أفضل 10 بدائل لـ Helpjuice & ؛ المنافسين في عام 2025

سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن لكل شركة الاستفادة من توفير الوقت من خلال قاعدة معرفية مُدارة بشكل جيد . منصة برمجيات Helpjuice هي أداة قاعدة معرفية شائعة تهدف إلى القيام بذلك بالضبط، وتبسيط كيفية التقاط فريقك للمعرفة، وإنشاء مقالات المساعدة، ومشاركة المعلومات المهمة مع بعضهم البعض ومع العملاء.

ومع ذلك، فإن Helpjuice ليست الأداة الوحيدة لبرمجيات قاعدة المعرفة المتوفرة. إذا كنت من الشركات التي تسعى إلى تحسين دعم العملاء ومشاركة المعلومات الداخلية من خلال قاعدة معرفية ذكية وقوية، فإن هذه البدائل العشرة الأعلى تقييماً من Helpjuice ومنافسي Helpjuice تقدم ميزات قوية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

ما هو بديل Helpjuice؟

تتضمن أفضل بدائل Helpjuice منصات إدارة المشاريع و برامج إدارة المعرفة الذي يمكنه جمع معارف الشركة الرئيسية وتوزيعها والحفاظ عليها مثلما يفعل Helpjuice، إن لم يكن أفضل.

يمكّن برنامج قاعدة المعرفة البديهية المؤسسات مثل مؤسستك من تقليل تكاليف الدعم من خلال توفير قاعدة معرفة موجهة للعملاء وفريق العمل تجعل الخدمة الذاتية سريعة وفعالة ودقيقة.

يوفر Helpjuice منصة مركزية لإدارة الأسئلة الإرشادية وأسئلة الدعم الأكثر شيوعًا في شركتك، مما يسهل دعم الفريق الداخلي ودعم العملاء الخارجيين. تعدك المنصة بتأليف المحتوى وتنسيقه بسهولة، وتحليلات متعمقة للبيانات، وعمليات تكامل قابلة للتخصيص، وبحث مدمج.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Helpjuice؟

عند استكشاف بدائل Helpjuice، ضع في اعتبارك احتياجات عملك وتأكد من أن البرنامج الذي اخترته يتوافق معها. أثناء استكشاف كل منصة لإدارة المعرفة، ابحث عن الميزات الرئيسية التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون للبرنامج تصميم سهل الاستخدام يساعد فريقك على بناء واستخدام مقالات قاعدة المعرفة بسرعة

يجب أن يكون للبرنامج تصميم سهل الاستخدام يساعد فريقك على بناء واستخدام مقالات قاعدة المعرفة بسرعة ميزات دعم العملاء: يجب أن تحتوي الأداة على ميزات قوية لدعم العملاء مباشرةً من داخل مقالة دعم محددة وإدارة تذاكر الدعم الواردة بفعالية

يجب أن تحتوي الأداة على ميزات قوية لدعم العملاء مباشرةً من داخل مقالة دعم محددة وإدارة تذاكر الدعم الواردة بفعالية خيارات العلامات التجارية: يجب أن يكون هناك مجموعة جيدة من قوالب قاعدة المعرفة وخيارات العلامات التجارية المخصصة لجعل المنصة متماسكة مع صورتك

يجب أن يكون هناك مجموعة جيدة من قوالب قاعدة المعرفة وخيارات العلامات التجارية المخصصة لجعل المنصة متماسكة مع صورتك أدوات التعاون: أفضل بدائل Helpjuice ستحتوي على ميزات تعاون تجعل الحفاظ على معلومات الدعم الخاصة بك أمرًا سهلاً، مثل القدرة على المشاركة في تحرير المقالات وإضافة التعليقات الداخلية

أفضل بدائل Helpjuice ستحتوي على ميزات تعاون تجعل الحفاظ على معلومات الدعم الخاصة بك أمرًا سهلاً، مثل القدرة على المشاركة في تحرير المقالات وإضافة التعليقات الداخلية ميزات الأمان: يجب أن تحتوي المنصة على عناصر تحكم في الوصول تتيح لك تعيين أدوار المستخدمين، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول إلى النظام

يجب أن تحتوي المنصة على عناصر تحكم في الوصول تتيح لك تعيين أدوار المستخدمين، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول إلى النظام إمكانيات البحث: يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات بحث قوية للعثور على إجابات لمشكلات دعم محددة، لأن وظيفة البحث القوية تجعل الخدمة الذاتية للعملاء أسهل

يجب أن يحتوي البرنامج على ميزات بحث قوية للعثور على إجابات لمشكلات دعم محددة، لأن وظيفة البحث القوية تجعل الخدمة الذاتية للعملاء أسهل ميزات المنتدى: ستسمح القدرة على إنشاء منتدى مجتمعي للعملاء بمساعدة أنفسهم، مما يعزز علاقات أفضل مع العملاء ويوفر محتوى إضافي للخدمة الذاتية

أفضل 10 بدائل لـ Helpjuice لاستخدامها في عام 2024

يبدأ اختيار برنامج قاعدة المعرفة المناسب بمعرفة خياراتك. هذه القائمة من قاعدة المعرفة و برامج مكتب المساعدة يمثل بعضًا من أفضل البرامج في السوق.

1. ClickUp

تخزين معارف الشركة وتنظيمها وتوزيعها باستخدام مجموعة واسعة من أدوات قاعدة المعرفة في ClickUp

ClickUp هو نظام شامل برنامج إدارة المشاريع مع وظيفة إنشاء المستندات وإدارتها على نطاق واسع. يأتي دعم قاعدة المعرفة من خلال

مستندات ClickUp

ميزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة ClickUp إدارة المهام تمكّنك العناصر من تتبع طلبات الدعم، كما أن تركيزها على التعاون يجعل من السهل على أعضاء الفريق تحسين قاعدة المعرفة من خلال ترك تعليقات داخلية.

ستجد مجموعة رائعة من قوالب قاعدة المعرفة بالإضافة إلى قوالب للمهام التجارية الشائعة الأخرى، مما يتيح ل ClickUp أن يصبح حلاً شاملاً لعملياتك التجارية. استفد من

ClickUp AI

لتسريع عملية إنشاء النسخ وصياغة محتوى أكثر جاذبية وغنى بالمعلومات.

ClickUp أفضل الميزات

تمكين أعضاء الفريق من العمل معًا بكفاءة باستخدام وظائف التعاون

يسمح بإدارة مشاريع متعددة بسهولة في وقت واحد

يوفر تخصيصًا متقدمًا لتخصيص المنصة وفقًا لاحتياجاتك

يركّز جميع المهام والمستندات والأهداف والمحادثات في مكان واحد

تتكامل مع أكثر من 1,000 أداة وتطبيقات عمل تابعة لجهات خارجية

قيود ClickUp

واجهة مستخدم مرهقة بسبب تعقيد الميزات

انخفاض وظائف الهاتف المحمول مقارنةً بإصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. نوتون

عبر الفكرة Notion هو أداة شائعة لتدوين الملاحظات والإنتاجية، ويحتوي على ميزات مفيدة لإدارة المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تتبع المشاريع وإدارة المهام، مما يجعله أداة مفيدة لإدارة دعم العملاء. يمكن للبرنامج إنشاء مقالات قاعدة معرفية جذابة باستخدام وظائف إنشاء المحتوى، بما في ذلك محرر النص المنسق.

أفضل الميزات #### Notion

يسمح لك بتركيز جميع أعمالك ومعارفك في مكان واحد

يتكيف مع احتياجاتك، مع لبنات بناء قوية يمكن أن تكون بالحد الأدنى أو المعقد الذي تريده

يسهل التعاون عبر مختلف الأقسام، مثل فرق الهندسة والتصميم والمنتجات

يوفر إمكانية الوصول إلى مجتمع نابض بالحياة بمحتوى وفير وموارد تعليمية وفيرة

يدير المشاريع بكفاءة مع سهولة التخصيص

قيود المفهوم

يمكن أن يستفيد تطبيق Notion من واجهة برمجة تطبيقات أكثر ثراءً بالميزات من أجل تكامل مخصص أكثر إحكامًا

تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة من إصدار سطح المكتب

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار الإضافة للذكاء الاصطناعي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3. جورو

عبر المعلم Guru هو برنامج لإدارة المعرفة يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لأتمتة سير العمل. يمكن أن تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي في Guru في العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها لحل المشكلات. يمكن أن يساعد البرنامج فريقك في كتابة محتوى أفضل والعثور على المجالات التي تفتقر إلى مشاركة المعرفة. والنتيجة هي أحد أكثر بدائل Helpjuice سهولة في الاستخدام.

Guru أفضل الميزات

يقدم إجابات فورية عبر بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي دون تعطيل سير العمل

يوفر قاعدة رئيسية للشركة للموظفين لبدء يومهم بالمعلومات ذات الصلة

يسهل الإنشاء السريع لمحتوى أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي

يجعل إدارة المعرفة أسهل من خلال التسلسل الهرمي للمحتوى القابل للتخصيص

قيود المعلم

يمكن أن تكون ميزة التحليلات أفضل

يمكن أن يكون امتداد المتصفح معيباً في بعض الأحيان

من الصعب إدارة الأذونات للفرق الكبيرة

تسعير #### Guru

مجاني

مبتدئ : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسس : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. كونفلوينس

عبر التقاء Confluence هو تطبيق مساحة عمل الفريق الذي يجمع المعرفة والتعاون معًا. يقوم Atlassian بتصنيع Confluence، لذا فهو يعمل بسلاسة مع أدوات Atlassian، مثل Jira و Trello و Bitbucket، بالإضافة إلى خيارات التكامل الخاصة بالجهات الخارجية.

تتميز قاعدته المعرفية بوظيفة بحث متقدمة لتسهيل العثور على المحتوى. تطبق قوالب قاعدة المعرفة أفضل الممارسات لضمان إنشاء محتوى فعال.

كونفلوينس أفضل الميزات

يحافظ على حداثة المحتوى وقابليته للاكتشاف باستخدام أدوات قابلة للتطوير تنمو مع شركتك

ينشئ منصة موحدة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم

يقدم قوالب لأنواع مختلفة من المشاريع لإعداد فريقك بسرعة

يستوعب العديد من أنواع البيانات والمعلومات مع مساحات عمل مرنة

قيود Confluence

قد يكون المحرر أقل بديهية مما يمكن أن يكون عليه

الأسعار مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات

خيارات تخصيص القوالب محدودة

تسعير Confluence

تعاون الفريق : 10 دولارات شهرياً

: 10 دولارات شهرياً تعاون الفريق + التقويمات : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا تعاون الفريق + أسئلة وأجوبة : 20 دولاراً شهرياً

: 20 دولاراً شهرياً الكل في: 30 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات موقع #### Confluence Confluence

G2 : 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

5. Document360

عبر المستند 360 هذا برنامج إدارة المستندات حلًا قويًا لإنشاء قاعدة معرفية. يحتوي Document360 على خيارات واسعة لإدارة المحتوى، مما يسمح لك بتتبع إصدارات المقالات وتشغيل تقارير متعمقة. ويمكنه إنشاء قاعدة معرفية داخلية للموظفين وأخرى عامة لاستفسارات العملاء. كما أن القدرة على تضمين مقاطع الفيديو واستيراد مستندات Microsoft Word تجعل إنشاء محتوى مخصص أمراً سهلاً للغاية.

Document360 أفضل الميزات

إنشاء قاعدة معرفية للخدمة الذاتية عبر الإنترنت بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ينشئ مجموعة متنوعة من وثائق مشاركة المعرفة

يتكامل مع مكتب المساعدة والتحليلات والتعليقات ومنتجات الدردشة الحالية

توفير عملية ترحيل سلسة من منصات قواعد المعرفة الشائعة الأخرى

تتوسع بسلاسة مع أعمالك

قيود Document360

يمكن أن يستفيد البرنامج من خيارات تخصيص أكثر تقدمًا

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين غير المعتادين على برامج قاعدة المعرفة

تكامل الجهات الخارجية محدود

Document360 التسعير

مجاني

قياسي : 149 دولارًا شهريًا لكل مشروع

: 149 دولارًا شهريًا لكل مشروع احترافي : 229 دولاراً شهرياً لكل مشروع

: 229 دولاراً شهرياً لكل مشروع شركة : 399 دولاراً/شهرياً لكل مشروع

: 399 دولاراً/شهرياً لكل مشروع مؤسسة: 599 دولاراً شهرياً لكل مشروع

Document360 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. زندسك

عبر زندسك واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا في السوق، ربما يكون Zendesk هو الاسم الأكبر في برامج مكتب المساعدة. إنه حل شامل لدعم العملاء، حيث يوفر إدارة التذاكر بالإضافة إلى قاعدته المعرفية. يغطي Zendesk كل جوانب دعم العملاء تقريبًا بطريقة سهلة الاستخدام، مما يجعله أحد أفضل بدائل Helpjuice.

أفضل ميزات Zendesk Zendesk

يوفر خدمة عملاء قريبة وشخصية

يسمح بتخصيص تجربة العملاء لتعزيز ولائهم وإيراداتهم

يغطي عملك لمعظم متطلبات الامتثال مع شهادات الأمان

يتكامل مع تطبيقات وأدوات الطرف الثالث

يوفر واجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام، بحيث يمكن للمستخدمين أن يصبحوا منتجين بسرعة

قيود Zendesk

أسعار أعلى مقارنةً بالعديد من منافسيه

خيارات تخصيص محدودة

متطلبات إنفاق إضافية لبعض عمليات التكامل مع الجهات الخارجية

تسعير Zendesk

الدعم فقط (فريق) : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الدعم فقط (احترافي): 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الدعم فقط (للمؤسسات) : 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق سويت : 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نمو الموقع : 89 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم Suite Pro : 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Suite Enterprise: 169 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Zendesk التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

7. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافةمساعدة الكشافة يركز جميع محادثات العملاء في لوحة تحكم واحدة، مما يسهل الحصول على نظرة عامة على استفسارات العملاء. من خلال عرض جميع المحادثات في واجهة واحدة على غرار صندوق الوارد، يمكن للعديد من الوكلاء العمل على حل استفسارات العملاء. يركز Help Scout بقوة على التواصل ويتميز ببرنامج قاعدة المعرفة الذي يمكن أن يقلل من اعتماد العملاء على موظفي الدعم.

Help Scout أفضل ميزات برنامج Help Scout

يدير جميع محادثات العملاء في منصة واحدة قوية تشبه البريد الوارد

يوفر ميزة الدردشة المباشرة، بحيث تكون متاحاً عندما يحتاج العملاء إلى المساعدة

يوفر خيار الخدمة الذاتية، مما يعني أنه يمكن للعملاء العثور على إجابات باستخدام أدوات قاعدة المعرفة

يدعم خاصية الاتصال المباشر التواصل المباشر مع العملاء داخل تطبيقك باستخدام ميزة المراسلة داخل التطبيق

السماح للموظفين بالعمل معًا على بيانات العملاء وتفاعلاتهم باستخدام أدوات التعاون

قيود كشاف المساعدة

يمكن أن تكون ميزة البحث أكثر قوة

يمكن أن يستفيد البرنامج من المزيد من خيارات التخصيص

بعض عمليات تكامل الجهات الخارجية مفقودة

تسعير برنامج Help Scout

قياسي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.06/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. بلوم فاير

عبر بلوم فاير يستخدم Bloomfire الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل. وهو يتميز بالتمييز التلقائي للعلامات والتلخيص والتصنيف لتحسين إدارة المحتوى. قاعدة المعرفة الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي عامل معرفة رقمي يمكّن الموظفين من العثور بسرعة على المعلومات الضرورية. يمكن للموظفين البحث باستخدام عوامل تصفية قابلة للتخصيص، مما يجعل تنظيم المحتوى ذي الصلة وتحديد موقعه أسهل.

بلومفاير أفضل الميزات

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث عن المحتوى واكتشافه عبر مواقع مختلفة

يوفر أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها وضع علامات للمحتوى وتلخيصه وتصنيفه تلقائيًا عند التحميل

يحسّن كفاءة الموظفين ودقتهم من خلال ميزة "بناء عامل المعرفة الرقمي الخاص بك

يوفر منصة مركزية وقابلة للبحث عن المعلومات والرؤى

يستخدم الذكاء الاصطناعي التحادثي لاقتراح إجابات من محتوى المنصة

قيود بلوم فاير

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

تجربة الهاتف المحمول ليست سلسة مثل إصدار سطح المكتب

وظيفة البحث ناقصة في بعض المجالات

تسعير بلومفاير

مرن : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تالا : 460 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

: 460 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا مبتدئ : 1,750 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم

: 1,750 دولارًا شهريًا ل 100 مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. فريش ديسك

عبر فريش ديسك Freshdesk هو حل مكتب مساعدة يوفر وظائف شاملة لدعم العملاء. يوفر برنامج قاعدة المعرفة المدمج مستودعاً للمعلومات، مما يتيح الخدمة الذاتية للعملاء. وبالإضافة إلى توفير الدعم القائم على المعرفة، تسهّل مساحة العمل الموحّدة تتبّع تذاكر الدعم وحلّها لتحسين خدمة العملاء.

Freshdesk أفضل الميزات

إدارة تذاكر الدعم وترتيب أولوياتها وحلها بكفاءة من خلال مساحة عمل موحدة

أتمتة الخدمة الذاتية باستخدام قاعدة معرفية قابلة للتطوير وأدوات مخصصة

يحسِّن العمليات ويحسِّن الإنتاجية من خلال الأتمتة وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تمكين الوكلاء من التفاعل مع الخبراء من فرق متعددة الوظائف باستخدام أدوات التعاون

يستخدم رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين جهود الدعم بشكل استباقي ومراقبة الجودة

قيود Freshdesk

نقص خيارات التخصيص

ارتفاع الأسعار مقارنةً بالمنافسين المماثلين

مشاكل التأخر في ظل الحمل الثقيل

تسعير #### تسعير Freshdesk

مجاني للأبد

النمو : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: 79 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

10. قاعدة المعرفة ProProfs

عبر قاعدة المعرفة ProProfs يتميز برنامج إدارة المعرفة هذا بخيارات تخصيص واسعة النطاق. من خلال أدوات إنشاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومجموعة واسعة من خيارات نوع المستندات، تساعد قاعدة معارف ProProfs العملاء في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها. تتكامل مع Google Analytics وأدوات الطرف الثالث الأخرى لتحسين الوظائف.

أفضل ميزات قاعدة معارف ProProfs Knowledge Base

يوفر قاعدة معرفية ذاتية الخدمة عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء والموظفين

إنشاء أنواع مختلفة من مستندات مشاركة المعرفة

تتكامل مع عدد كبير من أدوات الجهات الخارجية لتوسيع الوظائف

تقدم المساعدة في الترحيل، مما يسهل الانتقال من منصات أخرى

يقدم تقارير متعمقة من خلال تكامل Google Analytics

قيود قاعدة معارف ProProfs المعرفية

واجهة مستخدم قديمة أو لطيفة

عدد قليل من القوالب الأولية

ميزات التحليلات وإعداد التقارير التي يمكن أن تكون أكثر قوة

تسعير قاعدة معارف ProProfs المعرفية

الأساسية : 1,080 دولار في السنة

: 1,080 دولار في السنة قسط : 1,440 دولار في السنة

: 1,440 دولار في السنة المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات قاعدة معارف ProProfs ProProfs

G2 : 4.5/5 (28 مراجعة)

: 4.5/5 (28 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (27 مراجعة)

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هذه أفضل بدائل Helpjuice والمنافسين يمثلون بعضًا من أفضل قاعدة معرفية البرامج المتاحة. يركز عدد قليل من الخيارات حصرياً على وظائف قاعدة المعرفة، في حين أن البعض الآخر لديه مجموعة ميزات أكثر قوة تدمج أدوات مهمة أخرى، مثل أنظمة تذاكر الدعم الكاملة أو إدارة المشاريع المتعمقة.

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. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معرفية مفصّلة ومثيرة للإعجاب، فإن إمكانيات إدارة المشاريع المتكاملة في ClickUp تعني أن قاعدة المعرفة الخاصة بك تتكامل مع مشاريع فريقك واتصالاته للحصول على تجربة خالية من المتاعب.