أفضل 10 بدائل غريبة الأطوار &؛ المنافسين في عام 2025

غريب الأطوار هو واحد من أفضل أدوات التعاون المرئي متاحة، مما يسمح للفرق الشخصية والبعيدة بالتعاون على السبورة البيضاء والعصف الذهني المرئي في الوقت الفعلي.

إنها شائعة لسبب ما، ولكن هذا لا يعني أنها مثالية. قد تبحث عن مساحة عمل مرئية سواء لاحتياجاتك الخاصة أو لفرقك الموزعة. ربما يكون السبب في ذلك قدرات التخصيص المحدودة، أو الافتقار إلى قدرات إدارة المشاريع المتعمقة، أو التأخر في تصور البيانات الأكثر تعقيدًا، أو ميزات التعاون غير المتقنة.

هذه الأداة ليست مناسبة للجميع، ويمكن أن تساعدك هذه المقالة في اكتشاف أفضل بدائل Whimsical ومنافسيها.

ما هو Whimsical؟

في جوهره، Whimsical هو حل تخطيطي و برنامج رسم الخرائط الذهنية الذي يساعد فرق العمل عن بُعد على العمل معًا في مهام، مثل العصف الذهني المجاني أو وضع نماذج أولية منظمة للمواقع الإلكترونية. تتيح واجهة السحب والإفلات للمستخدمين إنشاء المخططات والنماذج الأولية بسرعة.

كحل قائم على السحابة، يمكنك العمل من خلال متصفح الويب الخاص بك. يعتمد Whimsical على الاتصال بالإنترنت، ولا يوجد تحسين لتطبيق الهاتف المحمول.

ومع ذلك، فإنه يأتي مع بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن يتطابق معها أي بديل ل Whimsical:

التعاون في الوقت الفعلي لعدة مستخدمين من خلال ميزة الدردشة والتعليقات المتكاملة

اتصالات بين المشاريع من خلال الروابط الداخلية داخل خرائطك الذهنية

إمكانات وقوالب للتأطير السلكي لإنشاء نماذج أولية لموقع الويب بسرعة

ميزة المخطط الانسيابي لمساعدتك في إنشاء مخططات تنظيمية أو سير عمل المشروع

عرض لوحة كانبان للمساعدة في إدارة المشروع

ميزة المستندات المدمجة لتدوين الملاحظات وتوثيق المشاريع وتدوين الأفكار

عند التفكير في بدائل Whimsical، فإن هذه الميزات هي الأساس. يجب أن تتطابق البرامج الأخرى معها أو تقدم أدوات أخرى أفضل للمساعدة في المخططات ورسم الخرائط الذهنية والتواصل وإدارة المشاريع وغيرها.

ما الذي تبحث عنه في بديل Whimsical؟

في بحثك عن أفضل بدائل Whimsical، ركز على بعض الميزات الرئيسية على الأقل، بما في ذلك:

واجهة مرئية تسمح بالسبورة البيضاء أو مخططات الشبكة، على سبيل المثال

التعاون في الوقت الحقيقي فرص لعدة مستخدمين للعمل معًا

تكامل المشروع للتخطيط المشاريع والمهام لجميع أعضاء الفريق

التكامل مع برامج التعاون الخارجية، مثل Google Drive

القدرة على مشاركة الملفات والمستندات بين مختلف المستخدمين

أداة السحب والإفلات التي تسهل رسم الأفكار وإنشاء الأشكال واستخدام المكونات الموجودة

مكتبة من القوالب للمصممين والمطورين لبناء الأفكار بسرعة

حل قائم على السحابة يمكن للمستخدمين الوصول إليه من أي مكان للإنشاء والتعاون

منصة بسيطة ومنظمة تجعل من السهل الانخراط في التعاون المرئي

يجب أن يحتوي بديل Whimsical الجيد على كل هذه الميزات. إذا كانت الأداة تحتوي على المزيد من الوظائف، فإن ذلك يمكن أن يضيف إلى مزاياها.

## أفضل 10 بدائل Whimsical في عام 2024

قبل الالتزام ب Whimsical، قد ترغب في إلقاء نظرة على الخيارات الأخرى. هذه هي أفضل بدائل Whimsical للمصممين والمطورين والمستخدمين الآخرين في عام 2024 وما بعده.

1. انقر فوق

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط تفصيلي مرئي مثالي

ClickUp لديه الكثير ليقدمه كمنصة إنتاجية. فهي أداة تعاون مرئي وإدارة مشاريع وأداة تخطيطية في آنٍ واحد. هناك سبب يجعل ClickUp يتصدر هذه القائمة، وحقيقة أنه أفضل برامج السبورة البيضاء ستجده هو جزء منه فقط. تضيف ميزات مثل الخرائط الذهنية والقوالب الشاملة إلى قيمته.

لنأخذ قدرات إدارة المشروع كمثال على ذلك. بنقرة واحدة، يمكنك بنقرة واحدة تحويل الخرائط الذهنية إلى مهام وبناء سير عمل كامل للمشروع الأكبر. يمكنك تنظيم أي شيء في أداة واحدة، مثل المخططات التنظيمية أو الرسوم البيانية الاحترافية. إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا المزيج، وستحصل على حل شامل يمكنه تبسيط مشروعك بأكمله وترشيده.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Whiteboards هي مساحة عمل مرئية لفرق العمل عن بُعد لبناء سير العمل والمخططات والإطارات السلكية

ClickUp Mind Maps يسمح للمستخدمين برسم روابط بين المهام والمشاريع لتنظيم أفكارهم بشكل أفضل

ClickUp Collaboration يسهل على المستخدمين التعاون والعصف الذهني والعمل كفريق واحد

تتيح عمليات التكامل الشاملة، مثل Google Drive و Zoom، إمكانية عقد مؤتمرات الفيديو مباشرةً من المهام في الأداة

قيود ClickUp

معقدة للتعلم والإتقان، حيث أن البرنامج أكثر شمولاً من أداة ذات استخدام واحد، مثل Whimsical

يمكن أن يكون التعاون في الوقت الفعلي صعباً في الإصدار المجاني، وهو الأفضل للاستخدام الشخصي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. فيجما

عبر فيجما فيجما هي أداة لوضع النماذج الأولية ومساحة عمل مرئية مباشرة تساعد المصممين والمطورين على التعاون. يمكن لعدة مستخدمين العمل معًا لإنشاء منتجات نهائية جميلة، باستخدام خرائط ذهنية بسيطة وقوالب نماذج أولية معقدة وسير عمل مبسط.

فيجما أفضل الميزات

تجربة سهلة الاستخدام مع تخطيط نظيف، مما يسهل إنشاء المخططات والعمل على المشاريع

ميزات النماذج الأولية المتقدمة، مما يسمح للمستخدمين بمحاكاة تدفقات التطبيق دون الحاجة إلى الترميز

مجموعة من أكثر من 300 نموذج، مثل تصميمات الأطر السلكية وخرائط الطريق وقوالب العصف الذهني

ميزات إضافية مدمجة، مثل إمكانات تحرير الصور التي تبسّط سير العمل وتقلل من عدد الأدوات التي تحتاج إليها

قيود فيجما

تحتوي خطة المؤسسة على بعض أفضل ميزاتها، والتي قد تكون مكلفة لبعض المستخدمين

قدرات الهاتف المحمول محدودة؛ تعمل المنصة بشكل أفضل على أجهزة سطح المكتب

أسعار فيجما

مجاني للأبد

احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسة: 45 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسة: 75 دولارًا شهريًا لكل محرر

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. مايند ماناجر

عبر MindManager كما يوحي اسمه، MindManager هو أداة مخصصة لرسم الخرائط الذهنية. يتيح البرنامج للمستخدمين التعاون بسهولة في تصور البيانات، مثل الجداول الزمنية والمخططات الانسيابية ومخططات المفاهيم. إنه حل قائم على السحابة متاح لجميع أنظمة التشغيل، لذا فهو يعمل بشكل جيد خاصة للفرق الموزعة.

أفضل ميزات برنامج MindManager

إدارة بسيطة للمشروع، مع القدرة على إنشاء مهام تندمج مباشرة في المنصة

واجهة مستخدم بالسحب والإفلات، بما في ذلك الأشكال الأساسية والرسومات المتقدمة أو المستوردة

وظائف تصدير واسعة النطاق، بما في ذلك القدرة على إخراج الملفات والمستندات إلى برامج التحرير، مثل Microsoft Word

تحديثات متكررة، مما يجعل الأخطاء والتأخيرات نادرة على المنصة

قيود MindManager

ميزات إدارة المشروع محدودة مقارنة بالخيارات الأخرى في هذه القائمة

عدم مركزية تدوين الملاحظات، حيث يتم إرفاق الملاحظات مباشرةً بالخرائط الذهنية والقوالب الخاصة بك فقط

تسعير #### MindManager

الأساسيات: 99 دولاراً سنوياً

احترافي: 179 دولاراً سنوياً

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. ميرو

عبر ميرو في أفضل حالاتها ميرو عبارة عن لوحة فارغة يمكن أن تؤدي إلى عصف ذهني بسيط، ومخططات معقدة، ونماذج أولية، وغير ذلك. أضف أدوات التعاون، وسيكون لديك صندوق رمل جاهز للاستكشاف والتعاون. في النهاية، هناك سبب قد يجعلك تفكر في Miro عند محاولة العثور على مساحة العمل المرئية التالية والتفكير في بدائل Whimsical.

أفضل ميزات Miro

مجموعة واسعة من القوالب تجعل نهج القماش الفارغ للبرنامج أقل صعوبة

تكامل الفيديو للفرق الموزعة للتعاون في الوقت الفعلي

ميزات العرض التقديمي التي تجعل من السهل تنظيم أفكارك وبياناتك لأصحاب المصلحة الخارجيين

بطاقات Miro Cards، وهو نهج مبتكر لإدارة المشاريع في لوحة بيضاء وواجهة مخطط انسيابي

قيود ميرو

خيارات تحرير محدودة، خاصة عند تجاوز الوظائف والقوالب الأساسية للأداة

منحنى تعليمي مرتفع نسبيًا بالنظر إلى بساطة الأداة

تسعير ميرو

مجاناً

للمبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل عضو

الأعمال: 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

5. مايند ميستر

عبر مايندمايستر MindMeister هي أداة قائمة على المتصفح يمكنها مساعدة الفرق على تصور الأفكار معًا. تركز وظائفها على هذه الحقيقة الأساسية، مما يجعلها ربما البديل الأقرب للمقارنة مع Whimsical في هذه القائمة. يمكنك إنشاء مساحات للعصف الذهني، وتخطيط مشاريعك، وجعل فريقك يعمل معًا، وإنشاء وسيلة مرئية للتواصل.

أفضل ميزات MindMeister

سهولة تضمين الوسائط لإنشاء مخططات ومشاريع أكثر شمولاً

واجهة سهلة الاستخدام لسحب العناصر وإسقاطها، وإنشاء المهام، وبناء وتصور عملك

تخزين آمن للبيانات والمعلومات يتوافق مع جميع لوائح الخصوصية الدولية

مرونة البرنامج التي تتيح لك إنشاء المشاريع والأفكار بطريقتك الخاصة

قيود MindMeister

محدودية وظائف التصدير والتكامل مع حلول التخزين، مثل Google Drive

عدم القدرة على تتبع التغييرات الفردية، مما قد يؤدي إلى تعقيد التعاون بين عدة مستخدمين

تسعير مايند ميستر

أساسي: مجاني

شخصي: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 260+ تقييم)

6. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت يعد Lucidchart ضيفًا متكررًا على قائمة أفضل بدائل لأدوات التعاون المرئي، مثل SmartDraw . تساعدك واجهته البديهية على بناء ومواءمة رؤيتك الإبداعية. وهي الأفضل للمشاريع المرئية، مثل الأطر السلكية للمواقع الإلكترونية والرسوم البيانية والمخططات الانسيابية.

Lucidchart أفضل الميزات

حل تخطيطي رائع لعدة مستخدمين للتعاون في المستندات والاتصالات المرئية

التكامل مع أدوات التعاون الشائعة، مثل Google Drive و Slack و Microsoft Teams

مجاني واسع النطاق قاعدة المعرفة لمساعدة المستخدمين الجدد على البدء في التعبير عن أفكارهم بسرعة

قوالب عديدة لجميع أنواع البيانات والمستندات

قيود Lucidchart

تسمح الطبيعة المستندة إلى السحابة بالتعاون في الوقت الفعلي ولكن يمكن أن تصبح صعبة عندما تعمل بشكل متكرر على المشاريع عبر الإنترنت

بعض الميزات والأدوات المتقدمة غير البديهية تأتي مع منحنى تعليمي مرتفع للمستخدمين الجدد

تسعير Lucidchart

مجاني

فردي: 7.95 دولار شهرياً

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (1,900+ تقييم)

7. سمارت دراو

عبر الرسم الذكي يعتبر الكثيرون أن SmartDraw أفضل خيار برنامج مخطط انسيابي حيث أنه مثالي للمشاريع المعقدة. تجعل الواجهة من السهل تنظيم حتى أكثر البيانات تعقيدًا في ملفات مرئية بسيطة، مما يسمح لفريقك والمستخدمين الخارجيين بإنشاء لمحات عامة، مثل المخططات التنظيمية وتدفقات الإنتاج.

SmartDraw أفضل الميزات

تساعد ميزة التصميم بمساعدة الحاسوب المدمجة في المشاريع الأكثر تقدمًا من معظم برامج المخططات الانسيابية

يمكن للملحقات المدمجة سحب البيانات مباشرةً إلى الأداة لتصور أفضل

تحافظ إعادة التنظيم التلقائي للمخطط على بديهية بياناتك كلما أصبحت المعلومات أكثر تعقيدًا

التكامل مع العديد من أدوات إدارة المشاريع يمكّنك من الانتقال من الأفكار إلى التنفيذ في الوقت الفعلي

قيود الرسم الذكي

معقد في التعلم والإتقان، حيث يحتوي على العديد من الميزات المتقدمة

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### SmartDraw

مستخدم واحد: 9.95 دولار شهريًا

عدة مستخدمين: 8.25 دولار شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت إذا كنت تبحث عن بدائل أساسية للمخططات التخطيطية والمخططات الانسيابية، فيمكن لبرنامج Visio تلبية هذه الاحتياجات. يساعدك هذا البرنامج، وهو جزء من مجموعة Office 365 السحابية، على إنشاء المخططات باستخدام واجهة مستخدم سهلة السحب والإفلات التي يستغرق تعلمها ثوانٍ.

أفضل ميزات برنامج Visio

عمليات تكامل واسعة النطاق مع أدوات Microsoft Office الأخرى، مثل Word و Teams و Power BI و OneDrive

برنامج يستند إلى السحابة مع إمكانات غير متصلة بالإنترنت، والتي ستعمل على مزامنة مخططاتك الانسيابية التي تم إنشاؤها في المرة القادمة التي تكون فيها متصلاً بالإنترنت

ميزات إمكانية الوصول، بما في ذلك الراوي، ومدقق إمكانية الوصول، ودعم عالي التباين للمستخدمين ذوي الإعاقة

قوالب المخططات الهندسية المتقدمة متوفرة في الباقة المتميزة الأكثر شمولاً

قيود Visio

القدرة على استيراد البيانات أو الكائنات المرئية، مثل الفيديو والصور، محدودة

يمكن لمستخدمي Mac الوصول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت فقط، حيث أن إصدار سطح المكتب مخصص لنظام ويندوز فقط

تسعير #### فيزيو

Visio في Microsoft 365: متضمن في خطط Microsoft 365 التجارية

خطة Visio 1: 5 دولارات شهريًا لكل ترخيص

خطة Visio 2: 15 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيزيو #### تقييمات ومراجعات فيزيو

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

9. أومني جرافيل

عبر أومني جروب برنامج OmniGraffle مخصص للمحترفين الذين يبحثون عن تصور محسّن. يوفر ميزات متقدمة يمكن أن تساعد حتى في أكثر الرسومات الهندسية تعقيداً. لن تكون قادرًا على إنشاء مخططات سريعة باستخدام هذا البرنامج، لذا فهو على الأرجح ليس الخيار الأفضل للمبتدئين الذين يبحثون عن بدائل Whimsical.

أفضل ميزات برنامج OmniGraffle

تتيح لك واجهة النماذج الأولية السريعة إنشاء قوالب جميلة وقابلة للمشاركة بسرعة

يتيح لك التجميع الذكي، والالتقاط، والمحاذاة الذكية وضع العناصر بدقة

تسمح وظيفة المستند متعدد الطبقات برسم تخطيطي معقد يتجاوز البعد الواحد

مكتبة صور واسعة النطاق وبعض تكامل الفيديو لإضافة سياق للمخططات والرسومات الخاصة بك

قيود OmniGraffle

متوفر لنظام التشغيل Mac فقط، مع توفر البرنامج الذي يعمل بشكل كامل لأجهزة سطح المكتب فقط

ميزات التعاون محدودة، لذا فهو الأفضل للمستخدمين الفرديين

تسعير OmniGraffle

الاشتراك: 12.49 دولارًا شهريًا

الرخصة القياسية v7: 149.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة

رخصة v7 Pro: 249.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات OmniGraffle #### تقييمات ومراجعات OmniGraffle

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. تاسكاد

عبر تاسكاد Taskade هو بديل Whimsical مع أوسع نطاق من الخيارات المتاحة. تتراوح الباقات من المجانية إلى خيار المؤسسة الموسع الذي يتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتخصيص الكامل للواجهة، وتكامل البيانات المتقدمة، والنظرات العامة للمشروعات عالية المستوى.

Taskade أفضل الميزات

بديل Whimsical النادر الذي يتسم بنفس الكفاءة في إدارة المهام والتعاون المرئي

واجهة لعب تجعل بناء أكثر المهام تعقيداً أمراً ممتعاً

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الإنشاء التلقائي للمشاريع ومحرك الذكاء الاصطناعي التحادثي المدمج

تخصيص كل ميزة لجعلها خاصة بك حقًا

قيود تاسكاد

عمليات تكامل محدودة، خاصة مع واجهات برمجة تطبيقات الأتمتة، مثل Zapier

أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب أرصدة؛ يمكنك استخدامها بسرعة في الإصدارات الأقل أجراً، مما يحد من الوظائف

تسعير تاسكيد

مجاني

مبتدئ: 4 دولارات شهريًا لما يصل إلى 3 مستخدمين

زائد: 8 دولارات شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

محترف: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

Ultimate: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

إدارة المشاريع وبناء مساحة العمل المرئية الخاصة بك مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن ميزات التعاون التي تسمح لك بتصور الأفكار المعقدة والعمل عليها، فلماذا لا تبحث عن برنامج يمكنه القيام بكل ذلك؟ ClickUp هو أفضل بديل لبرنامج Whimsical لسبب ما.

فعلى عكس بدائل Whimsical الأخرى، لن تحصل على وظيفة واحدة فقط. بدلاً من ذلك، هناك مجموعة كاملة من الأدوات لمساعدتك على العمل بشكل أفضل بشكل فردي وجماعي.

والأفضل من ذلك كله، مع الباقة المجانية إلى الأبد، يمكنك تجربة ClickUp لمعرفة ما إذا كان الخيار الأفضل لاحتياجاتك.

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