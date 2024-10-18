أفضل 10 برامج لإدارة مشاريع التصميم الداخلي في عام 2025

شركات التصميم الداخلي لديها احتياجات متخصصة تتجاوز إدارة المشاريع العامة. ولكي تنجح في الوفاء بالمواعيد النهائية لمشروع التصميم الداخلي الخاص بك وتثير إعجاب عملائك، من الضروري أن تظل منظمًا طوال العملية.

ويتضمن ذلك مهام مثل الحصول على موافقات العميل على مقترح تصميم منزلك أو مكتبك وإدارة الفواتير والتسليمات من موردين متعددين بفعالية.

يمكن أن يساعد برنامج مدير مشروع التصميم الداخلي في إدارة كل هذه الأجزاء المتحركة. فيما يلي ما يجب البحث عنه عند مقارنة التصميم الداخلي أداة إدارة المشروع ق، وأفضل 10 خيارات لمصممي الديكور الداخلي وفرق التصميم الداخلي في عام 2024.

ما هو برنامج مدير مشروع التصميم الداخلي؟

برنامج مدير مشروع التصميم الداخلي هو أداة لإدارة المشاريع لمصممي الديكور الداخلي. ويشمل الأساسيات برنامج إدارة المشاريع الوظائف، بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد تحديدًا في إدارة التصميم الداخلي.

يساعد البرنامج في إدارة مشاريع التصميم المتعددة، مما يجعل كل فريق التصميم الداخلي في وكالتك أو شركتك على نفس الصفحة. تمنحك أفضل منصات إدارة مشاريع التصميم الداخلي للمشروع رؤية شاملة للمشروع بأكمله، بينما تتيح لك أيضًا تكبير الصورة على المنجزات الرئيسية لضمان إنجاز الأمور في الوقت المحدد وبالترتيب الصحيح.

تتضمن الأدوات الأعلى تقييمًا في عام 2024 أيضًا قوالب جاهزة للاستخدام وعروض مشاريع تهدف إلى المعالم الرئيسية ومتطلبات التصميم الداخلي، بما في ذلك التصميم لوحات المزاج وإنشاء العروض وأعمال البائعين الخارجيين. إذا كنت تريد أفضل برنامج لإدارة المشاريع، فأنت تبحث عن متجر شامل لمشاريع التصميم الداخلي المعقدة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة مشاريع التصميم الداخلي؟

سيؤدي اختيار برنامج إدارة مشاريع التصميم الداخلي المناسب إلى تحسين نتائج مشروع التصميم الخاص بك. بالإضافة إلى إدارة المهام الأساسية، يجب أن تتكامل هذه الأدوات مع عملك بالكامل، بحيث لا تستفيد فقط من جوانب التصميم التي تواجه العملاء، ولكن أيضًا التعاون الداخلي للفريق والتتبع والمواعيد النهائية:

واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن منصة يمكن لفريقك استخدامها بسهولة، مما يتيح لهم التركيز على أعمال التصميم بدلاً من الكفاح من أجل اكتشاف نظام برمجي جديد

ابحث عن منصة يمكن لفريقك استخدامها بسهولة، مما يتيح لهم التركيز على أعمال التصميم بدلاً من الكفاح من أجل اكتشاف نظام برمجي جديد نظام أساسي قائم على السحابة: مع وجود البيانات في السحابة، يمكنك الوصول إلى مخرجات التصميم والجداول الزمنية للمشروع وغير ذلك، حتى أثناء زيارات الموقع في منزل العميل أو مكتبه

مع وجود البيانات في السحابة، يمكنك الوصول إلى مخرجات التصميم والجداول الزمنية للمشروع وغير ذلك، حتى أثناء زيارات الموقع في منزل العميل أو مكتبه التكامل مع البرامج المحاسبية: تتيح لك عمليات التكامل المحاسبي السلس تتبع التكاليف دون استخدام أدوات متعددة، مع الاحتفاظ بجميع فواتير وعقود العملاء والموردين في مكان واحد

تتيح لك عمليات التكامل المحاسبي السلس تتبع التكاليف دون استخدام أدوات متعددة، مع الاحتفاظ بجميع فواتير وعقود العملاء والموردين في مكان واحد دعم المستخدمين الخارجيين: القدرة على دعوة مستخدمين خارجيين، مثل عميل التصميم والبائعين الخارجيين، يضمن مزامنة الجميع

القدرة على دعوة مستخدمين خارجيين، مثل عميل التصميم والبائعين الخارجيين، يضمن مزامنة الجميع تسعير مرن: توفر خطط تسعير مختلفة، بما في ذلك التسعير المخصص والخطة المجانية، المرونة لشركات ووكالات التصميم الداخلي المتنامية

توفر خطط تسعير مختلفة، بما في ذلك التسعير المخصص والخطة المجانية، المرونة لشركات ووكالات التصميم الداخلي المتنامية قوالب المشاريع: هذه القوالب، مثل قوالب تأهيل العملاء الجدد وقوالب الفواتير، تسرّع من بدء مشروع جديد وتضمن الاتساق بين المشاريع المتعددة

هذه القوالب، مثل قوالب تأهيل العملاء الجدد وقوالب الفواتير، تسرّع من بدء مشروع جديد وتضمن الاتساق بين المشاريع المتعددة لوحات أفكار التصميم وإنشاء العروض: تساعد هذه الأدوات في تصور الأفكار وتقديمها للعملاء

أفضل 10 برامج للتصميم الداخلي لاستخدامها في عام 2024

لمساعدتك في العثور على أداة إدارة المشروع المناسبة لأعمال التصميم الداخلي الخاصة بك، قمنا بتجميع هذه القائمة لأفضل أدوات البرمجيات لمصممي الديكور الداخلي لاستخدامها في عام 2024.

1. ClickUp

يمكن لمصممي الديكور الداخلي البقاء على اطلاع على جهات الاتصال والمشاريع والأفكار من خلال أكثر من 15+ مشاهدة في ClickUp

ClickUp هو تطبيق الكل في واحد أداة إنتاجية التي تجمع مهام سير عمل شركتك معًا في مكان واحد. إدارة مشروع ClickUp تساعد الحلول فرق العمل على تخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع. ومن خلال ميزات مثل قوالب المهام والخرائط الذهنية ولوحات التحكم، يوفر ClickUp رؤية شاملة لحالة مشروعك ويتكامل مع أكثر من 200 أداة لضمان فرق التصميم الداخلي الموارد الرقمية التي يحتاجون إليها.

يمكن للبرنامج أن يفيد المصممين الأفراد وشركات التصميم الراسخة في مجال التصميم، و قالب التصميم الداخلي ClickUp سيجعل فرقك تعمل بسرعة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء الخطوط العريضة، ومسودات المستندات، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي المصمم من قِبل الخبراء أدوات (الذكاء الاصطناعي) قم بإدارة أعمال التصميم الداخلي الخاصة بك على قائمة أو قائمة جانت أو لوحة والمزيد باستخدام أي من أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp

التعاون وبناء التوافق في مشروع التصميم الخاص بك من خلال برنامج تعاون عرض كل شيء في لمحة سريعة وتتبع التقدم المحرز بسهولة باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص

دمج ClickUp أصليًا مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك Slack وFigma وتطبيقات التخزين السحابي

قيود ClickUp

قد تكون الواجهة مربكة بسبب مجموعة الميزات الواسعة النطاق

يقول بعض المستخدمين إن تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى بعض وظائف إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp AI متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. Monday.com

عبر monday.com Monday.com هو برنامج متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع مع ميزات مناسبة لمصممي الديكور الداخلي. سواء كنت تتعامل مع مشاريع بسيطة أو معقدة، يتيح لك موقع monday.com تخطيط المشاريع وتنفيذها وتتبعها بكفاءة.

يمكن لمصممي الديكور الداخلي تعيين المهام بسهولة، وتعيين الجداول الزمنية للمشروع، ومراقبة تقدم فريقهم، كما تركز المنصة على التعاون، مما يضمن عمل أعضاء فريق التصميم الداخلي معاً بشكل جيد. توفر وسائل التواصل، مثل التذكيرات عبر البريد الإلكتروني وطلبات الموافقة على المشروع، وقت فريقك الثمين.

Monday.com أفضل الميزات

تتبع تقدم فريقك، وحدد الجداول الزمنية للمشروع، وقم بإدارة عمل فريقك في مكان واحد

تعاون بسلاسة عبر الفرق والأقسام للحصول على رؤية واضحة لتقدم مشاريع التصميم الخاصة بك

استخدم خيارات مرنة وقابلة للتخصيص لأي مشروع تصميم، أو عملية، أو قسم، أو عميل

تمتع بأتمتة المهام الروتينية باستخدام وصفات أتمتة غير محدودة، بما في ذلك التذكيرات عبر البريد الإلكتروني وطلبات الموافقة على المشروع

عرض المهام والمشروعات الجارية بوضوح، مما يضمن إدارة المشروع بكفاءة

قيود موقع Monday.com

قد يكون السعر مكلفاً للفرق الصغيرة والمستخدمين الأفراد

يجد بعض المستخدمين أن الاعتياد على جميع الميزات يستغرق وقتاً طويلاً

على الرغم من أن البرنامج قابل للتخصيص، إلا أن تخصيصه لاحتياجات التصميم الداخلي يتطلب إعدادات إضافية

Monday.com التسعير

مجاني للأبد

أساسي: 8 دولارات شهرياً ل 4 مقاعد

قياسي: 10 دولارات شهرياً ل 3 مقاعد

احترافي: 16 دولارًا شهريًا ل 3 مقاعد

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. آيفي

عبر اللبلاب اللبلاب هو أول تخصص برنامج إدارة الأعمال للمصممين في قائمتنا. يركز البرنامج على احتياجات شركات التصميم الداخلي ويقدم مجموعة من حلول إدارة المشاريع لتبسيط المهام الإدارية، مما يسمح لمصممي الديكور الداخلي المحترفين بإدارة المشاريع والمستندات والمدفوعات وتفاعلات العملاء دون عناء. يجعل Ivy عملية تحديد مصادر المنتجات، والعروض والفواتير ذات العلامات التجارية، وإنشاء لوحة الغرف أسهل.

أفضل ميزات #### Ivy

احصل على المنتجات من البائعين المفضلين لديك وأنشئ كتالوج منتجات مخصص باستخدام Ivy Product Clipper

إنشاء عروض وفواتير ذات علامة تجارية احترافية لمشاريع التصميم الداخلي الخاصة بك

استخدم لوحات الغرف لإضفاء الحيوية على أفكار التصميم الداخلي الخاصة بك من خلال إنشائها ومشاركة رؤيتك وبناء علاقات مع عملائك

احصل على المصدر والفواتير والشراء والتتبع في مكان واحد، مما يسهل عملية إدارة المشروع لمصممي الديكور الداخلي

استفد من ميزات التخصيص الشاملة لتناسب الاحتياجات الفريدة لشركات التصميم الداخلي

قيود اللبلاب

يشكو المستخدمون من محدودية التكامل مع الأدوات الأخرى

يجد بعض المستخدمين أن البرنامج أغلى ثمناً من البدائل الأخرى المتاحة

واجهة المستخدم ليست بديهية بما فيه الكفاية لبعض المستخدمين

تسعير Ivy

مبتدئ: 65 دولارًا شهريًا

أساسي: 99 دولارًا شهريًا

احترافي: 149 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### Ivy

Capterra: 3.7/5 (20 تقييم)

4. الإدارة الثنائية

عبر Binary Management الإدارة الثنائية (BM) هي أداة أخرى لإدارة المشاريع في صناعة التصميم الداخلي، وهي تدمج أربعة مكونات أساسية لإدارة مشاريع التصميم الداخلي: التخطيط، وتقدير التكاليف، والتتبع، وإعداد التقارير. تساعد BM مصممي الديكور الداخلي في تحديد مصادر المنتجات، وإنشاء مقترحات احترافية، وتتبع مخرجات المشروع ويوفر حلاً كاملاً لإدارة أعمال التصميم الداخلي.

أفضل ميزات الإدارة الثنائية

توليد Project Design الرسوم بكل سهولة ودقة مع خاصية تقدير التكاليف المميزة

إنتاج برنامج مفصل للمشروع وجدول زمني للدفع، مما يضمن إدارة فعالة لمشروع التصميم الداخلي، باستخدام أداة التخطيط

مراقبة التقدم المحرز في تسليم المشروع والاستفادة من كل ما هو قابل للتسليم تتبع الوقت باستخدام أداة التتبع

استمتع برؤية واضحة للمشروع وتقدمه وأداء أعضاء الفريق مع ميزات إعداد التقارير الشاملة

ضمان إدارة المشروع بكفاءة مع ميزات مناسبة للاحتياجات الفريدة لشركات التصميم الداخلي

قيود الإدارة الثنائية

لا يحتوي البرنامج على تطبيق مخصص للهواتف المحمولة

يمكن أن يكون منحنى التعلم حاداً للمستخدمين الذين بدأوا للتو

أسعار إدارة ثنائي

احترافي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الإدارة الثنائية

كابيترا: 5/5 (2 تقييمات)

5. تجمع

عبر Gather يركز هذا البرنامج القوي لإدارة مشاريع التصميم الداخلي لفرق التصميم الداخلي متوسطة إلى كبيرة الحجم على مركزية الاتصالات وموافقات العملاء والتتبع والتوثيق. باستخدام Gather، يمكن لمصممي الديكور الداخلي اقتطاع الإلهام من مصادر الويب ومناقشة الأفكار مع الآخرين وتخطيط تصميمات الغرف. تستخدم العديد من فرق التصميم المحترفة برنامج Gather لإدارة المشاريع بشكل أكثر فعالية.

أفضل ميزات Gather

مركزية الاتصالات والمواصفات وموافقة العميل والتتبع والتوثيق

إدارة التكاليف والميزانيات عبر مشاريع التصميم الداخلي والغرف والاختيارات

المشاركة والمناقشة مع فريقك وعملائك من خلال ترك تعليقات في الوقت الفعلي على الأفكار والمفروشات والمواد والمشاريع

وضع علامة على العناصر كما تم اقتراحها وطلبها وشحنها وتركيبها وغير ذلك لسهولة التتبع طوال فترة المشروع

إنشاء مستندات وتقارير وحفظها على الفور لمشاركتها مع العملاء وفرق العمل والمقاولين

جمع القيود

يرى بعض المستخدمين أن فهم جميع الميزات واستخدامها يستغرق وقتاً طويلاً

البرنامج مكلف لبعض العملاء

تسعير #### Gather

مجاني للأبد

الاشتراك بدءاً من 70 دولاراً شهرياً لـ 10 مستخدمين

جمع التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (47 تقييمًا)

كابيترا: 4.9/5 (27 مراجعة)

6. إنديما

عبر إنديما تستخدم العديد من شركات التصميم الناجحة Indema لمواجهة تحديات مثل تشتت الموارد وسوء التواصل. توفر المنصة الموحدة أدوات للحفاظ على تنظيم مصممي الديكور الداخلي وإنتاجيتهم وتزامنهم، بما في ذلك إدارة المهام وأتمتة البريد الإلكتروني، وتحديد مصادر المنتجات، ولوحات الرؤية الحديثة. مع إمكانية الوصول إلى السحابة، يمكن لشركات التصميم الداخلي إدارة أعمالها من أي مكان.

إنديما أفضل الميزات

اجعل شركة التصميم الخاصة بك أكثر إنتاجية وتنظيمًا وتزامنًا مع منصة موحدة

استمتع برؤية كاملة لأعمالك، بما في ذلك المهام ومشاريع التصميم الحالية والنظرات العامة المالية والفواتير، باستخدام لوحة التحكم

قم بإنشاء تقديرات يتم تحويلها تلقائياً إلى فواتير وأوامر شراء لسير عمل أسرع

قم باستيراد أي منتج من الويب إلى Indema للحصول على تجربة أكثر انسيابية باستخدام أداة القص المستندة إلى المتصفح في البرنامج

استفد من إنشاء عملاء محتملين فعالين و تأهيل العميل مع سير عمل البريد الإلكتروني الآلي

قيود إنديما

إمكانيات التكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى محدودة

ذكر بعض المستخدمين أنهم يرغبون في الحصول على وصول أفضل عبر الهاتف المحمول

خيارات التخصيص لاحتياجات المشروع المحددة محدودة

أسعار إنديما

فردي: 19 دولارًا شهريًا

محترف: 39 دولارًا شهريًا

VIP: 49 دولارًا شهريًا

Indema التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.4/5 (5 تقييمات)

7. استوديو ميديما

عبر استوديو ميدوما يهدف برنامج إدارة مشاريع التصميم الداخلي هذا إلى تبسيط الأعمال لمصممي الديكور الداخلي من خلال أدوات تساعد المستخدمين على تنظيم المشاريع وإدارة المهام. يساعد إنشاء لوحات المزاج وأتمتة العمليات المحاسبية على تبسيط عملية التصميم. يتيح برنامج Mydoma Visualizer للمصممين تقديم التصاميم بسرعة وإبهار العملاء بتصورات ثلاثية الأبعاد، كما أن تطبيق الهاتف المحمول مناسب للمصمم الداخلي أثناء التنقل.

أفضل ميزات استوديو Mydoma Studio

إدارة مشاريع التصميم بكفاءة مع مجموعة كاملة من أدوات توفير الوقت لمصممي الديكور الداخلي

تقديم مشاريع التصميم الداخلي في دقائق وعرض التصاميم بشكل ثلاثي الأبعاد

جعل جميع بيانات المشروع مركزية، مما يسمح للعملاء والمصممين بالوصول إلى جميع تفاصيل المشروع

تمكين مصممي الديكور الداخلي من إدارة أعمالهم على أجهزة iOS وAndroid من خلال تطبيق الهاتف المحمول

تقسيم المشاريع إلى مهام من خلال أداة إدارة المهام البديهية، مما يسهل عملية إدارة مشاريع التصميم الداخلي

قيود استوديو Mydoma Studio

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

قد لا يكون هيكل التسعير مناسباً لجميع الشركات

مجموعة الميزات ليست قوية كما يرغب بعض العملاء

تسعير استوديو Mydoma Studio

مبتدئ: 49 دولارًا شهريًا

احترافي: 69 دولارًا في الشهر

الفريق الاحترافي: 99 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

يمكن أن تتضمن كل باقة مستخدمين إضافيين مقابل 20 دولاراً إضافياً لكل منهم

تقييمات ومراجعات استوديو Mydoma Studio

Capterra: 4.2/5 (79 تقييم)

8. مصمم استوديو

عبر مصمم الاستوديو برنامج Studio Designer هو منصة رقمية أخرى مخصصة لصناعة التصميم الداخلي. تتيح مجموعة الميزات الكاملة للبرنامج لمصممي الديكور الداخلي إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. أدوات إدارة المشاريع تسمح للمصممين باقتراح جميع عناصر المشروع وطلبها وإعداد فواتيرها، وتوفر منصة Studio Capture مصادر رقمية من مختلف البائعين. تقدم المنصة فواتير الوقت وأدوات محاسبة متخصصة لمصممي الديكور الداخلي.

مصمم الاستوديو أفضل الميزات

اقتراح جميع عناصر المشروع وطلبها وإصدار فواتيرها، وتتبع أنشطة الفريق، وإدارة مشاريع التصميم الداخلي من البداية إلى النهاية

الحصول على العناصر رقمياً من مختلف البائعين، مما يسهل عملية إدارة مشروع التصميم الداخلي

تتبُّع العملاء بكفاءة وإصدار الفواتير عن الوقت الذي تقضيه في مشاريع التصميم

استخدم بوابة العميل للتعاون وقبول المدفوعات من عملاء التصميم الداخلي

إدارة الشؤون المالية باستخدام أدوات محاسبية متكاملة مخصصة لمصممي الديكور الداخلي

إنشاء تقارير غير محدودة عن البيانات المالية والمشاريع، مما يوفر رؤى حول عملية إدارة مشاريع التصميم الداخلي

قيود مصمم الاستوديو

يمكن أن يكون منحنى التعلم معقداً للمستخدمين الجدد

يجد بعض المستخدمين أن المنصة مكلفة للغاية

بعض العملاء اشتكوا من أن الواجهة غير متقنة أو قديمة

تسعير مصمم الاستوديو

الأساسي: 54 دولارًا شهريًا

احترافي: 72 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مصمم الاستوديو

Capterra: 3/5 (2 تقييمات)

9. مدير التصميم

عبر Design Manager مدير التصميم هو برنامج تصميم داخلي متطور لمصممي الديكور الداخلي الأفراد وشركات التصميم الداخلي الكبيرة.

يقدم البرنامج مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المشاريع والمشتريات والمحاسبة وغيرها. تتيح بوابة العميل للمستخدمين إرسال العروض والفواتير رقمياً. تساعد الميزات المتقدمة الشركات الكبيرة في الحفاظ على تقدم المشاريع، بما في ذلك وحدات لإدارة المخزون وجمع البيانات وصالات العرض.

مدير التصميم أفضل الميزات

تنظيم مشاريع التصميم باستخدام أدوات مواصفات رائدة في المجال والحفاظ على دقة الفواتير الزمنية

تسهيل تحصيل الإيداعات والتوكيلات والمدفوعات من العملاء، ودمجها بسلاسة في المحاسبة على مستوى الشركة

إصدار أوامر الشراء وتتبع حالتها وإدارة أوامر العمل المعقدة متعددة الخطوات للمهام المخصصة

إنشاء تقارير مخصصة لاكتساب رؤى حول مشاريع التصميم ومقاييس الشركة

إرسال المقترحات والفواتير رقمياً إلى العملاء وتحصيل المدفوعات فوراً، مما يضمن إدارة المشروع بسلاسة

استمتع بميزات متقدمة، بما في ذلك وحدات لإدارة المخزون وجمع البيانات ونقاط البيع وصالات العرض

قيود مدير التصميم

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

قد يكون إعداد البرنامج وفهمه أمراً صعباً

يجد بعض المستخدمين أن البرنامج أغلى ثمناً من الخيارات المماثلة

تسعير مدير التصميم

الاشتراك: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تصميم مدير التصميم التقييمات والمراجعات

G2: 2.8/5 (5 تقييمات)

10. بلاكي

عبر بلاكي Plaky هو برنامج لإدارة المهام لتخطيط المشاريع المرئية البسيطة. تتيح المنصة للمستخدمين إدارة المشاريع والتعاون مع أعضاء الفريق وتلقي تقارير الحالة بنقرة واحدة. مع وجود عدد غير محدود من المشاريع، يعد Plaky أيضًا أداة ممتازة لإدارة المشاريع للشركات الكبيرة.

بلاكي أفضل الميزات

تتبع المهام وتعيين أعضاء الفريق وإضافة معلومات مخصصة إلى المهام باستخدام ميزات إدارة المشروع

دعوة زملاء الفريق للتعاون، ومناقشة العمل ضمن المهام، وتلقي إشعارات للتحديثات والإشارات

عرض جميع حالات المهام في لمحة سريعة وتصفية المهام حسب معايير مختلفة من خلال خيارات التصور المتعددة

ضمان استمرار وظيفة إدارة المشروع في أي مكان باستخدام تطبيق Plaky للهواتف المحمولة

قيود بلاكي

يجد بعض المستخدمين أن ميزات التعاون بسيطة للغاية

محدودية خيارات التكامل وميزات الأتمتة أعاقت بعض العملاء

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض ميزات إصدار سطح المكتب

تسعير #### بلاكي

مجاني للأبد

احترافي: 3.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: 8.99 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بلاكي

كابيترا: 5/5 (1 تقييمات)

إدارة جميع مشاريعك في ClickUp

ستمكّنك أفضل برامج إدارة مشاريع التصميم الداخلي من التوفيق بين جميع الأجزاء المتحركة لمشروع التصميم الخاص بك بكل سهولة. سواء كنت تقوم بتصميم سكني أو تجاري، فإن هذه المنصات تقضي على ضغوط البقاء على رأس العشرات من المعالم والتسليمات ويمكن أن تجعل كل شيء من لوحات المزاج إلى الحصول على موافقات العميل أمرًا سهلاً.

إذا كنت تبحث عن إدارة مشاريع التصميم الداخلي التي تتصل بعملياتك التجارية بأكملها, جرّب ClickUp اليوم. ستعمل قائمة ميزاته الشاملة على تبسيط جميع جوانب عملك، بما في ذلك الاتصالات الداخلية والتعاون، وتحسين سير عمل مؤسستك بأكملها وعملياتها في منصة واحدة سهلة الاستخدام.