أفضل 9 بدائل لـ MediaWiki تجعل تنظيم الويكي أسهل من أي وقت مضى!

من المحتمل أنك زرت ويكيبيديا أكثر مما يمكنك عده. ولكن ما الذي يجعل المنصة رائعة لدرجة أنها حصلت على أكثر من يستخدمه 60 مليون شخص يوميًا ?

حسنًا، ربما كان لـ MediaWiki دور كبير هنا. لا يعلم الكثيرون أن ميدياويكي تشغل العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسة ويكيميديا، بما في ذلك مشاريع ويكي أخرى مثل ويكيتيوناري وويكي كوت.

هل سبق لك أن نقرت على صفحة المعجبين ببرنامجك المفضل؟ من المحتمل أن تكون صفحات الويكي تلك قد أُنشئت باستخدام ميدياويكي! 🤔

على الرغم من روعتها، إلا أن ميدياويكي قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون معقدة للغاية في إعدادها وإدارتها على المدى الطويل، ولهذا السبب من الذكاء أن يكون لديك أداة احتياطية لإنشاء قاعدة معرفية تعاونية معقدة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بتجميع مجموعة مختارة من أفضل تسعة بدائل ميدياويكي لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح!

ما هو ميدياويكي؟

عبر: ميدياويكي ميدياويكي هو موقع مجاني و برنامج مفتوح المصدر الذي يسمح لأي شخص بإنشاء المعلومات وتنظيمها وعرضها في تخطيط بسيط وسهل الفهم. يستخدمه آلاف الشركات حول العالم، ويستفيد من لغة البرمجة النصية PHP لعرض قواعد البيانات.

بالنسبة للفرق التي لا تتمتع بالبراعة التقنية الكاملة، تقدم ميدياويكي صيغة ويكي نصية تساعدك على إنشاء ويكي دون الغوص في أكواد HTML أو CSS المعقدة. يقوم Sandbox الخاص بالمنصة بعمل رائع في العمل كحقل اختبار للقادمين الجدد. ففي داخله، يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات وهمية وتعديلها من خلال تجربة وظائف مختلفة.

أحدثت ميدياويكي ثورة في التعاون ومشاركة المعرفة لا سيما في مجال الموسوعات على الإنترنت. ومع ذلك، نظرًا لطبيعتها مفتوحة المصدر، فإنها لا توفر للشركات عمومًا خيارات تحرير غنية. 🖥️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل ميدياويكي؟

فيما يلي بعض الخصائص التي يجب وضعها في الاعتبار قبل البدء في البحث عن بديل ميدياويكي:

القابلية للتوسع: ابحث عن محرك ويكي يوفر سعة تخزين كافية لاستيعاب قواعد البيانات المتزايدة باستمرار التعاون الآمن: احصل على حل مشاركة المعرفة الذي يسمح لفريقك بأكمله بالتواصل والعمل على نفس الويكي معًا. والأفضل من ذلك أن يسمح لك بالتحكم في مستويات الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بك بناءً على التسلسل الهرمي أو مستوى المستخدم سهل الاستخدام: من الأفضل أن تحصل على نظام إدارة مستندات يستخدم لغة ترميز سهلة ويحتوي على ميزات لا تحتوي على رموز مثل السحب والإفلات دعم متعدد اللغات: يجب أن تحصل بشكل مثالي على محرك ويكي متعدد اللغات يدعم لغات متعددة لتوسيع نطاق جمهورك البحث عن النص: البحث عن كلمة معينة في بحر من الفقرات قد يكون أمراً شاقاً. إن خيار البحث النصي القوي سيجعل تصفح الويكي وتحريره أسرع وضع علامات على الملفات: مع وضع علامات على الملفات، يمكنك بسهولة تعيين تسميات لأي مستند لتحديد موقعه أو تعيينه للمتعاونين لمزيد من العمل التحكم في الإصدارات: قد تفضل منصة تتيح لك تتبع التغييرات وعرض الإصدارات السابقة من المستند واستعادتها

9 بدائل ميدياويكي قابلة للتطوير لمشاريع متعددة الاستخدامات!

لقد قمنا بتنسيق قائمة تضم تسعة من أفضل بدائل لـ MediaWiki التي يمكنك العثور عليها اليوم. ستساعدك مراجعاتنا على استكشاف تكوينات كل حل - ولكن تذكر أن الاختيار النهائي يعتمد على نوع الويكي الذي تقوم ببنائه. دعنا نتعمق! 🎉

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو التدقيق الإملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

ClickUp هو الحل التوثيقي المتكامل والمليء بميزات من الدرجة الأولى لإنشاء مستندات الويكي ووثائق المشاريع، بالإضافة إلى تنظيم البيانات و التعاون في الوقت الحقيقي .

الرافعة المالية مستندات ClickUp لإنشاء وصيانة قواعد معرفة واسعة النطاق أثناء التعامل أيضًا مع المهام أو المشاريع المتعلقة بالمستندات. تمنحك هذه الأداة المجانية الاستخدام القدرة على:

إنشاء صفحات متداخلة داخل المستندات بإجراء سحب وإفلات بسيط

ربط المستندات ببعضها البعض

أرشفة العناصر بدلاً من حذفها

الاستفادة من تنسيق النص المنسق لإنشاء صفحات ويكي جميلة

نصيحة إضافية: ليس عليك البدء من الصفر - استخدم أداة قالب ويكي ClickUp Wiki لتركيز جميع مهام الويكي الخاصة بك وإنشاء قاعدة معرفية يمكن الوصول إليها تحمل علامة الشركة التجارية لأي حالة استخدام!

باستخدام ClickUp، يمكنك إعداد بنية التسلسل الهرمي لمساحة العمل وضبط أذونات العرض/التحرير للمستخدمين. استخدم عرض كل شيء و المساحات للحصول على عرض شامل لمساحات الويكي الخاصة بك ومعرفة المسؤول عن ماذا. البحث الشامل لـ ClickUp وميزات وضع علامات على الملفات العملية تتيح لك تحديد موقع العناصر في لمح البصر! 😍

تتيح ميزة ClickUp Universal Search للمستخدمين العثور بسرعة على المهام والمستندات والملفات والمستخدمين والمحادثات ولوحات المعلومات عبر مساحة العمل بأكملها وحتى تطبيقات العمل الأخرى المتصلة

تم تصميم مستندات ClickUp Docs كأداة ويكي مدمجة، وهي مصممة للتعاون. مع التعاون الفوري والمباشر ميزة، يمكن لعدة مستخدمين تحرير ويكي في الوقت الفعلي. يمكنهم متابعة علامات الأسماء والمؤشرات المتعددة لمعرفة ما يتم العمل عليه!

هل تريد التفكير في مشاريع الويكي مع فريقك؟ ClickUp Whiteboards هي المكان الذي يمكن أن يجتمع فيه فريقك لتبادل الأفكار وإنشاء عناصر معرفية مذهلة. لديك أيضًا القدرة على الإشارة إلى أعضاء الفريق في تعليقات محددة أو نقلها إلى سير عمل الإثبات !

لتوفير الوقت، استفد من قوة ClickUp AI ولا تنفد منك الأفكار لإكمال الويكي! ما عليك سوى إلقاء المطالبات على هذا الذكاء الاصطناعي المساعد والحصول على مستندات ضخمة مثل ملخصات المشروع وخطط الاختبار المكتوبة في غضون ثوانٍ! يعمل أيضًا كمترجم متفرغ مع إمكانية التنقل بين أكثر من 10 لغات.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Docs لإنشاء مستندات ويكي مذهلة والتعاون فيها

بحث وتوسيم بدون عناء لـ تحسين كفاءة العملية تنظيم المستندات كصفحات/صفحات فرعية باستخدام واجهة السحب والإفلات

تحويل العمل وتصديره بصيغة PDF أو HTML أو حتى بتخفيض السعر

تخزين المستندات في قاعدة سحابية آمنة

يتكامل مع أكثر من 1,000 منصة

تطبيق الهاتف المحمول يسمح للفرق بإدارة الويكي من أي مكان

سهل الاستخدام التحكم في الإصدار يسمح للفرق بمشاركة الملاحظات و التواصل من خلال التعليقات والمحادثات والإشارات الضوابط والأذونات المستندة إلى التسلسل الهرمي

دعم الذكاء الاصطناعي لكتابة المشروع والمحتوى وتلخيصه وترجمته

تخزين قابل للتطوير

خيار تنسيق كتل التعليمات البرمجية لتحسين سهولة القراءة

قيود ClickUp

قد يستغرق التعود على ميزات ClickUp الشاملة بعض الوقت

لم يشاهد المستخدمون بعد تطبيقات جوال كاملة المزايا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. دوكوويكي

عبر دوكوويكي على غرار MediaWiki، يعمل DokuWiki أيضًا على لغة البرمجة PHP. لا يتطلب قاعدة بيانات لأنه يحفظ عملك كملفات نصية عادية. بناء الجملة النظيف والقابل للقراءة يجعل من السهل على الوافدين الجدد تنظيم مواقع الويكي الخاصة بهم.

يحتوي DokuWiki على ضوابط وصول مدمجة وموصلات مصادقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المنصة كمنصة داخلية نظام إدارة المحتوى (CMS) أو حتى تطوير المشروع مساحة عمل لشركتك.

يُتاح للمستخدمين خيار تنزيل وتخصيص أي قالب يرغبون فيه وإنشاء مواقع الويكي لحالة استخدام محددة. وتشمل هذه قوالب للقاعدة المعرفية ووردبريس ومواقع الويب.

دوكو ويكي أفضل الميزات

سهولة التثبيت والإعداد

متطلبات نظام منخفضة

يدعم لغات متعددة

يوفر قوالب حالات استخدام محددة

موصل مصادقة مدمج

قيود DokuWiki

قد يظهر كأداة عادية لأولئك الذين يبحثون عن ميزات إضافية

يمكن أن تكون عملية العرض الأولية أبطأ قليلاً

تسعير دوكوويكي

مجاني

تقييمات ومراجعات DokuWiki

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

3. تيدليويكي

عبر: تيدلي ويكي باعتباره دفتر ملاحظات غير خطي على الإنترنت، يتيح لك TiddlyWiki الاحتفاظ بالملاحظات أو التذكيرات أو القصص أو أي مستند آخر، بما في ذلك الويكي. في الواقع، يتيح لك أيضًا اختيار المكان الذي ترغب في حفظ بياناتك فيه، مما يضمن إمكانية الوصول إلى ملفات الويكي الخاصة بك دائمًا.

تمكين الحفظ التلقائي لمنع حذف الويكي والمستندات الخاصة بك من الحذف العرضي. يتم تشغيله عن طريق زري Ok و Delete أثناء التحرير، بينما يتيح السحب والإفلات إمكانية نقل المستندات. 🆗

إذا كنت ترغب في إضافة بعض التوابل إلى الويكي الخاص بك، يمكنك التنقل في معرض الأيقونات المتجهة المخصصة في TiddlyWiki. مع أيقونات متنوعة مثل علامات التجزئة والأسهم وحتى شعار تويتر الأصلي (الآن X)، يمكنك جعل كتاباتك أكثر أناقة. تتيح لك المنصة كذلك تقييد التخصيصات باستخدام الوضع الآمن.

أفضل ميزات TiddlyWiki

ميزة الحفظ التلقائي التي يتم تشغيلها على أزرار معينة

محرر بسيط مع ميزة السحب والإفلات

معرض واسع من الأيقونات المتجهة

الوضع الآمن يقيد التخصيصات

قيود TiddlyWiki

قد لا يكون مناسبًا للشركات التي تتطلب ويكي احترافيًا

دعم المجتمع محدود

أسعار TiddlyWiki

مجاناً

تصنيفات ومراجعات TiddlyWiki

لا توجد مراجعات متاحة بعد

4. نوكلينو

عبر نوكلينو باعتباره بديلاً لـ MediaWiki، فإن Nuclino خفيف الوزن بشكل استثنائي ويركز بشكل أساسي على توفير الأساسيات والسرعة. من خلال محرر السحب والإفلات السهل، يمكن للفرق التحرير في مساحة عمل واحدة بسلاسة.

على الرغم من الواجهة البسيطة، يمكنك إنشاء ويكي شامل على المنصة. إضافة ملاحظات، وتعيين المهام، وتضمين الملفات، والمزيد!

من خلال طرق العرض المتعددة، يمكنك سحب أي شيء تحتاجه، سواء كان مستنداً أو مهمة محددة. تتيح لك الميزة نفسها تصفية البيانات والحصول على عناصر معرفية أكثر دقة لجميع أعضاء الفريق.

يتيح لك Nuclino ترك تعليقات و تقديم تعليقات على الويكي، مما يسمح بالإنتاج في الوقت المناسب. يمكنك أيضًا الاستفادة من Nuclino Sidekick، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه تأليف منشورات المدونة وتبسيط المحتوى التقني .

Nuclino أفضل الميزات

التعاون في الوقت الحقيقي

محرر السحب والإفلات

القدرة على إضافة التعليقات والملاحظات

طرق عرض متعددة للبحث السريع

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

قيود Nuclino

يحتاج التحكم في الإصدار إلى تحسين

يمكن أن تكون عمليات التكامل المحدودة مشكلة لأولئك الذين يتطلعون إلى استيراد أعمالهم

تسعير #### تسعير نوكلينو

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً القسط: 10 دولارات شهرياً 10 دولارات شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4.5/ 5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/ 5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 70+ تقييم)

5. جيتبوك

عبر جيتبوك GitBook عبارة عن منصة توثيق حديثة حيث يمكن للفرق الفنية توثيق كل شيء بدءًا من إطلاق المنتج إلى قواعد المعرفة الداخلية المختلفة وواجهات برمجة التطبيقات. ويتميز بواجهة مرتبة تتطلب الحد الأدنى من الإعداد للتشغيل.

يُستخدم GitBook بشكل أساسي كمنصة لتخزين بيانات المشروع الشاملة، ويدعم الاستيراد من منصات أخرى مثل محرّر مستندات Google. وهذا يساعدك على البدء من حيث توقفت، في حال كنت تكتب محتوى الويكي الخاص بك في مستندات جوجل. 📝

GitBook ممتاز للفرق التي تحتاج إلى أداة غير معقدة و أداة تعاونية لإنشاء الوثائق وتنظيمها ونشرها، مثل عمليات تطوير المنتجات أو خطط البحث .

من خلال عمليات التكامل المتعددة، يمكنك تلقي تنبيهات من تطبيقات أخرى داخل GitBook واقتراح تغييرات ضمن خيار المناقشات.

GitBook أفضل الميزات

دعم الاستيراد من أدوات أخرى

موجز نشاط الفريق

الحد الأدنى من الإعداد

التكامل مع منصات مثل Slack وJira وغير ذلك الكثير

قيود GitBook

يمكن أن يعاني المستخدمون من مواطن الخلل في المحرر التي تسبب مشاكل في التنسيق

قد لا يكون بديهيًا جدًا أثناء التشغيل الأولي

تسعير GitBook #### تسعير GitBook

مجاناً

بالإضافة : 6.70 دولار في الشهر

: 6.70 دولار في الشهر محترف 12.50 دولار في الشهر

12.50 دولار في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات GitBook GitBook

G2: 4.7 (أكثر من 130 تقييم)

4.7 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5/5 (أكثر من 15 تقييم)

6. واكوويكي

عن طريق: واكوويكي WackoWiki هو محرك ويكي وظيفي يوفر محرر WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه) لمساعدتك في إجراء تغييرات في المستند في غضون دقائق. يدعم النظام الأساسي لغات متعددة ومتوافق مع MariaDB/MySQL.

يمكن لأعضاء فريقك ترك تعليقات لاقتراح تحسينات على جميع مواقع الويكي الخاصة بك. تعمل التعليقات على تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني، مما يسهل على المبدعين البقاء على اطلاع دائم.

علاوة على ذلك، يحتوي WackoWiki على العديد من سمات التصميم التي يمكنك استخدامها لمشاريعك وصورك المصغرة. بالنسبة للمهووسين، تحتوي المنصة على العديد من مستويات التخزين المؤقت التي تقلل من الوقت الذي تستغرقه للرد على نقراتك - هذه الوظيفة تعمل على تحسين سير عملك من خلال سرعات معالجة سريعة! 😏

WackoWiki أفضل الميزات

محرر WYSIWYG

تحكم كامل في المراجعات

عدة مستويات للتخزين المؤقت تجعل المعالجة فعالة

التعاون من خلال التعليقات

إنشاء صور مصغرة غنية

قيود WackoWiki

قد لا يكون الخيار الأفضل للفرق التي تبحث عن تحرير ويكي متعمق

لا يحتوي على تكامل

تسعير WackoWiki

مجاني

تقييمات ومراجعات WackoWiki

لا توجد مراجعات متاحة بعد

7. والينج

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عبر الجدار كما يوحي الاسم، تتيح لك هذه المنصة إنشاء جدران على شكل مساحات مرئية تشبه السبورة البيضاء يمكنك أنت وفريقك التعاون فيها. يستخدم Walling عبارة الجمال يلتقي بالوظيفة لوصف نفسه. لطيف، أليس كذلك؟

سواء كانت جداول، أو مهام، أو مستندات، أو محتوى الويكي الخاص بك، يمكنك كتابة وتصميم أي شيء تحبه تقريبًا. مع الإنتاجية كمحور التركيز الرئيسي ، يتلقى المستخدمون إشعارات فورية حول تواريخ استحقاق المهام على هواتفهم.

يتيح لك التخصيص الشديد تغيير لون كل شيء بدءًا من الخلفية إلى كل قسم ونص. كما يتوفر للمستخدمين أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي لتفويض المهام وإعداد السبورة المرئية أكثر كفاءة.

أفضل ميزات #### Walling

مساعد الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام

مساحات مرئية سهلة الاستخدام

يسمح بإضافة الجداول والتقويمات إلى الجدران

إشعارات مخصصة للمواعيد النهائية

جداريات الذكاء الاصطناعي لتخطيط المشاريع

قيود الجداريات

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على الأداة

قد تكون ميزات مثل البحث غير متوفرة في الباقة المجانية

تسعير #### Walling

مجاني

القسط: 6 دولارات/شهرًا

6 دولارات/شهرًا الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

المنتج هانت: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

8. إكس ويكي

عبر: إكس ويكي XWiki هو موقع مفتوح المصدر برنامج ويكي حل مكتوب بلغة جافا. يوفر للمستخدمين محرر WYSIWYG بسيط. يمكنك استيراد ملفات مثل CSV و Excel، وكذلك تصديرها إلى صيغ متعددة، بما في ذلك ملفات PDF و RTF و XML.

إحدى الميزات الرئيسية لـ XWiki هي أنه يسمح بتخزين البيانات المنظمة في قواعد بيانات العلاقات مع توفير واجهة برمجة تطبيقات RESTful لدمجها مع تطبيقاتك الأخرى.

عندما يتعلق الأمر بالتعاون، يسمح XWiki للفرق بإضافة وإزالة الأعضاء من الويكي وأذونات التعديل وتلقي إشعارات عبر موجز RSS لمعرفة متى تم إجراء تغيير. وباستخدام التحكم في الإصدار، يمكنك تتبع التعديلات التي تم إجراؤها على الويكي أو حتى استعادة التكرار السابق.

أفضل ميزات XWiki

يدعم التحرير التعاوني

معلومات منظمة مخزنة في قواعد بيانات العلاقات

يوفر واجهة برمجة تطبيقات RESTful للتكامل

محرر WYSIWYG

استيراد وتصدير أنواع مختلفة من الملفات

يدعم التحكم في الإصدار

قيود XWiki

قد لا تلبي الوظائف الأساسية ل XWiki احتياجات جميع الفرق

قد تكون هناك حالات يحدث فيها خلل في النظام الأساسي على مدار اليوم

تسعير XWiki

مجاني

البرونزية القياسية : 1.92 يورو شهريًا لكل مستخدم

: 1.92 يورو شهريًا لكل مستخدم الفضية الاحترافية : 3.83 يورو/شهرًا لكل مستخدم

: 3.83 يورو/شهرًا لكل مستخدم الذهبية الاحترافية : 19.17 يورو/شهرًا لكل مستخدم

: 19.17 يورو/شهرًا لكل مستخدم الإصدار البلاتيني: 38.33 يورو/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات XWiki

G2: 4.4/4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. ويكي

عبر Wiki.js متاح على سوقي AWS وDigitalOcean، Wiki.js هو محرك ويكي يعمل على node.js ومكتوب بلغة جافا سكريبت. يوفر هذا البرنامج المجاني عددًا من التكوينات القوية، مثل القدرة على تمكين Pandoc من التحويل بين صيغ الترميز.

يمكنك استخدام العديد من المحررين هنا، بما في ذلك WYSIWYG أو WikiText أو حتى HTML القديم الجيد. يتيح لك Wiki.js أيضًا تخصيص المظهر العام للويكي الخاص بك - ضبطه تحت الوضع الفاتح أو الداكن أو تصميم وإدراج مرئي عناصر مثل المخططات الانسيابية و مخططات UML .

يُتاح لك خيار تخزين البيانات إما على السحابة أو GitHub أو على جهاز التخزين المحلي. يمكنك إضافة أعضاء الفريق ببضع نقرات فقط، وتعديل أذوناتهم، وتعزيز الأمان الإضافي باستخدام المصادقة الثنائية. 🔏

أفضل ميزات Wiki.js

خيارات محرر متعددة

تخصيصات غنية متاحة

دعم متعدد اللغات

يسمح بالرسم التخطيطي

مصادقة ثنائية لتعزيز الأمان

قيود Wiki.js

يمكن تحسين تجربة المستخدم

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الواجهة

تسعير Wiki.js

مجاني

تقييمات ومراجعات Wiki.js

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.1/ 5 (أكثر من 20 تقييم)

أفضل بديل لـ MediaWiki؟ تنظيم وتحرير والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ClickUp!

ستساعدك بدائل MediaWiki التي قدمناها على إنشاء ويكي بأقل جهد ممكن.

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