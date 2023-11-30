10 مدونات فرعية رائعة للذكاء الاصطناعي للخبراء والمتحمسين

عندما يتعلق الأمر بامتصاص المعلومات على الإنترنت، فإن القليل من المواقع الإلكترونية مؤثرة مثل موقع Reddit. تجتذب المنصة ملايين المستخدمين بفضل أكثر من 100,000 مجتمع نشط وأكثر من 16 مليار موضوع مناقشة ! في حين أن لديه حصته من صور القطط اللطيفة و المجموعات التي تركز على الإنتاجية ، نحن هنا اليوم لنقدم بعض المجموعات الفرعية المحبوبة للذكاء الاصطناعي (AI) التي تستضيف مناقشات مركزة على الشبكات العصبية الاصطناعية، والتعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية، وغيرها.

يمكنك العثور على مئات من مجموعات فرعية للذكاء الاصطناعي مع اختلاف عدد الأعضاء ونطاقات المحتوى ومستويات المشاركة. قد يكون من المربك التنقل فيها لأن العديد من المجموعات تركز على مشاركة المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي أو علوم البيانات أكثر من مناقشة تطورات الذكاء الاصطناعي.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 مجموعات فرعية متعلقة بالذكاء الاصطناعي يجب عليك استكشافها للحصول على محتوى متعلق بالأخبار والدردشة حول الموضوعات الشائعة والآثار والأفكار مع زملائك من هواة الذكاء الاصطناعي! 🤖

أفضل 10 منشورات فرعية للذكاء الاصطناعي يجب متابعتها للحصول على منشورات عالية القيمة والمعرفة

لقد راجعنا العشرات من مواقع subreddits الفرعية واخترنا أفضل 10 خيارات تقدم معلومات قيّمة ورؤى حول الاتجاهات ومستويات مشاركة رائعة لمحتوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. من علماء البيانات إلى علماء الكمبيوتر، والعقول الفضولية إلى الخبراء المتمرسين، هناك ما يناسب الجميع!

عبر: ريديت موقع r/OpenAI subreddit مخصص للمناقشات حول OpenAI، وهو مختبر أبحاث خاص، والشركة التي تقف وراء عروض الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل ChatGPT وDALL-E 3 وGPT-4.

يحتوي هذا الموقع الفرعي على مجتمع واسع - مع 730,000 عضو، فهو من بين أفضل 1% من المواقع الفرعية من حيث الحجم.

يغطي r/OpenAI العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المفتوح، بدءًا من أحدث الأحداث إلى الاكتشافات والتطبيقات والآثار المترتبة على التكنولوجيا التي يطورها هذا المختبر. يأتي العديد من الأعضاء إلى هنا للحصول على المساعدة أو المشورة من المستخدمين الأكثر خبرة.

وبما أن المجتمع يضم خبراء ومتحمسين للذكاء الاصطناعي، يمكنك القراءة والمشاركة في المناقشات البناءة. وهذا يساعدك على استكشاف وجهات نظر جديدة وتكوين آرائك الخاصة بناءً على مجموعة كبيرة من المعلومات.

على سبيل المثال، منذ أطلقت OpenAI GPTs -إصدارات مخصصة من ChatGPT لتناسب حالات استخدام محددة- في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد شارك العديد من الأعضاء إصدارات GPT الخاصة بهم على subreddit وعرضوا انطباعاتهم.

إليكم ما شاركه أحد الأعضاء حول روبوت الدردشة الآلي الذي يدعم GPTs الذي يمكنك من صنع مغامرتك الخاصة:

_Epic Quest هو روبوت محادثة رائع يتيح لك إنشاء قصص مغامراتك الخاصة. يمكنك الخوض في أمور خيالية، أو حل القضايا البوليسية، أو محاولة الخروج من غرف الهروب. إنه يحافظ على سير الأمور بإجابات مباشرة وحتى أنه يتتبع صحتك، كما هو الحال في ألعاب الفيديو. الجزء الرائع هو أنه يلقي صوراً في اللحظات المهمة باستخدام DALL-E. يمكنك اختيار ما سيحدث بعد ذلك. كما أنها لا تخشى أيضًا من إلقاء بعض الكلمات القوية لجعل القصة تبدو أكثر واقعية

تفقده وأخبرني برأيك

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عبر ريديت هل تريد قراءة آخر الأخبار في مجال الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الأغراض العامة؟ إن موقع r/artificial subreddit هو ما تحتاجه بالضبط.

مع وجود أكثر من 500,000 عضو، يناقش هذا المجتمع أخبار الذكاء الاصطناعي اليومية، وأحدث التطورات ومولدات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة والشركات العاملة في هذا المجال. كما يرحب بالمستخدمين لعرض أعمالهم وطلب المساعدة.

يتميز موقع subreddit الفرعي ب موضوعات أسبوعية ضخمة، حيث يمكنك الحصول على نظرة عامة على غرار الكبسولة عن آخر التحديثات، ولكن المشاركة في هذه المواضيع عادةً ما تكون خفيفة. ستجد مناقشات أكثر حيوية في المنشورات الفردية حول النماذج الجديدة وتطورات الشركة ومفاهيم مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي.

إليك إحدى منشورات r/artificial التي تقدم محتوى مكثفاً عن الشركة:

_ تُجري Google محادثات لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في Character.AI، حيث تسعى شركة الدردشة الآلية الناشئة للذكاء الاصطناعي سريعة النمو إلى الحصول على رأس مال لتدريب النماذج ومواكبة طلب المستخدمين

سجل سهم مايكروسوفت يوم الجمعة أعلى مستوى جديد على الإطلاق مع استعداد الشركة للإعلان عن أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الأسبوع المقبل.

ثلث الشركات قامت بالفعل بتسريح عمالها بسبب الذكاء الاصطناعي.

_الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ فحوصات الدماغ يبشر بالخير في العثور على جينات مرض الزهايمر

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عبر ريديت هل أنت مهتم بكل ما يتعلق بالأتمتة؟ إذا كانت إجابتك بنعم، ستحب أن تكون عضوًا منتظمًا في r/Automate subreddit. يضم هذا المجتمع أكثر من 125,000 عضو ويتناول الأتمتة والروبوتات والتصنيع المضاف والذكاء الاصطناعي و منصات منخفضة إلى منصات بدون كود . إنه مخصص لكل من يريد استكشاف أحدث أتمتة العمليات التجارية الاتجاهات أو القيام بأبحاث في هذا المجال.

يعد هذا الموقع الفرعي مكانًا رائعًا لمشاركة المشاريع الشخصية ودعوة المستخدمين لتجربة الأتمتة الخاصة بك. ويميل الدعم الذي ستحصل عليه من المجتمع إلى أن يكون بنّاءً ومفيداً ومحفزاً.

نظرًا لأن r/Automate يتردد عليه خبراء الأتمتة والمتحمسون للأتمتة، فهو مكان ممتاز للعثور على متعاونين للمشاريع.

_ مرحبًا

لقد بدأت للتو وكالة بيانات؛ نحن نساعد الشركات الناشئة والشركات في أتمتة البيانات وتكاملها وتحويلها وذكاء الأعمال. أتساءل عما إذا كان هناك من يتطلع إلى التعاون في بعض المشاريع.

تحياتي، إبراهيم

المنشور الأصلي الرابط هذا الموقع الفرعي هو أيضًا المكان المناسب لزيارته إذا كنت عالقًا في مشروع ما وتحتاج إلى بعض المدخلات لحل مشكلة ما. مثال:

استفسار: _مرحبًا، هل هناك طريقة لتحديد أولوية الإشارة إلى مرحل DPDT؟ أنا أقوم ببناء فتاحة أبواب وأريد أن يتحول المرحل إلى "فتح" إذا كان يقوم حاليًا بعملية "إغلاق"

الإجابة: يبدو أنك بحاجة إلى مزلاج SR. يمكنك الحصول عليها تعيين المهيمن أو إعادة تعيين المهيمن. شروط الفتح الخاصة بك تذهب إلى الجانب المهيمن، وسوف تتجاوز الجانب غير المهيمن.

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عبر: ريديت الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع النطاق يضم مفاهيم ومصطلحات مختلفة. موقع r/ArtificialInteligence subreddit هو بوابتك إلى كل شيء تحت مظلة الذكاء الاصطناعي. يمكنك هنا:

اقرأ عن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي اكتشف الموارد والمنصات القيّمة

ناقش الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي

استكشف أوراق وأبحاث الذكاء الاصطناعي

تعمّق في التعلم الآلي الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف يلبي هذا الموقع الفرعي احتياجات جميع عشاق الذكاء الاصطناعي. يجد المبتدئون في هذا المجال في هذا الموقع الفرعي نقطة انطلاق ممتازة لاستكشاف المفاهيم التمهيدية. أما الخبراء فيعجبهم لأنه يمكنهم مناقشة الأفكار والاتجاهات الجديدة مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.

إذا كنت بحاجة إلى توصية ل أداة الذكاء الاصطناعي لغرض معين، يمكنك التواصل مع أعضاء subreddit. إليك أحد المستخدمين الذين يبحثون عن أداة تحليل قانوني قائمة على الذكاء الاصطناعي:

_لقد بحثت ولم يحالفني الحظ. يبدو أن الذكاء الاصطناعي قادر حاليًا على أخذ مجموعة من الظروف ومن ثم تقديم تحليل لكيفية تطبيق القانون مع السوابق، وما إلى ذلك

لقد جربت برنامج ChatGPT، بالطبع، وهو يعمل نوعًا ما. لكنه يقول إنه لا يستطيع الوصول إلى أشياء مختلفة.

من فضلك، هل هناك أي شيء من هذا القبيل؟ شكراً لك شكراً لك

المنشور الأصلي الرابط يعد المجتمع أيضًا مركزًا لمناقشة أصول الذكاء الاصطناعي وكيفية ظهور التطورات المختلفة. إليك منشور سهّل إجراء مناقشة جذابة:

_أنا فضولي - من أين جاء كل هذا التطور في الذكاء الاصطناعي؟ لقد كانت واحدة تلو الأخرى (أو على الأقل كيف اكتشفتها). دردشة GPT، والاختبار التجريبي للذكاء الاصطناعي من جوجل، وصانع اختبارات الذكاء الاصطناعي في Quizlet، والذكاء الاصطناعي في Grammarly، إلخ. هل كان هناك اكتشاف محوري للذكاء الاصطناعي هو ما أدى إلى إطلاق هذا الاكتشاف، أم أنه ربما كان هناك اهتمام أكبر به؟ ما هي هذه العوامل التي أدت إلى كل خدمات الذكاء الاصطناعي هذه؟

المنشور الأصلي الرابط

عبر ريديت منتصف الرحلة هو موقع برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي يقوم بتوليد الصور بناءً على المطالبات النصية المقدمة. r/midjourney هو موقع فرعي رسمي لمشاركة المحتوى المدعوم من Midjourney مع أكثر من 960,000 عضو!

بالنسبة للجزء الأكبر، هذا المجتمع النابض بالحياة هو عرض فني. الأعضاء، بشكل رئيسي مصممين خبراء أو هواة ومشاركة الصور التي أنشأوها باستخدام ميدجورني والتفاعل مع مشاركات الآخرين. يمكنك طرح أسئلة حول استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه والحصول على نصائح عملية أيضًا.

يحتوي موقع subreddit على قواعد صارمة فيما يتعلق بما يمكنك نشره. لا ينبغي أن يكون هناك محتوى غير أخلاقي أو منشورات أو نقاشات سياسية أو إعلانات أو رسائل غير مرغوب فيها. تجنب مشاركة أعمال الآخرين دون أن تنسبها إليهم أو تطلب الإذن منهم.

فقط اتبع إرشادات المجتمع وكن محترماً في آرائك - وسيكون هناك الكثير مما يمكنك الاستفادة منه من هذا الموقع الفرعي الجميل. 🖼️

عبر ريديت المحول التوليدي المسبق التدريب التوليدي 3 (GPT-3) هو نموذج لغوي كبير (LLM) تم تطويره بواسطة OpenAI - وهو المحور الرئيسي لهذا الموقع الفرعي الذي يضم أكثر من 590,000 عضو.

يقوم بعض الأعضاء بالعصف الذهني باستخدام GPT-3 لغرض معين، بينما يناقش آخرون المطالبات وأحدث التطورات.

قد يوحي اسم هذا الموقع الفرعي بأن الحديث هنا يدور حول GPT-3 حصرياً، لكن الأمر لم يعد كذلك. ستجد الكثير من المشاركات حول التعلّم الآلي، وتوليد النصوص، والأتمتة، وGPT الدردشة، وLLMs. هذا يجعل من subreddit مصدرًا متعدد الاستخدامات للمعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي.

يدعم المجتمع المناقشات البناءة وهو مناسب للمبتدئين الذين ليس لديهم معرفة واسعة بالذكاء الاصطناعي. الأعضاء على استعداد دائم لتقديم الإجابات ومشاركة آرائهم. إليك منشور على هذا المنوال:

_مرحبًا يا أصدقائي؛ اعذروني على قلة ذكائي حول هذا الموضوع ولكني مؤخرًا كنت أستخدم برنامج "Poe" وكان برنامجًا جيدًا جدًا

_ سؤالي؛ لقد لاحظت أن معظم برامج الدردشة الآلية لديها قطع معلومات 2021. مع دخولنا عام 2024؛ كيف سيتم تحديث هذا أو تغييره؟ أم سيصدر برنامج الدردشة "GTP-5" وسيتم تحديثه إلى 2023 على سبيل المثال. هل هناك برنامج يمكن الوصول إلى بيانات أكثر "في الوقت الحقيقي"؟

_ أعتذر عن مثل هذه الأسئلة البسيطة، ولكن عند محاولة الحصول على معلومات عن الأحداث الجارية؛ يبدو استرجاع البيانات "في الوقت الحقيقي" غير معقول

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عبر: ريديت يدور هذا الرديت الفرعي حول التعلم الآلي (ML)، وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يستكشف كيفية تحليل الآلات للبيانات وتفسيرها. وهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تعلّم الآلة والحصول على إجابات مضيئة ومناقشة المشاريع والشبكات العصبية والأخبار الشائعة في هذا المجال.

هناك قواعد معينة يجب أن تكون على دراية بها قبل الانضمام إلى r/MachineLearning. فإلى جانب القواعد القياسية، مثل كتابة منشورات واضحة وشاملة والانتباه إلى نبرة صوتك (لا إهانات أو هجوم)، فإن هذا الموقع الفرعي لديه بعض القواعد الإضافية. على سبيل المثال، يجب عليك استخدام مواضيع منفصلة لأسئلة المبتدئين والأسئلة المتعلقة بالمهنة.

أيضًا، يجب أن تكون كل مشاركة موسومة بشكل صحيح بواحد مما يلي:

د: مناقشة ن: أخبار ص: بحث P: مشروع

سيقوم المشرفون بإزالة المشاركات غير الموسومة.

إليك مثال لمشاركة تم وضع علامة [D] عليها للمناقشة:

_لدي إمكانية الوصول إلى وحدة معالجة رسومات A100 بسعة 80 جيجا بايت وأرغب في تدريب نموذج LLM ببنية تشبه GPT من الصفر. هل يعرف أحدكم كيفية حساب الحد الأقصى لحجم النموذج؟

المنشور الأصلي الرابط ملاحظة: كان هذا الموقع الفرعي مغلقًا مؤقتًا وقت كتابة هذا المقال - إذا لم تتغير الحالة، يمكنك استكشاف r/learnmachinelearning وهو موقع فرعي مشابه وإن كان أصغر حجمًا، كبديل.

عبر: ريديت تُستخدم الموجهات لتوجيه روبوتات وأنظمة الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي لتقديم النتائج والاستجابات المطلوبة. يتمحور موقع r/Promptdesign subreddit حول المناقشات حول إنشاء مطالبات سياقية لمختلف المنصات، بما في ذلك Bing AI وDall-E وStable Diffusion.

هذا أيضًا هو المكان المناسب لمشاركة المقالات والنظريات المتعلقة بتصميم المطالبات أو كيفية تفسير النماذج اللغوية بشكل عام للمشاعر الكامنة وراء الكلمات.

مع وجود أكثر من 8,000 عضو، يعد هذا الموقع الفرعي صغيرًا نسبيًا مقارنةً بغيره من المواقع الأخرى في قائمتنا. لكن المجتمع نشط ومفيد للغاية. فالموجز مليء بالدراسات الرائعة، وستحصل دائمًا على تعليقات قيّمة حول الاستفسارات المنشورة.

_عندما أحاول تلخيص النص باستخدام المطالبة بلقطة واحدة، أواجه مشكلة حيث يظل الإخراج دون تغيير على الرغم من تغيير معلمة درجة الحرارة. علاوة على ذلك، يبدو أن الإخراج يكرر المثال الوارد في المطالبة بدلاً من إنشاء ملخص فريد. الغرض من المثال الموجود في المطالبة هو أن يكون بمثابة دليل أو مصدر إلهام، وليس كمخرجات ثابتة. كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟

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عبر: ريديت لا يجب أن تكون مواقع فرعية خاصة بالذكاء الاصطناعي دائمًا حول الأخبار والتطورات! إذا كنت تقدر الفن الذي تم إنشاؤه باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فلا تتردد في الانضمام إلى subreddit r/AIGenArt الفرعي المريح! 🎨

هذا المجتمع عبارة عن معرض للأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. مرر عبره واستكشف صوراً رائعة حول أكثر المواضيع جموحاً، من الطبيعة والحيوانات إلى الأبطال الخارقين الأيقونيين.

إلى جانب استكشاف الصور، يمكنك طلب النصائح لتحسين أعمال التصميم الخاصة بك، ولكن يجب ألا يكون هناك إعلانات أو بيع. ستجد أحياناً دروساً تعليمية حول استخدام تطبيقات فنون الذكاء الاصطناعي المختلفة على subreddit.

عبر ريديت r/aiArt هو موقع فرعي آخر مخصص للفنون المرئية والرقمية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يضم 190,000+ عضو، لذا ستتمكن من الاستمتاع بالكثير من المحتوى الجديد كل يوم وتتوقع مشاركة جيدة لمنشوراتك.

ويتبع موقع subreddit مجموعة واضحة من القواعد، مثل عدم استخدام NSFW، والتزييف العميق، والبيع، والبيع، والدعاية الذاتية، والترويج الذاتي. إذا كنت ترغب في النشر، استخدم الشعارات (العلامات) للحفاظ على تنظيم الخلاصة وضمان سهولة التصفح. أضف شارة لعرض أداة الذكاء الاصطناعي التي استخدمتها لإنشاء عملك الفني أو تصنيف مشاركتك كمناقشة أو سؤال.

ابدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك اليومي باستخدام ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

يمكن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعاً - ولكن هناك دائماً تردد بشأن أداة الذكاء الاصطناعي التي يجب استكشافها.

إذا كنت ترغب في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لأغراض العمل, ClickUp AI هي الطريقة المثلى! إنها واحدة من أكثر الميزات شيوعًا داخل انقر فوق من الدرجة الأولى إدارة المهام والمشاريع الأداة

ClickUp AI هي أداة توليدية مساعد الكتابة الذي يمكن أن يساعدك في وضع استراتيجيات للأفكار، وإنشاء محتوى مكتوب لحالات استخدام مختلفة، والتحقق من نبرة وقواعد النصوص الموجودة. هذا منشئ المحتوى تم تدريبه عبر أدوار مختلفة على يد خبراء. يساعد تحسين عمليات العمل التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل

العصف الذهني لحملات التسويق، وأماكن إقامة الفعاليات، وما إلى ذلك.

توليد النص لرسائل البريد الإلكتروني الجداول الزمنية للمشروع والملخصات تقارير الحالة , جداول أعمال الاجتماعات والمزيد (كلها منسقة بعناوين وجداول مناسبة)

إنشاء أسئلة استبيان بديهية

إنشاء أسماء ميزات المنتج

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع مستندات ClickUp ، حل إدارة المعرفة الخاص بالمنصة، لتلخيص المحتوى الطويل مثل مستندات المشروع.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

إليك نصيحة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية: يمكنك أن تأمر الذكاء الاصطناعي بإنشاء عناصر العمل والمهام الفرعية من رسائل البريد الإلكتروني وملاحظات الاجتماعات-لن تضطر إلى إضاعة الوقت في قراءة كل شيء!

نظرًا لتعدد استخداماته، يعد ClickUp AI أمرًا ضروريًا أداة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والشركات على حد سواء. يمكن أن تكون مفيدة للجميع في التسويق , إدارة المشاريع والمبيعات ودعم العملاء والهندسة.

قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي

لا داعي للقلق بشأن كتابة المطالبات في ClickUp AI، حيث إنه يضم العشرات من المطالبات المصممة مسبقًا والقابلة للتخصيص لاستخراج نتائج محددة من الأداة.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة مطالبات من أجل أدوات مثل ChatGPT ، فإن ClickUp لديها الحل- قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي . تقوم هذه المخططات بإعدادك بمطالبات منسقة من قبل الخبراء تساعدك على التواصل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحصول على الردود المطلوبة في لمح البصر.

استفد من النصائح والمحتوى المستند إلى الذكاء الاصطناعي لفريقك باستخدام قوالب موجهات ClickUp ChatGPT

يمكنك العثور على قوالب موجهات مجانية لمختلف الأغراض. قم بتعديل المطالبات وحفظها ومشاركتها مع فريقك للاستمتاع بإجابات متسقة! 🥰

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