب

قد يكون النظام مربكاً بعض الشيء للمستخدمين الجدد

يمكن للطلاب الاستجابة عن طريق الفيديو فقط - لا توجد خيارات أخرى

فليب التسعير الأسعار

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

## أدوات الذكاء الاصطناعي تجعل التعلم أكثر متعة

يمكن لأدوات الدراسة بالذكاء الاصطناعي أن تجعل عملية التعلم أكثر فعالية - وغالبًا ما تكون أكثر متعة أيضًا - لكل من الطلاب والمعلمين. بدءًا من تطبيقات تدوين الملاحظات والنسخ إلى روبوتات الدردشة وقواعد المعرفة بجميع أنواعها، هناك بديل Mindgrasp للذكاء الاصطناعي لكل نوع من مهام التعلم. 🙌

ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للدراسة في الوقت الحالي. فهو يوفر لك قوالب تخطيط الدراسة وتطبيقات تدوين الملاحظات وأدوات العصف الذهني، بالإضافة إلى مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلخيص الملاحظات وإنشاء نسخة وتنسيق واجبك بحيث يبدو رائعاً. Sign up for free في ClickUp وابدأ العمل على تحقيق أعلى الدرجات اليوم. 💯