أفضل 10 برامج لإدارة عروض الأسعار لإتمام الصفقات في 2025

هل يعتمد فريق المبيعات لديك على إنشاء عروض الأسعار يدوياً؟

هل يقضون ساعات في تصميم العروض وعروض الأسعار والحصول على الموافقات من القيادة بدلاً من البيع وحل استفسارات العملاء؟

إذا كانت إجابتك على كلا السؤالين بنعم، فاستمع إليّ.

يساعد برنامج عروض الأسعار على تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة من خلال السماح لفريقك بإنشاء عروض أسعار احترافية في غضون دقائق ومتابعة صفقات متعددة في وقت واحد.

لم تعد مضطرًا للتعامل مع المشاكل اليومية المصاحبة لعروض الأسعار التقليدية. ستصبح العوائق مثل تكوين المنتجات والخدمات، أو أخطاء التسعير، أو الخصم المفرط، أو بطء وقت الاستجابة، أو ضعف تجربة المستخدم شيئاً من الماضي.

إن أتمتة عروض الأسعار والعروض هي الخطوة الأولى لدورة مبيعات سريعة. إن الفشل في القيام بذلك يشبه إبقاء الباب مفتوحًا للعملاء المحتملين للخروج.

دعنا نطلعك على الميزات التي يجب البحث عنها في برامج عروض الأسعار وأفضل برامج إدارة عروض الأسعار المتاحة، مع ميزاتها وقيودها وأسعارها.

ما هو برنامج عرض الأسعار؟

برنامج إدارة عروض الأسعار هو أداة أتمتة لتبسيط عملية إنشاء عروض الأسعار. تخلص من عمليات عروض أسعار المبيعات المطولة باستخدام قوالب مدمجة تتيح لفرق المبيعات تعديلها لتناسب متطلباتهم وإرسالها إلى العملاء.

وبعبارة أخرى، فإن برنامج عروض الأسعار هو البطاقة الرابحة لفريق المبيعات الخاص بك

فكر في برنامج إدارة عروض الأسعار كمستودع يوفر معلومات المنتج والتسعير لفريقك. سيقوم الفريق بتجميع البيانات ذات الصلة وإضافتها إلى عرض الأسعار ومشاركتها مع العميل. تتبع التقدم المحرز في العروض وعروض الأسعار، بما في ذلك ما إذا كان العميل قد اطلع عليها.

تظهر مقترحاتك بشكل أكثر احترافية لأن كل قالب لعرض أسعار المبيعات يتبع تنسيقاً وإرشادات موحدة.

تصبح دورة المبيعات بأكملها سلسة بفضل التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع نظام CRM الخاص بك.

تتيح ميزة التعاون للفرق الأخرى مشاركة أفكارهم، ويضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء تدفقًا سلسًا بين عملية عرض الأسعار وأنشطة المبيعات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة عروض الأسعار؟

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في برنامج إدارة عروض الأسعار.

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وغيرها من الأدوات : ابحث عن برنامج عروض أسعار المبيعات الذي يتكامل مع CRM و برنامج إدارة المشاريع . يجب أن يكون لدى فريق المبيعات لديك إمكانية الوصول إلى تقدم العميل المحتمل في دورة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، في منصة موحدة، تتبع الاتصالات من قبل مجموعات أخرى، مثل توليد الطلب. يصبح من السهل على فريقك إعداد سير عمل سلس بدلاً من التنقل ذهابًا وإيابًا عبر أنظمة مفككة

: ابحث عن برنامج عروض أسعار المبيعات الذي يتكامل مع CRM و برنامج إدارة المشاريع . يجب أن يكون لدى فريق المبيعات لديك إمكانية الوصول إلى تقدم العميل المحتمل في دورة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، في منصة موحدة، تتبع الاتصالات من قبل مجموعات أخرى، مثل توليد الطلب. يصبح من السهل على فريقك إعداد سير عمل سلس بدلاً من التنقل ذهابًا وإيابًا عبر أنظمة مفككة واجهة سهلة الاستخدام: من خلال واجهة سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول، ستشعر مبيعاتك بالراحة في التنقل بين الأداة لإنشاء عروض الأسعار والعروض بمفردها

من خلال واجهة سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول، ستشعر مبيعاتك بالراحة في التنقل بين الأداة لإنشاء عروض الأسعار والعروض بمفردها خيارات التخصيص: اختر حل عروض الأسعار المستند إلى السحابة الذي يسمح لك بتخصيص عروض الأسعار. أضف شعارك وألوان علامتك التجارية وخطك للحفاظ على نفس المعيار الاحترافي لكل عميل

اختر حل عروض الأسعار المستند إلى السحابة الذي يسمح لك بتخصيص عروض الأسعار. أضف شعارك وألوان علامتك التجارية وخطك للحفاظ على نفس المعيار الاحترافي لكل عميل مهام سير عمل الموافقة على عروض الأسعار: تُنشئ مهام سير العمل عملية قياسية للموافقة على عروض الأسعار وتحافظ على الاتساق والامتثال لسياسات الشركة. ابحث عن برنامج عرض الأسعار عبر الإنترنت الذي يرسل إشعارات تلقائيًا إلى المشرفين والموافقين للتحقق من عرض الأسعار قبل إرساله إلى العملاء

تُنشئ مهام سير العمل عملية قياسية للموافقة على عروض الأسعار وتحافظ على الاتساق والامتثال لسياسات الشركة. ابحث عن برنامج عرض الأسعار عبر الإنترنت الذي يرسل إشعارات تلقائيًا إلى المشرفين والموافقين للتحقق من عرض الأسعار قبل إرساله إلى العملاء ميزات التعاون: التعاون والعمل الجماعي يبنيان الأساس لجميع أصحاب المصلحة لمشاركة أفكارهم وملاحظاتهم وأن يكونوا على نفس الصفحة في عملية إنشاء عرض الأسعار. الاقتراح برنامج الأتمتة يجب أن يسمح للمشاركين بمشاركة التعليقات والملاحظات ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية بحيث يكون هناك تواصل واضح بين جميع المشاركين في المشروع

التعاون والعمل الجماعي يبنيان الأساس لجميع أصحاب المصلحة لمشاركة أفكارهم وملاحظاتهم وأن يكونوا على نفس الصفحة في عملية إنشاء عرض الأسعار. الاقتراح برنامج الأتمتة يجب أن يسمح للمشاركين بمشاركة التعليقات والملاحظات ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية بحيث يكون هناك تواصل واضح بين جميع المشاركين في المشروع التكلفة والعائد على الاستثمار: قم بتحليل السعر الإجمالي الذي تدفعه لاستخدام الحل البرمجي، بما في ذلك رسوم الاشتراك وتكاليف الصيانة وأي تكاليف متكررة أخرى. قارن إجمالي النفقات مع الزيادة في عدد الصفقات التي تم إبرامها. سيكون عائد الاستثمار الإيجابي عندما يكون هناك ارتفاع في أرقام المبيعات

## أفضل 10 برامج لإدارة عروض الأسعار لاستخدامها في عام 2024

معرفة الميزات الرئيسية أمر بالغ الأهمية في اختيار حل التسعير المناسب. مع وجود العديد من الخيارات، فإن تحليل كل برنامج متاح لإدارة عروض الأسعار أمر ممل.

لقد قمنا بتبسيط المهمة لك. إليك قائمتنا لأفضل 10 برامج لإدارة عروض الأسعار التي يجب عليك التحقق منها في عام 2024.

1. كليك أب

أنشئ عروض الأسعار في غضون دقائق باستخدام برنامج إدارة عروض الأسعار والذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة عروض الأسعار، مما يجعل عملية المبيعات بأكملها مركزية.

عندما يستخدم فريق المبيعات الخاص بك ClickUp، لن يضطروا إلى التنقل بين أدوات مختلفة لإنشاء عروض الأسعار، أو الحصول على معلومات حول العميل المحتمل عبر نظام إدارة علاقات العملاء، أو توثيق الرحلة عبر خط المبيعات عبر أداة إدارة المشاريع.

ClickUp قابل للتخصيص بالكامل قوالب الاقتباس تمكنهم من الحفاظ على الاتساق والدقة في التسعير لمختلف العملاء.

سواءً كنت شركة خدمات أو منتج برمجيات، يتيح لك ClickUp إرسال فواتير قابلة للتخصيص وعرض أسعار مفصّل مع مخطط واضح للمنتج أو الخدمة.

أرسل عروض الأسعار عبر الإنترنت على قنوات متعددة أو القناة المفضلة للعميل بتنسيقات ملفات عديدة. تحتوي قوالب عروض الأسعار في ClickUp على قوانين مخصصة لتتبع التقدم والحقول والعلامات والتحذيرات التبعية المخصصة.

ClickUp هو حل شامل لإدارة عروض الأسعار والمشروعات يُمكِّنك من إرسال عروض الأسعار وإدارة تقدمها داخل نفس المنصة.

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم وتصور بيانات العملاء باستخدام جداول سريعة الاستجابة وبديهية. ارسم العلاقات بين المهام من خلال ربط العملاء بعروض أسعار المبيعات والطلبات

تصور كامل المبيعات في مكان واحد، بدءًا من تتبع العملاء المحتملين إلى تأهيل العملاء والتعاون في الصفقات. تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق في عروض الأسعار والمقترحات الفردية، وتحديثات الحالة وتحديثات الحالة وتحديد أولويات العملاء المحتملين

إنشاء عروض واتفاقيات المبيعات باستخدام مستندات ClickUp . قم بتوصيلها بسير عملك، وتعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي، وشاركها مع عملائك بشكل آمن

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

ClickUp AI ينشئ محتوى لعروض الأسعار ومستندات المبيعات الخاصة بك بناءً على سياق المهمة

استخدم تقويم الموارد للتأكد من عدد الساعات التي يتعين على أعضاء فريقك إكمال المشروع في وقت محدد ومشاركة المواعيد النهائية مع عملائك بثقة

قم بإنشاء قوائم مراجعة ضمن المهام للتأكد من أن فريقك يتبع جميع الخطوات أثناء إعداد العرض والتخلص من أخطاء التسعير

تعيين تذكيرات لتجنب تفويت المواعيد النهائية لتقديم العروض أو المتابعة مع العملاء

قيود ClickUp

يتمتع ClickUp بإمكانيات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

التحليلات الأساسية فقط متوفرة في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. إدارة دورة حياة إيرادات قوة المبيعات

عبر فريق المبيعات تجمع إدارة دورة حياة إيرادات Salesforce للإيرادات عملياتك المتعلقة بالمبيعات تحت سقف واحد لزيادة الإيرادات المحتملة. تساعدك عمليات التحقق المدمجة على تجنب أخطاء عروض الأسعار.

يوصي برنامج التسعير بالوظائف الإضافية والترقيات المتوافقة مع إمكانية زيادة حجم الصفقة. يسهّل كتالوج المنتجات الموحّد على فريق التسويق والشركاء الوصول إلى العروض وعروض الأسعار في مكان واحد.

يُعد تسرب الإيرادات تحديًا شائعًا في عملية المبيعات. قم بإعداد تسعير الحد الأدنى ببضع نقرات فقط لمنع الخصومات المفرطة.

عندما يتعامل فريق المبيعات مع عملاء دوليين، فإن دعم العملات المتعددة يجعل تسعير المنتجات بأي عملة أسهل للدفعات لمرة واحدة أو الاشتراكات أو نماذج الاستخدام.

أفضل ميزات #### Salesforce

يقلل تجديد عروض الأسعار وإشعارات التغيير في منتصف المدة من التخبط

توحيد فرق المبيعات والشؤون المالية والقانونية لإدارة دورة حياة المبيعات

تقوم الفرق القانونية بإنشاء قوالب وإدارة مكتبة البنود لمندوبي المبيعات لتجديد أو ترقية العقود بسرعة

دعم العملات المتعددة من خلال بوابات دفع مختلفة

قيود قوة المبيعات

التنفيذ أمر صعب إذا لم تكن لديك خبرة سابقة

ميزة الفوترة تبدو باهتة

لا توجد نسخة مجانية

يحتاج إلى تدفقات عملية مدمجة في عملية عرض الأسعار إلى النقد بشكل أفضل

تسعير إدارة دورة حياة إيرادات Salesforce لإدارة الإيرادات

مبتدئ: 25 دولارًا/مستخدم/شهرًا

25 دولارًا/مستخدم/شهرًا المحترفين: 80 دولارًا/مستخدم/شهرًا

80 دولارًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: 165 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

165 دولاراً/مستخدماً/شهرياً غير محدود: 330 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

330 دولاراً/مستخدماً/شهرياً غير محدود +: 500 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات إدارة دورة حياة إيرادات Salesforce لإدارة الإيرادات

G2: 4.2/5 (1224 تقييم)

4.2/5 (1224 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. QuoteWerks

عبر QuoteWerks QuoteWerks هو برنامج عروض أسعار سهل الاستخدام قائم على السحابة للشركات الصغيرة لإنشاء عروض أسعار وعروض أسعار ذات مظهر احترافي في دقائق. أضف الشفافية إلى خط أنابيب المبيعات من خلال تتبع إنشاء عروض الأسعار وتسليمها وتقدمها.

يتيح التقاط التوقيع الإلكتروني لعملائك قبول العروض في غضون ثوانٍ. لم يعد عليهم تنزيل ملف PDF، وأخذ نسخة مطبوعة، وتوقيع المستند فعلياً، ومسحها ضوئياً، وإرسال النسخة بالبريد الإلكتروني. بمجرد الانتهاء من الصفقة، قم بتحصيل مدفوعاتك بالكامل أو جزئيًا من إحدى بوابات الدفع الـ 80 التي تتكامل معها خدمة QuoteWerks.

أفضل ميزة لـ Quotewerks

احصل على إشعارات عندما يستعرض العملاء عروض الأسعار الخاصة بك

تخزين جميع مستنداتك في مكتبة مركزية للوصول إليها عند الحاجة أضف عوامل تصفية مثل التاريخ واسم الشركة ومعلومات العميل لمندوبي المبيعات لجلب ما تبحث عنه بسرعة

إنشاء قوائم العناصر والحزم للحصول على عرض موحد للمنتجات

يقلل سير عمل الموافقة من أخطاء العروض عند إنشاء عروض أسعار المبيعات

قيود اقتباسويركس

لا توجد نسخة مجانية

يستغرق إعداد النماذج المخصصة أحيانًا وقتًا أطول

تبدو واجهة المستخدم قديمة

تسعير #### تسعير QuoteWerks

قياسي: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً احترافي: 21 دولارًا/مستخدم/شهريًا

21 دولارًا/مستخدم/شهريًا الشركات: 30 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات #### اقتباسويركس

G2: 4.3/5 (181 تقييم)

4.3/5 (181 تقييم) Capterra: 4.6/5 (169 تقييمًا)

4. برنامج التسعير HubSpot

عبر اقتباس Hubspot يساعدك برنامج عروض الأسعار HubSpot على بدء التشغيل الآلي إذا كان فريق المبيعات لديك يقوم بإنشاء عروض الأسعار يدوياً. مع تكامل HubSpot CRM الأصلي، يقوم برنامج الاقتباس الملائم للمبتدئين بإنشاء عروض أسعار ذات علامة تجارية في ثوانٍ حيث يتم ملء معظم التفاصيل، بما في ذلك معلومات العميل والمنتج تلقائيًا.

بمجرد أن تتلقى من عميلك طلب عرض أسعار (RFQ) ، شارك معهم على الفور قوالب العروض المعدة مسبقًا بأقل قدر من التدخل اليدوي.

HubSpot اقتباس HubSpot أفضل الميزات

علامة تجارية مخصصة لإرسال عروض أسعار جميلة تتناسب مع شكل ومظهر علامتك التجارية

تضمين روابط الدفع داخل عروض الأسعار لتلقي المدفوعات

جمع التوقيعات الإلكترونية عن طريق تعيين الموقعين والموقعين المقابلين

قيود عروض أسعار HubSpot

محدودية ميزات التصميم

الافتقار إلى التحليلات ورؤى العملاء

تسعير تسعير HubSpot Quote

الاحترافية: 450 دولارًا شهريًا

450 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1,500 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot Quote

G2: 4.4/5 (10,880 تقييم)

4.4/5 (10,880 تقييم) Capterra: 4.5/5 (349 تقييم)

5. Responsive.io (RFPIO سابقًا)

عبر متجاوب ثلاث كلمات تلخص برنامج Responsive.io-المعلومات والتعاون والأتمتة. على عكس HubSpot، يمكن لهذا البرنامج الشامل لإدارة العمل التعامل مع أكثر من طلبات تقديم العروض.

أداة إدارة الاستجابة الاستراتيجية مصممة لطلبات المعلومات المختلفة مثل طلبات المعلومات مثل طلب المعلومات RFI و DSG و EEQ واستبيانات الأمان وغيرها.

كما أنها تعزز التعاون من خلال مركزية جميع المحتويات والوثائق ذات الأهمية الحاسمة للمهمة. بمجرد استيراد طلب تقديم العروض إلى النظام، يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص طلب تقديم العروض، مما يسهل على فريقك إجراء مكالمة إذا كانوا يريدون المتابعة.

وباستخدام مكتبة المحتوى، يقترح الحل البرمجي إجابات للأسئلة المعقدة والبيانات ذات الصلة إلى جانب الخبراء المتخصصين المتاحين للتعاون. يضمن المترجم المدمج والواجهة متعددة اللغات أن اللغة لا تشكل عائقاً.

أفضل ميزات #### Responsive.io

تستجيب الميزة القائمة على الذكاء الاصطناعي بأفضل محتوى للطلبات، مما يجعلها سريعة الاستجابة

تعيين المهام و أتمتة المبيعات سير عمل العمليات للبقاء على المسار الصحيح لجميع المشاريع

منح الوصول إلى فريقك بأكمله من المبيعات أو أدوات الإنتاجية مثل Slack وSalesforce وTeams وغيرها

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات باستخدام التحليلات والتقارير المخصصة

قيود موقع #### Responsive.io

الواجهة ليست سهلة الاستخدام ولديها منحنى تعليمي

تفتقر مكتبة المحتوى إلى ميزة الفرز

تسعير #### Responsive.io

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موقع #### Responsive.io المتجاوب

G2: 4.6/5 (632 تقييم)

4.6/5 (632 تقييم) Capterra: 4.7/5 (120 تقييم)

6. نقد الآن

عبر تحقيق الدخل الآن يدمج برنامج MonetizeNow عروض الأسعار والفوترة والاستخدام ل B2B SaaS الشركات. يتيح برنامج إدارة عروض الأسعار لـ B2B SaaS لمندوبي المبيعات التعامل مع الصفقات المعقدة والتعديلات والتجديدات.

ترسي الموافقات متعددة الخطوات والقائمة على الفريق الاتساق في القرارات، خاصةً أن الفرق المالية والقانونية تشارك في دورات مبيعات المؤسسات. ويوافق أصحاب المصلحة على عرض الأسعار من لوحة التحكم المركزية والتحرك بسرعة.

ومن الميزات المثيرة للاهتمام محرك الفوترة SaaS الذي يعمل على أتمتة العملية بأكملها بدءاً من عرض الأسعار وحتى إصدار الفواتير. تضمن تحديثات التسعير في الوقت الفعلي لكتالوج المنتجات وقواعد التسعير حصول مندوبي المبيعات على أحدث معلومات التسعير.

أفضل ميزات تطبيق MonetizeNow

تجربة التسعير والتغليف في الوقت الفعلي

إنشاء إشعارات ائتمان، ومعالجة عمليات استرداد المدفوعات، والتعامل مع عمليات الفواتير المعقدة

جدولة التغييرات في عروض الأسعار لتقديم التخصيص حتى في منتصف المدة

قيود MonetizeNow

لا توجد قاعدة معرفية للمستخدمين لأول مرة

عدم وجود تكامل مفقود مع DocuSign وStripe للتوقيعات عبر الإنترنت وتحصيل المدفوعات

التسعير #### تسعير MonetizeNow

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MonetizeNow #### تقييمات ومراجعات MonetizeNow

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. باندا دوك

عبر باندا دوك يعمل PandaDoc على تبسيط إدارة المستندات العملية، سواء كان عرض أسعار أو اقتراحًا أو عقدًا أو نموذجًا. قم بإنشاء مقترحات مخصصة لعملائك في دقائق باستخدام مكتبة المحتويات بالسحب والإفلات والقوالب المبنية مسبقًا والبيانات من CRM.

التوقيعات عبر الإنترنت في برنامج الاقتراح ضمان عملية توقيع خالية من المتاعب لعملائك، خاصةً عندما تكون شركة جديدة ذات قوى عاملة محدودة.

احصل على عرض تفصيلي لخطوط عروض الأسعار الخاصة بك. اعرف متى تم فتح العرض وعرضه وتوقيعه. إذا لم يكن عميلك المحتمل غير متأكد من المنتج والكمية، فقم بإضافة تعليقات داخل عرض الأسعار والعرض، مما يزيل الأخطاء في التواصل ذهابًا وإيابًا.

باندا دوك أفضل الميزات

أتمتة صياغة العقود وتحريرها والتعاون لإنشاء عقود مخصصة خالية من الأخطاء

احصل على لقطة لجميع العقود مع التفاصيل وتحليلات المستندات في مكان واحد دون الحاجة إلى فتح كل منها

الامتثال ل ESIGN وUETA وHIPAA وشهادة SOC 2 من النوع الثاني لأمن المؤسسة

قيود PandaDoc #### قيود PandaDoc

لا توجد خيارات لتحرير الصور داخل المستندات

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

عدم وجود دعم تقني مناسب وعدم وجود تحديثات عبر البريد الإلكتروني أثناء الأعطال التقنية

تسعير #### باندا دوك

الأساسي: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات باندا دوك

G2: 4.7/5 (2,261 تقييم)

4.7/5 (2,261 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,066 1 تقييم)

8. سكورو

عبر سكورو Scoro هو برنامج شامل لإدارة العمل مصمم للشركات الاستشارية وشركات الخدمات المهنية لزيادة وضوح الرؤية في مشاريعها وزيادة الإيرادات.

تقدير نطاق العمل وتتبع النتائج، وإصدار الفواتير، ودمج المبيعات والشؤون المالية للحصول على نظرة عامة على الأداء في الوقت الفعلي.

حسِّن تخصيص الموارد من خلال مراقبة التوافر وتعيين المهام لتسليم المشروع في الوقت المناسب. تصور تسليم المشروع بمساعدة مخططات جانت ومشاركتها مع أصحاب المصلحة لوضع توقعات واضحة.

سكورو أفضل الميزات

تحليل النتائج عبر محفظة المشروع وتحديد الخدمات التي يجب تحسينها من أجل دقة تحديد النطاق

تحويل عروض الأسعار المؤكدة إلى فواتير والسماح بالفواتير القابلة للتخصيص

ملء الجداول الزمنية مسبقًا بقوائم المهام الفردية لمواءمة الفريق بأكمله على المنجزات

قيود Scoro

محدودية قوالب PDF المخصصة لعروض الأسعار وأوامر الشراء والفواتير

الافتقار إلى المرونة في التسعير للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير سكورو

أساسي: 26 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

26 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا قياسي: 37 دولارًا/مستخدم/شهريًا

37 دولارًا/مستخدم/شهريًا المحترف: 63 دولارًا/مستخدم/شهريًا

63 دولارًا/مستخدم/شهريًا أساسي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سكورو

G2: 4.5/5 (391 تقييم)

4.5/5 (391 تقييم) Capterra: 4.6 (230 تقييم)

9. اقتراح

عبر اقتراح يعمل Proposify على أتمتة قوالب العروض ويتيح لك التركيز على إتمام المزيد من الصفقات بسرعة وسهولة. استخدم قوالب احترافية مصممة مسبقاً لإرسال مقترحات مبهرة في غضون دقائق.

استخدم الخط والألوان الخاصة بعلامتك التجارية في المقترحات للحصول على مظهر متناسق. أضف الصور ومقاطع الفيديو من خلال تضمينها في مستنداتك. قم بتعيين أذونات الموافقة بحيث لا يتم إرسال أي عروض أسعار للعملاء دون إجراء الفحص اللازم.

Proposify أفضل الميزات

ميزات الخصوصية على مستوى المؤسسات وأذونات المستخدم مع خيارات أمان البيانات

تنظيم أوصاف المنتجات ودراسات الحالة والرسومات باستخدام مجلدات وعوامل تصفية بحيث يمكن للجميع العثور عليها بسهولة

مزامنة جهات الاتصال واستخدام المتغيرات المخصصة لملء الحقول مسبقاً في المستندات

قيود المقترحات

أبلغ عدد قليل من المستخدمين عن حالات تعطل وأخطاء لم يتم إصلاحها

قد يستغرق تصميم المقترحات بناءً على تخطيطك وقتًا أطول من المتوقع

تسعير Proposify

الفريق: 49$/مستخدم/شهرياً

49$/مستخدم/شهرياً الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Proposify

G2: 4.6/5 (942 تقييم)

4.6/5 (942 تقييم) Capterra: 4.5/5 (273 تقييم)

10. كوتر

عبر كوتر Quoter هو برنامج عروض أسعار عبر الإنترنت قائم على السحابة ومتوافق مع الأجهزة المحمولة يعمل على تحسين عملية عرض الأسعار إلى النقد لفرق مبيعات تكنولوجيا المعلومات. يتميز بديل ConnectWise Sell بإعداد بديهي ويأتي مع قوالب ذكية يمكن لفريق المبيعات إعادة استخدامها لإنشاء عروض الأسعار في غضون ثوانٍ.

تفي أداة تهيئة المنتج بمتطلبات التهيئة والتسعير والاقتباس (CPQ) من خلال السماح لفرق المبيعات بإنشاء منتجات قابلة للتكوين وأتمتة حسابات التسعير بناءً على احتياجات العملاء الفردية.

Quoter أفضل الميزات

تجميع المنتجات والخدمات والعمالة معًا واستخدام ميزة السحب والإفلات لإعادة ترتيبها

اجمع بين منتجات وخدمات متعددة في حزم وأضفها بسهولة إلى القوالب وعروض الأسعار

أضف المنتجات إلى عروض الأسعار مباشرةً من برنامج CRM أو برنامج المحاسبة لتجنب الازدواجية وأخطاء البيانات

قيود برنامج Quoter

خيارات محدودة للعلامة التجارية

قوالب البريد الإلكتروني غير متوفرة

تسعير #### كوتر

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المعيار: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر المحترف: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: 399 دولاراً شهرياً

كوتر التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (43 تقييم)

4.7/5 (43 تقييم) Capterra: 4.7/5 (52 مراجعة)

كل شيء جاهز لبدء استخدام برنامج إدارة عروض الأسعار؟ 🏋️

يعد برنامج عروض الأسعار أمرًا بالغ الأهمية للفرق ذات التفكير المستقبلي لإغلاق المزيد من الصفقات وتحقيق أهداف الإيرادات.

إن اختيار الحل المناسب أمر شاق؛ اختر برنامج عروض الأسعار الذي يجعل فريقك يبدأ في إنشاء العروض بسرعة وسهولة. اقضِ وقتًا أقل في نماذج العروض ووقتًا أطول في إتمام الصفقات وبناء العلاقات مع العملاء.

ClickUp لإدارة عروض الأسعار هو الخيار الأفضل للشركات الصغيرة ومؤسسات الخدمات الاحترافية وشركات المؤسسات. واجهة سهلة الاستخدام، وميزات سهلة الاستخدام للمبتدئين والمتقدمة، وصفحات ويب متوافقة مع الأجهزة المحمولة، والقدرة على سحب وإسقاط الأقسام في العرض، مما يجعله الحل البرمجي المفضل لعرض الأسعار. جرّب ClickUp مجانًا لإرسال أفضل عروض الأسعار بسرعة فائقة وإتمام المزيد من الصفقات.