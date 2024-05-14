أفضل 10 بدائل لبرنامج WordAI للكتابة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

في عام 2022، طوّرت OpenAI's ChatGPT من OpenAI بشكل كبير اتجاه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، على الرغم من تطورها، يشكك العديد من مسوّقي المحتوى في فعالية هذه الأدوات بسبب مخرجاتها المعزولة ومنخفضة الجودة والمجزأة.

عادةً ما تفتقر غالبية برامج الذكاء الاصطناعي إلى الخبرة الخاصة بالصناعة وتكافح من أجل تبني نبرة صوت العلامة التجارية (ToV). وعلى الرغم من ذلك، ستندهش من تفوق بعض هذه الأدوات عبر الإنترنت على توقعاتك اليوم.

WordAi هي أداة لإعادة الصياغة معروفة بقدراتها المتقدمة في إعادة صياغة المحتوى، مما يجعلها أداة مفضلة لتعديل المحتوى وتنويعه في توزيع المحتوى.

ولكن ماذا لو أخبرتك أنه قد تكون هناك بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تطوراً من WordAI؟

بينما ننظر إلى خيارات أخرى مثل WordAI، دعنا نستكشف الأدوات الأحدث المتاحة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. هناك مجموعة كاملة من الحلول المبتكرة التي تناسب مختلف التفضيلات!

## ما الذي تبحث عنه في بدائل WordAI؟

كل الذكاء الاصطناعي التوليدي الفعال مساعد الكتابة يعتمد على نماذج لغوية كبيرة ويتم تدريبه على الإشراف الذاتي بأقل جهد ممكن. إذا كنت تتطلع إلى اختيار أحد أفضل بدائل WordAI، ففكر في الميزات التالية:

مطور على LLMs : تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجحة على مليارات الكلمات المُنظَّمة ضمن إطار عمل مكتفٍ ذاتيًا. اختر أداة ذات نموذج لغوي كبير (LLM) لتوليد محتوى مقنع ومتنوع

: تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجحة على مليارات الكلمات المُنظَّمة ضمن إطار عمل مكتفٍ ذاتيًا. اختر أداة ذات نموذج لغوي كبير (LLM) لتوليد محتوى مقنع ومتنوع المرونة على المطالبات : تحقق مما إذا كانمطالباتك تؤثر على أنماط ونغمات وصفات المخرجات الناتجة وتؤثر عليها

: تحقق مما إذا كانمطالباتك تؤثر على أنماط ونغمات وصفات المخرجات الناتجة وتؤثر عليها سهولة الاستخدام : يجب أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام. إذا كانت هناك تأخيرات أو فترات تعطل في إنشاء المحتوى أو بطء في الاستجابة للمطالبات، فقد لا يكون بديل WordAI موثوقًا به

: يجب أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام. إذا كانت هناك تأخيرات أو فترات تعطل في إنشاء المحتوى أو بطء في الاستجابة للمطالبات، فقد لا يكون بديل WordAI موثوقًا به القدرة على تحمل التكاليف: ما زلنا في الأيام الأولى لاتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي. لذا، لا ينبغي أن تكون أسعار أدوات إنشاء المحتوى مرتفعة للغاية

## أفضل 10 بدائل لـ WordAI لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

تتضمن منصة ClickUp للإنتاجية ما يلي ClickUp AI مساعد متكامل للكتابة بالذكاء الاصطناعي. يقدم ClickUp AI أكثر من 100 قالب جاهز للاستخدام لمختلف مهام التسويق والمحتوى، مثل إعادة الكتابة وإنشاء المحتوى وكتابة وصف المنتج.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

تتفوق ClickUp AI في إنشاء النسخ, تلخيص الملاحظات الطويلة وتنظيم جميع مستنداتك في مكان واحد. استخدم الذكاء الاصطناعي مع ClickUp المفكرة لتبادل الأفكار وتدوينها والاحتفاظ بها داخل منصة ClickUp.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق ClickUp Docs قوالب وتنسيقات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها. خصص مستنداتك حسب تفضيلاتك واستكشف وظائفها التعاونية مع أعضاء فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

إمكانيات متعددة الوظائف: إنشاء مقالات وأفكار أو إعادة كتابتها تلقائيًا، وتحويل أفكارك إلى خطوط عريضة. أنشئ محتوى ودراسات حالة عالية الجودة، وأنشئ نسخة من الصفحة المقصودة وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير دون المساس بالجودة

إنشاء مقالات وأفكار أو إعادة كتابتها تلقائيًا، وتحويل أفكارك إلى خطوط عريضة. أنشئ محتوى ودراسات حالة عالية الجودة، وأنشئ نسخة من الصفحة المقصودة وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير دون المساس بالجودة مُنشئ مراجعة الأداء بالذكاء الاصطناعي : تم تطوير Clickup AI بشكل فريد بالشراكة مع خبراء في مكان العمل في مختلف المجالات، وهو سهل الاستخدام لأي حالة استخدام عالية القيمة تقريبًا

: تم تطوير Clickup AI بشكل فريد بالشراكة مع خبراء في مكان العمل في مختلف المجالات، وهو سهل الاستخدام لأي حالة استخدام عالية القيمة تقريبًا النماذج : وفر ساعات لا حصر لها مع مكتبة قوية منقوالب ClickUp لتصميم مهام سير العمل وخرائط العمليات في وقت قياسي

: وفر ساعات لا حصر لها مع مكتبة قوية منقوالب ClickUp لتصميم مهام سير العمل وخرائط العمليات في وقت قياسي التتبع : تتبع التقدم المحرز في مشروعك الشخصي أو الجماعي من خلال ClickUp Tasks التعاون : حوِّل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ مع فريقك باستخدام ميزات متقدمة مثل السبورات البيضاء التعاونية والخرائط الذهنية

: تتبع التقدم المحرز في مشروعك الشخصي أو الجماعي من خلال ClickUp Tasks

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة

أكثر من 1000 تكامل:المسار السريعوتخصيص وتبسيط عمليات سير العمل الخاصة بك من خلال دمج العديد منأدوات الإنتاجية في لوحة تحكم ClickUp الخاصة بك، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وغيرها الكثير

قيود ClickUp

تأتي مع الكثير من الميزات، لذلك قد يكون هناك منحنى تعليمي (لحسن الحظ، هناك مركز مساعدة مفصّل، وندوات عبر الإنترنت، ونماذج، وأدلة إرشادية، ودعم لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من المنصة)

تكامل سلاك ليس مثاليًا - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. Jasper

عبر جاسبر جاسبر هو نسخة متعددة الأغراض من الذكاء الاصطناعي أداة كتابة محاكاة الكلام البشري باستخدام نماذج لغة التعلم (LLMs). استخدم Jasper لإنشاء محتوى أو إعادة كتابة المقالات تلقائيًا بأكثر من 25 لغة ومكتبة قوالب كبيرة.

يُعد Jasper أداة مفيدة مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين عملية الكتابة، مثل إنشاء المحتوى على دفعات، وتخصيص النبرة، واكتشاف الانتحال. كما أنها فعالة كأداة لإعادة الصياغة.

جاسبر أفضل الميزات

إنشاء نسخة تسويقية باستخدام المطالبات الصوتية من خلال خاصية التعرف على الكلام

إنشاء مقالات أو أفكار تسويقية أو إعادة كتابة المحتوى بأكثر من 30 لغة وتنسيقات مختلفة

اكتب منشورات مدونة، وإعلانات فيسبوك، ونسخة تسويقية، والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي متعدد المحتوى

قيود جاسبر

يُعد Jasper أغلى نسبيًا مقارنةً ببدائل WordAI الأخرى

ينتج Jasper مخرجات زائدة عن الحاجة لالمواضيع التقنية تتطلب تفكيراً دقيقاً

تسعير جاسبر

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

خطة المنشئ: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا خطة الفرق: 99 دولارًا/شهريًا

99 دولارًا/شهريًا خطة الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3. Anyword

عبر أي كلمة Anyword هو برنامج لإعادة كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي يدمج أبحاث العملاء باستخدام خوارزميات متقدمة لتحليل التفضيلات والتعليقات وبيانات السوق. يساعدك تكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم على إنشاء محتوى يلبي احتياجات جمهورك وتفضيلاته.

يستخدم Anyword معالجة اللغة الطبيعية والخوارزميات المستندة إلى البيانات لإنشاء نص ذي صلة بجمهورك المستهدف، وإنشاء مواد إعلامية وتحديد المحتوى المكرر.

كما أنها فعالة أيضًا كأداة تلقائية لتدوير المقالات وتعمل كأداة لإعادة الصياغة. لا يزال Anyword أحد أفضل برامج إعادة كتابة المقالات على الإنترنت.

أفضل ميزات برنامج Anyword

إنشاء نسخة تسويقية يمكن لجمهورك المستهدف الارتباط بها باستخدام تكامل أبحاث العملاء

إنشاء عدد غير محدود من الكلمات عند كتابة أو إعادة كتابة المحتوى على أي خطة اشتراك

وفّر الوقت مع ميزة "إنشاء حالة استخدام خاصة بك" وأنتج منشور مدونة عالي الجودة يتطابق مع صوتك وأسلوبك المقصود

قيود أي كلمة

لا يتكامل Anyword مع برامج SaaS الأخرى أو البرامج المستندة إلى السحابة

لا يحتوي البرنامج على تطبيق لسطح المكتب أو الهاتف المحمول، لذا فإن خيارك الوحيد للوصول إليه هو من خلال المتصفحات عبر الإنترنت

أداة الذكاء الاصطناعي هذه باهظة الثمن، كما أن الإصدار التجريبي المجاني له العديد من القيود

تسعير #### تسعير Anyword

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

المبتدئين: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الفرق المستندة إلى البيانات: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا الشركات: 349 دولارًا/شهريًا

349 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. Rytr

عبر ريتر Rytr هو برنامج مجاني بديل لبرنامج WordAI الذي ينشئ مقالات فريدة من نوعها ويعيد كتابتها. يعد Rytr ممتازًا لجميع أنواع المواد، حتى المواضيع التقنية، ويتميز بمدقق نحوي لضمان كتابة خالية من العيوب.

يلبي Rytr جميع احتياجات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي سواء لكتّاب المحتوى أو للمديرين التنفيذيين على مستوى المديرين التنفيذيين الذين يحتاجون إلى كاتب شخصي. وباعتباره معيد كتابة المقالات، فإنه يساعد على توليد نوعيات مختلفة من إعادة كتابة المقالات.

ريتر أفضل الميزات

الوصول إلى أكثر من 20 نغمة ونمط وإنشاء محتوى عالي الجودة بأكثر من 30 لغة

إنشاء بريد إلكتروني مخصصنص تسويقيومحتوى قصير، وموجزات محتوى مخصصة

إنتاج ثلاثة إصدارات نصية وإدارة تحليل SERP (صفحة نتائج محرك البحث)

إنشاء منشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخة الويب

قيود ريتر

خطة التوفير لها حد 100 ألف حرف، والبرنامج المجاني له حد 10 آلاف حرف

وظيفة البحث عن الكلمات المفتاحية ليست متطورة للغاية، ولا يوجد تمييز واضح بين كل خطة باستثناء الحد من الكلمات

المقالات المغزولة تفتقر إلى التنظيم المناسب وأحيانًا ما تكون متكررة

تسعير #### ريتر

خطة مجانية للأبد

خطة التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الباقة غير المحدودة: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

5. Sudowrite

عبر سودورايت Sudowrite هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في إنشاء الخطوط العريضة والمسودات الأولى بطريقة تقضي على مشكلة الكاتب. يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى بمساعدة نموذج اللغة الطبيعية الخاص ب OpenAI.

إذا كنت تتطلع إلى كتابة قصة خيالية أو أي شكل من أشكال الكتابة الإبداعية، فإن Sudowrite يجلب لك أفكاراً قصصية ممتازة بناءً على مدخلاتك.

Sudowrite أفضل الميزات

يستخدم Sudowrite أنواعًا مختلفة من نماذج المحولات، بما في ذلك GPT 3 و GPT 3.5 و GPT 4 وغيرها من نماذج المحولاتنماذج المعالجة مثل أنثروبيك كلود 2

رائع لتوليد الأفكار، والتخطيط، وتوسيع المحتوى، والتغلب على عائق الكاتب

إنشاء مقالات خيالية باستخدام خطوط القصة والأفكار التي تم إنشاؤها بواسطة Sudowrite

قيود Sudowrite

لكل خطة اشتراك حد أقصى لعدد الأحرف. كما توفر الخطة التجريبية المجانية إمكانية الوصول إلى 500 كلمة لكل طلب والميزات الأساسية فقط

التناقضات في المحتوى الذي تم إنشاؤه تعتمد بشكل كبير على التحرير البشري. بالإضافة إلى ذلك، قد يبدو المحتوى مملاً أو مبتذلاً أو غير مناسب

غير مناسب للمدونات والنسخ التسويقية

تسعير Sudowrite

للهواة والطلاب: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا احترافي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: 100 دولار شهريًا

Sudowrite التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. Copy.ai

عبر Copy.ai Copy.ai هو أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم GPT-4 لإنشاء مقالات عالية الجودة لأغراض مختلفة. يساعدك Copy.ai بواجهته سهلة الاستخدام، ومكتبة القوالب الشاملة، وميزاته الجذابة. هذه المقالة أداة إعادة الكتابة تُنشئ محتوى جذاباً للغاية ونسخة بريد إلكتروني وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

من الوظائف الأخرى المثيرة للاهتمام في Copy AI هي قاعدة المعلومات الخاصة بها، والتي تساعدك على حفظ المعلومات الأساسية أثناء توليد أفكارك ونسخك. تسحب قاعدة المعلومات هذه المعلومات من المحتوى الخاص بك أثناء توليدها أو تدويرها بناءً على أوامرك.

أضف عناصر جديدة إلى قاعدة المعلومات الخاصة بك، واسحب علامة جديدة، ثم اذكر العلامة كلما أردت الإشارة إليها في نسجك أو نسختك التي تم إنشاؤها.

أفضل الميزات #### Copy.ai

استكشف مكتبة القوالب الهائلة الخاصة به

حفظ المعلومات المهمة وإعادة استخدامها باستخدام قاعدة المعلومات الخاصة به

يوفر Copy.ai مستويات عالية من الأمان

التصحيح التلقائي للأخطاء النحوية والإملائية أثناء التدقيق اللغوي

استخدم ميزة المترجم للترجمة مع أكثر من 25 لغة للاختيار من بينها

تقليد Copy.ai

يشكو المستخدمون من مشاكل في جودة المحتوى حيث أن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي غالبًا ما يتحول من GPT4 إلى GPT3 أثناء الجلسات

تشير غالبية المراجعات إلى صعوبة إلغاء العضوية وعدم استجابة خدمة العملاء

تسعير Copy.ai

الخطة المجانية: تسمح بما يصل إلى 2000 كلمة في الشهر.

تسمح بما يصل إلى 2000 كلمة في الشهر. الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا (لمستخدم واحد فقط)

49 دولارًا شهريًا (لمستخدم واحد فقط) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CopyAI

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. SurferSEO

عبر راكب الأمواج SurferSEO هي أداة قائمة على السحابة تساعدك في المقام الأول على تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث، كما أن لديها أداة ذكاء اصطناعي توليدية تسمى "Surfer AI"

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بصياغة منشورات مدونة عالية الجودة تشبه الإنسان مع تحسين كلماتك الرئيسية المستهدفة دون المساس بالجودة. تحتاج إلى اشتراك نشط في SurferSEO لاستكشاف الأداة.

إن Surfer AI هو ذكاء اصطناعي متقدم يقدم اقتراحات قائمة على البيانات لتحسين المحتوى الخاص بك. يعمل Surfer AI على تبسيط عملية الكتابة ببضع نقرات فقط إذا كنت تتطلع إلى إنشاء نسخة إعلانية أو تدوير المقالات أو إنتاج محتوى عالي الجودة.

أفضل ميزات SurferSEO

استكشف محرك GPT-4 المُعزَّز بحجم سياق يبلغ 32 ألفًا يغذي الأداة بمزيد من الحقائق أثناء توليد النص

إنشاء نبرة صوتية تشبه نبرة صوت الإنسان (ToV) مع تقليل التكرار وتجربة تحسينات كبيرة في الانتقالات بين الأقسام المختلفة لمقالاتك

تتكامل مع أدوات كتابة المحتوى الأخرى، بما في ذلك Jasper، لتحسين عملية تحرير المحتوى

استخدم محلل SERP Analyzer الخاص بـ SurferSEO للحصول على رؤى شاملة حول أداء كلماتك الرئيسية المستهدفة على محركات البحث. الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأدائها ورؤيتها

حسِّن المحتوى الذي تم إنشاؤه لمحركات البحث باستخدام SurferSEO

قيود SurferSEO

يجب أن تكون مشتركًا في الإصدار المتميز من Surfer SEO لاستخدام Surfer AI، والذي قد يكون مكلفًا بالنسبة للبعض

أسعار سيرفر SEO

الإصدار الأساسي: 89 دولارًا شهريًا (يشمل 15 مقالة محرر محتوى)

89 دولارًا شهريًا (يشمل 15 مقالة محرر محتوى) متقدم: 179 دولارًا شهريًا (يشمل 45 مقالة محرر محتوى)

179 دولارًا شهريًا (يشمل 45 مقالة محرر محتوى) الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا (يشمل 90 مقالة محرر محتوى)

299 دولارًا شهريًا (يشمل 90 مقالة محرر محتوى) المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurferSEO

G2: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. Hypotenuse

عبر Hypotenuse.ai Hypotenuse AI هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يستفيد من GPT 4 لإنتاج منشورات مفصّلة ومسودات نسخ بلغات متعددة.

توليد محتوى محادثة مناسب للموضوعات وإجراءات بحثية بأقل قدر من الأخطاء. كما يوفر كاشف الانتحال المدمج به مرونة أكبر عند إنشاء النص أو تعديله.

Hypotenuse أفضل الميزات

تبسيط عملية الكتابة من توليد الأفكار إلى إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

التحقق من المحتوى الخاص بك بسهولة، واكتشاف مصادر مقالتك، وضمان أصالة ومصداقية المحتوى الخاص بك

استخدم درجات المحتوى لتحسين جودة إنشاء المحتوى الخاص بك

استكشف لغات متعددة مع توفر أكثر من 25 لغة

قيود Hypotenuse

على الرغم من احتوائه على مجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف أنواع المحتوى، إلا أنه يوفر خيارات محدودة لتعديل المحتوى

مصمم في المقام الأول لإنشاء محتوى التجارة الإلكترونية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد لا يُظهر نفس الفعالية عند استخدامه لأنواع المحتوى التقني أو الطويل

تسعير Hypotenuse

الخطة الفردية: 29 دولارًا شهريًا (مقابل 50000 كلمة شهريًا)

29 دولارًا شهريًا (مقابل 50000 كلمة شهريًا) خطة الفرق: 59 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 120000 كلمة شهريًا)

59 دولارًا شهريًا (بحد أقصى 120000 كلمة شهريًا) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Hypotenuse

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. HyperWrite AI

عبر فرط الكتابة HyperWrite هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على كتابة محتوى أكثر تفصيلاً واتساقاً. إذا كنت في حاجة إلى مساعد شخصي للرد على رسائل البريد الإلكتروني الضخمة، فإن برنامج إضافة كروم هذا يعمل كمساعد شخصي يقوم بإنشاء ردود على البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يحتوي HyperWrite على العديد من الوظائف المثيرة للاهتمام، مثل وظيفة TypeAhead، التي تتنبأ بالكلمات والعبارات أثناء الكتابة. كما توفر وظيفة الترجمة العالمية ترجمات دقيقة عبر لغات مختلفة.

أفضل ميزات HyperWrite

استخدم ميزة الإكمال التلقائي المضمنة لإنهاء المحتوى الخاص بك بضغطة زر بسيطة

الوصول إلى المرادفات وبدائل الكلمات لتحسين خيارات جودة اللغة في منشور مدونتك

وظائف مثل TypeAhead تتنبأ بالكلمات والعبارات أثناء الكتابة

يعمل كمساعد شخصي لإدارة رسائل البريد الإلكتروني المطولة بكفاءة

قيود الكتابة المفرطة

خيارات التخصيص المحدودة، حيث لا يمكنك إنشاء قوالب أو تنسيقات شخصية للمحتوى الخاص بك

أفاد بعض المستخدمين أنه يوفر نتائج محتوى عالية الجودة ولكنه يفتقر إلى الإحساس الإنساني الذي يجعل المحتوى جذابًا

يناسب HyperWrite الكتابة العامة وغير الخيالية، ولكنه قد لا يكون فعالاً لأنواع أخرى من المحتوى

تسعير HyperWrite

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد (15 جيلًا شهريًا و500 نوع في اليوم)

مجانية إلى الأبد (15 جيلًا شهريًا و500 نوع في اليوم) الخطة المميزة: 19.99 دولارًا شهريًا (أجيال غير محدودة و200 رصيد مساعد)

19.99 دولارًا شهريًا (أجيال غير محدودة و200 رصيد مساعد) الخطة الفائقة: 44.99 دولارًا شهريًا (500 رصيد مساعد)

تقييمات ومراجعات Hyperwrite

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. Frase

عبر Frase.io Frase هو موقع شامل مولد محتوى الذكاء الاصطناعي وأداة تحسين لدمج أبحاث تحسين محركات البحث مع كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي. فهو يطابق المحتوى الخاص بك مع نية المستخدم وخوارزمية البحث من خلال تحليل أفضل النتائج أثناء إنتاج المحتوى على نطاق واسع.

يدمج Frase بين مهارات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ووظائف البحث في تحسين محركات البحث، مما يجعله أداة متعددة الوظائف لمُنشئ محتوى الذكاء الاصطناعي ومساعد التحسين.

أفضل ميزات Frase

محلل سيرب وميزة تقييم المنافسة

يطابق المحتوى الخاص بك مع نية المستخدم وخوارزمية البحث من خلال تحليل أفضل النتائج لكلماتك الرئيسية

حدود #### Frase

لا توجد نسخة مجانية

تكرار النص باستمرار، مما يجعله غير مناسب للمستخدمين

تسعير #### Frase

منفرد: 14.99 دولارًا شهريًا (لكل مستخدم)

14.99 دولارًا شهريًا (لكل مستخدم) الأساسي: 44.99 دولارًا شهريًا (لكل مستخدم)

44.99 دولارًا شهريًا (لكل مستخدم) الفريق: 114.99 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين وخيار 25 دولارًا شهريًا لكل عضو إضافي في الفريق)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

أفضل أداة بديلة للذكاء الاصطناعي لتوليد وإعادة كتابة الكلمات

توقعنا جميعًا تعطل المقالات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عندما أعلنت Google عن تحديث المحتوى المفيد. ولكن لدهشتنا، دعمت Google ذلك من خلال تقديم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يقدم كل من أفضل بدائل WordAI المذكورة أعلاه وظائف محتوى فريدة من نوعها تذهل العقل، لذا يرجى اختيار أداة بديلة للذكاء الاصطناعي تتوافق مع شروطك. ClickUp AI هو أفضل بديل يمكنك اللجوء إليه وهو أحد أفضل البدائل المجانية. قد ينتج WordAI عمليات إعادة كتابة جيدة، ولكن ClickUp AI يولد أفضل محتوى عالي الجودة عند إقرانه مع الآخرين.

ومع ذلك، نوصيك بشدة بمراقبة كيفية تحرير كل جزء من عمليات إعادة الكتابة أو الإنشاء للحصول على مخرجات محتوى عالية الجودة تجذب جمهورك المستهدف. التسجيل مجاناً اليوم!