الحركة ضد الاثنين: المعركة الملكية لإدارة المهام والمشاريع

غالبًا ما يبدو العمل كمدير مشروع وكأنك تسير على حبل مشدود - فأنت تحاول الحفاظ على التوازن (والعقلانية!) بينما تتسابق العقبات غير المتوقعة وتقليص الميزانية وتقلص المواعيد النهائية لإسقاطك. 🤹 أدوات إدارة المشاريع توفر لك الدعم الإضافي الذي تحتاجه للسير على هذا الحبل المشدود دون انزلاق. سيدتا هذا التوازن هما Motion و Monday. كلاهما يساعدك على تخطيط وتنظيم وإدارة المهام والمشاريع مثل المحترفين. ومع ذلك، لا يجب أن تفاضل بين الاثنين Motion و Monday، حيث أن لكلتا الأداتين نقاط قوة فريدة وبعض القيود.

في هذه المقالة، سنضع الميزات الأساسية لبرنامجي Monday وModen Motion تحت المجهر لمساعدتك في اختيار أفضل برنامج لإدارة المشاريع الذي يلبي جميع الاحتياجات ويتيح لك التعامل مع المشاريع بثقة.

ما هو برنامج Motion؟ الحركة هو تطبيق قوي للإنتاجية والجدولة مزود بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحسين سير عمل المشروع وضبطه. يتيح لك التقويم الذكي الخاص به تخطيط أيامك دقيقة بدقيقة، والتوفيق بين الاجتماعات والمهام، وإنشاء جداول زمنية مخصصة للارتقاء بتعاون الفريق إلى مستويات جديدة.

تُعد خيارات الجدولة التلقائية واحدة من أقوى مزايا Motion - مهمتك الوحيدة هي إدخال المهام، وستقوم المنصة بإدراجها بدقة في جداول فريقك. كما أنها توفر العديد من القوالب والتكاملات لزيادة الوظائف، وتوفير الوقت، وضمان الاتساق.

احرص على عدم الخلط بين Motion و مفهوم . هذا الأخير عبارة عن نظام أساسي يساعدك على جعل ملاحظاتك ومهامك وقواعد بياناتك مركزية وقد لا يوفر خيارات متقدمة لإدارة المشاريع مثل Motion.

عبر الحركة

ميزات الحركة

بدأت Motion كتطبيق للتقويم والجدولة ولكنها تطورت لتصبح تطبيقًا للتقويم والجدولة منصة لإدارة المشاريع . لنرى ما الذي يجعل هذا التطبيق جذاباً للغاية.

جدولة المهام والمشروعات بالذكاء الاصطناعي

Motion هو معالج جدولة في مجال تخطيط وتنظيم المهام والمشاريع المعقدة. 🪄

هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل إدخالاتك وتنسج تعاويذ الجدولة الخاصة بها، مع مراعاة الأولوية والمدة والحالة. ببساطة، تأخذ Motion الجدولة من على عاتقك وتتيح لك الاهتمام بالمهام المهمة الأخرى مع ضمان وجود فريقك في الحلقة.

إذًا، كيف يمكن لأداة Motion المدعومة بالذكاء الاصطناعي جدولة المشروع العمل؟

لنفترض أنك أضفت خمس مهام إلى المنصة. لديهم مستويات أولوية مختلفة، ومدد زمنية مختلفة، ومكلفين متعددين. ستستخدم Motion المعلومات المتوفرة لإدراج المهام في الخانات المتاحة لكل عضو من أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى إنشاء جداول زمنية مخصصة. سيشاهد كل شخص المهام المتعلقة به فقط، بينما ستظهر المهام ذات الأولوية العالية في الأعلى. ستقوم المنصة بما يلي حظر الوقت على تقويمات الجميع لضمان التركيز في العمل دون تشتيت الانتباه.

عبر: الحركة

القوالب

الهدف الأساسي من استخدام أداة إدارة مشاريع من الدرجة الأولى مثل Motion هو توفير الوقت وتحسين الإنتاجية. إحدى طرق تحقيق ذلك هي استخدام القوالب. تضم Motion مجموعة رائعة من القوالب الجاهزة لتخطيط المهام، وإدارة المشاريع، وترتيب الاجتماعات.

إلى جانب استخدام القوالب الجاهزة، يمكنك إنشاء قوالبك الخاصة. على سبيل المثال، يمكنك تكوين هيكل للمهام المتكررة في حملات التسويق التي يمكن إعادة استخدامها لكل عميل ومشروع لاحق.

مساعد الاجتماعات

يعد عقد اجتماعات متعددة للفريق وأصحاب المصلحة جزءًا غير قابل للتفاوض من واجبات مدير المشروع. لكن العمل عليها في جداول أعمال مزدحمة بالفعل يمكن أن يكون مرهقًا.

لحسن الحظ، يمكنك الارتقاء بمستوى اجتماعاتك مع مساعد الاجتماعات من Motion's Meeting Assistant!

تعمل هذه الميزة المريحة كمساعدك الشخصي. أخبره بأوقات اجتماعاتك المفضلة، وسيقوم بإنشاء جدول توافر وعرضه على المتعاونين معك. على سبيل المثال، يمكنك اختيار عدم عقد اجتماعات يوم الجمعة أو عقدها كل يوم ولكن في الصباح فقط.

ضع حدودًا للاجتماعات اليومية، وستقوم Motion بحظر جدولك الزمني لهذا اليوم بمجرد الوصول إليها. قم بتخصيص صفحة الحجز الخاصة بك باستخدام القوالب وقل وداعاً لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة لجدولة اجتماع واحد.

تسعير Motion

فرد : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا فريق: 12$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هو يوم الاثنين؟

موقع Monday.com هو نسمة من الهواء النقي في إدارة العمل مساحة تسمح للمستخدمين بتخصيص سير العمل لتحقيق أقصى قدر من الوظائف. إنها حرباء تمامًا - تتكيف المنصة بشكل جيد مع إدارة المشاريع ذات الوزن الثقيل أو العمل المزدحم في إدارة علاقات العملاء أو العمليات التجارية العادية! 🦎

فيما يتعلق بإدارة المشاريع، فإن منصة Monday تقدم لك الكثير من الخيارات لتحديد وتنظيم وتنفيذ كل جانب من جوانب سير عملك.

إلى جانب مهام سير العمل المخصصة، يقدم Monday طرق عرض متعددة للمشروع، وأتمتة مبنية مسبقًا، ولوحات تحكم بديهية. استخدم المنصة لمراقبة مشروعك من زوايا متعددة وتتبع التقدم المحرز بثقة ووضوح.

عبر الاثنين

ميزات يوم الإثنين

دعونا نرتدي قبعات المحققين ونتحقق من الميزات البارزة ليوم الاثنين لفهم سبب كونه يوم الاثنين برنامج إدارة المشاريع . 🕵️

مشاهدات المشروع

يمكن أن يكشف تغيير بسيط في المنظور عن أشياء لم تلاحظها من قبل، ولا أحد يعرف ذلك أفضل من مديري المشاريع. يساعدك التبديل بين وجهات النظر على تحديد نقاط الضعف, تحسين العمليات وتتبع الجداول الزمنية والوصول إلى أهداف المشروع مع الحد الأدنى من العقبات

وباعتبارها من الدرجة الأولى برنامج إدارة المشاريع المرئية ، الاثنين هو الاستفادة من وجهات النظر المختلفة للاستمتاع بأقصى قدر من الوضوح والشفافية.

تقدم المنصة أكثر من 10 طرق عرض، مما يسمح لك بتصور تدفق البيانات كيفما تشاء. اختر طريقة عرض Gantt لإنشاء جدول زمني وإدارة التبعيات، أو اختر طريقة عرض عبء العمل لفهم قدرة فريقك، أو استخدم طريقة عرض الملفات لإدارة موارد المشروع. يمكنك التبديل بين طرق العرض دون عناء، وقفل طريقة العرض لمنع التعديلات، واختيار المخطط التفصيلي المفضل لديك من أجل توفير الوقت وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

عبر الاثنين

الأتمتة

مع خيارات أتمتة يوم الاثنين، لا داعي لإضاعة الوقت في الأعمال المتكررة. استخدمها لتكون أكثر كفاءة وتقلل من مخاطر الأخطاء!

قد يبدو استخدام الأتمتة أمرًا عالي التقنية، ولكنه ليس كذلك - يتيح يوم الاثنين أتمتة المهام بدون رموز استنادًا إلى منطق بسيط يتضمن محفزًا وشرطًا وإجراءً. على سبيل المثال، قد ترغب في أرشفة مهامك كلما تغيرت حالتها إلى مهملة. في هذه الحالة، أرشفة المهام هي الإجراء، وتغيير الحالة هو المشغّل، والتبديل الفعلي إلى شغّل هو الشرط.

يتيح لك يوم الاثنين إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة بك، ولكن يمكنك أيضًا استخدام قوالب المشاريع المعدة مسبقًا للبدء. 😍

أدوار مخصصة

يتفهم مونداي أن مديري المشاريع بحاجة إلى تنظيم فرق العمل بشكل لا تشوبه شائبة لضمان معرفة الجميع بأدوارهم الأدوار والمسؤوليات ، ولهذا السبب يقدم أدوارًا مخصصة.

تتيح هذه الميزة المثيرة للاهتمام للمديرين تحديد دور واضح لكل عضو من أعضاء الفريق المشاركين في مشروع معين. يمكنك تعيين الأدوار بناءً على المسمى الوظيفي والقسم و تحديد أذونات محددة لهذا المنصب. وبهذه الطريقة، يحصل كل عضو في الفريق على مستويات وصول كافية لتنفيذ مهامه وإدارة حسابات الموظفين الخاصة به. بمجرد إنشاء أدوار مخصصة، يمكنك إعادة استخدامها لمشاريع أخرى وتوفير الوقت.

عبر الاثنين

تسعير يوم الإثنين

مجاناً

أساسي 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

8 دولارات شهريًا لكل مقعد معيار : 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد محترف : 16 دولاراً شهرياً لكل مقعد

: 16 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

الحركة مقابل الاثنين: مقارنة الميزات

تقدم كل من Motion و Monday مجموعات ميزات مختلفة بحيث يمكنك الميل إلى أحد البرنامجين وفقًا لمتطلباتك. دعنا نحل معضلة Monday vs. Motion من خلال مقارنة ثلاثة جوانب مهمة: سهولة الاستخدام، و التكاملات، و خيارات إعداد التقارير للعثور على أداة إدارة المشاريع المناسبة لك.

واجهة سهلة الاستخدام

يمكن أن تحتوي أداة إدارة المشروع على جميع الميزات والصفارات، ولكن كل ذلك يذهب هباءً إذا لم تكن سهلة الاستخدام.

لحسن الحظ، لن تواجه هذه المشكلة مع أي من أداتي إدارة المشاريع. كل من Motion و Monday سهل الاستخدام وبديهي للغاية. لن تواجه أي مشكلة في إعداد وإدارة سير العمل، حتى لو كنت جديدًا على أدوات إدارة المشاريع. كل زر وخيار مُصنف بوضوح، ولا يوجد مجال للارتباك.

من حيث سهولة الاستخدام، نسميه تعادلًا. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنح الاثنين اليد العليا هنا هو التصميم. تتمتع المنصة بواجهة أكثر جاذبية وملونة مقارنة بـ Motion، مما يجذب العديد من المستخدمين.

عبر الحركة

التكامل

التكامل مع التطبيقات الأخرى يمنح أدوات إدارة المشاريع دفعة قوية ويزيد من وظائفها.

يتفوق Monday في هذا الجانب ويقدم أكثر من 200 تكامل لسهولة التعاون والتواصل، وتحسين سير العمل، وإدارة المستندات، وإعداد التقارير والتحليلات. تتضمن بعض عمليات التكامل الأصلية الشائعة Canva وMiro وZoom وConluence. يحتوي يوم الاثنين على واجهة برمجة تطبيقات لمساعدتك على الاتصال بأدوات أخرى وجعل العمل مركزياً.

تقدم Motion أيضًا عمليات تكامل أصلية، ولكن القائمة أقصر بكثير - يمكنك التكامل مع سبعة تطبيقات فقط. لحسن الحظ، أحدها هو Zapier، والذي يمكنك من خلاله الاتصال بآلاف التطبيقات والمنصات. تمتلك Motion أيضًا واجهة برمجة تطبيقات، مما يمنحك المزيد من المرونة فيما يتعلق بعمليات التكامل.

إذا كنت تفضل عمليات التكامل الأصلية، الاثنين هو الخيار الأفضل هنا.

عبر الاثنين

خيارات الإبلاغ

بالنسبة للعديد من مديري المشاريع، تعد خيارات إعداد التقارير أمرًا ضروريًا - فأنت تريد تصور تقدم مشروعك، ومقارنة البيانات، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات مستنيرة.

يدرك يوم الاثنين ذلك ويقدم ميزات قوية لإعداد التقارير. استخدم لوحات المعلومات مع أكثر من 30 أداة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبع الأداء ومراقبة أعباء العمل ومعرفة ما إذا كان فريقك يسير وفق الخطة. تقدم المنصة عرضاً بيانياً، حيث يمكنك الحصول على رؤى محددة من خلال التقارير التحليلية والرسوم البيانية.

على الجانب الآخر، يبدو أن خيارات إعداد التقارير هي نقطة ضعف Motion. فالمنصة رائعة للتخطيط والجدولة، لكنها تفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتعمقة، وهو ما يمكن أن يكون عائقًا أمام العديد من مديري المشاريع. لحسن الحظ، يمكنك دمج Motion مع أدوات التحليلات الأخرى وتوسيع وظائفها.

Motion مقابل الاثنين على Reddit

دعنا نتحقق مما يقوله مجتمع Reddit عن هذه الأدوات.

ذكر أحد المستخدمين أنهم أعجبته Motion لكنه اعتبرها باهظة الثمن -هذا مقتطف من مراجعتهم:

_انتهت فترتي التجريبية. إنه يقوم بعمل جيد ولكنه مكلف للغاية بالنسبة لما يفعله. يجب أن يأتي شخص ما بشيء رائع مثل هذا وأرخص!

_أقوم بإعداد تقويمي أسبوعيًا أو كل أسبوعين. يمكنني أن أستغرق ساعة واحدة أسبوعيًا لترتيب التقويم الخاص بي لأنني لست مديرًا تنفيذيًا يحتاج إلى خلط الكثير من الأحداث

كنت سأشترك لو كان سعره مناسباً. ربما يجب أن يستند نموذج التسعير الخاص بهم على عدد المهام وعمليات إعادة التبديل وليس على سعر ثابت يمكن أن يكون مكلفًا

قال مستخدم آخر إنهم أحبوا لوحات كانبان يوم الاثنين ، وإن كان الإعداد يمكن أن يكون صعبًا للتنفيذ السليم:

_هناك بعض المراوغات في الإعداد، لكنها كانت أفضل تحسين قمنا به. لدينا لوحات لجميع الأعضاء لتتبع العمل الذي لا يراه إلا هم ومديرهم. ولدينا لوحة تتبع للموردين وأخرى للداخلية

مستخدم في نفس الموضوع لم يكن من المعجبين بهيكل تسعير يوم الاثنين:

_لقد جربتها، ورغم أنني أجدها مثيرة للاهتمام، إلا أنني أعتقد أنها باهظة الثمن بشكل جنوني. كما أنها تجعلك تدفع بزيادات، لذا قد تدفع مقابل 10 تراخيص إضافية بينما تحتاج إلى ترخيص واحد فقط

عبر الحركة

تعرف على ClickUp: أفضل بديل للحركة مقابل الاثنين

عادةً ما ينطوي الاختيار بين Motion مقابل Monday على مفاضلة. إذا اخترت خيارات التخطيط والجدولة الخاصة ب Motion، يجب أن تتصالح مع نقص أدوات إعداد التقارير. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في الحصول على الأدوار المخصصة ولوحات المعلومات الخاصة ب Monday، فلن تستمتع بالعديد من ميزات الجدولة.

لحسن الحظ، لن تضطر إلى لعب لعبة الأخذ والعطاء إذا اخترت الخيار الثالث الذي يحتوي على كل شيء- انقر فوق !

ClickUp هو إدارة المهام والمشاريع أداة مع ميزات لـ تحسين سير العمل وتنظيم المهام والتعاون وتتبع التقدم المحرز دون عناء. بفضل مجموعة ميزاته القوية، ستتمكن من الوصول إلى مستويات إنتاجية غير مسبوقة. 📈

دعنا نرى الميزات الأساسية الثلاث التي تجعل من ClickUp حركة ممتازة و بديل الاثنين !

1. إدارة مشروع ClickUp مع دعم الذكاء الاصطناعي

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع في مكان واحد

يتمحور ClickUp حول تسهيل إدارة المشاريع من خلال مجموعة ميزات مخصصة مدمجة في مجموعة ClickUp لإدارة المشاريع .

باستخدام ClickUp، يمكنك جمع الفرق الصغيرة والكبيرة معًا والعمل على كل جانب من جوانب المشروع بأقصى قدر من الوضوح والتفاني.

هل تخطط لمشروع؟ انقر فوق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد! هذا الذكاء الاصطناعي القوي مساعد الكتابة يمكنه بناء خطط المشروع بالكامل، والجداول الزمنية، والموجزات، وتلخيص الملاحظات، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات وأفكار العصف الذهني، وتحرير المحتوى، وستحصل على العشرات من المطالبات الخاصة بالأدوار لتوليد النتائج المرجوة!

إذا كنت ترغب في مزيد من التحكم في سير عمل المشروع، استفد من أكثر من 15 طريقة عرض لـ ClickUp وتصور البيانات كيفما تشاء. استخدم القوائم، واللوحات، والجداول الزمنية، والتقويمات لرؤية البيانات من زوايا مختلفة والتركيز على الصورة الكبيرة دون إغفال التفاصيل الأساسية.

التعاون عامل مهم وراء كل مشروع ناجح. يوفر لك ClickUp خيارات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، والتدقيق، والدردشة، والتعليقات، وتدوين الملاحظات لإبقاء الفرق على اطلاع على أصغر التحديثات. ClickUp Dashboards مع أكثر من 50 أداة مرئية تساعدك على الوصول إلى الجداول الزمنية وخطط العمل السريع ومؤشرات المشروع وغيرها من التقارير المفيدة لتتبع التقدم المحرز بدقة قابلة للتنفيذ.

هل تحتاج إلى مساعدة في بناء مشاريعك من الصفر؟ استخدم أحد تطبيقات ClickUp من الدرجة الأولى قوالب إدارة المشاريع لتوفير الوقت وضمان الاتساق. ✨

2. انقر فوق المهام لرؤية سير العمل الغنية

إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp

يجب أن يكون مديرو المشاريع قادرين على تعيين المهام وتنظيمها وتتبعها بأقصى درجات الدقة والكفاءة. يمنحك ClickUp القدرة على تصميم مهام سير عمل مخصصة باستخدام مهام ClickUp .

تتيح لك هذه المجموعة استخدام 35+ ClickApps لإدارة المهام المخصصة. قم بتخطيط مهام الفريق وإنشاء علاقات المهام, أتمتة الإجراءات المتكررة أو تحريرها بشكل مجمّع. مع خيارات مثل إضافة عدة مكلفين إلى مهمة ما، والتحرير التعاوني، والتعليقات المترابطة، لم يكن الحفاظ على واجهة موحدة للفريق أسهل من أي وقت مضى!

مع الحقول المخصصة لـ ClickUp ، يمكنك توفير تفاصيل سياقية لكل مهمة لضمان معرفة فريقك بما يجب القيام به. هذا أيضًا يجعل التصفية والتنظيم اليومي التسليمات سهلة، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة الحجم. علاوة على ذلك, إنشاء عروض توضيحية للمهام مع تسجيلات الشاشة وتعيين مستويات الوصول القائمة على التسلسل الهرمي لمساعدة زملائك في الفريق على المضي قدمًا بثقة!

3. طريقة عرض ClickUp Calendar لجدولة دون عناء

قم بسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

تقدم ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع، ومن بين هذه الطرق، طريقة عرض عرض تقويم ClickUp يمكن أن يحولك إلى محترف في التخطيط والجدولة!

يتيح لك هذا التخطيط رؤية مهامك حسب اليوم، أو أربعة أيام، أو الأسبوع، أو الشهر، بحيث يمكنك اختيار مستوى التفاصيل التي تريد مراقبتها في وقت معين.

الجدولة سهلة للغاية - قم بسحب وإسقاط مهمة في التقويم، وهذا كل شيء! يتزامن تقويم ClickUp مع تقويم Google الخاص بك، مما يمنحك عرضًا مركزيًا لجميع مهامك.

ما تراه في أداة التقويم الخاص بك قابل للتخصيص بالكامل - قم بتصفية العرض حسب المشروع أو مستوى الأولوية أو أي معيار آخر، وقم بترميز المهام بالألوان لتسهيل التنقل وعرض تفاصيل المهام. ستستمتع بالتحرير الجماعي - حدد مهام متعددة وقم بتغيير تفاصيلها دون تكرار العملية مرات لا تحصى. 😍

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عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

لا حلول وسط: ClickUp هو إدارة المشاريع بسهولة

من خلال التخطيط المتنوع والتصور و خيارات التعاون ، ClickUp هو حلم تحقق لمديري المشاريع. حيث تتيح لك قابليته العميقة للتخصيص إنشاء مساحة عمل تناسب أي مشروع أو خط عمل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع أكثر من 1000 برنامج آخر، مما يسمح لك بتبسيط العمل المتناثر على منصة واحدة. جرّب الإصدار المجاني من ClickUp لاستكشاف ميزاته بنفسك! 😎