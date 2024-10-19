أفضل 10 برامج لتطوير المنتجات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

هل أنت مسؤول عن إنشاء المنتج الرائع التالي في العالم؟ سواء كنت في فريق تطوير برمجيات يقوم بإنشاء منتجات رقمية أو فريق تصنيع يقوم ببناء نماذج أولية مادية، فإن المنتج عملية التصميم ليست نزهة في الحديقة.

من تصور المنتج الجديد إلى التنفيذ النهائي، أنت بحاجة إلى أداة لتبسيط سير عملك وتعزيز الإنتاجية في كل مرحلة من مراحل التطوير - دون خنق إبداع فريقك. 💡

يعد برنامج تطوير المنتجات أمرًا ضروريًا لتطوير المنتجات المادية والرقمية على حد سواء. ولكن مع وجود العديد من الخيارات في السوق، قد يكون من الصعب تحديد أي منها هو الأفضل لأعضاء فريقك.

استمر في التمرير للحصول على معلومات حول الميزات التي يجب أن تكون متوفرة للمنتج أدوات التطوير واكتشف أفضل 10 حلول برمجية لتطوير المنتجات لهذا العام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تطوير المنتجات؟

من المؤكد أن التسعير وتجربة المستخدم الإجمالية مهمان بالتأكيد، ولكننا نوصي أيضاً بالبحث عن برامج تطوير المنتجات عالية الجودة التي تتمتع بالوظائف التالية

أدوات إدارة المشاريع : يكون تطوير المنتج أسهل بكثير إذا قسمت كل شيء إلى مراحل واضحة. يجب أن يتضمن النظام الأساسي الخاص بك تتبع المهام وتحليلات المنتج وأدوات التعاون التي تبقي فريقك على نفس الصفحة. إذا كنت تعمل في مجال البرمجيات، فمن الجيد أيضًا أن تبحث عن حلول متخصصة في Scrum أو منهجيات التطوير الرشيق أدوات التخطيط: برنامج جيد لرسم خرائط الطريق يجعلك تعبر خط النهاية في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية المثالية. نقاط المكافأة إذا وجدت برنامج السحب والإفلات أداة خريطة طريق لتوفير المزيد من الوقت 🙌 🙌

يكون تطوير المنتج أسهل بكثير إذا قسمت كل شيء إلى مراحل واضحة. يجب أن يتضمن النظام الأساسي الخاص بك تتبع المهام وتحليلات المنتج وأدوات التعاون التي تبقي فريقك على نفس الصفحة. إذا كنت تعمل في مجال البرمجيات، فمن الجيد أيضًا أن تبحث عن حلول متخصصة في Scrum أو منهجيات التطوير الرشيق وضع النماذج الأولية والتأطير السلكي: لماذا تفصل أفكار منتجاتك الجديدة عن سير عملك؟ بدلاً من عزل تصميماتك في فيجما أو سكتش، ابحث عن أدوات إدارة المنتج التي تسمح بوضع النماذج الأولية خارج الصندوق

لماذا تفصل أفكار منتجاتك الجديدة عن سير عملك؟ بدلاً من عزل تصميماتك في فيجما أو سكتش، ابحث عن أدوات إدارة المنتج التي تسمح بوضع النماذج الأولية خارج الصندوق الأتمتة: الجهد اليدوي هو 2005 . الأتمتة و أدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط مهام سير العمل، حتى يتمكن فريقك من التركيز على المزيد من المهام ذات القيمة المضافة، وليس كتابة مئات من أوصاف المنتج 🖊️

الجهد اليدوي هو 2005 . الأتمتة و أدوات الذكاء الاصطناعي تبسيط مهام سير العمل، حتى يتمكن فريقك من التركيز على المزيد من المهام ذات القيمة المضافة، وليس كتابة مئات من أوصاف المنتج 🖊️ ملاحظات العملاء : ملاحظات العملاء مهمة دائمًا، ولكنها حاسمة في تصميم المنتج. استعن ببرنامج تطوير المنتج الذي يتكامل مع أدوات الاستطلاع مثل Typeform أو SurveyMonkey لجمع الآراء مباشرةً من المستخدمين النهائيين حتى تتمكن من فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل

أفضل 10 أدوات تطوير المنتجات لاستخدامها في عام 2024

أفكار منتجاتك لديها القدرة على تغيير العالم. حرر نفسك من عبء التتبع اليدوي باستخدام أدوات إدارة المنتج هذه.

1. ClickUp

توفر طرق عرض ClickUp التي تزيد عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق عمل

أنت تتعامل مع العديد من المنتجات والمشاريع والأشخاص. فبدلاً من إدارة كل شيء من قناة Slack أو صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك، استخدم حلاً لإدارة المشاريع مثل ClickUp. بالتأكيد، نحن معروفون بإدارة المهام، لكننا نقدم الكثير من القيمة لفرق المنتجات. ✨

استخدم ClickUp لإنشاء خارطة طريق واضحة للمنتج والوصول إلى نفس الصفحة مع فريق تطوير المنتج الخاص بك. يمكنك الحصول على إطار عمل لتحديد ملكية خارطة الطريق، وبناء استراتيجية المنتج وجمع ملاحظات المستخدمين، ودفع المنتجات مباشرةً.

استخدم قالب استراتيجية منتج ClickUp لإنشاء خطة واضحة ومستدامة بسرعة تجعل الجميع على نفس الصفحة.

ولن تضطر إلى إنشاء خرائط طريق من الصفر مرة أخرى. ما عليك سوى سحب أحد قوالب ClickUp العديدة الجاهزة للاستخدام، وإسقاط بياناتك، وستنطلق في السباق. 🏇

أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات وسباقات السرعة، وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

لتوفير المزيد من الوقت، اطلب انقر فوق الذكاء الاصطناعي لملء القالب نيابةً عنك. إنه الذكاء الاصطناعي الوحيد في العالم المخصص للأدوار الوظيفية في العالم، لذا فهو مثالي حتى لأكثر فرق تطوير المنتجات تقنية. 🛠️ فرق المنتجات تستفيد أيضًا من ميزة ClickUp المدمجة لتتبع المشكلات وإدارة سباقات السرعة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي. إذا كنت تعمل في فريق DevOps، فلدينا القدرة على التعامل مع سير عملك أيضًا.

أفضل ميزات ClickUp

هل تحتاج إلى كتابة أوصاف المنتج؟ ضع بعض الإرشادات ودع أداة كتابة ClickUp AI تعتني بالباقي 🎯

جرب العصف الذهني في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards أو المستندات أو رسائل الدردشة

سواء كنت ترغب في تشغيل مشروع كانبان أو سكروم أو أجايل، فهناك مساحة عمل ClickUp لذلك

يحتوي ClickUp على تكامل مع الأدوات التي تعرفها وتحبها بالفعل، بما في ذلك Toggl و Slack و GitLab و Zoom

قيود ClickUp

تحتاج إلى حساب ClickUp مدفوع للوصول إلى ClickUp AI

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا امنح نفسك بعض الوقت للتعرف على المنصة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. Monday.com

عبر Monday.com بعض الناس قد يكرهون أيام الاثنين، ولكن الكثير من الناس يحبون Monday.com . وهي منصة لإدارة العمل في المقام الأول، ولكنها تحتوي على منصات منفصلة لإدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات ودورة حياة تطوير المنتج. 🧑‍💻

إنه مصمم بشكل أساسي لإنشاء المنتجات الرقمية، ولكن إذا كنت بحاجة إلى وضع منتجك في التجارة الإلكترونية أو الفضاء الرقمي، قد يكون هذا الأمر مناسبًا لك.

يحتوي موقع Monday.com على العديد من الميزات خارج نطاق تطوير المنتج، لذا فهو مناسب تمامًا إذا كانت مؤسستك بحاجة إلى أداة مدير إدارة للأقسام المتعددة وأصحاب المصلحة، وليس فقط تطوير المنتج.

أفضل ميزات Monday.com

إنشاء تراكم للميزات المتراكمة حتى لا تفقد مسار الإصلاحات التي يجب القيام بها

قم بإنشاء خطة إصدار حتى يعرف الجميع ما يحدث

إجراء عمليات مراجعة للمشروع لتحسين المبادرات المستقبلية

تصنيف تقدم المهام مع تحديثات الحالة المرمزة بالألوان القابلة للتخصيص

قيود Monday.com

يقول بعض المستخدمين إن هناك منحنى تعليمي كبير

ويقول آخرون إن لديهم مخاوف بشأن إعدادات الخصوصية والأمان في المنصة

التسعير Monday.com

مجانًا لما يصل إلى مقعدين

لما يصل إلى مقعدين الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، تُدفع سنويًا الإحترافي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، يتم إصدار فاتورة سنوياً

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مقاعد، يتم إصدار فاتورة سنوياً المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

3. جيرا

عبر أطلسيان تم تصميم برنامج تطوير منتجات Atlassian Jira من Atlassian Jira من الألف إلى الياء كحل لتطوير البرمجيات PM. إذا كنت فريقًا رشيقًا، فإن Jira سيعمل بشكل جيد بالنسبة لك خارج الصندوق - لا حاجة إلى الضبط الدقيق.

استخدم برنامج إدارة المشاريع من أجل التخطيط الاستراتيجي وتتبع التحديثات، ومراقبة إصدارات الإصدارات، وأتمتة سير العمل لبناء برامج أفضل في وقت أقل. ⭐

أفضل ميزات Jira

إتقان تحديد أولويات المشروع من خلال عرض كل شيء في عرض الجدول الزمني

تتبع جميع الإصدارات والإصدارات في لوحة تحكم واحدة بسيطة

سحب تقارير في الوقت الفعلي عن الأخطاء والأخطاء المتراكمة وتتبع الوقت والمزيد 🐞

الاستفادة من الأتمتة بدون تعليمات برمجية للتعامل مع الثغرات والمشكلات

قيود Jira

تم تصميم Jira لتطوير البرمجيات، لذلك ليس من المنطقي استخدام هذه الأداة إذا لم تكن ضمن فريق تطوير البرمجيات

يقول العديد من المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة

التسعير Jira

مجاني

قياسي: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين القسط: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,700 تقييم)

4. وريك

عبر وريك هل تحتاج إلى أداة متعددة الاستخدامات لتطوير المنتجات؟ جرّب Wrike على سبيل المثال. يعمل هذا التطبيق لجميع الأقسام وحالات الاستخدام، لذا فهو مثالي إذا كنت تريد أدوات إدارة المشاريع لكل شيء من عملية تطوير المنتج إلى التسويق إلى الموارد البشرية.

تُعد تدفقات عمل التدقيق في Wrike رائعة للمنتجات التي تركز على المحتوى مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية، في حين أن ميزات تخطيط موارد المشروع مثالية لإدارة الجداول الزمنية والفرق والميزانيات. 📊

أفضل ميزات Wrike

إدارة المشاريع إما في عرض القائمة أو كـ لوحة كانبان لرؤية خارطة طريق منتجك

يتكامل Wrike مع أكثر من 400 تطبيق شائع

إنشاء نماذج طلبات مخصصة، كاملة مع منطق مشروط، لجمع بيانات قابلة للتنفيذ

التعاون، وإثبات المنتجات والموافقة عليها في سير عمل مبسّط

قيود Wrike

يقول العديد من المستخدمين أن Wrike ليس سهل الاستخدام

يريد آخرون مرشحات وتصفح أبسط

Wrike الأسعار

مجاني

الفريق: 9.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

5. آها!

عبر آها! مثل Jira، تم تصميم Aha! خصيصًا لتطوير البرمجيات. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى إضافة اشتراكات منفصلة ل خرائط طريق المنتج (Aha! Roadmaps)، وملاحظات العملاء (Aha! Ideas)، ومعلومات المنتج (Aha! Notebooks)، والتطوير (Aha! Development). الإعداد المعياري ليس مناسبًا للجميع، ولكنه قد يساعدك على توفير بضعة دولارات إذا كنت تحتاج فقط إلى عدد قليل من الوحدات. 💰

أفضل ميزات Aha!

إنشاء خرائط طريق مرئية للمنتج لجعل فريقك على نفس الصفحة

جمع وتحليل بيانات العملاء للعمل على الاتجاهات

إنشاء مركز معرفي داخلي للمنتج لفريقك، مكتمل ب 100 منتج جاهز قوالب إدارة المنتج اختر من بين منهجيات Scrum أو Kanban أو SAFe لتطوير البرمجيات الرشيقة



قيود Aha!

ترتفع التكاليف إذا كنت تريد الوصول إلى جميع ميزات Aha!

يقول بعض المستخدمين إن النظام الأساسي مربك ويصعب التنقل فيه

Aha! التسعير

Aha! Roadmaps: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا Aha! Ideas: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا أها! الدفاتر: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا Aha! Develop: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 270 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 270 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 510 تقييمات)

6. بيتريكس24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 ليس فقط تطوير المنتج برنامج؛ إنه أداة شاملة لمكان العمل عبر الإنترنت. استخدمه لتعاون الفريق، وإدارة بيانات العملاء، وإدارة المهام، والموارد البشرية، والأتمتة، وحتى لبناء المواقع الإلكترونية. 🖥️

أفضل ميزات Bitrix24

قم بالتبديل إلى وضع التركيز على المهام لتبسيط خلاصتك

التعاون أثناء التنقل باستخدام تطبيق Bitrix24 للجوال

تتبع البيانات على أهداف المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية للموظفين والمزيد

احتفظ بمحادثاتك وأدوات مؤتمرات الفيديو في مكان واحد

قيود Bitrix24

يفتقر Bitrix24 إلى ميزات خاصة بتطوير المنتجات، لذا قد يكون التطبيق عاماً جداً لفرق المنتجات المتخصصة

يقول العديد من المستخدمين إن قابلية استخدام تطبيق الهاتف المحمول يمكن أن تكون أفضل

بيتريكس24 التسعير

الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا

49 دولارًا أمريكيًا في الشهر لخمسة مستخدمين، تُدفع سنويًا معياري: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 50 مستخدمًا، تُدفع سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 50 مستخدمًا، تُدفع سنويًا احترافي: 199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم، تُدفع سنويًا

199 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا، يتم إصدار فاتورة سنوية

تقييمات ومراجعات بيتريكس24

G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 790 تقييم)

7. لوحات أزور

عبر مايكروسوفت الفرق التقنية، ابتهجوا: يأتي Azure مع أداة مجانية لتطوير المنتجات. انتقل إلى Azure Boards في حسابك في Azure لإنشاء لوحات كانبان، وتتبع الأعمال المتراكمة للبرامج، وإنشاء تقارير مخصصة. 📈

أفضل ميزات Azure Boards

تخطيط سباقات السرعة باستخدام لوحات كانبان أو لوحات سكروم بالسحب والإفلات

دمج لوحات Azure Boards مع GitHub

تخصيص لوحات المعلومات لمشاهدة تقدم الفريق في الوقت الفعلي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

استفد أكثر من لوحات Azure Boards مع أكثر من 1,000 عملية تكامل

قيود Azure Boards

تعد Azure Boards أداة مجانية، ولكنك تحتاج إلى اشتراك Azure لاستخدامها

نظرًا لأنها وظيفة إضافية ل Azure، فهي ليست قوية مثل برامج تطوير المنتجات الأخرى

Azure Boards التسعير

مجاني

تقييمات ومراجعات Azure Boards

G2: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: غير متاح

8. تريلو

عبر تريلو سواء كنت تكتب برامج أو تصمم نماذج أولية لمنتجات مادية، فإن Trello أداة مفيدة وبديهية للحفاظ على إنتاجية فريقك وتركيزه. بدأ برنامج تطوير المنتجات هذا كتطبيق لوحة كانبان. أما اليوم، فهو يتضمن تدفقات عمل جاهزة لتبسيط إدارة المشاريع، والإعداد، والاجتماعات، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات Trello

استعارة أحد قوالب Trello لتسريع إنشاء اللوحة والمستندات

ربط تطبيقات الجهات الخارجية بحساب Trello الخاص بك باستخدام Trello Power-Ups

تنظيم جميع جوانب رؤية منتجك في مكان واحد، بما في ذلك الكود والمواصفات وخطط المنتج

قم بالتبديل إلى عرض المخطط الزمني أو عرض جانت لتصور كل معالم المشروع وتواريخ الاستحقاق

قيود Trello

يتمنى بعض المستخدمين أن يسمح Trello بمزيد من خيارات التسلسل الهرمي للمهام

يقول آخرون إنه من الصعب العثور على الملفات والمرفقات عبر لوحات متعددة

Trello التسعير

مجاني

عادية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم ل 50 مستخدمًا، ويتم إصدار فاتورة سنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. ميرو

عبر ميرو ميرو هو نوع مختلف من أدوات تطوير المنتجات. فهي لا تتعلق بإدارة المشاريع بقدر ما تتعلق بالتفكير والتعاون. اعتبرها أداة رقمية رسم الخرائط الذهنية وأداة السبورة لإنشاء الأفكار الكبيرة.

ولكن لا تقلق - يحتوي ميرو أيضًا على ميزات إدارة المشاريع التي تعرض مهامك في عروض الجدول الزمني أو كانبان. قد لا تكون قوية مثل أدوات إدارة المشاريع الأخرى، لكن واجهة السحب والإفلات في ميرو بسيطة وسهلة الاستخدام. 🤩

أفضل ميزات Miro

التكامل مع Jira و Monday.com و Asana و 130 تطبيقًا آخر

وفر الوقت مع أكثر من 2,500 قالب ميرو

إنشاء لوحات Miro غير محدودة للاحتفاظ ببياناتك في مكان واحد

إنشاء مخططات ورسوم بيانية مخصصة والمزيد باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة

قيود Miro

ميرو بطيء وغير عملي إذا كنت تعمل مع لوحات كبيرة

يقول العديد من المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول لا يمكنه مواكبة لوحات ميرو الكبيرة

Miro الأسعار

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Miro

G2: 4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

10. منتج

عبر المنتج قد لا تكون هذه الأداة المستندة إلى السحابة هي الأداة الأكبر في المدينة، ولكن لا تزال Productific خياراً قوياً للفرق التي تحتاج إلى أداة تطوير منتج خالية من الرتوش. قم بإجراء أبحاث المستخدمين، وأنشئ استطلاعات رأي للتصويت على الميزات، وقم بترتيب مهامك المتراكمة لإجراء التغييرات الأكثر فائدة للمستخدمين. ☑️

أفضل ميزات برودكتيفيك

مراقبة مقاييس الاستخدام لعرض سلوك المستخدم على نطاق واسع

إنشاء تصويتات الميزات لاكتشاف الميزات الجديدة عالية القيمة

إنشاء سجلات التغيير ومشاركتها مع عملائك حتى يعرفوا ما هو قريب

يدعم Productific المجالس الاستشارية للعملاء حيث يمكنك التفاعل مع عملاء B2B في مجموعات خاصة

قيود Productific

لا يحتوي Productific على الكثير من المراجعات

يقول بعض المستخدمين إن الميزات ليست ذات قيمة جيدة مقابل المال

Productific الأسعار

بدء التشغيل: 9 دولارات شهريًا لكل منتج، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا لكل منتج، تُدفع سنويًا النمو: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منتج، تُدفع سنويًا

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منتج، تُدفع سنويًا الفريق: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل منتج، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Productific

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4/5 (مراجعة واحدة)

ClickUp: إدارة المنتجات برنامج يعمل بجد كما تعمل أنت

هناك الكثير من الأدوات المتاحة لتبسيط سير عملك، وتعزيز التعاون، ودعم منتجات أفضل في نهاية المطاف. ستوصلك الأدوات العشر الموجودة في هذه القائمة إلى خط النهاية، ولكن إذا كنت ترغب في عبور خط النهاية هذا بأقل ضغط ومتاعب ممكنة، فاستخدم ClickUp. 🏆

نحن نجمع بين القوالب وإدارة المشاريع والتعاون والذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير. قل وداعاً للتبديل بين المهام ومرحباً بطريقة أكثر تعقلاً لتصميم منتجات تغير الحياة.

حوّل أفكارك الكبيرة إلى واقع، خطوة بخطوة. أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك الآن.