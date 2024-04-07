إيفرنوت مقابل Trello: أيهما أفضل أداة لتدوين الملاحظات وإدارة المهام؟

يؤدي انخفاض الإنتاجية إلى خسارة الشركات 1.8 تريليون دولار سنويًا ! تُظهر هذه الأرقام حاجة الشركات إلى تسخير الإنتاجية وزيادة ربحية الأعمال.

ومع ازدياد أهمية تحسين الإنتاجية، تعد أدوات مثل Evernote و Trello الشركات بالنمو المستدام وزيادة مشاركة الموظفين ومرونة الأعمال.

كما أنها تثير جدلًا قديمًا بين Evernote و Trello، حيث أن كلاهما يتمتعان بميزات مميزة.

دعونا نلقي نظرة أعمق على كلتا المنصتين وميزاتهما ونقارن بينهما لاكتشاف المنافس المتفوق بين Evernote و Trello!

ما هو إيفرنوت؟

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق لتدوين الملاحظات قائم على السحابة للمستخدمين لإنشاء ملفات الوسائط وتنظيمها وتخزينها. بدأ إيفرنوت كحل نصي فقط. وقد تطور الآن ليشمل تنسيقات ملفات أخرى خلال 20 عامًا ونيف من وجوده.

يمتلك Evernote قاعدة عملاء رائعة تضم أكثر من 250 مليون مستخدم بسبب الميزات التي يقدمها!

ميزات إيفرنوت

يستخدمه مستخدمو Evernote لأكثر من مجرد تدوين الملاحظات، حيث يقوم البعض بإعادة استخدامه في إدارة المهام . فيما يلي نبذة عن بعض الميزات الهامة لـ Evernote:

الرئيسية

يقدم Evernote Home نظرة عامة سريعة على جميع الملاحظات والمهام ذات الصلة بطريقة بسيطة ومنظمة. استخدم الأدوات لتخصيص تخطيط الصفحة الرئيسية وخلفيتها، وتثبيت الملاحظات، وتدوين الأشياء على لوحات التنقيح، وإنشاء الأحداث.

المهام

هذه هي مستودع لقائمة مهامك وتساعدك على مراقبة عناصر العمل وتتبعها وتحديد أولوياتها.

استخدمها للحصول على عرض عالي المستوى للمهام أو تكبير التفاصيل الدقيقة. قم بتصفية المهام حسب تواريخ الاستحقاق، وقم بتعيينها للآخرين واحصل على تنبيهات محددة زمنياً.

كما يسمح لك بتكرار المهام للأحداث المتكررة.

بحث

يفتخر Evernote بمحرك بحث قوي يتيح لك البحث عن الكلمات الرئيسية داخل المستندات والملاحظات المكتوبة بخط اليد والرسومات، وذلك بفضل عجائب التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

يمكّنك من البحث في محتوى Evernote حسب العنوان أو العلامة أو التاريخ أو النوع. احصل على اقتراحات ذكية وذات صلة واستخدم المشغلات المنطقية للبحث السريع.

Web Clipper

يقوم برنامج Web Clipper بحفظ وتنظيم المقالات وصفحات الويب ولقطات الشاشة (كاملة أو انتقائية) وملفات PDF مباشرةً على Evernote - بدون الإعلانات.

قم بتخصيص قصاصات الويب هذه عن طريق تمييز الأجزاء وإضافة النصوص والتعليق على ما تجده ضروريًا.

الماسح الضوئي للمستندات

يُعد Evernote طريقة رائعة للاستغناء عن الورق. يتيح لك تطبيق Android الخاص به مسح المستندات الورقية وحفظها وتنظيمها، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

تتم مزامنة جميع بياناتك عبر الأجهزة النشطة ويمكن الوصول إليها في كل مكان!

تسعير وخطط Evernote

النسخة المجانية: 0 دولار

0 دولار شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا / 129.99 دولارًا سنويًا

14.99 دولارًا شهريًا / 129.99 دولارًا سنويًا الاحترافية: 17.99 دولارًا شهريًا / 169.99 دولارًا سنويًا

ما هو Trello؟

عبر تريلو Trello هو تطبيق لإدارة المشاريع، ويشبه إلى حد كبير تطبيق Evernote. يساعدك Trello على تخزين ملفات الوسائط بمختلف تنسيقاتها وأنواعها. ومع ذلك، فإنه يحتفظ بجميع المعلومات على شكل لوحة كانبان وسيلة مساعدة مرئية لمراقبة المهام.

ميزات Trello

يتمتع Trello بأولويات مختلفة تتجاوز تدوين الملاحظات. وفيما يلي نظرة عامة على بعض ميزاته الأساسية:

طرق عرض المهام

يدعم Trello طرق عرض المهام المتعددة لأن اختصاصه الأساسي يدور حول إدارة المشاريع. فهو يساعدك على تصور المهام مثل لوحات المعلومات، ولوحات كانبان، والقوائم، والجداول، والخرائط، والجداول الزمنية.

لوحة Trello

لوحة Trello Board هي نوع مختلف من لوحة معلومات لوحة كانبان . تعمل كأداة تعاون تتيح لك إضافة عدة أشخاص، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإرفاق الملفات بالمهام، وترك التعليقات، وإعداد قوائم مراجعة للبقاء على رأس المشاريع.

بطاقات Trello

البطاقات هي أصغر وحدة في اللوحة تمثل مهمة أو فكرة. استخدم الحقول المخصصة في بطاقات Trello لتخصيص المهمة لحالة استخدام أو نشاط تجاري معين. تساعد بطاقات السحب والإفلات في تحديد تقدمها.

بتلر

بتلر هو أداة أتمتة بدون تعليمات برمجية مدمجة في كل لوحة من لوحات Trello. وهي تستفيد من المشغلات القابلة للتخصيص والخوارزميات القائمة على القواعد لأتمتة مهام سير العمل المتكررة. يقترح الأتمتة لتبسيط العمل وزيادة الإنتاجية!

تسعير وخطط Trello

النسخة المجانية: 0 دولار

0 دولار الإصدار القياسي: 6 دولارات شهريًا / 60 دولارًا سنويًا (لكل مستخدم)

6 دولارات شهريًا / 60 دولارًا سنويًا (لكل مستخدم) الإصدار المميز: 12.50 دولارًا شهريًا / 120 دولارًا سنويًا (لكل مستخدم)

12.50 دولارًا شهريًا / 120 دولارًا سنويًا (لكل مستخدم) المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا عند إصدار الفاتورة سنويًا (بحد أقصى 50 مستخدمًا)

إيفرنوت مقابل Trello: مقارنة وجهاً لوجه

يكمن الفرق الأساسي بين Evernote و Trello في وظائفهما الأساسية وعروض القيمة. يستعد Evernote ليكون تطبيقًا من الجيل التالي لتدوين الملاحظات وتنظيم المستندات، في حين أن Trello لديه قدرات أوسع لإدارة المشاريع.

لنقارن بين Evernote و Trello. سوف نركز على قدراتهما في تدوين الملاحظات ومعالجة المستندات وإدارة المهام لحسم الجدل بين إيفرنوت وتريلو.

واجهة المستخدم

البساطة هي إحدى ميزات Trello USPs. فهو يتميز بواجهة مستخدم مبسطة وبديهية وسهلة الاستخدام، مما يحسن من سهولة الاستخدام بشكل كبير.

لديك اللوحة على اليسار وجميع عناصر التحكم على اليمين، مع كون السحب والإفلات هو الشكل الرئيسي للتفاعل.

يحتوي على إمكانيات تخصيص قوية لتلوين البطاقات وتعيين تواريخ الاستحقاق وتصور التقدم من خلال أشرطة الرسومات.

يحتوي Evernote، أيضًا، على واجهة مستخدم مركزة ومرتبة تتميز بتصميم ثلاثي الألواح. ومع ذلك، من السهل أن تصبح الأمور فوضوية اعتمادًا على مهاراتك واستخدامك.

التصميم فريد من نوعه لكل مستخدم. البعض يجعلها جذابة بصريًا، بينما البعض الآخر يجعلها ضيقة.

🏆 الفائز: Trello

تدوين الملاحظات

تدوين الملاحظات هو موطن قوة Evernote. فهو يحتوي على محرر ملاحظات قوي متوافق مع النصوص والوسائط الغنية مثل الصور والملفات الصوتية. يمكنك الحصول على إمكانات تنسيق Markdown قوية بنفس القدر لإدراج الملفات، وتحرير الطباعة، وإنشاء الجداول، وقوائم المراجعة، والربط الخلفي، وما إلى ذلك.

استخدم ميزة تحويل الكلام إلى نص، وإدخال الكتابة اليدوية، والماسح الضوئي للمستندات للمساهمة في الملاحظات.

يحتاج Trello إلى اكتساب مهارات أدق في تدوين الملاحظات ولكنه ينجز المهمة. استخدمه للوسائط الغنية، وتعيين التسميات، وإنشاء قوائم التدقيق - وهذا هو الحد الأدنى.

يعد تحرير الملاحظات كابوسًا عندما لا يظهر أي تنسيق أو ارتباطات تشعبية في وضع التحرير. نقرة واحدة خاطئة ستخرجك من المحرر مباشرةً دون حفظ الملاحظة!

🏆 الفائز: إيفرنوت

تنظيم الملاحظات

بصرف النظر عن إنشاء الملاحظات، يتميز Evernote في تنظيم الملاحظات. فهو يجمع المعلومات في دفاتر الملاحظات، والتي تقوم بتقسيمها إلى ملاحظات ذات صلة.

على سبيل المثال، سيحتوي دفتر الملاحظات الخاص بالتخطيط للسفر على ملاحظة عن خط سير الرحلة، وملاحظة عن الأشياء التي يجب القيام بها، وتوصيات الطعام، وما إلى ذلك. أضف العلامات، وأرفق التذكيرات، ودبِّس الملاحظات الأساسية، وأنشئ اختصارات، وقم بتكرار الملاحظات، وانقلها أثناء إعادة التنظيم.

تعمل إمكانات البحث القوية على غربلة كميات كبيرة من البيانات والاستفادة من معلمات مختلفة لتحديد موقع الملاحظة التي تختارها!

باستخدام Trello، يمكنك تنظيم الملاحظات من خلال وجود بطاقة مخصصة لكل ملاحظة وإضافة ملاحظات إلى وصف البطاقة أو نشرها كتعليقات. هذا الأخير سيجعل العثور على هذه الملاحظة أسهل نسبيًا.

ومع ذلك، فإن كل ما يتعلق به يتضاءل مقارنة بما يقدمه Evernote.

🏆 الفائز: إيفرنوت

التعاون

تقدم جميع خطط Evernote، بما في ذلك الإصدار المجاني، ميزات تعاونية. استخدم هذه الوظيفة لمشاركة الملاحظات ودفاتر الملاحظات مع الآخرين والتحكم في الوصول إلى العرض والتحرير.

استخدم هذه الأخيرة للتعاون في الملاحظات، والاحتفاظ بسجل الإصدارات، وتتبع من يشاهد الملاحظات.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتحرير أنواع المحتوى مثل ملفات PDF والرسومات والصور، فإنه يسمح لشخص واحد فقط بالتحرير في كل مرة.

يتخلف Trello عن Evernote في الميزات التعاونية على الرغم من كونه برنامج لإدارة المشاريع . وهو متاح فقط في الخطط المدفوعة.

يمكن للفرق إنشاء محتوى بشكل تعاوني على البطاقات واللوحات، وإنشاء قوائم مرجعية تتكامل مع تقويم المُعيَّن والتواصل في الوقت الفعلي.

حقيقة أنه يتيح لك التكامل مع الأدوات التعاونية والمنصات هي نعمته المنقذة.

🏆 الفائز: إيفرنوت

إدارة المهام

مهام Evernote تجعل الملاحظات قابلة للتنفيذ من خلال دمجها مع قوائم المهام. تعيش هذه المهام داخل الملاحظات وتأتي مع إشارات وتسميات أولوية وتواريخ استحقاق وتنبيهات لإبقائك على اطلاع على جداولك الزمنية.

قم بتعيين هذه المهام أو قم بإعداد مهام متكررة لشيء يحدث بشكل دوري.

يتبع Trello نهجاً حديثاً لإدارة المهام. يأتي مع كل ما يقدمه Evernote - تعيين المهام، وإضافة السياق، وإدارة المواعيد النهائية، وتحديد الأولويات بشكل أفضل.

هناك طرق متعددة لعرض المهام، مثل البطاقات والجداول الزمنية والتقويمات وما إلى ذلك. قم بسحب مهمة وإسقاطها لتحديث حالتها في الوقت الفعلي وتصفية المهام لتبقى على اطلاع على جدولك الزمني.

🏆 الفائز: Trello

التخزين

عند الحديث عن الملاحظات، من المهم أيضًا الحديث عن التخزين. ستذهب كل أفكارك الرائعة أو قوائم مهامك هباءً إذا لم تتمكن من حفظها.

مع Evernote، يمكنك الحصول على خيارات التخزين التالية لكل خطة:

مجاني: 60 ميغابايت شهريًا للتحميل مع حجم ملاحظة أقل من 25 ميغابايت

60 ميغابايت شهريًا للتحميل مع حجم ملاحظة أقل من 25 ميغابايت شخصي: 10 جيجابايت تحميلات شهرية بحجم ملاحظات أقل من 200 ميجابايت

10 جيجابايت تحميلات شهرية بحجم ملاحظات أقل من 200 ميجابايت احترافي: 20 جيجابايت تحميلات شهرية بحجم ملاحظات أقل من 200 ميجابايت

من ناحية أخرى، يقدم Trello هذا بالمقارنة مع Trello:

مجاني: تخزين غير محدود مع حجم ملف <10 ميغابايت

تخزين غير محدود مع حجم ملف <10 ميغابايت قياسي: تخزين غير محدود مع حجم ملف <250 ميجابايت

تخزين غير محدود مع حجم ملف <250 ميجابايت القسط والمشروعات: مساحة تخزين غير محدودة

🏆 الفائز:تريلو

القوالب

يوفر كل من Trello و Evernote إمكانية الوصول إلى العديد من القوالب القابلة للتخصيص بالكامل والجاهزة للاستخدام. تغطي هذه القوالب مجموعة متنوعة من الفئات، سواء كانت شخصية ( المجلات والمخططين، وما إلى ذلك) أو المهنية (إدارة المشاريع، وخطط العمل، والتقويمات، وما إلى ذلك).

بينما يجمع Evernote مكتبة تضم ما يقرب من 75 نموذجًا، يقدم Trello أكثر من 250 نموذجًا برعاية مجتمع Trello.

ومع ذلك ، على الرغم من أن Trello يقدم مجموعة متنوعة أوسع ، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتفوق على قوالب Evernote . إن وجود الكثير من الخيارات يشتت الانتباه في بعض الأحيان، بل ويسبب شللًا في اتخاذ القرار!

🏆 الفائز: يعتمد على احتياجات عملك

التكاملات

يتمتع Trello بقدرات مذهلة ويتصل بسلاسة مع ما يقرب من 200 أداة ومنصة.

استخدم Power-Ups للتوسع في إمكانيات هذه التكاملات والحصول على المزيد من الفوائد من النظام.

يتمتع Evernote بقدرات تكامل محدودة. استخدمه مع تقويم Google وGoogle Drive وSlack وMicrosoft Teams وOutlook.

لذا، إذا كنت تبحث عن حل شامل للتعامل مع مشاريع الفريق، فإن Trello سيكون خيارًا أكثر قابلية للتطوير والمرونة والمرونة والمرونة.

الفائز: Trello

Trello مقابل Evernote على Reddit

للحصول على رأي أكثر شمولاً وحيادية في المقارنة بين Evernote و Trello، توجهنا إلى موقع Reddit. على ص/الإنتاجية الفرعية من أهم ما يميز كلا التطبيقين أنهما يقدمان نسخة مجانية.

قام أحد المستخدمين بعمل ممتاز في تلخيص المقارنة بين Evernote و Trello. وفقًا لهم، فإن Evernote عبارة عن خزانة ملفات رقمية لإنشاء دفاتر ملاحظات رقمية وتعبئتها بالملاحظات بجميع الأشكال.

من ناحية أخرى، فإن Trello ممتاز لإدارة وتنظيم المشاريع للفرق من جميع الأشكال والأحجام. وقد أعجبوا بشكل خاص بخاصية السحب والإفلات التي جعلت استخدام Trello بسيطاً للغاية!

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Evernote و Trello

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

يقدم كل من Evernote و Trello ميزات رائعة، لكن ClickUp يتفوق عليهما بطرق مختلفة. فهو تطبيق شامل لإدارة المشروعات ينتقي ميزات من الدرجة الأولى مع التخلص من الاحتكاك.

باختصار، ClickUp هو تطبيق قوي بديل ل Evernote و Trello

ميزات ClickUp

سواء كان إنشاء الملاحظات وتنظيمها أو إدارة المهام في مشروع ما، فإن ClickUp يجعل كل شيء أسهل بكثير. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، تحقق من هذه المجموعة الرائعة من الميزات لترى بنفسك:

ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق ClickUp Docs هي مكتبة مركزية لجميع ملفاتك الرقمية. استخدمها لإنشاء مستندات منسقة بشكل جيد، أو مواقع ويكي مفصلة ومترابطة أو قواعد معرفية. وهي تدعم التعاون في الوقت الحقيقي أثناء مشاركتك في إنشاء المستندات، وتعيين أدوار محددة، ووضع علامات عليها بالتعليقات، وغير ذلك الكثير.

قم بتصنيف هذه المستندات لسهولة الوصول إليها والبحث فيها ومشاركتها بأمان مع أي شخص مع التحكم الكامل في الوصول إليها.

يعد ربط المستندات بسير العمل طريقة ممتازة لإعداد الأتمتة دون عناء!

مهام ClickUp

حدد الأولويات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية باستخدام ClickUp إدارة المهام مهام ClickUp تساعدك على التخطيط والتنظيم والتعاون في العناصر القابلة للتنفيذ. قم بتنسيق وإنشاء قاعدة بيانات للمهام للرجوع إليها بسهولة ودمجها في المشاريع.

قم بتعيين موعد نهائي، وتحديد الأولويات، وإضافة علامة، وتعيين المهمة لشخص ما، وتحديد التبعيات والعلاقات بنقرة واحدة للحفاظ على سير الأمور وإكمال المهام.

إن مراقبة المهام من خلال طرق عرضها المختلفة ستحسن من فرص نجاحك!

ClickUp Kanban Board

تجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في طريقة عرض لوحة ClickUp لوحة كانبان ClickUp تجميع المهام وعناصر المهام في مصفوفة من الصفوف والأعمدة. تشير الأعمدة عادةً إلى الحالة أو المُعيَّن أو الأولوية أو المتغير ذي الصلة.

يوفر عرضًا عالي المستوى لجميع المهام، إلى جانب حالتها، مع منح المستخدمين المرونة في تحديثها.

كل ما عليك فعله هو تحريك المهمة من خلال سير العمل لتغيير الحالة أو الأولوية!

انقر فوق المفكرة

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد باستخدام مفكرة ClickUp المجانية عبر الإنترنت. ClickUp Notepad يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات وتحويل أفكارهم أو أفكارهم إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع. يحتوي محرر ClickUp Notepad على أفضل تحرير للمحتوى وميزات التنسيق لجعل الملاحظات أكثر جمالية.

ClickUp AI

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد ClickUp AI هو قلب وروح تدوين الملاحظات الفعال. سواء كنت ترغب في إنشاء ملخصات لوثائق مطولة، أو إنشاء موجز قبل الاجتماعات، أو ملء قائمة المهام تلقائيًا - يقوم ClickUp AI بذلك في غضون ثوانٍ! إنه يرتقي بأسلوبك في الكتابة ويرتقي بكيفية تواصلك.

تسعير وخطة ClickUp

مجاني للأبد: 0 دولار (مساحة تخزين 100 ميغابايت ولوحات غير محدودة)

0 دولار (مساحة تخزين 100 ميغابايت ولوحات غير محدودة) غير محدود: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp AI (إضافة): 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

ابدأ مع ClickUp اليوم!

تقدم ClickUp جميع ميزات Evernote وTrickUp وTrickllo وغيرها. يمكنك الحصول على أفضل ما في تدوين الملاحظات والتنظيم، وهو ما يقدمه Evernote، ومزجها مع قدرة Trello المتطورة على التعامل مع المشاريع. ترقية، إن لم يكن بديل ل Trello وإيفرنوت

مع هذه المجموعة المليئة بالطاقة، يجب أن تشترك في خطة ClickUp المجانية للأبد الآن!