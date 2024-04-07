الفكرة مقابل الحركة: حسم معركة أدوات إدارة المهام!

يمكن أن تكون الحياة العصرية أشبه بالإعصار، وهنا تأتي الحاجة إلى أدوات إدارة المهام من الدرجة الأولى. فقد أصبحت هذه الأدوات لا غنى عنها في المجالين الشخصي والمهني، وذلك بفضل قدراتها على دعم تعدد المهام والإنتاجية.

لم تكن Motion و Notion منافسين مباشرين في مجال البرمجيات عندما تم إطلاقهما. كانت Motion موجهة في البداية نحو توفير ميزات الجدولة، بينما كانت Notion أكثر من أداة لإدارة المعرفة . ولكن مع مرور الوقت، وسع كلا المنتجين من وظائفهما لتلبية احتياجات إدارة المهام والمشاريع.

إذن، ما الذي يجعل هاتين الأداتين مختلفتين (إلى جانب الحروف الأولى من اسميهما)؟ 😜

إذا كنت عالقًا في معضلة الحركة مقابل الحركة، فسنساعدك في فك هذه المعضلة! تقدم كلتا المنصتين ميزات فريدة تعزز سير العمل بطرق مختلفة. دعنا نقوم بتحليل خطوة بخطوة لمعرفة الأداة الأكثر منطقية بالنسبة لك.

ما هي Motion؟

عبر الحركة Motion هو مدير مهام ثوري، ونحن لا نبالغ هنا! إنه أشبه بمساعد فائق الذكاء على هاتفك أو حاسوبك، يجمع بين التقويم, قائمة المهام ووظائف إدارة المشاريع، كل ذلك مع إضافة لمسة من سحر الذكاء الاصطناعي . 🧙

تتمحور ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في Motion حول توفير الوقت والمتاعب. إنها لا تساعدك فقط_ في تنظيم المهام وسير العمل - بل تتولى عجلة القيادة، وتعيد ترتيب جداول الفريق بناءً على ما هو أكثر أهمية ومتى سيكون هناك شخص متاح للقيام به. لا داعي للتوتر الناتج عن إعادة جدولة المهام الفائتة أو المحدثة، حيث تقوم Motion تلقائيًا بإعادة إدراجها في الفترات الزمنية القادمة.

يمكن أن تكون Motion نعمة فيما يتعلق بحل مشكلة الجدولة و تخصيص الموارد تعارضات، لذلك أنت تقوم بالمزيد من العمل وتدير القليل!

ميزات الحركة

دعنا نتعمق في الميزات الرائعة التي تجعل هذا البرنامج الرائع لإدارة المهام أكثر روعة! 🪄

1. مدير المهام التلقائي

يتمحور نظام إدارة المهام في Motion حول الكفاءة - يمكنك إنشاء المهام والمهام الفرعية في لمح البصر، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وحتى وضع بعض التذكيرات المفيدة. هل تحتاج إلى تدوين معلومات مهمة عن المهام؟ ما عليك سوى إضافة ملاحظات وإرفاق الملفات إذا لزم الأمر، مع الاحتفاظ بالبيانات السياقية في مكان واحد. 📑

بصفتك مدير المهام، ستتمكن من إدخال زملائك في الفريق دون عناء وتجنب انسداد المعلومات بسبب الفرق المنعزلة. اجعلهم مراقبين أو مكلفين بمهام محددة لإرساء المساءلة. اجعل فريقك أكثر تنظيماً عن طريق وضع علامات على المهام كـ

مهمة مجانية: يمكن القيام بها في أي فترة زمنية ضمن موعد نهائي شامل مهمة مشغولة: يجب القيام بها في فترة زمنية محددة مهمة ثابتة: لا يمكن نقلها دون تأجيل الموعد النهائي

يمكنك استخدام الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة . وإذا ظهر اجتماع مفاجئ أو حالة طارئة في العمل، استخدم إعادة الجدولة بنقرة واحدة لإعادة التنظيم. تساعدك الحركة على تصور المهام في قائمة أو لوحة كانبان تخطيط، مما يمنحك نظرة ثاقبة على المراحل المختلفة لسير عملك.

2. التقويم الذكي

بمجرد أن يتم ترتيب مهامك وتفصيلها بدقة، يتدخل الذكاء الاصطناعي في Motion من خلال التقويم الذكي. فهو يحدد تلقائيًا أفضل وقت ويوم لمعالجة كل مهمة، مما يضمن لك ولفريقك أن تكون أنت وفريقك متقدمين على تلك المواعيد النهائية المزعجة!

عبر الحركة

ما عليك سوى تعيين ساعات العمل، وتقوم Motion بحساب ترتيب المهام والاجتماعات الأسبوعية. يضمن لك الجدول الزمني الذي تم إنشاؤه إنجاز المهام دون حرق زيت منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك، إذا بدأت في الإفراط في الالتزام، فإن Motion تساندك بتحذيرات مفيدة.

علاوة على كل هذا، تعمل Motion بشكل جيد مع تقويماتك المفضلة، مثل تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك مزامنة بياناتك واستيرادها بسهولة. والجزء الأفضل؟ يقوم هذا البرنامج بترميز مهامك بالألوان حتى تتمكن على الفور من تحديد المهام الأصلية (الرمادية) وتلك المستوردة من التقويمات الخارجية (ألوان أخرى). 🗓️

3. مساعد اجتماع

شكرًا لـ Motion اجتماع الذكاء الاصطناعي مساعد، لديك جدولة شخصية لتبقى على اطلاع دائم بيومك. ببضع نقرات فقط، يمكنك دعوة الحضور واختيار الوقت والتاريخ المثاليين، وحتى تحديد الموقع. تشمل التخصيصات الأخرى:

تحديد التفضيلات للاجتماعات المتتالية أو الصباحية أو الأيام الخالية من الاجتماعات

وضع حد أقصى للاجتماعات اليومية لتجنب الاكتظاظ

تشغيل صفحة حجز مُخصَّصة لمشاركة مواعيدك المتاحة مع الآخرين

تتيح لك المنصة إنشاء قوالب بأطوال وجداول زمنية فريدة لأنواع الاجتماعات المختلفة. هل لديك أي أسئلة لفريقك؟ يمكنك استخدام الإعدادات المخصصة لإضافة أسئلة استبيان أو استطلاع رأي قبل الاجتماع - العديد من الأسئلة بدائل الاقتراح لا تحتوي على هذه الميزة!

تسعير الحركة

تجربة مجانية

فرد 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا فريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هو برنامج Notion؟

عبر فكرة بينما بدأت Notion كأداة لتدوين الملاحظات وقاعدة معارف الفريق، إلا أنها أصبحت الآن بطاقة جامحة بعض الشيء. بفضل قاعدة البيانات غير المهيكلة الخاصة بها، يمكن للمستخدمين الاستفادة من المنصة لجميع أنواع أهداف إدارة سير العمل. 🌈

على سبيل المثال، لديك ملاحظات لتدوينها، ومشاريع لإدارتها، ومعلومات لتنظيمها. توفر لك Notion حقيبة من الحيل، بما في ذلك الويكي والمستندات وجداول البيانات و أدوات إدارة المشاريع ، كلها مجمعة في واحد مساحة العمل الممكّنة للذكاء الاصطناعي .

يكمن السحر الحقيقي ل Notion في قوالب البناء القابلة للتخصيص. إنها مثل قطع الليجو الرقمية التي يمكنك تكديسها وتركيبها معًا لإنشاء أي صفحة أو مستند تحتاج إليه. يمكنك إضافة عناصر مثل النصوص، والصور، وقوائم المهام، والجداول، والتبديل، والتضمينات لتحسين سير عملك.

ميزات ### Notion

Notion عبارة عن ملعب واسع من الأدوات والميزات، لذا دعنا نتأرجح بين أهم ثلاث مناطق جذب تجعله حقًا متنزهًا لإدارة المهام! 🎢

1. قاعدة بيانات المجلس

تُعد قاعدة بيانات اللوحة في Notion أرض العجائب المرئية، حيث تقدم نهجًا أكثر سهولة وعمليًا لإدارة المشاريع. إنه مخصص لأولئك الذين يزدهرون بتقنية إدارة المهام بالسحب والإفلات المستخدمة عادةً في لوحات كانبان . كل ما عليك فعله هو تحريك الفأرة لتحديث المهام على أنها مطلوب القيام به و العمل و المنجز

يمتد تألق قاعدة بيانات لوحة Notion إلى مجموعة من القوالب المجانية والمدفوعة. يمكن للشركات ومديري المهام العثور على مئات من النماذج المفيدة تخطيط المشاريع و قوالب ويكي لتخطيط سير العمل اليومي وتوثيقه.

إذا كنت ترغب في إبقاء الأمور واضحة ومباشرة وتجنب صداع الحفاظ على قواعد البيانات المعقدة، فإن Notion تدعمك مع قوائم مهام بسيطة. ✅

2. الجداول الزمنية

عندما تهدف إلى فهم المشهد الكامل لمهامك ومشاريعك، فإن طريقة عرض الجدول الزمني في Notion بمثابة عرض بانورامي لكل شيء. إنه يعرض المهام في مخطط جانت مما يمنحك أنت وفريقك حرية تعديل الجداول الزمنية، وتخصيص تواريخ الاستحقاق، وتحديد المعلومات التي تريد إبرازها أو الاحتفاظ بها بعيدًا.

عبر نوتيون

داخل طريقة العرض، تتكشف مشاريعك ومواعيدك النهائية أمامك بتنسيق بديهي بصريًا، مقسمة عبر وحدات زمنية. يتم عرض كل مشروع بشكل أنيق على شكل بطاقة. وإليك الأمر المثير - نقرة بسيطة على البطاقة تنقلك إلى صفحة المشروع للحصول على جميع التفاصيل الدقيقة.

يمكنك أيضًا تمديد البطاقات أو ضغطها على الجدول الزمني من أجل حجب التواريخ لمهام أو عمليات معينة. 🔲

3. الذكاء الاصطناعي والأتمتة

ميزة مخصصة تجعل Notion يتفوق على العديد من منافسيها هو دعم الكتابة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام Notion AI، يمكنك إنشاء محتوى المشروع والعصف الذهني للأفكار وتلخيص عناصر مثل تقارير المبيعات وملاحظات الاجتماعات وخطط العمل.

قل وداعًا للمهام الشاقة التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الملء التلقائي للذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص الذي يملأ المحتوى المستخرج من قاعدة بياناتك (قصص المستخدمين، والنتائج الرئيسية، والتحديثات، وما إلى ذلك) لكل مشروع قابل للتسليم دون عناء. الأمر أشبه بوجود مارد إنتاجية يعرف ما تحتاج إليه قبل أن تعرفه أنت. 🧞

بالنسبة للفرق الهندسية وفرق المنتجات، تقدم السباقات السريعة الآلية من Notion تدفقات عمل جاهزة لإعداد تقارير الأخطاء وتتبع المشكلات، و تحديد أولويات القضايا المتراكمة . تعتبر المنصة مثالية أيضًا لبناء وثائق متطلبات المنتج (PRDs) بعد وضع الأفكار.

تسعير الفكرة

مجاناً للأبد

بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالشركة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Motion مقابل Notion: مقارنة الميزات

هل بدأت في معرفة كيفية المقارنة بين هاتين الأداتين لإدارة المشاريع؟ دعنا نتعمق أكثر في نقاط القوة والضعف الفردية لكل منهما. 💪

للحصول على نظرة عامة متوازنة، سنقارن بين Notion وMotion في ثلاث فئات محددة: إدارة المهام، و إدارة معرفة الفريق، و التكامل.

1. إدارة المهام

تتخذ كل من Motion وNotion نهجين مختلفين لإدارة المهام. Motion هو مدير المهام البسيط والآلي، ويتفوق في جدولة المهام بكفاءة في التقويم الخاص بكل شخص لتحقيق أقصى قدر من الوقت والجهد. إنه مثالي لقوائم المهام الأساسية إلى المعقدة ولكنه قد لا يقدم لك مهام متقدمة قدرات إدارة المشاريع .

من ناحية أخرى، يوفر Notion مساحة عمل واسعة لإنشاء قوائم مهام شخصية ومشتركة على حد سواء، مع ميزات مثل تتبع تاريخ الاستحقاق وعروض مهام سهلة الاستخدام بتنسيقات التقويم واللوحة. قد توفر المنصة مزيدًا من المرونة عندما يتعلق الأمر بتكييف سير العمل مع الاستخدامات النهائية المختلفة، ولكن بعض المستخدمين يشعرون أن الافتقار إلى البديهية والبرامج التعليمية تعيق سهولة استخدامه إلى حد ما.

يعتمد اختيارك على ما إذا كنت بحاجة إلى برنامج مبسط حل إدارة المهام أو أكثر تنوعًا. ومع ذلك، قد ترغب في الميل نحو Motion حيث تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام التعامل مع تعارضات المهام والموارد المحدودة بسلاسة. ⌛

2. قاعدة معارف الفريق

تتفوق Motion، بتركيزها الأساسي على إدارة المهام والأتمتة، بشكل أساسي في إدارة المشاريع. في حين أنه يوفر ميزات أساسية لتدوين الملاحظات والتوثيق داخل المشاريع والمهام، إلا أنه لا يسعى لأن يكون قاعدة معرفية للفريق كما يفعل Notion.

تكمن قوة Notion في تعدد استخداماته مثل برنامج قاعدة المعرفة يوفر منصة شاملة لإنشاء ملاحظات وكتيبات الفريق إلى جانب إمكانات إدارة المشاريع. هذا يجعل Notion الخيار الأفضل لأولئك الذين يعطون الأولوية لإدارة المعرفة القوية. 🌐

3. التكامل

في عالم تطبيقات الإنتاجية، تعمل عمليات التكامل كموصلات حيوية توحد الأدوات والوظائف المختلفة. تتبع Motion نهجًا انتقائيًا، مع التركيز على الاتصال محليًا بعدد قليل من الأدوات الشائعة، مثل Gmail، و Zapier، و Zoom، ولكن يمكنك إضافة المزيد من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات.

تفتخر Notion بمكتبة رائعة تضم أكثر من 2,000 تكامل ممكّن لواجهة برمجة التطبيقات، ونهجها منظم بدقة، ويضم دروساً تعليمية مدروسة لتسريع العملية. ولكنها تخطو خطوة إلى الأمام من خلال تقديم لوحة تحكم للتكامل لمالكي مساحات العمل، مما يسمح لهم بإنشاء عمليات تكامل خاصة أو عامة (متاحة لجميع مستخدمي مساحات العمل). لذا، يمكننا القول تستحوذ Notion على الكعكة هنا! 🍰

Motion مقابل Notion على Reddit

آراء مستخدمي Reddit ذات قيمة عندما يتعلق الأمر بـ أدوات إدارة المهام والمشاريع مثل Motion وNotion، لأنها تضيف طبقة إضافية من العمق والترابط للمحادثات.

بشكل عام، يحب المستخدمون حركة ولكن تجدها باهظة الثمن :

_على الرغم من أن Motion أغلى من البرامج المماثلة، إلا أنه يستحق الثمن لأنه يقوم بكل شيء تقريبًا. لديّ عدة أعمال، لذا من الرائع مزامنة جميع التقويمات الخاصة بي وإنشاء مساحات عمل متعددة لكل عمل

إليك ما يلي مستخدم آخر يذكر

أريد أن أجرب Motion، ولكن نعم، أنا مستاء من التكلفة - والحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان قبل أن أقوم بالتجربة. أيضًا، لا يمكنني العثور على أي أسئلة وأجوبة/مواد دعم [مؤيدو الفكرة](https://www.reddit.com/r/productivity/comments/znnz30/comment/j0ik05y/?utmمصدر=مشاركة&UTMmedium=web3x&UTMاسم=web3xcss&UTM_term=1&UTM_content=share_button) لم يفتقروا إلى وجهة نظر متعاطفة:

_أنا أحب نوتيون. يمكنك تنظيم كل ما يتعلق بالملاحظات، وقوائم المهام، ومُتتبعات العادات، وقواعد البيانات بمناظر مختلفة، وما إلى ذلك. أوصي بأخذ قالب مجاني على الإنترنت واللعب به بدلاً من محاولة بنائه من الصفر

ولكن في المناظرة بين موشن و Notion، يسارع المستخدمون إلى الإشارة إلى عيوب هذا الأخير :

لقد أمضيتُ بضع سنوات في العمل مع Notion وتخصيصه بشكل كبير. أنا لا أوصي به حقًا لسببين: ٪ /٪ /ref/

_الحل المخصص بالكامل سيستغرق الكثير من الوقت والجهد في بنائه وضبطه بدقة _نظراً للطبيعة الفريدة لهياكل البيانات وعلاقاتها، ستواجه صعوبة كبيرة في تصدير وترحيل أنظمتك إلى منصة جديدة

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/notion-vs-todoist// مكافأة مقابل تودويست* *%/%href/_

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تعرف على ClickUp: أفضل بديل للحركة مقابل الفكرة

إدارة المهام والمشاريع، وتحديد الجداول الزمنية التفصيلية، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp

الاختيار بين Motion و Notion سيتطلب في النهاية من مدير المشروع تقديم تنازلات في بعض الجوانب. على سبيل المثال، لن تجد مثلاً إدارة علاقات العملاء المخصصة أو ميزات تعاون متقدمة في أي من الأداتين. هذا هو السبب في أن العديد من مستخدمي Motion و Notion قد تحولوا إلى ClickUp حل أكثر شمولاً وسهولة في إدارة المهام والمشاريع.

فباستخدام ClickUp، يمكنك التعامل مع كل شيء المهام بسلاسة، بدءًا من إنشاء قوائم المهام الشخصية إلى تنظيم المشاريع المعقدة. هذه المنصة هي ملك غابة إدارة المهام، بل إنها معتمدة من مجتمع Reddit :

_ لقد تحولت إلى ClickUp ووجدت نفسي أكثر إنتاجية. هل تريد إدارة المشاريع ولديك الكثير من المهام؟ قد يناسبك ClickUp بشكل أفضل

مع أكثر من 15 مشاهدة لتصور العمل والتفاعل معه، يُعد ClickUp مثاليًا لأصحاب المشاريع الفردية والشركات الناشئة والشركات. إنه مخصص أجنحة للمشروع و إدارة المهام تمكّنك من تخصيص أي مساحة عمل بدقة وفقًا لمتطلباتك.

دعنا نتعمق أكثر في ثلاث من وظائف ClickUp الرائعة التي تمنحه ميزة على Notion وMotion.

1. كن سيد الجدولة مع تقويم ClickUp Calendar

اسحب المهام وأفلتها في عرض التقويم في ClickUp واجعل الجدولة في غاية السهولة

ادخل إلى عالم تقويم ClickUp هو حليفك الموثوق في تخطيط الجدول الزمني الذي يضفي ديناميكية على تنظيم مساحة العمل والتعاون.

من خلال جدولة السحب والإفلات السلس، يمكنك بسهولة جدولة المهام في تقويم مصمم لتوفير رؤية لكل من المكلفين والمديرين. تتيح فلاتره الغنية فرز المهام بناءً على الحالة والأولوية والمكلفين. مع القدرة على تحليل الجداول الزمنية واستكشاف تبعيات المشروع يمكنك التركيز على ما هو أكثر أهمية. 🌻

سواء كنت تتنقل بين المشاريع واسعة النطاق أو تحلل تفاصيل المهام، فإن طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية للتقويم توفر لك منظورًا بانوراميًا وتركيزًا تفصيليًا. الاستفادة من مخطط جانت و عبء العمل يعرض في ClickUp 3.0 لاستيعاب تعديلات سريعة على الجدول الزمني وعبء العمل.

يمكنك تعيين المهام المتكررة بدقة واستخدام الأتمتة الفورية أو اليدوية لتقليل العمل الشاق للمهام الصغيرة مثل تغيير المُكلفين أو تواريخ الاستحقاق. التكامل مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك تقويم جوجل , تكبير و تريلو جمع الاجتماعات والمهام الخارجية معًا تحت رؤية واحدة شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ترميز الألوان المدمج في ClickUp, تتبع الوقت . وهي منصة شاملة لإنشاء المستندات ومواقع الويكي وتنظيمها والتعاون فيها. يسمح محرره البديهي بتداخل الصفحات، والتصميم الغني، وإضافة عناصر مثل الإشارات المرجعية والجداول، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة من خرائط طريق المشروع لقواعد معرفة الفريق 📄

تتيح لك هذه الميزة التعاون في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، وربط المستندات بـ سير العمل للحصول على تجربة مبسطة . يمكنك تصنيف المستندات وتنظيمها لسهولة الوصول إليها، كل ذلك مع الحفاظ على عناصر التحكم في الخصوصية وإدارة الأذونات بناءً على التسلسل الهرمي .

عروض ClickUp أكثر من 1,000 قالب لإنشاء مستندات لحالات استخدام مختلفة، بما في ذلك إدارة العميل , التخطيط للسباق السريع و إطلاق المنتج .

3. احتضان ClickUp AI: مساعد الإنتاجية النهائي

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

تخيل هذا: مساعدك الافتراضي الخاص بك المخصص للتعامل مع المهام الروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً في إدارة المشروع. هذا هو ClickUp AI لك

يميز ClickUp AI نفسه عن كل من Motion و Notion من خلال تقديم مستوى متقدم من الأتمتة والذكاء. إنه قادر على تلخيص تحديثات المهام، وتوليد عناصر العمل وصياغة المحتوى ومراجعته بنبرة وقواعد نحوية دقيقة، وتنسيق رسائل البريد الإلكتروني والمستندات.

فيما يلي بعض الأمثلة فقط على كيفية تسخير فرق العمل للذكاء الاصطناعي ClickUp في مختلف حالات الاستخدام:

إدارة المشاريع: إنتاج بيان العمل، وإعداد الجداول الزمنية للمشروع، وتلخيص الوثائق المطولة التسويق: إعداد دراسات حالة، أو إنشاء ملخصات محتوى، أو طرح حلول مبتكرة المبيعات: تطوير خطة إقليمية، وصياغة رسائل بريد إلكتروني للتنقيب عن العملاء، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني مقنعة عروض المصعد أو النصوص التجريبية المنتج: تبسيط عملية كتابة وثائق المنتج، وتصميم دراسات اختبار المستخدم، وتحديد مقاييس النجاح الهندسة: تبسيط المهام مثل إنشاء استعراض سريع بأثر رجعي وإنشاء مخطط النموذج، وسحب عناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماع

العمل بشكل أذكى وأسرع مع ClickUp!

إن البقاء منظماً لا يتعلق فقط بالراحة في هذه الأيام، بل هو مهارة البقاء على قيد الحياة.

ستكون هناك مشتتات ومقاطعات، ولكن مع ClickUp، لن تعيقك هذه المقاطعات عن إنجاز أعمالك. سواء كنت تدير المشاريع، أو تتعاون، أو تنشئ المستندات وتنظمها، يساعدك هذا الحل الكل في واحد على الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية أكثر من أي برنامج آخر. اشترك لتجربة هذه الأداة المجانية ! 🌞