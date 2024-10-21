أفضل 10 أدوات لدعم العملاء في عام 2025

إن تقديم خدمة عملاء سريعة أمر بالغ الأهمية لعملك. سيساعدك برنامج خدمة العملاء المناسب على تحسين دعم العملاء وإحداث فرق إيجابي وإعدادك للنجاح.

لقد قمنا بتجميع قائمة ببعض من أفضل برامج خدمة العملاء أدوات دعم العملاء للمساعدة في جعل بحثك عن واحد أسهل.

تحتوي هذه الأدوات على كل شيء بدءًا من إدارة التذاكر إلى الدردشة المباشرة و قاعدة المعرفة الإدارة. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فأنت بحاجة إلى أداة دعم العملاء التي تدعم احتياجاتك الفريدة.

ستجعل قائمة أدوات برامج خدمة العملاء التي قمنا بتجميعها الاختيار سهلاً. اختر الأداة التي تساعدك على تقديم خدمة عملاء استثنائية، وتتبع أداء فريق العمل، وبناء علاقات دائمة مع عملائك الكرام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات دعم العملاء؟

عندما تبدأ في البحث عن أدوات دعم العملاء، ستجد الكثير من الخيارات المتاحة، مع وجود بعض الأدوات المصممة لتلبية احتياجات وظائف أو قطاعات سوقية معينة. للعثور على أفضل برامج خدمة العملاء لشركتك، دعنا نبدأ بفهم ما يجب أن تبحث عنه في أداة دعم العملاء.

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون أداة دعم العملاء التي تختارها بديهية وسهلة الاستخدام لوكلاء الدعم والعملاء. ستساعدك الواجهة البسيطة والبديهية على تسريع وقت الاستجابة وتحسين كفاءة فريقك

يجب أن تكون أداة دعم العملاء التي تختارها بديهية وسهلة الاستخدام لوكلاء الدعم والعملاء. ستساعدك الواجهة البسيطة والبديهية على تسريع وقت الاستجابة وتحسين كفاءة فريقك الدعم متعدد القنوات: ابحث عن أدوات دعم العملاء التي تدعم قنوات متعددة التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وتطبيقات المراسلة. مع توفر قنوات متعددة، ستتمكن من بناء علاقات دائمة مع عملائك من خلال دعمهم على القناة التي يختارونها

ابحث عن أدوات دعم العملاء التي تدعم قنوات متعددة التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وتطبيقات المراسلة. مع توفر قنوات متعددة، ستتمكن من بناء علاقات دائمة مع عملائك من خلال دعمهم على القناة التي يختارونها الأتمتة والذكاء الاصطناعي: يوفر برنامج دعم العملاء إمكانات الأتمتة وروبوتات الدردشة الآلية و ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي ستتعامل مع المهام الروتينية، وتوفر استجابات فورية، وتوجه الاستفسارات إلى القسم أو الوكيل الصحيح. سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل أوقات الاستجابة

يوفر برنامج دعم العملاء إمكانات الأتمتة وروبوتات الدردشة الآلية و ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي ستتعامل مع المهام الروتينية، وتوفر استجابات فورية، وتوجه الاستفسارات إلى القسم أو الوكيل الصحيح. سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل أوقات الاستجابة إصدار التذاكر: ميزة قوية نظام قوي لإصدار التذاكر يساعد في تنظيم استفسارات العملاء وتحديد أولوياتها. يجب أن توفر الأداة التي تختارها ميزات مثل تصنيف التذاكر وتخصيصها وتتبعها وتصعيدها

ميزة قوية نظام قوي لإصدار التذاكر يساعد في تنظيم استفسارات العملاء وتحديد أولوياتها. يجب أن توفر الأداة التي تختارها ميزات مثل تصنيف التذاكر وتخصيصها وتتبعها وتصعيدها عمليات التكامل : اختر أداة دعم العملاء التي تتكامل بسلاسة مع برنامج إدارة علاقات العملاء الحالي وبرنامج مكتب المساعدة والتطبيقات الأساسية الأخرى التي تستخدمها كل يوم

: اختر أداة دعم العملاء التي تتكامل بسلاسة مع برنامج إدارة علاقات العملاء الحالي وبرنامج مكتب المساعدة والتطبيقات الأساسية الأخرى التي تستخدمها كل يوم التقارير والتحليلات: ابحث عن الأدوات التي تقدم تقارير وتحليلات قوية. ستساعدك الرؤى حول تفاعلات العملاء وأوقات الاستجابة ومعدلات الحل ومقاييس رضا العملاء على تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين

ابحث عن الأدوات التي تقدم تقارير وتحليلات قوية. ستساعدك الرؤى حول تفاعلات العملاء وأوقات الاستجابة ومعدلات الحل ومقاييس رضا العملاء على تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين التخصيص وقابلية التوسع : اختر الأدوات القابلة للتخصيص للتكيف مع احتياجات عملك المحددة والتوسع مع نمو قاعدة عملائك

: اختر الأدوات القابلة للتخصيص للتكيف مع احتياجات عملك المحددة والتوسع مع نمو قاعدة عملائك الأمن والامتثال : يعد أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات) أمرًا بالغ الأهمية. تأكد من أن الأداة تلتزم ببروتوكولات الأمان المتوافقة مع معايير الصناعة وتتعامل مع معلومات العملاء الحساسة بشكل آمن

: يعد أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات) أمرًا بالغ الأهمية. تأكد من أن الأداة تلتزم ببروتوكولات الأمان المتوافقة مع معايير الصناعة وتتعامل مع معلومات العملاء الحساسة بشكل آمن ملاحظات العملاء واستطلاع الرأي: تحقق مما إذا كانت الأداة تحتوي على ميزات لجمع ملاحظات العملاء وإجراء الاستبيانات، حيث توفر هذه البيانات رؤى قيمة لتحسين خدماتك ومنتجاتك

تحقق مما إذا كانت الأداة تحتوي على ميزات لجمع ملاحظات العملاء وإجراء الاستبيانات، حيث توفر هذه البيانات رؤى قيمة لتحسين خدماتك ومنتجاتك التكلفة والدعم: ضع في اعتبارك تكلفة أداة دعم العملاء مقابل ميزاتها والدعم الذي يقدمه البائع. تأكد من توفر دعم عملاء موثوق به في حالة وجود أي مشاكل أو استفسارات

## أفضل 10 أدوات لدعم العملاء في عام 2024

فيما يلي قائمة بأفضل 10 أدوات لدعم العملاء لتوفير أفضل 10 أدوات لدعم العملاء في عام 2024. سنغطي أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييماتها.

1. ClickUp

استكشف ClickUp لإدارة دعم العملاء من خلال قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp هو تطبيق شائع برنامج شامل لإدارة المشاريع . يحتوي على كل ما تحتاجه المؤسسة لإدارة المشاريع بفعالية ومساعدة الفرق على التعاون بسلاسة، بما في ذلك حل دعم العملاء. برنامج خدمة العملاء من ClickUp هو حل شامل لدعم العملاء يوفر إمكانات قوية لإدارة دعم العملاء من البداية إلى النهاية. تمكّنك ميزة تعدد المعينين في الأداة من تعيين عدة أشخاص لمهمة ما إذا كنت بحاجة إلى أكثر من شخص واحد لحل مشكلة ما.

ناقش التذاكر عبر وكلاء خدمة العملاء في فرق مختلفة لأنها تساعد على تسريع وقت الحل. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال مستلزمات البناء وتلقيت شكوى من عميل بشأن جودة المستلزمات والتأخير في التسليم والفواتير الخاطئة.

يُمكّنك ClickUp من الإشارة بسرعة إلى أعضاء الفريق المعنيين - فريق الإنتاج بالنسبة لمشاكل الجودة، والخدمات اللوجستية بالنسبة للتأخير في التسليم، والشؤون المالية بالنسبة للاستفسارات المتعلقة بالفواتير - لحل المشكلة.

تحتوي أداة دعم العملاء من ClickUp على حقول مخصصة لتتبع المهام بناءً على المشكلات وحل أصلي لإدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين إدارة علاقات العملاء .

احصل على المعلومات المهمة من عملائك باستخدام نموذج مدمج لتتبع الملاحظات نموذج دعم العملاء الخاص ب ClickUp يساعد في جودة تجربة العملاء. يقلل القالب من تكاليف دعم العملاء ويوفر أوقات استجابة أسرع مع ميزات مثل تنظيم استفسارات العملاء وتحديد أولوياتها.

وبفضل عناصر مثل الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، وطرق العرض المخصصة، وإدارة المشاريع، يعمل قالب الدعم على تحسين خدمة العملاء.

أفضل ميزات #### ClickUp

إنشاء أتمتة مخصصة لإجراءات متسقة

إضافة عدة مكلفين إلى المهام لحل سريع

تعيين حقول مخصصة بناءً على احتياجاتك، مثل إضافة معلومات العميل والحقول الرقمية لسهولة الحساب

تعيين أولوية المهمة بسرعة داخل مهمة ما لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

فرز المهام باستخدام ClickUp Priorities (أولويات ClickUp) باستخدام أربع علامات - عاجلة، وعالية، وعادية، ومنخفضة - والتركيز على ما هو مهم

تنظيم المهام باستخدام علامات مخصصة وتطبيق الفلاتر للبقاء على رأس المهام

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد في البداية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. وكيل مباشر

عبر وكيل مباشر بدأ LiveAgent كبرنامج دردشة مباشرة وأصبح منتجاً متعدد القنوات لدعم العملاء.

توفر المنصة صندوق بريد متعدد القنوات لمساعدتك في العثور على محادثات العملاء من مختلف القنوات في مكان واحد. يوفر LiveAgent أيضاً خيارات الأتمتة والتكامل لتحسين الإنتاجية وتعزيز تجربة العملاء.

يمكنك إدارة البريد الإلكتروني، والدردشة، والهاتف، وقنوات دعم وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام LiveAgent.

أفضل ميزات LiveAgent

أكثر من 130 ميزة لإصدار التذاكر، وأكثر من 200 تكامل

تحسين إنتاجية الوكيل

عرض موحد خاص بالعملاء للمحادثات والتذاكر

قيود الوكيل المباشر

لا يحتوي على روبوت محادثة

أبلغ المستخدمون عن مواطن الخلل المتكررة

تسعير الوكيل المباشر

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح صغير : 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً متوسط: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الكبيرة: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 69 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات الوكيل المباشر

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3. Document360

عبر المستند 360 Document 360 هو برنامج قاعدة معارف ذاتية الخدمة يعمل على تبسيط عملية إنشاء المعرفة وتنظيمها ومشاركتها داخل مؤسستك. إنها منصة سهلة الاستخدام تركز على توفير دعم العملاء من خلال الخدمة الذاتية.

قم بتطبيق برنامج خدمة العملاء مثل Document 360 لتقليل عبء العمل على فرق خدمة العملاء، وتحسين حركة المرور على الموقع الإلكتروني، وتعزيز الخدمة الذاتية للعملاء.

أفضل ميزات برنامج Document360

تصفية المحتوى لإظهار المعلومات ذات الصلة

يضيف نطاقات لزيادة الأمان

يوفر المساعدة السياقية للعملاء عند الطلب

التحكم في الإصدار لإدارة المحتوى بفعالية

قيود المستند 360 قيود المستند 360

التكامل مع الأدوات الأخرى أمر صعب

صعوبة الإعداد

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير المستند 360

مجاني للأبد

قياسي: 199 دولارًا لكل مشروع شهريًا

199 دولارًا لكل مشروع شهريًا احترافي: 399 دولارًا لكل مشروع شهريًا

399 دولارًا لكل مشروع شهريًا الشركات: 529 دولارًا لكل مشروع شهريًا

529 دولارًا لكل مشروع شهريًا المؤسسات: 799 دولارًا لكل مشروع شهريًا

تقييمات ومراجعات موثق 360

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

4. زندسك

عبر زندسك تقدم Zendesk حلول دعم للشركات من جميع الأحجام. ينقسم عرض دعم Zendesk إلى خطط دعم أساسية وخطط مجموعة Zendesk.

تتضمن خطط الدعم التأسيسية صندوق الوارد المشترك وأدوات التعاون الأساسية. تقدم خطط مجموعة Zendesk قنوات إضافية مثل الصوت، والدردشة المباشرة، والخدمة الذاتية، وإمكانات الأتمتة، وأدوات الإنتاجية، وميزات متقدمة مثل روبوتات الدردشة.

مع Zendesk، يمكنك إدارة تفاعلات العملاء بفعالية وأتمتة سير العمل وتقديم الدعم المخصص.

أفضل ميزات Zendesk

أكثر من 100 تكامل خارج الصندوق

دعم متعدد القنوات

مكتب المساعدة وحل إدارة علاقات العملاء

إعداد التقارير والتحليلات

قيود Zendesk

واجهة بدائية

الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط الأعلى

تسعير Zendesk

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح فريق الدعم: 19 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

19 دولارًا لكل وكيل/شهريًا دعم المحترفين: 55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

55 دولارًا لكل وكيل/شهريًا دعم المؤسسات: 115 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

تقييمات ومراجعات زندسك

G2: 4.3/5 (أكثر من 5500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3500 تقييم)

5. هوتسويت

عبر هوتسويت Hootsuite عبارة عن منصة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمكّنك من تقديم خدمة عملاء اجتماعية. تفاعل مع العملاء عبر قنوات اجتماعية متعددة، وتتبع أداء الحملة، وقدم خدمة عملاء جيدة باستخدام Hootsuite.

قم بالرد على استفسارات العملاء وحل المشكلات وإقامة علاقات قوية مع العملاء من خلال تبسيط جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Hootsuite

صندوق الوارد العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي

جدولة المنشورات عبر ملفات تعريف متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان واحد

منشورات غير محدودة مع جميع الخطط

قيود هوتسويت

واجهة مزدحمة

يمكن أن يكون الاستماع الاجتماعي أعمق

خدمة عملاء محدودة

تسعير هوتسويت

التجربة المجانية متاحة

متاحة المحترفون: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الفريق: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات هوتسويت

G2: 4.1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3500 تقييم)

6. HiverHQ

عبر هيفر HiverHQ هو مكتب مساعدة يستند إلى Gmail؛ وهو أداة لدعم العملاء تجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ومكتب المساعدة والاتصال الصوتي داخل صندوق الوارد في Gmail.

يساعدك HiverHQ، الموجود داخل Gmail، في الرد على استفسارات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. لا يتعين على فرق خدمة العملاء لديك إضاعة الوقت في التبديل بين تطبيقات متعددة لدعم عملائك. يأتي HiverHQ أيضًا مع تكامل واتساب.

أفضل ميزات HiverHQ HiverHQ

التعيين التلقائي للمحادثات المباشرة

التكامل مع Asana و Slack و Zapier و QuickBooks و Jira و Salesforce

جدولة تصدير البيانات

قيود HiverQ

قد يكون مكلفاً للشركات الصغيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات متكررة في التأخير

تسعير HiverHQ

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح لايت: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا المحترف: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا إلايت: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا التسعير المخصص متاح عند الطلب للشركات التي تضم أكثر من 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات HiverHQ

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5(أكثر من 150 تقييم)

7. فريش ديسك

عبر فريش ديسك برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة من Freshworks، يوفر Freshdesk دعمًا متعدد القنوات. يأتي مع ميزات إصدار التذاكر والأتمتة والخدمة الذاتية والتخصيص والتعاون.

استفد من Freshdesk لدعم عملائك على القناة التي يختارونها.

أفضل ميزات Freshdesk

دعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التوجيه الدائري

الأتمتة القوية وإعداد التقارير

أكثر من 1000 عملية تكامل

قيود فريش ديسك

التحليلات متوفرة في الخطط المتطورة فقط

تسعير Freshdesk

مجاني للأبد

النمو: 15 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

15 دولارًا لكل وكيل/شهريًا المحترف: 49 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

49 دولارًا لكل وكيل/شهريًا المؤسسات: 79 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2: 4.4 (أكثر من 3000 تقييم)

4.4 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5(3000+ تقييم)

8. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال Sprout Social هي أداة لخدمة العملاء للشركات التي تتلقى طلبات الدعم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. استخدم Sprout Social لإدارة طلبات العملاء من جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مكان واحد.

توفر المنصة إمكانات الجدولة، مما يسمح لك بتخطيط ونشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أفضل ميزات سبراوت سوشيال

المساعدة بالذكاء الاصطناعي في نغمة الردود وطولها

الجدولة المتاحة لأوقات الإرسال المثلى

التحليلات وإعداد التقارير

قيود سبروت سوشيال

باهظة الثمن

ملفات تعريف محدودة لوسائل التواصل الاجتماعي لكل خطة

منحنى تعليمي حاد

تسعير Sprout Social

التجربة المجانية متاحة

متاحة قياسي: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الاحترافية: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا متقدم: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سوشيال سبراوت سوشيال

G2: 4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.4/5(أكثر من 500 تقييم)

9. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة يوفر Help Scout صندوق بريد مشترك ومركز مساعدة ومحادثة مباشرة وميزات الذكاء الاصطناعي والمزيد. يوفر ميزات مثل سير العمل والردود المحفوظة لأتمتة المهام اليدوية وتوفير وقت فريقك.

تمكّن أدوات الخدمة الذاتية مثل Beacon العملاء من العثور على إجابات بشكل مستقل، مما يقلل من حجم الدعم. يوفر Help Scout أيضاً تقارير قوية للحصول على رؤى حول الأداء وتحسين تجربة العميل والوكيل بشكل عام.

أفضل ميزات برنامج Help Scout

حلول خدمة العملاء لتخزين و إدارة بيانات العملاء 10 قواعد معرفية لتنظيم محتوى المساعدة

سير العمل الآلي

تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية

قيود كشاف المساعدة

التقارير مرهقة ويصعب التنقل فيها

ضعف فلاتر الرسائل غير المرغوب فيها وخيار البحث

عدم وجود دعم هاتفي أصلي

تسعير مساعدة الكشافة

الإصدار التجريبي المجاني متاح

متاح المعيار: 20 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

20 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً الإضافي: 40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المحترف: 65 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات كشاف المساعدة

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. انتركم

عبر الاتصال الداخلي يجمع Intercom بين الدردشة المباشرة، وروبوت الدردشة الآلي، ومكتب المساعدة، والدعم الاستباقي، والحل متعدد القنوات في منصة واحدة.

يساعدك Intercom على إدارة استفسارات العملاء عبر قنوات مختلفة من مكان واحد ويساعد العديد من العملاء في وقت واحد. ستساعدك إمكانات الأتمتة القوية على تبسيط المهام المتكررة وإشراك العملاء برسائل مستهدفة.

أفضل ميزات إنتركوم

مساعد الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات، وتغيير نبرة الصوت، وتوسيع نطاق الردود

أتمتة وتحليلات قوية

دعم الخدمة الذاتية بلغات متعددة

إدارة جميع التواصل مع العملاء من تطبيق واحد

قيود الاتصال الداخلي

التسعير لكل مقعد يجعلها أكثر تكلفة للشركات الصغيرة والوظائف الإضافية المتعددة

جولات المنتجات صعبة

التسعير الداخلي

التجربة المجانية متاحة

متاحة أساسي: 39 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

39 دولارًا لكل مقعد/شهريًا متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهريًا الخبير: 139 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

## اختيار أداة دعم العملاء التي تناسبك بشكل أفضل

قائمة أدوات خدمة العملاء أعلاه ليست شاملة ولكنها تركز على مجموعة من الأدوات التي تناسب الشركات من جميع الأحجام. لقد قمنا بتجميع هذا الدليل لمساعدتك في اختيار أدوات دعم العملاء التي تناسب فريقك واحتياجات دعم العملاء.

قبل الالتزام بأداة ما، من الحكمة أن تجربها أولاً. استفد من التجارب المجانية أو العروض التوضيحية المجانية وقيّم ما إذا كانت الأداة تتوافق مع احتياجات عملك. تحقق مع فريق الدعم لديك وافهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم لاتخاذ قرار مستنير.

إذا كنت تبحث عن متجر شامل يساعدك في إدارة المشاريع والتعاون ودعم العملاء، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل. برنامج ClickUp للعملاء بديهي وذكي ويتيح تعاونًا ممتازًا بين فرق العمل.

وبفضل ميزات مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والقوالب الجاهزة للاستخدام، يمكّن ClickUp فريق دعم العملاء لديك من بذل جهد إضافي وحل استفسارات العملاء بشكل أسرع.

يوفر ClickUp ميزات متعددة لمساعدة عملائك وفريق الدعم ومنصة تتيح لكل فريق في مؤسستك العمل معًا بكفاءة. اشترك لاستكشاف المزيد من المزايا .