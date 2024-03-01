أفضل مكاتب إدارة المشاريع لعام 2025: رؤى استراتيجية من أفضل مكاتب إدارة المشاريع في الصناعة&8217;الأفضل في هذا المجال

إن الكفاءة التشغيلية والاحتفاظ بالعملاء والتدفق النقدي هي عنوان اللعبة في عام 2024\2024. هكذا يقول استطلاع شمل حوالي 300 من قادة الأعمال. وهذا ما يقوله أيضاً العديد من مديري مكاتب إدارة المشاريع الذين يعملون في مختلف القطاعات في هذا الوقت الذي يشهد حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير.

إذا كانت هذه هي أهدافك أيضاً، فأنت في صحبة جيدة. وأنت محظوظ أيضًا. لأننا حددنا خمس شركات رائدة في مجال مكاتب إدارة المشاريع التي تحقق هذه الأهداف.

إليكم من هم، ولماذا نراقب ما يقومون به، وما الذي يقولونه عن أهم الأهداف التي حددناها في تقريرنا الأخير تقرير PunchUp .

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اللعب الهجومي مع الكفاءة

كاتيتجا موليلي

الشركة: شركة كوكا كولا الوظيفة: مدير أول مكتب إدارة المشاريع الابتكارية كاتيتجا موليلي هو مدير رفيع المستوى ذو خبرة تمتد عبر مختلف الصناعات - من الهندسة إلى الاستشارات والخدمات المصرفية إلى السلع الاستهلاكية سريعة التداول. منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وهو يقود ويدير محفظة الابتكار في شركة Coca-Cola Africa Operating، ومقرها في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

عندما يتعلق الأمر بالمبادرة والمرونة من أجل تحقيق الكفاءة, يشرح أهمية عمل الفرق معًا لحل نفس المشاكل.

نحن فريق مترابط ومتكامل للغاية - نحن نرى التحديات في المستقبل، ونعالجها في وقت مبكر جدًا. عندما ظهرت جائحة كوفيد-19، أدركنا أننا بحاجة إلى التوقف عن إدخال التعقيدات. ما فعلناه هو إيقاف وكالة الابتكار لدينا مؤقتًا. "دعونا نتوقف الآن ولننظر إلى الأشياء التي تعمل" كان الأمر يتعلق بإعادة ترتيب الأولويات والتوازن والتأكد من أن الموارد التي لدينا في الأماكن الصحيحة.

كاتيتجا موليه، مدير أول لمكتب إدارة المشاريع الابتكارية في شركة كوكا كولا

الاستثمار في التكنولوجيا

مرسيدس مارتينيز سانز ### مرسيدس مارتينيز سانز

الشركة: إندرا الوظيفة: مدير مكتب إدارة المشاريع مرسيدس مارتينيز سانز هي مديرة مكتب إدارة المشاريع ومقرها مدريد وتتمتع بخبرة عميقة في إدارة المشاريع وخلفية تشمل تطوير البرمجيات المشاريع والاستشارات. عملت مرسيدس كعضو في اللجنة الأساسية للمنهجيات والمعايير على حد سواء، كما عملت كعضو في اللجنة الأساسية ل الإصدار الخامس من دليل PMBOK وتعاون كخبير موضوعي في مشاريع أخرى ذات صلة.

وشاركت أيضًا في معيار ISO 21500 الخاص بإدارة المشاريع وISO 21502 الخاص بإدارة المشاريع ومحفظة البرامج. وهي عضو في مجلس إدارة فرع معهد إدارة المشاريع في مدريد بإسبانيا.

نحن منبهرون بخلفيتها القوية والتزامها باستخدام التكنولوجيا الجديدة لخلق الكفاءة والتركيز لفرقها حيث إنها أوضحت سابقًا في معهد إدارة المشاريع .

سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا في التحليلات وينبغي دمجه في مكاتب إدارة المشاريع. دع الآلات تقوم بالعمل المتعلق بالبيانات ويجب على مديري المشاريع التركيز أكثر على الجزء البشري.

مرسيدس مارتينيز سانز، مديرة مكتب إدارة المشاريع في إندرا

إعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين

كاثي هونيغ

الشركة: ريفيان الوظيفة: مدير أول، مكتب إدارة شؤون الموظفين

مدير مشروع/برنامج متمرس وحاصل على درجة الدكتوراه, كاثي هونيغ خبرة في التعامل مع مبادرات متعددة الوظائف في مجال التكنولوجيا والتصنيع قادتها من جامعة فينيكس إلى بوينج إلى إكسيمبليس وأخيرًا ريفيان، حيث تشغل منصب مدير أول ومكتب إدارة الأفراد.

عندما يتعلق الأمر بإعطاء الأولوية لإشراك الموظفين، فإن لدى كاثي بعض الأفكار القوية التي يمكن أن نتعلم منها جميعًا شيئًا أو اثنين. في مقال حديث لها على كيف يمكن لمكاتب إدارة المشاريع توسيع نطاق ثقافة الاستعداد للتغيير أوضحت كيف ترتبط ثقافة الشركة ومكتب إدارة المشاريع الخاص بها.

لفريق مكتب إدارة المشاريع تأثير كبير على توجيه الثقافة. نحن بحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة لإشراك الموظفين. ونحتاج إلى ضمان سلامتهم وإنتاجيتهم وسعادتهم.

كاثي هونيغ، مدير أول، مكتب إدارة شؤون الموظفين في ريفيان

قد يبدو الأمر بسيطًا ومباشرًا، ولكن هذا التركيز المفرط على توجيه الثقافة هو مجرد نوع من الحلول البسيطة والأنيقة التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا. فمنذ تعيين كاثي في عام 2021، ضاعفت Rivian عدد موظفيها أربعة أضعاف تقريبًا.

وتتطلب مواكبة هذا النوع من النمو حلولاً بسيطة وأنيقة.

التخطيط للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

ماجي ديفيس

الشركة: كونفين الوظيفة: نائب الرئيس، مكتب إدارة المشاريع

مع خلفية تشمل البيع بالتجزئة للمستهلكين, برامج B2B والضيافة والعقارات التجارية, ماجي ديفيس تم تعيينها مديرةً لمكتب إدارة المشاريع في عام 2022، ومنذ ذلك الحين وهي تقود الكفاءة وتدعم فرق العمل القوية في كونفين.

كما أنها أوضحت قبل بضع سنوات ، أنه عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالعملاء، فإن التصميم مع وضع المستخدم النهائي في الاعتبار هو جزء من خلطتها السرية.

أعتقد أننا نأخذ التجارب الدنيوية التقليدية، مثل تسجيل الدخول إلى المكتب، والحصول على إشعار بشأن الأحداث، والعثور على غرفة اجتماعات، ومحاولة إضفاء بعض الألوان على كيفية تفاعل الموظفين مع المساحات المادية. وفي حين أن المُلّاك هم الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا، فإن المستخدم النهائي الفعلي هو موظف المكتب، ونحن نصمم مع وضعهم في الاعتبار، وهو أمر رائع للغاية.

ماغي ديفيس، نائب رئيس مكتب إدارة المشاريع في كونفين

أليسون فيندت

الشركة: دروب بوكس الوظيفة: مدير أول، الرئيس العالمي لمكتب إدارة الأفراد، وتحليلات الأفراد، والافتراضية الأولى في دروب بوكس أليسون فيندت هي قائدة متمرسة، ومفكرة استراتيجية، و إدارة التغيير محترفة تركز على قيادة تحول دروب بوكس إلى "دروب بوكس" الافتراضية أولاً مع فريق أساسي مكون من ثمانية أفراد. وقد سبق صعودها في دروب بوكس العمل في شركة Dropbox، حيث عملت في شركة The Forem وستانفورد، بالإضافة إلى الاستشارات المستقلة.

لقد وصلت إلى رادارنا لأننا معجبون بتحول دروب بوكس ولأن رؤيتها حول الاحتفاظ بالعملاء التي قدمتها مؤخرًا عبرت عنها في مؤسستها .

[العمل الافتراضي] يتعلق بإيجاد طرق جديدة لـ _%نقوم بالأمور بشكل أفضل... لقد قمنا بالتحول الخارق من الانشغال إلى التأثير... لا يتعلق الأمر بالمهام التي تنجزها بل بنتائج هذا العمل... أولاً، قم بتأطير المشكلة. ثم اكتب بيان المشكلة. حدد احتياجات المستخدم النهائي. ثم ضع أهدافًا جيدة... يتعلق الأمر بالتأكد من رضا العميل عن النتائج.

أليسون فيندت، الرئيس العالمي لمكتب إدارة الأفراد في دروب بوكس

وبعبارة أخرى، يجب التعامل مع كل تغيير في العملية، والمهمة، وتأطير المشكلة، والهدف مع العلم أن رضا العميل النهائي والاحتفاظ به هو الهدف.

ما هي أولوياتك؟

مع تعمقنا في الربع الرابع وكل التخطيط السنوي المعتاد الذي يأتي مع التحول إلى سنة تقويمية جديدة، فقد حان الوقت المناسب للبحث في ما يقوله قادة الصناعة حول الأولويات الاستراتيجية مثل تلك المذكورة أعلاه وتقييم ما إذا كانت هذه الأولويات تتناسب مع المشهد الاستراتيجي الخاص بك لعام 2024 وكيف تتناسب مع هذه الأولويات.

وفقاً لأكثر من 300 من قادة الصناعة، فإن أهم أربع أولويات هي

اللعب الهجومي مع الكفاءة

الاستثمار في التكنولوجيا لتوحيد الموارد وأتمتتها وتوفيرها

إعطاء الأولوية لمشاركة الموظفين

التخطيط للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

إذاً، كيف ستدمجها في استراتيجيتك؟ كيف ترتبط برؤية مؤسستك الفريدة؟ وما الذي يمكنك أن تستخلصه من رؤى مكاتب إدارة المشاريع التي تحقق نجاحاً كبيراً في هذا المجال؟

قد تبدأ الإجابات بمتابعة الأشخاص المذكورين أعلاه والتعمق في رؤاهم. وإذا لم تكن قد قرأت بالفعل نتائج استطلاع رأي أكثر من 300 قائد، فسوف تجدها هنا -وجاهز لبدء بعض الإلهام.