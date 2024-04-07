الورقة الذكية مقابل جيرا: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

هل حان الوقت لفريقك أن يبتعد عن تتبع المهام على الورق أو الملاحظات اللاصقة؟ هناك مجموعة كبيرة من أدوات إدارة المشاريع للاختيار من بينها، لكن Smartsheet و Jira من أكثر التطبيقات شيوعًا للفرق الكبيرة.

يعمل كلا الحلين على تبسيط تخطيط المشاريع وإدارة المهام، ولكن إعدادهما ووظائفهما ليست متشابهة تماماً.

إذن، أي الخيارين - Smartsheet أم Jira - هو الأنسب لعمل فريقك؟

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على ماهية كل منهما برنامج إدارة المشاريع والميزات الأكثر إلحاحًا التي يجلبها خيار إدارة المشاريع، وكيفية تكديسها جنبًا إلى جنب. كما سنشارك أيضًا أداة غير سرية لتبسيط مهام فريقك ومشاريعه ومحادثاته وقوالبها في مكان واحد. ✨

ما هو Smartsheet؟ الورقة الذكية هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تجمع بين الألفة التي يوفرها برنامج Excel وقوة منصة إدارة المشاريع SaaS (PM). قد يبدو وكأنه حل لقاعدة بيانات أو جدول بيانات، ولكنه في الواقع منصة لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسة مصممة للتوسع.

عبر ورقة ذكية يدعم برنامج إدارة المشاريع هذا التعاون في الوقت الفعلي ومجموعة رائعة من لوحات المعلومات، ومخططات جانت، وميزات الأتمتة، وبرامج تتبع المشكلات لتتبع المهام.

ميزات Smartsheet

يركز Smartsheet على البيانات بشكل كبير، لذا فهو مثالي للفرق التي تدير الكثير من البيانات. ولكن حتى لو لم تكن أنت، فهناك الكثير مما يعجبك في أداة مديري المشتريات السحابية هذه.

1. طرق العرض وسير العمل ولوحات المعلومات - يا إلهي!

يأتي Smartsheet مع أدوات وقوالب قوية لإدارة الأشخاص والمشاريع والموارد والأفكار الكبيرة في مكان واحد. يتم عرض مشاريعك في طريقة عرض الشبكة افتراضيًا، ولكن يمكنك التبديل إلى طريقة عرض مخطط جانت أو الرسم البياني أو التقويم لإلقاء نظرة من زاوية أخرى.

عبر Smartsheet

يأتي Smartsheet مع نماذج مخصصة لجمع البيانات التي تغذي أوراقك في الوقت الفعلي، وهو أمر مثالي إذا كنت مدير مشروع يركز على البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح برنامج إدارة المشروع بالتعاون الداخلي أو الخارجي، لذا فهو مناسب تماماً للعمل جنباً إلى جنب مع العملاء أو المقاولين أو الشركاء الخارجيين. يتضمن النظام أيضاً أدوات التدقيق التي تجعل من المراجعات الإبداعية أمرًا سهلاً وتقارير تتبع الوقت لإعداد الفواتير أو لإدارة الموارد داخليًا (أو خارجيًا) بشكل أفضل.

2. إدارة المشاريع والمحافظ (PPM)

عبر Smartsheet

يدعم إعداد Smartsheet PPM في Smartsheet التخطيط والمواءمة والتنفيذ والتوسع. فهو يستخدم البيانات في الوقت الفعلي لاكتشاف أوجه القصور في سير عمل فريقك ومشاريعك حتى تتمكن من تقليل العمل اليدوي وإنفاق طاقتك على الأشياء التي تحرك الإبرة بالفعل.

ليس ذلك فحسب، بل يساعدك Smartsheet PPM على توحيد و تحسين العمليات من خلال فرز البيانات في الوقت الفعلي، لذلك إذا كنت مهووسًا بالكفاءة، فإن ميزة إدارة الموارد هذه ضرورية. لا يضر أن Smartsheet يأتي أيضًا مع كل من القوالب النمطية والقابلة للتخصيص أتمتة سير العمل خارج الصندوق.

3. التكامل

حتى لو كنت تتبع المشاريع على الورق الآن، هناك احتمال كبير أن يكون فريقك يستخدم بالفعل أدوات مختلفة. ولكن لا داعي للتخلص من الطفل مع ماء الحمام - فقط قم بإعداد تكامل Smartsheet مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل.

تتكامل حلول Smartsheet لإدارة المشاريع مع الكثير من التطبيقات الأخرى، بما في ذلك:

Slack

مساحة عمل جوجل

جيرا

سيرفس ناو

مايكروسوفت 365 و Teams

سيلز فورس

Power BI

زابير

شير بوينت

Adobe Creative Cloud

DocuSign

إذا كان فريقك دائم التنقل، فإن Smartsheet يحتوي أيضًا على تطبيق للأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid.

وإذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تخصيصًا، فإن Smartsheet يسمح لك بإنشاء تطبيق مخصص تمامًا بدون تعليمات برمجية.📱

4. الموافقات وتخزين الأصول

قد يبدو Smartsheet وكأنه نظام أساسي يركز على البيانات (وهو كذلك بالتأكيد)، ولكنه يحتوي أيضًا على ميزات مصممة للمسوقين والفرق الإبداعية. قم ببناء استراتيجيتك في Smartsheet وقم بمواءمتها مع المقاييس الكمية من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمعرفة أهدافك الكبيرة والأداء في الوقت الفعلي في آن واحد.

الميزانيات هي التي تجعل التسويق يدور حولك، لذا استخدم Smartsheet من أجل الجداول الزمنية المتوقعة والموارد والمزيد مع البيانات في الوقت الفعلي.

عبر Smartsheet

لا داعي للتنقل بين برنامج إدارة المشروع وتطبيق التخزين السحابي أيضًا. يخزن Smartsheet الأصول الكبيرة بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك العروض ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو بدقة 8K.

إن سهولة استخدام Smartsheet تجعل من السهل تحميل الملفات ومشاركتها والتعاون بشأنها مع فريقك. تقوم أداة التدقيق في Smartsheet بتتبع مكان أصولك وما إذا كان قد تمت الموافقة عليها بعد - لا مزيد من الانتظار في طي النسيان في تصميم الجرافيك.

5. التحول الاستراتيجي

هل تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات الجادة؟ إن Smartsheet يدعمك. يدعم إعداد التحول الاستراتيجي الخاص به الإصلاحات الشاملة للشركة، بدءًا من إدارة العمليات و تدفقات العمل الذكية إلى موصلات البيانات و الاستراتيجيات التشغيلية .

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ما هي جيرا؟

تمتلك شركة أطلسيان العملاقة للبرمجيات جيرا ، واحدة من أكبر أدوات إدارة المشاريع لتطوير البرمجيات والفرق الرشيقة. على عكس Smartsheet، الذي يتناسب مع أي نوع من أنواع العمل تقريبًا، تم تصميم Jira لتطوير البرمجيات من الألف إلى الياء.

عبر جيرا إذا كنت تقود فريقًا إبداعيًا، فمن المحتمل ألا يكون من المنطقي استخدام برنامج Jira، ولكن إذا كنت مسؤولاً عن فريق DevOps تقني، فهذا هو الفائز الواضح في المواجهة بين Smartsheet و Jira.

قد يكون Jira أكثر تخصصًا، ولكنه أيضًا جزء من نظام Atlassian البيئي. إذا كنت بحاجة إلى وظائف أو ميزات إضافية، يمكنك بسهولة إضافة منتجات أخرى حسب الحاجة، مثل Confluence أو Open DevOps.

ميزات جيرا

تعد Jira خيارًا مناسبًا لفرق التطوير بفضل إعدادها الرشيق أولاً، والقوالب، وأدوات السحب والإفلات الأوتوماتيكية وغيرها.

1. التخطيط والتتبع والإصدار والإبلاغ في مكان واحد

أدخل أهدافك الكبيرة والجريئة لإنشاء قصص المستخدمين وتتبع المشكلات وتعيين المهام لفريقك. اعرض مشاريعك في جدول زمني أو لوحة أو عرض مخطط جانت للحصول على رؤية كاملة للمشروع.

عبر جيرا

إذا كنت تتتبع إصدارات مختلفة من البرامج، فإن جيرا تسجل جميع الإصدارات حسب تاريخ البدء وتاريخ الإصدار والوصف. هذا منقذ للحياة إذا كنت تدير إصدارات متعددة في وقت واحد وتحتاج إلى عرض عالي المستوى لحالة كل مشروع.

هل تريد المزيد من البيانات؟ انتقل إلى تصورات بيانات جيرا في الوقت الفعلي في الجدول الزمني أو لوحة كانبان عرض. من خارج الصندوق، تأتي Jira مع تقارير فنية مثل تقارير السبرنت ومخططات الإنجازات ومخططات التحكم. يمكنك حتى سحب التقارير حسب المستخدم وإصدار البرنامج لرؤية كيف يعمل فريقك بكفاءة .

ولكن مهلا، إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تخصيصًا، فإن Jira تحصل عليه. يسمح لك بإنشاء لوحة تحكم مخصصة تعرض البيانات الأكثر أهمية فقط في مكان واحد. 📊

2. التكامل

لدى Jira العديد من عمليات التكامل بحيث لا يمكننا حتى سردها كلها هنا. ذلك لأن عمليات التكامل تأتي من خلال سوق Atlassian الواسع بشكل مثير للإعجاب. ابحث عن عمليات التكامل من فئات مثل إدارة علاقات العملاء ووحدات الماكرو والبريد الإلكتروني والمراقبة والمزيد.

تشمل عمليات التكامل الشائعة Miro و Figma و GitLab، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ربط حل مديري المشتريات الخاص بك بأدواتك التقنية، فإن Jira مناسب تمامًا.

3. الأتمتة

تتعامل أتمتة Jira مع العديد من المهام الصعبة نيابةً عنك، مثل إرسال الإشعارات أو بدء سير العمل.

عبر جيرا

لا يلزم وجود رمز: اختر من مشغّلات الأتمتة المُعدّة مسبقًا في Jira أو قم بتخصيص مشغّلاتك الخاصة. إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، سيوصي Jira بالمشغلات استنادًا إلى إعداد حسابك وسجله.

تُعد عمليات التشغيل التلقائي الخاصة به رائعة لإنشاء تقارير عبء عمل المستخدم من أجل إدارة أفضل للموارد - حتى تتمكن من تعيين أو تفويض العمل تلقائيًا عبر الفريق. يمكن أن تتحسن كفاءة تخطيط مشروعك بالتأكيد عندما أتمتة مهام سير العمل مع حلول إدارة المشاريع الخاصة بها.

4. القوالب

تأتي Jira مليئة بالقوالب المصممة لبدء مشاريعك وانطلاقها. معظمها قوالب لإدارة العمل لكن Jira تقدم أيضًا قوالب لإدارة الخدمات وتطوير البرمجيات وحتى التسويق والتصميم.

عبر جيرا

ليست هناك حاجة لتصميم مشروع من الصفر. استخدم قالبًا لإعداد المشاريع بسرعة بتنسيق لوحة كانبان أو لوحة سكروم لتتبع مشكلات DevOps - العالم هو محارتك.

تسعير Jira

مجاني

عادي: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين القسط : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 10 مستخدمين خطة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

سمارتس ووتش مقابل جيرا: مقارنة الميزات

يتمتع كل من Smartsheet و Jira بالقدرة على التعامل مع المشاريع للمؤسسات والشركات الصغيرة. ومع ذلك، هناك الكثير من الاختلافات بين هاتين المنصتين، واتخاذ القرار بشأن الخيار الصحيح يعود في النهاية إلى احتياجات عملك.

1. حالة الاستخدام

يدعي Smartsheet أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد لفرق تكنولوجيا المعلومات، ولكنه لم يتم تصميمه للتطوير أو تكنولوجيا المعلومات مثل Jira. Jira _يمكن أن يعمل للفرق غير التقنية، ولكنك لن تحصل على قيمة أموالك حقًا (وربما تربك الأشخاص في قسم التسويق بحلول إدارة المشاريع المعقدة غير الضرورية).

ومع ذلك، يعمل Smartsheet بشكل جيد لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. إذا كنت تخطط لتحويل مؤسستك بأكملها إلى حل واحد لإدارة المشاريع، فإن Smartsheet أكثر تنوعًا ولديه منحنى تعليمي أقصر.

الفائز: Smartsheetheet لتعدد الاستخدامات؛ Jira لفرق البرمجيات

2. القوالب

هل تحتاج إلى توفير الوقت؟ يقدم كل من Jira و Smartsheet قوالب. تقدم Jira حوالي 40 نموذجًا يركز معظمها على تنسيق المشروع. من ناحية أخرى، يقدم Smartsheet قوالب بلغات متعددة ولديه أكثر من 190 نموذجًا باللغة الإنجليزية لكل شيء بدءًا من الاختبارات القصيرة المنبثقة إلى خرائط طريق المنتج إلى حملات البريد الإلكتروني. إنه الخيار الأفضل إذا كنت تريد قوالب لاستخدامات مختلفة.

الفائز: Smartsheet

3. الأتمتة والذكاء الاصطناعي

عبر Smartsheet

يأتي كل من Jira و Smartsheet مع أدوات أتمتة سير العمل بالسحب والإفلات. ولكن في المواجهة بين Jira و Smartsheet، يبقى أن نرى أيهما يسود عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

يقوم تطبيق Smartsheet حاليًا باختبار الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي لإنشاء الصيغ وإنشاء المخططات ومساعد الذكاء الاصطناعي المباشر. وهو ليس متاحًا للجميع في الوقت الحالي، على الرغم من أنهم يخططون لإصداره قريبًا.

في الوقت الحالي، تقدم Jira الذكاء الاصطناعي في شكل وكلاء افتراضيين لتخفيف العبء عن أعضاء الفريق الذين يعملون في أدوار دعم العملاء. ولكن هناك المزيد في المستقبل: سجِّل في قائمة الانتظار لتكون من أوائل من يختبرون الذكاء الاصطناعي من Atlassian Intelligence AI، والذي يعد بإنشاء المحتوى، والاهتمام ب ملاحظات الاجتماع والملخصات، والإجابة على جميع أسئلتك حول المشروع.

الفائز: من السابق لأوانه معرفة ذلك

4. إدارة الأصول الرقمية

تعد إدارة الأصول الرقمية (DAM) أمرًا ضروريًا للحفاظ على ملفات مؤسستك في مساحة رقمية منظمة ومرتبة. لسوء الحظ، لا يوفر Jira إدارة الأصول الرقمية على الإطلاق - عليك الحصول على منتج آخر من Atlassian، Brandfolder، لهذا الغرض.

يقدم Smartsheet DAM، مما يجعل من السهل تنظيم المستندات وتأمينها ومشاركتها إما داخليًا أو مع شركاء خارجيين. لا تقلق؛ فهو يأتي أيضًا مع ميزات أذونات قوية للحفاظ على معلوماتك تحت القفل والمفتاح.

الفائز: Smartsheet

5. التسعير

Jira و Smartsheet ليسا بعيدين عن بعضهما البعض في التسعير. تبلغ تكلفة Jira 1.15 دولارًا إضافيًا لكل مستخدم (لـ 10 مستخدمين) على خطتها القياسية. ومع ذلك، فإن Jira أرخص بسعر 16 دولارًا لكل مستخدم على الباقة المميزة، بينما يتقاضى Smartsheet 25 دولارًا لكل مستخدم على فئة الأعمال.

لحسن الحظ، يقدم كل من Smartsheet و Jira إصدارات مجانية، بحيث يمكنك تجربتها قبل الشراء.

الفائز: Jira للميزات الأساسية؛ Smartsheet للحسابات ذات المستوى الأعلى

Jira مقابل Smartsheet على موقع Reddit

كما ترى، لا يوجد فائز واضح في المناظرة بين Smartsheet و Jira. لقد استشرنا أهل الخير في ريديت لتقييم أداة إدارة المشاريع الأفضل للتطبيقات المختلفة.

بعض المستخدمين معجبون بشدة بأداة Jira: "بصفتي شخصًا استخدم Asana وTrillo وMS Project وSmartheet، لا يمكنني تخيل أن أكون منتجًا بنفس القدر دون البساطة والمساءلة التي أرتبط بها مع Jira"، كما قال أحدهم.

ومع ذلك، شعر مستخدمون آخرون أن Jira لا يناسب احتياجاتهم تمامًا. قال أحد المستخدمين: "لقد مر وقت طويل منذ بحثنا عن الأداة، ولكن يبدو أنني أتذكر أننا قررنا أن جيرا كانت بمثابة مطرقة ثقيلة لمشكلة الذباب لدينا. لم تكن مطابقة جيدة. جربنا مجموعة كاملة من الأدوات. والآن، كانت أداة Smartsheet + Teams بمثابة تغيير قواعد اللعبة."

قال مستخدم آخر إن تطبيق Jira كان معقدًا للغاية وأن "أدوات مثل Trello و Smartsheet أكثر تنوعًا وأكثر ملاءمة للفرق الأصغر التي تحتاج إلى التحرك بسرعة."

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لكل من Smartsheet و Jira إيجابياته وسلبياته. أحدهما أفضل للمطورين، بينما الآخر أكثر عمومية. ولكن من قال إن عليك الاختيار بين منصة فائقة التخصص وأخرى أكثر عمومية؟ 👀

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انظر، لا يوجد فائز واضح في لعبة شد الحبل بين Jira و Smartsheet. فلكل منهما إيجابياته وسلبياته. يعود الأمر إلى سير عملك واحتياجاتك.

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