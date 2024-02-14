أفضل 10 بدائل لـ Kanbanize &؛ المنافسون في عام 2025

توفر لوحات كانبان للفرق من أي نوع طريقة مفيدة لإدارة المشاريع والقدرات. إذا كنت من مستخدمي Kanbanize بالفعل، فأنت على دراية تامة بقوة وفعالية هذا النهج المستوحى من Agile في إدارة المهام .

ما قد تتساءل عنه هو ما إذا كان هناك بديل أفضل من هذه الأداة السحابية الشهيرة المستندة إلى السحابة SaaS. سواء كنت مستخدمًا حاليًا أو كنت تستكشف خياراتك ببساطة، فإننا نعتقد أن هناك خيارًا أفضل لإدارة المشاريع لمحبي لوحة كانبان في عام 2024.

تابع القراءة لاكتشاف أفضل بدائل Kanbanize، حتى تتمكن من العثور على البديل المثالي لاحتياجات تخطيط المهام والمشروعات الخاصة بك. ✅

ما هو كانبانيز؟ كيف يُستخدم كانبان في إدارة المشاريع؟

كانبانيز هي أداة مصممة للفرق التي تستخدم مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة ، مع التركيز على استخدام لوحات كانبان لتبسيط سير العمل وتنظيم المهام والحفاظ على التركيز على المهام ذات الأولوية.

تُعد لوحات كانبان بحد ذاتها طريقة مفيدة لتصور المهام قيد التنفيذ، بحيث تعرف ما الذي يجب العمل عليه، وما الذي أصبح عائقًا في الطريق، وما الذي اكتمل بالفعل. تأخذ لوحات كانبان قائمة المهام أو قائمة المهام التقليدية الخاصة بك وتحولها إلى نظرة عامة مرئية للغاية.

عبر كانبانيز هذا النظام الرشيق الشهير أداة إدارة المشاريع تأتي كاملة مع الأقسام، والمهام، والمكلفين، وعلامات الأولوية، وغيرها من الميزات التي تجعل تجربة تنظيم المهام وإنجازها أكثر فعالية.

لا يستفيد مستخدمو Kanbanize من لوحات كانبان فحسب، بل يستفيدون أيضًا من مجموعة من الميزات الأخرى، بما في ذلك إدارة سير العمل والجداول الزمنية ولوحات معلومات التقارير. تُعد الأداة التي تحتوي على نظام لوحات كانبان سهلة الاستخدام أداة لا غنى عنها لأي شخص يبحث عن بديل لـ Kanbanize.

ولكن هذه الميزات الأخرى تلعب أيضًا دورًا عند التفكير في أداة إدارة المشاريع الأنسب لك.

ما الذي تبحث عنه في بديل Kanbanize

تقدم Kanbanize الكثير للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تنظيم سير العمل باستخدام لوحات Kanbanize، ولكنها ليست الأداة الوحيدة التي تحتوي على هذه الوظيفة. هناك مجموعة كبيرة من بدائل Kanbanize المتاحة. كل ما تحتاجه هو العثور على البديل المناسب لاحتياجاتك.

عند البحث عن بدائل Kanbanize، ضع في اعتبارك:

الميزات: هل يحتوي التطبيق على جميع الميزات التي تحتاجها؟

هل يحتوي التطبيق على جميع الميزات التي تحتاجها؟ تجربة المستخدم: هل أداة برنامج كانبان سهلة الاستخدام والتنقل؟ هل يمكنك إشراك فريقك بأكمله بنجاح؟ هل واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام؟

هل أداة برنامج كانبان سهلة الاستخدام والتنقل؟ هل يمكنك إشراك فريقك بأكمله بنجاح؟ هل واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام؟ عمليات التكامل : هل يمكن أن يتكامل التطبيق مع بقية أدواتك البرمجية، بما في ذلك أدوات التعاون مثل Slack؟ هل يمكن أن يحل محل بعضها؟

هل يمكن أن يتكامل التطبيق مع بقية أدواتك البرمجية، بما في ذلك أدوات التعاون مثل Slack؟ هل يمكن أن يحل محل بعضها؟ العروض: هل يمكنني استخدام طريقة عرض لوحة كانبان فقط؟ هل هناك أنواع أخرى من طرق العرض، مثل مخططات جانت أو طريقة عرض التقويم؟

هل يمكنني استخدام طريقة عرض لوحة كانبان فقط؟ هل هناك أنواع أخرى من طرق العرض، مثل مخططات جانت أو طريقة عرض التقويم؟ التسعير: هل الأداة ميسورة التكلفة؟ هل هناك تكلفة اشتراك شهري أو سنوي؟

سواء كنت بحاجة إلى أداة لتنظيم فريق سكروم أو ترغب في استخدام لوحات كانبان لمساعدتك في تصور قائمة مهامك الشخصية، فهناك بديل Kanbanize الذي سيقوم بما تريده.

استخدم هذه المعايير لمساعدتك في معرفة ما تحتاجه بالضبط وما هو التطبيق الأفضل لك.

أفضل 10 بدائل لتطبيق Kanbanize في عام 2024

تدعي العديد من الأدوات البرمجية أنها تقدم لوحات كانبان مذهلة من شأنها أن تساعدك على تبسيط سير عملك وتنظيم المشاريع والموارد بشكل أكثر فعالية. البعض منها فقط يرقى إلى مستوى الضجيج.

اكتشف أفضل 10 بدائل لبرنامج Kanbanize لتجربتها في عام 2024.

1. انقر فوق

قم بتجميع المهام على لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في عرض لوحة ClickUp

تشتهر ClickUp بكونها منصة للإنتاجية وإدارة المشاريع، ويتجلى هذا الغرض بأناقة في نهجها في لوحات كانبان.

ClickUp لوحات كانبان تقدم للفرق نظرة عامة مرئية للغاية للمهام قيد التنفيذ، وحواجز الطرق، والمهام المكتملة. استخدم نظام اللوحة لسحب المهام وإفلاتها من عمود إلى آخر، والفرز والتصفية لعرض المهام، وتنظيم عبء العمل في فريقك باستخدام نظام كانبان القابل للتخصيص بالكامل.

قم بترتيب الأعمدة لتتناسب مع طريقة عملك المفضلة، وقم بتجميع المهام حسب الحالة والمُعيَّن والأولوية والمزيد. احصل على نظرة عامة على كل لوحة أنت مسؤول عنها في مكان واحد لتتبع تقدمك ومسؤولياتك عبر المشاريع.

استخدم الحالات المخصصة لتخصيص تجربتك وإنشاء لوحة مفيدة لأي شيء بدءاً من سباقات السرعة إلى العمليات متعددة المراحل.

ClickUp لا يقدم فقط برنامج مجاني للوحة كانبان ، ولكن أيضًا يمكن أن يصبح مركز القوة الكامل وراء فريق رشيق . قم بإدارة خرائط طريق المنتجات، والأعمال المتراكمة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم، وغير ذلك الكثير سير العمل الرشيق كلها في مكان واحد. أنشئ لوحات معلومات لمراقبة الوقت المستغرق والسرعة وغيرها من الرؤى حول كيفية عمل فريقك. 🌻

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء قوالب سير العمل وإدارة السعة باستخدام لوحات كانبان القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

شاهد كل لوحة مرة واحدة داخل ClickUp

تصفية المهام وطرق العرض المفضلة التي تمت تصفيتها لسهولة الاستخدام

إنشاء حالات مخصصة لمهام سير العمل وتحديثها

سحب وإفلات المهام بين الأعمدة لتغيير الأولويات بسرعة

احصل على الإلهام من أمثلة على لوحة كانبان و قوالب لوحة كانبان إجراء تغييرات على مهام متعددة في وقت واحد

وفر الوقت في التخطيط والتوثيق الرشيق باستخدام ClickUp AI قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الميزات المتنوعة في ClickUp مربكة في البداية

يوفر ClickUp AI وظائف مفيدة لفرق Agile، ولكنه لا يزال في مراحل تطويره الأولى مع وجود المزيد من الميزات القادمة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار انقر فوق الذكاء الاصطناعي متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. الاثنين

عبر الاثنينالإثنين يصف نفسه بأنه "نظام تشغيل العمل"، وتوفر لوحات كانبان المدمجة فيه للمستخدمين بديلاً عن كانبانيز. يمكن للمستخدمين استخدام لوحات Kanban لإدارة المبادرات والمشاريع، وتنظيم العمليات، ومركزية اتصالات الفريق. 🖊️

مع التعاون في المشروع و أدوات إدارة الموارد لمساعدة فرق العمل على العمل معًا بشكل أفضل، يعد Monday خيارًا قويًا يجب مراعاته من بين أفضل بدائل Kanbanize.

أفضل ميزات يوم الاثنين

نقل المهام تلقائيًا من مجموعة لوحة إلى أخرى - عبر مشاريع متعددة

احصل على إشعارات وتتبع المهام لمعرفة متى يكتمل كل شيء أو يتأخر عن موعده

استخدم قوالب مدمجة لبدء استخدام لوحات كانبان الخاصة بك

تخصيص شكل ومظهر لوحات كانبان لإدارة مهام المهام ومراقبة التقدم المحرز بالطريقة التي تريدها

قيود يوم الاثنين

وفقًا لبعض المستخدمين، فإن خيارات التخصيص للوحات كانبان محدودة أكثر من المجالات الأخرى في البرنامج

أفاد بعض المستخدمين أنه يمكن تحسين طريقة الاثنين الحالية لتنظيم المهام الفرعية في قوائم المراجعة حسب الحالة

تسعير يوم الاثنين

مجاني

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

3. nTask

عبر ن مهمة nTask هو برنامج إدارة المشاريع الذي يمكنك استخدامه لتخطيط المشاريع وتنظيمها ومراقبتها. تشتمل المنصة على لوحات كانبان المصممة لتسهيل إدارة سير العمل وزيادة الشفافية في المشاريع على المستخدمين. 🔒

nTask أفضل الميزات

ربط المشاريع وتعيين المهام وتتبع وقتك

إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا لإنشاء مهام جديدة في لوحات كانبان الخاصة بك

تعيين المكلفين وإدارة المحادثات في مكان واحد

تخصيص لوحات كانبان الخاصة بك بألوان الحالة وصور الخلفية

قيود nTask

ذكر بعض المستخدمين أن الواجهة ليست بديهية مثل المنافسين الآخرين في هذا المجال

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد، وفقًا لبعض المراجعين

تسعير #### nTask

القسط: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

nTask التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. وريك

عبر وريكوريك هي منصة مصممة لمساعدة المستخدمين على تبسيط عملياتهم وسير العمل في مكان واحد. وتتضمن المنصة لوحات كانبان الخاصة بهم ل إدارة المشاريع الرشيقة . صُممت لوحات كانبان من Wrike لمساعدة الفرق على الحفاظ على التركيز، وتقليل عمليات تسجيل الدخول، وتبسيط قوائم انتظار المهام. 💬

أفضل ميزات Wrike

تعيين المهام تلقائيًا باستخدام نماذج الطلبات

عرض تاريخ المهمة بالكامل بمجرد النقر عليها

استخدم الحالات المخصصة لتخصيص لوحات كانبان الخاصة بك

استخدم القوالب المدمجة لبدء العمل على أول لوحة لك

قيود Wrike

قد يجد المستخدمون الذين يبحثون عن إدارة التبعية أن نهج Wrike محدود أكثر من أدوات إدارة المشاريع الأخرى

يقترح بعض المستخدمين أن الأدوات الأخرى لديها ميزات أتمتة أكثر تقدمًا

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

5. أدوبي وورك فرونت

عبر أدوبي وورك فرونتواجهة عمل أدوبي للعمل معًا، وتصور المهام، وتحقيق الأهداف. 🎯

أفضل ميزات Adobe Workfront

تخصيص لوحات كانبان وبطاقات القصص الخاصة بك بأسماء وحقول حالة مخصصة

إضافة القصص تلقائيًا من القصص المتراكمة من عملك المتراكم

تحديد مدة عرض البطاقات على لوحة كانبان الخاصة بك، بحيث تسقط المهام المكتملة تلقائيًا

قم بتكوين حدود العمل الجاري للتحكم في حجم العمل الذي يركز عليه فريقك

قيود Adobe Workfront

يشير بعض المستخدمين إلى إمكانية وجود منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد أو غير التقنيين

يمكن أن تصبح الإشعارات مربكة ما لم تقم بتعديلها بشكل فردي، وفقًا لبعض المراجعين

تسعير Adobe Workfront

حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل للحصول على الأسعار

Adobe Workfront التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

6. جيرا

عبر جيراجيرا هو الأعلى تصنيفًا أداة رشيقة لفرق تطوير البرمجيات، لذا فهي تتضمن بالطبع ميزة لوحة كانبان القوية. يمكن للفرق استخدام لوحات Kanban أو Scrum في Jira لتصور سير العمل وزيادة الكفاءة والتعامل مع العوائق قبل أن تصبح مشكلة. 🛑

أفضل ميزات Jira

الحصول على لمحة عامة عن المشروع، وتحديد المهام التي تحتاج إلى الاهتمام

توجيه المهام نحو الإنجاز، والحد من المهام قيد التنفيذ

التعرف بسرعة على فئة المهمة وأهميتها والجهة التي تم تعيينها لها

استخدم خاصية قوالب رشيقة للبدء؛ ثم قم بتخصيصها لتتناسب مع احتياجات فريقك

قيود Jira

تم تصميم Jira لفرق تطوير البرمجيات، لذلك قد تجد الفرق في الأقسام الأخرى أن بعض الميزات غير ملائمة

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون طريقة عرض المهام الفرعية أكثر عملية في الاستخدام والفهم

تسعير #### جيرا

مجاني

عادي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلوتريلو هي أداة لإدارة المشاريع مبنية على مبدأ لوحة كانبان. يمكن للفرق استخدام Trello لتنظيم المهام وأعضاء الفريق والتطبيقات في مكان واحد. تقدم Trello مقدمة مبسطة للوحات كانبان، مما يجعلها خيارًا شائعًا لأولئك الجدد على هذا المفهوم. ⚒️

أفضل ميزات Trello

إنشاء لوحات كانبان لتنظيم الأفكار والمشروعات والقوائم والبرامج

تخصيص بطاقات اللوحة الخاصة بك لاحتواء جميع المعلومات والملفات والروابط ذات الصلة

تنظيم المهام في لوحات لإنشاء قائمة مهام أكثر فاعلية

تعيين المهام لأعضاء الفريق وتصور التقدم المحرز فيها

قيود Trello

قد يجد بعض المستخدمين أن الحد الأدنى من ميزات إعداد التقارير والتحليلات في Trello يمثل قيدًا على التطبيق

قد يكون نقل المهام بين اللوحات أمرًا صعبًا إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول، وفقًا لبعض المراجعين

تسعير Trello

مجاني

عادي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,800 تقييم)

8. أداة كانبان

عبر أداة كانبان أداة كانبان هي نظام مخصص لإدارة مشاريع كانبان. لا تشتمل الأداة على لوحات كانبان فحسب، بل تتضمن أيضًا تتبعًا مدمجًا للوقت مصممًا لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية. تشجع لوحات أداة كانبان على الإدارة المرئية وتعاون الفريق والتحديثات في الوقت الفعلي. 🙌

أفضل ميزات أداة كانبان

تصور المهام بطريقة أكثر كفاءة مع اللوحات القابلة للتخصيص

الحصول على نظرة عامة على حالة العمل الحالية حتى تتمكن من تحديد أولويات المهام

التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء في الوقت الفعلي

احصل على رؤى حول كيفية عملك باستخدام التحليلات والمقاييس المدمجة

قيود أداة كانبان

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة وتجربة المستخدم تبدو قديمة أكثر من بعض الأدوات الأخرى أدوات إدارة المشاريع في هذه القائمة

من الصعب رؤية تبعيات المهمة من طريقة العرض الرئيسية، وفقًا لبعض المراجعين

تسعير أداة كانبان

مجاني

الفريق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

أداة كانبان التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. كانبورد

عبر كانبورد Kanboard هو نهج بسيط للغاية للوحات كانبان. أداة إدارة المشاريع الرشيقة مفتوحة المصدر هذه مجانية الاستخدام وتتيح للمستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا الفرصة لبناء واستضافة نظام كانبان الخاص بهم من الصفر. يتيح البرنامج للمستخدمين تصور المهام وسحبها وإسقاطها وتخصيص شكل اللوحة. 👀

كانبورد أفضل الميزات

إدارة المهام بطريقة بسيطة ومبسطة

حافظ على تركيزك على قوائم المهام والمهام القادمة دون تشتيت الانتباه

سحب وإسقاط المهام بين الأعمدة لتحديث لوحتك

التمييز تلقائيًا عندما يصل عملك قيد التنفيذ إلى طاقته الاستيعابية، حتى تتمكن من التركيز على إكمال المهام

قيود كانبورد

يتطلب Kanboard أن يكون المستخدمون على دراية بكيفية تثبيت واستضافة وصيانة برامجهم الخاصة، لذا فهو الأنسب للمستخدمين الخبراء

قد يجد بعض المستخدمين أن أسلوب وبساطة Kanboard غير مناسبين مقارنةً بحلول إدارة المشاريع المرئية الأخرى ذات المستوى العالي من المرئيات

تسعير Kanboard

مجاني

تقييمات ومراجعات كان بورد

G2: 2.5/5 (مراجعة واحدة)

2.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 4/5 (أكثر من 4 مراجعات)

10. أسانا

عبر أساناأسانا هي أداة لإدارة المشاريع تتضمن لوحات كانبان ضمن مجموعة ميزاتها. تعمل لوحات كانبان في أسانا على تعزيز تعاون الفريق والشفافية. يمكن للمستخدمين تنظيم المهام والعمل بطريقة رشيقة وتحديد العوائق قبل أن تصبح مشاكل حقيقية. 📝

يحتوي Asana على ميزات أخرى لتتبع التقدم المحرز بسهولة عبر مهام متعددة. كأداة تعاون، تعمل Asana بشكل جيد مع الإشارات والإشعارات في المهام.

أفضل ميزات Asana

تبسيط إدارة المهام مع نظام السحب والإفلات السهل

تصنيف الأعمدة لمطابقتها مع سير عملك بالضبط

تخصيص عمود العمل قيد التنفيذ لعرض عدد معين من المهام فقط حتى يتمكن فريقك من التركيز على إنجاز مهام معينة قبل البدء في مهام جديدة

اجعل إدارة المهام الروتينية أكثر فعالية مع الأتمتة المدمجة

قيود أسانا:

قد يكون تنظيم المهام الفرعية والمشاريع حسب العلامة في طريقة عرض واحدة أمرًا صعبًا، وفقًا لبعض المراجعين

يجد بعض المستخدمين أن ميزة لوحة كانبان أقل بديهية من بدائل كانبانيز الأخرى

تسعير #### أسانا

مجاني

القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,100 تقييم)

ابحث عن أفضل بديل كانبانيز لك

Kanbanize ليست أداة لوحة كانبان الوحيدة المتوفرة. هناك المئات من أدوات إدارة المشاريع التي يمكنك استخدامها لإعادة إنشاء تجربة مماثلة، ولكننا شاركنا أفضلها معك هنا.

فكر في هذه الخيارات، واكتشف أيها مناسب لك، واختر بديل Kanbanize الذي يناسب احتياجاتك.

إذا كنت تبحث عن أداة تقوم بعمل لوحات كانبان وأكثر من ذلك بكثير, جرّب ClickUp مجانًا . لا تقدم لك ClickUp نهجًا قويًا ومتكامل الميزات للوحات كانبان وإدارة المشاريع فحسب.

يمكن أن يصبح ClickUp أيضًا مكان عملك الرقمي بالكامل وأداة تعاون للإنتاجية وتتبع الوقت ومخططات جانت وغير ذلك الكثير. ✨