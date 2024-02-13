10 قوالب مجانية للتعرف على فريقك للتعرف على فريقك

تقديم نفسك هو شيء تقوم به أكثر مما تعتقد. منذ أن كان عليك أن تقابل المعلم في اليوم الأول من المدرسة وحتى عندما تقدم نفسك للعملاء المحتملين الآن.

فالتقديمات ليست مجرد فرصة لتقديم أفضل ما لديك. إنها طريقة لإظهار من أنت، وتسليط الضوء على القيمة التي تقدمها، وإجراء اتصالات شخصية. بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة رائعة لشخص ما لمعرفة المزيد عن شخصيتك أو للتعرف على شخص ما.

هل تبحث عن طرق أسهل للتعارف ومعرفة المزيد عن الأشخاص الذين يدورون في فلكك؟ من حسن حظك أن هناك الكثير من نماذج "تعرّف عليّ" لتكوين علاقات أفضل، وبناء علاقات عمل، وتحديد أهداف مشتركة.

سنقوم هنا بمشاركة 10 من أفضل قوالب "تعرّف عليّ". استخدمها لتقديم نفسك للموظفين الجدد أو لبناء روابط أعمق مع الأشخاص في فريقك. 💪

ما هو قالب "تعرّف عليّ"؟

قالب "تعرّف عليّ" هو عبارة عن ورقة مفيدة تعرّف الناس بك. هناك قوالب لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك المقدمات الخفيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعدادات الرسمية في مكان العمل.

تشمل الأنماط المختلفة من القوالب قوالب "تعرّف عليّ" على إنستغرام، وملصقات "كل شيء عني"، وأوراق اسألني أسئلة وتقارير "أشيائي المفضلة". وهي تصلح كأنشطة العودة إلى المدرسة وكأدوات في مكان العمل لمعرفة المزيد عن فريقك.

القوالب قابلة للتحرير والطباعة، وهي مثالية للمشاركة في اجتماع شخصي أو افتراضي. يتيح لك التخصيص مشاركة المعلومات التي تُظهر مهاراتك وموهبتك وشخصيتك بأفضل صورة.

سواء كان هذا هو أسبوعك الأول في وظيفة جديدة أو كنت ترغب في التواصل بشكل أفضل مع فريقك الحالي، فإن نموذج "تعرّف عليّ" يكشف لك تفاصيل يصعب وضعها في بضع لحظات من الدردشة قبل الاجتماعات أو بعدها.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت جزءاً من فريق عمل عن بُعد. تعمل قوالب "تعرف عليّ" على بناء علاقات فعالة من خلال توفير رؤى شخصية قد لا تراها من خلال قنوات العمل العادية. 🤩

ما الذي يجعل قالب "اعرفني" جيداً؟

نظرًا لأن هذه القوالب أدوات إبداعية، فهناك الكثير من الخيارات عند اختيار القالب المثالي. بشكل عام، يجب أن يقدم القالب الخاص بك ما يلي:

التفاعلية الدعم : يتعلق هذا التمرين بالاجتماع معًا للمشاركة والتعلم. ابحث عن قوالب تفاعلية حيث يمكنك التعاون في الوقت الفعلي للإجابة على المطالبات أو مشاركة اهتماماتك ومناقشة

: يتعلق هذا التمرين بالاجتماع معًا للمشاركة والتعلم. ابحث عن قوالب تفاعلية حيث يمكنك التعاون في الوقت الفعلي للإجابة على المطالبات أو مشاركة اهتماماتك ومناقشة لهجات إبداعية : ميزات ممتعة مثل الخطوط المخصصة والملصقات والصور المتحركة والرموز التعبيرية تجعل عملية التعرف عليك أكثر متعة وجاذبية

: ميزات ممتعة مثل الخطوط المخصصة والملصقات والصور المتحركة والرموز التعبيرية تجعل عملية التعرف عليك أكثر متعة وجاذبية أقسام : قسّم النشاط إلى أجزاء صغيرة الحجم مع التركيز على جوانب مختلفة مثل العائلة والاهتمامات والأهداف المهنية

: قسّم النشاط إلى أجزاء صغيرة الحجم مع التركيز على جوانب مختلفة مثل العائلة والاهتمامات والأهداف المهنية إعدادات قابلة للتخصيص: سواء كنت تستخدم القالب لمقابلة أو حدث تعارف أو اجتماع فريق، فأنت تريد أن تكون قادرًا على تخصيص التفاصيل مثل تصميم الخلفية وأصول العلامة التجارية

10 قوالب مجانية للتعرف عليّ في عام 2024

ابدأ في بناء فرق عمل أفضل من خلال العمل من الألف إلى الياء لفهم ما يدفع كل فرد. باستخدام هذه النماذج العشرة المجانية للتعرف عليّ، تعرف على المزيد عن اهتمامات ونقاط القوة والضعف لدى كل فرد في فريقك.

استخدمها كنقطة بداية لجعل التعريفات أسهل، واستفد منها لإثراء سير عملك وبناء فريق عمل أفضل استراتيجيات تواصل أفضل . 🙌

1. انقر فوق قالب نبذة عني

استخدم قالب "نبذة عني" الخاص ب ClickUp للتعرف على نفسك لتقدم أفضل ما لديك، سواء كان ذلك لمقابلة أو فعالية تواصل أو للتعرف على زملاء جدد في الفريق قالب "نبذة عني" الخاص ب ClickUp للبالغين تم تصميمه لأعضاء الفريق للتعرف على بعضهم البعض - وعلى أنفسهم - بشكل أفضل. يسمح تمرين ملء هذا النموذج للموظفين بالتفكير وتقييم نقاط القوة والضعف والمهارات الشخصية الخاصة بهم.

يحتوي هذا الإصدار من ورقة العمل "كل شيء عني" أيضًا على أقسام يتأمل فيها أعضاء الفريق في المشاريع التي نجحوا فيها وفشلوا لتحديد مجالات التحسين. وهذا يوفر رؤى حول الأهداف والسمات الشخصية، مما يجعلها أداة ممتعة وفعالة.

تدعم الحقول المخصصة 19 سمة مختلفة بما في ذلك أشياء مثل الكتاب المفضل ومكان الميلاد والمستوى التعليمي. وهذا يشجع الموظفين على الغوص في السمات الممتعة والمهنية التي يرغبون في مشاركتها مع الفريق. 👋🏾

تتيح لك طرق العرض المخصصة رؤية نظرة عامة على قوائم "نبذة عني" الخاصة بالفريق ولوحات الحالة لمعرفة ما إذا كانوا قد أكملوا النموذج أم لا. كما أن نموذج نبذة عني قابل للتخصيص بالكامل حتى يتمكن فريقك من مشاركة نوع المعلومات التي تختارها.

2. قالب ملفات تعريف الموظف ClickUp

يعمل هذا القالب على تبسيط إدارة الأداء ويضمن عدم تفويت أي شخص

نموذج قالب ملفات تعريف الموظفين من ClickUp هو أداة مصممة لتقديم رؤى وتتبع مناقشات الأداء مع كل عضو في الفريق. ابدأ بإنشاء مهمة لكل موظف في الفريق. بعد ذلك، قم بتعيين مهام فرعية للعمل المنتظم، بما في ذلك الملاحظات من الاجتماعات الفردية وأنشطة التطوير المهني.

أضف المزيد من المهام لإنجازات الموظفين ولقاءات الفريق والتجمعات الأسبوعية خارج العمل. استخدم الحقول السبعة المخصصة للتنقل إلى المعلومات التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من كل عضو في الفريق.

مع ملفات تعريف الموظفين المدمجة، يمكنك تحسين تعاون الفريق . تجعل هذه الملفات الشخصية من السهل معرفة متى يحتاج الموظف إلى مساعدة في مهارة معينة وأي أعضاء الفريق الآخرين هم الأنسب للتدخل كموجهين.

3. قالب ثقافة شركة ClickUp

اجعل معلومات وموارد ثقافة شركتك مركزية في مساحة واحدة مع قالب مستندات ClickUp هذا

يُعد بناء ثقافة الشركة طريقة رائعة لترسيخ الثقة وتحفيز الموظفين وإنشاء هوية يتحد حولها الفريق بأكمله. هدف الشركة المشترك يعزز مشاركة الموظفين ويزيد من الإنتاجية ويخلق بيئة عمل أفضل.

استخدم قالب ثقافة الشركة في ClickUp لتحديد ما هو أكثر أهمية للفريق، وتحديد أولويات القيم، وتوحيد الفريق وراء مهمة. 🌻

ابدأ باستخدام برنامج السبورة البيضاء لتبادل الأفكار. اسأل الجميع عن الخصائص الأساسية التي يعتقدون أنه يجب تضمينها والأشياء التي تريد تجنبها. بعد ذلك، ضع الأهداف التي تتماشى مع ثقافة شركتك.

بعد جلسة العصف الذهني، قم بملء أقسام نموذج ثقافة الشركة، بما في ذلك من نحن، ورؤية المهمة، وقيم الشركة، وما نقدمه. أضف المزيد من الأقسام بناءً على جلسة العصف الذهني. قم بتغيير أذونات المشاركة لتسهيل إرسال المستند إلى أعضاء الفريق والعملاء الجدد حسب الحاجة.

4. انقر فوق قالب الموظف والمدير 1 على 1 قالب الموظف والمدير 1 على 1

قم بتوثيق كل شيء بوضوح في اجتماعاتك 1 على 1 مع هذا القالب البسيط

يتطلب التعرف على شخص ما أكثر من مجرد اجتماع واحد. عليك العمل معاً، والتغلب على التحديات، وبناء الأهداف لتكوين روابط حقيقية مع فريقك. وبمرور الوقت، ستطور مع مرور الوقت روابط أعمق من شأنها تحسين الإنتاجية ودفع الشركة إلى الأمام.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في جدولة اجتماعات منتظمة بين المديرين والموظفين في الفريق. إن قالب الموظف والمدير 1 على 1 من ClickUp يجعل هذه العملية سلسة.

استخدم القالب كنقطة انطلاق للموظف والمدير لإضافة عناصر المناقشة قبل الاجتماع. أثناء الاجتماع، يمكنهما التعاون أثناء الاجتماع لتبادل الأفكار الجديدة وتوثيق النتائج في مساحة واحدة ملائمة.

5. قالب سجل مدير ClickUp Manager

قالب سجل المدير من ClickUp هو المكان المثالي للبقاء منظمًا وتتبع كل ما تحتاج إلى تذكره

بصفتك مديراً، لديك الكثير من الأمور التي تشغل بالك. ليس فقط لديك عملك العميق الذي يجب عليك معالجته، ولكن عليك أيضًا البقاء على اطلاع على الفريق ومشاريعهم. استخدم قالب سجل المدير في ClickUp حتى لا تفوت أي مهمة مرة أخرى. ✍️

يتيح لك هذا القالب التحكم في جميع مهامك واجتماعاتك ومكالماتك في مكان واحد. سجّل بسهولة مراجعات الأداء والملاحظات والنتائج من الاجتماعات الفردية والمناقشات الأخرى. قم بتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة واحتياجات التصعيد والمشاريع المتأثرة كلها في نفس المكان.

بالإضافة إلى أنها الطريقة المثالية لتقديم نفسك للموظفين الجدد وإعطائهم لمحة عما تعمل عليه. فقط قم بتسجيل مشاريعك الحالية واستخدمها أثناء مكالمة التهيئة لتظهر لزملائك في الفريق كيفية تتبع المهام وتحسين التواصل مع الفريق.

قم بإنشاء مشغلات لتعيين مهام المتابعة تلقائيًا بناءً على الأنشطة. أضف علامات تحديد الأولويات حتى تعرف المهام التي يجب معالجتها أولاً. تتيح لك الحالات والحقول المخصصة التعمق أكثر للحصول على المعلومات الأكثر أهمية وتتبعها.

6. قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp

تتبع التقدم المحرز، وقياس إنتاجية الموظفين، وتحديد مجالات التحسين باستخدام نموذج تقرير النشاط اليومي للموظفين من ClickUp

نموذج قالب تقرير النشاط اليومي من ClickUp يجعل من السهل تتبع أداء الموظفين ومراقبة أعباء العمل عبر الفريق. نظرًا لأنه يركز على العمل اليومي، ستحصل على رؤى عميقة حول ما يقوم به كل عضو من أعضاء الفريق وأين يحتاجون إلى الدعم.

ابدأ بإنشاء تقرير نشاط يومي لكل عضو من أعضاء الفريق. أضف المعلومات الأساسية مثل الاسم والمسمى الوظيفي والمسؤوليات والمشاريع التي يعملون عليها حالياً. تأكد من تضمين معلومات الاتصال لتبسيط التواصل.

بعد ذلك، قم بتعيين مهمة يومية للموظف لملء سجل التقرير اليومي . قم بتعيين مهمة ثانية للمدير لمراجعة العمل. من الجيد أيضًا جدولة مهام المراقبة المنتظمة وعمليات المراجعة للبقاء على اطلاع على التقدم المحرز.

قم بتحديث إعدادات المشاركة حتى يتمكن زملاء الفريق الآخرون من عرض تقارير نشاط بعضهم البعض. وبهذه الطريقة، يمكنهم معرفة المزيد عن عمل كل شخص ويمكنهم رؤية المجالات التي قد يتمكنون فيها من التعاون.

7. قالب السبورة كليك أب كاسر الجليد

إذا كنت تبحث عن طريقة لكسر الجليد مع موظفيك الجدد أو فرق العمل الحالية، فإن قالب السبورة البيضاء هذا هو المكان المثالي للبدء

سواء كان الأمر يتعلق بسنة دراسية جديدة، أو لقاء مهني مفتوح، أو اجتماع فريق عمل، فإن كاسحات الجليد تجعل من المقدمات أقل صعوبة وأكثر متعة. إنها طريقة رائعة لتهيئة الموظفين الجدد أو لاستخدامها كوسيلة لبدء العمل مع الموظفين الجدد أو نشاط بناء الفريق لخلق روابط أعمق مع أعضاء الفريق الحاليين. 👫

استخدم قالب السبورة البيضاء ل ClickUp's Ice Breaker لبدء مناقشات محفزة للتفكير أو خفيفة الظل. يتيح القالب التفاعلي للجميع الخروج بإجابات مبتكرة ومساهمات ممتعة في مساحة واحدة.

استخدمه كلوحة إعلانات لبدء لعبة تنافسية أو كلوحة رسم للتوصل إلى إجابات مبتكرة لسؤال افتراضي يتعلق بمساعي عملك. أضف مطالبات وأنشئ قسمًا للأسئلة المتداولة (FAQs) لوضع قواعد كسر الجليد.

8. قالب جدول الغداء والتعلم من ClickUp

يتيح قالب الغداء والتعلم الخاص بـ ClickUp للفريق أخذ استراحة من العمل المعتاد والتعمق في مجموعات المهارات بتوجيه من زملاء آخرين في الفريق

يعد الغداء والتعلم أداة فعالة لمساعدة الفريق على معرفة المزيد حول ما تقوم به الأقسام الأخرى، والحصول على رؤى في المجال، وتطوير مهارات جديدة. في الواقع الغداء والتعلم هو مفتاح نمو الأعمال . ولكن قد يكون من الصعب أيضًا التخطيط لها وإدارتها، خاصة إذا كنت تعمل مع فريق كبير.

تعد هذه الفعاليات فرصة رائعة لأعضاء الفريق للتعرف على بعضهم البعض. فهم يتعرفون على نقاط قوة الجميع ومجالات خبراتهم أثناء مشاركة معارفهم الخاصة.

مع قالب جدول الغداء والتعلم الخاص ب ClickUp أصبحت العملية أسهل من أي وقت مضى. فقط ابدأ بملء القالب بالمعلومات الأساسية مثل الأهداف وأسماء المتحدثين ومكان ووقت الفعالية.

شارك جداول الأعمال وموارد الاجتماع على الفور قبل الحدث وخصص الأذونات بحيث يكون لدى الجميع مستوى الوصول الذي يحتاجونه. يتيح لك تتبع المقاييس المدمج إمكانية متابعة المشاركة وأنواع الجلسات الأكثر شعبية.

9. كانفا تعرف عليَّ تعرف عليَّ استكشف قالب قصتك

عبر كانفا

Canva هي أداة تصميم ترتقي بكل شيء بدءاً من أصول العلامات التجارية إلى اجتماعات الفريق. تُعد رسوماتها المجانية والمدفوعة مثالية للمديرين الذين يحتاجون إلى إنشاء كتيبات وعروض تقديمية للاجتماعات، ولزملاء العمل أو الطلاب الذين يتعرفون على بعضهم البعض.

قبل ملء قالب "تعرّف عليّ"، استخدم أدوات مثل الخرائط الذهنية لتبادل الأفكار مع فريقك. فكر في أنواع الأسئلة التي تريد تضمينها وخصص الفئات.

اسمح لأعضاء فريقك أو طلابك بتخصيص التصميم لجعله خاصاً بهم. يمكنهم تحديث نظام الألوان وتغيير الخطوط وتضمين عناصر مثل الرسومات والرموز التعبيرية لجعلها أكثر جاذبية. 🎨

يمكن مشاركة نشاط "كل شيء عني" هذا في أي مكان، من منشور على Instagram إلى شريحة عرض تقديمي.

10. قالب السيرة الذاتية لباور بوينت نبذة عني

عبر كرنفال الشرائح

قالب السيرة الذاتية عني متوافق مع العروض التقديمية من Google Slides وPowerPoint وCanva. يتضمن العرض التقديمي 25 شريحة مصممة بشكل احترافي لمشاركة كل شيء من اهتماماتك الشخصية إلى نقاط قوتك ومهاراتك.

استخدمه للسماح لأعضاء الفريق بتقديم أنفسهم لبعضهم البعض، أو لإضفاء الحيوية على الأيام الأولى من المدرسة مع طلابك. يتيح لك دعم الوسائط المتعددة إضافة مقاطع فيديو وصور متحركة وموسيقى لإظهار شخصيتك حقًا. يمكن مشاركته بسهولة كملف PDF أو JPG، كما أن العناصر القابلة للتخصيص تجعله خاصاً بك حقاً.

بالنسبة للمشاريع الجماعية، تتيح لك أدوات التعاون المدمجة العمل على العرض التقديمي مع أعضاء الفريق الآخرين.

وللحصول على أكبر قدر من الإبداع، استخدم القالب في Canva، الذي يتميز بمكتبة من العناصر والتصميمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة السحب والإفلات أسهل في الاستخدام من التخطيط في PowerPoint والعروض التقديمية من Google.

عرّف عن نفسك بدعم من ClickUp

سواء كنت تبحث عن طرق لتقديم موظف جديد إلى فريق العمل أو تريد معرفة المزيد عن الأشخاص الذين تعمل معهم، اختر قالب "تعرّف عليّ". مع هذه الخيارات العشرة، ستجد النموذج المثالي لكسر الجليد وبناء علاقات أفضل وخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية. اشترك في ClickUp اليوم للبدء في تبسيط ثقافة شركتك وعمليات التعريف وبناء الفريق. باستخدام قوالب ClickUp هذه، تعرّف على بعضنا البعض بشكل أفضل، وقم ببناء تدفقات عمل تتبع الأداء، وخلق شعور مجتمعي يجعل من شركتك أفضل مكان للعمل. 🥳