أفضل 10 قوالب نماذج Excel قابلة للتعبئة للمهام والمشاريع

أن نموذج Excel يعد النموذج منقذاً هائلاً لمديري المشاريع المشغولين والمهنيين.

يجعل قالب نموذج Excel المناسب القابل للتعبئة من السهل جمع المعلومات بتنسيق موحد ومشاركتها مع أصحاب المصلحة والزملاء.

سواء كنت ترغب في جمع ملاحظات العملاء، أو استطلاع آراء العملاء، أو تبسيط طلبات التوظيف، ابدأ على الفور باستخدام نماذج إكسل .

لقد جمعنا لك أفضل قوالب Excel لتوفير الوقت والمال. وإذا كنت مستخدمًا متقدمًا تتطلع إلى فعل المزيد، فلدينا بديل Excel قوالب النماذج لتنقلك إلى المستوى التالي.

دعنا نبدأ.

ما هو قالب نموذج Excel؟

قالب نموذج Excel هو أداة لجمع البيانات ذات تصميم منظم لإدخال البيانات وتنظيمها في Microsoft Excel. يمكّنك التصميم من تبسيط إدخال البيانات وضمان الاتساق في تنسيق المعلومات.

وبصفتك مدير مشروع، من السهل تكييف النموذج المُعد مسبقًا ليناسب متطلباتك الخاصة واستخدام قوالب نماذج Excel المعدة مسبقًا لمواءمة أعضاء الفريق في المشروع ومشاركة التقدم المحرز مع أصحاب المصلحة.

يمكنك إنشاء ميزانيات مخصصة، وفواتير، وجداول زمنية، ومخططات لإدارة الأموال، وأجهزة تعقب المشاريع، وتقويمات باستخدام قوالب Excel القابلة للتخصيص. تسهل الصيغ المضمنة والتحقق من صحة البيانات والتنسيق على المستخدمين إدخال المعلومات وتحليل البيانات.

يمكنك تخصيص قوالب نماذج Excel ومشاركتها حسب حالة الاستخدام الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. كل ما عليك فعله هو توصيل القالب وتشغيله ببياناتك وإرساله إلى الأشخاص المناسبين.

5 قوالب نماذج Excel

فيما يلي قوالب Excel المجانية التي ستبدأ عملك عندما تحتاج إلى تحليل بعض الأرقام أو البيانات.

1. نموذج قالب نموذج طلب بسيط مجاني

جرب نموذج نموذج طلب الشراء البسيط المجاني يبسط نموذج نموذج نموذج طلب الشراء البسيط للمبتدئين عملية إنشاء طلب الشراء بناءً على احتياجاتك الخاصة، سواءً كان طلب المنتجات أو تلبية متطلبات العملاء.

قم بأتمتة عملية جمع البيانات باستخدام نموذج إدخال البيانات المخصص هذا بحيث تقضي المزيد من الوقت في زيادة إيراداتك وجلب المزيد من الطلبات.

2. استبيان المنتجات الجديدة

جرب نموذج استبيان المنتج الجديد احصل على رؤى قيمة من المشترين المحتملين والعملاء الحاليين باستخدام قالب جدول بيانات Excel هذا.

تعد الأسئلة الموصى بها نقطة انطلاق رائعة عندما تكون مشغولاً. أضف أسئلتك في الاستطلاع، وخصص النص والصور، وانشر قالب نماذج استبيان المنتجات الجديدة في أي مكان في غضون دقائق.

3. قالب نموذج النفقات

جرب قالب نموذج النفقات يعد إعداد تقارير النفقات جزءًا لا يتجزأ من أي عمل تجاري لأنه يوازن حساباتك بشكل مثالي. ومع ذلك، فإن إنشاء هذه التقارير يدوياً يستغرق وقتاً طويلاً.

مع قالب إدارة النفقات في نماذج MS Forms، يصبح تتبع النفقات وتقديمها أمرًا سهلاً. بادر بتبسيط عملية إعداد تقارير النفقات لموظفيك باستخدام قالب Excel المجاني هذا بتصميمه النظيف وتنسيقه السهل القراءة.

4. استبيان تخطيط فعاليات الفريق

جرّب استبيان تخطيط فعاليات الفريق أنت تحتاج إلى عالم من البيانات والمقاييس لخلق تجربة لا تُنسى، سواء كنت تنظم فريق عمل خارج الموقع أو مؤتمر للمدراء التنفيذيين.

اجمع كل المعلومات ذات الصلة عن المتحدثين والحضور باستخدام استبيان نموذج نماذج تخطيط فعاليات الفريق. قم بتعيين أسئلة مختلفة مثل الاختيار من متعدد والتقييمات ومقياس ليكرت حتى لا يمل المشاركون من الإجابة على الأسئلة.

5. قالب نموذج طلب الشراء

جرب نموذج نموذج طلب الشراء يعمل نموذج نموذج طلب الشراء المناسب على تبسيط عمليات الشراء الخاصة بك، ويقلل من الأخطاء، ويوفر عليك العمل الشاق في إدخال البيانات يدوياً.

سواء كنت صاحب شركة صغيرة تشق طريقك أو بائعًا راسخًا يسعى إلى تحسين الإنتاجية، فإن قالب Excel المجاني هذا يساعدك على إدارة المشتريات وتتبع النفقات والحفاظ على تواصل واضح بين المشتري والمورد.

حدود استخدام قوالب نماذج Excel

في عالم تصبح فيه المعاملات التجارية أكثر رقمية يومًا بعد يوم، كانت نماذج Excel بطيئة في اللحاق بالركب.

وعلى الرغم من أنها تجعل جمع البيانات وإدخالها عملية بسيطة ومريحة إذا كنت تقوم بكل شيء يدويًا، إلا أن لها قيودًا كبيرة.

قيود على الحقول

تسمح نماذج إدخال بيانات Excel بـ 32 حقلاً فقط. ستحتاج إلى بديل لبرنامج Excel إذا كان لديك كميات كبيرة من البيانات المعقدة التي يجب تقسيمها إلى فئات وفئات فرعية متعددة.

إمكانيات تعاون محدودة

بعد إنشاء نموذج Excel ، إذا كنت تريد التعاون مع أعضاء فريقك، فإن التأليف المشترك له بعض القيود. على سبيل المثال، تدعم تنسيقات .xlsm و .xlsx و .xlsb التأليف المشترك، ولكن إذا كنت تعمل بتنسيق .csv أو .xls، فيجب عليك أولاً تحديث الملف إلى نوع متوافق.

من الناحية المثالية، يجب أن يسمح لك قالب نماذج جداول البيانات الجيد برؤية متى يقوم عضو فريقك بتحريره في الوقت الفعلي، وهو ما تسمح به بدائل Excel مثل جداول بيانات Google. وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى متابعة "هل تم الأمر؟

عدم وجود تكامل

تعتبر قوالب Microsoft Excel فعالة إذا كنت تستخدم مجموعة منتجات Microsoft 365. ومع ذلك، فإن التكامل مع الأنظمة الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء أو إدارة الحسابات أو إدارة المشاريع، أمر معقد ومكلف، ويتطلب وقتًا وموارد مالية.

10 قوالب نماذج Excel البديلة

ينتهي بحثك عن بديل قوي لقوالب نماذج Excel القابلة للتعبئة هنا في ClickUp.

تساعدك قوالب ClickUp في التغلب على العديد من قيود نماذج Excel، بما في ذلك ما يلي.

تخصيص طرق عرض الجدول والأعمدة

التعاون على النماذج مع أعضاء الفريق عبر مساحة عمل ClickUp

يؤدي تضمين قالب النموذج عبر قنوات مختلفة إلى ارتفاع معدلات الاستجابة للاستبيان

إليك قوالب نماذج ClickUp المجانية المفضلة لدينا لدعم احتياجاتك، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه.

1. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

يعمل قالب النموذج المصمم جيدًا على تبسيط عملية جمع المعلومات من العملاء والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. بالنسبة للمدير الذي يقوم بمهام متعددة، فإنه يحسن دقة البيانات واتساقها من خلال توفير تنسيق متسق لجمع البيانات لجميع المستخدمين. هذا يوفر عليك عناء تنسيق تنسيقات البيانات المختلفة من مصادر متعددة.

لنفترض أنك مدير مشروع في شركة برمجيات تتطلع إلى تبسيط العملية الإبلاغ عن الأخطاء. قالب نموذج ClickUp يحتوي على مجموعة من الحقول والخيارات المحددة مسبقًا التي تمنع تكرار الإدخالات وتضمن جمع كل المعلومات المهمة بتنسيق قياسي.

وعلى عكس قوالب جداول بيانات Excel ذات وظائف التضمين المحدودة، يمكنك مشاركة قوالب نماذج ClickUp على موقعك الإلكتروني، وداخل برنامجك، وفي قنوات التواصل الأخرى.

ثم يقوم مديرو المشاريع بمراجعة الردود وتعيينها لأعضاء الفريق المعنيين لحلها، مما يجعلها بديلاً قوياً لبرنامج Excel.

2. نموذج طلب إبداعي من ClickUp

نموذج طلب كليك أب الإبداعي

نموذج طلب الإبداع في ClickUp هو منقذ للمصممين وفرق التسويق ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة لأنه يساعد الجميع على إدارة عملهم بشكل أفضل والتواصل بفعالية ومعرفة جميع تفاصيل المشروع.

المشاريع الإبداعية صعبة - فأنت بحاجة إلى التأكد من أنها تسير على المسار الصحيح ولكنك لا تريد أن تكون هيكلتها لتصبح نمطية. مع التركيز بشكل متساوٍ على الإبداع والهيكلية، تحقق قوالب الطلبات الإبداعية المساءلة والاتساق في جميع أنحاء المشروع.

يحتوي القالب الحر القابل للتخصيص على حالات مخصصة مثل مكتمل، تم التسليم، تم التسليم، تمت الموافقة، للمراجعة، و قيد المراجعة لتتبع التقدم المحرز في كل طلب إبداعي.

يحتوي ClickUp أيضًا على مكتبة من قوالب للمصممين والفرق الإبداعية لإنشاء مهام سير عمل التصميم المخصصة لتعكس عملية التصميم الخاصة بك.

مشاركة موجز التصميم بشكل عام أو خاص عبر رابط بسيط في مستندات ClickUp Docs

بالنسبة للميزات مستندات ClickUp هو مثالك المثالي محرر المستندات لكتابة قوالب الطلبات الإبداعية التي يفهمها أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع.

بالنسبة للوكالات، ادمج هذا القالب مع برنامج بوابة العميل حتى يتمكن عملاؤك من العثور على حالة طلباتهم.

3. قالب نموذج طلب ClickUp

قالب نموذج طلب ClickUp

تنشئ نماذج الطلبات عملية رسمية لجمع معلومات دقيقة من الموظفين وتنظيم الطلبات من جميع الأقسام في مكان واحد. قالب نموذج طلب ClickUp الخاص بـ ClickUp يتتبع الطلبات بدقة ويقلل من وقت المعالجة والتكلفة بحيث تحصل على المعلومات الصحيحة.

لنفترض أنك مدير مشروع في شركة إنشاءات. استخدم قالب نموذج الطلب المجاني هذا لتنظيم المعلومات وتسجيل تفاصيل المشروع الأساسية وتواريخ البدء والانتهاء وشروط الاتفاق والمواد المطلوبة ومعلومات الاتصال بالبائعين.

في صناعات مثل الإنشاءات، حيث يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالمواعيد النهائية إلى تجاوز تكلفة المشروع, مخطط جانت و عرض كانبان تتيح لك تتبع تقدم كل طلب وتصور سير العمل.

إليك أفضل جزء: المعالم في ClickUp يحافظ على توافق الجميع نحو الأهداف الرئيسية. يتصور أعضاء الفريق كيفية ارتباط المهام التابعة بأهداف المشروع الأكبر.

قم بتحويل أهم مهامك إلى معالم رئيسية لإنشاء تمثيل مرئي للتقدم المحرز في مشاريعك

بينما تسمح لك قوالب نماذج Excel بإنشاء حقول مخصصة، إلا أنها تفتقر إلى التكامل الشامل الذي يوفره ClickUp لتدفق البيانات بسلاسة بين أنظمة الأعمال الخارجية مثل برنامج إدارة العمليات وبرنامج إدارة الموظفين، وأدوات إدارة المشاريع الخاصة بك.

4. قالب نموذج الاتصال ClickUp

قالب نموذج الاتصال ClickUp

مع قالب نموذج الاتصال الخاص ب ClickUp قم بإنشاء وتخصيص نماذج الاتصال الخاصة بك في غضون دقائق. تظل جميع استفسارات عملائك في موقع مركزي، مما يسهل عليك تتبع تقدمهم.

يلتقط قالب النموذج الذي تم إنشاؤه مسبقًا بيانات العملاء ويخزنها في قاعدة بيانات مركزية للوصول السريع إليها عندما تتطلع إلى جمع ملاحظات العملاء القيمة من خلال الاستبيانات واستطلاعات الرأي.

لنفترض أن مدير المنتج الخاص بك يقوم باستطلاع آراء المستخدمين حول ميزات مجانية. بمجرد تعيين أهداف المشروع (تحسين تجربة المستخدم أو طرح الميزات)، أرسل نموذج النموذج هذا بالبريد الإلكتروني إلى المستجيبين.

أفضل ما في الأمر أن قالب ClickUp المجاني يتزامن مع خاصية الملء التلقائي لمتصفح الزائر، مما يسمح له بملء النموذج بأقل جهد ممكن.

ثم يقوم مديرو المنتجات بتحليل ومراقبة الاستجابة وتحديث الحالات لإبلاغ أصحاب المصلحة بالتقدم المحرز.

5. قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp

قالب نموذج الاتصال بالعملاء ClickUp

هل سبق لك أن مررت بموقف فاتك فيه متابعة عميل حيوي لأنك لم تتمكن من العثور على معلومات الاتصال الخاصة به من جداول البيانات غير المنظمة أو سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة؟

إذا كانت إجابتك نعم، فاستمع إليّ. قالب نموذج الاتصال بالعميل الخاص ب ClickUp يتيح لك إنشاء نموذج الاتصال المخصص الخاص بك في غضون دقائق. قم بإدارة جميع جهات اتصالك المهمة واستفسارات العملاء والمعلومات ذات الصلة في موقع مركزي واحد - لتزويدهم بأفضل خدمة ممكنة - كل ذلك من ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لعملائك إرسال معلومات حساسة بأمان وأمان، مما يعزز ثقتهم في عملك.

بعد دمج قالب النموذج على موقعك الإلكتروني أو القنوات الأخرى، تتيح خيارات الأتمتة التي يزيد عددها عن 100 خيار من ClickUp إرسال رد تلقائي إلى الأشخاص الذين يملؤون النموذج. ما هو أفضل من إعلامهم بأنك ستتواصل معهم قريبًا؟

تفتقر نماذج MS Forms إلى عمليات التكامل الشاملة، لذلك لا يمكنك إرسال ردود تلقائية لإعلامهم بأنك تلقيت معلومات الاتصال.

6. قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

ترهق عملية تقديم طلبات التوظيف الموظفين والمتقدمين للوظائف. يعد الحصول على جميع المعلومات اللازمة عن الموظفين المحتملين باستخدام نموذج طلب وظيفة ممارسة موفرة للوقت. قالب نموذج طلب التوظيف في ClickUp يبسط عملية جمع جميع المعلومات التي تحتاجها من المتقدمين للوظائف، بما في ذلك التفاصيل الشخصية والخلفية التعليمية والتاريخ الوظيفي.

يخدم القالب غرضين: يقوم قسم التوظيف بتتبع بيانات المتقدمين وتخزينها في مكان واحد، بينما يحصل المرشحون المحتملون على منصة إلكترونية سهلة الاستخدام لتقديم معلوماتهم.

قم بإنشاء وتحديث الحالات بشكل سريع للعمليات متعددة المراحل مثل التوظيف باستخدام ClickUp عرض اللوحة . لضبط الأولويات، ما عليك سوى سحب المهام وإفلاتها في التماثيل المخصصة أو نقلها لأعلى أو لأسفل.

من المزايا الإضافية لاستخدام قالب تطبيق ClickUp Job Application هو أنه يتكامل مع قوالب أخرى، مثل قوالب الرواتب . وهذا يسهل على قسم الموارد البشرية إضافة المرشحين المختارين إلى نظامهم بشكل أسرع.

7. قالب نموذج تقرير ClickUp

قالب نموذج تقرير ClickUp

سواء أكان قسم خدمة العملاء يتتبع ملاحظات المستخدمين أو فريق التسويق الذي يراقب أداء الحملات، فإن التقارير مهمة للغاية بالنسبة للمؤسسات. تخيل الوقت الذي سيوفره فريقك مع القوالب المعدة مسبقًا والسهلة الملء لجمع البيانات المطلوبة. قالب نموذج تقرير ClickUp يسمح لجميع الأقسام بجمع البيانات بشكل موحد وتنظيم التقارير في حقول مخصصة للفرز والتحليل السريع. بالنسبة للمستخدمين المتقدمين، تقوم الحقول المخصصة بتتبع نقاط البيانات الحيوية واستخلاص الاستنتاجات وتصورها بتنسيق سهل الفهم.

يتضمن القالب طرق عرض مخصصة، وهي مفيدة بشكل خاص للمديرين الذين يشرفون على مشاريع متعددة ويرغبون في عرض التقدم المحرز في لمحة سريعة. وهو يتضمن مخططات جانت، وعرض القائمة، وعرض عبء العمل، وتتبع التقارير. تسمح الطبيعة المرئية بتوصيل نظرة عامة على العمل الجاري.

على سبيل المثال، فإن قالب استخدام الموارد يعرض بشكل شامل الموارد المخصصة في جميع المشاريع والفرق. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الموارد لمشروع هام، أرسل هذه البيانات كنموذج نموذج قابل للتعبئة إلى أصحاب المصلحة للموافقة عليه في أي وقت.

8. قالب نموذج عضوية ClickUp

قالب نموذج نموذج عضوية ClickUp

إذا كنت تدير مجتمعًا خاصًا حيث ينضم الأعضاء للتعلم والتواصل وحشد المعرفة، فإن نموذج العضوية يجمع الطلبات ويدير تدفق الانضمام. نموذج نموذج عضوية ClickUp الخاص بـ ClickUp يجعل تصميمه عملية التأهيل أسهل للمؤسسات المجتمعية. يلغي هذا القالب المُعد مسبقًا بنقرة واحدة الحاجة إلى إنشاء نماذج يدويًا لكل مستخدم جديد. وفر الوقت والموارد للتركيز على إدارة العلاقات مع جميع أعضائك.

وهذه هي البداية فقط. بالنسبة للعضويات المدفوعة، قم بتضمين التفاصيل حول كيفية الدفع مقابل عضويتهم. قم بتضمين رابط بوابة الدفع عبر الإنترنت في النموذج.

قم بإنشاء قاعدة بيانات بدون رمز للأعضاء لرسم العلاقات بين المهام والمستندات والتبعيات وربط العملاء بالطلبات مع عرض الجدول .

وأخيراً، تتيح طريقة عرض عملية العضوية للفرق تخطيط خطوات عملية التقديم وتتبع التقدم المحرز.

9. قالب نموذج تسجيل ClickUp

قالب نموذج تسجيل ClickUp

لنفترض أنك منظم فعاليات لشركة ناشئة تنظم مؤتمر نهاية العام لقادة الصناعة. إن إدارة جميع معلومات الحاضرين عبر جداول البيانات تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء، ولا يتم تحديث البيانات تلقائيًا. أنت تقضي المزيد من الوقت في ملء التفاصيل في الأعمدة، مما يترك مساحة صغيرة للمهام الهامة الأخرى.

وهنا يأتي دور قالب نموذج تسجيل ClickUp يأتي لمساعدة الجميع على البقاء على نفس الصفحة وجمع المعلومات من الضيوف وتبسيط إدخال البيانات.

يحتوي القالب على حقول لعدد الحضور ومعلومات الاتصال بهم وتفاصيل الحجز مثل تواريخ تسجيل الوصول والمغادرة والفنادق. يمكن لأعضاء الفريق الآخرين التعاون، وإضافة ملاحظات وقوائم مهام، وعرض المهام بناءً على الأولوية، وإضافة مهام فرعية لتخصيص القالب.

لتحليل ما بعد الحدث، فإن قالب ورقة الحضور يسمح لك بتتبع الضيوف الذين حضروا الفعالية.

كليك أب التشغيل الآلي تأخذ الخيارات خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بإعداد إرسال إشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا عندما يكمل شخص ما النموذج. المتابعة السريعة بأسئلة إضافية أو تقديم معلومات متعلقة بالحدث.

10. قالب نموذج تقييم ClickUp

قالب نموذج تقييم ClickUp

يجب عليك جمع الملاحظات القابلة للتنفيذ لوضع أهداف قابلة للتحقيق والحفاظ على مشاركة موظفيك ومبادرتهم. فهو يشير إلى أنك تولي اهتمامًا وتهتم بتطوير الموظفين. والأهم من ذلك أنه يساعدهم على فهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين ونقاط قوتهم.

ولكننا نتفهم الأمر - إجراء التقييمات أمر مرهق. لا تقلق، فلدينا الحل المناسب لك. إن قالب نموذج التقييم الخاص بـ ClickUp يمكّن التصميم المديرين من قياس الأداء وتقديم ملاحظات الموظفين.

لماذا يجب عليك استخدام هذا النموذج لجمع البيانات؟ لأنه يحقق الاتساق بين الأقسام باستخدام نفس المعايير والأسئلة لجميع التقييمات. أفضل جزء هو أنك تقوم بتقييم الموظفين بناءً على معايير موضوعية، وليس على أحكام ذاتية.

الأمر الجيد هو أنك لست مضطرًا للاعتماد على التقييمات السنوية لتقييم الموظفين بدقة. يمكن أن تختلف فترة المراجعة الخاصة بك حسب المؤسسة، بدءًا من المراجعات الفصلية أو نصف السنوية أو المراجعات القائمة على الأدوار. تتبع تقدم الموظفين وراقب تقدمهم للحصول على أفضل ما لديهم.

يسهل هذا النموذج التواصل الفعال بين المديرين وتقاريرهم المباشرة من خلال بيانات مثل الجوائز والمراحل، والمهارات الفنية، وإجمالي عدد الساعات المنجزة، والمهام المعلقة والمكتملة، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

قل وداعًا لقوالب نماذج Excel القابلة للتعبئة المستندة إلى جدول البيانات

قوالب نماذج ClickUp هي بديل قوي لبرنامج Excel لمديري المشاريع من الجيل التالي. إنها تتجاوز نماذج جداول البيانات الأساسية لتمنحك مركزًا رقميًا لجميع النماذج الخاصة بك.

قم بإعداد قوالب النماذج المُنشأة مسبقًا في غضون دقائق لبدء جمع الملاحظات داخليًا من الموظفين أو خارجيًا من العملاء والبائعين. اطلع على الردود وتتبعها عبر طرق عرض متعددة وحلل البيانات بصرياً لاتخاذ قرارات فعالة.

لإنشاء أول نموذج استطلاع رأي لك, اشترك مجانًا في ClickUp .