أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Camunda 2025

كاموندا هي شركة شهيرة مفتوحة المصدر إدارة العمليات (BPM) التي تجعل من السهل أتمتة الأشياء الصغيرة.

إنها أداة رائعة، لكنها ليست مناسبة للجميع - لا توجد أداة مناسبة للجميع.

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Camunda، فلديك العديد من الخيارات التي قد تناسب عملك بشكل أفضل.

لقد أجرينا البحث من أجلك وعثرنا على أفضل 10 بدائل ل Camunda، كاملة مع الإيجابيات والسلبيات والتقييمات من مواقع المراجعات الشهيرة. كل ما تبقى لك هو اختيار أداة إدارة العمليات التجارية المناسبة لك. صيداً سعيداً! 🙂

ما هو بديل Camunda؟

Camunda هو واحد من العديد من برنامج BPM خيارات. يتميز بتوفير الوقت أتمتة سير العمل ومنصة منخفضة الكود أو بدون كود لتطوير التطبيقات.

غالبًا ما تكون بدائل Camunda عبارة عن منصات أتمتة ذات ميزات مماثلة لإدارة عمليات الأعمال لتحقيق نفس النتائج أو أفضل منها. تتضمن هذه الميزات الرئيسية ما يلي:

تحسين سير العمل والإدارة

أتمتة عمليات الأعمال الفعالة والترميز (BPMN)

نمذجة العمليات وتصميمها

أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Camunda؟

تتمحور أتمتة عمليات الأعمال حول تحسين سير العمل، ومن المرجح أن يحتاج كل مدير أعمال ومدير مشروع وقائد إلى خيارات مختلفة قليلاً.

أفضل بديل لـ Camunda هو أيهما يلبي احتياجاتك الخاصة. ✅

فيما يلي بعض الأشياء التي بحثنا عنها عند إعداد هذه القائمة:

أتمتة سير العمل وتنسيقه المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أدوات إدارة المشاريع (مثل إدارة المهام، وتعيين المهام، والمراقبة، والتحليلات، وما إلى ذلك)

التكامل مع المنصات والأدوات الشائعة الأخرى

قواعد العمل واتخاذ القرارات

واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات التخصيص

أدوات التعاون

اتصالات العميل الميزات

أفضل 10 بدائل لـ Camunda لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لمساعدة فريقك على النجاح من خلال إيجاد بديل Camunda المثالي الذي يناسب احتياجاتك الخاصة؟

حان الوقت للخروج واستكشاف خياراتك! سيشكرك فريقك لاحقاً.

1. ClickUp

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية ClickUp هو حل شامل لإدارة العمل تعتمد عليه فرق العمل في مختلف الصناعات لتبسيط سير العمل والتعاون وإدارة المشاريع مهما كان حجمها. إنه خيار قائم على السحابة مع كل ما تحتاجه لتخطيط وتتبع وتنفيذ عمليات عملك.

قم بإدارة عملك باستخدام طريقة عرض قابلة للتخصيص مثل القائمة أو اللوحة أو مخطط جانت. قم بتحسين التعاون باستخدام سلاسل التعليقات، والمكلفين المتعددين، والأذونات، والتعليقات كعناصر عمل، والمزيد. حتى إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص للتعمق أكثر في بياناتك على واجهة مستخدم سهلة السحب والإفلات. 🌻 ClickUp Automation تقلل من عملك اليدوي، وتضع المهام المتكررة على الطيار الآلي من خلال خيارات الأتمتة المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص. سواء كنت بحاجة إلى أدوات أتمتة المبيعات , برنامج أتمتة النماذج أو أي شيء آخر، ClickUp هو منصة أتمتة العمليات المناسبة لك.

قم بتبسيط يوم عملك من خلال أتمتة العمليات اليدوية، وإعداد تذكيرات بالمهام حتى لا تفوتك أي مهمة، والاستفادة من حالات المهام المخصصة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

ستوفر أيضًا الوقت مع ClickUp AI الذي يحتوي على مئات من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة يدويًا والمدعومة بالأبحاث لمساعدتك في إنجاز عملك بشكل أسرع.

ClickUp أفضل الميزات

مكتبة قوالب تحتوي على آلاف الخيارات لكل شيء بدءًا من ميزانيات المشاريع إلىقالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp تتضمن أدوات إدارة المشاريع خيارات مثل برنامج الجدول الزمني للمشروع إعداد التقارير في الوقت الفعلي استخدام الموارد التحليلات، وميزات تتبع الوقت

المئات من الأدوات لإدارة سير العمل، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والمزيد

تكامل مع أكثر من 1,000 نظام أساسي وأدوات أخرى، بالإضافة إلى خيار إضافة أدواتك الخاصة باستخدام Zapier (لا حاجة إلى مستندات واجهة برمجة التطبيقات التقنية)

التوافق مع أي جهاز والقدرة على استخدام ClickUp على سطح المكتب أو الجوال أو تطبيق الويب

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي عند الإلمام بأدوات ClickUp العديدة (ولكن يتم حل هذه المشكلة من خلال البرامج التعليمية التي يمكن الوصول إليها لكل شيء)

إنها ليست منصة مخصصة لإدارة عمليات إدارة الأعمال، لذلك قد لا يمكنك استخدام كل أداة يمكنك الوصول إليها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. بونيتاسوفت

عبر بونيتاسوفت بونيتا هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة عمليات الأعمال وبرنامج تطوير منخفض الكود. كان موجوداً منذ عام 2001، وعلى الرغم من أنه قد يكون قد بدأ يظهر عليه الزمن، إلا أنه لا يزال خياراً شائعاً للشركات الصغيرة.

تم تصميم Bonita BPM من أجل قابلية التوسع، حيث يوفر ميزات النشر المحلي مع وظائف قائمة على السحابة.

بونيتاسوفت أفضل الميزات

واجهة بديهية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام

يتيح التحديث في الوقت الفعلي للمستخدمين تكييف تطبيقاتهم مع حدوث تغييرات في الأعمال

منصة مفتوحة المصدر تجعل بونيتا متاحة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة

تدوين بي بي إم إن البياني وقابلية التوسع وقابلية التوسعة يحسن من تعاون الفريق

قيود بونيتا سوفت

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن محرك BPM عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات جافا تحتاج إلى تحسين قابلية التكيف مع تطبيقات الأعمال

تشير المراجعات من بعض الفرق إلى وجود مشكلات في تشغيل Bonita على أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسبب الحمل الثقيل على وحدة المعالجة المركزية (CPU)

أسعار Bonitasoft

المجتمع: مجاناً

مجاناً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

بونيتاسوفت التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 4 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 4 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow هو رمز منخفض برنامج إدارة عمليات الأعمال التي تساعد الشركات على تبسيط أنظمة إدارة العمل الخاصة بها.

يحتوي على ميزات لكل شيء بدءًا من تتبع المشكلات وإدارة المشاريع إلى وظائف الخدمة الذاتية لتحسين مشاركة العملاء. 💋

كيس فلو أفضل الميزات

تعمل ميزات التحليلات وإعداد التقارير على تتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات لمساعدة المستخدمين على تحسين سير العمل

برنامج تخطيط القوى العاملة يدير كل خطوة من دورة حياة الموظف إلى التقاعد

عمليات التكامل متاحة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وZapier وMicrosoft Azure AD

النظام الأساسي المستند إلى الويب متوافق مع أنظمة التشغيل iOS وAndroid وMac وWindows

قيود #### قيود كيس فلو

تشير بعض المراجعات من المستخدمين إلى صعوبة تحمل الرسوم الشهرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تشير بعض المراجعات من بعض المستخدمين إلى الحاجة إلى زيادة عمليات التكامل لتحسين الوظائف

تسعير كيس فلو

الأساسي: يبدأ من 1,500 دولار شهريًا

يبدأ من 1,500 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. أوراكل

عبر أوراكل توفر مجموعة Oracle BPM أدوات متنوعة لإدارة عمليات الأعمال بفعالية. استخدم أدوات التصميم الشاملة، والتحليلات، ومحرك سير العمل، والمراقبة في الوقت الفعلي لتبسيط كل جانب من جوانب عمليات أعمالك.

أفضل ميزات Oracle

تتيح ميزات تصميم عمليات الأعمال للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل جديدة مع التخصيص الكامل

تعمل إدارة عمليات إدارة الأعمال مع منصات Oracle الأخرى مثل Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) وOracle WebCenter وOracle SOA Suite

تركّز عمليات BPMN على إدارة الحالات، مما يسمح للمستخدمين بتحديد الأنشطة بناءً على المهام البشرية

تتكامل مع SAAS أدوات إدارة الموارد مثل Amazon Web Services (AWS)، ومزودي خدمات الويب (AWS)، ومزودي خدمات الأتمتة الآلية الرائدة وأنظمة الجهات الخارجية التي تستخدم بروتوكولات REST API

قيود أوراكل

تشير بعض المراجعات إلى أن النظام الأساسي يفتقر إلى ميزات للمستخدمين غير التقنيين

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى صعوبة إعداد وإدارة مشاريع متعددة

تسعير Oracle

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوراكل

G2: 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. أبيان

عبر أبيان Appian هي منصة للتحول الرقمي مع نظام تطوير منخفض الكود ووظيفة السحب والإفلات. تتميز بمحرك عمليات سريع يجعل من السهل إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات لتبسيط العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء.

أفضل ميزات Appian

بيئة تطوير منخفضة الكود تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات دون معرفة تقنية معقدة

تعمل أتمتة العمليات المتقدمة على تبسيط سير العمل عبر أقسام وأنظمة وتطبيقات متعددة

يساعد نظام إدارة قواعد العمل على تحديد قواعد العمل المعقدة وإدارتها

يتكامل Appian مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Salesforce وSAP R/3 وOracle وMicrosoft

قيود Appian

تشير المراجعات الواردة من بعض المستخدمين إلى الحاجة إلى أدوات إضافية لاختبار العمليات

تشير بعض مراجعات مستخدمي الأعمال إلى الرغبة في تحسين التدريب لتقليل منحنى التعلم

تسعير Appian

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Appian

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. وركاتو

عبر ووركاتو Workato عبارة عن منصة تكامل وأتمتة مصممة للمؤسسات من جميع الأحجام. يستخدمها محللو الأعمال لأتمتة سير العمل، وربط التطبيقات، وسحب البيانات من مصادر متعددة لتبسيط العمليات التجارية.

أفضل ميزات Workato

تحافظ مزامنة البيانات في الوقت الفعلي على تحديث كل شيء في جميع أنحاء المؤسسة

تتضمن ميزات الأمان المصادقة والتشفير وعناصر التحكم في الوصول المخصصة

يمكن للأتمتة المتقدمة وضع مهام سير العمل المعقدة التي تتضمن تطبيقات ومصادر متعددة على الطيار الآلي

تتوفر عمليات تكامل مدمجة مسبقًا لمنصات شائعة مثل Salesforce وSlack وMicrosoft Dynamics وQuickBooks

قيود Workato

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن المنصة صعبة الاستخدام بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خلفية برمجية

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة لميزانياتهم

أسعار Workato

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Workato

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. كويكسي

عبر كويكسي Quixy عبارة عن منصة لإدارة عمليات الأعمال منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة العمليات وسير العمل والعمليات الهامة الأخرى. يمكن لمستخدمي الأعمال استخدام ميزات إنشاء السحب والإفلات لإنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى عمليات ترميز معقدة. 🙌

أفضل ميزات #### Quixy

تتيح واجهة السحب والإفلات للمستخدمين إنشاء عمليات سير العمل والعمليات بسرعة

تحليلات وتقارير شاملة تسهل مراقبة العمليات التجارية وتحسينها في الوقت الفعلي

قوالب ونماذج قابلة للتخصيص لجمع البيانات من الموظفين والبائعين والعملاء

يتكامل Quixy مع أدوات مثل Salesforce وMicrosoft Dynamics وGoogle Suite

قيود Quixy

أفاد بعض مستخدمي الأعمال أنه قد يستغرق وقتاً طويلاً في تحديد عناصر محددة وبيانات دقيقة

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى أن هناك حاجة لتطبيقات إضافية معدة مسبقًا

تسعير Quixy

الحل: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المنصة: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

كويكسي التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. محاكي BP

عبر محاكي BP BP Simulator عبارة عن منصة محاكاة عملية قائمة على السحابة تستهدف الشركات على مستوى المؤسسات. تسمح لمستخدمي الأعمال بمحاكاة وتحليل سلوك نماذج العمليات.

استخدم محاكي BP Simulator لنمذجة العمليات التجارية المعقدة، وتصور تدفقات العمليات، والعثور على مجالات التحسين، وتحديد الاختناقات المحتملة.

أفضل ميزات محاكي BP Simulator

تتيح إمكانيات إعداد تقارير مفصلة عن العمليات التجارية وتحليلها للمستخدمين تحديد مجالات التحسين

تتيح قدرات المحاكي للمستخدمين اختبار تحسينات العمليات وتقييم التغييرات قبل تنفيذها

سيناريوهات المحاكاة القابلة للتخصيص تجعل من السهل عكس سلوك العالم الحقيقي وتلبية الاحتياجات التنظيمية المحددة

يتكامل محاكي BP Simulator مع منصات أخرى لإدارة عمليات إدارة الأعمال مثل IBM BPM وSAP Signavio وARIS

قيود محاكي BP Simulator

تشير بعض المراجعات إلى أن الأداة يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة لأنها مصممة للمؤسسات الكبيرة

تقول المراجعات من بعض مستخدمي الأعمال أن النظام الأساسي غير مناسب لجميع أنواع العمليات التجارية

تسعير محاكي BP BP

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محاكي BP

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 تقييمات)

9. كانيا

عبر كانيا CANEA هو حل لإدارة المشاريع مع ميزات لتحسين عمليات الأعمال وإدارة المستندات. استخدمه لتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات CANEA

تسمح عمليات سير العمل والقوالب القابلة للتخصيص للمستخدمين بتلبية احتياجات العمل الفريدة

تعمل ميزات التعاون والتواصل في الوقت الفعلي على تحسين العمل الجماعي

تساعد ميزات التحليل الآلي للبيانات وإعداد التقارير في اتخاذ القرارات

عمليات التكامل متاحة مع برامج العمل الأخرى مثل Microsoft Office وSharePoint وSalesforce

قيود CANEA

تشير مراجعات بعض المستخدمين إلى أن النظام الأساسي يمكن أن يكون له أوقات استجابة داخلية طويلة

يقول بعض المستخدمين أن الواجهة تفتقر إلى الميزات المتقدمة المتوفرة في مجموعات البرامج المماثلة

أسعار CANEA

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات CANEA

G2: 4.5/5 (3+ تقييمات)

4.5/5 (3+ تقييمات) Capterra: 4/5 (2+ تقييمات)

10. هيفلو

عبر HEFLO HEFLO هو برنامج لإدارة العمليات التجارية قائم على السحابة مصمم لتبسيط العمليات وأتمتة العمليات التجارية وتحسين الإنتاجية. استخدمه لتطوير العمليات التجارية ونمذجتها وتنفيذها ومراقبتها دون الحاجة إلى الترميز أو معرفة البرمجة.

أفضل ميزات HEFLO

أدوات التعاون مصممة لتحسين التواصل بين الأعضاء

تتيح ميزات الأتمتة للمستخدمين وضع المهام المتكررة على الطيار الآلي

يمكن الوصول إلى منصة إدارة الأعمال المستندة إلى السحابة من أي جهاز متصل بالإنترنت

عمليات التكامل متاحة مع أدوات مثل Jira وSlack وZapier

قيود HEFLO

تشير المراجعات من بعض المستخدمين المتقدمين إلى خيارات تخصيص محدودة عند إنشاء عمليات معقدة

يقول بعض المستخدمين أن الأسعار أعلى مقارنةً ببرامج إدارة عمليات الأعمال المماثلة

تسعير HEFLO

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات HEFLO

G2: 3.8/5 (2+ تقييمات)

3.8/5 (2+ تقييمات) Capterra: 4/5 (2+ تقييمات)

من الفوضى إلى السيطرة

يمكن لبرامج إدارة العمليات التجارية الصحيحة تحسين الكفاءة، وأتمتة المهام الشاقة، وتبسيط العمليات، ومنحك الوقت للتركيز على الأشياء الأكثر أهمية (ومتعة). ولكن لا تقبل ببرنامج لا يقوم بما تحتاج إليه.

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