10 برامج رسم خرائط العلاقات لفرق المبيعات في عام 2025

المبيعات هي شريان الحياة لأي عمل تجاري. بصفتك مسؤول مبيعات، تحتاج إلى فهم كيفية وصول صانعي القرار الرئيسيين إلى قرار الشراء. وفي أغلب الأحيان، يعني ذلك أنك بحاجة إلى تحديد اللاعبين الرئيسيين في الشركة - ودورهم في عملية الشراء.

لن تقوم معظم الشركات بتسليمك مخططها التنظيمي (حتى لو طلبت ذلك بلطف)، لذا فالأمر متروك لك لإجراء بحث لمعرفة العلاقات بين العملاء المحتملين والعملاء.

يقدم برنامج رسم خرائط العلاقات مساعدة كبيرة لأي فريق مبيعات يحتاج إلى معلومات عن العلاقات من أجل إدارة العملاء . يجعل تخطيط علاقات العملاء من السهل جذب عملاء جدد وإسعاد العملاء الحاليين وزيادة معدلات الفوز. 🤩

إذا لم تستخدم أداة تخطيط علاقات العملاء من قبل، فلا تقلق. في هذا الدليل الشامل، سنوضح لك في هذا الدليل الشامل ميزات البرامج التي لا غنى عنها لتطوير الأعمال. لبدء البحث، سنراجع أيضًا أفضل 10 برامج لرسم خرائط العلاقات لمبيعات B2B في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تخطيط العلاقات؟

تتضمن أفضل أدوات تخطيط العلاقات وظائف من أجل:

تصور البيانات: أهم ميزة في أي برنامج لرسم خرائط العلاقات هي مدى قدرته على توليد تمثيلات مرئية لعلاقات العملاء المعقدة. يجب أن تكون قادرة على تصور البيانات مثل المخططات التنظيمية، في رسومات بيانية واضحة

أهم ميزة في أي برنامج لرسم خرائط العلاقات هي مدى قدرته على توليد تمثيلات مرئية لعلاقات العملاء المعقدة. يجب أن تكون قادرة على تصور البيانات مثل المخططات التنظيمية، في رسومات بيانية واضحة عمليات التكامل: يجب أن تدمج الأداة القوية البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn أو X (تويتر سابقًا)

يجب أن تدمج الأداة القوية البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn أو X (تويتر سابقًا) في الوقت الفعلي التحديثات: من لديه الوقت لتجديد خريطة العلاقات يدوياً؟ يجب أن يقوم برنامج رسم خرائط العلاقات بتحديث خرائط العلاقات بناءً على التفاعلات والبيانات في الوقت الفعلي

من لديه الوقت لتجديد خريطة العلاقات يدوياً؟ يجب أن يقوم برنامج رسم خرائط العلاقات بتحديث خرائط العلاقات بناءً على التفاعلات والبيانات في الوقت الفعلي القوالب: وفر المزيد من الوقت من خلال اختيار برنامج رسم خرائط العلاقات الذي يأتي مع قوالب ليس فقط للرسومات الخاصة بك، ولكن للاستخدامات الأخرى أيضاً. يجب أن يكون برنامج رسم الخرائط قادرًا على إنشاء كل شيء بدءًا من البرامج النصية للمبيعات إلى خطط التطوير التعاون: حتى أفضل محترفي المبيعات يحتاج إلى العمل مع فريق. ابحث عن برنامج رسم خرائط العلاقات الذي يسمح لأعضاء الفريق بمشاركة الخرائط وإضافة التعليقات والعصف الذهني في بيئة سحابية أولاً

وفر المزيد من الوقت من خلال اختيار برنامج رسم خرائط العلاقات الذي يأتي مع قوالب ليس فقط للرسومات الخاصة بك، ولكن للاستخدامات الأخرى أيضاً. يجب أن يكون برنامج رسم الخرائط قادرًا على إنشاء كل شيء بدءًا من البرامج النصية للمبيعات إلى خطط التطوير تحسين العملية: لا يجب أن تنتهي عملية رسم خرائط العلاقات برسم بسيط. ابحث عن أداة تصور عملية المبيعات وتصلح عملية البيع نفسها

## أفضل 10 برامج لتخطيط العلاقات لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت ترغب في تقديم دعم عملاء من الطراز الأول للحسابات الرئيسية أو كنت بحاجة فقط إلى أداة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتخطيط المبيعات، فإن برنامج تخطيط العلاقات أمر لا بد منه.

استخدم أدوات البرمجيات التي تم فحصها والمصممة لدعم كل مرحلة من مراحل رحلة العميل . لنلقِ نظرة على إيجابيات وسلبيات أفضل عشرة برامج لرسم خرائط العلاقات لعام 2024.

1. انقر فوق

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط مرئي نهائي

لا تفهمنا بشكل خاطئ - نحن نحب أداة جيدة لتصور البيانات. لكن فريقك على الأرجح ليس لديه الوقت للتنقل بين الأدوات والمنصات المختلفة. يجمع ClickUp بين كل ما تحتاجه فرق المبيعات لإدارة حسابات العملاء، والدردشة مع بعضهم البعض، وتعيين المهام، ومراقبة الأداء، وغير ذلك الكثير. 📚

تعمل منصتنا التي تجمع كل شيء كبرنامج لتخطيط العلاقات أيضًا.

استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لتحديد أنواع العلاقات المختلفة بين جهات الاتصال في شركتك. يمكن لفريق المبيعات الخاص بك القيام بما يلي رسم الخرائط الذهنية في الوقت الفعلي لرسم الروابط وتخطيط سير عمل المبيعات وتعيين المهام.

إنشاء ClickUp Whiteboard لإنشاء العلاقات بين فريقك والعملاء وتنظيمها وتنظيمها بصريًا. ابدأ بتفريغ الأفكار العامة وصقل أفكارك في واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. ما عليك سوى النقر فوق عقدة Whiteboard لربط المهام والملفات والمستندات والمزيد لإنشاء خريطة علاقات قابلة للتنفيذ تجعل التنفيذ أمرًا سهلاً.

ClickUp أفضل الميزات

بمجرد قيامك بتخطيط العلاقات، قم بتسجيل كل شيء في ClickUp CRM قم بتخطيط العلاقات وسير العمل والمهام داخل ClickUp Mind Maps

شارك خرائط ClickUp الذهنية ولوحات ClickUp البيضاء بسهولة مع فريق المبيعات لديك عبر الدردشة أو المستندات أو التعليقات

جرّب ClickUp AI لتلخيص الأفكار وإنشاء الخطوط العريضة للعروض التقديمية بشكل أسرع

أضف صورًا وروابط إلى ClickUp Whiteboard لمزيد من السياق

قيود ClickUp ClickUp

ClickUp AI متاح فقط للخطط المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمبتدئين للتكيف مع المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. بروليفيك

عبر بروليفيك هل تحتاج إلى القليل من المساعدة في تخطيط الحسابات؟ Prolifiq هي أداة لتخطيط العلاقات تساعدك في البحث عن صانعي القرار الرئيسيين وإجراء التواصل دون مغادرة المنصة.

والأفضل من ذلك كله، يعمل Prolifiq بشكل أصلي في Salesforce أو Quip لدمج خرائط علاقاتك مع مهام إدارة علاقات العملاء والمبيعات.

أفضل ميزات بروليفيك

Prolifiq ACE هو نظام ذكي لإدارة المحتوى الرقمي يتكامل مع أداة تخطيط العلاقات الخاصة بك

يدعم Prolifiq CRUSH إدارة الحسابات الرئيسية وتحسين الإيرادات

قياس تأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين في بروليفيك

استخدم Prolifiq لتحديد أولويات بعض أصحاب المصلحة وتعيينهم لأعضاء فريق المبيعات لديك

قيود Prolifiq

ليس لدى Prolifiq الكثير من المراجعات

يقول بعض المستخدمين أن لديهم مشاكل مع بطء أوقات التحميل

أسعار بروليفيك

أداة تخطيط العلاقات أصلية في Salesforce : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Crush: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أيس : 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الجناح الكامل: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بروليفيك #### تقييمات ومراجعات بروليفيك

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

3. أبلاند

عبر المرتفعات Upland هي شركة برمجيات عملاقة تقدم حلولاً لكل شيء من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى إدارة المعرفة. يعمل برنامجها لرسم خرائط العلاقات، Altify، بشكل أصلي في Salesforce لربط جميع صانعي القرار في رسم بياني واحد واضح.

لا يقتصر الأمر على تحديد العلاقات بين أصحاب المصلحة فحسب، بل يساعد Altify أيضًا على تحسين عملية المبيعات الخاصة بك . حدد الثغرات في استراتيجية المبيعات الخاصة بك واعثر على اقتراحات لتحسينها في المستقبل.

أفضل ميزات #### المرتفعات

مرر مؤشر الماوس فوق جهات الاتصال في خريطتك لمعرفة تأثيرها وقوتها الشرائية

يساعدك Altify على تحديد المنتقدين والمؤيدين

التعاون في Altify مع فريقك في الوقت الحقيقي

استيراد جهات الاتصال الجديدة والحالية إلى Salesforce

القيود المفروضة على

يقول بعض المستخدمين إن التقارير ليست بديهية

يقول آخرون إن Altify يعاني بشكل عام من نقص في سهولة الاستخدام وواجهة مستخدم غير عملية

تسعير المرتفعات

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### المرتفعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

4. دي بي دي جرام

عبر مخطط DBDiagram ربما لا تحتاج إلى أداة فاخرة تتصل ب Salesforce. إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني لرسم خرائط العلاقات بدون أجراس وصفارات، فجرّب DBDiagram. 🛠️

هذه أداة مجانية، لكنها أكثر تقنية من الخيارات الأخرى في قائمتنا لأفضل 10 أدوات. يتصل DBDiagram بقواعد بيانات SQL لتصور البيانات في الوقت الفعلي. يمكنك استخدامه لأكثر بكثير من مجرد تخطيط العلاقات، لكنك تحتاج إلى بعض المعرفة الجادة بقواعد البيانات لاستخدام DBDiagram بشكل صحيح.

أفضل ميزات DBDiagram

تصدير خرائط العلاقات الخاصة بك إلى ملف صورة أو ملف PDF

يتكامل DBDiagram مع ملفات SQL

مشاركة المخططات داخليًا أو خارجيًا بنقرة واحدة

يتكامل DBDiagram مع أطر عمل الويب مثل Ruby on Rails وDjango

قيود DBDiagram

يمكن أن يصبح DBDiagram تقنيًا، لذا فهو الأفضل للأشخاص الذين يفهمون SQL

الشكوى الأولى للمستخدمين هي تعقيده ونقص ميزات التصميم المرئي

تسعير DBDiagram

مجاني

الشخصي للمحترفين: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الفريق: 40 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات DBDiagram

G2: 4.3/5 (2 تقييم)

4.3/5 (2 تقييم) Capterra: غير متاح

5. كريتلي

عبر كريتلي تستخدم فرق المبيعات Creately لإنشاء مساحات عمل مرئية للعصف الذهني وتنفيذ المشاريع. في حين يمكنك استخدامه كبرنامج لتخطيط العلاقات، فإن أدوات التخطيط في Creately هي ما يميزه.

سواء كنت بحاجة إلى إنشاء خرائط رحلة العميل أو شخصيات المشترين أو خريطة علاقات، فهناك إطار عمل Creately لذلك. كما يتضمن أيضًا عددًا مذهلاً من القوالب الخاصة بخرائط المفاهيم, الخرائط الذهنية والإطارات السلكية والمزيد.

أفضل ميزات Creately

لدى Creately مؤشرات الأداء الرئيسية و OKRs مدمجة في المنصة

التعاون بشكل آمن على خرائط العلاقات في الوقت الفعلي

العصف الذهني وتطوير خرائط الطريق

استخدم قوالب Creately للرسوم البيانية والمخططات ولوحات العمل وهياكل تقسيم العمل وغير ذلك الكثير

قيود Creately

يقول بعض المستخدمين أن Creately يتأخر عند تحميل المخططات التي تحتوي على الكثير من البيانات

يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب التنقل بين اللوحات - خاصة الكبيرة منها

تسعير Creately

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.4/5 (970+ تقييم)

4.4/5 (970+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

6. فيزيو

عبر فيزيو هل تعمل في إحدى شركات Microsoft؟ Visio لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لشركات Microsoft 365 لأنه مضمن بالفعل في اشتراكك.

إنه في المقام الأول أداة لتصور البيانات، لذا يمكنك استخدام Visio أكثر من مجرد برنامج لتخطيط العلاقات. تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتصور البيانات عبر سطح المكتب أو تطبيق الويب Visio. 📈

أفضل ميزات Visio

يتضمن Viso عشرات القوالب للمخططات والاستنسلات

التعاون على مخططات Visio البيانية من داخل Microsoft Teams

تحويل بيانات Excel إلى مخططات Visio ببضع نقرات فقط باستخدام أداة Data Visualizer

نقل مخططات Visio التخطيطية المخصصة إلى مستندات Word أو عروض PowerPoint التقديمية

قيود Visio

من المحتمل ألا يكون Visio منطقيًا إذا لم يكن لديك بالفعل Microsoft 365

يقول بعض المستخدمين أن Visio ليس بديهيًا مثل أدوات التخطيط الأخرى

تسعير فيزيو

مايكروسوفت 365: متضمنة

متضمنة خطة فيزيو 1: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة فيزيو 2: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيزيو

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: (أكثر من 3000 تقييم)

7. مايند نود

عبر مايندنود MindNode هو في المقام الأول أداة لرسم الخرائط الذهنية والتخطيط، ولكن يمكنك استخدامه لرسم خرائط العلاقات أيضًا. إنه بسيط المظهر بشكل مخادع، لكنه يحزم عددًا مذهلاً من الميزات في النظام الأساسي.

استخدم MindNode لتتبع المهام، وتخطيط الأفكار، وإنشاء علامات مرئية. كما أنه يقدم بعض السمات الرائعة والملصقات والتصميمات الرائعة للحصول على تجربة بصرية رائعة.

أفضل ميزات MindNode

مشاركة وتصدير خريطتك الذهنية مع فريقك

تشغيل وضع التركيز لإزالة المشتتات

عرض الخطوط العريضة والخرائط الذهنية جنباً إلى جنب

إضافة المزيد من السياق باستخدام العلامات المرئية

قيود MindNode

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب تصدير الخرائط الذهنية

لا يتكامل MindNode أصلاً مع برامج إدارة علاقات العملاء الشائعة

تسعير مايند نود #### تسعير مايند نود

شهريًا: 3.63 دولار (2.99 جنيه إسترليني)

3.63 دولار (2.99 جنيه إسترليني) سنويًا: 24.27 دولارًا (19.99 جنيهًا إسترلينيًا)

تقييمات ومراجعات MindNode

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (15 مراجعة)

8. بايبلينر

عبر بايبلينر Pipeliner هو نظام إدارة علاقات العملاء أولاً وقبل كل شيء، ولكن لا تدع ذلك يخدعك. يمكنك أيضًا استخدام هذه المنصة كبرنامج قوي لتخطيط العلاقات. في الواقع، يقول Pipeliner إنه برنامج إدارة علاقات العملاء الوحيد الذي يتضمن تخطيط العلاقات كميزة أصلية. 👩‍💻

والأفضل من ذلك كله، يتكامل Pipeliner مع مجموعات Microsoft وGoogle، لذلك إذا كنت ترغب في عرض بيانات CRM الخاصة بك داخل مجموعة أدواتك المكتبية، فالأمر سهل مثل إضافة تكامل.

أفضل ميزات Pipeliner

يوفر تطبيق Pipeliner Automatizer تحسين سير العمل بدون تعليمات برمجية

استخدام تطبيق Pipeliner للأجهزة المحمولة مع ذكاء اصطناعي مدمج

ربط خريطة العلاقات الخاصة بك باستراتيجيات التمهيد أو التسلسل الهرمي أو استراتيجيات التخطيط العكسي

عرض خرائط العلاقات جنبًا إلى جنب مع بيانات إدارة علاقات العملاء لمزيد من السياق

قيود Pipeliner

يمكن أن تكون عمليات تكامل Pipeliner بطيئة بعض الشيء

يقول المستخدمون الآخرون إن موصل واجهة برمجة التطبيقات (API) ينقطع في كثير من الأحيان

تسعير #### تسعير Pipeliner

المبتدئين: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

85 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا غير محدود: 150 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج Pipeliner

G2: 4.6/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 210 تقييمات)

9. بينج بورد

عبر بينج بورد بينج بورد هو في الواقع حل لإشراك الموظفين لتعبئة و تخطيط موارد القوى العاملة ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لتخطيط العلاقات.

استخدم ميزة المخطط التنظيمي الخاصة به لإنشاء خرائط العلاقات الخاصة بعملائك المحتملين. مصفوفة الفرق هي خاصية جديدة تمامًا تعرض الفرق متعددة الوظائف في رسم بياني واحد سهل القراءة.

بينج بورد أفضل الميزات

ستحب فرق المبيعات الكبيرة دليل الموظفين، الذي يربطك بزملائك في العمل في ثوانٍ

أتمتة جدولة الاجتماعات

قياس وتقدير المبيعات المربحة

يتكامل Pingboard مع Google Workplace وMicrosoft Outlook وMicrosoft 365 والمزيد

قيود بينج بورد

تم تصميم Pingboard خصيصاً للإدارة والموارد البشرية أكثر من المبيعات

يقول بعض المستخدمين أن عمليات تكامل Pingboard مليئة بالأخطاء

تسعير بينج بورد

أساسي: 149 دولارًا شهريًا، تدفع سنويًا

149 دولارًا شهريًا، تدفع سنويًا أساسي: 299 دولارًا شهريًا، يُدفع سنويًا

299 دولارًا شهريًا، يُدفع سنويًا المحترف: 399 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

399 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا التسعير المخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بينج بورد

G2: 4.3/5 (290+ تقييم)

4.3/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 590 تقييم)

10. لوسيد

عبر لوسيد لوسِد هي واحدة من أشهر الأسماء في عالم الرسم التخطيطي. استخدم أداة إنشاء المخططات بالسحب والإفلات من لوسِد تشارت لتخطيط العلاقات بسرعة في الوقت الفعلي مع فريق المبيعات الخاص بك. Lucidspark عبارة عن لوحة بيضاء افتراضية مثالية للعصف الذهني لاستراتيجيات المبيعات بعد بناء خريطة علاقات قوية.

أفضل ميزات لوسِد

تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في العمل عبر العلامات والمحادثات

قم بتعيين أعضاء الفريق لكل علاقة أو مهمة لتسريع التنفيذ

تتكامل لوسِد مع منتجات جوجل، ومايكروسوفت، وأطلسيان

تصور البيانات بسرعة عبر عمليات تكامل لوسِد الواسعة مع الجهات الخارجية

قيود لوسِد

يتمنى المستخدمون أن توفر لوسِد إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت

يقول مستخدمون آخرون إن فيزيو أسهل في الاستخدام

تسعير لوسِد

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسِد #### تقييمات ومراجعات لوسِد

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

ClickUp: سر نجاح العملاء

برنامج تخطيط العلاقات هو حجر الأساس لأي استراتيجية مبيعات ناجحة. فهو يمنح فريقك فرصة العصف الذهني وتجربة أفكار جديدة وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

لكن المبيعات الحديثة تتطلب أكثر بكثير من مجرد رسومات جميلة. أنت بحاجة إلى تنفيذ أفكارك الكبيرة، وهذا هو السبب في أن العديد من فرق المبيعات تستخدم ClickUp. توفير الوقت من خلال جمع كل خرائط علاقاتك وملاحظاتك ومهامك ومقاييسك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. ✨

ليس عليك أن تثق بكلامنا فقط. قم بتجربة ClickUp مع فريقك للاطلاع على ميزاته الموفرة للوقت بشكل مباشر. أنشئ مساحة عمل ClickUp الآن مجانًا -لا حاجة لبطاقة ائتمان.