10 أفضل 10 بدائل لوجسيك &؛ المنافسون في عام 2025

إدارة المعرفة تجعل العالم يدور حولك. عندما تدير مشاريعك الخاصة، فإنك تحتاج إلى أدوات تدوين الملاحظات والتخطيط للحفاظ على ترتيب أفكارك. وهذا أمر أساسي بشكل خاص عندما تعمل مع فريق عمل، حيث تساعد قدرات تدوين الملاحظات القوية على إبقاء الجميع على نفس الصفحة داخل المشاريع وعبرها.

وهنا يأتي دور Logseq للعديد من المستخدمين من الأفراد والشركات. إذا كان Logseq لا يتوافق مع عمليات التفكير أو العمليات التجارية الخاصة بك، فقد حان الوقت لاستكشاف أفضل بدائل Logseq في 2024. تسرد هذه المقالة عشرة بدائل Logseq عالية الأداء للاختيار من بينها.

ما هو Logseq؟

Logseq هو عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة تساعد المستخدمين على تدوين الملاحظات وتخزينها، وإيواء أنواع مختلفة من المعلومات، وتنظيم تلك المعلومات.

تتكامل المنصة مع العديد من المكونات الإضافية بحيث يمكن أن تتلاءم مع عمليات عملك أو المكدس التقني لشركتك، وتعمل بشكل جيد كأداة لإدارة المهام وأداة لإدارة المعرفة.

يحب المستخدمون Logseq لأنه مجاني ويعطي الأولوية لخصوصية المستخدم. ومع ذلك، فإن Logseq لديه قيود خطيرة. لا يوجد تطبيق للهواتف المحمولة، لذا فإن المستخدمين الذين يحتاجون إلى تدوين الملاحظات أثناء التنقل غير محظوظين. لا يمكن للمستخدمين أيضًا التعاون في Logseq، مما يجعلها أداة صعبة الاستخدام إذا كنت بحاجة إلى مشاركة الأفكار مع فريق أو بناء مورد معرفي على مستوى المؤسسة.

في حين أن نهج البناء المفتوح المصدر جعله شائعاً في مجال إدارة المعرفة، إلا أن بدائل Logseq الحالية تقدم أكثر من ذلك بكثير من حيث الأدوات التعاونية وحالات الاستخدام المتنقلة وسهولة الاستخدام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Logseq؟

يتمتع Logseq بالعديد من نقاط القوة التي لن ترغب في تفويتها، لذا ابحث عن بدائل Logseq التي تقدم نفس القدرات. في الوقت نفسه، سترغب في معالجة نقاط الضعف الأساسية للمنصة، مثل مشاكل الأداء المعروفة ومحدودية التعاون ووظائف الأجهزة المحمولة. أعط الأولوية لهذه الميزات التي يجب أن تكون لديك أثناء البحث عن تطبيق بديل لتدوين الملاحظات أو إدارة المعرفة:

سهولة الاستخدام: قبل كل شيء، اختر تطبيقًا سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات. واجهة بسيطة، وأدوات متعددة الاستخدامات لطرق مختلفة للتفكير وهياكل تنظيمية بسيطة هي المفتاح

قبل كل شيء، اختر تطبيقًا سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات. واجهة بسيطة، وأدوات متعددة الاستخدامات لطرق مختلفة للتفكير وهياكل تنظيمية بسيطة هي المفتاح إدارة المهام: يعمل المستخدمون المحترفون والشخصيون بشكل أفضل عندما يتمكنون من تدوين مهامهم. ابحث عن البرامج التي تتيح لك تحويل النقاط إلى مهام

يعمل المستخدمون المحترفون والشخصيون بشكل أفضل عندما يتمكنون من تدوين مهامهم. ابحث عن البرامج التي تتيح لك تحويل النقاط إلى مهام قدرات الذكاء الاصطناعي : يعزز الذكاء الاصطناعي تدوين الملاحظات من خلال مساعدتك على العصف الذهني وإنشاء هياكل بديهية والتوصية بالارتباطات. اكتشف كيف تستخدم الأدوات المختلفة الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المعرفة

: يعزز الذكاء الاصطناعي تدوين الملاحظات من خلال مساعدتك على العصف الذهني وإنشاء هياكل بديهية والتوصية بالارتباطات. اكتشف كيف تستخدم الأدوات المختلفة الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المعرفة خيارات الكتابة: إذا كنت تحب تدوين الأفكار، فاختر أدوات تدوين الملاحظات التي يمكنها ترجمة الكتابة اليدوية إلى نص دون عناء وبدقة

إذا كنت تحب تدوين الأفكار، فاختر أدوات تدوين الملاحظات التي يمكنها ترجمة الكتابة اليدوية إلى نص دون عناء وبدقة إمكانيات التعاون: قم بالتبديل إلى أدوات تدوين الملاحظات التي تسهل العمل الجماعي والتواصل والأفكار المشتركة. فآخر شيء تريده هو أن تبقى معلوماتك في برنامج معزول

أفضل 10 بدائل لبرنامج Logseq لاستخدامها في عام 2024

يعد نقل ملاحظاتك وعملياتك من برنامج إلى آخر مهمة كبيرة. لقد أوجزنا نقاط القوة والضعف في بعض بدائل Logseq الأكثر شيوعًا حتى تتمكن من اختيار المفضل لديك والقيام بهذه الخطوة مرة واحدة فقط.

1. انقر فوق

إنشاء الملاحظات وتنظيمها وتعيين الملاحظات إلى مهام مختلفة من خلال ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المعرفة والمهام والمشروعات. يمكنك تدوين الملاحظات باستخدام تدوين الملاحظات القوالب، وأعد تنظيم ملاحظاتك في مخططات وخطط متماسكة، وشارك أفكارك مع الآخرين.

يبدأ ب مستندات ClickUp حيث يمكنك إنشاء مستندات و ويكي بصفحات متداخلة. يمكنك أيضًا إنشاء خرائط طريق موجزة، والتعمق في المعرفة المتخصصة، وصياغة منتجات من معرفتك المتراكمة.

لوضع الأفكار، وبديهية أدوات الذكاء الاصطناعي تسريع عملية تدوين الأفكار على الورق. بعد ذلك، قم بتنقيح الملاحظات وخلطها في مركز معرفي قوي باستخدام ClickUp برنامج قاعدة المعرفة و القوالب لتنظيم أفكارك.

كليك أب إدارة المهام تمكّنك الأدوات من تحويل أفكارك إلى أفعال. يمكنك إنشاء لوحات المهام، وتحويلها إلى مخططات جانت بنقرة واحدة، وتعيين المهام لنفسك أو لزملائك في الفريق. يمكنك أيضًا متابعة إدارة سير العمل مع جداول زمنية سهلة وتعليقات وأدوات تسجيل الوقت أثناء العمل.

سواء كنت كاتب أو مسوّق، أو مدير، أو مدير، بديهي برنامج إدارة المعرفة يجعل توصيل الأفكار وإنجاز المهام أسهل. فبدلاً من مجرد تخزين المعرفة، يتيح لك ClickUp تحويلها إلى مورد قيّم للمشاريع وسير العمل في المستقبل.

ClickUp أفضل الميزات

العشرات من القوالب والعروض المختلفة لتنظيم أفكارك، وربط الملاحظات، وبناء قاعدة معرفية أو مواقع الويكي الخاصة بك بنقرات قليلة

وظائف تدوين الملاحظات وإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء أكثر إنتاجية

أدوات تعاونية لمشاركة التعليقات، ووضع علامات على مستندات الإدارة، وتعيين المهام المتعلقة بالكتابة

الآلاف من عمليات التكامل لتحقيق أقصى استفادة من قاعدتك المعرفية

قيود ClickUp

ميزات وعناصر تحكم متعددة تخلق منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

بعض طرق العرض لا يمكن الوصول إليها بعد على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp AI متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أوبسيديان

عبر أوبسيديان Obsidian هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات مع ميزات متعددة لإدارة المعرفة والتنظيم. يدعم التطبيق بعض الإضافات ولديه العديد من سمات واجهة المستخدم (UI) للاختيار من بينها.

يمكن للمستخدمين الربط بين ملاحظاتهم في شبكة من الأفكار والحقائق والعمليات للتفكير ثنائي الاتجاه والمعرفة السهلة عبر التطبيقات. يعتبر Obsidian أداة شائعة ومعروفة كتطبيق العقل الثاني، مع مجتمع Discord الذي يضم أكثر من 50,000 عضو يسعدهم مناقشة الاستراتيجيات والتطبيقات المختلفة.

أفضل ميزات Obsidian

دعم تخفيض السعر

مزامنة خارجية للنسخ الاحتياطي والتحكم

مجموعة واسعة من المكونات الإضافية المنتجة رسميًا والمجتمعية لإنشاء الملاحظات

قيود سبج #### قيود سبج

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا

يشترك التطبيق في العديد من القيود مثل تطبيقات كتابة تخفيض السعر الأخرى

تسعير تطبيق Obsidian

شخصي: مجاني

تجاري: 50 دولاراً في السنة لكل ترخيص مستخدم

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: غير متاح

كابيترا: 4.6/5 (21 تقييم)

3. نوتون

عبر الفكرة Notion هو تطبيق شائع من تطبيقات الدماغ الثاني بسبب خيارات تصميمه المتنوعة والحرة. يتألف المخطط التنظيمي للتطبيق من قواعد بيانات أو حقول متداخلة وكتل من المعلومات. يمكن للمستخدمين تغيير طرق عرض قاعدة البيانات، واستخدامها في سياقات مختلفة، و ربط ثنائي الاتجاه أي حقل أو تفصيل.

يوفر Notion آلاف القوالب لحالات استخدام وطرق تفكير مختلفة ويمكنه إيواء أنواع مختلفة من الوسائط، بما في ذلك النصوص ومقاطع الفيديو والمهام.

أفضل ميزات #### Notion

واجهة مستخدم بسيطة لكنها قوية

روابط خلفية ثنائية الاتجاه لسهولة الإنشاء والبحث

مفهوم الذكاء الاصطناعي، مساعد كتابة قوي

قيود مفهوم

بناء بدون كود يخلق منحنى تعليمي حاد للغاية

قد يكون التطبيق مربكاً للمبتدئين

تسعير Notion

مجاني

زائد: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (4,800+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

4. ملاحظات قياسية

عبر الملاحظات القياسية Standard Notes هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. مثل Logseq، يعطي التطبيق الأولوية للخصوصية ويستخدم التشفير الشامل والمصادقة الثنائية. يمكن للمستخدمين إنشاء ملاحظات غنية بالمميزات وملفات النص العادي، والوصول إلى ملاحظاتهم دون اتصال بالإنترنت، وتصدير بياناتهم. تقدم الخطط المختلفة تنسيقات وإمكانيات أكثر قوة لتدوين الملاحظات.

Standard Notes أفضل الميزات

تشفير XChaCha20-Poly1305 لحماية الملاحظات الحساسة

مزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة لإدارة المشاريع

خيار النسخ الاحتياطي للملاحظات في ملفات نصية عادية

ميزات وضع العلامات والبطاقات والتمييز والتثبيت في الباقة المجانية

قيود الملاحظات القياسية

بعض ميزات تدوين الملاحظات متوفرة فقط في الباقات المدفوعة

يستغرق التنقل في الواجهة العديد من النقرات

أسعار الملاحظات القياسية

قياسي: مجاناً

الإنتاجية: 90 دولاراً في السنة

احترافي: 120 دولاراً في السنة

ملاحظات قياسية #### التقييمات والمراجعات:

G2: 3.9/5 (12 مراجعة)

كابيترا: 4.6/5 (11 مراجعة)

5. تجول

عبر تجول البحث المتجول هو تطبيق ثنائي الاتجاه يربط المعلومات ثنائي الاتجاه لسهولة البحث والتنظيم.

يشتمل التطبيق على دعم Markdown، مثل العديد من بدائل Logseq، وملاحظات Markdown لها أدوات ووظائف مماثلة. يعمل Roam بشكل أساسي كقاعدة معرفية شخصية بدلاً من كونه أداة للفرق أو المؤسسات. يمكن للمستخدمين تخصيص السمات الخاصة بهم وإضافة مهام إلى ملاحظاتهم، وتقوم السحابة بتخزين المعلومات.

أفضل ميزات #### تجوال

روابط ثنائية الاتجاه سهلة للأفكار والأفكار المترابطة

تنظيم الملاحظات القائم على التسلسل الهرمي لسهولة إعادة التنظيم وإعادة المزج

واجهة بسيطة للغاية

قيود التجوال

إمكانيات التعاون ضئيلة للغاية

خيارات التكامل محدودة

خطة الدعم باهظة الثمن وتتطلب التزاماً لمدة خمس سنوات

تسعير #### التجوال

محترف: 15 دولارًا شهريًا أو 165 دولارًا في السنة

مؤمن: 500 دولار/ 5 سنوات

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

كابيترا: 4.4/5 (17 تقييم)

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق شائع لتدوين الملاحظات يتيح للمستخدمين حفظ الملاحظات النصية والصور والوسائط الأخرى. يشتمل هذا التطبيق الحر على ميزات الكتابة اليدوية والتنظيم على غرار دفتر الملاحظات وأدوات قص الويب لحفظ المعلومات وتنظيمها.

كان Evernote تطبيقًا شائعًا لتدوين الملاحظات لسنوات، خاصةً للمستخدمين الشخصيين. يمكنك إنشاء قوائم مهام ومشاريع و لوحات الأفكار وحتى تسجيل الملاحظات الصوتية. يسهل البحث في التطبيق، ويمكن لأداة البحث الخاصة به التعرف على الكلمات في الصور والمرفقات والكتابة اليدوية لتجميع المعلومات ذات الصلة بسهولة.

أفضل ميزات Evernote

خيار تخزين المعلومات والعثور عليها في الصور، والنصوص، والملاحظات الصوتية، والملاحظات المكتوبة بخط اليد، والمزيد

إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت

سهولة الاستخدام لتدوين الملاحظات الرقمية والحفاظ على الملاحظات منظمة

إمكانية الاستخدام كأداة تحرير نصوص وتطبيق للمهام الخاصة بك

قيود Evernote

مشاركة الملاحظات خارج Evernote أمر معقد

يحتوي التطبيق على ميزات أقل من الأدوات المماثلة، خاصة في الإصدار المجاني

تسعير Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

Evernote Teams: 24.99 دولارًا/مستخدم/شهرًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,100 تقييم)

7. Workflowy

عبر سير العمل Workflowy هو تطبيق شهير أداة شهيرة لإدارة المشاريع للفرق والشركات التي يجب عليها مشاركة الأفكار والعمل عليها. ويمكنك تخزين المعلومات في مخططات موجزة وهياكل على شكل شجرة، ويمكن للأداة أن تضم قوائم متداخلة غير محدودة في خططها المدفوعة ولديها وظائف تمييز وتصفية وبحث سهلة الاستخدام. يمكن للمستخدمين أيضًا تصدير النسخ الاحتياطية إلى Dropbox والوصول إلى Workflowy عبر أنظمة ويندوز وماك ولينكس.

أفضل ميزات Workflowy

سهولة إنشاء المخطط التفصيلي وأدوات التعشيش لتدوين الملاحظات بكفاءة

خيار استخدام Workflowy كأداة لإدارة المهام بدون زخرفة

أدوات التعاون التي هي جزء من البرنامج

واجهة بسيطة للعمل بدون تشتيت الانتباه

قيود Workflowy

قد يكون من الصعب نقل الملاحظات إلى موضع جديد

خيارات التنسيق والتصميم محدودة

الإحالات ضرورية للتحايل على الحد النقطي الشهري

تسعير #### تسعير Workflowy

الأساسي: مجاني

Workflowy Pro: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Workflowy Workflowy

G2: 4.4/5 (22 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (12 مراجعة)

8. جوبلين

عبر جوبلين Joplin هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات سهل للمبتدئين ويوفر ميزات أكثر تعقيدًا لمدوني الملاحظات الرقمية ذوي الخبرة. البرنامج مفتوح المصدر متوافق مع العشرات من المكونات الإضافية لسهولة مشاركة الملاحظات والتكامل عبر أدوات مختلفة، ولديه مجتمع نشط، ويوفر تشفيرًا شاملاً لملاحظات آمنة للغاية.

جوبلين أفضل الميزات

أمان قوي للملاحظات

سهولة استيراد مايكروسوفت ون نوت وإيفرنوت إلى جوبلين

أدوات مشاركة الملاحظات التعاونية

أدوات لقص الملاحظات عبر الإنترنت لسهولة تدوين الملاحظات

بيئة كتابة خالية من التشتت

قيود جوبلين

حدود الحجم في الباقة المجانية مقيدة

يحتوي التطبيق على ميزات أقل من أدوات تدوين الملاحظات الأخرى

تسعير #### جوبلين

الأساسي: 2.99 يورو شهريًا

احترافي: 5.99 يورو شهريًا

الفرق: 7.99 يورو/شهريًا

تقييمات ومراجعات جوبلين #### جوبلين

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

9. سوبر نوتس

عبر ملاحظات خارقة Supernotes هو تطبيق فريد من نوعه لتدوين الملاحظات يقوم بتخزين الملاحظات كبطاقات ملاحظات بسيطة بدلاً من الملفات أو المجلدات لمراجعة المعلومات وتنظيمها. الواجهة سهلة الاستخدام، ومن السهل إعادة تنظيم البطاقات ووضع علامات على البطاقات للمشاريع المختلفة أو ملاحظات التحضير للامتحانات.

يمكن للمستخدمين مشاركة البطاقات، ودعوة مستخدمين آخرين إلى بطاقات الملاحظات الخاصة بهم، والعمل مع ملاحظاتهم دون اتصال بالإنترنت. ويتضمن التطبيق ميزات غير متوفرة في أدوات أخرى، مثل تقويم الخريطة الحرارية لتتبع عادات العمل، ومجموعة أفكار للملاحظات المستعجلة أثناء التنقل، والربط المرئي ثنائي الاتجاه. يعد Supernotes رائعًا للمستخدمين الذين لا يحبون أدوات تدوين الملاحظات الشائعة الأخرى.

أفضل ميزات Supernotes

أدوات وتنسيقات تنظيمية متعددة، مثل التداخل متعدد الآباء والتقويمات وعروض الملاحظات العريضة

المزامنة متعددة الأجهزة والوصول دون اتصال بالإنترنت

أدوات إدارة مهام سهلة الاستخدام

قيود الملاحظات الفائقة

جداول التطوير وإصدار الميزات بطيئة

يسمح الإصدار المجاني ب 100 بطاقة فقط

تسعير سوبرنوتس

المبتدئ: مجاني

غير محدود: 8 جنيهات إسترلينية في الشهر

تقييمات ومراجعات سوبرنوتس #### تقييمات ومراجعات

G2: لا توجد مراجعات

كابيترا: غير متاح

10. رغوة

عبر الرغوة Foam هو تطبيق مجاني مفتوح المصدر لإدارة المعرفة الشخصية يستخدم Visual Studio و GitHub لنشر الملاحظات. يمكن للمستخدمين إنشاء مساحة عمل Foam وتطوير سلسلة من مستندات Markdown التي تغطي كل منها موضوعًا واحدًا.

تتضمن المنصة تصورات بيانية للربط بين المواضيع وربطها ببعضها البعض. استلهم تطبيق Roam Research من Foam، لذا توقع أن ترى بعض أوجه التشابه. يمكنك مشاركة المحتوى والوصول إليه على أجهزة مختلفة ونشره على صفحات GitHub.

أفضل الميزات #### رغوة

الملاحظات التي تتصل لإنشاء مخطط تنظيم على غرار الدماغ الثاني

القدرة على الإكمال التلقائي للملاحظات باستخدام روابط ويكيلينكس

أدوات التعاون

قيود الرغوة

يتطلب الرغوة حساب GitHub والإلمام بالمنصة

التطبيق ليس سهل الاستخدام للمستخدمين الشخصيين والمحترفين الذين يبحثون عن واجهة بسيطة

تسعير الرغوة #### تسعير الرغوة

مجاني وقيد التطوير

تقييمات ومراجعات الرغوة

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

إنشاء ملاحظات ومخططات موجزة وقواعد معارف أفضل في ClickUp

لا تعتمد على عقلك فقط - قم ببناء عقلٍ ثانٍ مع تطبيقات تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة الغنية بالميزات. إن تطبيقات تدوين الملاحظات اليوم متعددة الاستخدامات، بحيث يمكنك كتابة الملاحظات وتخزين المعلومات واستدعاء التفاصيل بأي طريقة تناسب عمليات التفكير الخاصة بك.

ومع ClickUp، يمكنك القيام بأكثر من مجرد وضع القلم على الورق. ابدأ العصف الذهني باستخدام القوالب وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأعد بناء ملاحظاتك باستخدام البطاقات والربط ثنائي الاتجاه، واحتفظ بمعرفة مؤسستك في قاعدة بيانات حية يمكن للجميع استخدامها. حوّل ملاحظاتك إلى مهام وأفكار مشاريع ومحتوى باستخدام حساب ClickUp مجاني اليوم وانظر إلى أين تأخذك أفكارك.