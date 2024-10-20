10 برامج رسم خرائط العلاقات لفرق المبيعات في عام 2025

المبيعات هي شريان الحياة لأي عمل تجاري. بصفتك مسؤول مبيعات، تحتاج إلى فهم كيفية وصول صانعي القرار الرئيسيين إلى قرار الشراء. وفي أغلب الأحيان، يعني ذلك أنك بحاجة إلى تحديد اللاعبين الرئيسيين في الشركة - ودورهم في عملية الشراء.
لن تقوم معظم الشركات بتسليمك مخططها التنظيمي (حتى لو طلبت ذلك بلطف)، لذا فالأمر متروك لك لإجراء بحث لمعرفة العلاقات بين العملاء المحتملين والعملاء.
يقدم برنامج رسم خرائط العلاقات مساعدة كبيرة لأي فريق مبيعات يحتاج إلى معلومات عن العلاقات من أجل إدارة العملاء . يجعل تخطيط علاقات العملاء من السهل جذب عملاء جدد وإسعاد العملاء الحاليين وزيادة معدلات الفوز. 🤩
إذا لم تستخدم أداة تخطيط علاقات العملاء من قبل، فلا تقلق. في هذا الدليل الشامل، سنوضح لك في هذا الدليل الشامل ميزات البرامج التي لا غنى عنها لتطوير الأعمال. لبدء البحث، سنراجع أيضًا أفضل 10 برامج لرسم خرائط العلاقات لمبيعات B2B في عام 2024.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تخطيط العلاقات؟
تتضمن أفضل أدوات تخطيط العلاقات وظائف من أجل:
- تصور البيانات: أهم ميزة في أي برنامج لرسم خرائط العلاقات هي مدى قدرته على توليد تمثيلات مرئية لعلاقات العملاء المعقدة. يجب أن تكون قادرة علىتصور البياناتمثل المخططات التنظيمية، في رسومات بيانية واضحة
- عمليات التكامل: يجب أن تدمج الأداة القوية البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn أو X (تويتر سابقًا)
- في الوقت الفعلي التحديثات: من لديه الوقت لتجديد خريطة العلاقات يدوياً؟ يجب أن يقوم برنامج رسم خرائط العلاقات بتحديث خرائط العلاقات بناءً على التفاعلات والبيانات في الوقت الفعلي
- القوالب: وفر المزيد من الوقت من خلال اختيار برنامج رسم خرائط العلاقات الذي يأتي مع قوالب ليس فقط للرسومات الخاصة بك، ولكن للاستخدامات الأخرى أيضاً. يجب أن يكون برنامج رسم الخرائط قادرًا على إنشاء كل شيء بدءًا من البرامج النصية للمبيعات إلىخطط التطوير
- التعاون: حتى أفضل محترفي المبيعات يحتاج إلى العمل مع فريق. ابحث عن برنامج رسم خرائط العلاقات الذي يسمح لأعضاء الفريق بمشاركة الخرائط وإضافة التعليقات والعصف الذهني في بيئة سحابية أولاً
- تحسين العملية: لا يجب أن تنتهي عملية رسم خرائط العلاقات برسم بسيط. ابحث عن أداةتصور عملية المبيعات وتصلح عملية البيع نفسها
## أفضل 10 برامج لتخطيط العلاقات لاستخدامها في عام 2024
سواء كنت ترغب في تقديم دعم عملاء من الطراز الأول للحسابات الرئيسية أو كنت بحاجة فقط إلى أداة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتخطيط المبيعات، فإن برنامج تخطيط العلاقات أمر لا بد منه.
استخدم أدوات البرمجيات التي تم فحصها والمصممة لدعم كل مرحلة من مراحل رحلة العميل . لنلقِ نظرة على إيجابيات وسلبيات أفضل عشرة برامج لرسم خرائط العلاقات لعام 2024.
1. انقر فوق
قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط مرئي نهائي
لا تفهمنا بشكل خاطئ - نحن نحب أداة جيدة لتصور البيانات. لكن فريقك على الأرجح ليس لديه الوقت للتنقل بين الأدوات والمنصات المختلفة. يجمع ClickUp بين كل ما تحتاجه فرق المبيعات لإدارة حسابات العملاء، والدردشة مع بعضهم البعض، وتعيين المهام، ومراقبة الأداء، وغير ذلك الكثير. 📚
تعمل منصتنا التي تجمع كل شيء كبرنامج لتخطيط العلاقات أيضًا.
استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لتحديد أنواع العلاقات المختلفة بين جهات الاتصال في شركتك. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك القيام بما يلي رسم الخرائط الذهنية في الوقت الفعلي لرسم الروابط وتخطيط سير عمل المبيعات وتعيين المهام.
إنشاء ClickUp Whiteboard لإنشاء العلاقات بين فريقك والعملاء وتنظيمها وتنظيمها بصريًا. ابدأ بتفريغ الأفكار العامة وصقل أفكارك في واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. ما عليك سوى النقر فوق عقدة Whiteboard لربط المهام والملفات والمستندات والمزيد لإنشاء خريطة علاقات قابلة للتنفيذ تجعل التنفيذ أمرًا سهلاً.
ClickUp أفضل الميزات
- بمجرد قيامك بتخطيط العلاقات، قم بتسجيل كل شيء فيClickUp CRM
- قم بتخطيط العلاقات وسير العمل والمهام داخل ClickUp Mind Maps
- شارك خرائط ClickUp الذهنية ولوحات ClickUp البيضاء بسهولة مع فريق المبيعات لديك عبر الدردشة أو المستندات أو التعليقات
- جرّبClickUp AI لتلخيص الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة للعروض التقديمية بشكل أسرع
- أضف صورًا وروابط إلى ClickUp Whiteboard لمزيد من السياق
قيود ClickUp ClickUp
- ClickUp AI متاح فقط للخطط المدفوعة
- يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمبتدئين للتكيف مع المنصة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)
2. بروليفيك
عبر بروليفيك هل تحتاج إلى القليل من المساعدة في تخطيط الحسابات؟ Prolifiq هي أداة لتخطيط العلاقات تساعدك في البحث عن صانعي القرار الرئيسيين وإجراء التواصل دون مغادرة المنصة.
والأفضل من ذلك كله، يعمل Prolifiq بشكل أصلي في Salesforce أو Quip لدمج خرائط علاقاتك مع مهام إدارة علاقات العملاء والمبيعات.
أفضل ميزات بروليفيك
- Prolifiq ACE هو نظام ذكي لإدارة المحتوى الرقمي يتكامل مع أداة تخطيط العلاقات الخاصة بك
- يدعم Prolifiq CRUSH إدارة الحسابات الرئيسية وتحسين الإيرادات
- قياس تأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين في بروليفيك
- استخدم Prolifiq لتحديد أولويات بعض أصحاب المصلحة وتعيينهم لأعضاء فريق المبيعات لديك
قيود Prolifiq
- ليس لدى Prolifiq الكثير من المراجعات
- يقول بعض المستخدمين أن لديهم مشاكل مع بطء أوقات التحميل
أسعار بروليفيك
- أداة تخطيط العلاقات أصلية في Salesforce : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Crush: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- أيس: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الجناح الكامل: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات بروليفيك #### تقييمات ومراجعات بروليفيك
- G2: غير متاح
- Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)
3. أبلاند
عبر المرتفعات Upland هي شركة برمجيات عملاقة تقدم حلولاً لكل شيء من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى إدارة المعرفة. يعمل برنامجها لرسم خرائط العلاقات، Altify، بشكل أصلي في Salesforce لربط جميع صانعي القرار في رسم بياني واحد واضح.
لا يقتصر الأمر على تحديد العلاقات بين أصحاب المصلحة فحسب، بل يساعد Altify أيضًا على تحسين عملية المبيعات الخاصة بك . حدد الثغرات في استراتيجية المبيعات الخاصة بك واعثر على اقتراحات لتحسينها في المستقبل.
أفضل ميزات #### المرتفعات
- مرر مؤشر الماوس فوق جهات الاتصال في خريطتك لمعرفة تأثيرها وقوتها الشرائية
- يساعدك Altify على تحديد المنتقدين والمؤيدين
- التعاون في Altify مع فريقك في الوقت الحقيقي
- استيراد جهات الاتصال الجديدة والحالية إلى Salesforce
القيود المفروضة على
- يقول بعض المستخدمين إن التقارير ليست بديهية
- يقول آخرون إن Altify يعاني بشكل عام من نقص في سهولة الاستخدام وواجهة مستخدم غير عملية
تسعير المرتفعات
- اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات #### المرتفعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)
4. دي بي دي جرام
عبر مخطط DBDiagram ربما لا تحتاج إلى أداة فاخرة تتصل ب Salesforce. إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني لرسم خرائط العلاقات بدون أجراس وصفارات، فجرّب DBDiagram. 🛠️
هذه أداة مجانية، لكنها أكثر تقنية من الخيارات الأخرى في قائمتنا لأفضل 10 أدوات. يتصل DBDiagram بقواعد بيانات SQL لتصور البيانات في الوقت الفعلي. يمكنك استخدامه لأكثر بكثير من مجرد تخطيط العلاقات، لكنك تحتاج إلى بعض المعرفة الجادة بقواعد البيانات لاستخدام DBDiagram بشكل صحيح.
أفضل ميزات DBDiagram
- تصدير خرائط العلاقات الخاصة بك إلى ملف صورة أو ملف PDF
- يتكامل DBDiagram مع ملفات SQL
- مشاركة المخططات داخليًا أو خارجيًا بنقرة واحدة
- يتكامل DBDiagram مع أطر عمل الويب مثل Ruby on Rails وDjango
قيود DBDiagram
- يمكن أن يصبح DBDiagram تقنيًا، لذا فهو الأفضل للأشخاص الذين يفهمون SQL
- الشكوى الأولى للمستخدمين هي تعقيده ونقص ميزات التصميم المرئي
تسعير DBDiagram
- مجاني
- الشخصي للمحترفين: 9 دولارات شهريًا
- الفريق: 40 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين
تقييمات ومراجعات DBDiagram
- G2: 4.3/5 (2 تقييم)
- Capterra: غير متاح
5. كريتلي
عبر كريتلي تستخدم فرق المبيعات Creately لإنشاء مساحات عمل مرئية للعصف الذهني وتنفيذ المشاريع. في حين يمكنك استخدامه كبرنامج لتخطيط العلاقات، فإن أدوات التخطيط في Creately هي ما يميزه.
سواء كنت بحاجة إلى إنشاء خرائط رحلة العميل أو شخصيات المشترين أو خريطة علاقات، فهناك إطار عمل Creately لذلك. كما يتضمن أيضًا عددًا مذهلاً من القوالب الخاصة بخرائط المفاهيم, الخرائط الذهنية والإطارات السلكية والمزيد.
أفضل ميزات Creately
- لدى Createlyمؤشرات الأداء الرئيسية و OKRs مدمجة في المنصة
- التعاون بشكل آمن على خرائط العلاقات في الوقت الفعلي
- العصف الذهني وتطوير خرائط الطريق
- استخدم قوالب Creately للرسوم البيانية والمخططات ولوحات العمل وهياكل تقسيم العمل وغير ذلك الكثير
قيود Creately
- يقول بعض المستخدمين أن Creately يتأخر عند تحميل المخططات التي تحتوي على الكثير من البيانات
- يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب التنقل بين اللوحات - خاصة الكبيرة منها
تسعير Creately
- مجاني
- المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات Creately
- G2: 4.4/5 (970+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)
6. فيزيو
عبر فيزيو هل تعمل في إحدى شركات Microsoft؟ Visio لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لشركات Microsoft 365 لأنه مضمن بالفعل في اشتراكك.
إنه في المقام الأول أداة لتصور البيانات، لذا يمكنك استخدام Visio أكثر من مجرد برنامج لتخطيط العلاقات. تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتصور البيانات عبر سطح المكتب أو تطبيق الويب Visio. 📈
أفضل ميزات Visio
- يتضمن Viso عشرات القوالب للمخططات والاستنسلات
- التعاون على مخططات Visio البيانية من داخل Microsoft Teams
- تحويل بيانات Excel إلى مخططات Visio ببضع نقرات فقط باستخدام أداة Data Visualizer
- نقل مخططات Visio التخطيطية المخصصة إلى مستندات Word أو عروض PowerPoint التقديمية
قيود Visio
- من المحتمل ألا يكون Visio منطقيًا إذا لم يكن لديك بالفعل Microsoft 365
- يقول بعض المستخدمين أن Visio ليس بديهيًا مثل أدوات التخطيط الأخرى
تسعير فيزيو
- مايكروسوفت 365: متضمنة
- خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات فيزيو
- G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)
- Capterra: (أكثر من 3000 تقييم)
7. مايند نود
عبر مايندنود MindNode هو في المقام الأول أداة لرسم الخرائط الذهنية والتخطيط، ولكن يمكنك استخدامه لرسم خرائط العلاقات أيضًا. إنه بسيط المظهر بشكل مخادع، لكنه يحزم عددًا مذهلاً من الميزات في النظام الأساسي.
استخدم MindNode لتتبع المهام، وتخطيط الأفكار، وإنشاء علامات مرئية. كما أنه يقدم بعض السمات الرائعة والملصقات والتصميمات الرائعة للحصول على تجربة بصرية رائعة.
أفضل ميزات MindNode
- مشاركة وتصدير خريطتك الذهنية مع فريقك
- تشغيل وضع التركيز لإزالة المشتتات
- عرض الخطوط العريضة والخرائط الذهنية جنباً إلى جنب
- إضافة المزيد من السياق باستخدام العلامات المرئية
قيود MindNode
- يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب تصدير الخرائط الذهنية
- لا يتكامل MindNode أصلاً مع برامج إدارة علاقات العملاء الشائعة
تسعير مايند نود #### تسعير مايند نود
- شهريًا: 3.63 دولار (2.99 جنيه إسترليني)
- سنويًا: 24.27 دولارًا (19.99 جنيهًا إسترلينيًا)
تقييمات ومراجعات MindNode
- G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (15 مراجعة)
8. بايبلينر
عبر بايبلينر Pipeliner هو نظام إدارة علاقات العملاء أولاً وقبل كل شيء، ولكن لا تدع ذلك يخدعك. يمكنك أيضًا استخدام هذه المنصة كبرنامج قوي لتخطيط العلاقات. في الواقع، يقول Pipeliner إنه برنامج إدارة علاقات العملاء الوحيد الذي يتضمن تخطيط العلاقات كميزة أصلية. 👩💻
والأفضل من ذلك كله، يتكامل Pipeliner مع مجموعات Microsoft وGoogle، لذلك إذا كنت ترغب في عرض بيانات CRM الخاصة بك داخل مجموعة أدواتك المكتبية، فالأمر سهل مثل إضافة تكامل.
أفضل ميزات Pipeliner
- يوفر تطبيق Pipeliner Automatizer تحسين سير العمل بدون تعليمات برمجية
- استخدام تطبيق Pipeliner للأجهزة المحمولة مع ذكاء اصطناعي مدمج
- ربط خريطة العلاقات الخاصة بك باستراتيجيات التمهيد أو التسلسل الهرمي أو استراتيجيات التخطيط العكسي
- عرض خرائط العلاقات جنبًا إلى جنب مع بيانات إدارة علاقات العملاء لمزيد من السياق
قيود Pipeliner
- يمكن أن تكون عمليات تكامل Pipeliner بطيئة بعض الشيء
- يقول المستخدمون الآخرون إن موصل واجهة برمجة التطبيقات (API) ينقطع في كثير من الأحيان
تسعير #### تسعير Pipeliner
- المبتدئين: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- الشركات: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- المؤسسات: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- غير محدود: 150 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات برنامج Pipeliner
- G2: 4.6/5 (أكثر من 460 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 210 تقييمات)
9. بينج بورد
عبر بينج بورد بينج بورد هو في الواقع حل لإشراك الموظفين لتعبئة و تخطيط موارد القوى العاملة ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لتخطيط العلاقات.
استخدم ميزة المخطط التنظيمي الخاصة به لإنشاء خرائط العلاقات الخاصة بعملائك المحتملين. مصفوفة الفرق هي خاصية جديدة تمامًا تعرض الفرق متعددة الوظائف في رسم بياني واحد سهل القراءة.
بينج بورد أفضل الميزات
- ستحب فرق المبيعات الكبيرة دليل الموظفين، الذي يربطك بزملائك في العمل في ثوانٍ
- أتمتة جدولة الاجتماعات
- قياس وتقدير المبيعات المربحة
- يتكامل Pingboard مع Google Workplace وMicrosoft Outlook وMicrosoft 365 والمزيد
قيود بينج بورد
- تم تصميم Pingboard خصيصاً للإدارة والموارد البشرية أكثر من المبيعات
- يقول بعض المستخدمين أن عمليات تكامل Pingboard مليئة بالأخطاء
تسعير بينج بورد
- أساسي: 149 دولارًا شهريًا، تدفع سنويًا
- أساسي: 299 دولارًا شهريًا، يُدفع سنويًا
- المحترف: 399 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا
- التسعير المخصص: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات بينج بورد
- G2: 4.3/5 (290+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 590 تقييم)
10. لوسيد
عبر لوسيد لوسِد هي واحدة من أشهر الأسماء في عالم الرسم التخطيطي. استخدم أداة إنشاء المخططات بالسحب والإفلات من لوسِد تشارت لتخطيط العلاقات بسرعة في الوقت الفعلي مع فريق المبيعات الخاص بك. Lucidspark عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية مثالية للعصف الذهني لاستراتيجيات المبيعات بعد بناء خريطة علاقات قوية.
أفضل ميزات لوسِد
- تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في العمل عبر العلامات والمحادثات
- قم بتعيين أعضاء الفريق لكل علاقة أو مهمة لتسريع التنفيذ
- تتكامل لوسِد مع منتجات جوجل، ومايكروسوفت، وأطلسيان
- تصور البيانات بسرعة عبر عمليات تكامل لوسِد الواسعة مع الجهات الخارجية
قيود لوسِد
- يتمنى المستخدمون أن توفر لوسِد إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت
- يقول مستخدمون آخرون إن فيزيو أسهل في الاستخدام
تسعير لوسِد
- اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات لوسِد #### تقييمات ومراجعات لوسِد
- G2: 4.2/5 (أكثر من 4,700 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,900 تقييم)
ClickUp: سر نجاح العملاء
برنامج تخطيط العلاقات هو حجر الأساس لأي استراتيجية مبيعات ناجحة. فهو يمنح فريقك فرصة العصف الذهني وتجربة أفكار جديدة وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
لكن المبيعات الحديثة تتطلب أكثر بكثير من مجرد رسومات جميلة. أنت بحاجة إلى تنفيذ أفكارك الكبيرة، وهذا هو السبب في أن العديد من فرق المبيعات تستخدم ClickUp. توفير الوقت من خلال جمع كل خرائط علاقاتك وملاحظاتك ومهامك ومقاييسك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. ✨
ليس عليك أن تثق بكلامنا فقط. قم بتجربة ClickUp مع فريقك للاطلاع على ميزاته الموفرة للوقت بشكل مباشر. أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن مجانًا -لا حاجة لبطاقة ائتمان.