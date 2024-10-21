أفضل 10 أدوات برمجيات PRINCE2 لإدارة المشاريع في عام 2025

هناك العديد من الأساليب المدروسة جيدًا لإدارة المشاريع الناجحة، ومن أكثرها شيوعًا منهجيات إدارة المشاريع هي المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة، أو PRINCE2. يركز هذا النهج القائم على العمليات على أخذ مشروعك وتقسيمه إلى مراحل محددة جيدًا ويمكن التحكم فيها، مع التركيز على التنظيم.

ولهذا السبب أدوات إدارة المشاريع التي تمكنك من البقاء منظمًا وإدارة كل مرحلة من مراحل المشروع ضرورية لتطبيق منهجية PRINCE2 بنجاح.

لحسن الحظ، هناك منصات برمجيات PRINCE2 لذلك. ومع ذلك، ليست كل أداة ومنصة PRINCE2 متساوية، وتحتاج إلى معرفة ميزات البرنامج التي يجب أن تبحث عنها للعثور على أفضل برنامج PRINCE2 لاحتياجات إدارة مشروعك.

ما هي أدوات PRINCE2؟

أدوات PRINCE2 هي أدوات متخصصة برامج إدارة المشاريع البرامج التي تمكّن مديري المشاريع وفرقهم من تطبيق PRINCE2 استراتيجية إدارة المشاريع بفعالية

تحتوي الطريقة على سبعة مبادئ رئيسية:

الحفاظ على تبرير مستمر للأعمال مع تحديد الفوائد والتكاليف والمخاطر تطبيق الخبرات المكتسبة من المشاريع السابقة لتحسين الأداء المستقبلي إنشاء أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح داخل فريق المشروع تخطيط المشروع ومراقبته والتحكم فيه على أساس كل مرحلة على حدة تصعيد المشكلات إلى الإدارة العليا، ولكن فقط في حالة عدم استيفاء الفريق للمعايير المحددة مسبقًا التركيز على إدارة تسليم المنتج بمتطلبات محددة ونطاق واضح للمشروع تكييف أساليب PRINCE2 لتتناسب مع المشروع المحدد وسير العمل فيه

يسهّل برنامج مشروع PRINCE2 هذه المراحل السبع من خلال توفير إطار عمل منظم لإدارة المشروع لمدير الفريق وجميع أعضاء المشروع للتعاون في إطاره. ويضمن إطار العمل بيئة محكومة تلتزم بمعايير إدارة مشروع PRINCE2.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات PRINCE2؟

منهجية PRINCE2 لإدارة المشاريع محددة للغاية، لذا ابحث عن أداة تتكامل بشكل جيد مع المراحل السبع للمنهجية أو على الأقل تمنحك خيار القيام بذلك بنفسك.

تتضمن بعض وظائف أدوات إدارة المشاريع التي تلتزم بمبادئ PRINCE2 ما يلي:

المواءمة مع منهجية PRINCE2: يجب أن تدمج الأداة المبادئ السبعة لمنهجية PRINCE2، مما يضمن أن تكون بيئة المشروع متوافقة مع المنهجية

يجب أن تدمج الأداة المبادئ السبعة لمنهجية PRINCE2، مما يضمن أن تكون بيئة المشروع متوافقة مع المنهجية واجهة سهلة الاستخدام: سيستخدم هذه الأداة مديرو المشاريع وأعضاء الفريق ذوي المهارات التقنية المختلفة. يجب أن تكون سهلة بما فيه الكفاية بالنسبة لهم جميعًا للتنقل والاستخدام، وأن توضح دور المستخدم الذي يتحمل مسؤوليات كل جزء من المشروع

سيستخدم هذه الأداة مديرو المشاريع وأعضاء الفريق ذوي المهارات التقنية المختلفة. يجب أن تكون سهلة بما فيه الكفاية بالنسبة لهم جميعًا للتنقل والاستخدام، وأن توضح دور المستخدم الذي يتحمل مسؤوليات كل جزء من المشروع قابلية التخصيص: ستكون بيئة المشروع مختلفة لكل مشروع. ستساعد الأداة التي تتكيف بسهولة مع سير عمل الفريق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصعيد المشكلات وإدارة تسليم المنتج

ستكون بيئة المشروع مختلفة لكل مشروع. ستساعد الأداة التي تتكيف بسهولة مع سير عمل الفريق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصعيد المشكلات وإدارة تسليم المنتج التعاون: يجب أن يعمل أعضاء المشروع معًا بسلاسة. يجب أن تسمح لوحة المشروع لأعضاء الفريق بالاطلاع على مهامهم والتواصل بفعالية، وكذلك نقل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة

يجب أن يعمل أعضاء المشروع معًا بسلاسة. يجب أن تسمح لوحة المشروع لأعضاء الفريق بالاطلاع على مهامهم والتواصل بفعالية، وكذلك نقل الدروس المستفادة من المشاريع السابقة التقارير والتحليلات: تؤكد PRINCE2 على التخطيط والمراقبة في كل مرحلة، لذلك تحتاج إلى نظرة عامة شاملة للتقدم المحرز. يجب أن تنشئ الأداة تقارير لتسهيل ذلك

تؤكد PRINCE2 على التخطيط والمراقبة في كل مرحلة، لذلك تحتاج إلى نظرة عامة شاملة للتقدم المحرز. يجب أن تنشئ الأداة تقارير لتسهيل ذلك عمليات التكامل: يعتمد إنجاز المشاريع المعقدة على أكثر من مجرد برنامج لإدارة المشاريع. يجب أن تتكامل كل أداة في المكدس مع برنامج PRINCE2 للحفاظ على مزامنة البيانات

10 منصات برمجيات PRINCE2 الأعلى تقييماً لإدارة المشاريع في عام 2024

إذا كنت محترفًا في إدارة المشاريع وتبحث عن أدوات متوافقة مع برنامج PRINCE2، فإن المنتجات العشرة في هذه القائمة ستساعدك على تضييق نطاق بحثك.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن إدارة المشاريع حل مع ميزات قوية تتماشى مع إطار عمل PRINCE2 بأكمله. يمكن لمدير المشروع إنشاء خطة المشروع ق، وتحديد المعالم الرئيسية، وإدارة التبعيات باستخدام النهج المنظم الذي تدعو إليه PRINCE2.

التعاون و إدارة المهام تسمح لأعضاء الفريق بالحصول على أدوار محددة أثناء مشاركتهم في الأهداف العامة للمشروع وتقدمه. تتيح لك لوحات المعلومات في الوقت الفعلي مراقبة التقدم الفردي من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص حتى تتمكن من تضييق نطاق كل مرحلة من مراحل المشروع.

تعمل وظيفة تتبع الوقت على إبقاء المشاريع في الموعد المحدد وتتناسب تمامًا مع تركيز PRINCE2 على إدارة حدود المرحلة. تتيح الجدولة أيضاً توزيع الموظفين بفعالية، مما يحسن إدارة تسليم المنتج.

ClickUp أفضل الميزات

التبعيات والمعالم الرئيسية لإدارة مراحل المشروع

تقارير وتحليلات للحفاظ على استمرار تبرير الأعمال

أدوات مستندات الطاقة لإنشاء بدء المشروع الوثائق

الحالات المخصصة وسير العمل للتحكم في المراحل بفعالية

مخططات جانت وطرق عرض الجدول الزمني لتخطيط المشاريع

قيود ClickUp

قد تكون الواجهة مربكة في البداية

تحتوي تطبيقات الأجهزة المحمولة على ميزات أقل مقارنةً بإصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أوبن بروجكت

عبر المشروع المفتوح هذه المنصة مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مخصصة للفرق التي ترغب في دمج مجموعة متنوعة من منهجيات إدارة المشاريع. تعمل OpenProject مع المشاريع الكلاسيكية أو الرشيقة أو المختلطة، بما في ذلك PRINCE2. كما أنها تركز بقوة على أمن البيانات، وباعتبارها مشروعاً مفتوح المصدر، فهي تركز على شفافية البرمجيات. تقوم الأداة بتخزين بيانات المشروع في بيئة خاضعة للرقابة، مما يسمح لك بتحديد الجهة التي تريد مشاركة المعلومات معها.

يمكن لفرق إدارة المشروع استخدام أدوات Agile و Scrum و Kanban لتناسب سير العمل المفضل لديهم، كما أن مخطط الفريق طريقة مفيدة لتعيين المهام وتنظيم الجميع.

أفضل ميزات OpenProject

نظام أساسي مفتوح المصدر وقابل للتخصيص وقابل للتوسيع

قوالب وحزم عمل PRINCE2 لتحسين الالتزام بإطار العمل

خرائط الطريق والجداول الزمنية لتخطيط وتصور مراحل المشروع

تتبع وإدارة المهام المتكاملة

التعاون في الوقت الحقيقي للوثائق النصية والاجتماعات

قيود OpenProject

الإعداد الأولي الصعب

واجهة مستخدم قديمة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير برنامج OpenProject

مجاني

أساسي: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 13.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 19.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

للشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج OpenProject

G2: 3.7/5 (22 مراجعة)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. وريك

عبر وريك ستساعدك أداة إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات هذه على تبسيط إجراءات العمل عبر الأقسام. الهدف من Wrike هو جعل العمل مركزياً حتى تتمكن من الإشراف على المهام والحفاظ على المشروع التسليمات على المسار الصحيح أثناء نقله عبر المراحل المختلفة لطريقة PRINCE2.

يأتي Wrike مع عدد من ميزات الأتمتة، مما يقلل من المهام الشاقة ويحافظ على تركيز أعضاء الفريق على مرحلة المشروع الأساسية. تعمل وظائف التعاون على إبقاء الفريق بأكمله على تنفيذ المهام مع تقدم المشروع. تجعل لوحات المعلومات وسير العمل القابلة للتخصيص من السهل تكييف Wrike مع مشروع معين.

أفضل ميزات Wrike

لوحات تحكم وسير عمل قابلة للتخصيص

التكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الطرف الثالث

مخططات جانت للتخطيط المرئي للمشروع

التعاون في الوقت الحقيقي و تحرير المستندات تقارير وتحليلات مفصلة



قيود Wrike

واجهة مزدحمة بالعديد من الميزات

قد يتطلب التخصيص خططاً ذات مستوى أعلى

أخطاء عرضية

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار في الشهر

الأعمال: 24.80 دولارًا شهريًا

الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3,400+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

4. مايند ماناجر

عبر MindManager MindManager هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ إنه منصة مرئية تحول الأفكار إلى هياكل منظمة، مثل الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية والجداول الزمنية. وإلى جانب وظائف PRINCE2، فإنه يحتوي أيضًا على ميزات قوية للعصف الذهني.

يشتمل MindManager على ميزات يمكن تعديلها لتناسب احتياجات تخطيط المشاريع للجميع، من الأفراد إلى الشركات الكبيرة. يتكامل MindManager مع العديد من تطبيقات الأعمال الشائعة الأخرى للارتقاء بهذه الوظيفة إلى أبعد من ذلك.

أفضل ميزات MindManager

أدوات رسم الخرائط الذهنية المتقدمة للعصف الذهني والتخطيط

التكامل مع التطبيقات الشائعة، مثل MS Office و SharePoint

الجداول الزمنية للمشروع ومخططات جانت

إدارة المهام والموارد

علامات مرئية لتتبع تقدم المشروع

قيود MindManager

ليست غنية بالميزات مثل أدوات إدارة المشاريع المخصصة الأخرى

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

ميزات تعاون محدودة

تسعير مايند ماناجر

احترافي: 169 دولاراً في السنة

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (69 مراجعة)

5. براكسي

عبر براكسي Praxie عبارة عن منصة تحول رقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها رقمنة الأعمال بالكامل بتكلفة أقل من برامج المؤسسات الأخرى. يمكنك أتمتة الوظائف الروتينية، مما يحافظ على تركيز فريق المشروع على المهام المهمة. يركز المنتج بقوة على التخصيص، بحيث يمكنك بسهولة ضبط بيئة المشروع للتركيز على منهجيات محددة لإدارة المشاريع PRINCE2.

توفر ميزات إعداد التقارير في الوقت الحقيقي البيانات لدعم مبررات العمل المستمرة للمشروع. تشجع أدوات التعاون على التواصل بين أعضاء المشروع.

براكسي أفضل الميزات

سهل الاستخدام مع إرشادات طوال العملية

مرن بما يكفي ليتناسب مع أي سير عمل

التقارير ولوحات المعلومات تجعل المعلومات المعقدة سهلة الفهم

مجموعة رائعة من المحتوى المُعد مسبقًا

قيود براكسي

يمكن أن تكون وظيفة التصدير إشكالية

بعض خيارات التخصيص صعبة الاستخدام

تفتقد بعض ميزات المنتجات الأخرى

أسعار براكسي

مجاني للأبد

قوالب احترافية 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

التطبيقات المميزة: 24.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

براكسي التقييمات والمراجعات

كابيترا: 4.1/5 (12 تقييم)

6. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس Celoxis هو أداة شاملة أخرى لإدارة المشاريع. يمكنك إنشاء خطة مشروع ديناميكية يتم تحديثها تلقائيًا للظروف المتغيرة، مما يحافظ على الهدف العام للمشروع على المسار الصحيح. تتيح لك وظيفة إعداد التقارير المتقدمة إنشاء تقرير حالة المشروع الذي يضمن توافق حالة العمل مع المشروع.

ميزات سيلوكسيس أدوات إدارة الموارد للمساعدة في التحكم في التكاليف ومنع العجز في الميزانية وإغلاق المشروع قبل الأوان.

سيلوكسيس أفضل الميزات

وظائف شاملة لإدارة المشاريع

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص

إدارة المخاطر وتتبع المشكلات

الإدارة المالية، بما في ذلك تتبع النفقات ووضع الميزانية

مجموعة واسعة من عمليات التكامل

قيود سلوكسيس #### قيود سيلوكسيس

واجهة مستخدم قديمة مقارنةً بالمنافسين

منحنى تعليمي حاد

تخصيص معقد

تسعير سلوكسيس

السحابة: 22.50 دولار شهرياً

في مكان العمل: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيلوكسيس #### تقييمات ومراجعات سيلوكسيس

G2: 4.3/5 (78 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

7. فوكس الوظيفي

عبر فوكس الوظيفة المحترفون المبدعون هم الهدف الأساسي لـ FunctionFox. وهو يتضمن ميزات مثل تتبع الجداول الزمنية ومراقبة الميزانية، وهو ما يتماشى بشكل جيد مع مبادئ تبرير الأعمال في نهج PRINCE2.

يقوم FunctionFox بتقسيم المشروع إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ ومخططات جانت حتى يتمكن فريق المشروع من رؤية كيفية تقدم المشروع بسهولة، مما يؤدي إلى مواءمة أولويات الجميع. مع التركيز القوي على إدارة تسليم المنتج، يمكن أن يساعد FunctionFox الفريق على إنهاء المشروع في الوقت المحدد وضمن متطلبات الجودة.

أفضل ميزات #### FunctionFox

تتبع الوقت والمصروفات

جدولة المشروع وتخصيص الموارد

قوالب مشاريع قابلة للتخصيص

مخططات جانت للجداول الزمنية المرئية للمشروع

تقارير وتحليلات مفصلة

قيود #### قيود FunctionFox

واجهة مستخدم عفا عليها الزمن يمكن أن تكون أكثر سهولة

تكاملات محدودة مع جهات خارجية

خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### FunctionFox

الكلاسيكية: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Premier: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

في المنزل: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات FunctionFox

G2: 4.3/5 (48 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

8. رايفتري

عبر رايفتري برنامج Ravetree هو برنامج شامل لإدارة المشاريع يوفر العديد من الأدوات لتنفيذ منهجية PRINCE2 بفعالية خلال تطوير المشروع . على سبيل المثال، تمنحك وظيفة إدارة الموارد نظرة عامة على القدرات على مستوى الفرد والفريق والمستوى التنظيمي، مما يجعل من السهل والسريع تعيين المهام للموظفين المتاحين.

تجعل قوالب المشروع التخطيط للمشروع أمرًا سهلاً، مما يتيح لك إنشاء موجز سريع يغطي كل شيء بدءًا من الخطوة الأولى وحتى العملية النهائية. يساعد تتبع الوقت والنفقات على ضمان بقاء المشروع قابلاً للتطبيق.

Ravetree أفضل الميزات

إدارة عمل رشيقة مع دعم لسكروم وكانبان

إدارة الموارد وتتبع الوقت

تخزين الملفات وإدارة الأصول الرقمية

بوابات العملاء لتحسين التواصل

التتبع المالي، بما في ذلك إدارة النفقات

قيود Ravetree

الإعداد الأولي المعقد

يمكن أن تكون تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر قوة

أخطاء ومواطن خلل من حين لآخر

تسعير #### Ravetree

39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Ravetree

G2: 4.1/5 (23 تقييم)

كابيترا: 4.3/5 (21 مراجعة)

9. زينكيت

عبر زينكيت Zenkit هو أداة مرنة لإدارة المشاريع تتيح لك إنشاء المشاريع ببساطة وفعالية في نفس الوقت. يشتهر Zenkit بقابليته للتكيف، حيث يتيح لك التبديل بين طرق العرض المختلفة، وتقديم البيانات بشكل أكثر ملاءمة ويسهل عليك التكيف مع مبادئ PRINCE2 السبعة.

يمكنك التحكم بالمراحل وإبقاء الجميع في مهمة مع ميزة التعاون القوية في Zenkit. يمكن لأعضاء الفريق عرض الخطة الإجمالية للمشروع ودورهم فيها.

أفضل ميزات Zenkit

طرق عرض مرنة بما في ذلك كانبان والقائمة والجدول والتقويم والخريطة الذهنية

حقول ونماذج مخصصة لجمع البيانات

التكامل مع الأدوات الشائعة، مثل Slack وتقويم Google

قابل للتطوير لاستيعاب الفرق المتنامية

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية

قيود Zenkit

وظيفة مخطط جانت المحدود

يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى تحسين

يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير أكثر قوة

تسعير #### تسعير Zenkit

مجاناً

زائد: 9 دولارات شهرياً

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Zenkit التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (81 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. أسانا

عبر أسانا أسانا هي واحدة من أكبر أدوات إدارة المشاريع وأكثرها شعبية في السوق. يحبها المستخدمون بسبب مجموعة ميزاتها القوية وواجهتها سهلة الاستخدام.

يمنحك Asana جميع الأدوات اللازمة لتحديد تفويض المشروع وتنفيذ المراحل السبع لـ PRINCE2. الميزة الرئيسية هي عرض الجدول الزمني، الذي يوفر نظرة عامة لطيفة لخطة المشروع والتقدم المحرز فيه. كما أن ميزات إعداد التقارير الشاملة تجعل من السهل تقديم حالة المشروع.

أفضل ميزات أسانا

إدارة المهام والمشروع مع تدفقات عمل مخصصة

عرض المخطط الزمني للتخطيط ومخططات جانت

محافظ لمراقبة المشاريع المتعددة

الأتمتة لتقليل العمل اليدوي

يتكامل مع العديد من الأدوات الشائعة، مثل Slack وGoogle Drive

قيود أسانا

مكلف للفرق الكبيرة أو الميزات المتقدمة

واجهة مربكة للمستخدمين الجدد

يمكن أن تكون ميزات إعداد التقارير أكثر قوة

تسعير #### تسعير أسانا

مجاني

بريميوم: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

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الآن بعد أن قمنا بفحص أفضل منتجات برمجيات PRINCE2 المتاحة، كل ما تبقى لك هو وضع المنهجية موضع التنفيذ. فمع أداة شاملة لإدارة المشاريع، مثل ClickUp، سيكون لديك موقع مركزي لتحديد تفويض المشروع، وتقديم وتحديث حالة العمل وتحديثها، وتنفيذ جميع المراحل السبع لمنهجية PRINCE2.

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