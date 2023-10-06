أفضل 10 أدوات لتتبع وقت الوكالات للمبدعين والمصممين والمسوقين في عام 2025

يعد برنامج تتبع الوقت بمثابة كرة بلورية تكشف عن فرص خفية لتعزيز إنتاجية وكالتك وربحيتها. 🔮

بفضل الواجهات سهلة الاستخدام والتقارير المتقدمة، تجعل هذه الأدوات من تتبع الوقت أمرًا سهلاً - ويمكنها أن تكشف عن بعض أسرار النجاح.

والسؤال هو: ما هو أفضل برنامج لتتبع الوقت للوكالات؟

حسنًا، لقد قمنا بالبحث ولدينا إجابات.

لمساعدتك في العثور على الحل المثالي لفريقك، قمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 أدوات لتتبع الوقت لإدارة وقتك بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة منه.

ما هو برنامج تتبع وقت الوكالة؟

تطبيقات تتبع وقت الوكالة شائعة لدى الوكالات الإبداعية والتصميم والتسويق. تقوم هذه الأدوات بتتبع الساعات المدفوعة التي يقضيها أعضاء فريقك والموظفون المستقلون في مختلف المهام والمشاريع لتعزيز الإنتاجية.

وهذا يؤدي إلى فوترة أكثر دقة في الفواتير، وزيادة شفافية أكبر في المشروع وتسهيل وضع ميزانية المشروع. وتوفر هذه الحلول بيانات دقيقة لتتبع الوقت لمساعدتك في تحليل الإنتاجية وتنفيذ أفضل تقنيات إدارة الوقت للمشاريع المستقبلية.

تُستخدم أدوات تتبع الوقت أيضًا كـ برامج مراقبة الموظفين وتعزيز إنتاجية الفريق وربحية المشروع. يمكن أن يكون هذا مهمًا لإدارة الوكالات الرقمية ومديري المشاريع الذين يعملون بانتظام مع فرق العمل عن بُعد. 🤩

يمكن لأفضل تطبيقات تتبّع الوقت أن تكون بديلاً عن تطبيقات تتبع الأهداف تصبح جزءًا لا يتجزأ من سير العمل. يمكن لأعضاء الفريق معرفة كيف يقضون وقتهم، والأهداف التي يحتاجون إلى إكمالها، والحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول تقدمهم.

كيفية اختيار أفضل أداة لتتبع الوقت لوكالة ما

يعتمد أفضل أداة لتتبع الوقت على وكالتك ومجال عملك وسير العمل. فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب البحث عنها في برنامج تتبع الوقت للشركات الصغيرة :

التكاملات : اختر تطبيق تتبع الوقت للوكالة الذي يعمل مع أدواتك الحالية لتبسيط سير عملك وتحسين الكفاءة

اختر تطبيق تتبع الوقت للوكالة الذي يعمل مع أدواتك الحالية لتبسيط سير عملك وتحسين الكفاءة التوافق : الأفضل برنامج تتبع الوقت خيارات سطح المكتب والويب وتطبيقات الجوال. كما يجب أن تكون متوافقة مع أنظمة أندرويد وiOS وويندوز وماك أو إس ولينكس وكروم بحيث يكون هناك ما يناسب الجميع

: الأفضل برنامج تتبع الوقت خيارات سطح المكتب والويب وتطبيقات الجوال. كما يجب أن تكون متوافقة مع أنظمة أندرويد وiOS وويندوز وماك أو إس ولينكس وكروم بحيث يكون هناك ما يناسب الجميع القوالب: وفر الوقت باختيار أداة توفر قوالب تتبع الوقت , قوالب استشارية ، قوالب الجداول الزمنية، والمزيد

وفر الوقت باختيار أداة توفر قوالب تتبع الوقت , قوالب استشارية ، قوالب الجداول الزمنية، والمزيد التعاون: اعثر على أداة تتيح لفريقك التعاون في الوقت الفعلي من أجل تحسين إدارة العملاء وإدارة المهام والكفاءة

اعثر على أداة تتيح لفريقك التعاون في الوقت الفعلي من أجل تحسين إدارة العملاء وإدارة المهام والكفاءة الأتمتة: تتميز بعض أفضل برامج تتبع وقت الوكالة بأتمتة التعامل مع أشياء مثل إدخالات الوقت وإنشاء الجدول الزمني وحتى الفواتير حتى يكون لديك المزيد من وقت الفراغ

## أفضل 10 برامج لتتبع وقت الوكالة في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على البرنامج المناسب لتتبع الوقت لتبسيط سير العمل في وكالتك وتحسين أرباحك النهائية؟

تابع معنا لمقارنة أفضل 10 أدوات لتتبع الوقت لحالة الاستخدام هذه بالضبط. اعثر على الميزات الرئيسية والقيود والمراجعات والأسعار والمزيد.

1. انقر فوق

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

ClickUp هو الحل المتكامل برنامج إدارة المشاريع لمساعدة الفرق والوكالات الإبداعية والشركات في مختلف الصناعات على تعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت الثمين. إنه مليء بمئات الميزات المتقدمة لتركيز جميع مشاريعك في منصة واحدة لإدارة العمل.

يمكنك تعيين تقديرات الوقت، وتتبع الوقت أصلاً داخل ClickUp، وسحب التقارير الزمنية، ومراقبة الساعات المدفوعة والمزيد باستخدام إحدى ميزات ClickUp العديدة تتبع وقت المشروع الأدوات. وللبقاء على اطلاع على إدارة الوقت استراتيجيات أثناء إدارة عبء العمل الخاص بك من كل زاوية، اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة في ClickUp بما في ذلك طريقة عرض جانت والجدول الزمني والتقويم والجدول.

يوفر ClickUp أيضًا مكتبة واسعة من القوالب المُنشأة مسبقًا وأكثر من 1000 عملية تكامل لتسريع أي عملية. ⏱️

تسمح ملصقات تتبع الوقت للفريق برؤية عرض دقيق لأماكن قضاء الوقت، بحيث يمكن تحسين العمليات باستمرار

يوفر ClickUp المئات من الأتمتة المبنية مسبقًا للتعامل مع المهام اليومية، بالإضافة إلى أن ClickUp AI يمكن أن يساعدك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وملخصات الاجتماعات، ومنشورات المدونات، وغير ذلك الكثير.

يمكن لـ ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير العمل

باختصار، لقد قمنا بتحسين ClickUp للوكالات الإبداعية الذين يحتاجون إلى إدارة شاملة للمشروع وتتبع وقت الموظفين. ويمكنك الوصول إلى معظم الميزات مجاناً - لا حاجة لبطاقة ائتمان.

ClickUp أفضل الميزات

تتيح لك ميزات التتبع التلقائي للوقت إمكانية تحديد معدلات الساعة، وتتبع الوقت المدفوع بالفواتير، وتقدير ساعات العمل، وإضافة الملاحظات، وعرض التقارير لتحسين إنتاجية الوكالة

تطبيق الويب وتطبيق الجوال وتطبيق سطح المكتب لضمان التوافق مع كل الأجهزة تقريبًا

آلاف القوالب لكل شيء بدءاً من إدارة الموارد، وتكاليف المشروع، وفواتير العميل إلى العصف الذهني وتخطيط المشروع

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة أخرى، بما في ذلك Asana وSlack وJira وExcel وTrello وGitHub وZoom

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي أثناء إتقان العديد من ميزات إدارة المشاريع في ClickUp

يتوفر ClickUp AI فقط مع الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. الحصاد

عبر الحصاد يهدف برنامج Harvest لتتبع الوقت إلى تبسيط عملية إعداد الفواتير وإنشاء جداول زمنية دقيقة. وهو يساعد الوكالات على إنشاء التقارير وفوترة العملاء وتتبع ميزانيات المشاريع من واجهة واحدة.

أفضل الميزات #### حصاد أفضل الميزات

يقوم متعقب الوقت بتسجيل وقت الموظفين المستقلين والموظفين بدقة، ويسمح لك بتعيين أذونات لما يمكن لكل شخص رؤيته، ويُنشئ تقارير زمنية خفيفة الوزن

تساعدك أدوات إعداد تقارير الفريق وتتبع النفقات وميزانية المشروع على تقليل الإرهاق وتحسين أرباحك النهائية

يمكنك إعداد فواتير تلقائية وقبول المدفوعات عبر الإنترنت من خلال PayPal وStripe

تعمل عمليات التكامل مع أدوات مثل QuickBooks وAsana وJira وGitHub على تحسين وتوحيد سير عمل وكالتك

قيود حصاد

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى أن Harvest يفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة بتطبيقات تتبع الوقت الأخرى و أدوات إدارة المشاريع الإصدار المجاني يقتصر على الميزات الأساسية ومستخدم واحد ومشروعين



تسعير #### هارفست

مجاني للأبد

محترف 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. منتج

عبر منتج Productive هو أداة قوية لتتبع الوقت تساعد الأفراد والفرق في الحفاظ على التنظيم والتركيز. كما أنه يوفر أيضًا إدارة مفصلة للمهام، وتتبع الوقت، وأدوات تعاون الفريق، والفوترة التلقائية لتوفير وقتك لأشياء أخرى. 🌻

الإنتاجية أفضل الميزات

تتبع الوقت المستغرق في كل مهمة لتحليل المجالات التي يمكن لأعضاء الفريق والمديرين تحسين الكفاءة فيها

توفر التقارير والرؤى بيانات حول إنتاجية الفريق وتحدد مجالات التحسين

تتيح لك أدوات التعاون مشاركة المستندات وترك التعليقات والتواصل في الوقت الفعلي

التكامل مع منصات مثل Slack وTrillo وAsana لتوحيد سير العمل الحالي

القيود الإنتاجية

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى محدودية ميزات الفوترة لمشاريع العملاء

لا توجد خطة مجانية (يمكن للمستخدمين تجربة Productive مجانًا باستخدام نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا)

التسعير الإنتاجي

أساسي : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار أقصى حد: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات الإنتاجية

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. هبستاف

عبر هبستاف Hubstaff هي أداة مراقبة للموظفين تقوم بتتبع وقت الموظفين عن بُعد والعاملين المستقلين. وهي توفر كشوف رواتب تلقائية وتتبع الوقت وتقارير مفصلة عن الإنتاجية لتُظهر للمديرين كيف يقضي أعضاء فريقهم وقتهم. 👀

أفضل ميزات Hubstaff

تشمل ميزات تتبع الوقت ساعة الساعات المدفوعة وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومراقبة الماوس ولوحة المفاتيح

تقوم أتمتة كشوف المرتبات بمعالجة مدفوعات الموظفين بناءً على بيانات تتبع الوقت لجعلها أكثر كفاءة

يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى أدوات إضافية لإدارة المشاريع تساعد في تنظيم مهام المشروع

تحسين التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Asana وGitHub وTrillo تعاون الفريق قيود Hubstaff

أبلغ بعض المراجعين عن مشاكل في تتبع الوقت بدقة أثناء الاجتماعات وعدم وجود تتبع تلقائي عند التبديل بين المهام

الحد الأدنى لمستخدمين اثنين على جميع الخطط ولا توجد خطة مجانية (يمكن للمستخدمين تجربة Hubstaff باستخدام الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا)

تسعير Hubstaff

المبتدئين : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم النمو : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم فريق : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

5. وريك

عبر وريك Wrike هو برنامج شهير لإدارة المشاريع يساعد الوكالات والفرق على إدارة المواعيد النهائية وتبسيط سير العمل. وهو يتضمن تتبعًا تفصيليًا للوقت، والتواصل في الوقت الفعلي، ووظائف تتبع المهام، وإعداد التقارير التلقائية للمشروع.

أفضل ميزات Wrike

تسمح ميزة تتبع الوقت للمستخدمين بتسجيل مقدار الوقت الذي يقضونه في المهام والمشاريع، مما يوفر للمديرين رؤى حول أدائهم

العشرات من قوالب المشاريع المعدة مسبقًا لتطوير البرامج وحملات التسويق وغيرها

أدوات تعاون تشمل مشاركة الملفات والتعليقات في الوقت الفعلي و@الإشارات لمساعدة الفرق على العمل معاً وإنجاز المزيد من المهام

تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وSalesforce وGoogle Drive وMicrosoft Teams

قيود Wrike

ذكر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست بديهية، مما يؤدي إلى صعوبة في التنقل وفهم ميزات Wrike

يفتقر الإصدار المجاني إلى إمكانية الوصول إلى تتبع الوقت والعديد من الميزات المتقدمة الأخرى؛ الإصدارات المدفوعة لها حد أدنى من متطلبات المستخدم تتراوح بين اثنين إلى خمسة مستخدمين

تسعير Wrike

مجاني

فريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,400+ تقييم)

4.2/5 (3,400+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2400 تقييم)

6. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو أداة مباشرة لتتبع الوقت للموظفين المستقلين وغيرهم من المهنيين. يتتبع الوقت المستغرق في المهام، ويُنشئ تقارير مفصلة، ويمكنه حظر مواقع الويب المشتتة للانتباه لتحسين الإنتاجية والتركيز. 🧑‍💼

RescueTime أفضل الميزات

توفر أداة تتبع الوقت تقارير مفصلة عن كيفية قضاء الموظفين وقتهم على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة

تتيح وظائف تحديد الأهداف للموظفين والمديرين وضع أهداف لكيفية قضاء وقتهم وتتبع التقدم المحرز وفقًا لذلك

تسمح خاصية حظر المواقع الإلكترونية للفرق بحظر مواقع إلكترونية محددة خلال ساعات العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل عوامل تشتيت الانتباه

تعمل عمليات التكامل مع Slack وتقويم Google وOutlook على تسهيل التعاون المتواصل وسير العمل الموحَّد

قيود RescueTime

تشير بعض المراجعات إلى وجود واجهة قديمة تسبب صعوبة في التنقل في التطبيق وتتبع الوقت

صُمم RescueTime للأفراد، وقد يفتقر إلى ميزات برامج تتبع الوقت الأكثر قوة في الوكالات

تسعير تطبيق RescueTime

RescueTime Lite : مجاني

: مجاني RescueTime: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. فيريكلوك

عبر فيريكلوك Vericlock هو برنامج لتتبع الوقت للشركات الصغيرة. وهو يتتبع ساعات عمل الموظفين استنادًا إلى نظام تسجيل الدخول والخروج، ويوفر أدوات لإدارة المشاريع، ويصدر فواتير بناءً على ساعات العمل.

فيريكلوك أفضل الميزات

تسمح وظيفة تسجيل الدخول والخروج للموظفين بتسجيل ساعات عملهم على مدار الساعة دون الحاجة إلى كشك أو نظام جداول بيانات

يقلل الاحتساب التلقائي لساعات العمل الإضافية من مخاطر الخطأ البشري عند دفع أجور الموظفين مقابل ساعات العمل الإضافية

يمكن لأدوات تتبع الوقت إنشاء فواتير دقيقة بناءً على ساعات عمل الموظفين وإنشاء تقارير قابلة للتخصيص لتتبع إنتاجية الموظفين

يعمل التكامل مع منصات المحاسبة مثل QuickBooks وPeachTree وSage على جعل كشوف المرتبات و مسك الدفاتر أسهل

قيود VeriClock

تشير بعض المراجعات إلى أن الموظفين لا يفهمون التطبيق أو يجدون صعوبة في تسجيل ساعات العمل المدفوعة يدوياً

باقة مدفوعة واحدة فقط؛ لا توجد باقة مجانية (يمكن للمستخدمين تجربة VeriClock مجاناً على الإصدار التجريبي لمدة 14 يوماً)

تسعير VeriClock

VeriClock: 10$/شهرًا بالإضافة إلى 5$/مستخدم

تقييمات ومراجعات VeriClock

G2: 4.8/5 (أكثر من 3 مراجعات)

4.8/5 (أكثر من 3 مراجعات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو تطبيق لتتبع الوقت في الوكالات يتيح للمستخدمين إدارة ساعات عملهم المدفوعة وتتبع مقدار الوقت الذي يقضونه في المهام الفردية. كما يوفر أدوات لإدارة المشاريع والتعاون والفوترة التلقائية لتوفير الوقت وزيادة الربحية. 💰

Clockify أفضل الميزات

تتيح ميزة تتبع الوقت للمديرين وأعضاء الفريق تحسين الإنتاجية بناءً على تقارير مفصلة

تطبيقات سطح المكتب والجوال والويب متوافقة مع معظم الأجهزة، بما في ذلك أندرويد وiOS وMacOS وويندوز ولينكس وكروم

تتيح إدارة الفريق ووظيفة إعداد التقارير المدمجة للمستخدمين إدارة الفرق وتتبع تقدم المشروع وإنشاء تقارير استخدام الوقت وغير ذلك الكثير

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Trello وAsana وJira وGithub وWrike، مما يجعل التعاون والتواصل بين الفرق مركزياً

قيود Clockify

أبلغ بعض المراجعين عن أخطاء متكررة من المستخدمين وصعوبة إجراء تغييرات على الجداول الزمنية عند الحاجة

تفتقر الخطة المجانية إلى الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل الفواتير والإجازات والجدولة

تسعير كلوكفاي

مجاني

الأساسية: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم قياسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

9. دكتور الزمن

عبر طبيب الوقت يعمل برنامج Time Doctor لتتبع الوقت بشكل جيد للشركات والوكالات من جميع الأحجام. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة وتسجيل وقتهم في المهام والمشاريع الفردية لتقديم تقارير مفصلة ورؤى إنتاجية مفصلة.

أفضل ميزات برنامج Time Doctor

التتبع الآلي للوقت والفواصل الزمنية يلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية ويزيد من دقة الجداول الزمنية والامتثال

ميزات المراقبة التفصيلية للموظفين مثل تسجيل ضغطات المفاتيح ومراقبة الموقع الإلكتروني ولقطات الشاشة تمنح المديرين نظرة متعمقة على ما يقوم به أعضاء الفريق

إنشاء الفواتير تلقائياً باستخدام الوقت المتتابع لكل موظف مما يوفر الوقت ويقلل من مخاطر الخطأ البشري

تساعد عمليات التكامل مع عشرات المنصات مثل WordPress وSlack وSlack وSentry وAsana وJira وGusto وBitbucket في الحفاظ على توافق الجميع وكل شيء

قيود دكتور الوقت

تشير بعض مراجعات المستخدمين إلى وجود مشكلات في المزامنة وأذونات المستخدم، مما يزيد من الأخطاء في الجداول الزمنية للموظفين

لا توجد باقة مجانية (يسمح Time Doctor للمستخدمين بتجربة التطبيق بدون بطاقة ائتمان على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا)

تسعير تايم دكتور تايم

أساسي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. باي ديرت

عبر الدفع Paydirt هو برنامج بسيط للفوترة وتتبع الوقت للعاملين المستقلين والوكالات والشركات الصغيرة. صُممت أداة تتبع الوقت هذه مع وضع أعضاء الفريق في الاعتبار، مما يجعل تتبع الساعات المدفوعة سريعاً وسهلاً. يوفر Paydirt أيضًا ميزات الفوترة التلقائية وإدارة الفريق وإعداد تقارير الأعمال.

Paydirt أفضل الميزات

يتيح برنامج تعقب الوقت للموظفين تسجيل ما يصل إلى 60 دقيقة من الوقت غير المسجل في بداية جلسة العمل إذا نسوا بدء تشغيل المؤقت

تقديرات اختيارية للميزانية لكل مهمة أو مشروع تساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح بناءً على معدل المستخدم في الساعة ومتوسط الوقت الذي يقضيه في أنشطة مماثلة

إنشاء تقارير تفصيلية لفهم إنتاجية الفريق واكتساب رؤى لتحسين سير العمل

تسمح عمليات التكامل مع أدوات مثل Trello وChrome وBaseecamp وRedbooth للموظفين بتتبع الوقت بغض النظر عن مكان أو كيفية عملهم

قيود #### قيود Paydirt

عدم وجود تعليقات على منصات المراجعة الشائعة يجعل من الصعب قياس التجربة القياسية مع برنامج Paydirt لتتبع الوقت من Paydirt

تقتصر خطة المبتدئين على ثلاثة عملاء؛ لا توجد خطة مجانية (يمكن للمستخدمين تجربة PayDirt على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً)

تسعير باي ديرت

المبتدئين : 8 دولارات شهرياً لمستخدم واحد

: 8 دولارات شهرياً لمستخدم واحد محتال : 16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 16 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد مستخدم واحد : 29 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

: 29 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين فريق صغير : 49 دولارًا شهريًا لستة مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا لستة مستخدمين فريق كبير : 79 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

: 79 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين الوكالة: 149 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات Paydirt

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

ابق على المسار الصحيح، في كل مرة

ها قد حصلت عليها! أفضل 10 حلول لتتبع وقت الوكالة لعام 2024. مع وجود هذه الأدوات تحت تصرفك، يمكنك تتبع إنتاجية فريقك، وتحسين إدارة المشاريع، والتنبؤ بالأداء باستخدام تحليلات وتقارير مفصلة.

على الرغم من أن كل هذه الخيارات تتمتع بميزات رائعة، إلا أننا يجب أن نعترف بأنه لا يوجد أي منها يضاهي وظائف ClickUp. مع الآلاف من الميزات والتكاملات، فإن هذه المنصة الشاملة هي ما تحتاجه تمامًا. ✨

فماذا تنتظر إذن؟ حان الوقت لتجعل أعضاء فريقك متزامنين. اشترك في ClickUp اليوم!