موشن ضد أسانا: صراع جبابرة إدارة المهام

تشبه إدارة المهام إلى حد ما حل أحجية صعبة. فهي تنطوي على تجميع قطع مختلفة، بدءًا من التخطيط وتحديد أهداف المشروع لتتبع المهام والوفاء بالمواعيد النهائية 🧩

علاوة على كل ذلك، عليك التأكد من أن الفريق يعمل معًا بسلاسة لتجنب أي عوائق أو تأخيرات في المشروع. إنه أمر صعب التعامل معه بدون الأدوات المناسبة.

من بين العديد من إدارة المهام والمشاريع تبرز تطبيقات Motion و Asana كأفضل الحلول، حيث تقدم ميزات مثل أتمتة المهام، وأدوات تتبع الوقت، وطرق عرض متنوعة للمشروع للحفاظ على سير العمل بسلاسة. للوهلة الأولى، قد يبدو للوهلة الأولى أنهما متشابهان تمامًا، ولكن هناك اختلافات كبيرة كامنة تحت السطح.

نحن هنا لمساعدتك في فك تشابك معضلة موشن مقابل معضلة أسانا وطرح بديل برنامج إدارة المشاريع قد يحل جميع تحديات إدارة المهام الخاصة بك 💪

ما هو أسانا؟

عبر: أسانا تعبت من التبديل بين المهام وعلامات التبويب والنوافذ عند التنقل بين مشاريع متعددة؟ باستخدام Asana، يمكنك إدارة جميع مهامك ومشاريعك في مركز واحد مريح. 🎯

هذا البرنامج الشهير أداة إدارة المشاريع تتفوق في تنظيم عمل فريقك وتتبعه. فتصميمها سهل الاستخدام وقدرتها على التكيف مع مختلف مهام سير العمل يميزها عن غيرها من الأدوات. سواء كنت تحديد أولويات المهام أو مراقبة التقدم المحرز، أو اكتشاف المخاطر، أو إدارة الفرق متعددة الوظائف ، فإن أسانا توفر لك التغطية.

إنه متعدد الاستخدامات عندما يتعلق الأمر بمنهجيات المشاريع أو أحجام الشركات أو المجالات المتخصصة. سواء كنت تتعامل مع المهام التشغيلية فرق التسويق أو مشاريع تطوير البرمجيات ، يساعدك Asana على التخطيط بدقة، مما يضمن لك تقليل التأخير والأخطاء على طول الطريق.

بالإضافة إلى ذلك، يقطع Asana شوطًا إضافيًا من خلال التكامل بسلاسة مع عدد لا يحصى من أدوات التعاون والإنتاجية والتواصل مثل Slack وتقويم Google.

ميزات أسانا

ما الذي يجعل Asana أداة شائعة لإدارة المهام والمشاريع؟ دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل ميزاتها! 🧐

1. طرق عرض متعددة للمشروع

يتمحور تحقيق تقدم ناجح في المشروع حول الحصول على عرض 360 درجة لعملك. وهذا هو السبب في أن Asana يقدم مجموعة من طرق عرض المشروع التي تتيح لك تتبع المراحل الرئيسية والمواعيد النهائية وكل التفاصيل المعقدة بينهما دون عناء.

استخدم لوحات كانبان لتنظيم مهامك وتحديثها باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية، مما يجعل إدارة العمل نزهة في الحديقة.🚶

تساعد تقويمات Asana وجداولها الزمنية مديري المشاريع في مراقبة جداولهم الزمنية عن كثب، مما يسهل اكتشاف أي مشكلات والتخطيط وفقًا لذلك.

يعد عرض مخطط جانت في أسانا ممتازًا من أجل تصور المهام والجداول الزمنية والتبعيات، بينما تقدم طريقة عرض القائمة عرضًا تفصيليًا تفاصيل المشروع والتعمق في العمليات الصغيرة. يكمن جمال Asana في أنه يمكن حتى لأعضاء فريقك التبديل بين طرق العرض هذه لتناسب تفضيلاتهم.

عبر: أسانا

2. الأتمتة

يقدم لك Asana حلاً فعالاً لتخليصك من المهام والعمليات المتكررة التي تستغرق وقتاً طويلاً والتي يمكن أن تبطئ إنتاجيتك في كثير من الأحيان. فبمساعدة منشئ سير العمل في Asana، يمكنك التحكم في سير عملك، وإنشاء قواعد ومحفزات وإجراءات مخصصة تضع الأتمتة في خدمة عملك.

يمكنك البدء بما يلي أتمتة المهام البسيطة التي تحدث فرقًا كبيرًا. ويشمل ذلك تواريخ الاستحقاق المتتالية أو التحقق من المربعات تلقائيًا أو إخطار فريقك في Slack عند اكتمال المهمة. 👏

يمكن لهذه الأداة متعددة الاستخدامات أيضًا إدارة مهام سير العمل الأكثر تعقيدًا التي تتضمن عدة مستخدمين وأدوات متنوعة ومهام لا حصر لها، مما يسمح لك بتبسيط حتى أكثر العمليات تعقيدًا.

عبر: أسانا

3. تعاون الفريق

يُعد Asana مركزًا شاملاً لجميع احتياجاتك التعاونية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لفريق العمل عن بُعد و فرق العمل المختلطة . وهو يتيح مشاركة الملفات دون عناء لملفات PDF وJPGs ومحرّر مستندات Google مع تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي من خلال التفاعلات الجماعية والمحادثات الخاصة.

من خلال واجهة Asana سهلة الاستخدام، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق، وإنشاء تبعيات المهام، وتحديد الأولويات، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وإجراء التعديلات حسب الضرورة، وكل ذلك منظم بشكل ملائم داخل بطاقة مهام مركزية.

يعمل تقويم Asana على تبسيط تنسيق الجدول الزمني، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع على التحديثات دون عناء تبادل البريد الإلكتروني الذي لا ينتهي. 📨

كمكافأة إضافية، يتكامل Asana بسلاسة مع تطبيقات البريد الإلكتروني وأدوات المراسلة الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وZoom، مما يعزز تجربة العمل الجماعي.

عبر: أسانا

تسعير أسانا

أساسي : مجاني إلى الأبد

: مجاني إلى الأبد قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ما هي الحركة؟

عبر الحركة Motion عبارة عن أداة لإدارة المشاريع والمهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بما يلي تعمل على تحسين سير عملك وأتمتة المهام المتكررة، و يعزز الإنتاجية . يمكن لمديري المهام التقليديين أن يتركوا مدير المشروع غارقًا في بحر من المشاريع، لكن Motion تغير اللعبة بخوارزميات التعلم الآلي. 🤖

تحدد هذه الخوارزميات أولويات المهام والمشاريع بناءً على عوامل حاسمة مثل تواريخ الاستحقاق، وتواريخ البدء، والأولويات، والاجتماعات المجدولة، مما يمحو أي شك حول ما يجب معالجته بعد ذلك.

يتجاوز تطبيق Motion إدارة المهام - فهو يحوّل فريقك من Google وApple التقويمات عبر الإنترنت في جدولة موحدة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تعيين أولوية المهمة والموعد النهائي، وستتولى Motion بقية المهام، حيث تقوم بجدولة المهام بمهارة في يومك أثناء التنقل بين الاجتماعات الداخلية والمواعيد الخارجية.

تعرض خاصية إزالة الغبار في Motion المهام المستحقة في اليوم الحالي وتخفي بذكاء بقية المهام. وعلاوة على ذلك، يتم عرض مهامك واجتماعاتك اليومية على صفحة رئيسية قابلة للتخصيص بخلفية قابلة للتغيير، مما يتيح لك إضافة لمسة شخصية لبيئة عملك.

ميزات الحركة

يتميز Motion كحل لإدارة المهام، ولكن ما الذي يميزه بالضبط؟ دعنا نستكشف الميزات البارزة التي تجعل هذه الأداة مفضلة لدى الجماهير. 🕵

1. التقويم

يجمع تقويم Motion الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بين الاجتماعات والمهام وقوائم المهام والأنشطة في جدول زمني مُحسَّن بدقة.

إن تقويم Motion أداة الذكاء الاصطناعي تحديد المهام الأكثر أهمية ودمجها بسهولة في التقويم الخاص بك دون الحاجة إلى إدخال يدوي. علاوةً على ذلك، يتفاعل التقويم مع الأحداث غير المتوقعة، ويعيد ترتيب جدولك الزمني وفقًا لذلك ويضمن لك جدول أعمالك اليومي يتماشى مع المهام الأكثر إلحاحًا.

تتيح لك هذه الميزة أيضًا تحديد ساعات العمل الخاصة بك بينما تقوم Motion بحساب مهامك الأسبوعية واجتماعاتك وإجمالي ساعات العمل الأسبوعية، وصياغة جدول زمني مخصص لإبقائك على المسار الصحيح. حتى أنك ستتلقى تحذيراً إذا أصبح إكمال جميع المهام بحلول الموعد النهائي مستحيلاً.

علاوة على ذلك، يمكنك دمج تقويمات Gmail و Outlook في عرض واحد للحصول على نظرة شاملة. 📅

2. مساعد الاجتماعات

يتيح لك مساعد الاجتماعات في Motion's Meeting Assistant إنشاء صفحة حجز اجتماعات مخصصة بسحب وإسقاط بسيط. كما يمكنك أيضًا إرسال رابط قابل للمشاركة إلى فريقك لعرض توافرك بوضوح.

بالنسبة للسيناريوهات الصعبة التي تنطوي على اجتماعات تمتد عبر مناطق زمنية مختلفة، يمكنك اختيار أوقات الاجتماعات المتاحة وإنشاء رسالة مملوءة مسبقًا تحتوي على الفترات الزمنية المختارة ورابط صفحة الحجز. يتم تحديث الرابط تلقائياً إذا تغيرت أوقات توفرك في التقويم.

لضمان إمكانية التحكم في جدولك الزمني، يمكنك تحديد عدد الاجتماعات في كل يوم عمل. بمجرد أن تصل إلى الحد الأقصى، سيغلق التقويم الخاص بك أي خانات متبقية. ❌

يتكامل مساعد الاجتماعات الخاص ب Motion بسلاسة مع Zoom، وGoogle Meet، وMicrosoft Teams، وZapier، مما يسهل عليك إدارة الاجتماعات و عمليات الجدولة .

3. مدير المهام

يضمن لك مدير مهام Motion Task Manager إدارة المهام وتحديد أولوياتها وجدولتها بفعالية لإنجازها في الوقت المحدد. ⏰

تعد إضافة المهام أمرًا سهلاً - بنقرة واحدة أو ضغطة زر واحدة لإنجاز المهمة. يمكنك إنشاء مهام يومية أو أسبوعية، وستقوم Motion بتخصيص الوقت تلقائيًا في التقويم الخاص بك. لمزيد من المرونة، يمكنك تحديد نوافذ زمنية مخصصة لمهام محددة.

يأخذ التخطيط الذكي للمهام في Motion في الاعتبار الأولويات والمواعيد النهائية وتواريخ البدء وساعات العمل المفضلة لديك. في حالة حدوث عوائق غير متوقعة، فإنه يقفز إلى العمل، ويقوم تلقائيًا بإعادة ترتيب المهام والتقويمات لضمان إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

يتيح لك Motion أيضًا تصنيف المهام إلى مشاريع، مما يوضح لك أين تقضي معظم الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استيراد المهام من العديد من التطبيقات باستخدام تكامل Zapier.

تسعير Motion

فرد : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق: 12$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Motion مقابل Asana: مقارنة الميزات

إن اختيار فائز واضح في المواجهة بين Motion و Asana ليس بالمهمة السهلة، نظرًا لميزات إدارة المهام المفيدة لكلا المنتجين. لحسم هذا النقاش بشكل نهائي، دعنا نضعهما في مواجهة بعضهما البعض في ثلاث فئات رئيسية، وهي التكاملات، وطرق عرض المشروع، وواجهة المستخدم. 🤼

1. التكامل

لدى Asana نظام تكامل قوي مع أكثر من 270 تطبيقًا خارجيًا. يتصل بسلاسة مع أدوات إدارة المشاريع مثل Google Workspace، وMicrosoft 365، وSlack، وTrello، مما يجعلها تعمل لمختلف المشاريع. كما أنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، مما يسمح بالتكاملات المخصصة والأتمتة من خلال خدمات مثل Zapier.

تمتلك Motion مكتبة تكامل أصغر حجمًا مقارنةً ب Asana. ومع ذلك، فقد تكاملت مؤخرًا مع Zapier، مما أدى إلى توسيع نطاق اتصالها بشكل كبير مع مئات التطبيقات الأخرى. كما أنه يلغي الحاجة إلى تطبيقات التقويم مما يتيح لك دمجها في تقويم ذكي واحد متاح داخل التطبيق.

تأخذ أسانا الكعكة في هذه الجولة لأنها تمتلك حاليًا قائمة أكثر شمولاً من عمليات الدمج الأصلية. 🎂

2. مشاهدات المشروع

يقدم Asana خمس طرق عرض للمشروع، مما يتيح لك مراقبة كل جانب من جوانب مشاريعك. مع لوحة كانبان عرض، يمكن تنظيم المهام بسلاسة كبطاقات على اللوحة، مما يوفر عرضًا مرئيًا و طريقة مرنة لإدارة العمل . تساعد طريقة عرض التقويم والجدول الزمني في تتبع الجدول الزمني بدقة، بينما تتفوق طريقة عرض مخطط جانت في تصور الهدف . للحصول على تفصيل دقيق، تعرض طريقة عرض القائمة في Asana تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات.

من ناحية أخرى، يحتوي تطبيق Motion على طريقة عرض اللوحة لعرض سريع للمشاريع وفقًا لحالات مثل المهام التي يجب إنجازها، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المنجزة. كما يتميز أيضًا ب عرض القائمة الذي يتعمق في المهام مع إضافة حقول مخصصة، مثل الحالة والمدة والأولوية. يُعد تقويم Motion المتكامل ميزة بارزة، حيث يعمل على تبسيط جدولة المهام والاجتماعات، وإعادة الجدولة، وتتبع المراحل الرئيسية.

في حين أن ميزة التقويم في Motion فريدة من نوعها وتوفر جدولة فعالة، تفوز أسانا بالجولة بفضل مجموعة واسعة من طرق عرض المشاريع، مما يلبي مجموعة واسعة من تفضيلات المستخدم. 🥇

3. واجهة المستخدم

يتميز Motion بواجهة مستخدم واجهة مستخدم مباشرة تبسط إنشاء المهام وإدارتها. تقوم واجهة التقويم الوظيفية الخاصة به بترتيب المهام الأساسية بدقة على الجانب أثناء عرض أحداث التقويم في المنطقة الرئيسية. كما أنها تسهل أيضًا إضافة المهام بسرعة من خلال السحب والإفلات، مما يوفر خيارات تعاون سهلة للعمل الجماعي للمشروع.

من ناحية أخرى، قد يكون لدى Asana منحنى تعليمي حاد، حيث يوفر مجموعة واسعة من ميزات التخصيص والتعاون. في البداية، قد تبدو واجهة المستخدم الخاصة به صعبة الفهم بعض الشيء بسبب ميزاته المتعددة، لكنه يعوض ذلك بخيارات التخصيص والترميز اللوني لتنظيم أفضل.

بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة لا تضحي بالبساطة من أجل الوظائف، فإن موشن هو الفائز الواضح، فهو يعتمد على السحب والإفلات البسيط لإدارة المهام ولا يتضمن عددًا هائلاً من الميزات، مما يضمن إدارة المهام بسرعة وكفاءة. 🎉

موشن مقابل أساناون ريديت

لفهم الاستخدامات الموسعة لكلا الأداتين بشكل أفضل، أردنا التحقق من رأي مستخدمي ريديت في موشن وأسانا كمنتجين مستقلين.

يجد معظم المستخدمين أن الحركة هي أداة رائعة لتعزيز الإنتاجية ومساعد افتراضي موثوق به . قال أحد مستخدمي ريديتور

أنا مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، والأتمتة التي يقدمها Motion مفيدة جدًا. إنها توفر لك الوقت وحقيقة أنها مرئية على الفور في التقويم الخاص بك تجعلك منتجًا للغاية.تحتاج إلى بذل القليل من الجهد في إعداد "الجداول الزمنية" بمعنى مربعات زمنية مختلفة لجعلها تعمل بسلاسة. على سبيل المثال، ساعات العمل، وساعات المساء، وساعات الصباح، وساعات نهاية الأسبوع، إلخ. بمجرد وضع ذلك في مكانه، يمكنك الآن البدء في إنشاء المهام المجدولة في الوقت المناسب أسانا هو أداة إدارة معقدة ونظام تواصل معقد وقد يجد بعض المستخدمين صعوبة في التكيف معها. أوضح أحد مستخدمي ريديتور

أنا أحب أسانا ولكن الأشخاص الذين أعمل معهم يعانون في بعض الأحيان. فهم يريدونه أن يكون أشبه بقائمة مهام بدلاً من نظرة عامة لدورة المشروع بأكملها وخريطة لما يقوم به الجميع. إنهم يعانون من الطريقة التي يدفنون بها المهام الفرعية/يريدون كل شيء في مستوى واحد من العمق، وهي ليست الطريقة التي صممت بها الأداة. يواجهون صعوبة في استخدام أسانا للتواصل ونقل الملفات. يعمل أسانا بشكل أفضل عندما يكون النظام البيئي لتواصل المشروع من واقع خبرتي

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Motion مقابل Asana

قد يبدو الاختيار بين Motion و Asana أحيانًا وكأنه حل وسط صعب. يتمتع Asana بمزيد من طرق عرض المشروع وميزات التعاون، في حين أن Motion أسهل في الاستخدام ويتفوق في أتمتة المهام.

لتجنب تفضيل أحد الجانبين على الآخر، جرب انقر فوق -حل شامل لإدارة المشاريع والمهام. فهو يجمع تقريباً كل ميزة يمكن أن تحلم بها لتوجيه مشاريعك وفرقك بثقة نحو النجاح. سواء كان تخطيط المهام, جدولة المحتوى أو التواصل مع فريقك فإن ClickUp يدعمك.

دعونا نتعمق في ميزات ClickUp البارزة لنرى لماذا هو الأفضل بديل ل Asana والحركة 🏆

1. انقر فوق عرض التقويم

يمكنك جدولة المهام، ومراقبة المواعيد النهائية، ومراقبة إنجاز الأهداف باستخدام عرض تقويم ClickUp

قم بتعزيز تنظيم مشروعك، وتبسيط تخطيط الجدول الزمني، واجعل الجميع على نفس الصفحة باستخدام عرض تقويم ClickUp . سواء كنت تفضل عرضًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، فإن هذه الميزة متوفرة لديك. 📆

تتبع مشاريعك على مستوى عالٍ أو تعمق في التفاصيل الدقيقة للمهام. باستخدام الفلاتر، يمكنك ضبط طريقة العرض الخاصة بك لإظهار المهام الأكثر أهمية فقط ومشاركة تقويمك بسهولة مع أي شخص يحتاج إليه من خلال رابط قابل للمشاركة.

جدولة المهام أمر سهل للغاية - ما عليك سوى سحبها وإفلاتها في التقويم الخاص بك، وستكون جاهزًا للانطلاق. تسمح لك المهام المرمزة بالألوان بتنظيم جدولك الزمني حسب المشروع أو الأولوية أو الحقول المخصصة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء الاجتماعات مباشرةً من عرض التقويم الخاص بك.

2. انقر فوق المهام

استخدم مهام ClickUp Tasks لأتمتة تحديد الأهداف وتتبعها والاحتفال بالمراحل الرئيسية وتعديل المهام بشكل مجمّع والمزيد

ارفع إنتاجيتك باستخدام مهام ClickUp ، الأداة المثلى للتعاون السلس وإدارة المهام المخصصة. تعمل هذه المنصة متعددة الاستخدامات على تبسيط فن إدارة المهام بطرق لا حصر لها:

قم بتخصيص تتبع الهدف لتتناسب مع سير عملك

حافظ على حماسك من خلال تتبع المعالم الرئيسية والاحتفال بالإنجازات

وداعاً للمهام المتكررة التي تستغرق وقتاً طويلاً مع سحر الأتمتة

يمكنك تبسيط مهام سير العمل من خلال التكامل مع الأدوات الشائعة مثل تقويمات Google و Outlook و Zoom و Microsoft Teams

الصياغة قوائم مراجعة المهام لمراقبة كل التفاصيل، سواء في مهام سير العمل المعقدة أو قوائم المهام المباشرة. قم بتخصيص مهامك مع حرية الترميز بالألوان والتسمية، مما يجعلها فريدة من نوعها. 🦄

لا تدع المشاريع المعقدة ترهقك - قم بتقسيمها إلى مهام فرعية صغيرة الحجم. وإليك حيلة مفيدة: أداة شريط أدوات العمل الجماعي يتيح لك تحرير مهام متعددة في وقت واحد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

ابقَ على اطلاع دائم بالأمور مع الحقول المخصصة، مما يتيح لك تتبع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات. بالإضافة إلى ذلك, تذكيرات ClickUp تأكد من عدم تفويت أي موعد نهائي مرة أخرى.

3. إدارة مشروع ClickUp

تتيح لك إدارة المشروع في ClickUp تتبع المعالم والمهام في أكثر من 15 طريقة عرض، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء جداول زمنية، والتعاون في الوقت الفعلي

ClickUp ميزة إدارة المشروع هي الحل المتكامل الأمثل لإنشاء خطط المشاريع وإدارة المهام وتعزيز التعاون بأقل جهد ممكن. ✨

الاستخدام 15+ عرض المشروع لتصور سير عملك وإدارته. يمكنك تنظيم المهام دون عناء باستخدام بطاقات السحب والإفلات باستخدام لوحات كانبان أو تتبع المراحل والتبعيات بدقة مع خيارات موسعة مثل مخطط جانت، والجدول الزمني، وطرق عرض عبء العمل.

مع أهداف النقر يمكنك وضع أهداف واضحة للتسليم، ومقاييس الأداء، ومقاييس الأداء، ومقاييس الأداء OKRs، والحفاظ على تحفيز فريقك وإنتاجيته من خلال بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين.

توفر ميزات إدارة المهام في ClickUp:

التعليق والتدقيق في الوقت الفعلي للحصول على موافقات سريعة على العمل

محادثات فورية باستخدام طريقة عرض الدردشة

العصف الذهني من خلال الخرائط الذهنية سهولة مشاركة المرفقات مستندات ClickUp حلاً شاملاً لتخزين المستندات المهمة وتحريرها ومشاركتها مع مستنداتك المهمة، مع مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الجداول الزمنية للمشروع، ودراسات اختبار المستخدم، وملخصات ملاحظات الاجتماعات، ورسائل البريد الإلكتروني الجذابة للعملاء.



يمكنك تبسيط سير عملك بشكل أكبر مع أكثر من 100+ أتمتة النقر فوق لتوفير الوقت للمهام الأكثر أهمية، أو الاختيار من بين مجموعة مختارة من 1,000+ قالب مما يلغي الحاجة إلى بدء المشاريع من الصفر.

ClickUp: مساعدك النهائي لإدارة المهام

قل وداعًا للتنازلات واختبر إدارة المشاريع بسلاسة مع ClickUp، الخيار الأفضل بين بدائل Motion و Asana ومجموعة من أدوات إدارة المهام الأخرى.

يوفر ClickUp آلاف القوالب، وأتمتة المهام الموفرة للوقت، و التعاون في الوقت الفعلي . جرّب ClickUp مجانًا واشعر بالفرق بنفسك! 🤩