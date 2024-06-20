أفضل 15 برنامج لإدارة سير العمل في 2025

إن أخذ فوضى مشروع جديد وتقسيم كل ما يجب القيام به إلى مهام فردية ينقل الأمور من الفوضى إلى فوضى منظمة. من ناحية أخرى، يُطلق على فهم كيفية ارتباط جميع المعلومات والأشخاص وكيفية انتقال البيانات من خلال مشروع ما اسم إدارة سير العمل .

ويمكن لإدارة سير العمل إبعاد الفوضى عن مشاريعك وتحقيق النظام. 🙏

أفضل طريقة لمساعدتك أنت وفريقك على تبسيط عملياتك هي من خلال برنامج إدارة سير العمل. تقوم هذه الأدوات بأكثر من مجرد تسجيل المهام ووضع الجداول الزمنية. فهي تساعدك في فهم كيفية القيام بكل خطوة، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز، والأهم من ذلك، أتمتة خطوات سير العمل اليدوية.

فوائد تنفيذ برامج سير العمل الجيدة كبيرة، ولهذا السبب هناك الكثير من الخيارات المتاحة. ولكن لا تقلق - لن ندعك تضيع في غابة سير العمل! لقد أنشأنا قائمة بـ 15 حلًا مختلفًا لبرامج إدارة سير العمل.

ولكل أداة من أدوات إدارة سير العمل، قمنا بتضمين مقدمة موجزة، ونقاط القوة والضعف، والتكلفة، وتقييمات المستخدمين الفعليين.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة سير العمل؟

إذا كنت جديدًا على هذا المفهوم، فإن أهم شيء يجب أن تعرفه هو أن إدارة سير العمل هي طريقة لتحسين العمليات وتنفيذ المهام مع التركيز على الأهداف. ويتم ذلك من خلال النظر في كيفية تدفق العمل خلال المشروع - ومن هنا يأتي مصطلح "سير العمل"

يقوم القادة الفعالون بتطبيق برامج إدارة سير العمل في عملياتهم التجارية لأنها يعزز كفاءة فرق العمل مع تحسين المنتج النهائي.

بمجرد أن تعرف ما هي إدارة سير العمل وكيف يمكن أن تساعد فريقك، فقد حان الوقت للنظر في ما يجعل هذا النمط من برنامج إدارة المشاريع فعالة جداً تعتمد أفضل برامج سير العمل على احتياجات فريقك، مثل الأتمتة والتعاون وإدارة المشروع. فيما يلي بعض الميزات التي يجب مراعاتها عند البحث:

ميزات إدارة سير العمل لتخطيط عمليات عملك وتعديلها بصريًا

ميزات رئيسية لتحديد وتتبع تواريخ الاستحقاق مع ميزات السحب والإفلات البسيطة لنقل وجدولة المهام المقاييس التي تسمح لك بتتبع تقدم المشروع وإدارة الأداء الأفراد والفريق ككل

القدرة على أتمتة المهام الروتينية لتقليل العمليات اليدوية (المعروف أيضًا باسم: أتمتة سير العمل)

التكامل مع أدواتك الأخرى

إمكانات تعاون الفريق التي تشمل جميع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق في مكان واحد

قوالب قابلة للتخصيص لمساعدتك على إنشاء لوحات معلومات مخصصة، وتتبع التقدم المحرز، وأتمتة سير العمل

ميزات إدارة المهام مع تخطيط تبعية المشروع متعددة الاستخدامات

كما هو الحال دائمًا، تعتمد احتياجاتك الخاصة على ماهية أهداف المشروع وما هي منهجيات إدارة المشروع التي تستفيد منها. تأكد من أنك لا تختار أداة بسبب جزء واحد لامع وبراق، بل اختر حلاً يلبي جميع احتياجاتك. 🧰

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هناك الكثير للاختيار من بينها. تركز العديد من هذه الأدوات على جانب واحد من جوانب إدارة سير العمل، مثل الرسم التخطيطي أو تطوير البرامج أو أتمتة المهام القابلة للتكرار. أثناء مراجعتك لكل منها، ضع أهدافك العامة في الاعتبار وفكر فيما هو الأفضل مساعدة فريقك على التعاون وفعّالاً.

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة المشاريع

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تم تصميمه من الألف إلى الياء للتميز في تشجيع إنتاجية الفريق والتعاون, يحتوي ClickUp على إدارة سير عمل الأعمال مترابطة في كل ميزة وإمكانية. إنه أكثر من مجرد أداة لإدارة سير العمل، فهو مركز إنتاجية يجمع بين ميزات لا تتوفر عادةً إلا كأدوات منفصلة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

مع ClickUp، هناك دائمًا أكثر من طريقة لرعي قططك. تدمج منصة إدارة سير العمل بين التواصل والتوثيق, التخطيط مع التتبع ، بل ويجلب أحدث أدوات إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي إلى البيئة.

أكثر ثلاثة أشياء يقدرها مديرو المشاريع في ClickUp هي القوالب القابلة للتخصيص, خرائط ClickUp الذهنية و أتمتة ClickUp للحد من المهام المتكررة. تتيح لك هذه الميزات والعديد من الميزات الأخرى التركيز أنت وفريقك على إنجاز العمل باتساق وكفاءة.

ClickUp أفضل الميزات:

ClickUp Brain لأتمتة المهام المتكررة باستخدام الذكاء الاصطناعي

مجموعة واسعة من أدوات أتمتة المهام التي يسهل إعدادها ومراقبتها

طرق متعددة لإنشاء المهام وإدارتها، بما في ذلك المهام الفرعية وقوائم المراجعة

واجهة مستخدم متسقة وودودة المظهر، وهي رائعة للمبتدئين والمستخدمين المحترفين على حد سواء

أدوات تصور متعددة، بما في ذلك مخططات جانت,خرائط ذهنيةو PertCharts، وغيرها الكثير

ميزة الحالة المخصصة تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة خاصة بهم من قيم الحالة القياسية

أدوات تعاون رائعة، مثل القدرة على ترك تعليقات على مهام المهام الموكلة إليك

التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى الشائعة مثل Slack وZoom وGitHub وغيرها

مكتبة كبيرة منقوالب سير العمل لإنشاء مهام سير العمل المخصصة الخاصة بك. جرّبقالب السبورة البيضاء لخطة عمل ClickUp لتخطيط مشروعك التالي.

قالب السبورة لخطة عمل ClickUp

قيود ClickUp:

هناك الكثير من الإمكانيات، يستغرق الأمر بعض الوقت لتتعلم طريقك

بعض الإمكانيات الجديدة لم يتم تطويرها بالكامل بعد.

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. ProWorkflow - جيد للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم

عبر ProWorkflow تم تطوير ProWorkflow في الأصل كأداة لإدارة سير العمل القابلة للتنزيل، وهو الآن مجموعة أدوات قائمة على البرمجيات كخدمة مع جمهور دولي. وهي تركز على تتبع المشاريع والمهام والوقت، مع قدرات متزايدة لإدارة جهات الاتصال وسير العمل والموارد.

تم تصميم الأداة بشكل أساسي للشركات ذات الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم. يحتوي ProWorkflow على تطبيق قوي للأجهزة المحمولة، مما يسهل استخدامه أثناء التنقل أيضاً.

أفضل ميزات ProWorkflow:

لوحة تحكم الكل في واحد لرؤية جميع المشاريع الجارية مع ميزات السحب والإفلات

أدوات إدارة الوقت الدقيقة وسهلة التنفيذ

تكامل Microsoft Teams و Outlook

تطبيقات الجوال لنظامي iOS وAndroid

أدوات إدارة الأعمال مثل عرض الأسعار والفواتير

عدد متزايد من القوالب

قيود ProWorkflow:

مصمم للشركات الناشئة والمستقلة والشركات الصغيرة ولكن ليس للفرق أو الشركات الكبيرة

ميزات رئيسية محدودة لأتمتة سير العمل

لا يتكامل مع العديد من أدوات الإنتاجية الشائعة

يفتقد إلى العديد من الأدوات الشائعة لإدارة المشاريع وسير العمل مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، ورسم الخرائط الذهنية

يمكن أن يكون التنقل في واجهة المستخدم مربكًا

هناك حاجة إلى إصدار أغلى ثمناً لتخصيص الحقول والنماذج والقوالب

لا توجد نسخة مجانية

تسعير ProWorkflow:

المحترف: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ProWorkflow:

G2: 4.1/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

3. فلوكزو - جيد لأتمتة العمليات

عبر فلوكزو يقدم Flokzu نفسه كبرنامج سير عمل يوفر أتمتة العمليات ونشرها. إنه مصمم للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكنهم يرغبون في أتمتة عملياتهم وعملياتهم التجارية أثناء ربط تدفق المعلومات من تطبيق قائم على السحابة إلى آخر.

ويوفر برنامج إدارة سير العمل هذا واجهة سحب وإفلات بدون تعليمات برمجية. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة نمذجة عملياتك ودمجها مع أدوات الإنتاجية الشائعة الأخرى. يوفر Flokzu أيضاً مكتبة قوالب للعمليات. القوالب قابلة للتخصيص، ويمكنك تعديلها لتلبية احتياجاتك الخاصة.

أفضل ميزات فلوكزو:

يركز على العمليات التجارية - ويقوم بذلك بشكل جيد للغاية

التكامل مع معظم المواقع على الإنترنتالأدوات من خلال Zapier وخدمات الويب

إصدار Sandbox لتجربة مهام سير العمل المخصصة دون لمس البيانات المباشرة

أداة قوية لإنشاء التقارير لعرض البيانات التي تم جمعها باستخدام الأتمتة

وظيفة قاعدة بيانات مدمجة

قيود فلوكزو:

لا يحتوي على إمكانات تعريف سير العمل أو التعيين أو المراقبة - فهو يقوم فقط بالأتمتة

أدوات إدارة المشاريع وسير العمل المفقودة

الفريق المفقودالتعاون والتواصل الأدوات

أدوات قواعد البيانات محدودة

قد يكون توصيل واجهات برامج التطبيقات (APIs) صعبًا على المبتدئين

تسعير فلوكزو:

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا قياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فلوكزو

G2: 4.9/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. الأعمال المتراكمة - جيد لتتبع الأخطاء

عبر الأعمال المتراكمة Backlog هو برنامج لإدارة المشاريع مع إدارة التعليمات البرمجية وتتبع الأخطاء المدمجة. توفر المنصة موقعًا واحدًا للشركة للاحتفاظ بجميع مشاريعها ومهامها وملفاتها. وهو يتكامل مع أدوات أخرى من Nulab، وهي الشركة التي تطور وتبيع وتدعم Backlog.

يدور Backlog حول جعل الفريق على نفس الصفحة. وهذا يعني أنه يمكنك التعاون مع أعضاء الفريق، سواء كانوا داخل الشركة أو عن بُعد. وينصب تركيزها الأساسي على توفير الشفافية والتحكم في المشاريع والمهام والأخطاء والطلبات.

Backlog أفضل الميزات:

الميزات الرئيسية للتعاون الشامل لفرق DevOps وغيرها في المؤسسة

أداة جيدة للإبلاغ عن الأخطاء وتتبع الأخطاء

واجهة بسيطة مصممة لمشاريع البرمجيات

لوحات المعلومات أداة مفيدة لمديري المشاريع

تكامل مفيد مع سلاك والبريد الإلكتروني

يدعم التوثيق بالتوازي مع فرق التطوير

القيود المتراكمة #### القيود المتراكمة

يفتقر إلى قدرات المشاريع خارج نطاق تطوير البرمجيات

التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى محدود

لا تتضمن مخططات جانت التبعيات

استخدام المهام الفرعية محدود

لا توجد أتمتة سير العمل للتعامل مع المهام الروتينية

التسعير المتراكم #### التسعير المتراكم:

مجاناً: 10 مستخدمين محددين، 1 مشروع نشط

10 مستخدمين محددين، 1 مشروع نشط مبتدئ: 35 دولارًا شهريًا، 30 مستخدمًا محددًا، 5 مشاريع نشطة

35 دولارًا شهريًا، 30 مستخدمًا محددًا، 5 مشاريع نشطة قياسي: 100 دولار شهريًا، عدد غير محدود من المستخدمين، 100 مشروع نشط

100 دولار شهريًا، عدد غير محدود من المستخدمين، 100 مشروع نشط القسط: 175 دولار/شهرًا، عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع

175 دولار/شهرًا، عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المتراكمة:

G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. لوسيدتشارت - جيد للرسم التخطيطي الذكي

عبر لوسيدتشارتيوفر Lucidchart منصة تخطيطية يمكن استخدامها لإظهار سير عمل المشروع بصريًا. حل إدارة سير العمل هذا عبارة عن أداة تعاونية قائمة على الويب تتيح للمستخدمين رسم تمثيلات للأشخاص والعمليات والأنظمة داخل الشركة أو الفريق.

من المفترض استخدامه مع نظام إدارة سير العمل كوسيلة لإنشاء تصورات رسومية لسير العمل. إنها أداة رائعة لأعضاء الفريق لرؤية الصورة الكبيرة لمهامهم وسير العمل.

Lucidchart أفضل الميزات:

رسم تخطيطي تفاعلي لعمليات سير العمل وتصور البيانات في منصة واحدة تعاونية لتجنبتبديل السياق قائم على السحابة، بحيث يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليه بغض النظر عن مكان عملهم

الدردشة في نافذة التحرير والتأليف المشترك في الوقت الفعلي

سهل الاستخدام ولكنه قوي؛ حتى المستخدمين الجدد يمكنهم إنشاء مخططات معقدة

يتكامل مع التعاون المشترك وأدوات توثيق العمليات قيود Lucidchart:

يقوم فقط بإنشاء المخططات

لا توجد أدوات حقيقية لإدارة المشاريع

لا توجد إمكانية أتمتة سير العمل للمهام المتكررة

الرسوم البيانية المعقدة الكبيرة يمكن أن تعيق النظام

لا توجد قوالب لبعض الصناعات الشائعة مثل التعليم والرعاية الصحية

تسعير لوسيدتشارت

مجاني: ما يصل إلى 3 مستندات

ما يصل إلى 3 مستندات فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.00 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت:

G2: 4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,900+ تقييم)

6. نينتكس - جيد لتحديد الاختناقات

عبر نينتكس Nintex هو برنامج إدارة سير العمل الذي يوفر إدارة المهام و أتمتة العمليات . وهو يتميز عن غيره من خلال تضمينه أدوات لتحديد العمليات والاختناقات الخاصة بك لمزيد من التحسين أو الأتمتة، بالإضافة إلى تقديم أدوات لالتقاط العمليات التي تستخدمها مؤسستك وتخطيطها وإدارتها. إنه مصمم لعمليات الأعمال مثل تأهيل الموظفين وتبادل البيانات ولكن يمكن استخدامها في المشاريع الإبداعية.

تتفوق منصة Nintex في تبسيط العمليات المعقدة من خلال واجهتها سهلة الاستخدام، مما يسمح للفرق بأتمتة مهام سير العمل دون الحاجة إلى خبرة برمجة أو خبرة في البرمجة. وهي تُمكِّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات أتمتة العمليات وإدارتها وتحسينها في مختلف الأقسام، بما في ذلك الموارد البشرية والعمليات وخدمة العملاء، مما يؤدي إلى تبسيط المهام العادية وتوفير وقت ثمين.

أفضل ميزات Nintex:

مكتبة كبيرة من قوالب سير العمل

يتضمن بعض أدوات إدارة المستندات، بما في ذلك الموافقات التفاعلية والتوقيعات الرقمية

كل من الأتمتة المستندة إلى السحابة لربط البيانات وأتمتة المهام المتكررة

تحليلات سير العمل قدرات لتقييم مدى نجاح الأتمتة

أدوات التوثيق في كل خطوة

قيود Nintex:

يركز فقط على أتمتة العمليات ويحتوي فقط على عدد قليل من الميزات الموجودة في برامج سير العمل كاملة الوظائف

لا توجد أدوات لإدارة المشاريع أو أدوات تعاون

يصعب تخطيط سير العمل المعقد وأتمتته

لا توجد إمكانية وضع الحماية

كل قدرة مرخصة بشكل منفصل ويتم تحصيل رسومها بشكل منفصل

التسعير مخصص للشركات الكبيرة

تسعير Nintex:

المحترف: من 15,000 دولار إلى 35,000 دولار في السنة لكل وحدة

من 15,000 دولار إلى 35,000 دولار في السنة لكل وحدة القسط: من 30,000 دولار إلى 60,000 دولار في السنة لكل وحدة

من 30,000 دولار إلى 60,000 دولار في السنة لكل وحدة مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Nintex:

G2: 4.2/5 (أكثر من 690 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 690 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1900 تقييم)

7. كيس فلو - جيد لتخصيص سير عمل العمليات

عبر كيس فلو Kissflow عبارة عن منصة تطوير منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية تهدف إلى إدارة عمليات الأعمال. ويمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات الأعمال وأتمتة المهام. يشيرون إلى برنامجهم على أنه منصة عمل لأنه لا يتضمن أدوات التطوير فحسب، بل يحتوي على لوحات لتصور المشروع وتتبعه وأدوات التعاون والتحليلات.

يتميز برنامج Kissflow في مجال إدارة سير العمل والأتمتة المزدحم بتصميمه البديهي وتركيزه على تعزيز كفاءة العمليات التجارية. وتكمن قوته في تعدد استخداماته، حيث يلبي مجموعة واسعة من الوظائف من إدارة المشاريع إلى أتمتة العمليات، وكل ذلك تحت واجهة واحدة سهلة الاستخدام. هذه المنصة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها دون الاستثمار بكثافة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو الموظفين المتخصصين. من خلال تقديم مجموعة من الأدوات المصممة للتعاون والتتبع والتحليلات، تُمكِّن Kissflow الفرق من الحفاظ على وضوح تقدم المشروع وتحديد مجالات التحسين، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.

أفضل ميزات Kissflow:

واجهة سهلة الاستخدام موجهة لمستخدمي الأعمال، وليس لمحترفي تكنولوجيا المعلومات أو البرمجيات

القدرة على إنشاء تدفقات عمل مخصصة لاحتياجاتك الفريدة

تطبيق جوال لنظامي iOS وأندرويد

تحليلات وتقارير مدمجة لقياس أداء العملية

نظام شامل لإدارة المستندات

رمز منخفض يسمح ببعض البرمجة عند الحاجة

قيود Kissflow:

أدوات إدارة المشاريع والتعاون مبسطة

التكامل مع المنصات الأخرى محدود

المعادلات والمنطق المعقد للحقول محدودة

لا توجد طريقة لتحديث المستخدمين بشأن التغييرات التي يجريها المستخدمون الآخرون

من الصعب تنفيذ أتمتة سير العمل المعقدة

تسعير كيس فلو

الشركات الصغيرة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.2/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 3.9/5 (35+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل تدفق القبلات !

8. HighGear - جيد للحلول غير المشفرة

عبر هاي جير HighGear عبارة عن سير عمل بدون تعليمات برمجية برنامج التشغيل الآلي منصة توفر إدارة سير عمل المؤسسة على نطاق واسع في نظام مصمم لمستخدمي الأعمال اليومية. إنها مجموعة أدوات مرنة وسريعة وقوية توفر أتمتة العمليات التجارية البسيطة والمعقدة. وإلى جانب أتمتة سير العمل، فهو يتضمن أدوات لإدارة المهام وإدارة الأصول الرقمية وإعداد التقارير.

وتتميز HighGear في مجال إدارة سير العمل على مستوى المؤسسات بتصميمها الخالي من التعليمات البرمجية، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لأتمتة العمليات التجارية للمستخدمين غير التقنيين. تجعل واجهة النظام الأساسي سهلة الاستخدام وقائمة الميزات الشاملة من المنصة خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية دون الاعتماد على موارد تكنولوجيا المعلومات باهظة الثمن أو تتطلب معرفة متخصصة.

أفضل ميزات HighGear:

أداة أتمتة العمليات بدون تعليمات برمجية مصممة للمديرين والمبدعين التقنيين ومحللي الأعمال لإنشاء تطبيقات سير عمل على مستوى المؤسسات وإدارتها ونشرها

بيئة تطوير بدون تعليمات برمجية تجعل إنشاء التطبيقات سريعًا

لا تضحي بالقوة لتوفير سهولة الاستخدام

أمان على مستوى المؤسسات

قيود HighGear:

يركز على أتمتة العمليات - ويفتقد إلى أدوات إدارة المشاريع وتحسين سير العمل التعاون وإدارة المهام محدودة

نظرًا لأنه يدعم أتمتة العمليات على مستوى المؤسسة، فقد يكون مربكًا في بعض الأحيان

قد يكون السعر مكلفاً للشركات الصغيرة

تسعير HighGear:

الفريق: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار القسم: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار عالمي: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هاي جير

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5.0/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. Workato - جيد لفرق المؤسسات

عبر ووركاتو Workato هي عبارة عن منصة لأتمتة عمليات الأعمال على مستوى المؤسسة توفر واجهة بدون تعليمات برمجية لإنشاء ما يسمونه "وصفات" لأتمتة سير العمل في الأعمال. يمكن للمستخدمين تحديد نشاط المستخدم أو تغييرات البيانات التي تؤدي إلى اتخاذ إجراء ما، ومن ثم تحديد الوصفة التي يجب تشغيلها استجابةً لذلك.

تكمن قوة Workato في واجهة إنشاء الوصفات القوية المصممة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء، مما يسمح لهم بإنشاء تدفقات عمل معقدة بسرعة تتطلب معرفة أو خبرة متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التكامل الواسعة التي يتمتع بها Workato تجعله أداة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وإنشاء بيئة عمل متماسكة من خلال دمج مختلف المنصات والخدمات في نظام واحد.

أفضل ميزات Workato:

التكامل مع معظم برامج الأعمال وأدوات البيانات

الأمان والحوكمة على مستوى المؤسسة

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

مرونة في كيفية إنشاء أتمتة سير العمل

قيود Workato:

قدرات قوية ولكن أيضًا منحنى تعليمي حاد

لا توجد أدوات للتخطيط أو التعاون أو إدارة المشاريع

التسعير لكل مهمة غير واضح

قد يكون من الصعب تصحيح أخطاء الوصفة

أدوات تصحيح الأخطاء محدودة

تسعير #### Workato:

اتصل بنا للحصول على التسعير

تقييمات ومراجعات Workato

G2: 4.7/5 (320+ تقييم)

4.7/5 (320+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

10. Cflow - جيد لتحويل جداول البيانات إلى سير عمل

عبر Cflow Cflow عبارة عن منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية مصممة لتحويل عملياتك التجارية الحالية التي تستخدم البريد الإلكتروني وجداول البيانات إلى عمليات سير عمل آلية. وهي مصممة للتوسع مع نمو الأعمال التجارية، مما يحقق التحول الرقمي في الوقت الحالي وفي المستقبل.

إنها واجهة سحب وإفلات تتيح لك إنشاء مهام سير العمل بسهولة وتتضمن دعمًا للأجهزة المحمولة.

يتميز Cflow عن غيره من أدوات أتمتة سير العمل الأخرى بتركيزه على تبسيط العمليات التجارية من خلال التخلص من إدارة البيانات الورقية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لرقمنة العمليات. ومن خلال ميزات مثل إنشاء المستندات وإدارة المهام الديناميكية وإعداد التقارير التفصيلية، تُمكِّن Cflow المؤسسات من تحسين سير العمل وإنشاء بيئة شاملة خالية من الأوراق، مما يقلل من الأخطاء وأوقات المعالجة لزيادة الإنتاجية.

أفضل ميزات Cflow:

محرك قواعد متطور يتيح سهولة إعداد مهام سير العمل المعقدة

أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات لالتقاط مدخلات المستخدم بسهولة لأي سير عمل

إضافة التوجيه والإشعارات بسهولة إلى عمليات سير العمل بحيث يبقى كل من يتأثر بها على اطلاع دائم

يمكن تخصيص معظم جوانب أي سير عمل لتلبية احتياجات محددة

توفر التقارير والتحليلات ملاحظات متسقة ومستمرة حول كيفية سير العمل التلقائي

أفضل أمان وتشفير في فئته لحماية بيانات المستخدم

قيود Cflow:

التركيز على سير عمل الأعمال وليس على أتمتة سير عمل المشروع

محدودية أدوات إدارة المشاريع والتعاون

سير العمل يمكن أن يعمل ببطء عند التعامل مع كمية كبيرة من البيانات

إمكانيات واسعة النطاق تجعل تعلم الواجهة أمرًا شاقًا في البداية

مكتبة القوالب الحالية تتضمن فقط أتمتة العمليات التجارية

قد يكون استكشاف أخطاء سير العمل المعقدة وإصلاحها أمرًا صعبًا

تسعير Cflow:

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا سعيد: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متعة: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النعيم: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Cflow:

G2: 5/5 (أكثر من 50 تقييم)

5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.9./5 (أكثر من 20 تقييم)

11. بايبيدرايف - جيد لأتمتة سير عمل المبيعات

عبر Pipedrive نظام برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM)، يقوم Pipedrive بإدارة وأتمتة سير عمل المبيعات لديك. فهو يوفر ميزات إدارة علاقات العملاء التي تتوقعها، بالإضافة إلى إنشاء مهام سير عمل المبيعات وأتمتة المهام الإدارية المتكررة. وهو مصمم لمساعدة فرق المبيعات من جميع الأحجام على التحكم في عمليات المبيعات المعقدة. يوفر Pipedrive أيضًا نهج مبيعات قائم على النشاط لنقل مندوبي المبيعات لديك من خلال عملية سير العمل الخاصة بالعثور على المبيعات ورعايتها وإتمامها.

وتكمن قوة Pipedrive في تركيزه على أتمتة عملية المبيعات، مما يسمح للشركات بالتركيز على إتمام الصفقات بدلاً من قضاء الوقت في المهام الإدارية. وبفضل ميزات مثل تكامل البريد الإلكتروني، وتسجيل العملاء المحتملين، والتذكير بالأنشطة، يُمكِّن Pipedrive المؤسسات من تبسيط سير عمل المبيعات وإدارة علاقات العملاء بفعالية.

أفضل ميزات Pipedrive:

مساعد مبيعات افتراضي يقترح نصائح وأفكاراً مخصصة لتحسين الأداء أثناء العمل

أتمتة المهام المتكررة للمبيعات

واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة للاتصال بأدوات أخرى

يمكن للمستخدمين إعداد منطق وإجراءات شرطية بسيطة لنقل المبيعات من خلال العملية تلقائيًا

تكامل رائع معالتقويمات المشتركة والبريد الإلكتروني

قيود Pipedrive:

ليس أداة كاملة لإدارة سير العمل؛ Pipedrive يقوم فقط بإدارة عملية المبيعات

يفتقر إلى أدوات تصور سير العمل

يمكن أن يصبح إدخال البيانات متكررًا

تخصيص التقارير محدود

أتمتة سير العمل ليست بنفس قدرة أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير Pipedrive:

مجاني: نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا

نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا أساسي: 21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

21.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 37.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

37.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوة: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive:

G2: 4.2/5 (1,600+ تقييم)

4.2/5 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

12. Process Street - جيد لتتبع عمليات سير العمل

عبر شارع المعالجة شارع المعالجة هو شارع آخر أتمتة عمليات الأعمال (BPA) أداة تتيح للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل آلية دون كتابة أي برنامج. وهي تتيح للمستخدمين الذين لا يمتلكون أي خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات إنشاء مهام سير العمل وتشغيل مثيلات متعددة من كل سير عمل وتتبع التقدم المحرز ومشاركة النتائج مع الآخرين. وهي توفر واجهة بسيطة غير مشفرة مصممة لبيئة الفريق حيث يمكن للمستخدمين التعاون أثناء إنشاء مهام سير العمل وتشغيلها.

يتميز Process Street بقدرته على تبسيط العمليات المتكررة وتوحيد إنجاز المهام، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة سير العمل. وبفضل ميزات مثل حقول النماذج والمنطق الشرطي والتكامل مع منصات البرامج الشائعة الأخرى، يُمكِّن Process Street فرق العمل من العمل بكفاءة وفعالية أكبر من خلال تقليل الأخطاء والتأخير.

أفضل ميزات Process Street:

صُمم ليكون أكثر تعاونيًا من معظم أدوات BPA، فهو يدعم العمل الجماعي من خلال موجزات الأنشطة لمشاركة من قام بماذا

إعداد مجموعات المستخدمين لإدارة الأذونات والتحكم في الوصول بسهولة أكبر

شكل ومظهر سير العمل جذاب وفعال مع وسائط غنية مثل الصوت والفيديو

تكامل شامل مع التطبيقات الأخرى

قوي وبديهيأدوات بناء النماذج مكتبة قوالب واسعة النطاق تتضمن مهام الأعمال والموارد البشرية والتسويق



قيود شارع العمليات:

ليس نظاماً برمجياً كاملاً لإدارة سير العمل، فهو يفتقر إلى العديد من أدوات إدارة المشاريع ومنشئ سير العمل

بعض مهام سير العمل الأكثر تقدماً تتطلب تطبيقات طرف ثالث

يمكن أن تكون مساحة العمل والتحكم في العمليات مربكة

قد يكون إعداد سير عمل العملية مربكًا للمستخدمين الجدد

تسعير شارع العمليات:

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا التشغيل: 100 دولار شهريًا، ويقتصر على 5 مستخدمين فقط

100 دولار شهريًا، ويقتصر على 5 مستخدمين فقط المحترف: 415 دولارًا شهريًا

415 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1,660 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات شارع العملية

G2 4.6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

13. Integrify - جيد للمستخدمين الذين ليس لديهم معرفة بالبرمجة

عبر التكامل يعمل برنامج Integrify على أتمتة أي عملية تجارية بسرعة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. فهو يوفر للمستخدمين أداة إنشاء العمليات ومصمم النماذج وبوابة الخدمات وإمكانيات إعداد التقارير في واجهة مستخدم واحدة ومتسقة. كما أنه يتكامل مع أكثر الأعمال شيوعًا أدوات الإنتاجية .

يوفر Integrify للمستخدمين واجهة سحب وإفلات بديهية تتيح لهم إنشاء مهام سير عمل مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية.

يتميز Integrify بخيارات التخصيص الواسعة، مما يوفر للمؤسسات المرونة اللازمة لتصميم وتنفيذ تدفقات العمل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل الخاصة بها.

أفضل ميزات Integrify:

واجهة سهلة الاستخدام تجعل أتمتة العمليات بسيطة وبديهية

أدوات قوية بدون تعليمات برمجية تجعل أتمتة العمليات سهلة للمستخدمين الجدد

يتضمن وحدة دعم مستخدم الخدمة الذاتية

تقارير شاملة

تخصيص قوي للتقارير

قيود تكاملية

ليس نظامًا كاملاً لإدارة سير العمل، فهو يفتقر إلى العديد من أدوات إدارة المشاريع ومنشئ سير العمل

تصميم النماذج محدود

يصعب إعداد الإشعارات وتفتقر إلى إمكانيات النسخ وإعادة الاستخدام

لا توجد قوالب

يتطلب إدخال معلومات زائدة عن الحاجة في عمليات سير العمل الأكثر تعقيداً

يمكن أن يكون عدد الميزات والخيارات مربكاً

Integrify التسعير:

جميع الإصدارات: اتصل لمعرفة الأسعار

Integrify التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 مراجعة)

14. ProcessMaker - جيد للمستخدمين المتمرسين

عبر العمليةصانع كما يوحي الاسم، يساعد ProcessMaker المستخدمين على إنشاء أدوات أتمتة العمليات. إنه حل منخفض الكود يستخدم واجهة مرئية لمعظم الخطوات ولكنه يتيح للمستخدمين الأكثر تطوراً القدرة على إضافة بضعة أسطر من البرامج عند الحاجة.

وهو يوفر للمستخدمين أداة إنشاء سير عمل بديهية وسهلة الاستخدام تمكّنهم من إنشاء عمليات سير عمل مؤتمتة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بلغات البرمجة، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى أتمتة عملياتها بسرعة.

يتميز ProcessMaker بأدواته القوية لبناء النماذج، مما يسمح للمستخدمين بتصميم نماذج مخصصة باستخدام واجهة السحب والإفلات. تجعل ميزات مثل التحليلات في الوقت الفعلي وإعداد التقارير وإمكانيات التكامل وتصميم النماذج المتقدمة من ProcessMaker خيارًا ممتازًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات ProcessMaker:

أداة مرئية شاملة لنمذجة العمليات

قدرة فريدة على الحصول على تعليقات من المستخدمين عبر البريد الإلكتروني باستخدام النماذج المدمجة

مراقبة قوية لنشاط الأعمال مع الإشعارات

يدعم تضمين الأتمتة في تطبيقاتك الخاصة

أداة مسح المستندات وتخزينها

قيود ProcessMaker:

ليس برنامجًا كاملاً لسير العمل أو أداة أتمتة سير العمل، فهو يفتقر إلى العديد من أدوات إدارة المشاريع وتصور العمليات

يمكن تحسين البحث

تخصيص النماذج محدود

يتطلب القليل من الخبرة للترميز لأنه منخفض الكود وليس بدون كود

تسعير ProcessMaker:

منصة منخفضة التعليمات البرمجية، قياسية: 1,495 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى رسوم لكل مستخدم

1,495 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى رسوم لكل مستخدم منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات: 2,479 دولار شهريًا بالإضافة إلى رسوم لكل مستخدم

2,479 دولار شهريًا بالإضافة إلى رسوم لكل مستخدم وحدات وحزم أخرى: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ProcessMaker:

G2: 4.3/5 (أكثر من 270 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 270 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 175 تقييم)

15. كاموندا - جيد لتنسيق العمليات

عبر كاموندا تشير Camunda إلى نفسها على أنها تقوم "بتنسيق العمليات" فهي توفر أدوات لتنسيق تدفقات العمليات المعقدة عبر الأجهزة والأنظمة والأشخاص. وهي مصممة من قبل المطورين للمطورين وليست موجهة لمستخدمي الأعمال.

على الرغم من منحنى التعلم، تقدم Camunda للمستخدمين منصة متقدمة لأتمتة سير العمل تتسم بالمرونة والقوة بشكل لا يصدق.

وتتميز Camunda بقدرتها على أتمتة عمليات سير العمل المعقدة التي تتضمن أنظمة وأطرافاً متعددة، مما يجعلها مثالية للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها عبر مختلف الأقسام والفرق. وبفضل ميزات مثل نمذجة العمليات وتصميم النماذج وإدارة المهام، تُمكِّن Camunda المؤسسات من تحسين عملياتها وتحقيق كفاءة أفضل.

أفضل ميزات Camunda:

يستخدم لغات البرمجة الشائعة، بما في ذلك Java و Node.js و Python و C#، لإنشاء الأتمتة

توثيق شامل للمطورين

مراقبة وتقارير شاملة

يؤدي انخفاض النفقات العامة إلى إنشاء عمليات أتمتة سريعة تتوسع بسهولة

قيود Camunda:

ليس برنامجًا كاملاً لسير العمل أو أداة أتمتة سير العمل، فهو يفتقر إلى العديد من أدوات إدارة المشاريع وتصور العمليات

لا توجد أدوات رسومية أو القدرة على رؤية سير العمل الخاص بك

واجهة المستخدم محدودة

أداة معقدة ليس من السهل على مستخدمي الأعمال فهمها أو استخدامها

كاموندا التسعير:

مجاني: حتى خمسة مستخدمين

حتى خمسة مستخدمين احترافي: 49 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

كاموندا التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

## فوائد استخدام أداة إدارة سير العمل

كما يتضح من أوصاف أفضل أنظمة إدارة سير العمل هذه، فإنها تقدم مجموعة واسعة من الميزات والقدرات التي يمكنها تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية للشركات. تتضمن بعض فوائد استخدام أداة إدارة سير العمل ما يلي:

عمليات مبسطة: معسير العمل الآلييتم إنجاز المهام بسرعة ودقة أكبر، مما يقلل من الأخطاء والتأخير.

معسير العمل الآلييتم إنجاز المهام بسرعة ودقة أكبر، مما يقلل من الأخطاء والتأخير. مركزية البيانات: تنشئ أدوات إدارة سير العمل موقعًا مركزيًا لجميع البيانات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وتتبعها.

تنشئ أدوات إدارة سير العمل موقعًا مركزيًا لجميع البيانات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وتتبعها. تحسين التعاون: تتيح أنظمة إدارة سير العمل للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال توفير منصة يمكنهم من خلالها العمل على المهام معًا وتلقي التحديثات في الوقت الفعلي.

تتيح أنظمة إدارة سير العمل للفرق التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال توفير منصة يمكنهم من خلالها العمل على المهام معًا وتلقي التحديثات في الوقت الفعلي. زيادة الإنتاجية: من خلال أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، يتوفر للموظفين المزيد من الوقت للتركيز على مهام أخرى مهمة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

من خلال أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، يتوفر للموظفين المزيد من الوقت للتركيز على مهام أخرى مهمة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. رؤية محسّنة: توفر أدوات إدارة سير العمل رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المهام والعمليات، مما يسمح للمديرين بتحديد مجالات التحسين وإجراء التغييرات حسب الحاجة.

توفر أدوات إدارة سير العمل رؤية في الوقت الفعلي لتقدم المهام والعمليات، مما يسمح للمديرين بتحديد مجالات التحسين وإجراء التغييرات حسب الحاجة. القابلية للتطوير: كماتنمو الأعماليمكن لأنظمة إدارة سير العمل أن تتوسع بسهولة لاستيعاب الزيادة في عبء العمل والمستخدمين دون المساس بالكفاءة.

تحسين نظام سير العمل في إدارة المشاريع الخاصة بك

إن فهم وتحسين سير العمل في شركتك ليس بالمهمة السهلة. من الممل أن تراقب باستمرار موظفيك وعملياتك باستخدام رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والبرامج المختلفة. لقد حان الوقت لفهم سير العمل لديك وتحسينه. ولكن كما ترى، فإن معظم برامج أتمتة العمليات التجارية لا يعالج الأنشطة التي تتجاوز نقل البيانات من برنامج إلى آخر.

لهذا السبب تعتمد الكثير من الفرق على ClickUp كبرنامج مفضل لإدارة سير العمل. نحن نقدم إدارة سير العمل، بما في ذلك أدوات الأتمتة القوية، داخل أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع.

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