أفضل 10 إدارة علاقات العملاء للخدمات المصرفية في 2025

أصبح القطاع المصرفي أكثر تنافسية، وأصبحت توقعات العملاء عالية. أنت بحاجة إلى حل يتتبع التفاعلات المتعلقة بالعملاء ويساعد الفرق التي تواجه العملاء على تقديم خدمات أفضل.

يكمن الحل في امتلاك الحل المناسب لإدارة علاقات العملاء في القطاع المصرفي. يعمل حل إدارة علاقات العملاء (CRM) للقطاع المصرفي على إدارة وتتبع اتصالات العملاء لتقديم خدمة عملاء أفضل ومخصصة للعملاء.

بعد تزويدها بهذه الرؤى، تقوم فرق التسويق والمبيعات وإدارة علاقات العملاء بنقل العناصر مباشرةً إلى سير عمل إدارة علاقات العملاء. تعرف هذه الفرق مكان تحديد الموارد واتخاذ الخطوات التالية.

تتوقع برمجيات إدارة علاقات العملاء المصرفية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم لتزويدهم بالمنتجات المناسبة، مما يحسن من رضا العملاء. والنتيجة هي علاقات طويلة الأمد وإيرادات متكررة من العملاء.

لقد قمنا بتجميع قائمة ببرمجيات إدارة علاقات العملاء للحلول المصرفية بناءً على الميزات والقيود والتسعير لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء المصرفية؟

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها والعثور على CRM المناسب للحلول المصرفية لمساعدتك على تجاوز توقعات العملاء.

إدارة البيانات: اختر حل إدارة علاقات العملاء الذي يسمح لك بتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات لمساعدتك على تتبع تقدمهم في خط المبيعات

اختر حل إدارة علاقات العملاء الذي يسمح لك بتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات لمساعدتك على تتبع تقدمهم في خط المبيعات الأمان: تحقق من شهادات وميزات الأمان مثل التشفير والتحكم في الوصول والتحديثات الأمنية المنتظمة في برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية الوصول عبر الهاتف المحمول: إذا كان عملاؤك يستفيدون من خدماتك على هواتفهم الذكية، فيجب أن يكون مندوبو المبيعات لديك قادرين أيضًا على الحفاظ على علاقات العملاء أثناء التنقل

تحقق من شهادات وميزات الأمان مثل التشفير والتحكم في الوصول والتحديثات الأمنية المنتظمة في برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية التحليلات: لا تكون بيانات العملاء العادية ذات مغزى إلا إذا كان بإمكانك استخراج الرؤى. اختر برنامج CRM المزود بلوحات معلومات أداء مدمجة لتصور جميع بيانات العملاء في مكان واحد

لا تكون بيانات العملاء العادية ذات مغزى إلا إذا كان بإمكانك استخراج الرؤى. اختر برنامج CRM المزود بلوحات معلومات أداء مدمجة لتصور جميع بيانات العملاء في مكان واحد التخصيص: لا يوجد بنكان متطابقان. فـنظام إدارة علاقات العملاء للإدارة المالية يجب أن يسمح بالتخصيصات لتتبع أهدافك المالية وإدارة حساباتك وحساب أرباحك

لا يوجد بنكان متطابقان. فـنظام إدارة علاقات العملاء للإدارة المالية يجب أن يسمح بالتخصيصات لتتبع أهدافك المالية وإدارة حساباتك وحساب أرباحك التدريب والدعم: يستغرق تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء وقتاً طويلاً. أثناء تنفيذ حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تحتاج إلى الوصول إلى فريق دعم إدارة علاقات العملاء والتأهيل في نظام إدارة علاقات العملاء لمساعدة فرقك الداخلية في سير عمل إدارة علاقات العملاء كلما واجهتهم مشكلة

يستغرق تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء وقتاً طويلاً. أثناء تنفيذ حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تحتاج إلى الوصول إلى فريق دعم إدارة علاقات العملاء والتأهيل في نظام إدارة علاقات العملاء لمساعدة فرقك الداخلية في سير عمل إدارة علاقات العملاء كلما واجهتهم مشكلة عمليات التكامل مع طرف ثالث: اختر إدارة علاقات العملاء في الخدمات المصرفية التي تتكامل مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك وتسمح بتدفق البيانات بين مصادر الأعمال. وهذا يشمل أدوات التسويق لتجزئة العملاء وأدوات أتمتة التسويق والبرامج المصرفية الأخرى, برامج الاحتفاظ بالعملاء ، ومنصات إدارة المشاريع

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للخدمات المصرفية لاستخدامها في عام 2024

دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء المصرفية التي وصلت إلى القائمة.

1. كليك أب

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك المصرفية بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

يُمكِّن ClickUp فرق المبيعات في البنوك والمؤسسات المالية من إدارة علاقات العملاء في مكان واحد. يساعد إدارة علاقات العملاء المصرفية الشاملة مندوبي المبيعات على فهم علاقات العملاء دفعة واحدة من خلال تتبع الحسابات في شكل عرض القائمة ولوحة كانبان وعرض الجدول.

ClickUp أنظمة إدارة علاقات العملاء تبسيط عمليات خدمة العملاء في الخدمات المصرفية من خلال القضاء على الانعزال بين الإدارات. وبفضل الرؤية الكاملة لرحلة العميل، تعمل الفرق معًا وتخطط لقنوات متعددة حملات التسويق لتحسين الاحتفاظ بالعملاء والتفاعل معهم.

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

احصل على الحرية الكاملة لتخصيص استراتيجية إدارة علاقات العملاء وفقًا لأداء حملتك التسويقية. علاوة على ذلك، اجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في مكان واحد للحصول على أفضل النتائج.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام قالب إدارة علاقات العملاء لجمع جهات اتصال العملاء والبيانات ذات الصلة بتنسيق منظم وجمع رؤى قابلة للتنفيذ لجهود التسويق المستقبلية

مركزية التواصل مع العملاء من مركز البريد الإلكتروني. تعاون في الصفقات أو أرسل تحديثات الحساب إلى العملاء أو ابدأ حملة تسويقية في مكان واحد

أضف روابط بين المهام والمستندات لتتبع جميع الأعمال ذات الصلة في عملية المبيعات

قم بتعيين تواريخ البدء والاستحقاق بسهولة وسرعة داخل المهمة أو استخدم الإعدادات الشرطية لتكرار التواريخ أو إنشاء مهمة جديدة بعد الانتهاء

قم بإعداد تذكيرات ومتابعات لأتمتة المهام المتكررة، مثل إرسال نموذج استطلاع رأي بعد اتصال العميل بممثل الدعم

تحسين مهام سير عمل العميل باستخدام الأتمتة، بما في ذلك تحديثات حالة التشغيل بناءً على النشاط، وتعيين المهام بناءً على كل مرحلة من مراحل خط سير العمل

قم بتبسيط عملية استقبال العملاء في مؤسسات المبيعات باستخدام النماذج المبنية مسبقًا والمدعومة بالمنطق الشرطي

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مقترحات ومذكرات الويكي قوالب مقترحات الميزانية ورسائل البريد الإلكتروني للمؤتمرات ونماذج الاستبيانات بسرعة

يتيح ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتهم من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

إنشاء تقارير مخصصة مع طرق عرض عالية المستوى لمقاييس القطاع المصرفي الهامة مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط حجم الصفقة والإيرادات المتكررة وتصور كل ذلك عبر لوحات معلومات جذابة بصريًا

100+ عمليات التكامل مع أدوات أتمتة التسويق، ومنصات التنبؤ بالمبيعات، ودعم العملاء, برامج تتبع العملاء ، وبرامج المحاسبة، وحلول البرمجيات القانونية

قيود ClickUp

يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير والتحليلات أفضل

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد خطة

غير محدود خطة : 7 دولارات شهريًا لكل عضو

: 7 دولارات شهريًا لكل عضو أعمال خطة : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو أعمال بالإضافة إلى خطة : 19 دولاراً شهرياً لكل عضو

: 19 دولاراً شهرياً لكل عضو المؤسسات الخطة: تسعير مخصص

ClickUp التقييمات والمراجعات

2. سيلز فورس - سحابة الخدمات المالية

عبر فريق المبيعات سحابة Salesforce للخدمات المالية هي برنامج لإدارة علاقات العملاء في القطاع المصرفي يوفر رؤية شاملة للعملاء من خلال دمج بيانات العملاء من نقاط اتصال مختلفة. هذه المعلومات بالغة الأهمية في القطاع المصرفي لتوقع المنتجات التي من المحتمل أن يطلبها العملاء وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم السابقة مع فرق العمل المختلفة لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

في قطاع يركز على العملاء مثل القطاع المصرفي، تستخدم فرق العمل المختلفة، بما في ذلك الإقراض والتأمين وإدارة الأصول وخدمة العملاء، أنظمة Salesforce لإدارة علاقات العملاء لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات سحابة الخدمات المالية

إشراك حاملي وثائق التأمين بشكل استباقي أثناء الأحداث المهمة مثل شراء منزل

توحيد تجربة العملاء عبر القنوات والمناطق الجغرافية للشركات التجارية والمستهلكين

دمج البيانات من الأنظمة المصرفية، والتخطيط المالي، وإدارة المحافظ، وغيرها من المنصات التي تدعم مكتبك الأمامي والخلفي

قيود سحابة الخدمات المالية

مكلفة نسبيًا للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

يتطلب التنفيذ مساعدة من الفريق التقني

تسعير سحابة الخدمات المالية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة الخدمات المالية السحابية

G2: 4.2/5 (89 مراجعة)

4.2/5 (89 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. الاثنين.كوم

عبر undefined الاثنين هو حل لإدارة علاقات العملاء يعمل كمنصة واحدة لـ إدارة المشاريع وإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال

امنح فريقك القوة الخارقة لـ مراجعة ميزانيات المشاريع وتحديد أولويات العملاء المحتملين باستخدام ميزة تسجيل العملاء المحتملين في وقت واحد. قم بإعداد تذكيرات تلقائية لإرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة وتخصيص لوحات كانبان عن طريق إضافة أعمدة لمراقبة العملاء والمنتجات والتكاليف دفعة واحدة.

Monday.com أفضل الميزات

احصل على رؤى حول المقاييس المتعلقة بالعملاء من لوحة المعلومات

جمع الملاحظات لتوقع احتياجات العملاء باستخدام النماذج والاستبيانات

إدارة العملاء المحتملين كجزء من أنشطة ما قبل البيع والبقاء على اطلاع على مجموعات العملاء في مرحلة ما بعد البيع، كل ذلك في مكان واحد

التكامل مع أكثر من 200 أداة في حزمة التكنولوجيا الخاصة بك وجعل التعاون بين الأقسام أكثر بساطة

قيود موقع Monday.com

في بعض الأحيان، تستغرق اللوحة وقتًا أطول من المطلوب لتحميلها على الشاشة

يواجه بعض العملاء مشكلات في الأتمتة

تسعير موقع Monday.com

CRM الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم CRM قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إدارة علاقات العملاء الاحترافية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إدارة علاقات العملاء المؤسسية: اتصل لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (709 تقييمات)

4.6/5 (709 تقييمات) Capterra 4.8/5 (380 تقييم)

4. مايكروسوفت ديناميكيات

عبر مايكروسوفت ديناميكيات يعد Microsoft Dynamics أحد حلول إدارة علاقات العملاء التي تستخدم الذكاء الاصطناعي - Microsoft Sales CoPilot لتقليل وقت فريق المبيعات في المهام المتكررة والتركيز أكثر على إتمام الصفقات.

من الميزات المثيرة في هذا مثال على برنامج CRM هو أنه يستخدم البيانات من برنامج CRM المصرفي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني السياقية للعملاء وتلخيص الاجتماعات. تساعد ميزات مثل نماذج تسجيل نقاط الذكاء الاصطناعي، والملخصات الآلية للعملاء المحتملين، وتصورات البيانات على تجاوز توقعات العملاء.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics

المزامنة التلقائية للبيانات بين Microsoft Dynamics Sales وتطبيقات Microsoft الأخرى

إشعارات تلقائية بشأن مشاركة العملاء والمواعيد النهائية القادمة

إنشاء تسلسل إجراءات المبيعات لفريقك وتوجيههم نحو النجاح

الحصول على نصائح ومعلومات وإجابات مقترحة لاحتياجات العملاء وأسئلتهم أثناء المكالمات

قيود Microsoft Dynamics

تحتاج واجهة المستخدم وميزات إعداد التقارير إلى تحسين

تحديات التنفيذ مع الدعم الذي يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر بالكامل

مايكروسوفت ديناميكيات التسعير

المحترف: 65 دولارًا/مستخدم/شهريًا

65 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: 95 دولارًا/مستخدم/شهريًا

95 دولارًا/مستخدم/شهريًا القسط: 135 دولارًا/مستخدم/شهريًا

يعد Microsoft Sales CoPilot جزءًا من خطة Enterprise وPremium. يمكن لمستخدمي الخطة الاحترافية الاستفادة من الخطة الاحترافية مقابل 40 دولارًا إضافيًا/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics

G2: 3.8/5 (1,577 تقييم)

3.8/5 (1,577 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. مبيعات أوراكل

عبر مبيعات أوراكل أوراكل للمبيعات هي مجموعة من حلول إدارة علاقات العملاء للبنوك للحصول على بيانات العملاء الكاملة ومشاركة التوصيات الذكية لحملات التسويق المخصصة مع تتبع و undefined .

تتيح أتمتة المبيعات لمندوبي المبيعات قضاء وقت أطول في تعزيز العلاقات مع العملاء بدلاً من تحديث البيانات على نظام إدارة علاقات العملاء. وأفضل ما في الأمر هو أن نظام CRM يتحقق تلقائيًا من عناوين العملاء وأرقام هواتفهم ويراقب بفعالية تكرار البيانات نيابة عن فرق المبيعات.

قم بإعداد المسابقات والأهداف ولوحات معلومات الفريق لإدارة أداء المبيعات لتحليل أداء الفريق ومجالات التحسين.

أفضل ميزات أوراكل للمبيعات

تخصيص استراتيجيات التسويق وتحسين التعاون وتشغيل سيناريوهات ماذا لو لتلبية توقعات العملاء

إنشاء توقعات دقيقة وتوقعات إحصائية دقيقة استنادًا إلى بيانات إدارة علاقات العملاء

تجميع المعلومات ذات الصلة بالعملاء باستخدام الارتباطات السابقة وتقديم البيانات إلى فريق المبيعات الخاص بك في شكل محتوى على شكل موجز أخبار

قيود مبيعات Oracle

مربكة وبطيئة الحركة لبعض المستخدمين

يتطلب تكوين البرنامج خبرة فنية

تسعير مبيعات أوراكل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مبيعات أوراكل

G2: 4/5 (120 تقييم)

4/5 (120 تقييم) Capterra: 4.3/5 (62 مراجعة)

6. Engagebay

عبر EngageBay Engagebay هو مزيج من إدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات وبرنامج مكتب المساعدة ودعم الدردشة. يحفظ قسم إدارة علاقات العملاء وأجزاء الأتمتة جهات اتصال غير محدودة ويقوم بإعداد العمليات في الوضع التلقائي. يقوم مكتب المساعدة والدردشة بحل تذاكر خدمة العملاء، حيث أن رضا العملاء أمر بالغ الأهمية لتلبية توقعات العملاء في القطاع المصرفي.

تساعدك أنظمة إدارة علاقات العملاء الحديثة على عرض تفاعلات العملاء بشكل شامل، وتتبع تحديثات العملاء تلقائيًا، ومشاركة رؤى عميقة حول فرص البيع المتبادل والبيع الإضافي. تقوم فرق خدمة العملاء والمبيعات بإجراء المكالمات الهاتفية مباشرةً من النظام وحفظ تسجيل المكالمات للرجوع إليها في المستقبل.

Engagebay أفضل الميزات

إنشاء خطوط مبيعات لفئات المنتجات المختلفة، والمناطق الجغرافية، والمعلمات المخصصة

تشغيل حملات ABM لمجموعة من حسابات العملاء

تستخدم طريقة عرض القائمة تمثيلاً بيانياً لعرض الفرص المستقبلية، وتسمح لك طريقة عرض المراحل بسحب وإسقاط صفقات إدارة علاقات العملاء بين المراحل

قيود Enagagebay

العملاء لديهم مشاكل في التكامل

قوالب محدودة معدة مسبقًا لرسائل البريد الإلكتروني

تسعير Enagagebay

مجاني

أساسي : 11.04 دولار/مستخدم/شهرياً

: 11.04 دولار/مستخدم/شهرياً النمو: 42.49 دولارًا/مستخدم/شهريًا

42.49 دولارًا/مستخدم/شهريًا المحترف: 67.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Engagebay

G2: 4.6/5 (212 تقييم)

4.6/5 (212 تقييم) Capterra: 4.6/5 (587 تقييم)

7. CRMNEXT

عبر CRMNEXT CRMNEXT هو نظام لإدارة علاقات العملاء CRMNEXT مصمم خصيصاً للبنوك والمؤسسات المالية.

مع وجود العديد من الفرق المشاركة في العمليات التجارية، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء وإدارة العلاقات، فإن صوامع البيانات تزيد من عدم الكفاءة. توفر حلول إدارة علاقات العملاء رؤية واضحة لما يحدث طوال رحلة العميل، بدءًا من موظفي الخط الأمامي في فرع البنك المحلي وحتى القيادة.

على سبيل المثال، عندما يكون هناك عميل محتمل جديد للحصول على قرض، تتم مشاركة معلومات العميل مع مسؤول القروض على الفور تقريبًا. يقوم مسؤول إدارة العلاقات بالتوصية بمنتج مخصص وفرص بيع إضافية منذ البداية. يتتبع المدير التنفيذي ما إذا كانت التوصية تؤدي إلى زيادة الإيرادات من المستخدمين الجدد.

أفضل ميزات CRMNEXT

الرحلات الإرشادية تجعل فتح الحساب أسرع

دمج إدارة علاقات العملاء المصرفية مع قواعد البيانات الخارجية مثل SQL وOracle أو مع واجهة برمجة تطبيقات REST

تعمل الضمانات المدمجة على تحسين حوكمة البيانات وتخفيف مخاطر الإدخال غير الصحيح للبيانات

قيود CRMNEXT

أخطاء متعددة في النظام

يواجه العملاء بطء في النظام مع زيادة عرض النطاق الترددي

تسعير CRMNEXT

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CRMNEXT

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. كرياتيو

عبر كرياتيو مع تكامل البريد الإلكتروني والتقويم

التوصيات الذكية لأفضل إجراء تالٍ ذكي (NBA)، وكتيبات المبيعات، ومسارات اتخاذ القرار لزيادة كفاءة المبيعات

أداة المبيعات الميدانية لتحديد الأولويات والخدمة وتنفيذ الزيارات الميدانية

قيود إنشاء

خيارات محدودة من التطبيقات في سوق Creatio

واجهة مستخدم قديمة

تسعير كرياتيو

النمو : 25 دولار/مستخدم/شهر

: 25 دولار/مستخدم/شهر المؤسسات : 55 دولارًا/مستخدم/شهريًا

: 55 دولارًا/مستخدم/شهريًا غير محدود: 85 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

هذا السعر للمنصة فقط. هناك تسعير إضافي لكل منتج. على سبيل المثال، تكلف ميزة المبيعات 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات كرياتيو

G2 : 4.6/5 (240 تقييم)

: 4.6/5 (240 تقييم) Capterra: 4.8/5 (109 تقييمات)

9. ماكسيميزر

عبر undefined صُمم حل إدارة علاقات العملاء Maximizer لقادة المبيعات في القطاع المصرفي للوصول إلى البيانات ذات الصلة والنظيفة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. يُعد الجمع بين المعرفة القبلية والرؤى المستندة إلى البيانات طريقة رائعة لتعزيز تجربة العملاء.

يستخدم قادة المبيعات حل Maximizer لإدارة علاقات العملاء المصرفية بطريقتين - أولاً، لعرض أداء مندوبي المبيعات، وثانيًا، للحصول على تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن العملاء المحتملين والعملاء المحتملين والصفقات الجديدة.

يحدد النظام الآلي فرص التجديد بناءً على سلوك العميل ويبسط العملية من خلال دمج معلومات دورة حياة العميل.

Maximizer أفضل الميزات

تخزين بيانات العميل وتسجيل ملاحظات العملاء على نفس الواجهة للوصول السريع

قوالب بريد إلكتروني احترافية معدة مسبقاً لمندوبي المبيعات للتواصل بوضوح

توصيات ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي ودليل لعب مخصص مع استراتيجيات مبيعات مصممة خصيصًا وفقًا لعملائك المصرفيين

حدود #### ماكسيميزر

ميزات عديدة مخيفة للمستخدمين الجدد

الواجهة غير متوافقة مع الأجهزة المحمولة

تسعير #### ماكسيميزر

الإصدار الأساسي : التسعير المخصص

: التسعير المخصص إصدار قائد المبيعات: تسعير مخصص

Maximizer التقييمات والمراجعات

G2: 39/5 (461 تقييم)

39/5 (461 تقييم) Capterra: 4.1/5 (349 تقييم)

10. زوهو CRM

عبر زوهو CRM برنامج Zoho CRM المصرفي سهل الاستخدام لإدارة علاقات العملاء هو مصدر واحد للحقيقة لإدارة العملاء المحتملين والصفقات والحسابات.

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بأتمتة توليد العملاء المحتملين من منصات متعددة مثل المواقع الإلكترونية والمحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي والمعارض التجارية. وللمضي قدمًا، فإن تسجيل العملاء المحتملين في عملية المبيعات يضمن تخصيص العميل المحتمل لمندوب المبيعات المناسب.

احصل على رؤية كاملة لخط سير الصفقات، ويقوم محرك تحليلات قوي بتحليل الصفقات للحصول على رؤى متعمقة. قم بإعداد مهام سير العمل التي يتم تشغيلها بناءً على الأحداث المحددة مسبقاً لتحسين إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات Zoho CRM

عرض العملاء المحتملين والفرص والتعاون مع فريق المبيعات من الهواتف المحمولة

قوالب بريد إلكتروني غير محدودة لمزامنة المبيعات وأتمتة البريد الإلكتروني

التعاون مع الشركاء ومشاركة الرؤى باستخدام بوابة الشركاء

قيود Zoho CRM

تحتاج ميزة إعداد التقارير إلى العمل

يشكو المستخدمون من مشكلات دعم العملاء

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

14 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا احترافي: 23 دولارًا/مستخدم/شهرًا

23 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: 40 دولارًا/مستخدم/شهريًا

40 دولارًا/مستخدم/شهريًا الأقصى: 52 دولارًا/مستخدم/شهريًا

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2 : 4/5 (2,502 تقييم)

: 4/5 (2,502 تقييم) Capterra: 4.3/5 (6,533 تقييم)

أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية ## أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء المصرفية يوائم بين الفرق ويحسن الاحتفاظ بالعملاء ويحقق إيرادات متكررة

إن إدارة علاقات العملاء القوية في القطاع المصرفي لها فوائد بعيدة المدى، مثل تحسين الاحتفاظ بالعملاء والخبرة الإجمالية، وفرق عمل أكثر إنتاجية، وإيرادات يمكن التنبؤ بها.

تخدم إدارة علاقات العملاء المصرفية أغراضًا متعددة في جميع أنحاء المؤسسة. صياغة استراتيجية تسويق حول المنتجات التي يحتاجها العملاء و قوالب خطة التواصل لتبسيط استراتيجية الرسائل الخاصة بشركتك

يمكن للفرق الوصول إلى معلومات العملاء ذات الصلة. يتوافق الجميع على إدارة علاقات العملاء في عملية المبيعات.

إذا كنت قد بدأت للتو، فابحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الملائم للمبتدئين الذي يركّز معلومات العملاء لجميع الفرق المشاركة في إدارة العملاء المحتملين ورضا العملاء.

إليك أفضل توصية لك.

ClickUp هو برنامج CRM مرن وسهل الاستخدام ومرن يمنح الجميع رؤية كاملة لعلاقات العملاء. يعزز مساحة العمل التعاون متعدد الوظائف من خلال السماح للفرق بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة لإتمام الصفقات أو إرسال الاتصالات التسويقية.

تجعل الميزات المتقدمة مثل الروابط بين المهام، والتذكيرات التلقائية، والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 عملية تكامل من ClickUp أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء المصرفية.

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