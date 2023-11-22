أفضل 10 شهادات بناء عبر الإنترنت في 2025

يُعد مجال الإنشاءات في البيئة المبنية أحد أكثر المجالات تنظيماً وتنافسية في الولايات المتحدة، وذلك لسبب وجيه. فالمباني - المكاتب أو المنازل أو مراكز التسوق أو الخدمات العامة مثل محطات السكك الحديدية ومواقف الحافلات - يجب أن تكون قوية وتتحمل الظروف الجوية القاسية، وأن تكون آمنة للجميع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

علاوة على ذلك، لا يمكن هدم المباني وإعادة بنائها بسرعة إذا حدث خطأ ما. لذا، فإن متطلبات الترخيص صارمة.

ومع ذلك، هذه هي البداية فقط. لبناء بيئات آمنة وصالحة للاستخدام في عالم سريع التطور، يجب على المقاولين والفنيين إظهار المهارات والموثوقية. هذا هو المكان الذي تساعد فيه شهادات البناء.

كيف يمكن لشهادات البناء أن تساعدك في حياتك المهنية؟

شهادة البناء هي كلمة مكتوبة من سلطة مختصة تفيد بأنك تعلمت واكتسبت مهارات محددة في التخصص الذي اخترته. وغالباً ما تكون جهة إصدار الشهادة منظمة تجارية أو وكالة حكومية أو جمعية خاصة لخبراء البناء.

تتطلب منك الشهادة النموذجية أن تأخذ دورة تدريبية، وتقرأ المواد، وتشاهد مقاطع فيديو، وتخضع لامتحان. وبمجرد أن تستوفي معايير اجتياز الامتحان، ستحصل على شهادة معتمدة كخبير في هذا المجال. وهذا يمكن أن يعزز حياتك المهنية بطرق لا حصر لها.

المصداقية

إكمال شهادات البناء الأكثر شيوعًا يبني المصداقية بين أصحاب العمل أو العملاء المحتملين، مما يؤكد لهم أنك قد غطيت جميع القواعد.

على سبيل المثال، تثبت شهادة الأعمال الخضراء على الفور التزامك بالاستدامة. يمكن أن تكون شهادات البناء أكثر قيمة أثناء تقديم العطاءات للمشاريع الحكومية واسعة النطاق.

الثقة

منذ انتشار الوباء، شهد العالم تطوراً سريعاً. المزيد والمزيد من المنازل تتطلب مساحات عمل مخصصة فيها. وتتحول المكاتب إلى أماكن تعاونية. حتى في أكثر التجارب المادية مثل الحفلات الموسيقية أو الألعاب، ازدادت العروض الرقمية.

تبني الشهادة ذات الصلة الثقة في قدرتك على التطور مع الزمن. فهي تساعدك على التعلم والتكيف بسرعة.

التواصل

تُعد الدورات التدريبية عبر الإنترنت طريقة رائعة للتواصل مع أقرانك على مستوى الدولة. من خلال الدراسة معًا، يمكنك بناء صداقة حميمة ومشاركة المعرفة التي ستساعدك على المدى الطويل.

التخصص

تساعدك الشهادات في المجالات المتخصصة مثل تشغيل الرافعات أو الإدارة المالية في قطاع الإنشاءات على التميز عند التقدم للوظائف. يمكن أن تكون بعض شهادات إدارة المشاريع طريقك إلى الأدوار الإدارية/القيادية.

النمو الوظيفي

الاستثمار في التعلم والحصول على الشهادات يمكن أن يجلب لك رواتب أكبر ويساعدك في الحصول على ترقية أسرع. في الواقع أن مديري الإنشاءات الحاصلين على شهادة LEED يكسبون حوالي 28% أكثر من متوسط الراتب الأساسي.

اعتمادًا على موقعك وخبرتك وتخصصك ومهاراتك الحالية والوقت الذي ترغب في إنفاقه على التعلم، يمكنك الحصول على العشرات من شهادات البناء.

ومع ذلك، ليست كل الشهادات متساوية. لذلك، قمنا بتنسيق أفضل عشر شهادات في مجال الإنشاءات التي ستساعدك على التقدم في حياتك المهنية.

10 شهادات في مجال الإنشاءات تساعدك على التقدم في حياتك المهنية

قبل أن ندخل في تفاصيل الوظائف، دعنا نستكشف برامج شهادات إدارة الإنشاءات العامة.

1. مدير البناء المعتمد (CCM)

عبر كتيب تطبيق CCM هذه الشهادة التي تقدمها جمعية إدارة الإنشاءات الأمريكية ( CMAA ) يهدف إلى التحقق من صحة أوراق اعتمادك في التخطيط والتصميم والبناء والإدارة المالية لمشاريع البناء.

المؤهلات المطلوبة: للتأهل كمدير إنشاءات معتمد، تحتاج إلى شهادة بكالوريوس لمدة 4 سنوات أو ثماني سنوات من الخبرة.

التكلفة: 325-425 دولار أمريكي للحصول على الشهادة. يُطلب منك تجديد شهادتك كل ثلاث سنوات.

كما تقدم جمعية مدراء الإنشاءات المعتمدين أيضاً برامج مدير إنشاءات معتمد ومدير إنشاءات تحت التدريب لمن لديهم خبرة أقل.

2. المنشئ المحترف المعتمد (CPC)

عبر CPC II يقدم المعهد الأمريكي للمقاولين (AIC) برنامج المقاول المحترف المعتمد للمقاولين الراسخين الذين يتمتعون بخبرة عدة سنوات.

بالإضافة إلى مجالات إدارة البناء المختلفة مثل تحديد نطاق المشروع والتوظيف وإدارة الموارد ومراقبة التكاليف وإدارة السلامة، يركز هذا البرنامج أيضاً على الأخلاقيات والكفاءة المهنية.

التكلفة: 575-675 دولارًا أمريكيًا لإجراء امتحان الشهادة.

تقدم شركة AIC أيضًا مقاول مشارك معتمد برنامج المستوى الأول مناسب للخريجين الجدد.

3. الأخصائي المالي المعتمد في قطاع الإنشاءات

هذا شهادة من جمعية الإدارة المالية للبناء (CFMA) ثمانية مجالات معرفية هي: المحاسبة وإعداد التقارير، والاعتراف بالإيرادات، وإعداد الميزانية، وإدارة المخاطر، والضرائب، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وتكنولوجيا المعلومات.

جميع هذه الفصول مخصصة لصناعة الإنشاءات، مما يميزك عن المتخصصين الماليين العموميين.

المؤهلات المطلوبة: لكي تحصل على الشهادة، يجب أن تكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، و12 ساعة معتمدة من الدورات المتعلقة بالأعمال، و4000 ساعة من الخبرة الإجمالية. إذا كنت حاصلاً على درجة الزمالة أو الدبلوم، فأنت بحاجة إلى ساعات إضافية مناسبة من الخبرة.

التكلفة: 850 دولار أمريكي للمرشحين لأول مرة.

بعد ذلك، دعنا ننتقل إلى أحد أهم جوانب إدارة الإنشاءات: الصحة والسلامة.

4. برنامج التدريب التوعوي لإدارة السلامة والصحة المهنية

تقدم إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) التابعة لوزارة العمل الأمريكية (OSHA) برامج تدريبية مخصص للعاملين في مجال الإنشاءات. يركز هذا البرنامج على الصحة والسلامة في مكان العمل والمخاطر المهنية والمخاطر المحتملة وكيفية التخفيف من حدتها.

وهو يقدم نوعين:

دورة مدتها 10 ساعات للعمال المبتدئين، وتبلغ تكلفتها 59.99 دولارًا أمريكيًا

دورة مدتها 30 ساعة للمشرفين والمشرفين ومديري السلامة، وتبلغ تكلفتها 159.99 دولارًا أمريكيًا

5. مدير السلامة المعتمد: الإنشاءات (CSMC)

عبر NASP توفر الرابطة الوطنية لمحترفي السلامة (NASP) المهارات والقدرات التي تساعدك على التأهل كمتخصص في قائد السلامة في صناعة البناء والتشييد .

يغطي منهج الدورة التدريبية السلامة في مكان العمل، ومنهجية التدريب، وتفسير اللوائح، وتصميم برامج السلامة، وتجنب المسؤوليات المدنية والجنائية، وإدارة عمليات تدقيق السلامة.

تستغرق الدورة عادةً حوالي 40 ساعة، ولديك ستة أشهر لإكمالها.

التكلفة: $1995$. يجب إعادة اعتمادك كل ثلاث سنوات، وتبلغ تكلفتها 395$$.

6. فني صحة وسلامة البناء (CHST)

يقدم مجلس محترفي السلامة المعتمدين (BCSP) برنامج شهادة CHST مصممة خصيصًا حول الأنشطة التي تمنع أمراض وإصابات البناء.

المؤهلات المطلوبة: ثلاث سنوات من الخبرة في مجال الإنشاءات مع "ما لا يقل عن 35% من واجبات الوظيفة الأساسية التي تنطوي على السلامة والصحة والممارسات البيئية" للتأهل للحصول على هذه الشهادة.

التكلفة: 450-550 دولارًا أمريكيًا لإجراء الامتحان. يُطلب منك تقديم 20 نقطة لإعادة التأهيل كل خمس سنوات.

يقدم برنامج BCSP أيضًا مشرف بناء مشرف مدرب على السلامة (STSC) للقادة والمديرين والمشرفين والموظفين الذين قد لا تكون السلامة مسؤوليتهم الأساسية.

في قطاع الإنشاءات، تتطلب الأدوار المتخصصة المختلفة في قطاع الإنشاءات عمالاً على درجة عالية من المهارة. تُعد الشهادة طريقة رائعة لإثبات المهارات والقدرات في هذه المجالات. وفيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا.

7. امتحان OSHA للمصاعد الهوائية والمقصية

إذا كنت مشغل مصاعد في موقع بناء، فهذه الدورة التدريبية مناسبة لك. إن الدورة التدريبية الخاصة بالمصاعد الهوائية والمقصات التابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) تقدم التوعية الأساسية لعمال البناء حول أنواع المصاعد، ومعايير السلامة المعمول بها، وإجراء عمليات التفتيش، والاحتياطات المحددة لمنع المخاطر الشائعة مثل السقوط أو الصعق بالكهرباء.

التكلفة: 49.95 دولارًا أمريكيًا، وتصل مدة الدورة التدريبية إلى 180 يومًا لإكمالها.

يمكنك أيضًا الالتحاق بهذه الدورة التدريبية على تدريب القبعات الصلبة .

8. شهادة مشغل الرافعات

يتعامل مشغلو الرافعات مع جزء كبير من مناولة الحمولة والحركة في أي موقع بناء. إنها وظيفة معقدة ومعرضة للمخاطر. شهادة مشغل رافعة تؤهلك كخبير يمكنه بدء العمل على الفور.

تقدم اللجنة الوطنية لاعتماد مشغلي الرافعات ما يلي 28 شهادة اعتماد مختلفة عبر 14 فئة. تشمل بعض الشهادات الرئيسية مشغل رافعة متحركة، ومشغل رافعة برجية، ومشغل رافعة برجية، ومشغل رافعة حفار ديريك، ورجل إشارة، ومفتش رافعة، ومفتش رافعة.

التكلفة: ما بين 100 دولار و400 دولار لكل شهادة، حسب وضع الامتحان والوحدات المتضمنة.

بالإضافة إلى التخصصات المذكورة أعلاه والمتعلقة بالآلات، هناك أيضاً شهادات فنية مثل فني أساسات خرسانية سكنية يقدمه المعهد الأمريكي للخرسانة.

9. شهادة شريك LEED الخضراء

تمثل الاستدامة أولوية متزايدة لشركات المقاولات في جميع أنحاء العالم. إن شهادة الزمالة الخضراء من LEED تثبت فهمك لممارسات المباني الخضراء وتؤهلك لمستقبل البناء.

وهي تقيس مدى معرفتك بعملية LEED، والاستراتيجيات والمعايير التكاملية، والموقع والنقل، وكفاءة استخدام المياه، والطاقة والغلاف الجوي، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية، ومحيط المشروع، والتوعية العامة.

التكلفة: 350 دولارًا أمريكيًا. قد تتحمل تكاليف إضافية لمواد التحضير للاختبار والتسجيل.

10. محترف البناء في مشاريع البيئة المبنية (PMI-CP)

هذا التصديق من معهد إدارة المشاريع مخصّصة للعاملين في مجال الإنشاءات. وهي تتألف من شهادات اعتماد صغيرة في التواصل في مشاريع البيئة المبنية والتكنولوجيا والابتكار وإدارة الأداء والمواد.

سيُطلب منك أيضاً إكمال أربع دورات تعليمية إلكترونية في إدارة الواجهات، وأوامر التغيير، والمخاطر، وتخطيط التنفيذ.

المؤهلات المطلوبة: ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في العمل في مشاريع البناء.

التكلفة: 500 دولار أمريكي لإجراء الامتحان وحوالي 5000 دولار أمريكي لإكمال جميع دورات التعلم الإلكتروني. يُطلب منك أيضًا تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.

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المزيد من الأدوات لفرق البناء

قم بمزامنة موارد الفريق والمقاول وتتبع التقدم المحرز وتصور المشاريع باستخدام قالب ClickUp لإدارة الإنشاءات هذا

في حين أن التقدم في تكنولوجيا البناء قد نما بسرعة فائقة على مدى العقود القليلة الماضية، إلا أن إدارة المعلومات لم تلحق بالركب. فالعمل يتم على أنظمة قديمة برامج إدارة مشاريع البناء أو أدوات عامة مثل جداول البيانات.

العديد من العمليات إما يدوية أو رقمية جزئيًا، مما يؤثر على الكفاءة الإجمالية لتسليم المشروع.

بالإضافة إلى الشهادات المذكورة أعلاه، فإن إتقان أداة قوية مثل ClickUp ، المصممة خصيصًا للبناء، ستميزك بطرق عديدة. هذا صحيح بالنسبة للبنائين الذين ينفذون المشاريع أو الشركات التي الاستعانة بمصادر خارجية للبناء إلى بائع .

تخصيص مهام سير العمل لفرق الإنشاءات لديك

سواء كنت تقوم ببناء منزل أو مجمع تسوق متعدد الطوابق، قم بتقسيم تدفق العملية إلى سير عمل واضح وممكن التبعية مع مراعاة جميع قيود المشروع .

إدارة الموارد، وجدولة الأنشطة، وتنفيذ تخطيط السيناريوهات على مخطط جانت على ClickUp برنامج تخطيط موارد المؤسسات الإنشائية .

الاستخدام قوالب مشروع مخطط جانت الخاص ب ClickUp للبدء!

تأكد من أن الجميع على نفس الصفحة باستخدام هذا النموذج البسيط مخطط جانت الإنشائي لتتبع المعالم الرئيسية وتسليم المشاريع في الوقت المحدد

تبسيط العمليات المعقدة

تصوّر العلاقات بين كل مرحلة من مراحل مشروعك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

إذا شعرت أن أي عملية تنطوي على الكثير من الخطوات أو تتضمن الكثير من الأشخاص، اجمعهم جميعًا معًا لتبادل الأفكار حول انقر فوق الخرائط الذهنية . أضف كل شيء إلى لوحة فارغة، وقم بإجراء الروابط، وحدد التبعيات، وأضف تعليقات لتنفيذ منهجيات تحسين العملية .

إدارة عبء عمل الفريق

استخدم نموذج ClickUp لإدارة الإنشاءات لتعيين ومحاذاة جداول المشروع في عرض التقويم

استخدم ClickUp كـ برنامج جدولة البناء مع الأخذ في الاعتبار مدى توافر أعضاء الفريق. استخدم طريقة عرض عبء العمل لفهم من يقوم بماذا. قم بتعيين المهام بناءً على مدى تفرغهم دون متاعب إضافية من رسائل الذهاب والإياب. ادعهم إلى مزامنة تقويماتهم ليتم تحديثها في أيام الإجازة تلقائيًا أيضًا.

ابقَ على اطلاع على عمليات التدقيق والتفتيش

استخدم ميزة قوائم المراجعة في ClickUp لإجراء عمليات التدقيق في الأقسام بدقة. يمكنك أيضًا إعدادها كأهداف يتم إكمالها قبل المراحل الرئيسية المقابلة.

إذا كنت معرضًا للخضوع لعمليات تدقيق خارجية، فقم بتعيين إمكانية الوصول بسلاسة إلى المتعاقدين/الوكالات الحكومية.

التعاون مع فرق متعددة الوظائف

إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp

من المديرين من خارج الموقع إلى الفنيين على أرض الواقع، اجعل الجميع على نفس الصفحة باستخدام مهام ClickUp . قم بتعيينها للمستخدمين، وأضف التعليقات، وقم بإضافة تعليقات، وقم بالإشارة إلى فريقك، وقم بالدردشة في الوقت الفعلي من سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة.

تتبع الوقت وإدارة الميزانيات

استخدم خاصية ClickUp برنامج تتبع الوقت لتسجيل الوقت لكل مهمة/مهمة فرعية. يمكنك بدء المؤقِّت وإيقافه أو إضافة الوقت لاحقًا عند اكتمال المهمة.

استخدم البيانات من وحدة تتبع الوقت لإنشاء تقديرات الجهد للمشاريع المستقبلية. قم بتحويل حسابات الوقت والجهد إلى ميزانيات يمكنك اقتراحها على القادة التنظيميين أو العملاء.

جرّب قوالب ميزانية مشروع ClickUp الخاصة بـ ClickUp لتبدأ بها.

تنظيم الموارد

اجعل جميع الأصول والموارد متاحة في مكان واحد على ClickUp Docs. قم بتضمين الملفات وتعيين إجراءات التشغيل الموحدة وتسجيل تفاصيل كل نشاط. استخدم ClickUp كـ أداة تحسين العملية مما يعطي رؤية واضحة لسياق المشروع بأكمله.

ابدأ على الفور باستخدام القوالب

لم يسبق لك استخدام أداة إدارة المشاريع من قبل؟ لا تقلق. إن قالب إدارة الإنشاءات ClickUp يقدم لك نقطة انطلاق رائعة.

فهو يساعدك على إدارة جميع عمليات الإنشاءات الخاصة بك في مكان واحد من خلال طرق العرض المبنية مسبقًا، والحالات المخصصة، والحقول المخصصة، والمستندات، والمزيد.

اجمع فريق البناء الخاص بك معًا على ClickUp

حتى أكبر مشاريع البناء يتم بناؤها لبنة لبنة. ولضمان أن تكون كل لبنة فعالة ومتوافقة وآمنة ومستدامة، تحتاج إلى رؤية دقيقة ونظرة شاملة.

صُمم برنامج ClickUp لإدارة الإنشاءات ليمنح البنائين والفنيين ومديري المشاريع هذا بالضبط.

وبفضل الميزات القوية لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، والتعاون، وإدارة المشاريع، ومشاركة المعرفة، والأتمتة، وغير ذلك الكثير، فإن ClickUp هو أفضل أداة لبدء العمل. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تبسيط المبيعات وإدارة المقاولين والعمل مع العملاء في مكان واحد. جرّب بنفسك. مجاناً. اشترك في ClickUp اليوم .