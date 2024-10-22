أفضل 10 برامج لمستودعات البيانات في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

تعد البيانات الضخمة و ذكاء الأعمال (BI) من أهم الكلمات الرنانة في الآونة الأخيرة بسبب الطريقة التي تساعدك بها في إدارة الشركة. فأنت لم تعد تتخذ قراراتك بناءً على حدس وتأمل أن تقود مشاريعك إلى النجاح، بل أصبحت تستفيد من البيانات كوقود لاتخاذ خطوات حكيمة. ♟️

مدعومة بالبيانات صنع القرار يتطلب استخراج الرؤى من مصادر متعددة، داخلية أو خارجية، وتجزئتها وتحليلها. وتلعب أداة برمجيات مستودع البيانات (DWH) دورًا حاسمًا في دمج وتنظيم معلومات ذكاء الأعمال هذه من أجلك.

يعد مستودع البيانات DWH في جوهره مستودعًا لتجميع كميات كبيرة من البيانات الخاصة بالمؤسسة. ولكن يمكنك القيام بأكثر من ذلك بكثير باستخدام الأداة المناسبة، مثل التنبؤ بسلوك العملاء وتحديد اتجاهات السوق.

سنقدم 10 حلول مستودعات بيانات مستقرة في هذا الدليل. اقرأ تفاصيل ميزاتها واختر الأداة التي تدعم استراتيجيات النمو الخاصة بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مستودعات البيانات؟

وفقًا لكبار أساتذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن الشركات التي تعتمد على البيانات تعرض إنتاجية أعلى بنسبة 4% ومعدلات ربح أعلى بنسبة 6% من المتوسط. ولكن كيف تعرف أي برنامج DWH يمكن أن يمنحك ميزة حقيقية في العمل؟

إليك ما يجب الانتباه إليه عند استكشاف المنتجات:

قابلية التوسع: منصة مناسبة تستوعب احتياجات البيانات المتزايدة باستمرار لفريقك دون تغيير في الأداء الفرز والتصفية: يجب أن تتيح الأداة تخزين البيانات بتنسيق منظم، مما يسمح بإمكانيات الفهرسة والفهرسة والبحث العملية النماذج: يجب أن توفر قوالب تجعل بناء مستودع البيانات وصيانته لحالات استخدام مختلفة أمرًا سهلاً عمليات التكامل: يجب أن تتكامل المنصة مع التطبيقات والبرامج الشائعة التي تستخدمها كمصادر للبيانات. يجب أن تكون عملية استخراج البيانات وتحميلها سلسة تقارير وتحليلات قوية: اعرف ما إذا كانت الأداة تحتوي على ميزات إعداد التقارير لتحسين أداء الأعمال من خلال رؤى مخصصة. تستخدم أفضل المنتجات من الدرجة الأولى خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات ومعالجتها، وإنشاء التقارير، وإنشاء تصورات مثل الرسوم البيانية والمخططات والجداول الأمان: يجب أن يحتوي على بروتوكولات تشفير وأمان مدمجة للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية

أفضل 10 أدوات لمستودع البيانات لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتحليل العشرات من برامج مستودعات البيانات واخترنا أفضل 10 أدوات تفي بمعاييرنا - الوظيفية وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام. دعنا ندخل في صلب الموضوع! 🎢

1. انقر فوق

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

يوفر ClickUp بيئة آمنة ومستقرة لتخزين البيانات على مستوى الشركة و هيكلة إدارة المشاريع . تحتوي هذه الأداة على خيارات مذهلة لمعالجة وتصور ومعالجة خط أنابيب البيانات الخاصة بك على أي نطاق.

قم بإنشاء انقر فوق مساحة العمل بواسطة استيراد البيانات من مصادر متعددة مع مدير استيراد مفيد. تصور بياناتك والتبديل بين وجهات النظر من خلال لوحات المعلومات التي تأتي مع أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم و أكثر من 15 مشاهدة . استفد من أدوات إعداد التقارير المضمنة لـ تنظيم سير العمل والتنبؤ بسيناريوهات العمل والحلول المتوقعة.

تقدم هذه المنصة مجموعة قوالب رائعة لتخزين البيانات و مراقبة المشروع مثل

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى مجموعة من الميزات لتنظيم المهام المتعلقة بالبيانات. استخدم الحقول المخصصة و الحالات المخصصة لتنظيم المعلومات وتتبعها في جداول تفصيلية. حوِّل بياناتك إلى وثائق الشركة ومواقع الويكي باستخدام مستندات ClickUp .

استفد من الكفاءة من خلال استخدام أداة تعزيز الإنتاجية ClickUp AI لتلخيص البيانات وإنشاء تقارير الحالة والمزيد! أتمتة العمليات التجارية المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp وتقليل التكاليف التشغيلية. 💰

ClickUp أفضل الميزات

موحدة مستودع المعرفة مع سهولة الاستيراد والتصدير

ClickUp Docs لإدارة مركزية للمستندات

لوحات معلومات بديهية للفهرسة والفرز السلس

أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الشائعة (مثل Salesforce و MS Teams )

DWH و قوالب قاعدة البيانات التسلسل الهرمي للبيانات مع عناصر التحكم في الوصول أكثر من 15 طريقة عرض

أمان شامل مع بروتوكولات الامتثال والخصوصية المدمجة

ClickUp AI لأتمتة العمليات وتوفير الوقت

قيود ClickUp

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من الأتمتة (يحتوي ClickUp حاليًا على أكثر من 100 خاصية)

استخدام محدود للميزات المميزة في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. AWS Redshift

عبر: AWS Amazon AWS Redshift هو معالج تحليلات البيانات الضخمة القائم على السحابة من أمازون! 🧙

هذه المنصة تستخدم SQL (لغة الاستعلام المهيكلة) للتعمق في البيانات شبه المهيكلة والمنظمة وتشغيل استعلامات تحليلية معقدة.

تشتهر منصة AWS Redshift على نطاق واسع بأداة الاستعلام المهيكل. وتتيح لك هذه الميزة الاستعلام عن البيانات المباشرة عبر قواعد بيانات متكاملة متعددة أو مستودعات بيانات أو بحيرات بيانات في الوقت الفعلي.

باستخدام مشاركة بيانات Amazon Redshift من أمازون Redshift، يمكنك منح فريقك وصولاً فورياً إلى مجموعات البيانات دون الانتقال من مجموعة المنتجين.

ارفع مستوى مبادرات ذكاء الأعمال لديك واستفد من مزايا نظام أمازون البيئي مع Redshift ML - استخدم عبارات SQL لتدريب نماذج Amazon SageMaker وإجراء تنبؤات مالية دقيقة وتقييمات مخاطر وتقارير مفصلة حول العمليات التجارية .

إلى جانب عمليات التكامل الأصلية، يمكنك توصيل AWS Redshift بأدوات مثل Salesforce وJira وGoogle Analytics، وسحب البيانات من هذه المنصات وتخزينها في مستودعك السحابي. ☁️

أفضل ميزات AW00 AWS Redshift

مستودع البيانات المستند إلى السحابة

استعلام موحد لاستخدام البيانات المباشرة من الأنظمة البعيدة

مشاركة بديهية للبيانات

تكامل AWS الأصلي وتكامل الجهات الخارجية

قيود AWS Redshift

قد لا تناسب ميزانية الشركات الصغيرة

قد تؤثر خيارات التقسيم المحدودة على الأداء

تسعير #### AWS Redshift

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات AW00 AWS Redshift

G2 : 4.3/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

3. مستودع بيانات أوراكل المستقل

عبر أوراكل يعد مستودع البيانات المستقل من Oracle Autonomous Data Warehouse حلاً قائمًا على السحابة يعمل على تحسين وإدارة نفسه بشكل مستقل مع التعلم الآلي وأتمتة العمليات. إنه منقذ لمسؤولي قواعد البيانات المشغولين الذين يبحثون عن مستودع بيانات قابل للتطوير التلقائي بتكاليف تشغيل منخفضة.

يأتي مستودع البيانات DWH مزودًا ب Data Studio، الذي يوفر العشرات من الخيارات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لتحميل المعلومات وتحليلها ومشاركتها. استفد من أكثر من 100 عملية تكامل لسحب البيانات إلى النظام الأساسي وإنشاء نماذج الأعمال وسير العمل باستخدام واجهة السحب والإفلات.

راقب مستودع بيانات Oracle Autonomous Data Warehouse الخاص بك في مركز الأداء - استخدم الخيار لعرض أداء النظام وتحليلات سجل الجلسات النشطة (ASH). قم بضبط النظام الأساسي عن طريق إنشاء تقرير مستودع عبء العمل التلقائي (AWR) الذي يحتوي على إحصائيات لاكتشاف المشاكل.

أفضل ميزات مستودع البيانات المستقل من Oracle Autonomous Data Warehouse

مستقل وقائم على السحابة

المراقبة المستمرة للأداء

استوديو البيانات للقضاء على صوامع البيانات لـ فرق متعددة الوظائف أكثر من 100 عملية تكامل



قيود مستودع البيانات المستقل من Oracle ذاتي التشغيل

شفافية محدودة في هيكل التسعير

يمكن أن تكون الواجهة أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير مستودع بيانات أوراكل المستقلّ المستقلّ

الاتصال للتسعير

تقييمات ومراجعات مستودع بيانات أوراكل المستقل للبيانات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) TrustRadius: 8.9/10 (أكثر من 200 تقييم)

4. جوجل BigQuery

عبر جوجل هل تبحث عن منصة مستودع بيانات بدون خادم، متعددة السحابة؟ إن Google BigQuery يوفر كل هذه المربعات! وأفضل ما في الأمر أن بإمكانها تحليل البيانات بالبيتابايت، مما يجعلها مثالية للمؤسسات الكبيرة. 🏢

مع BigQuery Studio، يمكنك الحصول على واجهة موحدة لتخطيط تحليلات البيانات واسعة النطاق. إنه مناسب للأشخاص ذوي مهارات البرمجة المتنوعة - استخدم SQL أو Spark أو Python أو اللغة الطبيعية من أجل تخصيص مهام سير العمل . يوفر الذكاء الاصطناعي Duet AI الخاص بالمنصة مساعدة في الترميز السياقي.

قم ببناء وتشغيل نماذج التعلم الآلي استنادًا إلى بيانات منظمة أو شبه منظمة أو غير منظمة وتصديرها إلى Vertex AI (منصة Google ML) أو برنامج آخر من اختيارك.

نظرًا لأن BigQuery هو جزء من نظام Google البيئي، فإن سحب البيانات من المنصات الشقيقة مثل Google Drive أمر سهل للغاية. تتوفر أيضًا عمليات تكامل الطرف الثالث - استيراد البيانات من حلول مثل AWS Redshift وSnoflake وTeradata.

أفضل ميزات Google BigQuery

بدون خادم ومتعدد السحابة

ملائم للمؤسسات

استوديو BigQuery لتخصيص سير العمل

التعلم الآلي المدمج

قيود Google BigQuery

ميزات تجميع محدودة لترتيب مجموعات البيانات منطقيًا

يمكن تحسين الأداء والتخصيصات

تسعير Google BigQuery

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. تيراداتا

عبر: تيراداتا تقدم Teradata، من خلال منتجها VantageCloud، مجموعة واسعة من حلول إدارة البيانات والتحليلات السحابية.

قم بإنشاء مستودع بياناتك الفريد من نوعه على Teradata وقم بإجراء إجراءات مبتكرة بفضل التعلم الآلي و الذكاء الاصطناعي الخوارزميات. يمكنك تقليل حركة البيانات (من خلال تحديد الاتجاهات وتحديد البيانات المستهدفة بدقة)، وتشغيل استعلامات معقدة متعددة في وقت واحد، واكتشاف الاختراقات على أي نطاق.

تغلّب على أصعب تحديات حل المشكلات مع ClearScape Analytics، وهو جزء من Teradata VantageCloud. تساعدك إمكانات تحليلات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المتقدمة على إعداد البيانات والتنبؤات من خلال تدريب النماذج على أي نطاق. استخدم التسجيل في الوقت الحقيقي والدُفعات لتقييم النماذج ونشرها بتكلفة أقل واحتكاك أقل.

أفضل ميزات Teradata

قابلية التوسع على مستوى المؤسسة مع التعلم الآلي المدمج

نماذج تدريب تحليلية قابلة للتطوير

النشر في مكان العمل والنشر السحابي

تحسين إدارة الموارد والتكاليف

قيود Teradata

التكاليف الكبيرة للترخيص والبنية التحتية المرتبطة بالمنصة

قدرات تكامل محدودة

تسعير تيراداتا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تيراداتا #### تقييمات ومراجعات تيراداتا

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

6. Integrate.io

عبر Integrate.io قم بتبسيط رحلة بيانات التجارة الإلكترونية الخاصة بك مع Integrate.io وحل DWH Insights بدون كود. تساعد منصة خط أنابيب البيانات هذه على نقل البيانات من قواعد بيانات العملاء أو منصات التجارة الإلكترونية إلى مستودع بيانات.

تتميز المنصة بإعداد خط أنابيب بدون تعليمات برمجية مع مرونة مذهلة - استخدم واجهة السحب والإفلات والموصلات المدمجة مسبقًا لتوحيد البيانات من مصادر مختلفة في غضون ثوانٍ. إذا لم تتمكن من العثور على الموصل الذي تحتاجه، فيمكن لخبراء المنصة إنشاؤه خصيصًا لك! 🔗

ادمج خطوط أنابيب متعددة مع تبعيات سهلة الإنشاء وأشرف عليها في لوحة تحكم مركزية. استخدم منشئ تعبيرات Integrate.io Cron expression"" الخاص بمنصة Integrate.io لمعالجة متطلبات جدولة خطوط الأنابيب بسرعة.

تساعدك DWH Insights على مراقبة تكاليف تخزين البيانات الخاصة بك. التقاط تكاليف البيانات تلقائيًا وتخزين المهام والجداول والبيانات الوصفية للمستخدم عبر جميع خطوط الأنابيب والمشاريع. تكشف أدوات تحليل البيانات السلوكية المدمجة عن اتجاهات المستخدم وارتباطها بنماذج البيانات المنشورة.

أفضل الميزات #### Integrate.io

لوحة تحكم شاملة

مئات الموصلات المدمجة مسبقًا لتوحيد البيانات

تحليلات متقدمة مع DWH Insights

مخصص لأعمال التجارة الإلكترونية

قيود Integrate.io

مشكلات الأداء المحتملة عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة

أخطاء عرضية في واجهة المستخدم

Integrate.io التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

Integrate.io التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. سكاي فيا

عبر سكاي فيا Skyvia يمكن أن تكون Skyvia منصة بدون رمز لمختلف المهام المتعلقة بالبيانات، من التكامل والنسخ الاحتياطي إلى أتمتة سير العمل. تنقل Skyiva البيانات من المستودعات وإليها، وتربط بين البيانات غير المنظمة ومتعددة المصادر وقاعدة بيانات منظمة بشكل جيد.

تقدم المنصة أربعة حلول:

تكامل البيانات النسخ الاحتياطي الاتصال استعلام

اعتمد على تكامل البيانات لاستيراد ومزامنة مجموعات البيانات الكبيرة من المصادر الموزعة دفعة واحدة. النسخ المتماثل للبيانات السحابية هو الحل المدمج ELT (الاستخراج والتحميل والتحويل) لنسخ البيانات.

النسخ الاحتياطي يتيح لك الحفاظ على أمان بياناتك في واجهة موحدة - قم بتكوين الإعدادات للنسخ الاحتياطية اليومية التلقائية وخيارات الاسترداد من السحابة إلى السحابة.

باستخدام الاتصال، يمكنك إنشاء واجهات برمجة تطبيقات الويب والحصول على عناوين URL جاهزة للاستخدام دون عناء الاستضافة والصيانة.

يوفر *Query أدوات مثل التجميع بنقرة واحدة و المرشحات المكتوبة للوصول إلى البيانات وعرضها وإدارتها وتصديرها من متصفحك.

Skyvia أفضل الميزات

حل قوي لمزامنة البيانات

أربعة حلول لمعالجة البيانات

يدعم نسخ البيانات السحابية

قيود Skyvia

قد يكون سحب البيانات لفترة مخصصة أمرًا صعبًا

يمكن تقديم دعم فني أفضل

تسعير Skyvia

هياكل تسعير مختلفة ل تكامل البيانات ، النسخ الاحتياطي ، الاتصال ، الاستعلام راجع الموقع الإلكتروني للحصول على التفاصيل

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تقييمات ومراجعات Skyvia

G2 : 4.8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60+ تقييم)

8. أوراكل داتابايز 12c

عن طريق: أوراكل قاعدة بيانات Oracle هي قاعدة بيانات سحابية قوية مصممة للمؤسسات. تتميز بقدرات متقدمة لدمج مجموعات البيانات، وتحسين الاستعلام، وضبط الأداء.

تمنحك الإصدارات 12c وما فوقها توافرًا واستقرارًا من الدرجة الأولى لقاعدة بياناتك. ميزات مثل إخفاء البيانات والأعمدة غير المرئية تمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة.

تسمح المنصة بتصنيف البيانات لإدارة التخزين. على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة بيانات معينة نادرًا ما تُستخدم، فيمكنك ضغطها ونقلها إلى مستوى مناسب لتوفير المساحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Oracle Flex ASM لتقليل تكاليف التخزين.

تجدر الإشارة إلى أن Oracle تم إنهاء الدعم للإصدار 12c في يوليو 2022يوليو 2022. التحديثات المقيدة متاحة حتى نهاية ديسمبر 2024.

أفضل ميزات أوراكل 12c

قاعدة بيانات موجهة للمؤسسات

خيارات تحليلات قوية

عمليات تكامل مفيدة مع جهات خارجية

إدارة التخزين الذكية

دعم متعدد اللغات

قيود أوراكل 12c

قد تكون عملية الترخيص معقدة

قد تستغرق عملية التثبيت وقتًا طويلاً

تسعير أوراكل 12c

اتصل لمعرفة الأسعار

أوراكل 12c التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أقل من 10 مراجعات)

9. إنفورماتيكا

عبر إنفورماتيكا إنفورماتيكا هو حل إدارة بيانات قائم على السحابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

باستخدام إنفورماتيكا، يمكنك استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) من مصادر عديدة إلى مستودع البيانات لديك. استعن بالذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، CLAIRE، لتبسيط عملية تسليم البيانات في جميع فرق العمل.

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي من خلال كتالوج البيانات واعثر على أصول البيانات المطلوبة ونظمها وخزنها في غمضة عين. تتيح لك Informatica مسح أدوات ذكاء الأعمال ومخازن البيانات السحابية وكتالوجات الجهات الخارجية لتنظيم أصول البيانات الخاصة بك.

الحل الآخر الذي قد يثير اهتمامك هو تكامل البيانات. فهو يتيح لك استخدام الموصلات لدمج البيانات على دفعات، وتكرار الجداول، والاتصال بواجهات برمجة التطبيقات لإدارة البيانات دون عناء.

أفضل ميزات إنفورماتيكا

نشر خطوط أنابيب البيانات باستخدام CL AI RE، مساعد الذكاء الاصطناعي

RE، مساعد الذكاء الاصطناعي كتالوج البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمعالجة أصول البيانات

تكامل البيانات مع آلاف الوصلات

قيود Informatica

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

مشاكل في الأداء من حين لآخر

تسعير إنفورماتيكا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إنفورماتيكا

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. فايربولت

عبر فايربولت Firebolt هو أحد أهم حلول مستودعات البيانات للمهندسين! 🔥

المنصة كل شيء يتعلق بالسرعة-التخزين العمودي المحسّن، والفهرسة المتناثرة، ومُحسِّن الاستعلام فائق السرعة يمنح الأداء العالي معنى جديدًا ويحدث ثورة في تجربة المستخدم.

إذا كنت تتحدث لغة SQL، فسوف تتبنى لهجة PostgreSQL المتوافقة مع لغة PostgreSQL من Firebolt في وقت قصير.

تعتمد المنصة على المعالجة المتجهة و SIMD (معالجة أحادية التعليمات متعددة البيانات) - فهي تطبق تعليمات الاستعلام على مجموعات من البيانات بدلاً من القيام بذلك صفاً بصف، وهذا سبب آخر يجعل مستخدمي Firebolt يتمتعون بسرعة استثنائية.

تتكامل Firebolt مع أدوات ذكاء الأعمال وأدوات تحويل البيانات الشائعة، مما يجعلها منصة مفيدة للتحليلات!

أفضل ميزات Firebolt

منصة عالية السرعة

تعتمد على المعالجة المتجهة وSIMD

العديد من عمليات التكامل

قيود Firebolt

إنها أداة أحدث نسبيًا في قائمتنا، لذا فإن دعم المجتمع لها محدود

قد يتطلب تعلم لغات استعلام جديدة

تسعير Firebolt

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فايربولت

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

جرب أدوات برمجيات DWH في ClickUp

لا يوجد مجال للشك في عملية اتخاذ القرار الخاص بك مع المجموعة الحالية من منتجات DWH الموجودة في السوق. يمكن لجميع أدواتنا المدرجة أن تقدم لك يد العون والمساعدة أثناء بناء وتشغيل مستودع البيانات المثالي الخاص بك.

إذا كنت تبحث عن حل الكل في واحد يتيح لك إدارة البيانات أثناء التعامل مع القوى العاملة لديك والمهام والمشاريع، نوصي بما يلي بتجربة ClickUp . ✅